Google Gemini (Bard) vs ChatGPT – Quale strumento di intelligenza artificiale sarà il migliore nel 2024?

I chatbot IA stanno semplificando la vita di tutti.

Ma due strumenti hanno trasformato completamente il lavoro delle persone: Google Gemini (precedentemente Bard) e ChatGPT.

Nessuno pensava che gli strumenti di IA sarebbero diventati parte integrante della nostra giornata lavorativa nella misura in cui lo sono già diventati.

E perché no? Un chatbot IA vi toglierà un sacco di cose dal lavoro: da fare ricerche accademiche e scrivere email fino a codificare e comporre canzoni! Trucchi per la produttività hanno un nuovo nome: IA.

La vera domanda è: l'uso dell'intelligenza artificiale è una novità per le organizzazioni o aiuterà le persone a lavorare in modo più intelligente?

Da fare un confronto definitivo tra Google Gemini e ChatGPT per decidere sulla base dei fatti.

Abbiamo anche una terza opzione per chi vuole di più. Restate con noi fino alla fine!

Che cos'è Google Gemini?

via Google Gemini In Febbraio del 2023, Google ha rilasciato un bot di intelligenza artificiale, Bard.

Gli esperti sostengono che Bard (ora Gemini) sia la risposta di Google a ChatGPT di OpenAI.

Gemini è costruito sul modello linguistico IA di Google per le applicazioni di dialogo (LaMDA).

Secondo Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, Gemini è un servizio sperimentale di IA conversazionale che risponde a domande e fornisce informazioni come la ricerca di Google in modo raffinato.

Dice: "La tecnologia è in grado di combinare l'ampiezza della conoscenza mondiale e di attingere alle informazioni dal web per fornire risposte fresche e di alta qualità"

È interessante notare che i revisori umani valutano le conversazioni di Gemini per migliorare la qualità delle risposte.

La forza di Gemini sta nella sua capacità di offrire risposte semplici e contestuali (al contrario di infinite pagine di contenuti web).

funzionalità/funzione di Google Gemini

Il modo in cui Gemini recupera le informazioni è ciò che lo distingue da altri chatbot IA.

Estrae dati in tempo reale, essendo stato addestrato su dati di conversazione (invece che su libri, articoli, ecc.), il che lo rende un chatbot più chiacchierone di altri.

Ecco una panoramica delle sue tre principali funzionalità/funzione:

1. Estensioni di Gemini

Google mantiene aggiornando il sistema Gemini con le ultime funzionalità/funzione di Gemini Extensions, un chatbot che estrae le informazioni da Gmail, Google Documenti, Google Maps, account di Google Drive e altro ancora.

Per istanza, supponiamo che abbiate in programma di andare al Grand Canyon con il vostro team di lavoro.

Invece di dover gestire più schede e perdere tempo a chiedere chi è libero e quando, lasciate che sia il modello IA di Google Gemini ad occuparsene.

Questo strumento basato sull'IA:

Ottenere le date che funzionano per tutti da Gmail

Consultare in tempo reale i dettagli del volo e dell'hotel

Invia le indicazioni di Google Mappa per raggiungere l'aeroporto

Fornisce video di YouTube sulle cose da fare in loco

L'estensione Gemini mostra informazioni rilevanti dai più comuni strumenti di Google, il tutto in una conversazione

2. Assistente con Gemini

Google Gemini ha introdotto una nuova funzionalità/funzione che potrebbe essere di particolare interesse: Assistant in Gemini. Si tratta dell'unione di un assistente personalizzato che vi ascolterà e di un assistente che vi aiuterà a capire come funziona tecnologia generativa IA che ragionerà con voi e vi risponderà.

Utilizzate testo, voce o immagini per interagire con questo strumento e ottenere il vostro assistente personalizzato.

Ecco un esempio di quanto sia utile l'assistente di Google Gemini:

Supponiamo che vogliate caricare una foto del vostro cucciolo sui social media. Ma non riuscite a trovare delle didascalie "intelligenti".

L'Assistente di Gemini vi aiuterà.

Da fare è solo far fluttuare l'overlay sopra la foto e chiedergli di scrivere un post veloce per i social media.

L'assistente con i Gemelli utilizzerà l'immagine come spunto visivo principale e curerà un post contestuale per l'utente.

Questa sovrapposizione conversazionale ha il vantaggio di essere la prima ad essere sperimentata da un marchio prima d'ora!

3. pulsante "Google it" (G)

Gemini ha introdotto un'altra interessante funzionalità/funzione con il pulsante "Google it" per ricontrollare rapidamente le risposte.

Quando si fa clic sull'icona "G" dopo un risultato, Gemini esamina la risposta e valuta se esistono contenuti simili sul web che la confermino.

Per ottenere informazioni su contenuti simili da Google Search, fare clic sulle frasi evidenziate.

Condividete una chat di Gemini con un link pubblico per continuare la conversazione con qualcun altro. La persona con cui si condivide la chat può porre a Gemini ulteriori domande sull'argomento e proseguire lo scambio.

Limiti di Google Gemini

Sebbene Google Gemini si distingua per le sue funzionalità/funzione uniche e per l'estensione delle informazioni in tempo reale, è importante affrontare i limiti che gli utenti potrebbero incontrare. La comprensione di queste limitazioni aggiunge un livello di trasparenza e aiuta gli utenti a definire aspettative realistiche. Ecco alcuni limiti di Google Gemini da considerare:

Dipendenza da Internet: Gemini richiede una connessione Internet attiva per funzionare, il che limita la sua accessibilità nelle aree con scarsa connettività.

Gemini richiede una connessione Internet attiva per funzionare, il che limita la sua accessibilità nelle aree con scarsa connettività. Preoccupazioni sulla privacy dei dati: Data l'integrazione di Gemini con i servizi personali di Google, come Gmail e Drive, gli utenti potrebbero avere delle preoccupazioni su come vengono utilizzati e protetti i loro dati.

Data l'integrazione di Gemini con i servizi personali di Google, come Gmail e Drive, gli utenti potrebbero avere delle preoccupazioni su come vengono utilizzati e protetti i loro dati. Comprensione contestuale limitata: Sebbene Gemini sia in grado di gestire un ampio intervallo di query, la sua capacità di comprendere ed elaborare domande altamente sfumate o specifiche del settore può essere limitata.

Sebbene Gemini sia in grado di gestire un ampio intervallo di query, la sua capacità di comprendere ed elaborare domande altamente sfumate o specifiche del settore può essere limitata. Incoerenze nelle risposte: Occasionalmente, Gemini può produrre risposte che mancano di coerenza o che contraddicono le risposte precedenti, riflettendo le difficoltà nel mantenere la coerenza nel corso di interazioni prolungate.

Occasionalmente, Gemini può produrre risposte che mancano di coerenza o che contraddicono le risposte precedenti, riflettendo le difficoltà nel mantenere la coerenza nel corso di interazioni prolungate. Adattamento alle nuove informazioni: La capacità di Gemelli di incorporare gli ultimi sviluppi o le ultime notizie nelle sue risposte può essere ritardata, con un impatto sulla pertinenza delle sue risposte.

Prezzi di Google Gemini

Gratis senza limiti di numero di domande!

Che cos'è ChatGPT?

via ChatGPT Rilasciato nel novembre 2022, ChatGPT è IA di OpenAI, alimentata dall'intelligenza artificiale che risponde a domande e prompt in qualsiasi formato si desideri.

Il superpotere di ChatGPT è che, pur essendo uno strumento di intelligenza artificiale, svolge conversazioni simili a quelle umane.

Inoltre, questo strumento di IA generativa fa ciò che finora solo gli esseri umani erano in grado di fare: il pensiero creativo.

Scrivere poesie, email, blog e articoli,modelli di calendario dei contenuti, post sui social media, saggi, ecc.

Debug del codice

Riepilogare/riassumere podcast e trascrizioni

Risolvere problemi matematici complessi

Identificare parole chiave per il SEO

Funzioni di ChatGPT

ChatGPT estrae informazioni da montagne di dati e da modelli linguistici IA di grandi dimensioni per formulare risposte naturali e simili a quelle umane per casi di intrattenimento, aziendali ed educativi

Contrariamente a quanto si crede, ChatGPT non è senziente

ChatGPT formula risposte dal trasformatore che prevede il testo. Questo include la parola, la frase, il paragrafo successivo e così via, in base alle sequenze di testo su cui gli esperti si sono addestrati

1. Nuove funzionalità vocali e di immagine

Volete conversare a voce o mostrare a ChatGPT di cosa state parlando? Ora è possibile.

ChatGPT sta introducendo nuove funzionalità vocali e di immagine, che offrono un tipo di interfaccia più intuitivo.

Diciamo che siete a casa e volete sapere cosa preparare per cena.

Basta scattare una foto del vostro frigorifero e della vostra dispensa per ricevere suggerimenti! Fate domande di follow-up per ottenere una ricetta con un passaggio!

2. Versioni personalizzate di ChatGPT-GPT

Se pensate che ChatGPT non offra input personalizzati, il nuovo aggiornamento dei GPT della piattaforma vi sorprenderà.

Ora potete creare la vostra versione personalizzata di ChatGPT per qualsiasi scopo specifico della vostra vita quotidiana e condividere tale creazione con altri:

Ad esempio, i GPT possono essere utili per insegnare la matematica ai vostri figli o anche per disegnare adesivi.

Provate la piattaforma per vedere con i vostri occhi!

3. Esempi di prompt

La piattaforma ha anche reso l'avvio di una nuova conversazione un po' meno intimidatorio, grazie all'introduzione di "esempi di prompt"

Così ora, invece di fissare lo spazio vuoto, si possono usare dei campioni Modelli di prompt dell'IA all'inizio di una chat per guidare conversazioni coinvolgenti e significative.

Limiti di ChatGPT

Nonostante le notevoli capacità di ChatGPT, la tabella presenta dei limiti. La comprensione di questi limiti è fondamentale per gli utenti, in modo da definire aspettative realistiche e trovare soluzioni per le loro esigenze specifiche. Ecco alcuni dei limiti di ChatGPT:

Recenza dei dati: Le conoscenze di ChatGPT si basano sulle informazioni disponibili fino al momento dell'ultima formazione. Ciò significa che non può fornire aggiornamenti o informazioni su eventi verificatisi dopo tale data.

Le conoscenze di ChatGPT si basano sulle informazioni disponibili fino al momento dell'ultima formazione. Ciò significa che non può fornire aggiornamenti o informazioni su eventi verificatisi dopo tale data. Rischio di disinformazione: Data la sua dipendenza da dati preesistenti, ChatGPT potrebbe inavvertitamente generare risposte che contengono imprecisioni o informazioni non aggiornate.

Data la sua dipendenza da dati preesistenti, ChatGPT potrebbe inavvertitamente generare risposte che contengono imprecisioni o informazioni non aggiornate. Comprensione del contesto: Sebbene ChatGPT sia abile nel generare risposte simili a quelle umane, potrebbe avere difficoltà a comprendere il contesto o le sfumature di alcune domande, portando a risposte irrilevanti o generiche.

Sebbene ChatGPT sia abile nel generare risposte simili a quelle umane, potrebbe avere difficoltà a comprendere il contesto o le sfumature di alcune domande, portando a risposte irrilevanti o generiche. Ragionamento etico e morale: ChatGPT potrebbe non essere sempre in linea con l'etica o il ragionamento morale umano, soprattutto in situazioni che richiedono comprensione ed empatia.

ChatGPT potrebbe non essere sempre in linea con l'etica o il ragionamento morale umano, soprattutto in situazioni che richiedono comprensione ed empatia. Dipendenza dalla qualità dell'input: La qualità delle risposte di ChatGPT dipende fortemente dalla chiarezza e dalla specificità dei prompt. Domande vaghe o ambigue possono portare a risposte poco chiare o insoddisfacenti.

Prezzi di ChatGPT

Gratuito: $0

$0 ChatGPT-4: $20/mese

**ChatGPT vs Google Gemini: c'è un vincitore?

Abbiamo analizzato le funzionalità/funzione uniche di ChatGPT e Google Gemini per rendervi la vita più facile.

Ma affrontiamo l'elefante nella stanza: "Uno è meglio dell'altro?"

Continuate a leggere per esplorare alcune differenze fondamentali tra ChatGPT e Google Gemini e capire se c'è un chiaro vincitore.

1. Capacità generative

Gemini non vanta le stesse capacità di IA generativa di ChatGPT.

Vediamo cosa mostrano questi strumenti di IA quando scrivo il prompt: "Scrivi un saggio sul perché ci sentiamo tristi per la morte di Matthew Perry"

Per prima cosa, abbiamo la risposta di Gemini:

Sebbene l'obiettivo di Gemini (almeno al momento) sia quello di supportare la ricerca su Google, scrive anche in modo creativo per l'utente. Il messaggio conclusivo sulla salute mentale verso la fine è un'ottima aggiunta al saggio, che si differenzia dalla versione ChatGPT.

Anche ChatGPT fa un ottimo lavoro nel fornire un saggio di alta qualità che non si allontana dal percorso.

Il verdetto: È un pareggio quando si tratta di valutare le capacità di IA generativa di ChatGPT e Google Gemini.

2. Modello di addestramento

Una delle differenze chiave tra Google Gemini e ChatGPT è il tipo di Large Language Models (LLM) che impiegano.

Mentre Gemini utilizza l'architettura PaLM 2, ChatGPT utilizza l'architettura Transformer.

Ma cosa significa questo per un utente come me e voi?

La ricerca di ChatGPT deriva dall'immissione di dati di formazione nel sistema. Naturalmente, la ricerca diventa rapidamente datata.

Gemini, invece, scandaglia le pagine web in tempo reale, rendendo le conversazioni più pertinenti per garantire risposte più aggiornate.

Il nostro verdetto: Gemini ha la meglio per quanto riguarda le informazioni più recenti, dato il suo modello di formazione.

3. Modifica delle risposte + caricamento di immagini

Google Gemini permette agli utenti di modificare la risposta dello strumento e offre molte opzioni per farlo.

Il chatbot IA consente anche di caricare allegati di immagini.

Entrambe queste funzionalità non sono disponibili nella versione gratuita di ChatGPT. Tuttavia, ChatGPT consente di fornire un feedback sulla risposta e di rigenerarla.

Il nostro verdetto: Sia ChatGPT che Google Gemini offrono agli utenti alcune opzioni per modificare la qualità della risposta. Quindi, sarebbe un'ottima scelta

4. Integrazioni

In termini di integrazioni, le estensioni di Google Gemini offrono una maggiore convenienza, in quanto sono state create su misura per i comuni strumenti di Google che le persone utilizzano quotidianamente.

D'altra parte, ChatGPT offre versioni personalizzate (GPT) uniche per soddisfare le esigenze personali. Inoltre, consente di inserire immagini e voci.

Il nostro verdetto: ChatGPT è in vantaggio per l'offerta di versioni personalizzate, ma le estensioni di Google Gemini sono un'enorme fonte di aiuto per la maggior parte degli utenti che lavorano con più strumenti di Google.

5. Esperienza utente e accessibilità

Nel valutare Google Gemini e ChatGPT, è fondamentale considerare l'esperienza utente e la facilità di accesso. Google Gemini si integra perfettamente con tutte le altre app di Google, rendendolo intrinsecamente più accessibile per gli utenti che già fanno parte dell'ecosistema Google. L'interfaccia intuitiva e l'overlay conversazionale facilitano l'utilizzo di Gemini da parte di utenti con qualsiasi livello di competenza tecnologica.

ChatGPT, pur non essendo direttamente integrato con piattaforme specifiche, è noto per la sua interfaccia utente semplice e reattiva. La sua capacità di comprendere e generare testi simili a quelli umani su vari argomenti lo rende accessibile e prezioso per un vasto pubblico. L'introduzione di funzionalità vocali e di immagini migliora significativamente l'accessibilità di ChatGPT, che si rivolge agli utenti che preferiscono le interazioni audiovisive al testo.

Il nostro verdetto: Per gli utenti dell'area di lavoro di Google, Gemini può offrire un'esperienza più fluida. Tuttavia, l'interfaccia versatile e facile da usare di ChatGPT, insieme alle sue innovative funzionalità vocali e di immagine, lo rende altamente accessibile e attraente per un ampio intervallo di utenti, segnando un pareggio in questa categoria.

Google Gemini Vs. ChatGPT su Reddit

Passiamo a Reddit per vedere cosa dicono gli utenti sulla rivalità tra ChatGPT e Google Gemini.

Quando si cerca Google Gemini contro ChatGPT su Reddit , vedrete opinioni polarizzate su entrambi.

Alcuni utenti affermano che "Google potrebbe avere un vantaggio di scala in termini di dati e calcolo" Inoltre, un altro utente nota che "Il fatto che LaMDA non sia un modello statico e si aggiorni costantemente è un vantaggio enorme rispetto a GPT-3.5"

Ma non tutti gli equilibri pendono a favore di Gemini.

Alcuni utenti ritengono che le risposte di ChatGPT forniscano maggiore qualità e accuratezza rispetto a Gemini.

Ecco un'interessante distinzione fatta da un utente che potrebbe valere la pena di esaminare:

per la ricerca di informazioni attuali, Gemini è di gran lunga migliore di ChatGPT con la navigazione. L'implementazione "con navigazione" in Bing e ChatGPT è assolutamente terribile. Presumo che Google possa sfruttare le query di ricerca memorizzate nella cache per restituire le informazioni correnti molto più rapidamente. Gemini fa anche un lavoro migliore nel formattare le risposte, include immagini e così via, ed è più veloce.{\i}

tuttavia, Google Gemini fornisce molte informazioni false/inattendibili, IMO più di quanto faccia ChatGPT. E non credo che sia altrettanto valido per le "altre" attività del tipo "scrivimi una poesia". Quindi, personalmente, penso che ora sia una gara a due: ChatGPT per le capacità grezze del modello, Gemini per la ricerca di informazioni attuali e l'usabilità in generale_"

La migliore alternativa a ChatGPT vs. Google Gemini

Ho provato a utilizzare Google Gemini e ChatGPT per scrivere un blog sulle loro funzionalità/funzioni.

Tuttavia, entrambi gli strumenti di IA necessitano di una maggiore accuratezza dei fatti e di ricerche verificate.

L'IA si sta ancora evolvendo nella nuova era della battaglia tra Google Gemini e ChatGPT Alternative di ChatGPT .

Fortunatamente, una terza opzione è più adatta alle esigenze dei chatbot IA: ClickUp AI.

Usate ClickUp Brain per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte e molto altro ancora

Invece di ottimizzare i flussi di lavoro, passate il vostro tempo a ideare, creare e fare cose che una macchina non può fare.

ClickUp Brain dimezza i tempi del flusso di lavoro. Adattate questo assistente dotato di IA a qualsiasi ruolo di vostra scelta.

Comprende centinaia di funzioni supportate da ricerche Strumenti di IA per ogni funzione e caso d'uso, dal project management al supporto clienti, dall'ingegneria del prodotto al marketing.

ClickUp Brain consente ai team commerciali di essere più sicuri delle loro comunicazioni grazie alla correzione di bozze, all'accorciamento o alla stesura delle email

Ad istanza, è possibile ottenere un copy editor personale che lavorerà sulla vostra scrittura per renderla più chiara, concisa e coinvolgente.

Non c'è bisogno di investire in un'attività separata Strumenti di scrittura per l'IA da fare per terminare il lavoro.

Utilizzate intestazioni pre-strutturate, tabelle, ecc. per strutturare meglio i vostri contenuti. Tutto sommato, ClickUp è uno dei migliori programmi di Generatori di contenuti IA sul mercato che si concentrano sulla qualità, l'accuratezza e la pertinenza dei contenuti.

ClickUp Brain dispone di funzionalità avanzate di riassunto. Vedete un lungo thread di commenti su un'attività? Usate ClickUp Brain per riassumere l'intero thread in pochi secondi, in modo da comprendere immediatamente il contesto.

Avete appena terminato una lunga riunione con un cliente. Con ClickUp AI arrivate prima ai punti d'azione critici.

2. Documenti ClickUp Creare wiki, documenti e così via è una parte dell'equazione, ma mappare i flussi di lavoro e consentire al team di lavorarci insieme è altrettanto importante. ClickUp Documenti fa questo e altro.

Utilizzate ClickUp Docs per gestire documenti importanti e promuovere la collaborazione del team Funzionalità/funzione come le pagine annidate e le opzioni di stile portano il documento a un livello superiore.

Con ClickUp Docs, è possibile incorporare segnalibri e aggiungere tabelle a roadmap, basi di conoscenza e altri documenti.

Con i Documenti Google, potete modificare i documenti con il team in tempo reale, taggare i commenti come fareste con Instagram o Facebook, assegnare elementi d'azione e altro ancora.

Risparmiate tempo con le registrazioni delle schermate condivisibili e non lasciate alcuna possibilità di errore

Utilizzate ClickUp per gestire facilmente attività e progetti e per collaborare in modo efficiente con il vostro team

Ma ClickUp Tasks non è unidimensionale: consente di personalizzare le attività secondarie e di visualizzare le informazioni necessarie a portata di mano!

Personalizzate la vostra area di lavoro e gestite il lavoro definendo i tipi di attività che il vostro team comprende meglio.

Provate tutte queste funzionalità/funzione gratis e aumentate la vostra produttività.

Prezzi ClickUp

Free Forever: $0

$0 Unlimitato: $7 per membro al mese

$7 per membro al mese Business: $12 per membro al mese

$12 per membro al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro al mese

Ottimizza i tuoi flussi di lavoro con gli strumenti di IA

Il chatbot di ClickUp AI automatizza ogni aspetto del vostro lavoro in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta davvero: i vostri personalizzati.

Invece di attivare/disattivare i flussi di lavoro, il Toggl Strumenti di IA per il project management , progettazione di app e app per la creazione di contenuti con ClickUp tutto è riunito, con il vantaggio di una navigazione semplice tra i vari strumenti e di una collaborazione efficace tra più team. Iscrivetevi al piano Free Forever di ClickUp per scoprire come ClickUp AI aumenta la vostra produttività di 10 volte.