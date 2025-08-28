Le 10 migliori alternative a Google Gemini IA da provare subito

Non tutti desiderano lo stesso tipo di intelligenza.
Alcuni desiderano modelli che scrivano come un essere umano. Altri hanno bisogno di codice pulito, riepiloghi/riassunti rapidi o strumenti che non divulghino dati né superino il budget. Il spazio dell'IA è attualmente in piena espansione e Google AI Studio non è l'unico a svolgere un lavoro impegnativo.
Se stai sviluppando, scrivendo, ricercando o sperimentando strumenti di IA, è opportuno guardarsi intorno. Ognuna di queste alternative a Google Gemini AI offre qualcosa di diverso in tabella.
Scopriamo insieme cosa è da fare e perché vale la pena provarle. 🎯
Panoramica delle alternative a Google Gemini IA
Ecco una comparazione delle migliori alternative a Google Gemini IA. 🦾
|Strumento
|Ideale per
|Funzionalità migliori
|Prezzi
|ClickUp
|Persone e team che trasformano la ricerca basata sull'IA in flussi di lavoro concreti
|Automazioni dei processi e risposte rapide con Autopilot Agents; risposte contestuali dall'IA; interazione vocale hands-free con ClickUp Brain MAX; Enterprise Search tra strumenti connessi
|Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende
|ChatGPT
|Persone, autori e teams con interesse per la risoluzione creativa dei problemi
|Esecuzione di codice Python direttamente nel chatterare; modelli di ragionamento avanzati; GPT personalizzati per attività specifiche
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese
|Claude
|Ricercatori, team legali e redattori tecnici che lavorano al lavoro di analisi approfondita di documenti
|Ampia finestra contestuale; caricamento e riferimento incrociato di più file; analisi dettagliate da più prospettive; IA etica
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese
|Perplexity IA
|Giornalisti, analisti e ricercatori accademici alla ricerca di ricerche in tempo reale sul web con citazioni
|Informazioni aggiornate con citazioni; ricerche incentrate su fonti accademiche, notizie o discussioni
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese
|Microsoft 365 Copilot
|Utenti Microsoft 365 e aziende che desiderano integrare l'IA nei flussi di lavoro di Office
|Generazione di formule Excel; riassunti email; ricerca tra file ed eventi Microsoft 365
|Free (solo chat); piani a pagamento a partire da 30 $ al mese per utente
|You. com
|Persone e team che svolgono attività di ricerca e desiderano un'esperienza di ricerca leggera e personalizzata
|Preferenze di ricerca personalizzabili; risultati web combinati con riepiloghi/riassunti generati dall'IA; ricerche IA Unlimited su Pro
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese
|Pi di Inflection IA
|Persone alla ricerca di un'IA per la conversazione per il Chattare personale ed emotivo
|Flusso naturale ed empatico di conversazione; interazioni vocali
|Free
|Brave Leo
|Persone e team che cercano un'interazione con l'IA che metta al primo posto la privacy
|Attività nel browser; modelli IA multipli; privacy dei dati degli utenti
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese
|Mistral IA
|Sviluppatori, team multilingue e organizzazioni attente alla privacy alla ricerca di standard europei per l'IA
|Modelli open source e personalizzati; scrittura di codice; supporto alla messa a punto
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese per utente
|DeepSeek
|Accademici, scienziati e team tecnici che utilizzano l'IA per attività di ragionamento avanzate
|Ragionamento trasparente ragionamento passo dopo passo; autocorrezione; esportazione delle trascrizioni del ragionamento
|Prezzi personalizzati
Perché scegliere le alternative a Google Gemini IA
Sebbene l'utilizzo di Google Gemini sia utile per la creazione di app intelligenti, potresti trovare motivi per cercare altrove una soluzione più adatta alle tue esigenze. Ecco perché ha senso esplorare le alternative a Google Gemini IA:
- Implementazione complessa: Evita configurazioni intricate con piattaforme che offrono un utilizzo più semplice grazie a modelli di prompt IA
- Limiti di costo: cerca opzioni più convenienti o livelli Free generosi per budget più ridotti
- Opzioni di implementazione limitate: trova strumenti avanzati con hosting flessibile, come soluzioni offline o basate su edge
- Limite di integrazione: Scegli piattaforme che si integrano in modo più fluido con ecosistemi non Google
- esigenze settoriali specifiche: *Scopri i chatbot IA progettati per settori specifici come la finanza o l'istruzione
- esigenze di innovazione: *Scopri le alternative a Google Gemini IA con funzionalità/funzione uniche o miglioramenti guidati dalla comunità per approcci innovativi
🔍 Lo sapevi? BCG ha scoperto che combinare le persone e l'IA nel modo giusto può aumentare la produttività delle risorse umane fino al 30%. Con la giusta configurazione e un po' di tempo, i team iniziano a vedere reali miglioramenti in termini di velocità ed efficienza.
Le migliori alternative a Google Gemini IA
Queste sono le nostre scelte per le migliori alternative a Google Gemini IA. 👇
1. ClickUp (ideale per trasformare la ricerca basata sull'IA in flussi di lavoro attuabili)
Se il processo di ricerca inizia con uno strumento, il piano avviene con un altro e l'esecuzione si svolge su più piattaforme, il tuo team ha già subito un rallentamento. ClickUp risolve questo problema con un unico sistema intelligente che vive nel tuo area di lavoro, comprende il tuo lavoro e ti aiuta a portarlo avanti rapidamente. 🚀
Passa dall'intuizione all'azione
ClickUp Brain vive all'interno del tuo spazio di lavoro e comprende tutto ciò che accade lì: i tuoi documenti, le attività, i commenti e le conversazioni. Puoi porgli domande, richiedere riepiloghi, generare automaticamente contenuto e trigger azioni che alimentano direttamente il tuo flusso di lavoro.
Supponiamo che il tuo team di marketing abbia appena caricato un'analisi dettagliata del lancio in un documento ClickUp. Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere il rapporto, individuare i rischi chiave e generare attività di follow-up con tag alle persone giuste e scadenze allegate.
Puoi anche utilizzare ClickUp AI per generare una bozza di presentazione per la leadership utilizzando lo stesso contenuto.
È istantaneo, contestuale e completamente integrato nel tuo flusso di lavoro.
Automazione del lavoro di routine
Non dovrai più cercare gli aggiornamenti, assegnare manualmente le attività o ripetere ogni giorno le stesse risposte. Gli agenti Autopilot di ClickUp lo faranno per te.
Esempio, StandUp Agent raccoglie gli aggiornamenti quotidiani di ciascun membro del team, aggiunge commenti alle attività e pubblica un unico riepilogo nel documento di piano dello sprint. Quindi, se il tuo sviluppatore mobile registra "Test di onboarding completato", questo verrà visualizzato nell'attività corretta, senza che il PM debba effettuare alcun follow-up.
Per un maggiore controllo, puoi creare un agente Autopilot personalizzato. Questi agenti si adattano ai cambiamenti nelle tue aree di lavoro per agire in modo autonomo sulla base delle istruzioni fornite. Ti abbiamo incuriosito? Abbiamo un video che ti fornirà maggiori informazioni 👇
Parla, non digitare
Per un'interazione più rapida e mirata con il tuo area di lavoro di ClickUp, utilizza ClickUp Brain MAX. Si tratta di un compagno desktop dedicato dotato della stessa intelligenza.
Cosa lo rende diverso? Puoi parlargli. Letteralmente.
Supponiamo che tu stia esaminando lo stato di avanzamento dello sprint. Usa il tuo tasto di scelta rapida personalizzato e pronuncia: "Riassumere/riassumere i blocchi QA di questa settimana e assegna dei follow-up per tutto ciò che è ancora aperto". Il sistema esegue la scansione delle attività e dei commenti pertinenti, genera un riepilogo chiaro e crea nuove attività in pochi secondi.
E' meglio ancora: puoi passare da un LLM all'altro, come ChatGPT, Gemini e Claude, senza interrompere il tuo flusso, risparmiando fino all'88% sui costi.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- *cattura ogni riunione: registra, trascrivi e riepiloga/riassume automaticamente le chiamate con ClickUp AI Notetaker, così tutti rimangono allineati senza bisogno di note manuali
- *crea e formattare contenuto: crea documenti di progetto dettagliati in ClickUp Docs utilizzando la formattazione RTF, tabelle, incorporamenti e connessioni intelligenti ad attività e flussi di lavoro
- *rimani in sincronizzazione: usa l'IA per trasformare i messaggi nel chattaare di ClickUp in attività e riepilogare/riassumere lunghi thread in pochi secondi
- consolida le tue conoscenze: *importa documenti, fogli di calcolo e risorse interne esistenti da altri strumenti nella suite di gestione delle conoscenze di ClickUp per preservarne la struttura
- registra rapide guide passo passo: *Cattura lo schermo e la voce utilizzando ClickUp Clip per spiegare le attività o fornire feedback in modo asincrono con trascrizioni basate sull'IA
- Visualizza le idee al volo: utilizza l'IA per generare immagini direttamente nella lavagna online ClickUp per fare brainstorming, creare un piano o aggiungere contesto
Limiti di ClickUp
- ClickUp può sembrare complicato all'inizio, ma una volta che i Teams imparano a utilizzarlo, la flessibilità e la personalizzazione ripagano
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Un utente su Reddit ha condiviso (condivisione):
ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Utilizzo l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore del contenuto. Inoltre, effettua la modifica di ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è il documento. Adoro le opzioni per formattare, in particolare i banner. Sono così carini!
ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Utilizzo l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore del contenuto. Inoltre, modifica ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è il documento. Adoro le opzioni per formattare, in particolare i banner. Sono così carini!
📖 Leggi anche: Usufruire del potenziale di ClickUp AI per i team di marketing, contenuto e commerciale
2. ChatGPT (ideale per la risoluzione creativa dei problemi)
tramite ChatGPT
Hai presente quella sensazione quando sei bloccato su un problema e hai bisogno di qualcuno con cui scambiare idee? ChatGPT ti capisce.
Certo, tutti conoscono la funzione di IA per chattare di base, ma la sottoscrizione Pro apre un mondo completamente diverso. Puoi persino creare GPT personalizzati che fungono da consulenti specializzati per le tue esigenze specifiche.
La piattaforma ricorda le tue peculiarità e preferenze nelle conversazioni, così non dovrai spiegare continuamente il contesto. Inoltre, quando hai bisogno di elaborare numeri, esegue il codice direttamente nel chattrare invece di fornire consigli teorici.
Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT
- Esegui codice Python direttamente nelle conversazioni per analizzare dati, creare grafici o testare algoritmi senza cambiare piattaforma
- Sfoglia i siti web attuali e ottieni informazioni in tempo reale mantenendo il flusso della conversazione
- Carica e analizza più immagini contemporaneamente, confrontandole o estraendo testo e dati dagli screenshot
- Accedi a tecnologie IA con ragionamento avanzato per affrontare problemi con più passaggi con spiegazioni dettagliate del loro processo di pensiero
- Genera immagini, loghi e illustrazioni da semplici descrizioni di testo utilizzando DALL-E 3.
Limiti di ChatGPT
- I GPT personalizzati richiedono tempo per essere configurati correttamente e potrebbero necessitare di frequenti regolazioni
- L'esecuzione del codice a volte fallisce in attività complesse o incontra problemi di timeout
- La funzionalità/funzione di navigazione web può essere lenta e non sempre consente di accedere alle informazioni più aggiornate
- La funzionalità/funzione di memoria di ChatGPT a volte dimentica contesti importanti o ricorda dettagli irrilevanti
Prezzi di ChatGPT
- Free
- In più: 20 $ al mese
- Pro: 200 $ al mese
Valutazioni e recensioni di ChatGPT
- G2: 4,7/5 (oltre 825 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 220 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?
Secondo una recensione di G2:
Ciò che mi piace di più di ChatGPT è il modo in cui mi aiuta ad affrontare con facilità e chiarezza le mie attività di scrittura quotidiane. Lo uso regolarmente per redigere lettere, email e politiche, cose che spesso richiedono tempo per essere perfette. ChatGPT mi offre un solido punto di partenza basato sui pensieri o sui punti di condivisione, aiutandomi a dare forma alle mie idee in qualcosa di strutturato e coerente. Mi libera dalla pressione della pagina bianca, che può essere uno dei maggiori ostacoli quando si scrive qualcosa da zero.
Ciò che mi piace di più di ChatGPT è il modo in cui mi aiuta ad affrontare con facilità e chiarezza le mie attività di scrittura quotidiane. Lo uso regolarmente per redigere lettere, email e politiche, cose che spesso richiedono tempo per essere perfette. ChatGPT mi offre un solido punto di partenza basato sui pensieri o sui punti di condivisione, aiutandomi a dare forma alle mie idee in qualcosa di strutturato e coerente. Mi libera dalla pressione della pagina bianca, che può essere uno dei maggiori ostacoli quando si scrive qualcosa da zero.
🧠 Curiosità: l'adozione dell'IA è aumentata del 20% su base annua, con un numero sempre maggiore di teams che si rivolge a soluzioni più intelligenti per portare a termine il proprio lavoro. È un segnale forte che invita a iniziare a esplorare cosa succede quando si utilizzano gli strumenti di IA nel modo giusto.
3. Claude (ideale per l'analisi di documenti lunghi e risposte dirette)
tramite Claude
Claude di Anthropic gestisce con facilità documenti di grandi dimensioni. Puoi condividere interi codici, contratti legali o articoli accademici e avere conversazioni significative sul contenuto. Artifacts ti consente di collaborare sui documenti in tempo reale, così non dovrai più limitarti a copiare e incollare.
Ciò che distingue Claude è il modo in cui gestisce le domande sfumate. Chiedigli di confrontare diverse sezioni di un documento o di trovare contraddizioni, e lui farà il lavoro invece di fornire consigli generici.
Il segreto dell'approccio unico di Claude è la Constitutional IA, l'approccio di formazione che integra regole etiche in Claude.
Le migliori funzionalità/funzioni di Claude
- Elabora documenti contenenti centinaia di pagine mantenendo riferimenti accurati a sezioni e dettagli specifici, grazie alla sua finestra contestuale da 200K token
- Gestisci il caricamento simultaneo di più file per riferimenti incrociati, analisi comparative e sintesi delle informazioni
- Mantieni il contesto della conversazione anche durante discussioni molto lunghe, senza perdere il monitoraggio dei punti o delle richieste precedenti
- Fornisci, come provider, analisi dettagliate di argomenti complessi con molteplici prospettive e considerando i casi limite
Limite di Claude
- L'analisi delle immagini ha un limite rispetto ad altre alternative a Google Gemini IA come ChatGPT
- I tempi di risposta possono essere più lenti o più brevi durante i periodi di picco di utilizzo
- A volte, Claude offre risposte eccessivamente caute che evitano di prendere posizioni definitive su determinati argomenti
Prezzi di Claude
- Free
- Pro: 20 $ al mese
- Massimo: A partire da 100 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Claude
- G2: 4,4/5 (oltre 55 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Claude?
Un utente di Reddit ha condiviso:
Ho fatto il passaggio mesi fa. Le mie esigenze principali riguardano la scrittura creativa, l'elaborazione di trame e cose del genere, e trovo che Claude sia semplicemente molto più bravo in questo. Inoltre, la sua scrittura è generalmente migliore, più naturale e non contiene stupidi cliché e riempitivi vaghi.
Ho fatto il passaggio mesi fa. Le mie esigenze principali riguardano la scrittura creativa, l'elaborazione di trame e cose del genere, e trovo che Claude sia semplicemente molto più bravo in questo. Inoltre, la sua scrittura è generalmente migliore, più naturale e non contiene stupidi cliché e riempitivi vaghi.
Suggerimento: più strumenti utilizzi, più difficile sarà trovare quello che ti serve. La ricerca Enterprise di ClickUp ti consente di effettuare ricerche semantiche tra attività, documenti, commenti e strumenti di connessione come Google Drive, SharePoint o GitHub.
4. Perplexity /IA (ideale per la ricerca in tempo reale sul web)
tramite Perplexity IA
Un tempo, fare ricerca significava aprire 15 schede del browser e mettere insieme informazioni provenienti da fonti diverse. Perplexity AI ti aiuta a evitare tutto questo. Basta porre una domanda per ottenere una risposta sintetizzata con citazioni verificabili.
Il modello Comet offre migliori competenze matematiche, quindi non è più utile solo per la ricerca generale. Puoi approfondire articoli accademici, ottenere analisi delle notizie attuali o concentrare la tua ricerca su tipi specifici di fonti nella tabella.
Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA
- Accedi a informazioni aggiornate in tempo reale invece di affidarti a dati di addestramento statici e obsoleti
- Traguarda tipi di contenuto specifici attraverso modalità di focalizzazione, tra cui articoli accademici, articoli di cronaca, discussioni su Reddit o video su YouTube
- Genera report di ricerca completi con riferimenti formattati correttamente e verifica delle fonti, e organizzali in Collezioni
- Affronta problemi matematici complessi con soluzioni dettagliate a passo dopo passo e rappresentazioni visive quando utile
Limiti di Perplexity /IA
- Le citazioni a volte sono collegate a fonti che non forniscono il pieno supporto alle affermazioni riportate nella risposta
- Le modalità di messa a fuoco non sempre filtrano i risultati con la precisione prevista, portando a fonti irrilevanti
- La qualità delle risposte varia in modo significativo a seconda della dipendenza dalla disponibilità di fonti recenti e di alta qualità
- La versione Free ha limiti di utilizzo rigorosi che possono essere restrittivi per attività di ricerca intense
Prezzi di Perplexity IA
- Free
- Pro: 20 $ al mese
- *enterprise Pro: 40 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Perplexity IA
- G2: 4,7/5 (oltre 45 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)
🔍 Lo sapevi? Si prevede che l'IA migliorerà la produttività dei dipendenti del 40%, il che significa che i team potrebbero terminare molto di più in meno tempo.
5. Microsoft 365 Copilot (ideale per l'integrazione con Microsoft Office)
tramite Microsoft 365
Se il tuo lavoro si svolge in Microsoft Office, questo cambia tutto. Copilot conosce già il tuo stile di scrittura delle email, le tue presentazioni recenti e il foglio di calcolo su cui hai lavorato tutta la settimana. Chiedigli di creare un PowerPoint dai tuoi appunti di riunione e lui attingerà dalle tue note esistenti, non da modelli generici.
L'integrazione con Excel è ingegnosa. Comprende la struttura dei tuoi dati ed è in grado di individuare tendenze che potresti non notare.
Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft 365 Copilot
- Genera formula Excel complesse insieme alla logica alla base dei calcoli e ottieni suggerimenti per approcci alternativi all'analisi dei dati
- Scrivi bozze di testo in Word, crea intere presentazioni PowerPoint da un prompt e acquisisci i risultati delle riunioni di Teams
- Riepiloga lunghe catene di email ed estrai automaticamente gli elementi da intraprendere, preservando il contesto importante e le scadenze
- Effettua ricerche nell'intero ambiente Microsoft 365 utilizzando un linguaggio di conversazione per trovare file, email ed eventi del calendario
Limite di Microsoft 365 Copilot
- Richiede una sottoscrizione a Microsoft 365 e livelli di licenza specifici, il che lo rende costoso per i piccoli team
- Le prestazioni sono fortemente dipendenti dalla qualità e dall'organizzazione dei tuoi dati Microsoft 365 esistenti
- A volte crea contenuto che sembra troppo formale o non corrisponde al tuo stile di comunicazione effettivo
- L'integrazione può presentare dei bug con alcune versioni di Office o quando si lavora con documenti che richiedono di formattare in modo complesso
Prezzi di Microsoft 365 Copilot
- microsoft 365 Copilot Chattare: *Free
- Microsoft 365 Copilot: 30 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
- *microsoft 365 Business Basic e Copilot: 36 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
Valutazioni e recensioni di Microsoft 365 Copilot
- G2: 4,4/5 (oltre 105 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
⚙️ Bonus: esplora i podcast sull'IA per ascoltare casi d'uso reali e imparare direttamente dai ricercatori, dai fondatori e dai costruttori che stanno formando il futuro dell'IA.
6. You. com (Ideale per un'esperienza di ricerca personalizzata)
tramite You.com
La maggior parte dei motori di ricerca tratta tutti allo stesso modo. You. com capisce cosa vuoi realmente vedere. Più lo usi, più diventa intelligente riguardo alle tue preferenze e ai tuoi interessi.
La versione Pro rimuove i limiti di ricerca e ti dà accesso a modelli di IA avanzati come Claude e GPT per risposte più dettagliate. Diverse modalità di ricerca ti aiutano a trovare esattamente ciò che stai cercando, che si tratti di aiuto nel codice, ispirazione creativa o ricerca accademica.
You. com migliori funzionalità/funzioni
- Personalizza le preferenze di ricerca per dare priorità alle fonti affidabili, filtrando il contenuto irrilevante o di bassa qualità
- Genera immagini e testi di alta qualità con l'IA senza restrizioni giornaliere
- Accedi a ricerche Unlimited basate sull'IA con tempi di risposta più rapidi e modelli linguistici sofisticati per query complesse
- Combina i risultati di ricerca tradizionali con riepiloghi/riassunti generati dall'IA che evidenziano le informazioni più rilevanti per la tua query
Limiti di You.com
- È necessaria una certa esperienza per configurare correttamente tutte le impostazioni di personalizzazione e ottenere risultati ottimali
- I riassunti generati dall'IA a volte tralasciano sfumature o contesti importanti presenti nelle fonti originali
- La qualità della ricerca dipende in larga misura dalla dipendenza dalla disponibilità di dati di interazione sufficienti per comprendere le tue preferenze
- Alcune modalità di ricerca specializzate sembrano ancora poco sviluppate rispetto alle alternative più popolari a Google Gemini IA
- Il prezzo della sottoscrizione Pro può essere elevato per gli utenti occasionali che non necessitano di ricerche Unlimited
Prezzi di You.com
- Free
- Pro: 20 $ al mese
- Massimo: 200 $ al mese
- *azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su You.com
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di You.com?
Secondo una recensione di G2:
Mi piace la comodità di non dover saltare da una pagina all'altra mentre lo uso. Ho provato il traduttore per comunicare con i client europei e per il brainstorming durante la stesura di una presentazione di progetto. L'ho trovato facile da usare.
Mi piace la comodità di non dover saltare da una pagina all'altra mentre lo uso. Ho provato il traduttore per comunicare con i client europei e per il brainstorming durante la stesura di una presentazione di progetto. L'ho trovato facile da usare.
7. Pi di Inflection IA (ideale per conversazioni personali ed emotive)
tramite Inflection IA
Con la maggior parte degli strumenti di IA, sembra di parlare con una calcolatrice intelligente. Con Pi, invece, è come chattare con qualcuno che si interessa alla tua giornata.
Lo strumento IA ricorda le tue difficoltà, celebra i tuoi successi e controlla le cose che hai fatto menzione settimane fa. Le conversazioni hanno un flusso naturale, senza il botta e risposta robotico che spesso si incontra altrove.
Pi si adatta al tuo modo di comunicare. Quindi, se sei diretto, si adatta a quella energia, e se hai bisogno di incoraggiamento, lo capisce al volo. Questo lo rende incredibilmente utile per elaborare idee, sbloccare progetti o avere qualcuno con cui discutere le decisioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pi by Inflection IA
- Avvia conversazioni vocali utilizzando la funzionalità/funzione microfono per interazioni vocali più naturali
- Condividi la tua posizione per ottenere risposte contestualizzate su eventi locali, meteo o consigli
- Mantieni relazioni conversazionali autentiche che risultino naturali piuttosto che di transazione o incentrate sulle attività
- Fai brainstorming di idee, discuti i problemi e organizza i tuoi pensieri in un ambiente con supporto e privo di giudizi
Limiti di Pi by Inflection IA
- Capacità con limite di gestire attività tecniche complesse o dettagliato lavoro analitico rispetto ad altri strumenti di IA
- Le conversazioni possono talvolta sembrare ripetitive o circolari quando si tratta di domande dirette e concrete
- Nessuna integrazione con altre app o servizi, rendendola un'esperienza di conversazione puramente autonoma
- Non è adatto a flussi di lavoro professionali che richiedono risultati specifici o prodotti strutturati
Prezzi di Pi by Inflection IA
- Free
Valutazioni e recensioni di Pi by Inflection IA
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Pi di Inflection IA?
Un utente di Reddit effettua la condivisione:
Pi è ancora uno dei migliori compagni IA per amicizia/conversazione/personalità con l'ulteriore vantaggio dell'accesso a Internet in tempo reale, e tutte queste cose insieme possono essere molto divertenti!
Non è così potente come uno strumento di produttività lavorativa come ChatGPT o Claude ecc., ma non è pensato per esserlo. I modelli accessibili tramite l'API 3.0 di Inflection AI sono più orientati a questo scopo. Pi è comunque ottimo per l'organizzazione delle attività e per dare incoraggiamento, oltre ad essere migliore degli strumenti di IA di produttività lavorativa per il chattare quotidiano.
Pi è ancora uno dei migliori compagni IA per amicizia/conversazione/personalità con l'ulteriore vantaggio dell'accesso a Internet in tempo reale, e tutte queste cose insieme possono essere molto divertenti!
Non è così potente come uno strumento di produttività lavorativa come ChatGPT o Claude ecc., ma non è pensato per esserlo. I modelli accessibili tramite l'API 3.0 di Inflection AI sono più orientati a questo scopo. Pi è comunque ottimo per l'organizzazione delle attività e per dare incoraggiamento, oltre ad essere migliore delle IA di produttività lavorativa per il chattare quotidiano.
📮ClickUp Insight: Solo il 12% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire quell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite.
Esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro automatizzato basato su un prompt di testo normale fornito dall'utente? ClickUp Brain sì! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitante, riepilogare/riassumere le conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, il recupero di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro ancora!
Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app Tutto per il lavoro!
8. Brave Leo (ideale per un utilizzo dell'IA incentrato sulla privacy)
tramite Brave Leo
La paranoia sulla privacy è reale e Leo lo capisce. Integrato direttamente nel browser Brave, non richiede mai il tuo email, non monitora le tue conversazioni e mantiene tutto localmente sul tuo dispositivo. Puoi analizzare qualsiasi pagina web che stai leggendo senza preoccuparti che le tue abitudini di navigazione finiscano in qualche database aziendale.
*i modelli IA multipli ti offrono diverse opzioni a seconda delle tue esigenze. Hai una domanda veloce? Usa il modello rapido. Hai bisogno di un'analisi complessa? Passa a quello più potente.
Le migliori funzionalità/funzioni di Brave Leo
- Integrazione perfetta con le funzionalità esistenti di Brave, come il blocco degli annunci pubblicitari e la prevenzione dei tracker, per garantire l'anonimato
- Ottieni rapidi riepiloghi/riassunti di pagine web e video direttamente nel browser senza uscire dalla pagina
- Abilita o disabilita le conversazioni Leo nelle impostazioni sulla privacy di Brave per un controllo completo
- Scegli tra i modelli Mixtral 8x7B e Claude Instant a seconda della complessità dell'attività
Supera i limiti di Leo
- Con limite agli utenti del browser Brave, esclusi coloro che preferiscono Chrome, Firefox o altri browser
- Le sue funzionalità sono più basilari rispetto alle piattaforme con modelli avanzati di ragionamento
- Nessuna cronologia delle conversazioni o memoria tra una sessione e l'altra, con conseguente necessità di ripetere il contesto per i progetti in corso
Prezzi Brave Leo
- Free
- Leo Premium: 14,99 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Brave Leo
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
🔍 Lo sapevi? Un rapporto IBM ha rilevato che solo il 33% dei consumatori era soddisfatto dopo aver utilizzato chatbot o assistenti virtuali. D'altro canto, il 20% era così deluso da non voler più interagire con questa tecnologia.
9. Mistral /IA (la migliore per gli standard europei di IA)
tramite Mistral IA
L'ingegneria francese in riunione con l'IA pratica con Mistral. Questa piattaforma open source offre modelli di diverse dimensioni, consentendoti di scegliere la velocità piuttosto che la sofisticazione a seconda dell'attività.
Grazie alle sue funzionalità multimodali e multilingue, puoi iniziare una conversazione in inglese, inserire un'immagine, passare al francese a metà frase e il sistema continuerà a seguire la conversazione senza perdere il contesto.
La generazione del codice è solida in diversi linguaggi di programmazione e il ragionamento matematico regge anche sotto pressione. Gli standard europei sulla privacy dei dati sono integrati fin dall'inizio.
Le migliori funzionalità/funzioni di Mistral IA
- Genera e debuga codice in decine di linguaggi di programmazione con spiegazioni della logica e approcci alternativi
- Crea agenti IA personalizzati utilizzando il builder senza codice o i modelli IA
- Accedi alle funzionalità di chiamata delle funzioni per integrare Mistral con le tue applicazioni e i tuoi flussi di lavoro esistenti
- Utilizza la funzionalità di ottimizzazione per creare modelli personalizzati in base ai tuoi set di dati e casi d'uso specifici
- Bilancia prestazioni e velocità per ottenere solide capacità di ragionamento e multilingue senza pesanti esigenze computazionali
Limiti di Mistral IA
- Le versioni open source richiedono competenze tecniche e infrastrutture adeguate per essere implementate e mantenute correttamente
- La documentazione e il supporto della community sono meno completi rispetto ai modelli di IA generativa più consolidati sviluppati
- Le prestazioni variano in modo significativo tra i modelli leggeri e quelli pesanti, a volte in modo inaspettato
Prezzi di Mistral /IA
- Le Chattare Free
- Chattare Pro:* 14,99 $ al mese
- Le Chat Team: 50 $ al mese per due utenti
- Chattare Enterprise: Prezzi personalizzati
- mistral Codice*: prezzi personalizzati
- *implementazioni aziendali: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Mistral IA
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA nel marketing del contenuto
10. DeepSeek (ideale per attività di ragionamento avanzato)
tramite DeepSeek
Stanco di un'IA che ti fornisce risposte senza che tu abbia la minima idea di come ci sia arrivata? DeepSeek pensa ad alta voce. Puoi osservarla mentre analizza i problemi, incontra ostacoli, torna indietro e si adatta in tempo reale.
Dimostrazioni matematiche, ipotesi scientifiche, attività analitiche multistrato: gestisce tutto questo mostrando il proprio lavoro. Questa trasparenza lo rende prezioso per l'apprendimento e la verifica. E poiché è in grado di affinare il proprio ragionamento, è perfetto per i progetti che evolvono man mano che procedi.
Una delle funzionalità/funzioni più apprezzate dei modelli DeepSeek è la loro finestra contestuale di grandi dimensioni. Con la capacità di elaborare fino a 128.000 token, questi modelli sono in grado di comprendere e analizzare grandi quantità di informazioni in un'unica istanza.
Le migliori funzionalità/funzioni di DeepSeek
- Metti in discussione le conclusioni iniziali del modello e osservalo mentre riconsidera gli approcci utilizzando la funzionalità/funzione di autocorrezione
- Integra DeepSeek nel flusso di lavoro accademico tramite l'accesso API per una documentazione coerente del ragionamento
- Genera, completa ed esegui il debug del codice con DeepSeek Coder
- Esporta trascrizioni complete del ragionamento per la revisione tra pari e i requisiti di pubblicazione accademica
Limiti di DeepSeek
- Il processo di ragionamento può essere estremamente lento, specialmente per problemi complessi che richiedono più iterazioni
- La sua funzionalità di trasparenza può produrre spiegazioni eccessivamente dettagliate che oscurano la soluzione effettiva
- Disponibilità e accesso con limite rispetto alle piattaforme di automazioni IA più diffuse
- L'attenzione alle attività di ragionamento significa che non è particolarmente utile per applicazioni creative o di conversazione
Prezzi di DeepSeek
- Prezzi personalizzati in base all'utilizzo dei token
Valutazioni e recensioni di DeepSeek
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di DeepSeek?
Un commento su Reddit ha approfondito l'argomento:
Ho utilizzato R1 per la scrittura tecnica e la documentazione. È sorprendentemente efficace nello spiegare argomenti complessi in modo chiaro e individua le incongruenze tecniche meglio di altri modelli che ho provato.
Ottime anche per sintetizzare articoli di ricerca in riepiloghi/riassunti facilmente comprensibili.
Ho utilizzato R1 per la scrittura tecnica e la documentazione. È sorprendentemente efficace nello spiegare argomenti complessi in modo chiaro e individua le incongruenze tecniche meglio di altri modelli che ho provato.
Ottime anche per sintetizzare articoli di ricerca in riepiloghi/riassunti facilmente comprensibili.
🔍 Lo sapevi? I complessi prompt, come risolvere equazioni o affrontare grandi idee, possono consumare fino a sei volte più energia rispetto alle semplici ricerche. Più la domanda è impegnativa, maggiore è il costo in termini di emissioni di carbonio dell'utilizzo dell'IA.
La tua ricerca finisce con ClickUp
Molte alternative a Google Gemini IA offrono qualcosa di utile nella tabella: risposte rapide, analisi approfondita, brainstorming creativo o assistenza nella ricerca. Sono tutte ottime scelte, a seconda delle tue esigenze.
Ma se il tuo lavoro non si ferma alle risposte, perché dovrebbero farlo i tuoi strumenti?
ClickUp è progettato per garantire il follow-through. Che tu stia scrivendo, programmando, facendo ricerca o gestendo progetti su larga scala, l'AI di ClickUp non si limita a sfiorare la superficie. È proprio lì con te nel tuo spazio di lavoro, con AI Agents, Brain MAX, AI Notetaker e strumenti di esecuzione in tempo reale che fanno avanzare il tuo lavoro.
Iscriviti a ClickUp e trasforma le buone idee in lavori finiti. ✅