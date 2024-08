i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale generativa per i team DevOps nel 2024

L'intelligenza artificiale (IA) ha rivoluzionato tutto, dal copywriting alle immagini mediche, ma è un enorme risparmio di tempo anche per i team di sviluppo. Se il vostro team DevOps è alla ricerca di una bacchetta magica per aumentare la sicurezza e la precisione, avete bisogno di uno strumento di IA.

E non si tratta solo di un "nice-to-have". Strumenti di IA per il coding migliorano il ciclo di vita dello sviluppo del software, rendendo più efficienti l'integrazione continua e la consegna. Hanno persino la potenza di fuoco per automatizzare i flussi di lavoro dei progetti di sviluppo più complessi. 🛠️

In questa guida, analizzeremo cosa si deve cercare in uno strumento di IA per DevOps e condivideremo i 10 migliori strumenti di IA generativa del 2024 per team di sviluppo .

Cos'è uno strumento di IA per DevOps?

Uno strumento di IA per DevOps è progettato per ottimizzare e semplificare il processo di sviluppo. I meccanismi variano a seconda dello strumento, ma di solito sfruttano algoritmi di apprendimento automatico per:

Analizzare i set di dati

Semplificare la generazione del codice

Prevedere e risolvere le vulnerabilità

Suggerire strategie di rimedio

Alcune IA generative per DevOps possono persino aiutare a monitorare in tempo reale, automatizzare attività ripetitive e offrire revisioni del codice per migliorarne la qualità. Che siate preoccupati dell'efficienza del flusso di lavoro, della sicurezza o della qualità, Strumenti di IA sono al vostro fianco in ogni passaggio.

Cosa cercare nell'IA generativa per DevOps?

Forse per ora ve la cavate con ChatGPT di OpenAI, ma questo strumento di IA probabilmente non ha abbastanza potenza per tutte le applicazioni DevOps. DevOps può diventare piuttosto tecnico, quindi consigliamo di cercare strumenti di IA generativa con funzioni come:

Integrazioni: Più le vostre soluzioni si integrano tra loro, meno dovrete passare da uno strumento all'altro e questo è un enorme risparmio di tempo. Cercate modelli generativi di IA che si integrino con i repository esistenti e con altre soluzioni SaaS

Più le vostre soluzioni si integrano tra loro, meno dovrete passare da uno strumento all'altro e questo è un enorme risparmio di tempo. Cercate modelli generativi di IA che si integrino con i repository esistenti e con altre soluzioni SaaS **Automazione: l'automazione è la spalla più potente dell'IA. Le regole di automazione basate su trigger semplificano la personalizzazione e l'ottimizzazione dei processiautomazione dei flussi di lavoroeliminando definitivamente i colli di bottiglia

**Alcuni strumenti di IA non sono in grado di gestire un numero elevato di richieste e questo è un problema per i team delle aziende. Cercate strumenti di IA in DevOps progettati per tenere il passo con le crescenti richieste di prestazioni delle applicazioni

Reportistica e analisi: Il vostro team è orientato ai dati? Procuratevi uno strumento di apprendimento automatico che vi fornisca informazioni in tempo reale sulle metriche delle prestazioni, sulla pipeline di lavoro del vostro team e altro ancora, utilizzando l'IA. Se è in grado di condurre un'analisi delle cause principali dei problemi di performance, è ancora meglio

Il vostro team è orientato ai dati? Procuratevi uno strumento di apprendimento automatico che vi fornisca informazioni in tempo reale sulle metriche delle prestazioni, sulla pipeline di lavoro del vostro team e altro ancora, utilizzando l'IA. Se è in grado di condurre un'analisi delle cause principali dei problemi di performance, è ancora meglio Sicurezza: È un must per qualsiasi team, ma la sicurezza è particolarmente importante per i team di sviluppo software. Non tutti gli strumenti di IA sono trasparenti sulla protezione dei dati, quindi cercate uno strumento con certificazioni o qualche tipo di garanzia che gestisca correttamente le informazioni sensibili

I 10 migliori strumenti di IA per DevOps da utilizzare nel 2024

Trovare un solido strumento di IA per lo sviluppo del software è difficile, ma non cercate oltre: noi abbiamo fatto la ricerca per voi. Scoprite queste piattaforme per aggiungere l'IA generativa per DevOps al vostro kit di strumenti di sviluppo.

Automazione della stesura della documentazione con l'IA, monitoraggio dello stato attraverso grafici e sprint e risoluzione rapida dei bug di codifica con ClickUp AI

ClickUp potrebbe essere la soluzione di project management più amata al mondo, ma è anche una solida piattaforma per la gestione dei requisiti di prodotto team di sviluppo software . Pensate a ClickUp come a un hub di lavoro all-in-one per la gestione del team, degli strumenti e delle conoscenze. Affidatevi a ClickUp per il tracciamento dei problemi, il backlog degli sprint e il monitoraggio dello stato in tempo reale.

Aumentate la collaborazione, anche per i team DevOps al 100% in remoto, con ClickUp mappe mentali .

Questo strumento basato su cloud rende facile per i team di software la creazione di mappe mentali ottimizzare i flussi di lavoro prima di buttarsi a capofitto in un progetto. Potete anche convertire il vostro geniale documento di brainstorming in attività realizzabili con un solo clic. 🙌

Se state cercando uno strumento di IA per DevOps, abbiamo anche quello. Dillo ClickUp AI siete uno sviluppatore e lo strumento crea suggerimenti personalizzati per il vostro lavoro.

Utilizzate lo strumento IA per idee di prodotto, roadmap, documentazione di prodotto o storie dell'utente: le possibilità sono infinite.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp si integra con gli strumenti Git che già conoscete e amate

Risparmia tempo e organizza rapidamente i progetti con lo strumentoModello di sviluppo software ClickUp* UtilizzareAutomazioni ClickUp per semplificare il carico di lavoro senza dipendenze dal codice

Monitoraggio delle metriche delle prestazioni inObiettivi di ClickUp per monitorare il budget, le attività cardine del progetto e molto altro ancora

L'utilizzo degli strumenti di IA in ClickUp è molto semplice e ha un tocco personalizzato per tutti i diversi reparti e tipi di lavoro

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo per i piani a pagamento

ClickUp ha molte funzionalità/funzione, quindi può richiedere un po' di tempo per abituarsi alla piattaforma

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. CodiceGuru

via CodeGuru Avete bisogno di bloccare i vostri sistemi? La sicurezza di Amazon CodeGuru è progettata per rilevare e risolvere le vulnerabilità nel codice. Utilizza l'apprendimento automatico e il ragionamento automatizzato per eliminare le inefficienze del codice, aumentare la sicurezza e ridurre i costi di calcolo.

CodeGuru offre un'IA generativa per DevOps sotto forma di analisi automatizzata del codice. L'uso di uno strumento di IA come questo aiuta a segnalare automaticamente vulnerabilità come le iniezioni SQL, i problemi di credenziali e la falsificazione delle richieste.

Se non siete sicuri di cosa state guardando, CodeGuru vi spiegherà le basi di una vulnerabilità, cosa c'è in gioco e come aggiusterà il vostro codice per renderlo più sicuro grazie all'apprendimento automatico.

Le migliori funzionalità/funzione di CodeGuru

È sufficiente caricare il vostro codice e CodeGuru visualizzerà automaticamente un elenco di raccomandazioni

CodeGuru supporta i linguaggi Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript e IaC

Si integra con GitHub, Gitlab, Bitbucket e diverse produttività AWS

CodeGuru chiude automaticamente i bug risolti nel vostro sistema di monitoraggio

Limiti di CodeGuru

CodeGuru non ha molte recensioni per l'IA in DevOps in modo specifico

CodeGuru è un'applicazione stand-aloneStrumento DevOpsquindi è necessario passare da una piattaforma all'altra per fare il proprio lavoro

Prezzi di CodeGuru

Gratuito

$10/mese per 100.000 linee di codice e $30/mese per ogni ulteriore 100.000 linee di codice

$10/mese per due scansioni complete del repository

Valutazioni e recensioni di CodeGuru

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: N/A

3. Datadog

via Datadog Datadog è uno strumento di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni (APM). Se si distribuisce nel cloud, Datadog è uno strumento di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni (APM) strumento di sviluppo software consente di correlare le tracce con la telemetria, rendendo più facile che mai Da fare l'analisi delle cause.

Non solo raccoglie tutte le metriche di salute del codice e le dipendenze in un'unica tabella, ma utilizzando strumenti di IA come Datadog migliorerà proattivamente la vostra applicazione impostando monitoraggi e test specifici con l'aiuto dell'ai e del machine learning.

Le migliori funzionalità/funzioni di Datadog

Da fare il tracciamento distribuito dai browser ai servizi backend e ai database

Affidatevi all'IA di Bits per interrogare i dati, semplificare la correzione e prevenire problemi futuri

Datadog offre integrazioni chiavi in mano con SAP, Active Directory, Git e altro ancora

Creazione di dashboard interattivi con dati in tempo reale

Limiti di Datadog

Diversi utenti vorrebbero che Datadog offrisse un monitoraggio sintetico

Altri dicono che la documentazione è carente

Prezzi di Datadog

**Gratis

Pro: $15/mese per utente, fatturati annualmente

$15/mese per utente, fatturati annualmente DevSecOps Pro: $22/mese per utente, con fatturazione annuale

$22/mese per utente, con fatturazione annuale Enterprise: $23/mese per utente, fatturati annualmente

$23/mese per utente, fatturati annualmente DevSecOps Enterprise: $34/mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su Datadog

G2: 4.3/5 (430+ recensioni)

4.3/5 (430+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (230+ recensioni)

4. Sysdig

via Sysdig La sicurezza del cloud non è facile, ma Sysdig vuole rendere il vostro cloud il più sicuro possibile. Si concentra soprattutto sul rilevamento e sulla risposta al cloud, sulla gestione delle vulnerabilità e sulle autorizzazioni, ma Sysdig offre anche IA generativa per DevOps. Provate il chatbot Sysdig Sage per abbattere i silos di conoscenza e agire più rapidamente di fronte a una minaccia. 🤖

Le migliori funzionalità/funzione di Sysdig

Sysdig Monitor analizza il cloud e Kubernetes con un servizio Prometheus gestito

Visualizzazione di tutti i potenziali rischi in una dashboard per comprendere la propria posizione di rischio

L'utilizzo di IA runtime Insights per dare priorità e mitigare i rischi crea un processo più gestibile per i team di sviluppo e operativi

Il grafico degli attacchi al cloud elenca le minacce in tempo reale in modo che il team possa intervenire immediatamente

Limiti di Sysdig

Sysdig si concentra maggiormente sulla sicurezza del cloud, per cui non include funzionalità/funzione per l'ottimizzazione del codice, modelli oproject management* Diversi utenti affermano che le dashboard e le origini dati di Sysdig non sono facili da gestire

Prezzi di Sysdig

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sysdig

G2: 4.8/5 (50+ recensioni)

4.8/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (7 recensioni)

5. Snyk

via Snyk Snyk utilizza DeepCode IA per offrire informazioni sulla sicurezza in tempo reale. Individua e corregge automaticamente le vulnerabilità del codice per garantire una maggiore tranquillità. Snyk supporta un numero impressionante di linguaggi e integrazioni, ma anche il suo strumento IA per DevOps non è da meno.

Utilizzate Snyk IA per scrivere codice sicuro, testarlo e rivederlo prima della distribuzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Snyk

Snyk Code corregge il codice in tempo reale per individuare eventuali vulnerabilità

Snyk offre strumenti di IaC per correggere le configurazioni errate del cloud

La piattaforma offre sicurezza per container e Kubernetes

Snyk Open Source Da fare analisi della composizione del software per una più facile gestione del rischio

Limiti di Snyk

Alcuni utenti affermano che l'implementazione e l'integrazione sono complicate

Altri affermano che la correzione automatica di Snyk non è infallibile per alcune esigenze di sviluppo del software

Prezzi di Snyk

**Gratis

Teams: $52/mese per utente, fatturati annualmente

$52/mese per utente, fatturati annualmente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Snyk

G2: 4.5/5 (110+ recensioni)

4.5/5 (110+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (15+ recensioni)

6. PagerDuty

via PagerDuty PagerDuty offre molto di più di uno strumento di IA per DevOps. Si tratta di una soluzione per la trasformazione digitale, dall'automazione dei processi al servizio clienti.

Il suo strumento di IA generativa automatizza il provisioning, la gestione degli accessi e i post-mortem dei progetti.

Le migliori funzionalità di PagerDuty

Usa l'IA per scrivere gli aggiornamenti di stato

PagerDuty raggruppa gli avvisi in singoli incidenti per una più rapida risoluzione dei problemi

Questa piattaforma adotta un approccio basato sui servizi, perfetto per dare priorità ai problemi rivolti ai clienti

PagerDuty centralizza la risposta agli incidenti con il contesto, le informazioni sul runbook e le informazioni sulla risoluzione dei problemi

Limiti di PagerDuty

Il numero di avvisi rende difficile stabilire cosa è importante e cosa no

Alcuni utenti affermano che la complessa piattaforma ha una curva di apprendimento molto lunga

Prezzi di PagerDuty

**Gratuito

Professionale: $21/mese per utente, fatturati annualmente

$21/mese per utente, fatturati annualmente Business: $41/mese per utente, con fatturazione annuale

$41/mese per utente, con fatturazione annuale Operazioni digitali: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di PagerDuty

G2: 4.5/5 (800+ recensioni)

4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

7. Imbracatura

via Imbracatura Harness sostiene che i suoi client costruiscono progetti quattro volte più velocemente con il suo aiuto, il che non è poco. Questo strumento di IA per DevOps utilizza l'intelligenza artificiale per verificare le implementazioni.

L'assistente IA AIDA aiuta a costruire e a risolvere i problemi, ma è anche in grado di generare politiche sulle risorse cloud attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

Le migliori funzionalità/funzioni di Harness

Harness consente il deployment nativo per il cloud senza bisogno di script

Verifica e risolve automaticamente i problemi relativi alle distribuzioni non riuscite

Harness si integra con GitHub, Bitbucket, Gitlab, Azure Repository e altro ancora

Costruire per qualsiasi architettura in qualsiasi linguaggio con Harness

Limiti di Harness

Alcuni utenti affermano che la configurazione è confusa

La piattaforma non è molto intuitiva o facile da usare

Prezzi di Harness

**Gratis

Team: $100/mese per servizio

$100/mese per servizio Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dell'imbracatura

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (9 recensioni)

8. Intelligenza Atlassian

via Intelligenza Atlassian Siete tutti appassionati di produttività Atlassian? Se sì, date un'occhiata ad Atlassian Intelligence. Questo strumento di IA per DevOps è disponibile per diversi prodotti Atlassian, tra cui Jira e Confluence.

Combina le conoscenze istituzionali, converte le query in JQL o SQL e altro ancora. 💻

Le migliori funzionalità/funzione di Atlassian Intelligence

Chiedere al chatbot di trovare i file per voi

Riepilogare/riassumere le note di una riunione Confluence

Usare Atlassian Intelligence per definire il lavoro in Jira

Ottenere assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dal team di gestione dei servizi di Jira per tutto ciò che riguarda l'Intelligence

Limiti di Atlassian Intelligence

Atlassian Intelligence è disponibile solo per le produttività Atlassian

È ancora in fase beta, quindi non ci sono molte recensioni

Prezzi di Atlassian Intelligence

Incluso nella produttività di Atlassian

Valutazioni e recensioni di Atlassian Intelligence

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Kubiya

via Kubiya Kubiya dice di essere il "ChatGPT per DevOps", quindi se è questo che state cercando, siete nel posto giusto. Grazie a un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), Kubiya individua le falle nel flusso di lavoro, gestisce i ticket e archivia le conoscenze istituzionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kubiya

Aggiungere rapidamente l'assistente Kubi al vostro canale Slack

Creazione di ticket dalle conversazioni con Kubi

Ilbase di conoscenza si integra con Confluence, Notion e GitBook

Kubiya diventa più intelligente quanto più si interagisce con esso

Limiti di Kubiya

Non ha molte recensioni

Kubiya non viene fornito con strumenti perDevOps project managementmodelli o di collaborazione, quindi è necessario utilizzare altre piattaforme per Da fare il proprio lavoro

Prezzi di Kubiya

**Gratuito

Team Plan: $40/mese per utente, fatturato annualmente

$40/mese per utente, fatturato annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Kubiya valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Dynatrace

via Dynatrace Dynatrace si presenta come un'azienda che si occupa di analisi e di di automazione . Utilizza l'IA causale per andare oltre le risposte tipiche dell'apprendimento automatico e imitare realmente l'intelligenza umana. Utilizzate Dynatrace per l'analisi aziendale, le automazioni senza codice, la sicurezza e l'osservabilità dell'infrastruttura per bilanciare sicurezza e prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dynatrace

Dynatrace Davis utilizza un modello multi-IA per l'osservabilità e la sicurezza

Raccogliendo le analisi aziendali in tempo reale, Dynatrace offre suggerimenti per l'ottimizzazione

Monitoraggio automatico di ambienti ibridi e cloud

Analisi delle cause principali

Limiti di Dynatrace

Alcuni segnalano problemi di interfaccia utente e di prestazioni

Altri vorrebbero che Dynatrace avesse più integrazioni

Prezzi di Dynatrace

Monitoraggio di tutto lo stack: $0,08/ora per host da 8 GiB

$0,08/ora per host da 8 GiB Monitoraggio dell'infrastruttura: $0,04/ora per host di qualsiasi dimensione

$0,04/ora per host di qualsiasi dimensione Sicurezza delle applicazioni: $0,018/ora per host da 8 GiB

$0,018/ora per host da 8 GiB Monitoraggio utenti reali: $0,00225/sessione

$0,00225/sessione Monitoraggio sintetico: $0,001/richiesta sintetica

$0,001/richiesta sintetica Gestione e analisi dei log: $0,0035 per query GiB

Valutazioni e recensioni di Dynatrace

G2: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.100 recensioni) Capterra: 4,5/5 (40+ recensioni)

Migliori flussi di lavoro DevOps sono a portata di click

Dai bug alle vulnerabilità, fino ai progetti più complessi, il team DevOps ha il suo bel da fare. Perché non premere il pulsante facile con gli strumenti di IA per DevOps?

ClickUp combina uno strumento di IA, project management, metriche, pianificazione del carico di lavoro e altro ancora in un'unica piattaforma. Dedicate meno tempo alla gestione di attività complesse e concentratevi su ciò che conta: il vostro codice.

Ma sappiamo che vedere per credere. Creare ora l'area di lavoro di ClickUp -È gratis e non è richiesta alcuna carta di credito. 🤩