Come utilizzare i plugin ChatGPT: guida passo passo per ogni passaggio

Consideri ancora ChatGPT solo un chatbot disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7? Stai perdendo un'occasione per guadagnare!
Ecco perché il tuo approccio attuale ti sta costando caro:
- Il costo del cambio di contesto: copiate i dati da uno strumento esterno in ChatGPT per porre una domanda, poi tornate allo strumento per applicare la risposta. Ogni volta che cambiate scheda, perdete concentrazione, slancio ed energia cognitiva.
- Flussi di lavoro scollegati: ChatGPT opera in modo isolato. Non è a conoscenza del foglio di calcolo che hai aggiornato 10 minuti fa o delle linee guida del marchio del tuo client. Poiché non c’è sincronizzazione con i tuoi file, strumenti specializzati o chat, il risultato è generico.
- Hai l'IA ma non l'automazione: certo, puoi promptare GPT per creare rapidamente report o progetti. Ma è in grado di generare automaticamente quel report senza il tuo intervento?
I plugin ChatGPT trasformano la piattaforma da una semplice interfaccia di chat a un potente Centro di comando. Scorri verso il basso per scoprire le ultime novità sui plugin ChatGPT e come utilizzarli.
Bonus: ti mostreremo anche come utilizzare l'app desktop ClickUp per sostituire questa caotica rete di plugin ChatGPT. 🤩
Cosa sono i plugin ChatGPT e perché usarli
I plugin ChatGPT sono componenti aggiuntivi che consentono agli utenti di collegare le loro chat IA con servizi esterni.
Da solo, ChatGPT è in grado di pensare, spiegare e suggerire.
Ma con le giuste integrazioni, può accedere e agire su dati in tempo reale provenienti da sistemi esterni, come documenti PDF, database, strumenti per progetti o il web in tempo reale.
🚨 Nota importante: sebbene la funzionalità originale dei "plugin" di ChatGPT sia stata ritirata nell'aprile 2024, è ancora possibile portare il lavoro direttamente all'interno delle chat in due modi:
- GPT personalizzati: considerali come versioni mini di ChatGPT progettate per eseguire un'attività specifica. Ad esempio, un GPT di supporto clienti che risponde solo alle domande relative alla tua documentazione interna.
- App ChatGPT: il sostituto ufficiale dei plugin ChatGPT. Si tratta di integrazioni di app di terze parti che puoi abilitare all'interno dell'interfaccia ChatGPT per estenderne le funzioni. Ad esempio, puoi generare immagini e video utilizzando l'app Canva senza uscire da ChatGPT.
Casi d'uso comuni
Sia i GPT personalizzati che le app ufficiali di terze parti migliorano significativamente le capacità di ChatGPT. Ecco alcune aree comuni in cui è possibile utilizzarli:
1. Ricerca e raccolta di informazioni
Hai bisogno di sostenere una proposta con dati verificati?
Scegli un GPT personalizzato per la ricerca (ad esempio, ScholarGPT ). Ha una connessione diretta con una vasta libreria di oltre 200 milioni di risorse, fornendo statistiche accurate, riassunti di rapporti e fatti, il tutto con citazioni formali.
Oppure, se desideri analizzare Fogli Google di grandi dimensioni in pochi secondi, scegli Data Analyst GPT. Basta effettuare la condivisione del tuo file, indicare all'IA cosa stai cercando e questa genererà immediatamente riepiloghi/riassunti di report e grafici pronti per la presentazione.
2. Assistenza alla codifica
Il ChatGPT tradizionale ha dei limiti per gli sviluppatori. Spesso si perde tempo a spiegare nuovamente il proprio stack tecnologico o il proprio stile di programmazione all'inizio di ogni sessione di chat.
Utilizza invece GPT personalizzati come Code Copilot e PythonGPT. Questi comprendono già gli standard di sviluppo moderni, le librerie obsolete da evitare e le best practice.
Basta inserire il tuo codice e ti aiuteranno a rifattorizzare, generare test unitari e automatizzare la tua documentazione.
✅ Verifica dei fatti: circa il 63% degli sviluppatori di software utilizza ChatGPT specificamente per attività di lavoro (il terzo posto tra tutte le professioni oggetto di sondaggio).
3. Automazione del flusso di lavoro
Se utilizzi ChatGPT intensamente per lavoro, sai quanto sia fastidioso passare continuamente dalle tue aree di lavoro (email, calendari, chat, strumenti di messaggistica istantanea) a ChatGPT.
Collegando ChatGPT alle tue app preferite, puoi accedere e gestire il lavoro direttamente da questa interfaccia. Puoi redigere bozze di risposte alle e-mail, trovare slot disponibili per riunioni in tempo reale e aggiornare lo stato delle attività nei tuoi strumenti di gestione dei progetti tramite la chat.
🎥 Guarda questo video per scoprire come il passaggio da ChatGPT alle schede di lavoro stia compromettendo la produttività del tuo team. 👇🏼
4. Gestione dei contenuti
Utilizzando i plugin OpenAI, puoi importare in ChatGPT i riassunti dei contenuti archiviati nel tuo Google Drive. Quindi, chiedi all'IA di analizzare tali file e generare bozze, testi per i social media o immagini in linea con le tue esigenze.
Allo stesso modo, puoi utilizzare app ufficiali di terze parti per la creazione di contenuti come Canva per passare da una bozza preliminare al progetto definitivo senza mai cambiare scheda.
✅ Verifica dei fatti: secondo un sondaggio condotto da Exploding Topics, le attività relative alla scrittura rappresentano il 40% di tutto l'utilizzo di ChatGPT. Infatti, la maggior parte delle query di scrittura si concentra sulla modifica o l'editing di testi esistenti piuttosto che sulla generazione di contenuti completamente nuovi da zero.
Vantaggi dell'installazione dei plugin ChatGPT
Le tecnologie IA sono potenti solo nella misura in cui sei in grado di sfruttarle.
Per gli utenti di ChatGPT, ciò significa installare i plugin giusti per combinare l'assistenza chat con azioni basate sull'IA.
Ciò offre molteplici vantaggi:
- Niente più cambi di scheda: i plugin eliminano l'incomodità di dover cercare i dati in decine di schede del browser web. Che tu stia estraendo citazioni da un file CSV, confrontando i prezzi sul sito web di un concorrente o creando un grafico, puoi fare tutto dall'interfaccia della chat.
- Esecuzione diretta per una maggiore produttività: il tradizionale ChatGPT può solo suggerire. I plugin, invece, consentono di redigere bozze di email, aggiornare le righe nei tracker dei progetti e aggiungere eventi al Calendario senza uscire dalla conversazione.
- Meno allucinazioni dell'IA: quando si concede a modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT l'accesso ai propri strumenti interni e ai dati in tempo reale, i risultati diventano più accurati, contestualizzati e significativi. Ciò elimina le allucinazioni dell'IA e la necessità di una costante ingegnerizzazione dei prompt.
- Competenze specialistiche su richiesta: i GPT personalizzati sono preconfigurati con istruzioni e strumenti specifici necessari per attività di nicchia. Ottieni risultati migliori più rapidamente perché non devi insegnare all'IA le basi della tua attività ogni volta che avvii una nuova chat.
- Area di lavoro coerente e intelligente: ChatGPT si evolve in un vero e proprio assistente intelligente che gestisce i tuoi file, aggiorna il tuo Calendario, sposta le attività attraverso i tuoi strumenti di gestione dei progetti e persino pubblica i contenuti in tempo reale.
📮 ClickUp Insight: La metà dei nostri intervistati ha difficoltà con l'adozione dell'IA; il 23% non sa da dove iniziare, mentre il 27% ha bisogno di più formazione per fare qualcosa di avanzato.
ClickUp risolve questo problema con un'interfaccia di chat familiare che sembra proprio quella per inviare messaggi di testo.
I team possono iniziare subito con domande e richieste semplici, per poi scoprire naturalmente funzionalità di automazione e flussi di lavoro più potenti man mano che procedono, senza la curva di apprendimento intimidatoria che frena così tante persone.
Come configurare i plugin ChatGPT passaggio dopo passaggio
Sebbene i plugin ChatGPT siano stati ritirati, puoi comunque beneficiare di funzionalità simili utilizzando GPT personalizzati e app ufficiali di terze parti all'interno di ChatGPT.
Ecco come iniziare con entrambi:
1. Utilizzo di GPT personalizzati
Un GPT personalizzato è una versione specializzata di ChatGPT progettata per un'attività o un caso d'uso specifico. Questi sono creati da singoli utenti, team o aziende senza utilizzare codice.
Sebbene solo gli utenti a pagamento possano creare un GPT personalizzato, chiunque può utilizzare quelli disponibili pubblicamente.
📌 Esempi di GPT personalizzati popolari:
- DesignerGPT : genera e ospita siti web reali da un unico prompt. Include HTML/CSS, immagini di alta qualità e un link live a una pagina reattiva.
- Logo Creator : uno strumento specializzato che progetta loghi professionali basati sull'identità del tuo marchio, sulla tavolozza dei colori e su altre esigenze specifiche.
- Consenso : un potente strumento di ricerca che crea una connessione tra la tua chat e un database di oltre 200 milioni di articoli accademici sottoposti a revisione paritaria.
- Video GPT di VEED : trasforma i prompt di testo in video pronti per i social media. Questo GPT gestisce la sceneggiatura, le riprese d'archivio, la musica di sottofondo e i sottotitoli per la generazione completa del video.
- Mod popolari : carica qualsiasi foto per applicare trasformazioni artistiche di alto livello e modifiche visive "audaci".
Per accedere e utilizzare un GPT personalizzato:
- Accedi: Accedi al tuo account ChatGPT
- Esplora l'ecosistema: nella barra laterale, cerca la sezione "GPT" e clicca su " Esplora GPT ".
Qui puoi:
- Ricerca: digita un'attività specifica nella barra di ricerca. Ad esempio, digitando "Humanize content" (Umanizza contenuto) verrà visualizzato un elenco di GPT addestrati specificamente per perfezionare e rifinire il testo generato dall'IA.
- Oppure, sfoglia: scorri l'elenco dei GPT personalizzati disponibili per l'uso in ciascuna categoria: scrittura, produttività, ricerca e analisi, istruzione, stile di vita, DALL-E e programmazione.
- Valuta: clicca su un GPT per visualizzarne la descrizione, lo sviluppatore, le funzionalità e le valutazioni degli utenti. Questo ti aiuterà a scegliere i plugin in modo oculato.
- Avvio: puoi selezionare "Conversation Starter" per utilizzare un prompt predefinito oppure fare clic su "Start Chat" per inserire il tuo prompt personalizzato.
2. Utilizzo di app ufficiali di terze parti
Il modo corretto di utilizzare i plugin ChatGPT? Tramite le app in ChatGPT.
Questi hanno sostituito il sistema di plugin legacy, offrendo un'esperienza più stabile e potente.
Per abilitare i plugin o le app all'interno di ChatGPT (come li chiamiamo oggi), segui i passaggi riportati di seguito:
- Accedi all' App Store di ChatGPT : accedi al tuo account e clicca sul pulsante "App" nella barra laterale. Questo è il marketplace ufficiale per tutte le integrazioni di ChatGPT.
- Collega i tuoi strumenti: sfoglia le raccolte o cerca uno strumento specifico. Una volta trovata l'app che ti serve, clicca su "Connetti" per avviare l'integrazione. Controlla le autorizzazioni e clicca su "Consenti" per autorizzare la sincronizzazione.
- Avvia l'integrazione: la tua app sarà pronta in pochi secondi. Clicca su "Avvia chat" per iniziare subito.
- Usa le menzioni per un accesso più rapido: richiama qualsiasi app collegata in una conversazione attiva digitando "@" seguito dal nome dell'app. Ad esempio: "@Canva, crea un post sui social media per i nostri saldi del Black Friday"
- Bonus: puoi anche cliccare sull'icona "+" accanto alla barra di comando per effettuare una selezione rapida di un'app dall'elenco di connessione senza uscire dall'interazione ChatGPT corrente.
Ecco una rapida panoramica delle differenze tra i GPT personalizzati e le app ufficiali di terze parti in ChatGPT: ⬇️
|Aspetto
|GPT personalizzati
|App ufficiali di terze parti
|Sono
|Versioni preconfigurate di ChatGPT create per un'attività o un ruolo specifico
|Integrazioni dirette tra ChatGPT e strumenti o servizi esterni
|Scopo principale
|Ragionamenti specializzati, flussi di lavoro o competenze all'interno di ChatGPT
|Eseguire azioni reali all'interno di app esterne da ChatGPT
|Chi li crea
|Individui, team o aziende (non è richiesto alcun codice)
|Partner ufficiali approvati e gestiti dal provider dello strumento
|Lavoro richiesto per la configurazione
|Utilizzabili immediatamente se pubblici; la creazione richiede ChatGPT Plus o superiore.
|Connessione una tantum all'app con approvazione delle autorizzazioni
|Accesso ai dati in tempo reale
|Limitato agli strumenti aggiunti esplicitamente dall'autore
|Accesso nativo ai dati in tempo reale dall'app collegata
|Capacità di agire
|Azioni prevalentemente di consulenza o basate sulla logica
|È possibile creare, effettuare la modifica, aggiornare o recuperare dati direttamente in strumenti esterni.
|Mantenimento del contesto
|Efficace nell'ambito delle attività o delle istruzioni definite
|Potente su tutti i dati della tua area di lavoro connessa
|Livello di personalizzazione
|Elevato controllo su istruzioni, tono e comportamento
|Limitato a ciò che supporta l'integrazione dell'app
|Ideale per
|Attività ripetitive e basate sui ruoli come la ricerca, la codifica o la scrittura
|Esecuzione del flusso di lavoro come progettazione, pianificazione, aggiornamento o pubblicazione
|Esempi
|GPT di ricerca, assistenti di codifica, GPT di scrittura specifici per marchio
|Canva, strumenti per la gestione dei dati, app per la produttività, strumenti di progettazione e video
|Utente ideale
|Utenti esperti che desiderano un comportamento IA personalizzato
|Teams che desiderano che ChatGPT svolga un lavoro, non solo dia suggerimenti
🧠 Curiosità: in uno studio rivoluzionario, GPT-4. 5 ha superato ufficialmente il test di Turing, un traguardo che dal 1950 è considerato il "Santo Graal" dell'IA. In test alla cieca, i partecipanti non sono stati in grado di distinguere GPT-4 da una persona reale nel 73% dei casi.
I migliori plugin ChatGPT da provare
Se hai già in mente uno strumento specifico da collegare a ChatGPT (come un task manager IA ), fantastico.
Ma se sei nuovo a tutto questo e non hai idea da dove iniziare, non preoccuparti.
Abbiamo selezionato cinque plugin popolari in ChatGPT che renderanno la tua routine quotidiana molto più veloce e meno stressante.
1. Figma
La maggior parte degli autori utilizza ChatGPT per abbozzare idee o sviluppare concetti creativi. L'interfaccia conversazionale dell'IA rende facile suggerire correzioni o miglioramenti.
Ma quando integri l'app Figma, ChatGPT sfrutta il motore di progettazione di Figma per dare vita alle tue idee. Genera immagini, diagrammi, diapositive di presentazione, mappe del sito, post sui social media, illustrazioni, ecc. in pochi secondi.
Una volta terminato, puoi trasferire il file su Figma per le modifiche finali pixel-perfect.
2. Agentforce Commerciale
Cercare manualmente nei CRM richiede molto tempo. Soprattutto quando il tuo rappresentante commerciale è al telefono e ha bisogno di dati in pochi secondi.
L'integrazione ChatGPT + Salesforce risolve questo problema. Il tuo team può "chattare" con il CRM per estrarre elenchi di lead non contattati o riepilogare/riassumere la cronologia di un account specifico prima di una riunione importante.
È perfetto anche per chiudere i loop: basta digitare "Aggiorna questa opportunità a Chiusa-Vinta" direttamente nella chat.
3. Da voce a testo
Il GPT Voice-to-Text personalizzato è configurato per ricevere input audio (registrazioni vocali o discorsi dal vivo), convertirli in testo e quindi elaborare, riepilogare/riassumere, analizzare o agire su quel testo all'interno della stessa esperienza di chat.
La parte migliore è che trasforma il parlato in testo utilizzabile con output sensibili al contesto.
In altre parole, dopo una riunione di 15 minuti, il GPT voice-to-text trasforma la registrazione in un breve riassunto della riunione e fornisce un elenco delle decisioni prese. È anche possibile richiedergli di generare azioni da intraprendere con i titolari delle attività e redigere un'email di follow-up.
4. HubSpot
Continui a cliccare sulle schede di HubSpot per trovare lo stato di un lead? È un modo di lavorare ormai superato.
Chiedi invece a ChatGPT di recuperare le recenti interazioni con i clienti, riepilogare i ticket di supporto o identificare quali campagne di marketing generano il maggior fatturato.
Puoi anche aggiornare le fasi delle trattative all'interno di HubSpot, generare report basati sull'analisi dei dati in tempo reale o redigere email personalizzate direttamente utilizzando l'interfaccia ChatGPT.
5. Replit
Per gli sviluppatori web e di app, ChatGPT è un ottimo partner per il brainstorming. Ma l'integrazione con Replit lo trasforma in un co-sviluppatore.
Grazie all'integrazione Replit x ChatGPT, ora puoi creare interi siti web, software e app all'interno di ChatGPT. Si tratta di una soluzione eccellente per la prototipazione rapida.
Descrivi la tua idea (ad esempio, "Crea una dashboard per il monitoraggio degli obiettivi settimanali del mio team") e Replit Agent entrerà in azione per strutturare il progetto, scrivere il codice e configurare la dashboard live per te.
Puoi testare, perfezionare e distribuire la tua app direttamente tramite il plugin.
👀 Lo sapevi? Negli anni '40, un pioniere di nome W. Grey Walter creò le Tartarughe. Si trattava dei primi robot elettronici autonomi al mondo. Il loro comportamento era così simile a quello degli esseri viventi che, quando la loro carica era bassa, "desideravano" l'elettricità e cercavano la loro stazione di ricarica.
Come utilizzare efficacemente i plugin ChatGPT
Ecco alcuni consigli semplici e pratici per utilizzare in modo efficace i GPT personalizzati e le app ChatGPT:
- Valuta attentamente prima di scegliere i GPT personalizzati: prima di utilizzare un GPT pubblico, dedica un momento a verificare chi lo ha sviluppato, per cosa è stato progettato e quali input si aspetta. Molti GPT falliscono non perché sono scadenti, ma perché vengono utilizzati per compiti sbagliati.
- Scegli GPT creati per un unico scopo: evita i GPT all-in-one che promettono di fare tutto. Un GPT dedicato esclusivamente al debug Python o all'analisi delle parole chiave SEO avrà sempre prestazioni migliori rispetto a uno generalista.
- Passa a GPT invece di inserire troppi prompt: se ti ritrovi a riscrivere ripetutamente lo stesso prompt, prova un altro GPT. I GPT pubblici sono preconfigurati. Cercare di contrastare il loro comportamento ti rallenterà soltanto.
- Attiva la memoria e il riferimento alle chat: durante la connessione di uno strumento esterno a ChatGPT, assicurati di consentirgli di fare riferimento alle memorie e alle chat salvate. In questo modo, ChatGPT richiamerà gli input precedenti (file, vincoli, decisioni) senza chiederti di ripeterli.
- Combina le funzionalità: utilizza un plugin per raccogliere o analizzare informazioni, poi un altro per strutturare o scrivere. Questo passaggio è più veloce che costringere un singolo plugin ad andare oltre i propri limiti.
- Prova prompt-perfect GPT : hai un'idea brillante, ma non sai come formularla? Chiedi a Prompt Perfect GPT di perfezionarla in modo che l'IA comprenda facilmente ciò di cui hai bisogno.
- Prova gli spunti di conversazione: mostrano il modo ideale in cui l'autore ha pensato che dovresti utilizzare il GPT personalizzato. Se non hai in mente un prompt, basta cliccarci sopra per avviare la conversazione e ottenere un output di alta qualità.
- Ripulisci la barra laterale: rimuovi i GPT e le app che non utilizzi e conserva solo quelli che offrono un valore aggiunto costante. Un set di strumenti più piccolo e mirato aumenta la chiarezza.
👀 Lo sapevi? In uno studio controllato che ha messo a confronto l'umorismo, le battute generate da ChatGPT 3. 5 sono state valutate più divertenti di quelle create dai partecipanti umani in diverse attività comiche, e ChatGPT ha superato la maggior parte degli esseri umani in termini di divertimento delle sue risposte.
Limiti dei plugin ChatGPT
I plugin OG ChatGPT erano disponibili solo per gli abbonati Plus. Fortunatamente, chiunque può utilizzare GPT personalizzati e app di terze parti. (Evviva! )
Ma neanche questi sono perfetti. Le limitazioni includono 👇
1. Diffusione eccessiva di strumenti per team e attività complesse
I plugin ChatGPT consolidano il lavoro in una certa misura, ma non riducono la proliferazione degli strumenti o il numero di strumenti che devi gestire.
Continuerai a pagare e a mantenere i tuoi account originali. Infatti, maggiore è il numero di GPT aggiunti alla tua barra laterale, più tempo impiegherai a cercare di gestire il tutto (ovvero il cosiddetto "work sprawl" ).
Ma l'ostacolo più grande è che ChatGPT può eseguire solo un'azione principale dell'app alla volta.
📌 Esempio: non puoi chiedere a @Canva di creare un design e spostarlo su Google Drive in un unico passaggio. Devi invece copiare e incollare manualmente il testo e l'immagine del design in ChatGPT. Quindi, chiama @GoogleDrive per creare un documento e archiviare quella risorsa.
Inoltre, la maggior parte di queste app offre solo una versione ridotta del software originale.
Quindi, puoi controllare lo stato di un lead in HubSpot tramite ChatGPT. Ma se hai bisogno di creare un'automazione del flusso di lavoro complessa, dovrai uscire da ChatGPT e accedere al sito completo di HubSpot.
2. Problemi relativi all'integrità dei dati e alla privacy
Quando si effettua una connessione con un'app come HubSpot o Canva, si concede a ChatGPT l'accesso ai dati di quell'app. Sebbene OpenAI abbia messo in atto misure di sicurezza, potrebbe non fornire i controlli di sicurezza granulari richiesti dalle normative sulla sicurezza dei dati in tutti i settori.
E poiché i GPT personalizzati vengono addestrati su diversi set di dati, c'è sempre la possibilità che le informazioni interne della tua azienda vengano utilizzate come dati di addestramento.
3. La qualità varia notevolmente tra i GPT personalizzati
I GPT personalizzati pubblici sono creati da persone diverse con livelli di competenza variabili. Due GPT con descrizioni simili possono produrre risultati molto diversi. Non vi è alcuna garanzia di approfondimento, accuratezza o rigore a meno che non li provi tu stesso.
4. Ogni GPT personalizzato è un silo separato
I GPT personalizzati non effettuano la condivisione delle conoscenze tra loro. Se dedichi un'ora a insegnare a un "GPT stratega di marketing" informazioni sul tuo marchio, quel contesto andrà perso quando passerai a un "GPT autore di loghi".
Poiché questi agenti sono isolati, spesso ti ritroverai a ripetere il contesto o a ricaricare gli stessi file.
5. L'app store potrebbe non avere ancora il tuo strumento
L'App Store di ChatGPT è ancora nelle sue fasi iniziali (è una funzionalità beta). Sebbene siano presenti attori importanti come Salesforce, scoprirai che gli strumenti più piccoli e i software specializzati non hanno ancora lanciato app ufficiali.
6. Continuano ad applicarsi i limiti di utilizzo
Anche con un piano Plus o Team a pagamento, l'accesso ai modelli più avanzati non è illimitato. Se utilizzi un GPT personalizzato che richiede molte risorse per diverse ore, raggiungerai un limite di messaggi.
Una volta che ciò accade, l'IA viene declassata a un modello mini che non è abbastanza intelligente da eseguire strumenti complessi o seguire le istruzioni richieste dal tuo GPT specializzato.
🧠 Curiosità: una piattaforma canadese di IA chiamata BlueDot ha individuato ufficialmente l'epidemia di COVID-19 prima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il 31 dicembre 2019, l'IA ha identificato un cluster di casi di "polmonite insolita" a Wuhan analizzando i dati dei biglietti aerei e le notizie riportate dai media, prevedendo la diffusione del virus a Tokyo e Bangkok giorni prima che venissero emessi gli avvisi ufficiali.
ClickUp come alternativa a più plugin IA
Se utilizzi cinque diverse app per il tuo lavoro ogni giorno, aggiungere i rispettivi plugin ChatGPT non risolve il caos.
Perché? Perché non esistono due plugin ChatGPT con sincronizzazione tra loro.
Il tuo lavoro è ancora interrotto. Le tue automazioni sono limitate. E stai ancora spostando manualmente le informazioni tra gli strumenti. Come risolvere tutto questo senza perdere semplicità e funzionalità?
Entra in ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo.
Combina la gestione delle conoscenze AI, la comunicazione, l'esecuzione delle attività e la project management in un unico posto. Vediamo come l'AI contestuale integrata in ClickUp sostituisce i popolari plugin ChatGPT e unifica il lavoro ⭐
Strumenti di IA integrati: ClickUp Brain, Brain MAX, AI Cards, AI Notetaker
ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale nativa della piattaforma, costituisce il nucleo intelligente dell'intero spazio di lavoro. Alimenta diversi strumenti di IA in ClickUp, consentendoti di fare quasi tutto con un'unica intelligenza artificiale contestuale.
Questo assistente IA comprende in tempo reale le tue attività, documenti, conversazioni, titolari, scadenze e priorità. Ecco perché non hai bisogno di GPT separati per scrivere, riepilogare/riassumere o analizzare. La stessa IA funziona ovunque.
Con ClickUp Brain puoi:
- Fai domande come "Cosa è stato bloccato questa settimana?" o "Quali attività hanno una dipendenza da questo lancio?"
- Genera riepiloghi/riassunti da documenti, commenti o interi progetti
- Riscrivi il contenuto utilizzando il contesto effettivo del marchio, del progetto e del pubblico.
- Trasforma le discussioni in elementi concreti senza dover ripetere i prompt o le spiegazioni.
Ricerca aziendale: un'unica risposta per tutto il tuo lavoro
Uno dei motivi principali per cui i team si affidano ai plugin ChatGPT è la ricerca di informazioni. ClickUp sostituisce questa esigenza con Enterprise Search.
Poni domande in linguaggio naturale e il sistema setaccerà le app esterne, le risorse ClickUp (attività, documenti, lavagne online, dashboard, chat, spazi, cartelle, elenchi e allegati) e gli oggetti di integrazione di terze parti (documenti, fogli di calcolo, diapositive, PDF) per individuare le informazioni pertinenti.
Usa Talk to Text per catturare le idee senza interrompere il flusso
La funzionalità Talk to Text di ClickUp, basata su BrainGPT, l'app desktop autonoma, va oltre i semplici prompt digitati. Pronuncia idee, appunti di riunioni o aggiornamenti sulle attività e convertili istantaneamente in testo strutturato, attività o documenti. BrainGPT può quindi perfezionare, riepilogare o trasformare tali input in azioni concrete da intraprendere.
🎥: Per una rapida panoramica su come funziona ChatGPT e perché ClickUp Brain è un passo avanti, guarda questo video.
Accesso a più modelli esterni
ClickUp Brain supporta più modelli di IA sottostanti all'interno di un'unica area di lavoro. Brain funge da livello di orchestrazione, indirizzando le richieste a diversi modelli e applicando al contempo le autorizzazioni, le impostazioni di sicurezza e i controlli di governance dell'IA di ClickUp.
L'accesso all'IA è astratto tramite Brain, il che significa che gli utenti interagiscono con l'IA da attività, documenti, commenti e altre superfici ClickUp senza lasciare la piattaforma o gestire sottoscrizioni IA separate. A seconda della funzionalità e della superficie, Brain può selezionare automaticamente un modello o consentire agli utenti di sceglierne uno, controllando al contempo quali contenuti dell'area di lavoro, se presenti, vengono trasmessi al prompt.
Questo design consente ai team di beneficiare dei diversi punti di forza dei modelli senza frammentare i flussi di lavoro o esporre i dati dell'area di lavoro direttamente a strumenti di IA esterni, mantenendo al contempo l'utilizzo dell'IA centralizzato, verificabile e coerente con i limiti dei dati di ClickUp.
📌 Esempio: ChatGPT per il lavoro quotidiano di esecuzione. Claude per analisi e sintesi di lunga durata. Gemini per attività che richiedono molte informazioni e riferimenti incrociati.
Riassunti automatici delle riunioni e elementi da intraprendere con IA Notetaker
Con ClickUp AI Notetaker, i tuoi punti di discussione non andranno persi durante la riunione. La conversazione viene registrata man mano che si svolge, trasformando gli aggiornamenti verbali, le decisioni e i passaggi successivi in note strutturate all'interno di ClickUp.
ClickUp Brain entra in gioco dopo. Legge la riunione nel contesto, capisce cosa è stato deciso, cosa deve succedere e chi è coinvolto. Gli elementi da intraprendere non rimangono sepolti nei paragrafi. Emergono come lavoro reale.
Da lì, l'esecuzione inizia immediatamente. Le attività vengono create, i titolari sono chiari, le scadenze esistono e ogni attività è collegata al momento esatto in cui è stata discussa. Se qualcuno chiede perché è stata presa una decisione, la traccia è già lì.
Le riunioni diventano quindi la porta d'accesso all'esecuzione, con Brain che porta avanti silenziosamente il contesto in modo che i team non debbano farlo.
IA Cards per riassunti esecutivi
ClickUp trasforma i dati statici del dashboard in approfondimenti interattivi utilizzando le AI Card. Ad esempio, inserisci una AI Card con un riassunto esecutivo per fornire automaticamente approfondimenti su misura per i dirigenti di alto livello.
🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp offre oltre 1000 integrazioni native per un solido supporto multipiattaforma. Basta selezionare gli strumenti che desideri utilizzare per il tuo lavoro, attivarli/disattivarli e collegarli all'area di lavoro di ClickUp in un attimo.
Non è necessario assumere uno sviluppatore o modificare il codice legacy nel tuo vecchio sistema.
Automazione di attività e progetti: sostituisci più flussi di lavoro dei plugin
Nella migliore delle ipotesi, le integrazioni ChatGPT forniscono un servizio "one-and-done". Tu dici all'IA di creare un'attività e lei lo fa. Le dici di spostare un'attività e lei obbedisce.
Questa automazione è goffa, incompleta e ancora manuale.
Le attività di ClickUp sono intrinsecamente dinamiche e offrono immense possibilità di automazione senza codice.
Inizia suddividendo i progetti in attività: aggiungi descrizioni, date di scadenza, assegnatari, liste di controllo QA, stati personalizzati, attività secondarie, ecc. Ancora meglio, chiedi a Brain di crearli e assegnarli per tuo conto. Pensa all'automazione delle attività basata sull'intelligenza artificiale a portata di mano.
Per avere tutto sotto controllo, visualizza queste attività utilizzando le viste di ClickUp, come elenchi, bacheche Kanban, calendari, diagrammi di Gantt e altro ancora.
Successivamente, abbinala alle automazioni di ClickUp per trigger azioni basate su cambiamenti reali, come aggiornamenti di stato, completamento delle date di scadenza o modifiche agli assegnatari.
Ad esempio, quando un copywriter sposta un'attività su "Completato", aggiorna lo stato su "In attesa di approvazione", avvisa l'editor e imposta una nuova scadenza per la revisione.
Puoi concatenare un numero illimitato di passaggi per automatizzare interi flussi di lavoro:
- Quando lo stato di un'attività cambia in "In revisione", aggiungi un campo personalizzato "Note del revisore", aggiungi e avvisa il revisore tramite email e sposta l'attività nell'elenco di revisione.
- Se il campo personalizzato "Budget approvato" è Vero/Sì, crea un'attività di fatturazione, aggiorna il campo di rollup del progetto e pubblica nella chat del team.
🚀 Vantaggio di ClickUp: mentre le automazioni senza codice reagiscono ai trigger, i Super Agent di ClickUp monitorano in modo proattivo l'area di lavoro di ClickUp e agiscono in base al contesto, alla logica e all'intento.
Considerali come compagni di squadra IA sempre attivi che:
- Guarda attività, elenchi e spazi in background
- Interpreta condizioni quali priorità, carico di lavoro, competenze o scadenze
- Esegui azioni in più passaggi senza doverle triggerare esplicitamente ogni volta
📌 Esempio di un Super Agent al lavoro: scansiona le nuove attività aggiunte a un elenco "Blog da assegnare", valuta i requisiti di ciascuna attività, verifica la disponibilità e le competenze degli autori e assegna automaticamente il lavoro, senza bisogno di regole o di una selezione manuale.
Per imparare a creare un agente IA, guarda questo video:
Collaborazione in tempo reale: documenti, chat e dashboard in un unico posto
I plugin ChatGPT velocizzano il lavoro, senza dubbio. Ma se lavori in team, sai che è praticamente impossibile collaborare in tempo reale all'interno di un'interfaccia di chat.
Non è possibile effettuare modifiche collaborative alle risorse. Non c'è spazio per la comunicazione di gruppo. Anche se i report sono generati da dati in tempo reale, sono statici.
ClickUp sostituisce tutto ciò con comunicazioni di condivisione, collaborazione e supporto analitico integrato. Ecco come:
- ClickUp Docs per la co-modifica in tempo reale: non è necessario passare da Documenti Google a Word Docs e viceversa. Crea un documento ClickUp Doc, invita più utenti a modificarlo contemporaneamente, tagga i colleghi nei commenti e utilizza Brain per la creazione o la modifica di contenuti basati sull'IA. Inoltre, puoi evidenziare qualsiasi testo in un documento ClickUp Doc e trasformarlo istantaneamente in un'attività di ClickUp tracciabile.
- ClickUp Chat per una sincronizzazione istantanea del team: ogni singolo elenco di attività di ClickUp ha una propria sezione chat dedicata dove i membri del team possono scambiarsi idee, condividere feedback, lasciare suggerimenti e inserire link a file all'interno di ClickUp Chat.
- Dashboard ClickUp per una visibilità condivisa: utilizza le dashboard ClickUp predefinite o personalizzale in base alle tue esigenze di reportistica. Possono estrarre i dati direttamente dalle tue attività, dai campi personalizzati, dal monitoraggio del tempo e dall'automazione.
Sostituisci i plugin ChatGPT con la potenza all-in-one di ClickUp
I plugin ChatGPT non sono più disponibili. Sebbene le loro alternative (GPT personalizzati e integrazioni di app di terze parti) svolgano il loro compito, non semplificano la tua vita lavorativa.
Trascorri ancora gran parte del tuo tempo spostando manualmente i dati tra gli strumenti, gestendo più app e passando da una scheda all'altra.
Passando a un ecosistema altamente interconnesso come ClickUp, puoi facilmente riunire AI, attività, il tuo team e strumenti esterni in un unico spazio. Il tutto senza costi aggiuntivi o complessità di configurazione.
Sei pronto a vederli in azione? Iscriviti a ClickUp e scopri quanto sarà più tranquilla la tua giornata lavorativa quando tutto sarà in un unico posto.
Domande frequenti (FAQ)
Quando i plugin ChatGPT erano disponibili, il negozio di plugin fungeva da marketplace centrale per la loro ricerca e installazione. Nel corso del tempo, si è evoluto nell'App Store di ChatGPT, dove oggi è possibile trovare plugin di terze parti e integrazioni di app.
Dipende dal plugin che desideri utilizzare. Gli utenti di ChatGPT Plus hanno accesso completo all'App Store e ai GPT personalizzati. Gli utenti Free possono interagire con alcuni GPT e app personalizzati, ma sono soggetti a rigidi limiti di utilizzo e perdono l'accesso una volta raggiunto il limite giornaliero di messaggi.
No. Non è possibile utilizzare più plugin ChatGPT contemporaneamente. È possibile passare da un GPT personalizzato all'altro o da un'app all'altra, ma non è possibile utilizzare due o più plugin nello stesso turno.
Trattate i plugin come qualsiasi altro software di terze parti. Installate solo app di sviluppatori verificati e noti ed evitate la condivisione di password sensibili, informazioni di pagamento o segreti aziendali nella chat. Per la massima sicurezza, utilizzate i piani Enterprise che escludono i dati dai modelli di addestramento e controllate sempre la finestra pop-up "Autorizzazioni" prima di concedere a un'app l'accesso ai vostri account esterni.
I migliori plugin per la produttività sono quelli che ti aiutano a svolgere le attività a una velocità doppia o superiore senza aggiungere troppo disordine al tuo stack tecnologico esistente. Esempio: lo spazio di lavoro AI convergente di ClickUp combina diversi strumenti di produttività, come ClickUp Docs per la scrittura e la modifica, ClickUp Brain per l'IA contestuale, ClickUp Enterprise AI Search per il recupero rapido di informazioni/file e ClickUp AI Notetaker, che trascrive le riunioni e genera azioni chiave.