Come usare Google Gemini: una guida per gli utenti di chatbot IA

I professionisti di tutti i settori stanno cercando di semplificare i processi di lavoro e di recuperare tempo ed energie per concentrarsi su attività più critiche rivolgendosi ai chatbot IA.

I modelli di IA di oggi sono in grado di gestire molte attività, dalla stesura di email e prendere note per le riunioni a contribuire alla ricerca e alla generazione di idee per i contenuti.

Uno di questi strumenti che ultimamente è diventato popolare tra i ricercatori di efficienza è Google Gemini (precedentemente chiamato Bard). L'app Gemini ha un'interfaccia user-friendly e dispone di potenti capacità di IA generativa. Può anche integrarsi perfettamente con altre app di Google.

In questa guida esploreremo Google Gemini in dettaglio: funzionalità/funzione chiave, prezzi, modalità di utilizzo e altri strumenti da consultare.

Tuffiamoci in questa guida!

**Che cos'è Google Gemini?

via Google Gemini Google Gemini è un chatbot avanzato di intelligenza artificiale progettato per semplificare il reperimento delle informazioni e l'automazione delle attività.

Basato sul modello Gemini Pro, questo chatbot IA eccelle nella comprensione e nella generazione di testi, oltre a elaborare rapidamente vari moduli di altre informazioni, tra cui immagini, audio, video e codice.

In precedenza, gli utenti dovevano ricorrere a metodi di ricerca tradizionali, come la navigazione tra più pagine web e collegati a Google. Ma ora il chatbot Gemini IA semplifica il processo di ricerca fornendo riepiloghi/riassunti e risposte alle query.

Quindi, sia che stiate cercando aggiornamenti sulle notizie, approfondimenti sulla ricerca o informazioni generali, questo strumento vi aiuta ad accedere alle informazioni pertinenti in modo strutturato.

Sebbene Google Gemini sia un prodotto pienamente funzionante, lo strumento può ancora incontrare errori o produrre risultati imprecisi a volte, poiché è in continua evoluzione.

Tuttavia, il lato positivo è che è migliorato sostanzialmente rispetto ai precedenti modelli sperimentali di Bard.

Caratteristiche/funzione chiave di Google Gemini

Che siate esperti SEO, copywriter freelance, studenti o coder alle prime armi, l'integrazione di Google Gemini nel vostro flusso di lavoro può semplificare molte attività e aumentare la produttività. Ecco alcune delle sue funzionalità/funzione chiave:

Funzione #1 Integrazione con Google App

integrazione di Gemini in Google Docs _via google Una delle principali funzionalità di Google Gemini è la sua perfetta integrazione con le più diffuse aree di lavoro di Google che già utilizzate quotidianamente, come Documenti, Fogli, Google Maps, YouTube, Calendar, ecc.

Queste integrazioni (direttamente all'interno delle app di Google o indirettamente tramite Gemini) consentono agli utenti di interagire con Gemini senza sforzo tramite testo, voce o immagini, rendendolo uno strumento versatile per Da fare in movimento.

Per istanza, se integrato con Documenti Google e Fogli Google, Gemini può analizzare i contenuti e suggerire miglioramenti, sia che si abbia bisogno di aiuto per strutturare un documento o per riepilogare/riassumere un lungo report.

Aprite la barra laterale "Chiedi a Gemini" direttamente all'interno di Documenti o Fogli. Potete anche scegliere un prompt predefinito o digitare la vostra richiesta. Una volta inserita la query, Gemini analizza il documento o il foglio di calcolo e fornisce suggerimenti nella barra laterale.

Allo stesso modo, se siete bloccati su una bozza di email, Gemini può analizzare le vostre email esistenti e suggerirvi riepiloghi/riassunti o persino aiutarvi a scrivere sezioni specifiche per migliorarne la chiarezza e l'impatto.

integrazione di Gemini all'interno di Gmail via_ Google

Funzione #2 Multimodalità

Google Gemini è multimodale, cioè può gestire ed elaborare diversi formati di input, come testo, immagini, frammenti di codice o registrazioni audio.

Generazione e analisi di immagini

I risultati di Gemini da una richiesta di testo all'immagine

È possibile descrivere un'immagine che si desidera generare o fornire un blocco di codice e Gemini è in grado di soddisfare senza problemi queste richieste con risultati pertinenti. L'unico problema è che non può generare immagini di persone.

Vi chiedete perché? Date un'occhiata a ciò che Gemini ha da dire:

Risultato della ricerca Gemini

Gemini è in grado di leggere e comprendere testi provenienti da diverse fonti, come libri e articoli, e di analizzare contenuti visivi per identificare oggetti e scene all'interno di immagini.

analisi delle immagini in Gemini

Analisi video

Gemini estende le sue capacità all'elaborazione dei video, consentendo di porre domande, generare descrizioni e riepilogare/riassumere i punti chiave dei filmati.

Per istanza, è possibile incollare in Gemini il link di un video di YouTube e chiedergli di riepilogare/riassumere il contenuto con un prompt del tipo "Riassumi questo video", per ottenere il succo del discorso senza dover guardare l'intero video.

Nota: Questa funzione non funziona con tutti i video. Dovrete provare diversi video per scoprirlo!

Traduzione

L'Assistente Google è in grado di capire la vostra lingua preferita e di tradurre le richieste vocali in oltre 100 lingue. È anche in grado di interpretare parzialmente i sentimenti che si celano dietro le parole, ma potrebbe non cogliere i toni più sottili. Sebbene non sia in grado di trascrivere direttamente le registrazioni, è possibile utilizzarlo per dettare testi che possono poi essere tradotti.

Funzione #3 Risultati aggiornati

Con il chatbot IA di Google Gemini, è sufficiente una conversazione per ottenere risultati accurati e aggiornati per le query. Gemini attinge ai risultati della ricerca di Google, assicurando che le risposte siano basate sugli ultimi dati disponibili.

Per istanza, l'assistente Google è in grado di fornire una quotazione azionaria attuale se si chiedono informazioni sui prezzi delle azioni. Anche se non può garantire informazioni in tempo reale per ogni query, Gemini eccelle nell'offrire risultati generalmente aggiornati.

Ricordate, la specificità è vostra amica! Più precisi sono i prompt, maggiore è la probabilità di ottenere risultati che corrispondono alle ultime informazioni disponibili. Tuttavia, per i dettagli critici o sensibili al tempo, è consigliabile ricontrollare con fonti affidabili e frequentemente aggiornate.

Funzione #4 Capacità di codifica

le capacità di codifica di Gemini via_ G*oogle Se sei un coder principiante, Google Gemini IA può aiutarti. Supporta oltre 20 linguaggi di programmazione*, tra cui Python, Javascript, Java e C++, e può assistervi facilmente nelle attività di codifica.

Se avete difficoltà a scrivere funzioni o blocchi di codice specifici, Gemini può aiutarvi. È sufficiente descrivere nel prompt ciò che si desidera ottenere con il codice e l'assistente di Google genererà il codice nel linguaggio di codifica preferito.

Inoltre, se pensate che il vostro codice possa avere degli errori, Gemini può analizzarlo, identificare potenziali bug o inefficienze e aiutarvi a velocizzare il processo di debug.

Gemini può anche fungere da spiegatore di codice. Potete fornire un frammento di codice e Gemini farà del suo meglio per spiegarne chiaramente le funzioni.

Nota: Sebbene Google Gemini sia in grado di generare codice rapidamente, è importante testarlo accuratamente prima di utilizzarlo. Potrebbe essere necessario modificare l'output per garantire una funzione perfetta e in linea con le proprie esigenze.

Prezzi di Google Gemini

Free Forever

Integrazione con l'area di lavoro di Google * Gemini Business: $24/mese per utente * Gemini Enterprise: $36/mese per utente

Gemini Business: Gemini Enterprise: $36/mese per utente Piano Google One IA Premium: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Gemini Code Assist: $19/mese per utente (commitment di 1 anno)

È anche possibile passare a Gemini Advanced, il modello più recente e avanzato basato sul modello linguistico Gemini Ultra, che è solo una variante a pagamento.

Come usare Google Gemini

Utilizzare Google Gemini è un gioco da ragazzi. Non richiede un complicato processo di iscrizione con tonnellate di verifiche e da fare senza essere esperti di tecnologia. Ecco come procedere:

Processo di registrazione a Google Gemini

Ecco una procedura di passaggio su come iscriversi a Google Gemini:

Passaggio 1: visita gemini.google.com

Cercate questo URL su Google sul vostro computer, dispositivo iOS o Android e fate clic sul primo link che appare sulla pagina.

Passo 2: accedere a Google Gemini

Selezionate il pulsante "Chattare con Gemini".

Nota: Per accedere a Gemini, è necessario disporre di un account Google confermato per un utente maggiorenne.

Passaggio 3: Accettare i Termini di servizio di Google Gemini

Al momento dell'accesso, dovrete accettare i Termini di servizio di Google Gemini facendo clic sul pulsante "Accetto".

Passaggio 4: iniziare a utilizzare Google Gemini

Una volta accettati i Termini di servizio, sulla pagina apparirà una grande scheda di "benvenuto in Gemini" con alcune indicazioni chiave per il suo utilizzo. Basta fare clic su "Continua" per essere reindirizzati alla pagina di Gemini. Inoltre, questa pagina sarà la prima cosa che vedrete ogni volta che andrete su gemini.google.com nel futuro. Ecco fatto!

Se siete utenti di Google Workspace a pagamento (livello Business o Enterprise), avete già Gemini pre-integrato nelle vostre applicazioni familiari dell'area di lavoro, come Documenti e Fogli. Non è necessaria un'iscrizione separata. Basta cercare l'icona Gemini nello strumento e iniziare.

Come inserire una query o un termine di ricerca in Google Gemini

Quando si utilizzano strumenti di IA come Google Gemini, l'inserimento di prompt efficaci (che di solito sono frasi rapide) è fondamentale per ottenere il massimo dalla piattaforma. In fondo alla pagina di Gemini, fare clic sulla scheda "Inserisci un prompt qui" e digitare la propria domanda, un prompt per iniziare la prima conversazione con lo strumento.

Potete anche fare clic sul pulsante del microfono, presente a destra della scheda prompt, per porre le vostre domande e Gemini ascolterà e scriverà ciò che dite.

Ecco alcune best practice da seguire per creare un prompt efficace:

Essere specifici : Evitate di inserire prompt vaghi; più sono dettagliati, meglio è. Invece di digitare semplicemente "scrivi un blog" in Gemini, specificate l'argomento o il contenuto richiesto, ad esempio "Scrivi un blog su come usare l'IA per aumentare la produttività"

: Evitate di inserire prompt vaghi; più sono dettagliati, meglio è. Invece di digitare semplicemente "scrivi un blog" in Gemini, specificate l'argomento o il contenuto richiesto, ad esempio "Scrivi un blog su come usare l'IA per aumentare la produttività" Includere i dettagli nel prompt : Specificare il tipo di informazioni che si desidera includere o escludere dalla risposta. Questo aiuta Gemini a restringere la ricerca e a fornire risultati più accurati. Menzionate parole chiave, tono, stile linguistico o qualsiasi altro dettaglio rilevante per aiutare Gemini a comprendere meglio le vostre esigenze. Per esempio, per l'esempio menzionato sopra, potreste chiedere a Gemini di includere 2-3 esempi reali tratti da casi di studio disponibili pubblicamente e di mantenere un tono professionale

: Specificare il tipo di informazioni che si desidera includere o escludere dalla risposta. Questo aiuta Gemini a restringere la ricerca e a fornire risultati più accurati. Menzionate parole chiave, tono, stile linguistico o qualsiasi altro dettaglio rilevante per aiutare Gemini a comprendere meglio le vostre esigenze. Per esempio, per l'esempio menzionato sopra, potreste chiedere a Gemini di includere 2-3 esempi reali tratti da casi di studio disponibili pubblicamente e di mantenere un tono professionale **Impara dagli errori, perché è un lavoro in corso (WIP): Se la risposta di Gemelli non è quella che vi aspettavate, non preoccupatevi. Capire che sbagliare una risposta non significa ripartire da zero. Google Gemini, come Google Assistant, è un servizio continuo. È possibile porre domande di follower e fornire feedback sulle risposte precedenti, e Gemini modificherà di conseguenza le sue risposte future

Guarda anche: 7 modelli IA gratis con prompt ChatGPT da provare nel 2024

Interpretazione dei Termini di Servizio di Google Gemini

Ecco un'interpretazione dei punti chiave dei Termini di servizio di Google Gemini Termini di servizio di Google Gemini:

Google raccoglie i dati

Quando l'utente interagisce con Gemini, Google raccoglie dati per migliorarne la funzione e personalizzare la sua esperienza. Questi dati possono includere le query, l'utilizzo delle funzionalità/funzione di Gemini e i contenuti creati con il suo aiuto.

Google in genere anonimizza questi dati prima di utilizzarli per scopi di sviluppo, quindi le vostre informazioni personali non sono direttamente collegate.

Il vostro controllo sui dati

È importante capire che, sebbene Google raccolga alcuni dati, in genere l'utente mantiene la titolarità dei contenuti creati con l'assistenza di Gemini. Ciò significa che controllate ciò che create e potete scegliere come utilizzarlo.

Restrizioni all'uso

I Termini di servizio delineano i limiti di Google Gemini. Questo vieta attività come:

Utilizzare Gemini per commettere reati o violare leggi

Generare contenuti che promuovono la violenza, l'odio o la discriminazione

Creare contenuti fuorvianti o ingannevoli

Come iniziare a usare Google Gemini

Come abbiamo detto, potete iniziare a usare Gemini inserendo il prompt e ottenendo le risposte in pochi secondi. È in grado di riepilogare email, reportistica o qualsiasi tipo di contenuto a lungo termine.

Se volete fare una ricerca su un argomento, digitate le vostre domande nell'interfaccia di chat e Gemini sfrutterà la sua vasta base di conoscenze per fornire risposte informative.

Lo strumento può aiutarvi a scrivere un'email o un post per il blog, a fare un brainstorming di idee creative, a ricercare fatti e a generare diversi formati di testo in base ai vostri prompt. È inoltre dotato di funzionalità di traduzione che possono aiutare a colmare le lacune della comunicazione.

Google Gemini non è una piattaforma di codifica, ma può offrire suggerimenti e completare attività di codifica di base all'interno dell'area di lavoro.

Ma c'è dell'altro nell'utilizzo di questa app e nel miglioramento della vostra esperienza con essa:

**Se non vi piace la prima bozza generata da Gemini, potete fornire ulteriori istruzioni o chiedere di riformulare la risposta in un modo specifico. Potete anche perfezionare le risposte facendo clic sul pulsante Modifica risposta (il terzo pulsante sotto la risposta). Qui è possibile selezionare opzioni come più breve, più lunga, più semplice, più informale o più professionale per modificare la risposta

Verifica dei fatti con la funzionalità "Double-Check": Potete usare la funzionalità "Double-Check" (di solito un'icona che assomiglia a una lente d'ingrandimento) per vedere le fonti e i riferimenti alla base della risposta di Gemelli

Potete usare la funzionalità "Double-Check" (di solito un'icona che assomiglia a una lente d'ingrandimento) per vedere le fonti e i riferimenti alla base della risposta di Gemelli Feedback: È possibile valutare tutte le risposte generate da Google Gemini come feedback. Sotto la risposta, fare clic sull'icona del pollice in su se il contenuto è piaciuto o sull'icona del pollice in giù se non è stato apprezzato. Potete anche fornire una motivazione specifica per la vostra risposta e inviarla

È possibile valutare tutte le risposte generate da Google Gemini come feedback. Sotto la risposta, fare clic sull'icona del pollice in su se il contenuto è piaciuto o sull'icona del pollice in giù se non è stato apprezzato. Potete anche fornire una motivazione specifica per la vostra risposta e inviarla Condivisione del lavoro: Una volta creato il contenuto perfetto con l'aiuto di Gemini, è possibile condividerlo facilmente con i colleghi o esportarlo nelle applicazioni preferite come Google Documenti o Gmail per ulteriori modifiche o distribuzione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Gemini-actions-1400x639.png Opzioni di azione su Gemini /$$$img/

via Google Gemini

Come gestire l'utilizzo dei dati in Gemini

Se siete preoccupati che i vostri dati vengano tracciati, Google Gemini vi permette di disattivare il monitoraggio delle attività e di cancellare le attività precedenti all'interno dell'app. Ecco Da fare:

Andare su Google Gemini : Visitare la pagina di Google Gemini attraverso il browser o l'app preferiti

: Visitare la pagina di Google Gemini attraverso il browser o l'app preferiti Accedere alle impostazioni dell'attività : Fare clic sulla scheda "Attività", situata nell'angolo inferiore sinistro dell'interfaccia

: Fare clic sulla scheda "Attività", situata nell'angolo inferiore sinistro dell'interfaccia Trovare l'attività di Gemini : Nella parte superiore della pagina, sarà possibile vedere l'opzione "Attività app Gemini"

: Nella parte superiore della pagina, sarà possibile vedere l'opzione "Attività app Gemini" Disattivare il monitoraggio : Fare clic sul pulsante "Disattiva", visibile a destra della sezione Gemini App Activity

: Fare clic sul pulsante "Disattiva", visibile a destra della sezione Gemini App Activity Scegliere l'azione: Selezionare "Disattiva" per disabilitare il monitoraggio delle attività o "Disattiva ed elimina attività" per rimuovere i dati delle attività esistenti

Inoltre, la piattaforma consente di cancellare singoli prompt, offrendo un ulteriore controllo sui propri dati. È anche possibile eliminare i dati sulle attività per periodi specifici, come l'ultimo giorno, l'ultima ora o tutto il tempo. È anche possibile impostare un intervallo personalizzato per la cancellazione dei dati tra date specifiche.

Propri dell'utilizzo di Google Gemini

Google Gemini è sicuramente avanzato e competitivo rispetto ad altri strumenti di IA presenti sul mercato. Ecco alcuni dei vantaggi dell'utilizzo di questo strumento:

**L'eccezionale capacità di ragionamento di Google Gemini aiuta a risolvere problemi spesso riscontrati in altri sistemi di IA, come le risposte irrilevanti. Questo aspetto dello strumento garantisce risposte più accurate e affidabili e contribuisce a creare fiducia e soddisfazione tra gli utenti

Elaborazione versatile : Le capacità di elaborazione dei dati di Gemini vanno oltre il testo, consentendogli di gestire informazioni come immagini, codici e altro ancora per varie applicazioni. Questa funzione rende Gemini utile in diversi settori e attività, dall'analisi dei dati alla generazione di contenuti

: Le capacità di elaborazione dei dati di Gemini vanno oltre il testo, consentendogli di gestire informazioni come immagini, codici e altro ancora per varie applicazioni. Questa funzione rende Gemini utile in diversi settori e attività, dall'analisi dei dati alla generazione di contenuti Uso efficiente delle risorse: Gemini opera con requisiti computazionali minimi, il che lo rende una soluzione IA a basso consumo di risorse. Questa efficienza porta anche a tempi di risposta più rapidi e a esperienze utente senza soluzione di continuità

Punti dolenti comuni che gli utenti di Google Gemini devono affrontare

Come ogni altra applicazione, anche Google Gemini è imperfetta. Anch'essa presenta una serie di limiti che gli utenti esistenti devono affrontare e di cui i nuovi utenti devono essere consapevoli:

Potenziale imprecisione : A causa della natura dei modelli linguistici di grandi dimensioni, è possibile che Gemini generi risultati che sembrano reali ma che non trovano verifica nei dati del mondo reale

: A causa della natura dei modelli linguistici di grandi dimensioni, è possibile che Gemini generi risultati che sembrano reali ma che non trovano verifica nei dati del mondo reale Mancanza di fonti di informazione : Gemini spesso non menziona le fonti delle informazioni che genera. Questa omissione rende difficile verificare la credibilità o l'accuratezza della risposta generata

: Gemini spesso non menziona le fonti delle informazioni che genera. Questa omissione rende difficile verificare la credibilità o l'accuratezza della risposta generata Creatività e originalità : Pur essendo in grado di generare risultati creativi, le creazioni di Gemini derivano principalmente dai dati di addestramento. Può avere difficoltà con concetti o idee del tutto originali che non ha mai incontrato prima

: Pur essendo in grado di generare risultati creativi, le creazioni di Gemini derivano principalmente dai dati di addestramento. Può avere difficoltà con concetti o idee del tutto originali che non ha mai incontrato prima Dipendenza dagli input iniziali : Le risposte di Gemini si basano molto sull'input iniziale fornito. Pertanto, è necessario porre domande complete e accurate nel prompt per ottenere la risposta desiderata

: Le risposte di Gemini si basano molto sull'input iniziale fornito. Pertanto, è necessario porre domande complete e accurate nel prompt per ottenere la risposta desiderata **Gemini può ereditare pregiudizi dai dati su cui è stato addestrato. Ciò significa che le sue risposte potrebbero favorire alcuni punti di vista o dati demografici, portando a risultati ingiusti o discriminatori

Recensioni di Google Gemini su Reddit

Dopo aver setacciato Reddit per approfondimenti su Google Gemini è chiaro che, se da un lato lo strumento offre numerosi vantaggi, dall'altro ha portato gli utenti ad affrontare alcune sfide e problemi.

Un utente sottolinea come l'app di Google sia paragonabile a ChatGPT:

_Sì, Gemini Advanced è paragonabile a ChatGPT-4 (che stava peggiorando ma era ancora migliore di qualsiasi altra cosa sul mercato) per quanto riguarda la creazione di contenuti, la riepilogazione/riassumere e così via

Un altro utente di Reddit dice-

_La differenza di qualità delle risposte di gpt e gemini è sconcertante. Le risposte di Gemini a volte sono davvero fuori contesto e in molti casi sbagliate. Brilla nel prendere i video di YouTube e riepilogare/riassumere per me, ma anche questo a volte va fuori dalla finestra.{\i}

Alcune recensioni hanno evidenziato chiaramente le aree in cui Gemini ha bisogno di miglioramenti significativi, come l'accuratezza delle informazioni e la coerenza. Una recensione dice-

Avevo alcune domande da porre a Gemini e si è completato con una serie di contraddizioni. Si riferiva persino a immagini di due persone viste insieme, con i relativi URL, e alla seconda domanda ha negato l'esistenza delle immagini e tutto è tornato indietro con una risposta standard che stava ancora imparando._

Una recensione ha anche evidenziato come Gemini si dimostri un prezioso assistente di scrittura e sostiene che i suoi risultati sono imparziali

Un elemento che mi piace molto di Gemini è la parte di scrittura, che non ha nulla da invidiare a nessun'altra IA che ho usato. Non solo vi aiuta a riformulare i vostri pensieri, ma Da fare in modo imparziale. Spiega perché ha scritto in quello stile e aggiunge anche consigli utili sul perché ha tolto parole come quelle che suscitano emozioni o che allontanano dal punto che si sta cercando di raggiungere. È possibile impostare il tono per il pubblico

Strumenti di IA alternativi da usare al posto di Google Gemini

Oltre a Google Gemini, esistono molti altri strumenti di IA che si possono utilizzare per ottimizzare il lavoro.

Per saperne di più Google Bard vs ChatGPT - Quale strumento di IA sarà il migliore nel 2024? ChatGPT: Questo strumento di IA che ha catturato la nostra immaginazione collettiva al momento del lancio è probabilmente la più famosa piattaforma di chattare con l'IA oggi. Grazie alle sue capacità di NLP (elaborazione del linguaggio naturale), è in grado di aiutare gli utenti in varie attività, dalle risposte alle domande alla generazione di testi. È abile nel comprendere e produrre risposte simili a quelle umane, il che la rende un'utile piattaforma di chat strumento per l'assistenza virtuale creazione di contenuti e altro ancora. Tuttavia, il suo limite maggiore è che i dati di formazione sono aggiornati solo fino ad aprile 2023. Per superare questo limite, è possibile passare alla chat GPT Plus a pagamento, che offre funzionalità di navigazione sul web

Claude: Claude di Anthropic è un altro popolare strumento di IA. Come ChatGPT, anche Claude ha una variante gratis e una a pagamento. È basato sul modello Claude 3 e gli utenti hanno riferito che il suo output ha un suono più umano rispetto a quello di ChatGPT. Questo strumento è in grado di generare testo, modificare il testo e scrivere pezzi creativi in base ai prompt. Eccelle anche nella logica e nel ragionamento, risolvendo indovinelli e problemi scientifici complessi, e sarebbe un buon compagno di studi per uno studente

Leggi anche: 25 Hack di ChatGPT per trasformare il mio lavoro nel 2024 Un'altra grande alternativa a Google Gemini è ClickUp Brain.

ClickUp Brain ClickUp Brain offre una suite completa di funzionalità/funzione di conversazione, contestuali e basate sui ruoli per ottimizzare l'efficienza del lavoro e, di conseguenza, risparmiare tempo. Integrato nel sistema

Piattaforma ClickUp clickUp Brain è stato progettato per supportare i professionisti di tutti i settori in varie attività.

riassumere le note delle riunioni con ClickUp Brain in pochi secondi_

Il suo impegno per la privacy degli utenti è un fattore cruciale che contraddistingue ClickUp Brain. A differenza di alcuni strumenti di IA di terze parti, ClickUp si astiene dall'addestrare i modelli di IA sui dati degli utenti, garantendo un rigoroso controllo degli accessi e la condivisione sicura delle risposte generate dall'IA con gli utenti autorizzati.

Ecco alcune delle sue funzionalità/funzioni:

Risposte personalizzate : Fornisce risposte personalizzate a specifici contesti aziendali all'interno di ClickUp, assistendo i team durante la collaborazione su progetti, determinate attività o documenti. Ad esempio, è possibile chiedergli di analizzare i dati di un progetto e di condividerne i principali risultati. Potreste anche chiedergli di controllare e farvi sapere se le attività del vostro team sono prossime alla data di scadenza

: Fornisce risposte personalizzate a specifici contesti aziendali all'interno di ClickUp, assistendo i team durante la collaborazione su progetti, determinate attività o documenti. Ad esempio, è possibile chiedergli di analizzare i dati di un progetto e di condividerne i principali risultati. Potreste anche chiedergli di controllare e farvi sapere se le attività del vostro team sono prossime alla data di scadenza Impara e migliora : Impara e si adatta alle vostre esigenze; più utilizzate ClickUp Brain, più diventerà bravo ad anticipare le vostre esigenze e a fornirvi le informazioni più pertinenti

: Impara e si adatta alle vostre esigenze; più utilizzate ClickUp Brain, più diventerà bravo ad anticipare le vostre esigenze e a fornirvi le informazioni più pertinenti Più tempo per il lavoro strategico : Il suo AI Project Manager permette didi automatizzare le attività ripetitiveliberando tempo per il pensiero strategico e il processo decisionale. Inoltre, può aiutarvi a riepilogare le note delle riunioni e a identificare gli elementi d'azione, a generare sottocompiti, a creare stand-up e aggiornamenti dei progetti, a inviare promemoria per le attività scadute e così via

: Il suo AI Project Manager permette didi automatizzare le attività ripetitiveliberando tempo per il pensiero strategico e il processo decisionale. Inoltre, può aiutarvi a riepilogare le note delle riunioni e a identificare gli elementi d'azione, a generare sottocompiti, a creare stand-up e aggiornamenti dei progetti, a inviare promemoria per le attività scadute e così via Informazioni a portata di mano: ClickUp Brain AI Knowledge Manager vi permette di non dover più cercare dappertutto un messaggio o un file vecchio di mesi nell'area di lavoro di ClickUp. Basta chiedere all'IA di trovarlo e l'informazione verrà fuori in pochi secondi. Se avete connesso altre app a ClickUp (Google Drive, per istanza), l'AI può anche cercare all'interno di esse per trovare ciò che cercate

ClickUp Brain AI Knowledge Manager vi permette di non dover più cercare dappertutto un messaggio o un file vecchio di mesi nell'area di lavoro di ClickUp. Basta chiedere all'IA di trovarlo e l'informazione verrà fuori in pochi secondi. Se avete connesso altre app a ClickUp (Google Drive, per istanza), l'AI può anche cercare all'interno di esse per trovare ciò che cercate /IA assistente di scrittura: Permette di creare contenuti in modo più efficiente grazie all'assistente di scrittura AI, che può generare qualsiasi cosa, dalle brevi didascalie per i social media ai lunghi articoli. Offre anche suggerimenti per migliorare il tono, lo stile e la chiarezza di documenti, email e descrizioni di attività. Inoltre, è possibile scegliere tra oltre 100 prompt già pronti, basati sul ruolo, per creare rapidamente i contenuti

creare contenuti con il tono e lo stile desiderati utilizzando ClickUp Brain

Inoltre, ClickUp Brain può trascrivere facilmente video e tradurre note in diverse lingue, migliorando ulteriormente la produttività e la collaborazione all'interno dei team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\\_Translate\_V2.gif.gif Tradurre un'azione con ClickUp AI /$$$img/

tradurre testi in un intervallo di lingue preferite con ClickUp Brain

Non dimenticate di vedere la le 10 migliori estensioni IA di Chrome per aumentare la produttività nel 2024

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Sfruttare la potenza di ClickUp Brain

Speriamo che questo articolo vi abbia aiutato a capire come utilizzare Google Gemini per ottenere i migliori risultati. Al giorno d'oggi ci sono così tanti chatbot IA da esplorare, e ognuno ha la sua impostazione di vantaggi e svantaggi. ClickUp Brain offre molto di più del semplice vantaggio dell'IA: le funzionalità avanzate di ClickUp per la gestione dei progetti e delle attività rendono il lavoro quotidiano efficiente ed efficace. ClickUp è disponibile anche come app desktop e mobile.

Trovare informazioni rilevanti da attività, documenti e progetti all'interno di ClickUp in pochi secondi? Controllate.

Scrivere testi, blog ed email nel tono che preferite con pochi clic? Fatto.

Automazione delle attività di project management, come l'identificazione degli errori e la generazione di report e riepiloghi/riassunto delle attività, diventando il vostro ufficio di riferimento assistente virtuale ? Controllare.

E c'è ancora molto altro.. Iscriviti a ClickUp ed esplorate l'ampio intervallo di funzionalità di ClickUp Brain per l'IA!