Migliori pratiche per l'implementazione della gestione dei progetti DevOps

DevOps può essere definito come l'insieme di filosofie culturali, strumenti e operazioni basate sulle best practice per migliorare la stabilità dell'azienda e fornire più app e servizi a una velocità maggiore.

Si tratta di aiutare le organizzazioni a raggiungere questo obiettivo attraverso una maggiore comunicazione tra sviluppo, operazioni IT, ingegneria della qualità e sicurezza. Questi ruoli sono tradizionalmente isolati e tendono ad aumentare la collaborazione con l'implementazione di DevOps.

Come suggerisce il nome, DevOps si concentra sull'unione di sviluppo (Dev) e operazioni (Ops). Ciò significa che l'intero ciclo di vita del processo di sviluppo è integrato a livello di persone, processi e tecnologie.

In questo blog scoprirete come semplificare il project management implementando le metodologie DevOps per la vostra azienda.

Che cos'è il project management DevOps?

Secondo uno studio, la dimensione del mercato globale di DevOps era di $$$a 7.398 milioni nel 2021, e si prevede che aumenterà a 37.227 milioni di dollari entro il 2030 con un significativo CAGR del 20% dal 2022 al 2030.

Detto questo, il project management DevOps rimarrà essenziale per qualsiasi impresa commerciale significativa, al fine di completare il progetto nei tempi e nei budget previsti. Ciò richiede un piano accurato, allocazione delle risorse e il coordinamento tra numerosi soggetti interessati.

Combinando il sviluppo e operazioni l'approccio DevOps allo sviluppo del software si basa sulle idee dello sviluppo agile.

DevOps, per istanza, modifica fondamentalmente il modo in cui Teams approcciano i progetti in termini di project management, abbandonando le lungaggini e la straordinaria velocità e agilità del ciclo di vita dello sviluppo del software rispetto a progetti complicati. Una combinazione delle due discipline, il project management DevOps, è stata progettata per inserirsi e supportare l'approccio DevOps.

Correlato:_ Strumenti di sviluppo software

Vantaggi dell'utilizzo delle metodologie DevOps e del project management

Le metodologie DevOps migliorano il lavoro interno dell'azienda durante il ciclo di vita dello sviluppo del software e aiutano a visualizzare l'intero processo DevOps, dallo sviluppo alla distribuzione. Le metodologie DevOps per il project management possono portare l'azienda a risultati migliori e creare maggiore visibilità per i gestori del progetto e i membri del team che lavorano allo stesso progetto per raggiungere gli stessi obiettivi.

Il project management DevOps è efficace per i team e i gestori del team nel gestire il progetto in modo efficiente. Consente ai project manager e ai team di assumersi la responsabilità della formulazione della strategia, dell'organizzazione degli strumenti, della motivazione degli ingegneri e del controllo dell'intero progetto.

Questo approccio integrato influisce direttamente sulla velocità di consegna delle varie unità aziendali, traducendosi in velocità di sviluppo, consegna dei servizi e GTM dei prodotti.

Visualizzate i flussi di lavoro Agile con la vista Bacheca di ClickUp e impostate le schede per stato, data di scadenza, priorità e altro ancora per allineare meglio il vostro team

DevOps favorisce un'atmosfera in cui le operazioni dell'azienda sono meglio integrate e coordinate, il che accelera i tempi lo sviluppo di app per l'azienda . Il risultato è che i processi dell'organizzazione diventano più efficienti e si riducono gli errori e i problemi sviluppo del progetto problemi.

Molte aziende possono prevenire la digital disruption e stare al passo con gli sviluppi più recenti e con le aspettative dei consumatori in rapida evoluzione combinando le tecnologie DevOps con il cloud.

Come risultato dell'adattabilità di DevOps, vengono migliorati anche i metodi di project management utilizzati per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti. Supporta i project manager nell'allineare gli obiettivi di trasformazione aziendale con gli oggetti dei progetti IT, promuovendo l'ottimizzazione a livello aziendale. Se non l'avete ancora fatto, è il momento di pensare ai potenziali vantaggi di una cultura DevOps per la vostra azienda.

Bonus:_ **Strumenti per lo sviluppo di applicazioni Ecco alcuni vantaggi dell'utilizzo del project management DevOps per questi motivi:

Sarete in grado di assegnare correttamente i ruoli

Il lavoro di squadra può aiutarvi a superare la mentalità del silo

Monitorare lo stato del progetto

Utilizzare l'implementazione del cloud ibrido

Infine, potrete creare un MVP

Qual è il ruolo di un Project Manager DevOps?

I ruoli dei project manager si sono evoluti grazie a Scrum e ad altri approcci agili. In una metodologia di project management DevOps, i project manager tengono i contatti tra i vari collaboratori e monitorano le scadenze e i commit.

Devono inoltre avere una forte consapevolezza del processo di sviluppo e delle capacità necessarie per realizzare il prodotto finale e lavorare a stretto contatto con il team DevOps.

I project manager DevOps hanno la responsabilità di occuparsi della gestione e del coordinamento del prodotto dallo sviluppo alla produttività. Lavorano principalmente sui dettagli tecnici, mentre un project manager tradizionale non è coinvolto nella gestione di queste attività.

I project manager DevOps assicurano la gestione dell'integrazione, del flusso di sviluppo, dei test, del coordinamento e della distribuzione del progetto.

$$$a Trattare il team di sviluppo e quello operativo come un'unica organizzazione

DevOps richiede un leader che assista il team nel vedere il flusso dall'inizio alla fine, proprio come il ruolo di un tipico project manager è quello di pianificare, acquisire ed eseguire il progetto. La creazione di mappe del flusso di valore dovrebbe essere un'estensione naturale delle capacità di pianificazione del Gantt Chart del project manager.

Utilizzare la vista Gantt in ClickUp per pianificare le attività , seguire lo stato di avanzamento del progetto, gestire le scadenze e gestire i colli di bottiglia.

Trattare il team di sviluppo e quello operativo come un'unica organizzazione è importante per evitare i silos di lavoro. Questi due team vengono unificati in un'unica squadra per lavorare sull'intero ciclo di vita dell'applicazione e sviluppare diverse competenze, dallo sviluppo e dal collaudo alla distribuzione e alle operazioni.

I tentativi di utilizzare DevOps non avranno successo se i team Dev e Ops non collaboreranno in modo più efficace. I team di sviluppo e operativi hanno diversi impatti sulla gestione delle attività: formazione e condivisione delle responsabilità tra Dev e Ops, miglioramento della produttività e della collaborazione, comprensione dei rischi di deployment, consapevolezza della qualità degli strumenti e gestione del team aggiuntivo.

È importante che i team Devs e Ops siano sempre aggiornati per gestire questi impatti in modo più efficiente.

Accogliere efficacemente il cambiamento

Il agile project management la metodologia agile chiarisce che è fondamentale abbracciare il cambiamento piuttosto che attenersi al piano. Ci vuole molta comunicazione e lavoro di squadra per gestire i cambiamenti e rilasciare funzionalità/funzione in modo incrementale. La comunicazione è l'abilità principale di un project manager. Le aziende dovrebbero sfruttare questo potenziale.

Ad esempio, i project manager DevOps devono adottare alcuni cambiamenti per la loro crescita professionale, come iniziare a lavorare su progetti di piccole dimensioni, utilizzare l'approccio MVP, utilizzare i giusti strumenti di pianificazione agile, eliminare i silos, ridurre i passaggi di progetto, creare una visibilità del progetto in tempo reale, ridurre le spese generali del progetto e gestire il cambiamento in modo collaborativo.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Uno strumento di project management in grado di supportare il vostro processo agile, come ad esempio ClickUp vi farà risparmiare tempo consentendovi di monitorare il lavoro e gli obiettivi, di impostare attività cardine, di collaborare in campi personalizzati, di automatizzare gli impegni, di personalizzare le attività, di creare campi personalizzati e di aggiungere liste di controllo.

5 best practice per il project management DevOps

I seguenti consigli aiuteranno i project manager provenienti da contesti più convenzionali ad adottare la metodologia DevOps.

1. Sviluppare una cultura collaborativa

Il miglioramento della comunicazione e l'eliminazione dei silos tra i team di sviluppo, operativi e di garanzia della qualità sono gli obiettivi principali di DevOps. Lo sviluppo del software e la consegna ai client possono avvenire più rapidamente con questo metodo.

L'atteggiamento e la mentalità dell'intero team di ingegneri devono cambiare e deve esserci un obiettivo o una serie di obiettivi condivisi per raggiungere questo grado di collaborazione. Seguite questi passaggi per sviluppare una cultura collaborativa con DevOps:

Coinvolgere la leadership fin dall'inizio

Implementare gli strumenti e le tecnologie giuste

Allineare le persone giuste al team

Educare e formare il team

Dare al team un senso di autonomia e di titolarità

Stabilire un modello di miglioramento e apprendimento continuo

Inculcare un senso di responsabilità condivisa

Dare priorità a una comunicazione aperta e trasparente

Stabilire un ambiente di fiducia e rispetto

Condividere obiettivi e visioni comuni

2. Abbracciare la prospettiva MVP

L'iterazione più semplice di un'app che soddisfa ancora gli oggetti fondamentali del progetto di sviluppo software è nota come minimum viable product (MVP). Viene utilizzato per testare i modelli aziendali ed è considerato il miglior schema di lancio per le startup. Non è un prototipo tecnologico, ma vi aiuterà a convalidare le vostre vendite aziendali.

Lo scopo principale dell'MVP è quello di testare la vostra idea aziendale a costi minimi, di trovare altre iterazioni per far progredire lo sviluppo del valore e di trovare una risposta da parte del pubblico di riferimento. Se si creano funzioni sufficienti, i clienti inizieranno ad adorare il prodotto rapidamente dopo il lancio.

DevOps abbraccia l'MVP come mentalità per garantire che ci sia sempre una consegna dopo ogni sprint, senza ritardare il turnaround a causa di una portata estesa. Ciò si discosta in modo significativo dalle tecniche di project management convenzionali, che pongono l'accento sull'output monolitico finale.

Visualizza il tuo carico di lavoro dalle attività lasciate sul vostro percorso critico con un singolo attivazione/disattivazione in ClickUp!

DevOps è visto meno come un processo lineare con date di inizio e fine predeterminate e più come un processo di sviluppo continuo. I clienti ricevono i prodotti da consegnare più rapidamente con l'approccio MVP e, di conseguenza, il team di sviluppo può correggere la rotta prima del ciclo, grazie ai suggerimenti degli utenti.

L'idea chiave dell'MVP è fornire il prodotto migliore per attirare i clienti e osservare il loro comportamento con l'uso di prodotti e servizi. Uno dei principali vantaggi di questo approccio è quello di capire l'interesse dei clienti per il prodotto e di fornire i risultati richiesti.

L'MVP può apportare modifiche al prodotto in base al feedback dei clienti. Questo approccio offre maggiori vantaggi alle aziende per mantenere gli early adopters dei loro prodotti. DevOps e MVP sono un'ottima combinazione perché i vari team possono pianificare le attività quotidiane in modo appropriato, implementare strumenti di automazione, iniziare ad automatizzare i processi IT e comunicare senza problemi con i team.

In assenza di ciò, il team DevOps potrebbe utilizzare una tecnica a cascata per realizzare il prodotto finale, per poi scoprire che alla fine non ha soddisfatto le esigenze dell'utente, nel qual caso il processo deve ricominciare da capo.

3. Adottare l'integrazione continua (CI) e la consegna continua (CD)

L'integrazione continua (CI), una best practice DevOps fondamentale, integra gli aggiornamenti del codice provenienti da più collaboratori nel repository centrale. La CI consente agli sviluppatori di integrare spesso le modifiche al codice e di utilizzare strumenti automatizzati per verificarne l'accuratezza. Il controllo della versione del codice sorgente viene utilizzato per implementare la CI. L'idea alla base della CI è che è più semplice trovare difetti e altri problemi di qualità in piccoli pezzi di codice che in una vasta base di codice prodotta in un lungo periodo.

via DZone Dove finisce la continuous integration (CI), riprende la continuous delivery (CD). Il metodo con cui viene utilizzato il codice di CI è CD, un componente di DevOps. Le distribuzioni di software diventano attività semplici e a basso rischio che CD può eseguire ogni volta che è necessario.

Questo approccio può distribuire anche i programmi più complessi su larga scala con processi prevedibili e on-demand.

4. Sfruttare i migliori strumenti DevOps

Una strategia DevOps efficace ruota intorno alle Automazioni. Gli sviluppatori e gli ingegneri operativi che lavorano in un'organizzazione DevOps trovano più conveniente quando lo sviluppo del software, il processo di rilascio e la test agile sono automatizzati. I DevOps sono programmi facili da integrare, autocontenuti per lavorare sulle principali piattaforme, estensibili tramite plugin e facilmente distribuiti tra le macchine per accelerare le build, le distribuzioni e i test.

Da fare, avrete bisogno di accedere a Strumenti DevOps . Sia che si tratti di un programma che monitora le metriche delle prestazioni, che emette avvisi quando qualcosa va storto o che offre visibilità generale sullo sviluppo del prodotto. Gli strumenti DevOps lavorano facilmente con AWS e GCP e semplificano la migrazione al cloud. Supportano abbastanza bene l'aggiunta di funzionalità/funzione, l'esecuzione di correzioni, l'automazione degli aggiornamenti, la chiusura delle dipendenze e le dipendenze transitive.

I team agili possono spedire più velocemente con la Simple Sprints Bacheca Kanban modello di ClickUp

Ad esempio, la migliore piattaforma di produttività per i team agili e DevOps è ClickUp che unifica tutti i lavori in un'unica interfaccia e monitora le release e la collaborazione in sprint. Manager, sviluppatori, partner esterni, sicurezza e risorse umane possono utilizzare ClickUp per personalizzare le proprie aree di lavoro.

I team possono utilizzare ClickUp come un sistema agile di gestione del lavoro strumento di project management agile per visualizzare progetti da giorni a mesi nel futuro o per accedere rapidamente a informazioni dettagliate sullo stato di un'attività. Offre anche un Modello di project management agile per aiutarvi a creare un flusso di lavoro agile in pochi minuti. Provate il modello di Agile Project Management di ClickUp

5. Monitorare le metriche giuste Le best practice di DevOps raccomandano un monitoraggio costante delle prestazioni. È possibile utilizzare

strumenti per il project management con report analitici incorporati per fornire informazioni sui dati e sulle capacità di monitoraggio delle prestazioni. Con questa app, dovreste anche creare dashboard per il team per aiutare tutti i partecipanti a monitorare il lavoro, gli indicatori di performance e lo stato generale.

Monitorare i giusti indicatori di performance, come il lead time, il tempo medio di rilevamento e la gravità dei problemi per valutare l'efficacia di un approccio DevOps. Il monitoraggio di questi indicatori è essenziale perché consente di identificare tempestivamente i problemi e di intraprendere rapidamente azioni correttive.

Gli obiettivi e gli standard della vostra azienda determineranno le metriche DevOps da monitorare. Qualsiasi team di ingegneria e sviluppo può trarre vantaggio da alcuni indicatori in connessione con la redditività, come il costo unitario.

Poiché consente di sviluppare software economicamente vantaggioso fin dall'inizio, il monitoraggio del costo unitario come misura DevOps è una pratica eccellente. Infatti, si ha una comprensione precoce dei costi, che consente di pianificare le iniziative e di effettuare compromessi in modo proattivo.

Creare dashboard personalizzate in ClickUp per avere una panoramica di alto livello di tutti i lavori svolti

ottenere più idee e modi per migliorare il proprio lavoro I processi DevOps con i nostri modelli di prompt dell'IA .

Implementazione del project management DevOps: Sfide e possibili soluzioni

Esaminiamo ora alcuni ostacoli tipici all'adozione di DevOps e i vari approcci per superarli.

Sfida 1: Passare dall'infrastruttura legacy ai microservizi

Anche se ha servito l'azienda per molti anni, l'infrastruttura più vecchia potrebbe creare problemi. Potrebbe avere problemi di stabilità e di mancanza di fondi. La preoccupazione principale è che l'azienda rimanga indietro in questo mondo frenetico se continua a usare un'infrastruttura obsoleta.

Il processo di sviluppo cambia quando si utilizzano infrastructure-as-code e microservizi, un altro passaggio verso l'innovazione continua del futuro.

Questo aiuta il mercato veloce e i consumatori hanno bisogno di adattarsi. Possiamo vedere che qualcun altro supererà rapidamente un'azienda se questa non continua a essere creativa.

È possibile accelerare l'innovazione e lo sviluppo sostituendo o modificando le app obsolete con una più moderna architettura a microservizi. L'adozione dei microservizi presenta però alcuni problemi, che devono essere affrontati.

Possibile soluzione

Prima di passare a un'architettura a microservizi, un'azienda dovrebbe utilizzare la gestione della configurazione, i blocchi di automazione e la consegna continua sulla vecchia infrastruttura. Ciò consente di gestire la maggiore richiesta operativa che i microservizi offrono.

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

$$$a Sfida 2: trasformare la strategia di automazione dei test in realtà

La vostra azienda conosce il ruolo critico dei test di automazione nel CI/CD (Continuous integration /) distribuzione continua ) e altre tecniche DevOps. Cosa frena lo stato dell'automazione dei test? Oltre a presentare il metodo di test e a fornire istanze sul suo utilizzo, è fondamentale assistere i team. I tre metodi e le tecniche BDD sono inclusi, così come le soluzioni ad aspetti essenziali quali:

Da fare per gestire i dati dei test?

Possiamo utilizzare librerie condivise e best practice open-sourced?

Come dovrebbero essere strutturati i test end-to-end per il nostro codice base?

Quali sono gli scopi effettivi dei nostri smoke test?

Possibile soluzione

È possibile risolvere il problema implementando l'automazione dei test in tutta l'organizzazione, riducendo al minimo i cicli di feedback e accelerando il lancio dei prodotti per imparare a eseguire la strategia di test.

Sfida 3: Adozione di nuovi strumenti

Gli strumenti più recenti del kit di strumenti DevOps sembrano in grado di gestire qualsiasi problema. Nonostante la disponibilità di tutti gli strumenti necessari, è necessario insegnare ai team come utilizzarli in modo efficiente.

Il strumenti di gestione l'aderenza alle linee guida sulla sicurezza e la corretta interazione con l'infrastruttura corrente sono gli altri due fattori cruciali. Questi problemi possono distrarre l'azienda da un'attività vitale.

I due componenti più essenziali di DevOps sono la struttura organizzativa e il team. La produttività di un team aumenterà se l'azienda è strutturata in modo appropriato. Un'azienda dovrebbe concentrarsi sui propri punti di forza piuttosto che sulle risorse esterne.

I membri del team sono il componente più cruciale quando si passa a DevOps.

Possibile soluzione

Utilizzare strumenti di project management dotati di funzionalità/funzione che aiutino a pianificare, gestire e monitorare efficacemente i progetti. Utilizzate modelli che vi aiutino a iniziare o a dare al vostro team un approccio strutturato. Visualizza tutti i modelli di ClickUp

Sfida 4: avversione al cambiamento

La maggior parte dei membri del team e degli stakeholder essenziali può trovare il passaggio a DevOps sconvolgente. Il fatto di dire a qualcuno che deve cambiare può risultare un riflesso negativo per chi dà il consiglio. Il passaggio a DevOps sarà fluido e progressivo, non avverrà all'improvviso.

Tutti avranno l'opportunità di acquisire progressivamente la cultura DevOps e di scoprire i numerosi modi in cui possono offrire la fase di sviluppo.

Possibile soluzione

Individuare un piccolo prodotto o una parte di un programma esistente e replicarlo con le tecniche DevOps come esperimento. Altre aziende vorranno implementare le nuove pratiche di lavoro se il team potrà vedere i vantaggi di DevOps. Molte aziende trarranno vantaggio dalla voce DevOps e dalla capacità di continuare a operare in campo oggi.

Sfida 5: Approccio basato sugli incentivi

Mentre il team operativo garantisce disponibilità, governance, sicurezza e stabilità, i team di sviluppo mirano a ridurre il time to market. Anche se inizialmente sembra irrilevante per l'argomento, questa barriera ha un impatto significativo sulle pratiche DevOps.

Possibile soluzione

Invece di avere un obiettivo unificato di soddisfazione del cliente, la strategia organizzativa più tipica prevede che ogni unità si concentri sui propri vantaggi specifici.

Se tutti i team lavorano per raggiungere lo stesso obiettivo, non ci sarà mai fine agli argomenti che riguardano la soddisfazione dei clienti priorità e risorse .

Implementare con successo il project management DevOps con gli strumenti e le pratiche giuste

È possibile migliorare la collaborazione tra i membri del team e gli obiettivi complessivi dell'iterazione fondendo la pratica DevOps con le idee di project management.

Gli strumenti di project management DevOps snelliscono questo processo e incoraggiano la visibilità tra i project manager, assicurando che gli ambiti delle attività siano definiti con precisione, che le dipendenze siano monitorate, che si ottengano risultati migliori e che venga prodotta un'applicazione pronta per il deployment.

Il team deve comunicare per assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina e perseguano gli stessi oggetti. Qualsiasi organizzazione che voglia portare la propria azienda a un livello superiore può ottenere il supporto professionale di un'azienda di trasformazione digitale per avvalersi delle soluzioni di project management DevOps e rimanere in vantaggio sulla concorrenza.

Guest Writer:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Madhu-Kesavan.jpeg

/%img/ Madhu Kesavan , CEO e fondatore di W2S Solutions _, un'azienda riconosciuta a livello mondiale per lo sviluppo di software aziendale. È un esperto di aziende e governi nel loro viaggio verso il digitale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore IT, utilizza la tecnologia per fornire soluzioni sostenibili