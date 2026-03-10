Claude vs Gemini vs ChatGPT per il lavoro nel [anno]

La maggior parte dei team spreca ore a discutere su quale modello di IA utilizzare, solo per scoprire che la loro scelta non è in grado di gestire nemmeno la metà del loro lavoro effettivo. O peggio ancora, finiscono per pagare tre diverse sottoscrizioni perché nessun singolo strumento è in grado di fare tutto.

Questa guida spiega quando utilizzare Claude, Gemini o ChatGPT per attività di lavoro reali come la scrittura, la programmazione e la ricerca.

Ti mostriamo anche come evitare il caos della proliferazione incontrollata dell'IA, ovvero la diffusione non pianificata di strumenti di IA, modelli e piattaforme di IA senza alcuna supervisione.

Cosa sono Claude, Gemini e ChatGPT?

Hai sentito i nomi, ma sapere quale utilizzare per il tuo lavoro è più difficile di quanto sembri. I team rimangono bloccati nell'analisi paralizzante, cercando di capire quale assistente IA sia "il migliore", solo per sceglierne uno sulla base di una demo accattivante e scoprire che è inutile per il loro lavoro.

Questo porta a perdite di tempo, colleghi frustrati e un'altra sottoscrizione che raccoglie polvere digitale.

Ecco i tre principali protagonisti:

ChatGPT: Realizzato da OpenAI, questo è l'assistente IA più conosciuto dalla maggior parte delle persone. È un tuttofare versatile, un jack-of-all-trades noto per la sua velocità e il suo enorme ecosistema di plugin

Claude: sviluppato da Anthropic, questo modello è stato creato con particolare attenzione alla sicurezza e al ragionamento simile a quello umano. Claude tende a produrre risposte più sfumate e più lunghe, che molti utenti descrivono come più "ponderate", anche se questo varia a seconda dell'attività.

Gemini: si tratta dell'IA di Google, progettata per garantire velocità e profonda integrazione con il suo motore di ricerca e altri prodotti Google. È la soluzione ideale per informazioni in tempo reale e attività multimodali che coinvolgono immagini o voce.

Tutti e tre sono basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ma sono stati addestrati con obiettivi diversi. Ciò significa che lo stesso prompt può dare tre risultati molto diversi tra loro.

Nei nostri test, lo stesso prompt di testo di marketing ha prodotto risultati notevolmente diversi: ChatGPT ha dato priorità alla velocità e alla varietà, Claude si è concentrato sulla coerenza del tono e Gemini ha inserito un contesto più fattuale.

Per comprendere meglio cosa alimenta questi assistenti IA, guarda questo video che spiega la tecnologia alla base di ChatGPT e come i modelli linguistici di grandi dimensioni elaborano e generano risposte:

Comprendere queste caratteristiche fondamentali ti aiuterà a scegliere lo strumento giusto per ogni attività.

Prossimo passo: come si comportano nel lavoro che svolgi effettivamente.

Claude vs Gemini vs ChatGPT: punti di forza e punti deboli

Il tuo team è stanco di confronti generici che non si traducono in lavoro reale. Non hai bisogno di punteggi di benchmark, ma di sapere se un'IA ti farà risparmiare tempo o creerà più lavoro di pulizia. Scegliere quella sbagliata significa ritrovarsi con i suoi punti deboli, come un'IA troppo lenta per domande veloci o che inventa cose con sicurezza.

Ecco un'analisi onesta dei punti di forza e dei punti deboli di ciascun modello.

Dimensione Claude ChatGPT Gemini Ideale per Ragionamenti complessi, documenti lunghi, scrittura ricca di sfumature Versatilità, codice, ecosistema di plugin Informazioni in tempo reale, velocità, integrazione con Google Stile di scrittura Naturale, ponderato, meno robotico Competente ma può sembrare una formula Funzionale, a volte conciso Codifica Debugging e spiegazioni efficaci Generazione e iterazione eccellenti Capace ma meno coerente Finestra contestuale Fino a 1 milione di token (API); 200.000 standard Fino a 1 milione di token (GPT-4. 1 API); 128K per GPT-4o/GPT-5 Pro Fino a 2 milioni di token (Gemini 1. 5 Pro); il più grande disponibile Velocità Più lento, più ponderato Veloce Il più veloce Punti deboli Risposte più lente, integrazioni limitate È in grado di allucinare con sicurezza, in modo prolisso. Qualità incostante, ragionamento più debole

Conclusione:

Claude vince in termini di profondità e lavori che richiedono molti documenti. ChatGPT offre una maggiore ampiezza e strumenti di sviluppo. Gemini offre la massima velocità e l'accesso a informazioni in tempo reale.

Il costo nascosto di un errore in questo senso è enorme. Quando chiedi a uno sviluppatore di utilizzare un'IA che non è in grado di scrivere bene del codice, o a uno scrittore di utilizzarne una con un tono robotico, non ottieni solo risultati scadenti. Minacci la loro fiducia nell'IA come strumento utile, rendendo più difficile l'adozione di qualsiasi iniziativa di IA in futuro.

👀 Lo sapevi? Gli studi dimostrano che lo strumento di IA giusto può ridurre i tempi di scrittura del 65%.

📮ClickUp Insight: il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili, come la generazione di contenuti, l'analisi dei dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati al fatto di attivare/disattivare il contesto e al passaggio da un'applicazione all'altra si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nell'area di lavoro di ClickUp, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività. Migliora la tua produttività del 200% con ClickUp!

Il miglior modello di IA per le attività lavorative comuni

È ora di passare dai punti di forza generali alle attività di lavoro specifiche e quotidiane e dichiarare un vincitore per ciascuna di esse.

Scrittura e creazione di contenuti

Il tuo team di marketing ha bisogno di testi che suonino umani, non robotici. Il tuo team di comunicazione deve redigere un annuncio interno che abbia il tono giusto. Utilizzare l'IA sbagliata in questo caso significa ore di riscrittura, e il risultato è spesso un contenuto banale e generico che non centra l'obiettivo.

Per attività come la scrittura e la creazione di contenuti, Claude è il vincitore.

Molti team di contenuti riferiscono che lo stile di scrittura di Claude risulta più naturale e meno stereotipato. Nei test effettuati dagli utenti, tende a eccellere nel mantenere una voce coerente del marchio nei documenti più lunghi.

Il ruolo di ChatGPT: è ancora un potente strumento. Usalo per è ancora un potente strumento. Usalo per il brainstorming e la creazione di schemi o per costruire una bozza in pochi secondi quando la velocità è più importante della precisione.

Il ruolo di Gemini: è ideale per i contenuti che devono attingere all'attualità, come un riepilogo settimanale delle notizie per il tuo team. Tuttavia, il suo stile di scrittura può essere conciso e privo del tocco creativo degli altri due.

Per qualsiasi testo importante, come una proposta per un client o un'email esecutiva, ad esempio, inizia con la bozza di Claude e chiedi a un essere umano di rifinirla. È quasi sempre più veloce che chiedere a un altro modello di rivedere se stesso più e più volte.

💡 Suggerimento professionale: i team che utilizzano ClickUp possono semplicemente aprire ClickUp Brain, l'IA integrata in ClickUp, per generare testi nello stile e con il tono che desiderano.

Codifica e sviluppo

Il tuo team di ingegneri è bloccato. Sta utilizzando un'IA che genera codice rapidamente ma non è in grado di spiegare la propria logica, oppure un'altra che è ottima nello spiegare i concetti ma lenta nel generare boilerplate. Questo attrito rallenta i cicli di sviluppo e porta a frustrazione.

Il vincitore è deciso a maggioranza: Claude per la comprensione e il debug, ChatGPT per la generazione rapida di codice.

Il vantaggio di Claude: è più bravo a ragionare attraverso logiche complesse e a spiegare perché un pezzo di codice non funziona. Forniscigli un ampio codice di base e la sua enorme finestra contestuale gli consentirà di comprendere il quadro generale, rendendolo un potente partner per il debug.

Il vantaggio di ChatGPT: è progettato per la velocità e l'iterazione. Per generare funzioni standard, scrivere test unitari o ottenere codice boilerplate sulla pagina, è incredibilmente veloce e coerente. I modelli alla base di ChatGPT alimentano anche GitHub Copilot, offrendo agli sviluppatori che hanno familiarità con uno strumento una curva di apprendimento più facile con l'altro.

Gemini è una terza opzione valida ma meno affidabile, utile per ricerche rapide o scripting per i servizi Google. La realtà per la maggior parte dei team di ingegneri è che avere accesso sia a Claude che a ChatGPT è la configurazione ideale.

💡 Suggerimento professionale: l'agente IA Codegen in ClickUp è il tuo assistente IA autonomo che ti aiuta a scrivere e debuggare codice, aprire PR, aggiornare la documentazione tecnica, redigere note di rilascio e registri delle modifiche e molto altro ancora. Il tutto senza uscire da ClickUp! Gli sviluppatori possono @menzionare l'agente Codegen in un'attività di ClickUp o durante una chat per porre domande. L'agente cerca sia nel codice base che nella documentazione ClickUp per fornire una risposta verificata. Ulteriori informazioni su Codegen nel nostro video

Ricerca e analisi dei dati

Quando si tratta di ricerca e analisi dei dati, il tuo team ha bisogno di sintetizzare le informazioni, ma ottiene risultati contrastanti. Una persona utilizza un'IA che produce fatti obsoleti, mentre un'altra sta cercando di analizzare un nuovo rapporto con uno strumento che non è nemmeno in grado di elaborare l'intero documento.

Questo porta a dati errati, perdita di tempo nella verifica dei fatti e decisioni basate su informazioni errate.

Lo strumento giusto dipende dal materiale di partenza. Gemini vince nella ricerca sugli eventi attuali, mentre Claude è il campione nell'analisi di documenti esistenti.

Il punto di forza di Gemini: la sua integrazione diretta con Google Search gli consente di accedere al web in tempo reale. Quando hai bisogno di sapere cosa è successo questa settimana o di raccogliere le ultime tendenze del settore, Gemini fornisce risposte aggiornate con la sua integrazione diretta con Google Search gli consente di accedere al web in tempo reale. Quando hai bisogno di sapere cosa è successo questa settimana o di raccogliere le ultime tendenze del settore, Gemini fornisce risposte aggiornate con meno allucinazioni

Il punto di forza di Claude: quando hai già il materiale di partenza, come le trascrizioni delle interviste ai clienti o una relazione finanziaria trimestrale, l'ampia finestra contestuale di Claude è un vero punto di svolta. Puoi caricare un documento lungo come un libro e porre domande dettagliate, ottenendo una sintesi e un'analisi affidabili.

ChatGPT si colloca nel mezzo, offrendo un buon equilibrio ma richiedendo una maggiore supervisione.

Un flusso di lavoro per utenti esperti: utilizza Gemini per raccogliere articoli e fonti attuali, quindi inserisci tali documenti in Claude per ottenere un riepilogo/riassunto approfondito e dettagliato.

📚 Leggi anche: Come utilizzare Claude per la ricerca accademica

Domande veloci e attività quotidiane

A volte hai solo bisogno di una risposta veloce. Non stai scrivendo un romanzo né eseguendo il debug di uno shuttle spaziale; stai riscrivendo una frase goffa in un'email o chiedendo una semplice spiegazione di un termine che hai appena sentito in una riunione.

Utilizzare un'IA lenta e deliberata per queste attività è come usare un martello per schiacciare una noce: è eccessivo e rallenta il lavoro. Per l'assistenza quotidiana, la bassa latenza e la disponibilità sono ciò che conta di più.

Per queste richieste ad hoc, ChatGPT è il vincitore grazie alla sua velocità e versatilità senza pari.

tramite ChatGPT

I suoi tempi di risposta rapidi e la sua solida memoria di conversazione lo rendono l'assistente perfetto per le centinaia di momenti in cui durante la giornata lavorativa si presenta la necessità di un aiuto immediato.

Gemini è altrettanto veloce ed è la scelta migliore se la tua domanda riguarda un evento di attualità o qualcosa all'interno dell'ecosistema Google. Le risposte di Claude tendono ad essere più dettagliate, il che può sembrare più lento quando hai solo bisogno di una risposta rapida. Per le domande a raffica, le risposte predefinite più concise di ChatGPT spesso sembrano più scattanti.

Cerchi strumenti di IA che possano aumentare la tua produttività? In questo video ne presentiamo 7:

Come scegliere l'IA giusta per il tuo team

Le preferenze individuali sono facili da gestire, ma scalare l'IA per un team è difficile. Se lasci che ognuno scelga il proprio strumento, ti ritroverai presto di fronte a un incubo di proliferazione dell'IA. Avrai flussi di lavoro frammentati, risultati incoerenti e una dozzina di sottoscrizioni IA diverse sulla scheda di credito aziendale senza alcun controllo. Questo caos fa sprecare denaro e rende impossibile la collaborazione.

Scegliere la "migliore" IA è meno importante che costruire una strategia che il tuo team seguirà effettivamente. Prima di commit, hai bisogno di un quadro decisionale.

Verifica le attività con il volume più elevato: non ottimizzare per casi d'uso rari e interessanti. Concentrati su ciò che il tuo team fa ogni giorno: scrivere testi di marketing, eseguire il debug del codice o riepilogare/riassumere le chiamate commerciali.

Considera le esigenze di integrazione: il tuo team utilizza Google Workspace? Gemini ha un vantaggio in casa. Sono utenti assidui di strumenti di sviluppo? L'ecosistema di ChatGPT è difficile da battere.

Valuta i requisiti di contesto: lavori regolarmente con documenti lunghi, articoli di ricerca o codici di grandi dimensioni? La finestra di contesto superiore di Claude è una funzionalità fondamentale, non un optional.

Pensa alla governance dell'IA: chi ha accesso a quali strumenti? Quali dati aziendali è sicuro condividere con un'IA esterna? Come effettuerai il monitoraggio dell'utilizzo e dei costi? chi ha accesso a quali strumenti? Quali dati aziendali è sicuro condividere con un'IA esterna? Come effettuerai il monitoraggio dell'utilizzo e dei costi?

Il costo nascosto di consentire a tutti di utilizzare tutti e tre i modelli aumenta rapidamente. Le sottoscrizioni multipli di livello professionale si sommano e l'attrito derivante dal passaggio da un'app all'altra per attività diverse riduce la produttività.

La soluzione ideale non è scegliere un modello e convivere con i suoi difetti. È ottenere la potenza di tutti loro senza il caos.

📮ClickUp Insight: l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nel tuo spazio di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i comandi in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e collegando chat, attività, documenti e conoscenze in tutto lo spazio di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

Come ClickUp Brain combina Claude, Gemini e ChatGPT

Scegliere un modello di IA significa convivere con i suoi punti deboli. Vorresti la scrittura di Claude, la velocità di ChatGPT e i dati in tempo reale di Gemini, ma ottenere tutti e tre significa destreggiarsi tra più schede, pagare sottoscrizioni ridondanti e copiare e incollare costantemente il contesto da una finestra di chat all'altra. Questa proliferazione di IA è un enorme ostacolo alla produttività.

Non devi scegliere solo uno. Accedi a più modelli di IA da un unico spazio di lavoro con ClickUp Brain. Usa il ragionamento di Claude per le attività generali, la versatilità di ChatGPT per il lavoro creativo e la velocità di Gemini per risposte rapide, mentre ClickUp Brain fornisce risposte contestualizzate utilizzando i dati effettivi della tua area di lavoro.

Ecco come ClickUp Brain semplifica l'accesso multimodello:

Accesso multi-LLM: ottieni il meglio da tutti i mondi senza uscire da ClickUp. Usa il potente ragionamento di Claude per analisi approfondite, la versatilità di ChatGPT per attività creative e la velocità di Gemini per risposte rapide, tutto da un unico posto.

IA sensibile al contesto: poiché ClickUp Brain vive dove lavora il tuo lavoro, ha già il contesto. Comprende i tuoi progetti, le tue attività e i tuoi documenti, così non dovrai più perdere tempo con promemoria del tipo "Come promemoria, sono un project manager che lavora su...".

Ricerca unificata: smetti di cercare informazioni. Fai una domanda e smetti di cercare informazioni. Fai una domanda e ClickUp Connected Search scansiona istantaneamente tutto (attività, commenti, ClickUp Docs e persino app collegate) per trovare la risposta.

AI che agisce: ClickUp Brain è più di un chatbot. Basta @menzionare Brain in un commento a un'attività di ClickUp Brain è più di un chatbot. Basta @menzionare Brain in un commento a un'attività di ClickUp nella chat di ClickUp per fargli eseguire azioni come la creazione di attività secondarie, l'aggiornamento dello stato dei progetti o la stesura di email di follow-up. Trasforma l'IA da assistente passivo a membro attivo del team.

Evita il cambio di contesto richiesto dagli strumenti di IA autonomi con ClickUp Brain.

💡 Suggerimento professionale: e se invece di uno o due modelli di IA potessi avere un team di colleghi IA autonomi? È quello che ottieni con Super Agents in ClickUp! I Super Agenti di ClickUp possono assumere innumerevoli ruoli e attività definiti da te. Pensa ai Super Agenti come a compagni di squadra sempre attivi all'interno di ClickUp: puoi fare loro delle menzioni, assegnare loro del lavoro e inviare loro dei messaggi proprio come se fossero persone reali. Questi agenti in stile umano con memoria infinita sono progettati per adattarsi ai tuoi flussi di lavoro e strumenti. Funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ricordano il contesto e agiscono su attività e sequenze per portare avanti i progetti. I team li utilizzano per risparmiare due giorni alla settimana tramite l'automazione delle attività più impegnative, pur mantenendo la supervisione umana.

Vuoi provare a creare il tuo primo Super Agent? È semplicissimo, e questo video ti mostra come fare:

Il dibattito tra Claude, Gemini e ChatGPT ha meno importanza quando puoi accedere a tutti e tre tramite un'area di lavoro di ClickUp.

Con ClickUp, puoi utilizzare l'IA giusta per qualsiasi attività invece di essere vincolato a una soluzione basata su un unico modello. Inoltre, l'IA di ClickUp conosce già il lavoro, le autorizzazioni e gli obiettivi del tuo team, a differenza degli assistenti generici.

Sei pronto a porre fine al gioco di destrezza con gli strumenti di IA? Inizia gratis con ClickUp e metti all'opera più modelli di IA in un'unica area di lavoro.

Domande frequenti

Claude eccelle nelle attività che richiedono ragionamenti complessi e sfumature, come l'analisi di documenti lunghi o la creazione di contenuti con uno stile specifico del marchio.

Per una prosa raffinata e professionale che richiede meno modifiche, Claude è generalmente migliore, mentre ChatGPT è più veloce per il brainstorming e la creazione di prime bozze.

Sì, una piattaforma convergente come ClickUp fornisce accesso multi-LLM, consentendo ai team di sfruttare i punti di forza di diversi modelli per varie attività all'interno di un unico flusso di lavoro.

I livelli a pagamento offrono vantaggi significativi per gli utenti intensivi, ma un'area di lavoro convergente con accesso multimodello integrato è spesso una soluzione più snella ed efficiente per i team.