Le 11 migliori alternative a Claude IA nel 2025

Claude IA, creato da Anthropic, è uno strumento di IA ideale per chi preferisce risposte ponderate e incentrate sulla sicurezza e una naturale conversazione.

Ma a seconda delle tue esigenze, potresti preferire un modello più veloce, più personalizzabile e più intelligente nella verifica dei fatti e nel riassumere.

Esistono numerose alternative a Claude AI che utilizzano modelli linguistici avanzati (LLM) per alimentare diverse attività di IA conversazionale, che si tratti di scrittura creativa, contenuto di marketing in tempo reale o automazione delle attività.

E, ciliegina sulla torta, ClickUp potrebbe presto diventare il tuo nuovo assistente IA. Ti mostriamo perché, attraverso un confronto dettagliato tra alcune delle migliori alternative a Claude!

Perché scegliere le alternative a Claude IA

Non tutti i strumenti di IA sono adatti a ogni tipo di lavoro. Claude IA offre una generazione di contenuto creativo migliorata basata su linee guida dettagliate del marchio, ma non è in grado di soddisfare esigenze specifiche per una codifica impeccabile. Non può accedere al tuo area di lavoro per il contesto, né può collegarsi online per aggiornare le sue risposte con dati in tempo reale.

Un utente di Reddit ha segnalato i crescenti problemi di Claude nella generazione di codice e nella gestione di istruzioni complesse:

Sono un utente Claude Pro e negli ultimi giorni ho riscontrato alcuni problemi. Il codice generato da Claude sembra richiedere molte più modifiche rispetto al passato. Prima era piuttosto solido, ma ultimamente è meno affidabile. Claude ha più difficoltà con contesti lunghi e attività complesse. Sembra perdere il monitoraggio o fornire risposte meno coerenti rispetto al passato.

Sono un utente Claude Pro e negli ultimi giorni ho riscontrato alcuni problemi. Il codice generato da Claude sembra richiedere molte più modifiche rispetto al passato. Prima era piuttosto solido, ma ultimamente è meno affidabile. Claude ha più difficoltà con contesti lunghi e attività complesse. Sembra perdere il monitoraggio o fornire risposte meno coerenti rispetto a prima.

Ecco cosa manca a Claude /IA che dovresti cercare attivamente in alternative migliori:

Accesso web in tempo reale : inserisci dati aggiornati, eventi dell'ultima ora e ricerche recenti direttamente nel tuo flusso di lavoro per garantire l'accuratezza dei fatti senza dover cambiare strumento.

Generazione accurata di codice : genera codice pulito e funzione per build complesse senza riscrivere logiche errate o eseguire il debug di output difettosi.

Gestione di contesti lunghi : gestisci prompt più lunghi, documenti e thread complessi senza che il modello perda struttura o accuratezza.

Salvataggio e riutilizzo dei prompt : archivia e applica : archivia e applica modelli di prompt IA preimpostati per ottenere risposte più rapide nella scrittura, nell'analisi e nelle attività.

Supporto input multimodale : analizza immagini, screenshot, documenti o grafici insieme al testo per estrarre dati o rispondere con il contesto

Funzioni avanzate di assistenza : utilizza : utilizza assistenti personali IA personalizzati per la scrittura, la modifica, l'automazione, la codifica, la sintesi e la pianificazione.

Flessibilità: accedi a un supporto linguistico più diversificato e a funzionalità multilingue

📖 Leggi anche: Come utilizzare Claude /IA per un codice efficiente e accurato

Panoramica delle alternative a Claude IA

Ecco un breve elenco delle migliori alternative a Claude AI, ognuna delle quali offre funzionalità premium, per aiutarti a scegliere i sistemi di IA più adatti ai tuoi obiettivi.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi* ClickUp Persone, aziende e team di tutte le dimensioni che necessitano di una soluzione all-in-one basata sull'intelligenza artificiale per il project management e la collaborazione, con accesso a più LLM. Assistente di scrittura IA, automazione del flusso di lavoro, ricerca connessa Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende. ChatGPT Utenti singoli e team di piccole e medie dimensioni che necessitano di un'IA versatile e multimodale con insight più rapidi. Forti capacità di ragionamento, supporto al codice ed ecosistema di plugin Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese. Perplexity IA Persone che cercano informazioni e ricerche in tempo reale Integrazione della ricerca web in tempo reale, monitoraggio delle citazioni e funzionalità multimodali. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese. Microsoft Copilot Team di medie dimensioni e aziende che necessitano di flussi di lavoro AI professionali all'interno dell'ecosistema Microsoft 365. Integrazione nativa nell'ecosistema Microsoft, assistenza contestuale e sicurezza dell'azienda. Piano Free disponibile; piani a pagamento a 20 $ al mese. Google Gemini Team e aziende di medie dimensioni che necessitano di ragionamento multimodale e integrazione con l'ecosistema Google. Funzione cross-application, ragionamento solido su diversi formattare e conoscenza estesa. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19,99 $ al mese. Jasper IA Freelancer, imprenditori individuali e team che desiderano produrre contenuto di marketing in linea con il marchio Personalizzazione della voce del marchio, funzionalità SEO e collaborazione in team Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese. Copy. ai Freelancer, imprenditori individuali e team alla ricerca di servizi di copywriting basati sull'IA Oltre 200 flussi di lavoro, voce del marchio personalizzabile, funzionalità di collaborazione avanzate Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese. HuggingChat Sviluppatori che lavorano su progetti di IA open source Oltre 1000 modelli aperti, strumenti di collaborazione e ottimizzazione dei modelli Free Poe Freelancer, imprenditori individuali e team che desiderano accedere a più LLM in un unico posto Accesso a più modelli di IA, supporto per web, iOS, Android, ecc. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4,99 $ al mese. carattere. ai Creazione di personaggi IA interattivi Risposte del carattere simili a quelle umane, dialoghi interattivi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9,99 $ al mese. YouChat Persone che necessitano di un'IA di conversazione potenziata dalla ricerca web Risultati di ricerca integrati, monitoraggio delle citazioni, comprensione multimodale Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese.

Le migliori alternative a Claude IA da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Sulla base dei punti sopra indicati e di test pratici su più strumenti, ecco una recensione approfondita delle alternative a Claude IA, inclusi strumenti gratis per aumentare la tua produttività, creatività e capacità decisionali.

ClickUp (ideale per la produttività basata sulle attività e il piano dei progetti)

Prova ClickUp Brain gratis Usa ClickUp Brain per integrare un potente modello di IA nel tuo spazio di lavoro per una generazione di contenuto, riepilogare/riassumere e project management efficienti.

Hai bisogno di una potente alternativa a Claude AI che eccella nella scrittura, nel brainstorming, nel riassumere e nell'automazione delle attività senza interrompere il tuo flusso di lavoro?

ClickUp, l'app completa per il lavoro, integra project management, la collaborazione sui documenti e le funzionalità AI in un'unica piattaforma.

A differenza della maggior parte degli altri chatbot, l'assistente AI di ClickUp, ClickUp Brain, è un motore AI completamente integrato nel tuo area di lavoro di ClickUp e progettato appositamente per la produttività. Se Claude AI è il diplomatico raffinato del mondo dell'IA, educato e misurato, allora ClickUp Brain è il genio tattico: veloce, adattabile e pronto a eseguire effettivamente il lavoro con te, non solo per condivisione di suggerimenti.

Che tu stia scrivendo contenuto, riepilogando/riassumendo appunti di riunione, gestendo attività o cercando informazioni critiche nascoste nelle tue attività di ClickUp, documenti o chat di ClickUp, Brain è sempre lì, consapevole del contesto e pronto ad aiutarti.

Usa ClickUp Brain come AI Knowledge Manager per recuperare risposte dalle tue attività, dai tuoi documenti e dalle persone.

Quando qualcuno del team ha bisogno di informazioni, che si tratti di un documento di riferimento di tre mesi fa, di una decisione presa in un lungo thread nei commenti o di aggiornamenti del progetto da app integrate come Google Drive o Slack, basta chiedere. Brain effettua ricerche nei wiki, nei documenti e nelle chat dell'area di lavoro per fornire risposte pertinenti in tempo reale.

Crea blog, report, email e altro ancora in linea con il tuo marchio grazie all'assistenza alla scrittura basata sull'intelligenza artificiale di ClickUp Brain.

Per gli autori di contenuti e i professionisti del marketing, Brain si fa passare come un valido assistente di scrittura. Devi redigere blog, email o reportistica? Basta fornire i punti chiave in un semplice prompt in linguaggio naturale e Brain li trasformerà in contenuti raffinati e in linea con il marchio.

Con ClickUp Brain, generare testi di marketing, documentazione tecnica o risposte di supporto basati sui dati e sul contesto della tua azienda richiede solo pochi secondi. I perfezionatori di grammatica e tono integrati assicurano che i tuoi contenuti non solo siano veloci, ma anche impeccabili.

La parte migliore? Proprio come Claude, puoi usare Brain anche per aiutarti a programmare. Scrivi codice da zero, esegui il debug del codice esistente e fai brainstorming di idee per migliorare la qualità del codice.

Crea frammenti di codice in pochi secondi utilizzando ClickUp Brain.

Un utente di Reddit lo riepiloga bene:

Hai bisogno di scrivere un blog? Inizia con Brain. Hai bisogno di creare una matrice delle competenze per migliorare le tue conoscenze? Inizia con Brain. Hai bisogno di creare un modello di email per contattare i client? Inizia con Brain!

Hai bisogno di scrivere un blog? Inizia con Brain. Hai bisogno di creare una matrice delle competenze per migliorare le tue conoscenze? Inizia con Brain. Hai bisogno di creare un modello di email per contattare i client? Inizia con Brain!

Inoltre, a differenza di Claude, che è vincolato a un unico modello, Brain ti consente di passare da un LLM all'altro, come GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet, GPT-3. 5, Gemini Flash 2. 0 e altri ancora. Ciò significa che non devi scegliere un'unica intelligenza per la scrittura, il codice o altre attività: puoi gestirle tutte da un unico posto.

Sfrutta i vantaggi di più LLM in un unico strumento di IA, grazie a ClickUp Brain.

ClickUp Brain funge anche da AI Project Manager, automatizzando gli aggiornamenti, monitorando le attività scadute e convertendo gli appunti delle riunioni in attività secondarie attuabili. Genera reportistica automatizzata e asincrona, riepiloga i thread delle attività e pubblica gli aggiornamenti del progetto direttamente sui canali di ClickUp pertinenti per il chatter.

💡 Suggerimento professionale: utilizza le funzionalità di compilazione automatica di ClickUp AI per automatizzare gli assegnatari delle attività e le priorità con i prompt forniti. Indica a ClickUp AI quando assegnare compiti a persone specifiche Prova AI Assign per suggerire l'assegnazione ottimale delle attività in base a fattori quali l'esperienza dei membri del team, la disponibilità e il carico di lavoro attuale, mentre IA Prioritize imposta automaticamente le priorità delle attività, aiutando i team a concentrarsi sulle attività ad alto impatto!

Ma non è tutto. La maggior parte dei motori di IA odierni sono passivi. Si basano sulla capacità delle persone di ricordare dove si trovano le informazioni, come sono strutturate o chi ne è il proprietario, e non sono in grado di eseguire autonomamente il flusso di lavoro.

Gli agenti Autopilot™ basati sull'intelligenza artificiale di ClickUp offrono molto più di una semplice intelligenza artificiale generativa. Grazie a queste funzionalità di intelligenza artificiale agentica, puoi automatizzare i flussi di lavoro effettivi senza muovere un dito. Ecco cosa è possibile fare con gli agenti Autopilot predefiniti in ClickUp:

Agente Cosa fa Agente di report settimanali Pubblica un aggiornamento settimanale a un orario specificato per gli spazi, le cartelle e gli elenchi scelti. Agente di report giornalieri Pubblica un aggiornamento quotidiano delle attività a un'ora specificata per gli spazi, le cartelle e gli elenchi scelti. Team StandUp Agent Riepiloga l'attività del team in un determinato momento di ogni giorno lavorativo per gli spazi, le cartelle e gli elenchi scelti. Agente di risposte automatiche Rispondi alle domande relative al tuo prodotto, servizio o organizzazione nei canali di chatattare scelti.

💡 Suggerimento: puoi specificare quali fonti di conoscenza possono utilizzare tutti gli agenti Autopilot predefiniti per rispondere. Inoltre, tutte le sezioni degli agenti Autopilot predefiniti (trigger, condizioni, descrizioni, fonti), ad eccezione delle risposte automatiche, sono completamente personalizzabili. Termina di più con gli agenti di pilota automatico AI di ClickUp.

Per esigenze più specifiche, gli agenti automatici personalizzati di ClickUp ti consentono di adattare l'IA alle tue conoscenze e ai tuoi flussi di lavoro specifici. Puoi:

Definisci uno scopo chiaro per il tuo agente (ad esempio "Aiutare i nuovi assunti" o "Rispondere alle domande frequenti sui prodotti").

Forniscilo con fonti di conoscenza specifiche, come documenti, attività o cartelle.

Aggiungi indicazioni per dare forma a come risponde (tono, stile, contesto)

Testa e perfeziona i risultati dell'agente prima di implementarlo.

📮ClickUp Insight: Recentemente abbiamo scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dal tuo spazio di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dal tuo spazio di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

ClickUp Brain MAX – IA voice-first per liste di cose da fare più intelligenti

ClickUp Brain MAX si basa sull'automazione di ClickUp Brain aggiungendo un assistente AI voice-first che comprende il contesto del tuo spazio di lavoro. Con Talk to Text, puoi dettare attività, note o aggiornamenti a mani libere e vederli trasformarsi istantaneamente in elementi strutturati e rifiniti, pronti per essere assegnati, prioritizzati o aggiunti a Documenti.

Brain MAX è in grado di collegare le tue istruzioni vocali ai membri del team, ai progetti e alle scadenze giusti, cercare il contesto su ClickUp e sugli strumenti collegati e persino produrre risultati in più lingue. È un modo semplice per trasformare idee e istruzioni in azioni senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

Inoltre, a differenza di Claude AI, che può offrire soluzioni generiche, ClickUp Automazioni inoltra attivamente le segnalazioni di bug, assegna gli sviluppatori in base al carico di lavoro o all'urgenza e avvisa in caso di problemi ricorrenti, spostando l'attenzione del tuo team dall'organizzazione alla risoluzione dei problemi.

Automatizza le tue attività quotidiane utilizzando il linguaggio naturale con ClickUp Automazioni.

E tutto questo con una sicurezza di livello aziendale. ClickUp Brain garantisce che le tue informazioni restino private, non addestra modelli di IA pubblici e limita l'accesso ai contenuti solo alle persone da te autorizzate. Si tratta di un enorme vantaggio per le organizzazioni che gestiscono dati sensibili dei client o flussi di lavoro regolamentati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Migliora il piano dei progetti, automatizza la gestione delle attività e migliora la comunicazione con riepiloghi in tempo reale e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale.

Registra, trascrivi e riepiloga/riassume le riunioni con ClickUp AI Notetaker , che acquisisce automaticamente gli elementi da intraprendere per rendere ogni discussione con produttività.

Usa ClickUp Obiettivi per impostare traguardi di produzione chiari, suddividere i progetti più grandi e monitorare lo stato.

Disegna, crea schizzi, fai brainstorming e utilizza la generazione di immagini IA per dare vita alle tue idee su una tela digitale a condivisione utilizzando ClickUp Whiteboards

Piano la tua agenda con suggerimenti basati sull'IA per il blocco dei momenti di concentrazione e per pianificare le riunioni utilizzando ClickUp Calendario

Sperimenta l'elaborazione linguistica avanzata, la ricerca sull'IA e gli strumenti di automazione direttamente all'interno di uno spazio di lavoro collaborativo.

Individua attività, documenti, file, messaggi di chat e altro ancora all'istante utilizzando la ricerca connessa di ClickUp , che comprende il linguaggio naturale e collega i dati in tutto il tuo spazio di lavoro (e nelle app esterne connesse).

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzione potrebbe richiedere un leggero periodo di apprendimento, poiché gli utenti esplorano gli strumenti più rilevanti per il loro flusso di lavoro.

Prezzi di ClickUp

Recensioni e valutazioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

ClickUp Brain è davvero un grande risparmio di tempo. L'IA integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti componenti aggiuntivi.

ClickUp Brain fa davvero risparmiare tempo. L'intelligenza artificiale integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere documenti e persino trascrivere clip audio direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti componenti aggiuntivi.

👀 Lo sapevi? Si stima che il 75% degli ingegneri software dell'azienda utilizzerà assistenti di codice IA conversazionali nei prossimi anni.

2. ChatGPT (la migliore /IA versatile e multimodale con approfondimenti in tempo reale)

tramite OpenAI

Se si confrontano Claude e ChatGPT, la differenza sta nella potenza, nella flessibilità e nell'usabilità nel mondo reale. Il modello avanzato GPT-4o di ChatGPT offre fluidità nel linguaggio naturale e risposte immediate attraverso un'interfaccia pulita e facile da usare.

Le sue capacità multimodali consentono agli utenti di interagire utilizzando testo, immagini e persino la voce, rendendolo uno strumento flessibile per il brainstorming, la creazione di contenuto e la risoluzione di problemi in tempo reale.

La funzionalità/funzione Deep Research di ChatGPT ti consente di porre domande complesse e offre GPT personalizzati, navigazione web in tempo reale, analisi di PDF e immagini e DALL-E per le immagini. Grazie a GPT-4o e GPT-4o mini, puoi effettuare ricerche, estrarre informazioni e completare report in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Scrivi bozze di blog, post sui social media e testi di marketing utilizzando prompt basati sull'IA.

Perfeziona il contenuto per aumentarne la chiarezza, incrementare il coinvolgimento o migliorare il posizionamento SEO.

Crea o accedi a GPT personalizzati realizzati per attività specifiche come consulenza legale, tutoraggio o content marketing che riflettono il tuo settore, la voce del tuo marchio o i tuoi obiettivi aziendali.

Goditi interazioni in tempo reale e integrazioni di plugin per una navigazione web sempre aggiornata.

Limiti di ChatGPT

Gli utenti devono passare alla versione Plus o Pro se desiderano accedere a risposte più intelligenti.

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese per utente

Pro : 200 $ al mese

Team: 30 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di ChatGPT

G2 : 4,7/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Un utente di Capterra lo trova ottimo per generare idee:

Lo trovo utile per trovare angolazioni di ricerca che non avevo individuato. C'è sicuramente una differenza di qualità tra il modello di livello superiore (che ha un utilizzo con limite) e il modello totalmente gratis.

Lo trovo utile per trovare angolazioni di ricerca che non avevo individuato. C'è sicuramente una differenza di qualità tra il modello di livello superiore (che ha un utilizzo con limite) e il modello totalmente gratis.

📮ClickUp Insight: il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità (generare contenuto, analizzare dati e altro ancora) potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivare/disattivare e al passaggio da una scheda all'altra si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nel tuo area di lavoro, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp!

3. Perplexity IA (ideale per il recupero di informazioni e la ricerca in tempo reale)

tramite Perplexity IA

Strumenti come Claude e ChatGPT si concentrano maggiormente sulla simulazione di conversazioni naturali. Perplexity AI è leggermente diverso. È progettato per gli utenti che danno priorità alle informazioni in tempo reale, alla ricerca e alla verifica dei fatti.

Perplexity non solo effettua ricerche sul web, ma fornisce anche risposte concise con attribuzioni affidabili delle fonti. Quindi, quando ti fornisce dati o statistiche, indicherà le fonti esatte, a differenza della maggior parte degli altri assistenti IA, incluso Claude.

Questo lo rende una scelta eccellente per l'analisi dei dati, la verifica del contenuto e gli utenti che necessitano di informazioni affidabili e aggiornate, qualcosa che Claude IA non offre in modo nativo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Controlla le citazioni reali per ogni affermazione, statistica o informazione direttamente nella risposta.

Ottieni informazioni aggiornate che riflettono ciò che sta accadendo nel mondo in questo momento.

Poni domande di approfondimento e ottieni risposte contestualizzate che mantengono la continuità.

Passa da un modello di IA all'altro in base alle tue preferenze in termini di velocità, tono o precisione.

Approfitta di risposte rapide, precisione e meno allucinazioni.

Limiti di Perplexity IA

È necessario effettuare l'aggiornamento per un utilizzo più intenso e per accedere a funzionalità avanzate relative al contenuto.

Prezzi di Perplexity IA

Gratis : query giornaliere con limite

Pro : 20 $ al mese

Team e azienda: prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Perplexity IA

G2 : 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (recensioni insufficienti)

Cosa dicono gli utenti reali di Perplexity IA?

Una recensione su G2 dice:

Adoro la velocità e la flessibilità offerte da Perplexity Pro. Funziona alla perfezione utilizzando il contesto che gli fornisco e le ricerche web esterne. La loro velocità di innovazione è sbalorditiva. Sono in grado di incorporare i modelli più recenti, il che rende Perplexity un prodotto IA così resistente e facilita l'utilizzo dei migliori modelli disponibili.

Adoro la velocità e la flessibilità offerte da Perplexity Pro. Funziona alla perfezione utilizzando il contesto che gli fornisco e le ricerche web esterne. La loro velocità di innovazione è sbalorditiva. Sono in grado di incorporare i modelli più recenti, il che rende Perplexity un prodotto IA così resistente e facilita l'utilizzo dei migliori modelli disponibili.

4. Microsoft Copilot (ideale per la produttività dell'azienda e l'integrazione nell'ecosistema Microsoft)

tramite Microsoft Copilot

Copilot è un chatbot AI e uno strumento di ricerca web che si integra perfettamente nella suite Microsoft. Che tu stia lavorando in Word, Excel, PowerPoint, Outlook o Teams, è lì per aiutarti a redigere email, riassumere documenti, automatizzare attività o elaborare dati senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

La piattaforma utilizza GPT-4 per supportare queste attività attraverso un'interfaccia conversazionale che gestisce istantaneamente le tue query. Mentre Claude AI si concentra su un'intelligenza artificiale conversazionale sicura ed etica, il vantaggio di Copilot è la sua automazione pratica e orientata al flusso di lavoro e i miglioramenti diretti della produttività, se sei un utente Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Copilot

Usa Copilot direttamente all'interno di Excel, Word, Outlook, PowerPoint e Teams senza cambiare piattaforma.

Trigger le risposte alle email, la pianificazione delle riunioni e la generazione di riepiloghi con semplici prompt.

Analizza fogli di calcolo o estrai informazioni da set di dati complessi utilizzando query in linguaggio naturale.

Recupera informazioni aggiornate e verificate dal web per fornire supporto immediato al tuo lavoro.

Limiti di Microsoft Copilot

Gli utenti possono aspettarsi una minore flessibilità se si affidano a strumenti esterni alla piattaforma Microsoft.

Prezzi di Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: gratis

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mese

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $ al mese

Recensioni e valutazioni di Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Una recensione di Capterra evidenzia:

Mi piace poter inviare file piuttosto grandi a Copilot per avere un suo parere al riguardo, mi piace che a volte Copilot mostri un contesto apparentemente umano.

Mi piace poter inviare file piuttosto grandi a Copilot per avere la sua opinione al riguardo, mi piace che a volte Copilot mostri un contesto apparentemente umano.

👀 Lo sapevi? Quasi l'86% dei professionisti del marketing afferma che l'IA consente loro di risparmiare almeno un'ora al giorno ottimizzando le attività creative.

5. Google Gemini (ideale per le funzionalità multimodali e l'integrazione nell'ecosistema Google)

tramite Google Gemini

Precedentemente noto come Google Bard, Gemini è un chatbot IA avanzato che risponde alle tue query utilizzando testo, codice, audio, immagini e video.

Gemini offre ottime prestazioni nelle attività che richiedono un ragionamento dettagliato, in particolare nella scrittura o nel codice. Sebbene non possa eguagliare la creatività di Claude nel linguaggio naturale, grazie all'accesso in tempo reale al web, Gemini elabora le informazioni più rapidamente e fornisce risultati più accurati.

Se utilizzi un piano premium, avrai anche accesso a Gemini all'interno dei prodotti Google Cloud. Potrai scrivere in modo più intelligente in Documenti Google o eseguire calcoli in Fogli Google senza cambiare strumento. Claude non offre questo livello di integrazione. Inoltre, abbina Gemini a Google Search Console per eseguire ricerche basate sui dati o utilizzarlo come strumento per aumentare la produttività nel tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Gemini

Poni domande o esegui prompt utilizzando più formattare e ottieni risposte rapide e accurate.

Utilizza le funzionalità/funzioni principali di Gemini senza dover pagare una sottoscrizione o una licenza.

Comunica in oltre 40 lingue in più di 195 paesi

Ottieni supporto nativo per attività multimediali e dati su larga scala.

Limiti di Google Gemini

Gemini spesso produce risposte inaccurate o non pertinenti al prompt.

Prezzi di Google Gemini

Gemini Gratis : funzionalità/funzione di base senza alcun costo

Gemini Advanced : 19,99 $ al mese (incluso in Google One IA Premium)

Azienda: prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Google Gemini

G2 : 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Gemini?

Una recensione su G2 recita:

È molto user-friendly. Quando scrivo un'email per i miei client, è molto utile per mantenere la professionalità nei miei messaggi. In qualità di professionista della sicurezza, quando ho dei dubbi sulla ricerca di vulnerabilità, che si tratti di comportamenti intenzionali o meno, Gemini è molto utile nel fornire una spiegazione corretta sul fatto che si tratti o meno di un problema [...] A volte, quando cerco informazioni, il contesto che ho fornito è fuorviante e rende difficile capire se la soluzione è legittima o meno. *

È molto facile da usare per gli utenti. Quando scrivo un'email per i miei client, è molto utile per mantenere la professionalità nei miei messaggi. In qualità di professionista della sicurezza, quando ho dei dubbi sulla ricerca di vulnerabilità, che si tratti di comportamenti intenzionali o meno, Gemini è molto utile nel fornire una spiegazione corretta sul fatto che si tratti o meno di un problema [...] A volte, quando cerco informazioni, il contesto che ho fornito è fuorviante e sarebbe difficile capire se la soluzione è legittima o meno. *

👀 Lo sapevi? Il Los Angeles Times è stato il primo quotidiano a pubblicare un articolo sul terremoto scritto dall'intelligenza artificiale. Il giornalista e programmatore Ken Schwencke ha creato un algoritmo che genera istantaneamente brevi articoli quando si verificano terremoti, segnando un passaggio coraggioso per il giornalismo automatizzato.

6. Jasper IA (ideale per contenuto di marketing in linea con il marchio)

tramite Jasper IA

Jasper AI ti dà accesso a un assistente di scrittura per la creazione di contenuto di lunga durata o articoli di marca con una struttura dettagliata e prompt. Garantisce inoltre la coerenza del marchio utilizzando informazioni aziendali preimpostate o risorse salvate.

Avrai anche Jasper Chat, che funziona meglio per contenuti a rapida rotazione come annunci Facebook, titoli o slogan. Puoi utilizzare lo scrittore AI per creare schemi dettagliati con stile di scrittura, tono e lunghezza già definiti. Inoltre, scegli tra oltre 500 prompt AI nella libreria integrata per accelerare la generazione di idee.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Ottieni strumenti personalizzati per la SEO, la coerenza del tono di voce del marchio e la collaborazione in team per aiutarti con il materiale di marketing e la creazione di contenuto.

Approfitta del supporto multilingue: scrivi e traduci contenuto in oltre 25 lingue.

Collegati a strumenti come Grammarly e SurferSEO per migliorare il processo di scrittura.

Accedi a modelli già pronti per diverse esigenze di marketing e generazione di contenuto su larga scala.

Passa a Jasper Chat per ottenere risultati più rapidi, ma comunque chiari e raffinati.

Limiti di Jasper /IA

Non è disponibile un piano Free

Risultati di scrittura più semplici rispetto ai chatbot IA open source come ChatGPT.

Prezzi di Jasper IA

Autore: 49 $ al mese per utente

Pro: 69 $ al mese per utente

Aziendale: Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Jasper IA

G2 : 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.840 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper IA?

Una recensione su G2 recita:

JasperChat crea contenuto di buona qualità quando riceve istruzioni specifiche. Il suo motore neurale è veloce e preciso.

JasperChat crea contenuto di buona qualità quando riceve istruzioni specifiche. Il suo motore neurale è veloce e preciso.

📮ClickUp Insight: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'intelligenza artificiale per la creazione di contenuto, tra cui scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuto e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'intelligenza artificiale in tutto lo spazio di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

7. Copy. ai (il migliore per il copywriting basato sull'IA)

Copy. ai è una nota piattaforma di copywriting basata sull'IA che aiuta i team di marketing a generare post di blog di lunga durata, landing page, email e contenuto di leadership di pensiero utilizzando prompt di IA.

Come alternativa a Jasper AI, Copy. ai è particolarmente adatto alle aziende che necessitano di grandi volumi di contenuto, grazie al suo modello di prezzi illimitato in base al numero di parole. È possibile inviare una breve descrizione e ricevere un post per il blog in pochi secondi utilizzando i flussi di lavoro integrati. È anche possibile scrivere annunci per il social media marketing, comprese le campagne Facebook, sulla base dei dettagli salvati relativi al profilo dei clienti.

Copy. ai: le migliori funzionalità/funzioni

Scegli tra oltre 200 flussi di lavoro per creare email, annunci, post di blog o pagine in meno passaggi.

Applica lo stile e il linguaggio specifici della tua azienda in modo che tutti i tuoi contenuti rispecchino l'immagine del marchio.

Invita i tuoi colleghi, assegna i ruoli e modifica in collaborazione i contenuti dei progetti in condivisione e delle cartelle delle campagne.

Goditi un'esperienza più specializzata con un'attenzione particolare all'automazione del flusso di lavoro e alla coerenza del marchio.

Limiti di Copy.ai

Alcuni utenti ritengono che il risultato sia artificiale e meno naturale rispetto alla scrittura umana.

Organizzare i progetti diventa difficile senza sottocartelle, a differenza di altre alternative a Claude IA.

Prezzi di Copy.ai

Free

Starter: 49 $ al mese

Avanzato : 249 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Copy.ai

G2 : 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Copy.ai?

Un utente G2 in condivisione:

Adoro copy.ai perché è semplicissimo da usare. Posso scegliere il tono e il formato è molto user friendly. Ci sono molti modelli tra cui scegliere e i contenuti sono sempre ottimi.

Adoro copy.ai perché è semplicissimo da usare. Posso scegliere il tono e il formato è molto user friendly. Ci sono molti modelli tra cui scegliere e i contenuti sono sempre ottimi.

8. HuggingChat (ideale per progetti di IA open source)

tramite Hugging Face

HuggingChat, sviluppato da Hugging Face, ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare su progetti di IA open source senza restrizioni di piattaforma.

Originariamente creato per gli sviluppatori, ora chiunque può utilizzare HuggingChat per la traduzione, la generazione di testo o altre attività senza vincoli di fornitura. Avrai anche accesso a una vasta collezione di modelli pre-addestrati, che ti aiuteranno a muoverti più rapidamente e a testare più idee.

La flessibilità di questo chatbot IA lo rende ideale per sviluppatori e appassionati di tecnologia che necessitano di una personalizzazione completa e di un supporto indipendente dalla piattaforma in tutti i flussi di lavoro IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di HuggingChat

Scegli tra migliaia di modelli per potenziare la traduzione, il Chattare, il Riepilogare/Riassumere o altre attività personalizzate.

Modifica i dati di addestramento, i parametri o l'architettura per creare qualcosa su misura per i tuoi obiettivi specifici.

Partecipa alle discussioni, effettua la condivisione del feedback e ottieni aiuto dai collaboratori che lavorano su sfide open source simili.

Ottieni trasparenza e controllo grazie alla sua natura open source e all'integrazione con altri strumenti open source.

Limiti di HuggingChat

È necessaria una conoscenza tecnica per usufruire dell'intero intervallo di funzionalità.

Lavora meglio per gli sviluppatori con esperienza nei framework open source.

Prezzi di HuggingChat

Free

Recensioni e valutazioni di HuggingChat

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di HuggingChat?

Un utente di Reddit è rimasto davvero impressionato dalla qualità delle risposte:

Oggi ho provato HuggingChat e sono rimasto assolutamente sbalordito dalla risposta che ha dato a una domanda generica che uso per testare i modelli. Ho immediatamente scaricato quel modello e ho cercato di ottenere la stessa risposta... ma senza successo. Sia il modello Llama2 70b che il modello CodeLlama-34b sembrano 10 volte più intelligenti per HuggingChat che per me.

Oggi ho provato HuggingChat e sono rimasto assolutamente sbalordito dalla risposta che ha dato a una domanda generica che uso per testare i modelli. Ho immediatamente scaricato quel modello e ho cercato di ottenere la stessa risposta... ma senza successo. Sia il modello Llama2 70b che il modello CodeLlama-34b sembrano 10 volte più intelligenti per HuggingChat che per me.

9. Poe (ideale per accedere contemporaneamente a più modelli di IA)

tramite Poe

Poe by Quora offre un'interfaccia unificata per interagire con diversi modelli di IA leader, tra cui Claude, GPT-4, DeepSeek, Gemini e altri. Puoi chattare con diversi bot, esplorare le risposte dei modelli o creare il tuo chatbot IA per uso privato o pubblico.

Rispetto all'approccio basato su un unico modello di Claude AI, Poe riunisce tutto in un'unica dashboard per un'esperienza flessibile e multimodello. Puoi porre domande, tenere discussioni approfondite o generare risposte immediate con qualsiasi modello di supporto all'interno di Poe.

Puoi anche usare Claude su Poe, ma avrai a disposizione solo una finestra di contesto più piccola, ad esempio 200.000 token per Claude o 128.000 per GPT-4o.

Le migliori funzionalità/funzioni di Poe

Confronta le risposte di diversi motori /IA in un unico posto.

Genera immagini, video e audio facilmente con il modello giusto.

Accedi allo strumento tramite web, iOS, Android e altre piattaforme.

Limiti di Poe

A seconda del modello di /IA utilizzato, potresti riscontrare prestazioni non uniformi.

Alcuni utenti segnalano bug occasionali poiché la piattaforma è ancora in versione beta.

Prezzi di Poe

Sottoscrizione: a partire da 4,99 $ al mese

Recensioni e valutazioni di Poe

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Poe?

Una recensione su Reddit elogia lo strumento:

Poe mi piace molto. Mi offre un accesso migliore a Opus. E posso facilmente far cooperare i modelli. Esempio, GPT4o è molto più efficiente nella scrittura di codice Mermaid per i diagrammi di flusso. Questo mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo. Poi posso @Claude_opus e fargli rivedere l'output di GPT4o e dare consigli. Quindi lo rimando a GPT e lo rivedo di nuovo. Inoltre aggiungono rapidamente nuovi modelli. *

Poe mi piace molto. Mi offre un accesso migliore a Opus. E posso facilmente far cooperare i modelli. Esempio, GPT4o è molto più efficiente nella scrittura di codice Mermaid per i diagrammi di flusso. Questo mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo. Poi posso @Claude_opus e fargli rivedere l'output di GPT4o e dare consigli. Quindi lo rimando a GPT e lo rivedo di nuovo. Inoltre aggiungono rapidamente nuovi modelli.

🧠 Curiosità: nella mitologia greca, Efesto, dio del fuoco e della lavorazione dei metalli, era un visionario dell'IA. Costruì servitori meccanici come il gigante di bronzo Talos, che proteggeva Creta, e fanciulle d'oro che lo aiutavano nella sua officina.

10. Carattere. ai (Ideale per giochi di ruolo e conversazioni interattive)

Character. ai offre agli utenti un modo divertente per interagire con caratteri personalizzati creati per la narrazione, il gioco di ruolo, il pensiero creativo o anche per chattare con personaggi generati dall'IA.

La piattaforma ti consente di creare personaggi unici e di interagire in qualsiasi modo, dalle battute scherzose agli scambi profondi e riflessivi. Attraverso conversazioni e scenari fittizi, puoi facilmente esplorare diverse personalità del carattere o creare dialoghi.

Scrittori, giocatori o chiunque sia interessato a suggerimenti creativi può utilizzare Carattere.ai per trovare nuove idee. Funziona bene per gli utenti che desiderano un'interazione basata sulla trama senza essere vincolati alla tradizionale esperienza dei chatbot.

Carattere.ai: migliori funzionalità/funzioni

Accedi a oltre 10 milioni di caratteri con funzionalità/funzione uniche e crea archi narrativi complessi, sviluppa dialoghi o simula mondi immaginari.

Ricevi risposte sempre migliori man mano che l'IA si adatta al tuo stile di input e alle tue preferenze uniche.

Ottieni interazioni IA più giocose e orientate alla personalità rispetto alla più utilitaristica Claude IA.

Limiti di Character.ai

Non tutte le risposte sembrano profonde o ricche di sfumature emotive.

Potrebbe richiedere una maggiore creatività da parte degli utenti per avviare dialoghi più complessi.

Prezzi di Character.ai

Free

carattere. AI+: 9,99 $ al mese per utente

Recensioni e valutazioni di Character.ai

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Character.ai?

Un utente di Reddit definisce l'app coinvolgente, affermando:

Mi è sembrato simile a un gioco, come le missioni di testo, solo più interessante perché puoi influenzare la trama. Il problema principale è che ho una pessima memoria e dimentico i punti principali.

Mi è sembrato simile a un gioco, come le missioni di testo, solo più interessante perché puoi influenzare la trama. Il problema principale è che ho una pessima memoria e dimentico i punti principali.

11. YouChat (ideale per l'assistenza personale e la navigazione web)

tramite YouChat

YouChat combina l'IA conversazionale con la ricerca web in tempo reale, fornendo risposte aggiornate e offrendo supporto alle query multimodali (testo, immagini, codice). Lo strumento lavora al meglio quando desideri aggiornamenti rapidi o hai bisogno di aiuto per rimanere informato su argomenti di tendenza o sensibili al fattore tempo.

A differenza di Claude IA, questo chatbot IA si concentra su risposte dirette con citazioni pertinenti e affidabili ed è in grado di generare testo simile a quello scritto da esseri umani. Puoi chiedergli di estrarre informazioni aggiornate, generare output semplificati o aiutarti ad accelerare la ricerca di base.

Le migliori funzionalità/funzioni di YouChat

Recupera gli ultimi articoli, riepiloghi/riassunti e fatti direttamente da Internet in pochi secondi.

Utilizza le citazioni integrate per verificare i fatti o approfondire parti specifiche della risposta.

Elabora con facilità richieste complesse, dalle risposte alle domande alla creazione di contenuto, dalle richieste di riepiloghi/riassunti di libri alla fornitura di fonti accurate.

Crea contenuto ben documentato grazie all'accesso ai dati web in tempo reale.

Limiti di YouChat

Aspettati risultati di base quando affronti argomenti che richiedono pensiero astratto o narrazione.

Prezzi di YouChat

Free

Pro : 20 $ al mese per utente

Team : 30 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di YouChat

G2 : 4,7/5 (oltre 10.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di YouChat?

Una recensione su G2 dice:

È gratis e il server non va quasi mai in sovraccarico. Relativamente più facile da usare. [Ma] non è buono come ChatGpt. Non sempre ottiene esito positivo per fornire le risposte corrette. Non ha tante funzionalità/funzione.

È gratis e il server non va quasi mai in sovraccarico. Relativamente più facile da usare. [Ma] non è buono come ChatGpt. Non sempre ottiene esito positivo nelle risposte corrette. Non ha tante funzionalità/funzione.

Potenzia il tuo lavoro con ClickUp Brain, un sistema multi-LLM sensibile al contesto.

Claude AI e le sue alternative offrono qualità di risposta, opzioni di personalizzazione e prezzi diversi. Tuttavia, la maggior parte di essi richiede di modificare il flusso di lavoro o di fare un passaggio dagli strumenti di project management per incorporare le funzionalità IA nei propri progetti.

Ecco perché ClickUp si distingue tra questi modelli e strumenti di IA. Non stravolge il tuo modo di lavorare, ma aggiunge valore grazie a ClickUp Brain, integrato direttamente in uno spazio in cui già risiedono le tue attività, i tuoi documenti e il tuo team. Con ogni domanda che poni, ogni file che cerchi e ogni flusso di lavoro che automatizzi con l'IA in ClickUp, il sistema apprende le tue preferenze e si adatta al tuo modo di lavorare, diventando più potente e contestuale.

La parte migliore? Iscrivendoti a ClickUp avrai accesso non solo a Brain, ma anche agli ultimi modelli GPT, Claude e Gemini, rendendo il passaggio da Claude meno doloroso... e beh, non proprio un passaggio! 🦄✨

Vuoi aggiornare il tuo spazio di lavoro e sfruttare al meglio l'IA senza rinunciare a ciò che offre Claude? Prova ClickUp gratis oggi stesso!