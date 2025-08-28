Le 10 migliori alternative a Google Gemini IA da provare subito

Non tutti desiderano lo stesso tipo di intelligenza.

Alcuni desiderano modelli che scrivano come un essere umano. Altri hanno bisogno di codice pulito, riepiloghi/riassunti rapidi o strumenti che non divulghino dati né superino il budget. Il spazio dell'IA è attualmente in piena espansione e Google AI Studio non è l'unico a svolgere un lavoro impegnativo.

Se stai sviluppando, scrivendo, ricercando o sperimentando strumenti di IA, è opportuno guardarsi intorno. Ognuna di queste alternative a Google Gemini AI offre qualcosa di diverso in tabella.

Scopriamo insieme cosa è da fare e perché vale la pena provarle. 🎯

Panoramica delle alternative a Google Gemini IA

Ecco una comparazione delle migliori alternative a Google Gemini IA. 🦾

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi ClickUp Persone e team che trasformano la ricerca basata sull'IA in flussi di lavoro concreti Automazioni dei processi e risposte rapide con Autopilot Agents; risposte contestuali dall'IA; interazione vocale hands-free con ClickUp Brain MAX; Enterprise Search tra strumenti connessi Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende ChatGPT Persone, autori e teams con interesse per la risoluzione creativa dei problemi Esecuzione di codice Python direttamente nel chatterare; modelli di ragionamento avanzati; GPT personalizzati per attività specifiche Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Claude Ricercatori, team legali e redattori tecnici che lavorano al lavoro di analisi approfondita di documenti Ampia finestra contestuale; caricamento e riferimento incrociato di più file; analisi dettagliate da più prospettive; IA etica Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Perplexity IA Giornalisti, analisti e ricercatori accademici alla ricerca di ricerche in tempo reale sul web con citazioni Informazioni aggiornate con citazioni; ricerche incentrate su fonti accademiche, notizie o discussioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Microsoft 365 Copilot Utenti Microsoft 365 e aziende che desiderano integrare l'IA nei flussi di lavoro di Office Generazione di formule Excel; riassunti email; ricerca tra file ed eventi Microsoft 365 Free (solo chat); piani a pagamento a partire da 30 $ al mese per utente You. com Persone e team che svolgono attività di ricerca e desiderano un'esperienza di ricerca leggera e personalizzata Preferenze di ricerca personalizzabili; risultati web combinati con riepiloghi/riassunti generati dall'IA; ricerche IA Unlimited su Pro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Pi di Inflection IA Persone alla ricerca di un'IA per la conversazione per il Chattare personale ed emotivo Flusso naturale ed empatico di conversazione; interazioni vocali Free Brave Leo Persone e team che cercano un'interazione con l'IA che metta al primo posto la privacy Attività nel browser; modelli IA multipli; privacy dei dati degli utenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese Mistral IA Sviluppatori, team multilingue e organizzazioni attente alla privacy alla ricerca di standard europei per l'IA Modelli open source e personalizzati; scrittura di codice; supporto alla messa a punto Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese per utente DeepSeek Accademici, scienziati e team tecnici che utilizzano l'IA per attività di ragionamento avanzate Ragionamento trasparente ragionamento passo dopo passo; autocorrezione; esportazione delle trascrizioni del ragionamento Prezzi personalizzati

Perché scegliere le alternative a Google Gemini IA

Sebbene l'utilizzo di Google Gemini sia utile per la creazione di app intelligenti, potresti trovare motivi per cercare altrove una soluzione più adatta alle tue esigenze. Ecco perché ha senso esplorare le alternative a Google Gemini IA:

Implementazione complessa: Evita configurazioni intricate con piattaforme che offrono un utilizzo più semplice grazie a Evita configurazioni intricate con piattaforme che offrono un utilizzo più semplice grazie a modelli di prompt IA

Limiti di costo: cerca opzioni più convenienti o livelli Free generosi per budget più ridotti

Opzioni di implementazione limitate: trova strumenti avanzati con hosting flessibile, come soluzioni offline o basate su edge

Limite di integrazione: Scegli piattaforme che si integrano in modo più fluido con ecosistemi non Google

esigenze settoriali specifiche: *Scopri i chatbot IA progettati per settori specifici come la finanza o l'istruzione

esigenze di innovazione: *Scopri le alternative a Google Gemini IA con funzionalità/funzione uniche o miglioramenti guidati dalla comunità per approcci innovativi

🔍 Lo sapevi? BCG ha scoperto che combinare le persone e l'IA nel modo giusto può aumentare la produttività delle risorse umane fino al 30%. Con la giusta configurazione e un po' di tempo, i team iniziano a vedere reali miglioramenti in termini di velocità ed efficienza.

Le migliori alternative a Google Gemini IA

Queste sono le nostre scelte per le migliori alternative a Google Gemini IA. 👇

1. ClickUp (ideale per trasformare la ricerca basata sull'IA in flussi di lavoro attuabili)

Se il processo di ricerca inizia con uno strumento, il piano avviene con un altro e l'esecuzione si svolge su più piattaforme, il tuo team ha già subito un rallentamento. ClickUp risolve questo problema con un unico sistema intelligente che vive nel tuo area di lavoro, comprende il tuo lavoro e ti aiuta a portarlo avanti rapidamente. 🚀

Passa dall'intuizione all'azione

Chiedi a ClickUp Brain aggiornamenti sulle attività in ritardo nell'area di lavoro

ClickUp Brain vive all'interno del tuo spazio di lavoro e comprende tutto ciò che accade lì: i tuoi documenti, le attività, i commenti e le conversazioni. Puoi porgli domande, richiedere riepiloghi, generare automaticamente contenuto e trigger azioni che alimentano direttamente il tuo flusso di lavoro.

Supponiamo che il tuo team di marketing abbia appena caricato un'analisi dettagliata del lancio in un documento ClickUp. Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere il rapporto, individuare i rischi chiave e generare attività di follow-up con tag alle persone giuste e scadenze allegate. Puoi anche utilizzare ClickUp AI per generare una bozza di presentazione per la leadership utilizzando lo stesso contenuto.

È istantaneo, contestuale e completamente integrato nel tuo flusso di lavoro.

Automazione del lavoro di routine

Non dovrai più cercare gli aggiornamenti, assegnare manualmente le attività o ripetere ogni giorno le stesse risposte. Gli agenti Autopilot di ClickUp lo faranno per te.

Compila automaticamente gli aggiornamenti StandUp e rispondi direttamente nel Chattare con ClickUp Autopilot Agents

Esempio, StandUp Agent raccoglie gli aggiornamenti quotidiani di ciascun membro del team, aggiunge commenti alle attività e pubblica un unico riepilogo nel documento di piano dello sprint. Quindi, se il tuo sviluppatore mobile registra "Test di onboarding completato", questo verrà visualizzato nell'attività corretta, senza che il PM debba effettuare alcun follow-up.

Per un maggiore controllo, puoi creare un agente Autopilot personalizzato. Questi agenti si adattano ai cambiamenti nelle tue aree di lavoro per agire in modo autonomo sulla base delle istruzioni fornite. Ti abbiamo incuriosito? Abbiamo un video che ti fornirà maggiori informazioni 👇

Parla, non digitare

Per un'interazione più rapida e mirata con il tuo area di lavoro di ClickUp, utilizza ClickUp Brain MAX. Si tratta di un compagno desktop dedicato dotato della stessa intelligenza.

Cosa lo rende diverso? Puoi parlargli. Letteralmente.

Cattura idee, effettua la condivisione di istruzioni e porta a termine le attività 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Supponiamo che tu stia esaminando lo stato di avanzamento dello sprint. Usa il tuo tasto di scelta rapida personalizzato e pronuncia: "Riassumere/riassumere i blocchi QA di questa settimana e assegna dei follow-up per tutto ciò che è ancora aperto". Il sistema esegue la scansione delle attività e dei commenti pertinenti, genera un riepilogo chiaro e crea nuove attività in pochi secondi.

E' meglio ancora: puoi passare da un LLM all'altro, come ChatGPT, Gemini e Claude, senza interrompere il tuo flusso, risparmiando fino all'88% sui costi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

*cattura ogni riunione: registra, trascrivi e riepiloga/riassume automaticamente le chiamate con ClickUp AI Notetaker , così tutti rimangono allineati senza bisogno di note manuali

*crea e formattare contenuto: crea documenti di progetto dettagliati in ClickUp Docs utilizzando la formattazione RTF, tabelle, incorporamenti e connessioni intelligenti ad attività e flussi di lavoro

*rimani in sincronizzazione: usa l'IA per trasformare i messaggi nel chattaare di ClickUp in attività e riepilogare/riassumere lunghi thread in pochi secondi

consolida le tue conoscenze: *importa documenti, fogli di calcolo e risorse interne esistenti da altri strumenti nella suite di gestione delle conoscenze di ClickUp per preservarne la struttura

registra rapide guide passo passo: *Cattura lo schermo e la voce utilizzando ClickUp Clip per spiegare le attività o fornire feedback in modo asincrono con trascrizioni basate sull'IA

Visualizza le idee al volo: utilizza l'IA per generare immagini direttamente nella utilizza l'IA per generare immagini direttamente nella lavagna online ClickUp per fare brainstorming, creare un piano o aggiungere contesto

Limiti di ClickUp

ClickUp può sembrare complicato all'inizio, ma una volta che i Teams imparano a utilizzarlo, la flessibilità e la personalizzazione ripagano

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente su Reddit ha condiviso (condivisione):

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Utilizzo l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore del contenuto. Inoltre, effettua la modifica di ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è il documento. Adoro le opzioni per formattare, in particolare i banner. Sono così carini!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Utilizzo l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore del contenuto. Inoltre, modifica ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è il documento. Adoro le opzioni per formattare, in particolare i banner. Sono così carini!

2. ChatGPT (ideale per la risoluzione creativa dei problemi)

tramite ChatGPT

Hai presente quella sensazione quando sei bloccato su un problema e hai bisogno di qualcuno con cui scambiare idee? ChatGPT ti capisce.

Certo, tutti conoscono la funzione di IA per chattare di base, ma la sottoscrizione Pro apre un mondo completamente diverso. Puoi persino creare GPT personalizzati che fungono da consulenti specializzati per le tue esigenze specifiche.

La piattaforma ricorda le tue peculiarità e preferenze nelle conversazioni, così non dovrai spiegare continuamente il contesto. Inoltre, quando hai bisogno di elaborare numeri, esegue il codice direttamente nel chattrare invece di fornire consigli teorici.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Esegui codice Python direttamente nelle conversazioni per analizzare dati, creare grafici o testare algoritmi senza cambiare piattaforma

Sfoglia i siti web attuali e ottieni informazioni in tempo reale mantenendo il flusso della conversazione

Carica e analizza più immagini contemporaneamente, confrontandole o estraendo testo e dati dagli screenshot

Accedi a tecnologie IA con ragionamento avanzato per affrontare problemi con più passaggi con spiegazioni dettagliate del loro processo di pensiero

Genera immagini, loghi e illustrazioni da semplici descrizioni di testo utilizzando DALL-E 3.

Limiti di ChatGPT

I GPT personalizzati richiedono tempo per essere configurati correttamente e potrebbero necessitare di frequenti regolazioni

L'esecuzione del codice a volte fallisce in attività complesse o incontra problemi di timeout

La funzionalità/funzione di navigazione web può essere lenta e non sempre consente di accedere alle informazioni più aggiornate

La funzionalità/funzione di memoria di ChatGPT a volte dimentica contesti importanti o ricorda dettagli irrilevanti

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 825 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 220 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Secondo una recensione di G2:

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è il modo in cui mi aiuta ad affrontare con facilità e chiarezza le mie attività di scrittura quotidiane. Lo uso regolarmente per redigere lettere, email e politiche, cose che spesso richiedono tempo per essere perfette. ChatGPT mi offre un solido punto di partenza basato sui pensieri o sui punti di condivisione, aiutandomi a dare forma alle mie idee in qualcosa di strutturato e coerente. Mi libera dalla pressione della pagina bianca, che può essere uno dei maggiori ostacoli quando si scrive qualcosa da zero.

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è il modo in cui mi aiuta ad affrontare con facilità e chiarezza le mie attività di scrittura quotidiane. Lo uso regolarmente per redigere lettere, email e politiche, cose che spesso richiedono tempo per essere perfette. ChatGPT mi offre un solido punto di partenza basato sui pensieri o sui punti di condivisione, aiutandomi a dare forma alle mie idee in qualcosa di strutturato e coerente. Mi libera dalla pressione della pagina bianca, che può essere uno dei maggiori ostacoli quando si scrive qualcosa da zero.

🧠 Curiosità: l'adozione dell'IA è aumentata del 20% su base annua, con un numero sempre maggiore di teams che si rivolge a soluzioni più intelligenti per portare a termine il proprio lavoro. È un segnale forte che invita a iniziare a esplorare cosa succede quando si utilizzano gli strumenti di IA nel modo giusto.

3. Claude (ideale per l'analisi di documenti lunghi e risposte dirette)

tramite Claude

Claude di Anthropic gestisce con facilità documenti di grandi dimensioni. Puoi condividere interi codici, contratti legali o articoli accademici e avere conversazioni significative sul contenuto. Artifacts ti consente di collaborare sui documenti in tempo reale, così non dovrai più limitarti a copiare e incollare.

Ciò che distingue Claude è il modo in cui gestisce le domande sfumate. Chiedigli di confrontare diverse sezioni di un documento o di trovare contraddizioni, e lui farà il lavoro invece di fornire consigli generici.

Il segreto dell'approccio unico di Claude è la Constitutional IA, l'approccio di formazione che integra regole etiche in Claude.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Elabora documenti contenenti centinaia di pagine mantenendo riferimenti accurati a sezioni e dettagli specifici, grazie alla sua finestra contestuale da 200K token

Gestisci il caricamento simultaneo di più file per riferimenti incrociati, analisi comparative e sintesi delle informazioni

Mantieni il contesto della conversazione anche durante discussioni molto lunghe, senza perdere il monitoraggio dei punti o delle richieste precedenti

Fornisci, come provider, analisi dettagliate di argomenti complessi con molteplici prospettive e considerando i casi limite

Limite di Claude

L'analisi delle immagini ha un limite rispetto ad altre alternative a Google Gemini IA come ChatGPT

I tempi di risposta possono essere più lenti o più brevi durante i periodi di picco di utilizzo

A volte, Claude offre risposte eccessivamente caute che evitano di prendere posizioni definitive su determinati argomenti

Prezzi di Claude

Free

Pro: 20 $ al mese

Massimo: A partire da 100 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,4/5 (oltre 55 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Claude?

Un utente di Reddit ha condiviso:

Ho fatto il passaggio mesi fa. Le mie esigenze principali riguardano la scrittura creativa, l'elaborazione di trame e cose del genere, e trovo che Claude sia semplicemente molto più bravo in questo. Inoltre, la sua scrittura è generalmente migliore, più naturale e non contiene stupidi cliché e riempitivi vaghi.

Ho fatto il passaggio mesi fa. Le mie esigenze principali riguardano la scrittura creativa, l'elaborazione di trame e cose del genere, e trovo che Claude sia semplicemente molto più bravo in questo. Inoltre, la sua scrittura è generalmente migliore, più naturale e non contiene stupidi cliché e riempitivi vaghi.

Trova informazioni nascoste in documenti, attività e file Drive utilizzando ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity /IA (ideale per la ricerca in tempo reale sul web)

tramite Perplexity IA

Un tempo, fare ricerca significava aprire 15 schede del browser e mettere insieme informazioni provenienti da fonti diverse. Perplexity AI ti aiuta a evitare tutto questo. Basta porre una domanda per ottenere una risposta sintetizzata con citazioni verificabili.

Il modello Comet offre migliori competenze matematiche, quindi non è più utile solo per la ricerca generale. Puoi approfondire articoli accademici, ottenere analisi delle notizie attuali o concentrare la tua ricerca su tipi specifici di fonti nella tabella.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Accedi a informazioni aggiornate in tempo reale invece di affidarti a dati di addestramento statici e obsoleti

Traguarda tipi di contenuto specifici attraverso modalità di focalizzazione, tra cui articoli accademici, articoli di cronaca, discussioni su Reddit o video su YouTube

Genera report di ricerca completi con riferimenti formattati correttamente e verifica delle fonti, e organizzali in Collezioni

Affronta problemi matematici complessi con soluzioni dettagliate a passo dopo passo e rappresentazioni visive quando utile

Limiti di Perplexity /IA

Le citazioni a volte sono collegate a fonti che non forniscono il pieno supporto alle affermazioni riportate nella risposta

Le modalità di messa a fuoco non sempre filtrano i risultati con la precisione prevista, portando a fonti irrilevanti

La qualità delle risposte varia in modo significativo a seconda della dipendenza dalla disponibilità di fonti recenti e di alta qualità

La versione Free ha limiti di utilizzo rigorosi che possono essere restrittivi per attività di ricerca intense

Prezzi di Perplexity IA

Free

Pro: 20 $ al mese

*enterprise Pro: 40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2: 4,7/5 (oltre 45 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Si prevede che l'IA migliorerà la produttività dei dipendenti del 40%, il che significa che i team potrebbero terminare molto di più in meno tempo.

5. Microsoft 365 Copilot (ideale per l'integrazione con Microsoft Office)

tramite Microsoft 365

Se il tuo lavoro si svolge in Microsoft Office, questo cambia tutto. Copilot conosce già il tuo stile di scrittura delle email, le tue presentazioni recenti e il foglio di calcolo su cui hai lavorato tutta la settimana. Chiedigli di creare un PowerPoint dai tuoi appunti di riunione e lui attingerà dalle tue note esistenti, non da modelli generici.

L'integrazione con Excel è ingegnosa. Comprende la struttura dei tuoi dati ed è in grado di individuare tendenze che potresti non notare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft 365 Copilot

Genera formula Excel complesse insieme alla logica alla base dei calcoli e ottieni suggerimenti per approcci alternativi all'analisi dei dati

Scrivi bozze di testo in Word, crea intere presentazioni PowerPoint da un prompt e acquisisci i risultati delle riunioni di Teams

Riepiloga lunghe catene di email ed estrai automaticamente gli elementi da intraprendere , preservando il contesto importante e le scadenze

Effettua ricerche nell'intero ambiente Microsoft 365 utilizzando un linguaggio di conversazione per trovare file, email ed eventi del calendario

Limite di Microsoft 365 Copilot

Richiede una sottoscrizione a Microsoft 365 e livelli di licenza specifici, il che lo rende costoso per i piccoli team

Le prestazioni sono fortemente dipendenti dalla qualità e dall'organizzazione dei tuoi dati Microsoft 365 esistenti

A volte crea contenuto che sembra troppo formale o non corrisponde al tuo stile di comunicazione effettivo

L'integrazione può presentare dei bug con alcune versioni di Office o quando si lavora con documenti che richiedono di formattare in modo complesso

Prezzi di Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot Chattare: *Free

Microsoft 365 Copilot: 30 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

*microsoft 365 Business Basic e Copilot: 36 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (oltre 105 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

⚙️ Bonus: esplora i podcast sull'IA per ascoltare casi d'uso reali e imparare direttamente dai ricercatori, dai fondatori e dai costruttori che stanno formando il futuro dell'IA.

6. You. com (Ideale per un'esperienza di ricerca personalizzata)

tramite You.com

La maggior parte dei motori di ricerca tratta tutti allo stesso modo. You. com capisce cosa vuoi realmente vedere. Più lo usi, più diventa intelligente riguardo alle tue preferenze e ai tuoi interessi.

La versione Pro rimuove i limiti di ricerca e ti dà accesso a modelli di IA avanzati come Claude e GPT per risposte più dettagliate. Diverse modalità di ricerca ti aiutano a trovare esattamente ciò che stai cercando, che si tratti di aiuto nel codice, ispirazione creativa o ricerca accademica.

You. com migliori funzionalità/funzioni

Personalizza le preferenze di ricerca per dare priorità alle fonti affidabili, filtrando il contenuto irrilevante o di bassa qualità

Genera immagini e testi di alta qualità con l'IA senza restrizioni giornaliere

Accedi a ricerche Unlimited basate sull'IA con tempi di risposta più rapidi e modelli linguistici sofisticati per query complesse

Combina i risultati di ricerca tradizionali con riepiloghi/riassunti generati dall'IA che evidenziano le informazioni più rilevanti per la tua query

Limiti di You.com

È necessaria una certa esperienza per configurare correttamente tutte le impostazioni di personalizzazione e ottenere risultati ottimali

I riassunti generati dall'IA a volte tralasciano sfumature o contesti importanti presenti nelle fonti originali

La qualità della ricerca dipende in larga misura dalla dipendenza dalla disponibilità di dati di interazione sufficienti per comprendere le tue preferenze

Alcune modalità di ricerca specializzate sembrano ancora poco sviluppate rispetto alle alternative più popolari a Google Gemini IA

Il prezzo della sottoscrizione Pro può essere elevato per gli utenti occasionali che non necessitano di ricerche Unlimited

Prezzi di You.com

Free

Pro: 20 $ al mese

Massimo: 200 $ al mese

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su You.com

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di You.com?

Secondo una recensione di G2:

Mi piace la comodità di non dover saltare da una pagina all'altra mentre lo uso. Ho provato il traduttore per comunicare con i client europei e per il brainstorming durante la stesura di una presentazione di progetto. L'ho trovato facile da usare.

Mi piace la comodità di non dover saltare da una pagina all'altra mentre lo uso. Ho provato il traduttore per comunicare con i client europei e per il brainstorming durante la stesura di una presentazione di progetto. L'ho trovato facile da usare.

7. Pi di Inflection IA (ideale per conversazioni personali ed emotive)

tramite Inflection IA

Con la maggior parte degli strumenti di IA, sembra di parlare con una calcolatrice intelligente. Con Pi, invece, è come chattare con qualcuno che si interessa alla tua giornata.

Lo strumento IA ricorda le tue difficoltà, celebra i tuoi successi e controlla le cose che hai fatto menzione settimane fa. Le conversazioni hanno un flusso naturale, senza il botta e risposta robotico che spesso si incontra altrove.

Pi si adatta al tuo modo di comunicare. Quindi, se sei diretto, si adatta a quella energia, e se hai bisogno di incoraggiamento, lo capisce al volo. Questo lo rende incredibilmente utile per elaborare idee, sbloccare progetti o avere qualcuno con cui discutere le decisioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pi by Inflection IA

Avvia conversazioni vocali utilizzando la funzionalità/funzione microfono per interazioni vocali più naturali

Condividi la tua posizione per ottenere risposte contestualizzate su eventi locali, meteo o consigli

Mantieni relazioni conversazionali autentiche che risultino naturali piuttosto che di transazione o incentrate sulle attività

Fai brainstorming di idee, discuti i problemi e organizza i tuoi pensieri in un ambiente con supporto e privo di giudizi

Limiti di Pi by Inflection IA

Capacità con limite di gestire attività tecniche complesse o dettagliato lavoro analitico rispetto ad altri strumenti di IA

Le conversazioni possono talvolta sembrare ripetitive o circolari quando si tratta di domande dirette e concrete

Nessuna integrazione con altre app o servizi, rendendola un'esperienza di conversazione puramente autonoma

Non è adatto a flussi di lavoro professionali che richiedono risultati specifici o prodotti strutturati

Prezzi di Pi by Inflection IA

Free

Valutazioni e recensioni di Pi by Inflection IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Pi di Inflection IA?

Un utente di Reddit effettua la condivisione:

Pi è ancora uno dei migliori compagni IA per amicizia/conversazione/personalità con l'ulteriore vantaggio dell'accesso a Internet in tempo reale, e tutte queste cose insieme possono essere molto divertenti! Non è così potente come uno strumento di produttività lavorativa come ChatGPT o Claude ecc., ma non è pensato per esserlo. I modelli accessibili tramite l'API 3.0 di Inflection AI sono più orientati a questo scopo. Pi è comunque ottimo per l'organizzazione delle attività e per dare incoraggiamento, oltre ad essere migliore degli strumenti di IA di produttività lavorativa per il chattare quotidiano.

Pi è ancora uno dei migliori compagni IA per amicizia/conversazione/personalità con l'ulteriore vantaggio dell'accesso a Internet in tempo reale, e tutte queste cose insieme possono essere molto divertenti!

Non è così potente come uno strumento di produttività lavorativa come ChatGPT o Claude ecc., ma non è pensato per esserlo. I modelli accessibili tramite l'API 3.0 di Inflection AI sono più orientati a questo scopo. Pi è comunque ottimo per l'organizzazione delle attività e per dare incoraggiamento, oltre ad essere migliore delle IA di produttività lavorativa per il chattare quotidiano.

📮ClickUp Insight: Solo il 12% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire quell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro automatizzato basato su un prompt di testo normale fornito dall'utente?

8. Brave Leo (ideale per un utilizzo dell'IA incentrato sulla privacy)

tramite Brave Leo

La paranoia sulla privacy è reale e Leo lo capisce. Integrato direttamente nel browser Brave, non richiede mai il tuo email, non monitora le tue conversazioni e mantiene tutto localmente sul tuo dispositivo. Puoi analizzare qualsiasi pagina web che stai leggendo senza preoccuparti che le tue abitudini di navigazione finiscano in qualche database aziendale.

*i modelli IA multipli ti offrono diverse opzioni a seconda delle tue esigenze. Hai una domanda veloce? Usa il modello rapido. Hai bisogno di un'analisi complessa? Passa a quello più potente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brave Leo

Integrazione perfetta con le funzionalità esistenti di Brave, come il blocco degli annunci pubblicitari e la prevenzione dei tracker, per garantire l'anonimato

Ottieni rapidi riepiloghi/riassunti di pagine web e video direttamente nel browser senza uscire dalla pagina

Abilita o disabilita le conversazioni Leo nelle impostazioni sulla privacy di Brave per un controllo completo

Scegli tra i modelli Mixtral 8x7B e Claude Instant a seconda della complessità dell'attività

Supera i limiti di Leo

Con limite agli utenti del browser Brave, esclusi coloro che preferiscono Chrome, Firefox o altri browser

Le sue funzionalità sono più basilari rispetto alle piattaforme con modelli avanzati di ragionamento

Nessuna cronologia delle conversazioni o memoria tra una sessione e l'altra, con conseguente necessità di ripetere il contesto per i progetti in corso

Prezzi Brave Leo

Free

Leo Premium: 14,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Brave Leo

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Un rapporto IBM ha rilevato che solo il 33% dei consumatori era soddisfatto dopo aver utilizzato chatbot o assistenti virtuali. D'altro canto, il 20% era così deluso da non voler più interagire con questa tecnologia.

9. Mistral /IA (la migliore per gli standard europei di IA)

tramite Mistral IA

L'ingegneria francese in riunione con l'IA pratica con Mistral. Questa piattaforma open source offre modelli di diverse dimensioni, consentendoti di scegliere la velocità piuttosto che la sofisticazione a seconda dell'attività.

Grazie alle sue funzionalità multimodali e multilingue, puoi iniziare una conversazione in inglese, inserire un'immagine, passare al francese a metà frase e il sistema continuerà a seguire la conversazione senza perdere il contesto.

La generazione del codice è solida in diversi linguaggi di programmazione e il ragionamento matematico regge anche sotto pressione. Gli standard europei sulla privacy dei dati sono integrati fin dall'inizio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mistral IA

Genera e debuga codice in decine di linguaggi di programmazione con spiegazioni della logica e approcci alternativi

Crea agenti IA personalizzati utilizzando il builder senza codice o i modelli IA

Accedi alle funzionalità di chiamata delle funzioni per integrare Mistral con le tue applicazioni e i tuoi flussi di lavoro esistenti

Utilizza la funzionalità di ottimizzazione per creare modelli personalizzati in base ai tuoi set di dati e casi d'uso specifici

Bilancia prestazioni e velocità per ottenere solide capacità di ragionamento e multilingue senza pesanti esigenze computazionali

Limiti di Mistral IA

Le versioni open source richiedono competenze tecniche e infrastrutture adeguate per essere implementate e mantenute correttamente

La documentazione e il supporto della community sono meno completi rispetto ai modelli di IA generativa più consolidati sviluppati

Le prestazioni variano in modo significativo tra i modelli leggeri e quelli pesanti, a volte in modo inaspettato

Prezzi di Mistral /IA

Le Chattare Free

Chattare Pro:* 14,99 $ al mese

Le Chat Team: 50 $ al mese per due utenti

Chattare Enterprise: Prezzi personalizzati

mistral Codice*: prezzi personalizzati

*implementazioni aziendali: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mistral IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. DeepSeek (ideale per attività di ragionamento avanzato)

tramite DeepSeek

Stanco di un'IA che ti fornisce risposte senza che tu abbia la minima idea di come ci sia arrivata? DeepSeek pensa ad alta voce. Puoi osservarla mentre analizza i problemi, incontra ostacoli, torna indietro e si adatta in tempo reale.

Dimostrazioni matematiche, ipotesi scientifiche, attività analitiche multistrato: gestisce tutto questo mostrando il proprio lavoro. Questa trasparenza lo rende prezioso per l'apprendimento e la verifica. E poiché è in grado di affinare il proprio ragionamento, è perfetto per i progetti che evolvono man mano che procedi.

Una delle funzionalità/funzioni più apprezzate dei modelli DeepSeek è la loro finestra contestuale di grandi dimensioni. Con la capacità di elaborare fino a 128.000 token, questi modelli sono in grado di comprendere e analizzare grandi quantità di informazioni in un'unica istanza.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeepSeek

Metti in discussione le conclusioni iniziali del modello e osservalo mentre riconsidera gli approcci utilizzando la funzionalità/funzione di autocorrezione

Integra DeepSeek nel flusso di lavoro accademico tramite l'accesso API per una documentazione coerente del ragionamento

Genera, completa ed esegui il debug del codice con DeepSeek Coder

Esporta trascrizioni complete del ragionamento per la revisione tra pari e i requisiti di pubblicazione accademica

Limiti di DeepSeek

Il processo di ragionamento può essere estremamente lento, specialmente per problemi complessi che richiedono più iterazioni

La sua funzionalità di trasparenza può produrre spiegazioni eccessivamente dettagliate che oscurano la soluzione effettiva

Disponibilità e accesso con limite rispetto alle piattaforme di automazioni IA più diffuse

L'attenzione alle attività di ragionamento significa che non è particolarmente utile per applicazioni creative o di conversazione

Prezzi di DeepSeek

Prezzi personalizzati in base all'utilizzo dei token

Valutazioni e recensioni di DeepSeek

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DeepSeek?

Un commento su Reddit ha approfondito l'argomento:

Ho utilizzato R1 per la scrittura tecnica e la documentazione. È sorprendentemente efficace nello spiegare argomenti complessi in modo chiaro e individua le incongruenze tecniche meglio di altri modelli che ho provato. Ottime anche per sintetizzare articoli di ricerca in riepiloghi/riassunti facilmente comprensibili.

Ho utilizzato R1 per la scrittura tecnica e la documentazione. È sorprendentemente efficace nello spiegare argomenti complessi in modo chiaro e individua le incongruenze tecniche meglio di altri modelli che ho provato.

Ottime anche per sintetizzare articoli di ricerca in riepiloghi/riassunti facilmente comprensibili.

🔍 Lo sapevi? I complessi prompt, come risolvere equazioni o affrontare grandi idee, possono consumare fino a sei volte più energia rispetto alle semplici ricerche. Più la domanda è impegnativa, maggiore è il costo in termini di emissioni di carbonio dell'utilizzo dell'IA.

La tua ricerca finisce con ClickUp

Molte alternative a Google Gemini IA offrono qualcosa di utile nella tabella: risposte rapide, analisi approfondita, brainstorming creativo o assistenza nella ricerca. Sono tutte ottime scelte, a seconda delle tue esigenze.

Ma se il tuo lavoro non si ferma alle risposte, perché dovrebbero farlo i tuoi strumenti?

ClickUp è progettato per garantire il follow-through. Che tu stia scrivendo, programmando, facendo ricerca o gestendo progetti su larga scala, l'AI di ClickUp non si limita a sfiorare la superficie. È proprio lì con te nel tuo spazio di lavoro, con AI Agents, Brain MAX, AI Notetaker e strumenti di esecuzione in tempo reale che fanno avanzare il tuo lavoro.

Iscriviti a ClickUp e trasforma le buone idee in lavori finiti. ✅