Sondaggio: cosa pensano 1.000 lavoratori della proliferazione dell'IA e come risolverla

I leader aziendali sono intrappolati in un paradosso degli investimenti. La spesa per l'IA è aumentata del 130%, ma l'80% delle organizzazioni non riporta alcun impatto tangibile sull'EBIT a livello aziendale dai propri investimenti nell'IA generativa (Fonte: Wharton, McKinsey ).

Questo divario tra investimento e impatto non deriva dalla tecnologia stessa, ma da una strategia reattiva e dettata dalla paura che alimenta la proliferazione degli agenti e il sovraccarico di strumenti.

Il timore di rimanere indietro sta alimentando un'ossessione affrettata per l'adozione di nuovi strumenti di IA scollegati tra loro, creando inavvertitamente un "IA sprawl", ovvero un ecosistema disconnesso in cui i singoli strumenti sono potenti ma privi del contesto condiviso delle aree di lavoro principali di un team.

Questo caos interno sta ora diventando di dominio pubblico, con giganti del software come Salesforce e Atlassian che iniziano a limitare o bloccare l'accesso degli strumenti di terze parti ai dati sensibili e alle informazioni contestuali sul lavoro.

Diffusione incontrollata dell'IA con strumenti multipli

È proprio questo tipo di caos e frammentazione che mette in discussione l'ipotesi che il prossimo strumento di IA risolverà il problema della proliferazione. Per andare oltre le speculazioni e scoprire la realtà dell'uso quotidiano dell'IA, abbiamo condotto un sondaggio su oltre 1.000 knowledge worker in tutto il mondo.

Il nostro obiettivo era rispondere a domande fondamentali: Qual è il vero costo dell'IA sprawl e cosa spinge realmente i knowledge worker ad adottare l'IA per un uso frequente e di alto valore?

Risultati chiave del nostro sondaggio:

Solo il 7,2% dei team valuta la propria strategia di IA come "super efficace" con un ROI elevato

il 91% dei lavoratori* utilizza solo 1-4 strumenti di IA alla settimana, nonostante le aziende investano in decine di strumenti

Il 44,8% dei team ha già abbandonato gli strumenti di IA adottati nell'ultimo anno

Gli utenti con IA integrata hanno 2,78 volte più probabilità di ottenere un utilizzo quotidiano costante

La soluzione? La nostra ricerca dimostra che l'IA contestuale e integrata offre tassi di adozione e soddisfazione degli utenti notevolmente più elevati.

Il grande abbandono dell'IA è già in atto

Mentre i reparti IT continuano a fare acquisti sfrenati, i dipendenti hanno già espresso il loro verdetto con i loro flussi di lavoro. Nonostante gli investimenti aziendali in decine di strumenti di IA, il 91% dei lavoratori utilizza solo 1-4 strumenti alla settimana:

Sondaggio ClickUp sull'espansione dell'IA: distribuzione settimanale dell'utilizzo degli strumenti di IA

Il 54,4% utilizza solo 1-2 strumenti

Il 36,8% utilizza 3-4 strumenti

Solo il 9% utilizza regolarmente 5 o più strumenti

Ancora più allarmante è il fatto che il 44,8% dei team ha già abbandonato gli strumenti di IA adottati nell'ultimo anno:

Sondaggio ClickUp sull'espansione dell'IA: crisi di abbandono degli strumenti di IA

32,0% ha abbandonato alcuni strumenti (meno della metà)

12,8% ha abbandonato più della metà dei propri investimenti in IA

Non si tratta solo di costi di licenza sprecati, ma anche di tempo perso per l'implementazione, risorse per la formazione e perdita di fiducia dei dipendenti nelle future iniziative di IA.

Il messaggio è chiaro: il vostro portfolio di IA contiene probabilmente un peso morto significativo. Ogni nuovo strumento aggiunto senza ritirare gli altri aumenta la probabilità di un ulteriore abbandono.

Il costo nascosto del cambio di contesto

Quasi la metà dei lavoratori (46,5%) è costretta a passare da due o più strumenti di IA per completare una singola attività.

Questo modello che riduce la produttività, che inizia con uno strumento, copia i risultati in un altro, riformula i prompt e riconcilia i risultati, crea rischi di conformità e confusione. Non è automazione. È complicazione.

L'impatto si riflette nella soddisfazione degli utenti:

Il 79,3% dei lavoratori riferisce che il lavoro richiesto dai prompt IA è sproporzionato rispetto al valore del risultato ottenuto

Solo il 21,7% raramente riscontra questo squilibrio tra lavoro richiesto e valore ottenuto

Ogni cambio di strumento richiede:

Rispiegare il contesto

Riformattazione dei dati

Gestione di interfacce diverse

Riconciliare risultati contrastanti

Il carico cognitivo si accumula fino a quando l'utilizzo dell'IA diventa più difficile che eseguire il lavoro manualmente.

Conclusione: non solo stai perdendo produttività a causa dei cambiamenti, ma stai anche addestrando i tuoi team a evitare del tutto l'IA.

IA che opera nel buio: zero contesto

Oltre un terzo dei lavoratori (34,4%) utilizza strumenti di IA senza alcuna integrazione nelle proprie aree di lavoro principali: progetti, documenti e chat.

Sondaggio ClickUp sull'espansione dell'IA: livelli di integrazione dell'IA nelle organizzazioni

Ciò significa che i sistemi di IA non conoscono i loro progetti, non possono accedere ai loro documenti e non possono comprendere le loro conversazioni. È come assumere un assistente e bendargli gli occhi.

Le statistiche sull'integrazione rivelano la portata reale del problema:

Livello di integrazione Percentuale di utenti Integrazione completa (tutte e 3 le aree di lavoro) 25. 6 Integrazione parziale (2 aree) 22. 8% Integrazione minima (1 area) 17. 3% Integrazione zero 34. 4%

Quando l'IA non è in grado di accedere al contesto in cui si svolge il lavoro, ogni interazione parte da zero, alimentando l'aumento di strumenti di IA ombra adottati senza supervisione o integrazione adeguata. Gli utenti devono fornire manualmente il contesto, spiegare la terminologia e ricostruire il contesto già esistente nei loro sistemi di lavoro.

La realtà: senza integrazione, gli strumenti di IA diventano costosi calcolatori che aggiungono rischi per la sicurezza invece di funzionare come assistenti intelligenti.

Ecco un dato che dovrebbe fermare ogni riunione sulla strategia IA: Il 77,5% dei lavoratori si sentirebbe indifferente o sollevato se metà dei propri strumenti di IA venisse rimosso.

Sondaggio ClickUp sull'espansione dell'IA: opinioni dei lavoratori sul consolidamento degli strumenti di IA

L'analisi rivela la profondità della stanchezza da strumenti:

Il 53,6% si sentirebbe indifferente

Il 23,9% si sentirebbe effettivamente sollevato

Solo il 15% si sentirebbe infastidito dal consolidamento

Non si tratta di oppositori della tecnologia, ma di knowledge worker sommersi dalla complessità degli strumenti che vedono nel consolidamento una forma di liberazione. Capiscono ciò che molti leader non comprendono: più strumenti significano più cambi di contesto, più password, più interfacce da imparare e, in definitiva, meno produttività.

La strada da seguire è chiara: l'esito positivo dell'IA passa attraverso il consolidamento, non la proliferazione. I tuoi team non chiedono più opzioni, ma semplificazione.

La prova: l'integrazione cambia tutto

I dati cristallizzano un'unica verità: l'integrazione è la differenza tra il successo e il fallimento dell'IA.

Il vantaggio dell'integrazione

I lavoratori che dispongono di IA completamente integrata sono 2,78 volte più propensi a utilizzare l'IA costantemente durante la giornata:

Sondaggio ClickUp sull'espansione dell'IA: impatto dell'integrazione dell'IA sull'utilizzo quotidiano

21,1% degli utenti integrati riferisce di utilizzare l'IA più di 20 volte al giorno

Solo il 7,6% degli utenti non integrati raggiunge questa frequenza

La realtà del ROI che nessuno vuole affrontare

Meno di 1 team su 10 ottiene un ritorno significativo dall'IA:

📊 Metriche chiave del ROI:

Solo il 7,2% valuta la propria strategia IA come "super efficace" con un ROI elevato

Oltre il 66% sta cercando attivamente una guida esperta per l'implementazione dell'IA

il 95%* dei lavoratori utilizza naturalmente solo 1-2 strumenti per attività quando può scegliere

Non si tratta di una delusione, ma di un fallimento totale. La corsa alla ricerca di competenze esterne rivela il riconoscimento diffuso che gli approcci attuali hanno fallito, spesso a causa di profonde lacune di governance nel modo in cui vengono progettate e implementate le strategie di IA.

Il comportamento dei lavoratori racconta la vera storia. Essi comprendono intuitivamente ciò che molte strategie non riescono a cogliere: la proliferazione degli strumenti è nemica della produttività.

La dura verità: Probabilmente la tua strategia IA non funziona e i tuoi team lo sanno.

Dalla proliferazione alla strategia

La ricerca indica azioni chiare per i leader pronti ad andare oltre la proliferazione dell'IA:

❌ STOP:

Acquisizione di soluzioni puntuali senza piani di integrazione nativi

Misurare l'esito positivo dell'IA in base al numero di strumenti piuttosto che alle metriche dei risultati

Ignorare le prove crescenti dell'affaticamento e dell'abbandono degli strumenti

Creazione di flussi di lavoro dipendenti da integrazioni di terze parti fragili

✅ INIZIA:

Verifica del tuo attuale portfolio IA per individuare ridondanze e abbandoni

Dare priorità a soluzioni IA profondamente integrate e contestualizzate

Misurare l'esito positivo attraverso i tassi di adozione e i guadagni in termini di efficienza

Consolidamento attorno a piattaforme che forniscono IA all'interno del flusso di lavoro

Metodologia di ricerca: i dati per questo rapporto sono stati raccolti in un periodo di due settimane tra la metà e la fine di giugno 2025. Il sondaggio, composto da 10 domande a scelta multipla, è stato somministrato in forma anonima a oltre 1000 partecipanti. Gli intervistati rappresentavano un mix equilibrato di ruoli professionali, dalla leadership esecutiva e dai manager ai singoli knowledge worker e imprenditori. Per la metodologia completa e i risultati dettagliati, contattare research@clickup. com