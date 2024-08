10 Migliori alternative a OpenAI Playground nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Open IA Playground è uno strumento di linguaggio predittivo con un'IA addestrata a rispondere come farebbe un essere umano a un prompt o a una domanda, ma solo con la sua vasta conoscenza.

Come suggerisce il nome, è possibile giocare con prompt e domande ed eseguire esperimenti.

OpenAI Playground ha dei limiti: manca di funzionalità/funzione, fornisce risultati inaffidabili, solleva problemi di privacy e ha tempi di risposta lenti. Questi limiti possono rallentare seriamente l'esplorazione dei modelli linguistici, frenando la ricerca e lo sviluppo.

Se state cercando un'alternativa a OpenAI Playground per realizzare esperimenti linguistici più avanzati, siete nel posto giusto.

Condivideremo le 10 migliori alternative a OpenAI Playground con più funzionalità/funzione, più personalizzate e più attente alla privacy dei dati, in modo che possiate ottenere risultati migliori con i vostri esperimenti.

Cosa cercare nelle alternative a OpenAI Playground

Una buona alternativa a OpenAI Playground dovrebbe aiutarvi a imparare, sperimentare ed essere creativi. Quando confrontate le opzioni, cercate queste funzionalità/funzione:

Interfaccia intuitiva: Cercate piattaforme che vi offrano un'interazione in tempo reale e un'esperienza user-friendly. Permettono di ottenere un feedback immediato mentre si sperimentano i modelli

Opzioni di personalizzazione: Considerate se l'alternativa consente la personalizzazione dei parametri. Questo vi aiuterà a configurare l'ambiente in base alle vostre esigenze di sperimentazione e a mettere a punto i modelli

Scalabilità: Considerate se lo strumento di IA (Intelligenza Artificiale) è in grado di gestire la scala dei vostri progetti e di svolgere una varietà di attività, da semplici frammenti di codice a esperimenti più complessi

Supporto per più linguaggi di programmazione: Cercate alternative che supportino vari linguaggi di programmazione, consentendovi di sperimentare diverse tecnologie e strumenti di IA

Comunità e supporto: Valutate la disponibilità di una comunità o di un sistema di supporto in cui potete cercare aiuto, porre domande e condividere le conoscenze con altri utenti. Una comunità forte è preziosa per la collaborazione e la risoluzione dei problemi

Le 10 migliori alternative di OpenAI Playground da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che riunisce in un unico luogo tutte le attività, i documenti e il lavoro di squadra, rendendo tutto più facile e conveniente.

Le sue capacità di IA sono migliorate ClickUp AI -un assistente personalizzato dotato di IA e meticolosamente progettato per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Semplificate il vostro project management con oltre 100 strumenti di IA realizzati a mano e basati sulla ricerca, adatti a ogni ruolo.

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Assistenza per la scrittura: Passa a un livello superiore di scrittura! Rende il vostro lavoro chiaro e accattivante e vi fa risparmiare tempo grazie a intestazioni, tabelle e altro ancora pronti all'uso. ConL'assistenza alla scrittura di ClickUpil vostro contenuto non è solo ben scritto, ma ha anche un aspetto professionale grazie alla corretta formattazione

Passa a un livello superiore di scrittura! Rende il vostro lavoro chiaro e accattivante e vi fa risparmiare tempo grazie a intestazioni, tabelle e altro ancora pronti all'uso. ConL'assistenza alla scrittura di ClickUpil vostro contenuto non è solo ben scritto, ma ha anche un aspetto professionale grazie alla corretta formattazione $$$a: Ottenete i punti chiave dei thread e delle discussioni relative al vostro progetto di scrittura grazie a ClickUp AI che ottimizza il processo di riepilogazione/riassunto

Ottenete i punti chiave dei thread e delle discussioni relative al vostro progetto di scrittura grazie a ClickUp AI che ottimizza il processo di riepilogazione/riassunto Modello di prompt: Migliora la tua esperienza di scrittura con ClickUpModelli di prompt. Fornisce un quadro strutturato per generare idee, migliorare lo stile di scrittura e superare i blocchi creativi. È inoltre possibile accedere a oltre 200 prompt e sfruttare l'avanzata tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per il processo creativo e per ottenere informazioni sul proprio stile di scrittura e sulle proprie preferenze

Il modello offre 190+ prompt IA per generare idee e contenuti per il project management Six Sigma

Visualizzazioni personalizzate: Visualizza il tuo lavoro nel modo che preferisci, scegliendo tra oltre 15 modelli di visualizzazione Visualizzazioni personalizzabili di ClickUp come Gantt, Elenco, Calendario IA, Mappa mentale e altre ancora

Gestite i vostri progetti aziendali in ogni passaggio con modelli, funzionalità di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del progetto con ClickUp

Creare documenti: Creare e organizzare vari tipi di documenti con ClickUp ClickUp Documenti . È possibile accedere alle funzionalità di ClickUp AI tramite i comandi slash e generare contenuti di qualità all'interno dei documenti

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

Limiti di ClickUp

Potrebbe essere necessario un po' di tempo per comprendere appieno il potenziale delle estese funzionalità/funzione offerte da ClickUp

L'app mobile potrebbe non essere fluida come la versione desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever: versione demo gratuita

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Promptsandbox.io

via Promptsandbox.io Promptsandbox.io è una piattaforma accessibile per testare e perfezionare rapidamente i propri modelli, senza bisogno di preoccuparsi dell'infrastruttura o della configurazione. Potete giocare con i modelli GPT pre-addestrati, modificare e perfezionare le vostre creazioni di IA senza problemi.

Utilizzate Promptsandbox.io per sperimentare modelli GPT, mettere a punto i vostri progetti di IA o collaborare con il forum della comunità.

Le migliori funzionalità/funzione di Promptsandbox.io

Prototipazione senza sforzo: Prototipazione immediata dei propri modelli di IA senza dover affrontare problemi di infrastruttura o configurazione

Prototipazione immediata dei propri modelli di IA senza dover affrontare problemi di infrastruttura o configurazione Modelli GPT pre-addestrati: Accesso e sperimentazione di modelli GPT pre-addestrati per diverse applicazioni e scenari di test

Accesso e sperimentazione di modelli GPT pre-addestrati per diverse applicazioni e scenari di test Strumenti di IA: Perfezionamento e affinamento dei modelli di IA all'interno della piattaforma, per semplificare il processo di sviluppo

Perfezionamento e affinamento dei modelli di IA all'interno della piattaforma, per semplificare il processo di sviluppo Forum della comunità: Partecipate a un vivace forum della comunità, collaborando con altri utenti, condividendo idee e ricevendo un valido supporto

Limiti di Promptsandbox.io

Potreste incontrare delle difficoltà quando lavorate offline, poiché la piattaforma si basa molto su Internet per l'esecuzione dei modelli

Potrebbe non fornire opzioni estese per l'addestramento di modelli da zero

Prezzi di Promptsandbox.io

I prezzi non sono disponibili pubblicamente sul loro sito web

Promptsandbox.io valutazioni e recensioni

G2 : Non abbastanza valutazioni

: Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

3. ChatGPT

via ChatGPT ChatGPT è un modello linguistico/ chatbot IA sviluppato da OpenAI, specificamente messo a punto per funzionare bene in contesti di conversazione IA. È estremamente personalizzato e dispone di un'estensione gratuita per Chrome, anche se non ha caratteri IA come Chatsonic o Character IA.

Funziona con l'architettura GPT (Generative Pre-trained Transformer), in particolare la versione gpt-3.5-turbo, per produrre risposte che suonano come quelle di un essere umano in base agli input ricevuti.

Funzionalità/funzione migliori di ChatGPT

Conoscenza approfondita: Beneficia dell'addestramento estensivo del modello su testi diversi, fornendo una ricchezza di informazioni (come un motore di ricerca intelligente) e di sfumature linguistiche

Beneficia dell'addestramento estensivo del modello su testi diversi, fornendo una ricchezza di informazioni (come un motore di ricerca intelligente) e di sfumature linguistiche Interazione personalizzata: Personalizzate la vostra esperienza provando diversi prompt, in modo da poter scegliere le risposte che corrispondono perfettamente alle vostre preferenze

Personalizzate la vostra esperienza provando diversi prompt, in modo da poter scegliere le risposte che corrispondono perfettamente alle vostre preferenze Integrazione senza soluzione di continuità: Integrazione diChatGPT senza sforzo nelle vostre applicazioni utilizzando le API fornite, consentendovi di sfruttare le sue capacità di generazione del linguaggio in modo programmatico

Limiti di ChatGPT

Se non si forniscono input accurati, ChatGPT potrebbe generare informazioni errate

Il modello dell'IA potrebbe mostrare variazioni perché è sensibile ai cambiamenti nel modo in cui l'input è formulato

Prezzi di ChatGPT

modello GPT 3.5 : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre modello GPT 4: $20/mese

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (32+ recensioni)

4. Sudowrite

via Sudowrite Sudowrite è un sistema di IA che si occupa di assistente di scrittura progettato per migliorare e semplificare il processo di scrittura. A differenza di ChatGPT, fornisce idee, contenuti generati dall'IA e varie altre funzionalità/funzione per scrivere progetti e migliorare la qualità del lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sudowrite

**Integrare Sudowrite nelle applicazioni, nei siti web o nei progetti di ricerca per sfruttare le sue funzionalità/funzione di assistenza alla scrittura. Generazione di testo econtorni per il vostro sito web,Contenuto SEOomedia socialiricevere feedback e accedere ad altre utili funzioni

Brainstorm: Utilizzate questa funzionalità per stimolare idee creative per documenti di ricerca, innovare nuove funzionalità per il vostro prodotto e molto altro ancora

Limiti di Sudowrite

L'enorme quantità di strumenti può risultare eccessiva e interrompere il flusso di lavoro

Manca un controllore di plagio incorporato

Da fare non offre credito gratis

Prezzi di Sudowrite

Hobby e studenti: $10/mese (30.000 parole IA/mese)

$10/mese (30.000 parole IA/mese) Professionale : $25/mese (90.0000 parole IA/mese)

: $25/mese (90.0000 parole IA/mese) Max: $100/mese (300.000 parole IA/mese)

Sudowrite valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

5. Liner.ai

via Liner Liner è un potente strumento di IA che consente di addestrare modelli di Machine Learning (ML) senza sforzo, eliminando la necessità di codici o competenze di ML.

Sfrutta i dati di addestramento per creare un modello di ML facile da integrare e pronto all'uso.

Le migliori funzionalità di Liner.ai

Varietà di casi d'uso: Esplora diversi modelli di progetto che coprono immagini, testi, audio e video, e classifica le pose per un ampio intervallo di attività di apprendimento automatico

Esplora diversi modelli di progetto che coprono immagini, testi, audio e video, e classifica le pose per un ampio intervallo di attività di apprendimento automatico Non è richiesta la GPU: Ottiene risultati rapidi senza bisogno di hardware di alto livello: questa piattaforma si allena sia su CPU che su GPU senza soluzione di continuità

Ottiene risultati rapidi senza bisogno di hardware di alto livello: questa piattaforma si allena sia su CPU che su GPU senza soluzione di continuità Ottimizzazione per i bordi: Integrazione dei modelli addestrati con dispositivi mobili e periferici, supportando più piattaforme per un'implementazione flessibile

Limiti di Liner.ai

Limitate risorse di assistenza e coinvolgimento della comunità

Prezzi di Liner.ai

Free Forever per sempre

Valutazioni e recensioni di Liner.ai

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

6. Automazioni intelligenti dei contenuti Doxis

via Ser L'automazione intelligente dei contenuti di Doxis di SERgroup è una piattaforma di gestione dei contenuti aziendali.

Questo strumento, dotato di IA, connette e automatizza i contenuti in tutto l'ecosistema organizzativo, risultando in una visione completa a 360 gradi della vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Doxis Intelligent Content Automation

Integrazione con il business: Si connette con un intervallo di applicazioni aziendali leader, come SAP, Salesforce, Microsoft e così via, per favorire l'interoperabilità e l'integrazione

Si connette con un intervallo di applicazioni aziendali leader, come SAP, Salesforce, Microsoft e così via, per favorire l'interoperabilità e l'integrazione **Suite di soluzioni: condivisione di informazioni preziose tra i diversi aspetti dell'organizzazione grazie a pacchetti di soluzioni cloud-native strategicamente progettati

ECM di nuova generazione: Migliora l'efficienza del flusso di lavoro con l'automazione end-to-end e gestisci i tuoi contenuti senza sforzo con i migliori sistemi di ultima generazione

Limiti dell'automazione intelligente dei contenuti di Doxis

I limiti di personalizzazione della versione mobile impediscono di utilizzare il software al massimo delle sue potenzialità

Prezzi di Doxis intelligent content automation

Le menzioni dei prezzi non sono presenti sul sito

Valutazioni e recensioni di Doxis intelligent content automation

G2: Valutazioni non sufficienti

Valutazioni non sufficienti Capterra: Valutazioni non sufficienti

7. Colaboratorio

via Laboratorio Colaboratory, o Colab, è una piattaforma interattiva sviluppata da Google. Consente agli utenti di scrivere ed eseguire codice Python direttamente nel browser.

Offre diverse funzionalità che rendono più accessibili e collaborative le attività di codice, analisi dei dati e apprendimento automatico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Colaboratory

Tutorial interattivi: Partecipa a tutorial interattivi progettati per facilitare il tuo viaggio nell'apprendimento automatico e nelle reti neurali

Partecipa a tutorial interattivi progettati per facilitare il tuo viaggio nell'apprendimento automatico e nelle reti neurali Servizi cloud gratuiti: Accesso a un servizio cloud gratuito che include GPU e TPU, per disporre di solide risorse di calcolo

Accesso a un servizio cloud gratuito che include GPU e TPU, per disporre di solide risorse di calcolo Interazione con GitHub: Importazione o pubblicazione di blocchi note direttamente da e su GitHub, migliorando la capacità di collaborare e condividere il proprio lavoro senza sforzo

Limiti del Colaboratorio

La piattaforma offre alcune limitazioni comuniStrumenti di IAma potrebbero non essere adatti per attività specializzate

Dovrete operare all'interno di un ambiente ristretto ed eseguire solo i pacchetti Python pre-inclusi in esso

Prezzi del Colaboratorio

Free Forever: Gratis, con restrizioni su alcune funzionalità/funzioni

Gratis, con restrizioni su alcune funzionalità/funzioni Colab pro: $11,79/mese (100 unità di calcolo/mese)

$11,79/mese (100 unità di calcolo/mese) Colab pro+: $58,99/mese (500 unità di calcolo/mese)

$58,99/mese (500 unità di calcolo/mese) Colab azienda: Paga per l'uso che ne fai

Colaboratory valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

8. Jupyter

via JupyterLab Jupyter è un software open-source che fornisce una piattaforma di calcolo interattivo basata sul web. Permette di creare e condividere documenti che contengono codice, equazioni, visualizzazioni e testi.

Le migliori funzionalità/funzione di Jupyter

Supporto per i linguaggi: Supporto per più di 40 linguaggi di programmazione, che consente di aggiungere ai preferiti Python, Julia o R

Supporto per più di 40 linguaggi di programmazione, che consente di aggiungere ai preferiti Python, Julia o R Collaborazione e condivisione: Condividete facilmente i vostri notebook con altri in modo riproducibile via email, Dropbox, GitHub e altre piattaforme

Condividete facilmente i vostri notebook con altri in modo riproducibile via email, Dropbox, GitHub e altre piattaforme Output interattivo: Guardate la vostra documentazione del codice prendere vita con un ricco output interattivo, che include HTML, immagini, video, LaTeX e tipi MIME personalizzati

Limiti di Jupyter

I principianti potrebbero incontrare qualche difficoltà nell'adattarsi alla natura basata su celle dei Quaderni Jupyter

Prezzi di Jupyter

Gratuito per sempre

Valutazioni e recensioni di Jupyter

G2: 4.6/5 (220+ recensioni)

4.6/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

9. Veloce.ai

via Fast.ai Fast.ai è una libreria di deep learning pensata per utenti con esperienza di codifica, che offre componenti di alto livello per ottenere risultati di alto livello nelle aree più comuni del deep learning.

Inoltre, consente ai ricercatori di utilizzare componenti di basso livello per creare metodi innovativi e sfrutta la dinamica di Python insieme alla libreria PyTorch.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fast.ai

Sistema di callback a 2 vie: Facilita le modifiche dinamiche in qualsiasi fase dell'addestramento grazie all'innovativo sistema di callback a 2 vie, che consente di accedere a qualsiasi parte dei dati, del modello o dell'ottimizzatore

Facilita le modifiche dinamiche in qualsiasi fase dell'addestramento grazie all'innovativo sistema di callback a 2 vie, che consente di accedere a qualsiasi parte dei dati, del modello o dell'ottimizzatore Ottimizzatore avanzato: Semplifica le attività di ottimizzazione senza sforzo e implementa algoritmi di ottimizzazione in sole 4-5 righe di codice

Limiti di Fast.ai

Questo strumento di IA non supporta Mac OS e richiede Linux o Windows per l'installazione

Prezzi di Fast.ai

Free Forever per sempre

Valutazioni e recensioni di Fast.ai

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

10. Transformers di Hugging Face

via Trasformatori Transformers, una libreria open-source di Hugging Face, offre un intervallo di modelli e strumenti pre-addestrati per attività di NLP e apprendimento automatico. Hugging Face è specializzata in tecnologie di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

L'utilizzo di questi modelli pre-addestrati consente di ridurre i costi di elaborazione, di ridurre l'impronta di carbonio e di risparmiare tempo e denaro risorse . In questo modo si evita di addestrare i modelli completamente da zero.

Le migliori funzionalità/funzioni di Transformers

Modelli pre-addestrati: Esplora una matrice di modelli pre-addestrati per diverse attività di NLP come la modellazione del linguaggio, la traduzione, la classificazione di testi e immagini e altro ancora

Esplora una matrice di modelli pre-addestrati per diverse attività di NLP come la modellazione del linguaggio, la traduzione, la classificazione di testi e immagini e altro ancora Interoperabilità dei framework: Passare da un framework all'altro durante il ciclo di vita di un modello. Integrazione con framework di apprendimento come PyTorch, TensorFlow e JAX

Passare da un framework all'altro durante il ciclo di vita di un modello. Integrazione con framework di apprendimento come PyTorch, TensorFlow e JAX Veloce tokenizzazione: Migliora la velocità rispetto ai metodi di tokenizzazione tradizionali utilizzando i tokenizer rapidi supportati dalla libreria Tokenizers

Limiti dei trasformatori

La messa a punto dei modelli e il lavoro con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come GPT-3.5 possono richiedere molte risorse

Alcuni file sono troppo grandi per essere caricati, con possibili ripercussioni sull'esperienza dell'utente

Prezzi di Transformers

hub Hugging Face: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Pro: $9/mese

$9/mese Azienda: $20/mese

Transformers valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (19+ recensioni)

4.8/5 (19+ recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

Scegliere la migliore alternativa OpenAI Playground per le vostre esigenze

Gli usi dell'IA sono infiniti: più si sperimenta, più è probabile che si scoprano nuovi casi d'uso o applicazioni per la propria azienda.

Se vi avventurate oltre i limiti di OpenAI Playground, queste dieci alternative vi offrono una grande opportunità, portando semplicità e diversità per trasformare l'apprendimento automatico e l'applicazione dell'IA

E se desiderate un'alternativa un assistente personale IA per un flusso di lavoro senza sforzi, date un'occhiata a ClickUp AI -il primo assistente IA basato sui ruoli.