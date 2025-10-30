ChatGPT e Google AI Mode: quale è meglio per la produttività e la ricerca?

A volte sembra che il tuo cervello stia correndo una maratona. Passi dalla stesura di una relazione alla ricerca di informazioni, cercando di non perdere di vista il lavoro vero e proprio.

È qui che l'IA può darti un po' di respiro. Ma ti affidi a ChatGPT, il compagno IA generativo che ricorda il contesto e ti aiuta a dare forma alle tue idee, o alla modalità AI di Google, l'assistente alla ricerca di informazioni con risposte aggiornate al minuto?

In questo post del blog metteremo a confronto ChatGPT e Google AI Mode per vedere come si adattano al tuo flusso di lavoro, il loro impatto sulla produttività e sulla ricerca e come ClickUp riunisce il potere di entrambi, e molto altro, sotto lo stesso tetto. 💪

ChatGPT e Google AI Mode a colpo d'occhio

Ecco una tabella che mette a confronto questi motori di ricerca IA:

Capacità ChatGPT Modalità IA di Google (Gemini nell'area di lavoro) Funzione primaria IA conversazionale per la scrittura, il brainstorming, la codifica e le domande e risposte Assistente IA integrato nelle app Google Gestione delle attività Non dispone di un task manager integrato, ma può generare elenchi di attività/liste di controllo. Può generare automaticamente elementi di attività da email/documenti, ma non è un task manager completo. Pianificazione Suggerisce programmi ma non offre una connessione diretta ai calendari Si integra con Google Calendar per suggerire orari di riunione, impostare promemoria e pianificare automaticamente gli eventi. Collaborazione Chattare e documenti condivisibili, ma nessuna funzionalità di modifica in tempo reale o di lavoro di squadra nativo. Profonda collaborazione all'interno di Workspace; modifica in tempo reale, risposte suggerite, note del team Integrazioni Plugin e API per strumenti esterni; richiede configurazione Connessione nativa a Gmail, Calendario, Drive, Riunione e Documento; integrazioni esterne con limite. Funzionalità IA Ottimo nella generazione creativa (contenuto, codice, brainstorming) con diversi modelli di IA. Assistenza contestuale all'interno di Google Workspace (riepilogare/riassumere, bozze, nota di riunione, risposte intelligenti) Prezzi* Versione gratuita, versione a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente. Versione gratuita, versione a pagamento a partire da 19,99 $ al mese per utente.

Cos'è ChatGPT?

ChatGPT è un'intelligenza artificiale conversazionale avanzata sviluppata da OpenAI, addestrata a comprendere e generare testi simili a quelli umani utilizzando il deep learning e altre tecniche di IA.

tramite ChatGPT

È in grado di rispondere a domande, aiutare a redigere contenuto, raccogliere idee, semplificare argomenti complessi e persino scrivere codice o tradurre tra lingue diverse, rendendolo un assistente versatile sia per la produttività che per la creatività.

Basato su modelli come GPT-4o e GPT-5, si adatta al contesto e al tono per fornire risposte sorprendentemente naturali e intelligenti.

Funzionalità di ChatGPT

Esploriamo tre delle sue funzionalità/funzioni più distintive e rilevanti.

Funzionalità n. 1: input e output multimodali

Analizza i file e interpreta le immagini con ChatGPT

ChatGPT consente agli utenti di digitare, caricare immagini, file come PDF e CSV o parlare direttamente con l'interfaccia. Interpreta grafici, estrae informazioni dai documenti, analizza fogli di calcolo e crea o spiega contenuto visivo.

Questa capacità multimodale si rivela particolarmente utile in applicazioni quali la presentazione di report completi, la semplificazione di presentazioni ricche di dati e l'assistenza in sessioni di analisi dinamica dei dati.

Funzionalità/funzione n. 2: memoria, GPT personalizzati e voci personalizzate

Usa la memoria di ChatGPT nelle tue conversazioni

ChatGPT si adatta al tuo stile di lavoro. La sua memoria è in grado di tenere un monitoraggio delle tue preferenze, ricordare nomi e conservare dettagli sui progetti in corso, in modo che le risposte siano adeguate al contesto.

Puoi anche impostare GPT personalizzati che fungono da assistenti specializzati per attività specifiche, come la guida alla scrittura o il supporto alla codifica. Se utilizzi l'app mobile, l'input e l'output vocali rendono le conversazioni più naturali e ti consentono di interagire senza usare le mani.

Funzionalità/funzione n. 3: navigazione web, ragionamento e integrazione degli strumenti

Seleziona diverse modalità di ricerca per affinare le risposte all'interno di ChatGPT

Usa ChatGPT per la ricerca recuperando informazioni aggiornate e chiedendo fonti e riferimenti. Puoi anche usarlo per attività come ragionamento logico, riepilogare/riassumere e traduzione linguistica.

Oltre a ciò, funzionalità avanzate come l'esecuzione di codice e la possibilità di lavorare con diversi strumenti ti consentono di gestire flussi di lavoro più complessi.

🔍 Lo sapevi? Uno studio su larga scala ha dimostrato che i ricercatori che hanno utilizzato l'IA hanno pubblicato il 67% in più di articoli, ottenuto 3 volte più citazioni e sono diventati capi team circa 4 anni prima rispetto ai colleghi che non hanno utilizzato strumenti di IA.

Prezzi di ChatGPT

piano Free

In più: 20 $ al mese per utente

Team: 30 $ al mese per utente

Pro: 200 $ al mese per utente

Cos'è la modalità IA di Google?

Google IA Mode è un motore di ricerca intelligente integrato in Google, progettato per gestire query stratificate e ricche di contesto con facilità di conversazione.

tramite Google

Basato sulle versioni avanzate di Gemini, scompone domande complesse, attinge da più fonti e fornisce risposte sintetiche e accurate direttamente nell'interfaccia di ricerca, senza costringerti a cliccare su più pagine.

Disponibile tramite Search Labs in varie regioni, offre supporto per input vocali, immagini e testo per rendere la ricerca più fluida, intelligente e reattiva.

Funzionalità/funzione della modalità IA di Google

Ecco le sue migliori funzionalità/funzioni.

Funzionalità/funzione n. 1: IA multimodale e ragionamento adattivo

Visualizza le fonti di riferimento direttamente con i risultati della tua ricerca

Parla, digita o punta la fotocamera e la modalità IA elaborerà tutto. Che tu stia chiedendo tramite testo, voce o immagine (o caricando PDF), essa comprende e sintetizza le informazioni in tutti i formati.

Utilizzando le funzionalità multimodali di Google Gemini e una strategia di "query fan-out", divide i prompt complessi in sotto-domande, le ricerca in parallelo e unifica i risultati in un riepilogo/riassunto.

💡 Suggerimento: usa intervalli di tempo specifici per mantenere le risposte pertinenti. Chiedi cosa è cambiato tra il 2019 e il 2023 o specifica gli sviluppi post-pandemia. In questo modo eviterai che il modello mescoli informazioni vecchie e nuove senza distinzione.

Funzionalità/funzione n. 2: tela e spazio di lavoro permanente

Aggiungi file per ottenere funzionalità di ricerca più specifiche

Il pannello laterale "Canvas" della modalità AI funge da spazio di lavoro dinamico, rendendolo ideale per la pianificazione, le attività in più fasi o le ricerche di mercato con l'AI. Redigi bozze di piani, carica documenti, perfeziona le idee con domande di follow-up e torna più tardi per riprendere da dove avevi interrotto.

Trasforma efficacemente la ricerca su Google da una ricerca una tantum a una sessione collaborativa che si evolve nel tempo.

Funzionalità/funzione n. 3: ricerca in tempo reale e integrazione con Chrome

Invia le query di ricerca tramite Google Lens integrato

Hai bisogno di aiuto per interpretare ciò che hai davanti? La modalità AI integra Google Lens con l'IA in tempo reale tramite "Search Live". Basta puntare la fotocamera del cellulare su un oggetto o un diagramma per chiedere informazioni al riguardo.

Sul desktop, la nuova opzione "Chiedi a Google informazioni su questa pagina" di Chrome ti consente di esplorare il contenuto della pagina in una barra laterale sensibile al contesto.

Prezzi della modalità IA di Google

piano Free

Google IA Pro: 19,99 $ al mese per utente

Google IA Ultra: 249,99 $ al mese per utente

🔍 Lo sapevi? L'IA può automatizzare circa il 57% delle attività di generazione di idee. I migliori ricercatori ne approfittano per concentrarsi sulla verifica e il perfezionamento dei suggerimenti, ottenendo il 44% in più di scoperte, il 39% in più di brevetti e il 17% in più di nuovi prodotti.

💡 Suggerimento: ogni volta che fai una domanda, aggiungi una clausola del tipo "e spiega perché è importante per le aziende" o "e quali sono le implicazioni nel mondo reale". Questo spinge il motore di ricerca LLM oltre la conoscenza superficiale.

ChatGPT e modalità IA di Google: confronto delle funzionalità/funzioni

ChatGPT colpisce per il suo vero input/output multimodale, le funzionalità/funzione di memoria, gli agenti autonomi e i ricchi strumenti di produttività.

Nel frattempo, Google AI Mode e AI Overviews si distinguono per il ragionamento adattivo, la perfetta integrazione con Chrome/Search, strumenti avanzati di piano come Canvas e un profondo inserimento nell'ecosistema.

Confrontiamoli testa a testa:

Funzionalità/funzione n. 1: personalizzato e flessibilità

Sia Google IA Mode che ChatGPT consentono agli utenti di personalizzare le esperienze, ma lo fanno in modo diverso.

ChatGPT

ChatGPT ti offre più spazio per personalizzare la tua ricerca. Puoi creare GPT personalizzati senza codice, mettere a punto modelli con i tuoi dati e integrarli con strumenti di terze parti come Canva, Notion e HubSpot.

Per gli sviluppatori, ChatGPT offre API e connettori che consentono un'automazione più approfondita e soluzioni su misura per settori specifici.

Modalità IA di Google

Google AI Mode, invece, concentra la sua personalizzazione attraverso AI Studio, dove gli sviluppatori possono creare prototipi con i modelli Gemini ed esportare il loro lavoro nelle app. Sebbene questo sia utile per i team tecnici, gli utenti comuni non ottengono la stessa flessibilità plug-and-play offerta dai GPT personalizzati di ChatGPT.

🏆 Vincitore: ChatGPT, per aver reso la personalizzazione accessibile sia ai privati che alle aziende.

Funzionalità/Funzione n. 2: Strumenti e automazione agentici

L'automazione è l'area in cui le due piattaforme divergono più chiaramente.

ChatGPT

ChatGPT ha lanciato agenti in grado di svolgere autonomamente attività complesse, come la ricerca, la scrittura di codice, la creazione di presentazioni o la navigazione nelle interfacce utente web.

Funzionalità/funzione come ChatGPT Agent e Deep Research vanno oltre la semplice risposta alle domande e consentono di eseguire attività, facendo risparmiare tempo ai team che necessitano di assistenza proattiva.

Modalità IA di Google

La modalità IA di Google è orientata al supporto della ricerca e dell'organizzazione piuttosto che all'automazione.

Canvas ti aiuta a creare piani di studio strutturati, organizzare note o riepilogare/riassumere PDF. È un valido assistente alla pianificazione, ma non eguaglia la capacità di ChatGPT di agire e automatizzare i flussi di lavoro in modo indipendente.

🏆 Vincitore: ChatGPT, per le sue funzionalità di automazione personalizzate e senza intervento manuale.

💡 Suggerimento professionale: usa i loop dei prompt: chiedi, affina, contraddici e sintetizza. Al quarto o quinto giro, otterrai risposte che sembrano più vicine a una sintesi di livello esperto che a un risultato superficiale.

Funzionalità/funzione n. 3: privacy e controllo della memoria

Le piattaforme stanno migliorando la personalizzazione affrontando al contempo le preoccupazioni relative ai dati, ma con filosofie diverse.

ChatGPT

ChatGPT ti consente di abilitare o disabilitare la memoria, aggiungere istruzioni personalizzate e controllare come vengono archiviati i tuoi dati. Sebbene offra trasparenza, le sue funzionalità di memoria sono ancora in evoluzione e talvolta richiedono una gestione manuale.

Modalità IA di Google

Questo motore di ricerca intranet adotta una posizione più rigorosa in materia di privacy e facilità d'uso per gli utenti.

Offre la possibilità di Chattare in modo temporaneo che viene eliminato automaticamente dopo 72 ore, memoria contestuale personale opzionale e controlli delle attività più chiari. Queste funzionalità/funzione garantiscono la personalizzazione senza preoccupazioni relative ai dati a lungo termine e offrono all'utente le impostazioni sulla privacy più semplici.

🏆 Vincitore: Google IA Mode, per le opzioni di memoria più intuitive e orientate alla privacy.

💡 Suggerimento: se il modello utilizza un termine che non conosci, mettilo alla prova. Chiedi da dove proviene, se è ampiamente accettato o se è oggetto di dibattito. Rimarrai lucido ed eviterai di costruire argomenti su basi inconsistenti.

ChatGPT e Google IA Mode su Reddit

Abbiamo esaminato le funzionalità/funzione e confrontato le funzionalità, ma cosa ne pensano gli utenti reali di ChatGPT e della modalità IA di Google?

Per visualizzare una visione senza filtri, ci siamo rivolti a Reddit, dove si verifica la condivisione delle esperienze pratiche da parte dei primi utenti con entrambi gli strumenti.

Ecco cosa hanno detto gli utenti di Reddit su ChatGPT:

Per me, ChatGPT vince su tutto. Ho provato molte volte altri LLM, ma ChatGPT è sempre il migliore. Ha la più ampia base di utenti, e gli LLM ne hanno bisogno per continuare ad apprendere. Credo che ChatGPT offra un pacchetto completo. Ogni volta che cerco qualcosa o ho bisogno di aiuto, ChatGPT mi dà la risposta migliore, con spiegazioni chiare e una sequenza logica di idee. Ho provato Gemini 2. 5 Pro (il migliore al momento), ma il modo in cui parla e spiega le cose è strano. *

Per me, ChatGPT vince su tutto. Ho provato molte volte altri LLM, ma ChatGPT è sempre il migliore. Ha la più ampia base di utenti, e gli LLM ne hanno bisogno per continuare ad apprendere. Credo che ChatGPT offra un pacchetto completo. Ogni volta che cerco qualcosa o ho bisogno di aiuto, ChatGPT mi dà la risposta migliore, con spiegazioni chiare e una sequenza logica di idee. Ho provato Gemini 2. 5 Pro (il migliore al momento), ma il modo in cui parla e spiega le cose è strano. *

Ecco cosa hanno notato gli utenti della modalità IA di Google:

La nuova modalità AI assomiglia molto più a ChatGPT o Gemini che alle tradizionali SERP. Non ci sono pagine classificate in base al SEO, ma solo link alle fonti da cui LLM ha attinto... Il CTR medio della ricerca tradizionale di Google è dell'8-9% circa, mentre quello dei motori di ricerca IA è del 3%-7%. Gli utenti sembrano molto meno inclini a cliccare sui link nei risultati IA. *

La nuova modalità AI assomiglia molto più a ChatGPT o Gemini che alle tradizionali SERP. Non ci sono pagine classificate in base al SEO, ma solo link alle fonti da cui LLM ha tratto le informazioni... Il CTR medio della ricerca tradizionale di Google è dell'8-9% circa, mentre quello dei motori di ricerca IA ha la reportistica che va dal 3% al 7%. Gli utenti sembrano molto meno inclini a cliccare sui link nei risultati IA. *

Alcuni specialisti aggiungono che entrambi gli strumenti sono ancora agli inizi nel campo dell'IA e della ricerca:

/IA e la ricerca sono un settore nuovo e promettente... OpenAI è l'equivalente di AskJeeves al momento. Google è sulla strada della IBMificazione. *

/IA e la ricerca sono un settore nuovo e promettente... OpenAI è l'equivalente di AskJeeves al momento. Google è sulla strada della IBMificazione. *

💡 Suggerimento: prova a inserire una contraddizione nella tua prompt. Ad esempio, dopo aver ottenuto una definizione, chiedi: "In che modo questa definizione non sarebbe applicabile nella pratica?" Questo costringe il modello a pensare oltre il libro di testo.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a ChatGPT e alla modalità IA di Google

ChatGPT è particolarmente adatto alla creazione di contenuti multimodali, mentre Google AI Mode è utile per il ragionamento adattivo e la sua integrazione con Chrome.

Tuttavia, entrambi gli strumenti condividono un importante limite: funzionano come assistenti autonomi. Non gestiscono direttamente i progetti, non centralizzano le conoscenze e non traducono le intuizioni in flussi di lavoro. Ciò porta a una dispersione del lavoro, in cui gli utenti devono passare da uno strumento, un'app o una pagina web all'altra solo per portare a termine il proprio lavoro.

ClickUp adotta un approccio diverso, integrando l'IA direttamente nel tuo spazio di lavoro. È l'IA più completa al mondo per il lavoro.

Chiedi a ClickUp Brain gli aggiornamenti sullo stato in tutto il tuo spazio di lavoro

Con ClickUp Brain, puoi riunire in un unico posto la creazione di contenuto, la ricerca aziendale, la gestione delle conoscenze e l'automazione. Invece di passare da uno strumento all'altro, avrai a disposizione un assistente AI che si collega alle tue attività, ai tuoi documenti e ai tuoi progetti, integrandosi in modo naturale nel tuo flusso di lavoro.

Inoltre, gli utenti di ClickUp Brain hanno accesso a modelli di IA esterni premium come ChatGPT, Gemini e Claude, direttamente dalla loro area di lavoro di ClickUp, in modo che le risposte siano sempre contestualizzate e completamente sicure.

Ecco uno sguardo più da vicino a ciò che distingue il software di ricerca aziendale.

Il vantaggio n. 1 di ClickUp: IA e automazioni

ClickUp Brain comprende il contesto del tuo spazio di lavoro, il che significa che i contenuti che produce hanno una connessione diretta con i progetti già in corso.

Chiedi a ClickUp Brain di mappare le campagne di promozione

Quando gli chiedi di creare un brief per il lancio di una campagna, estrae i risultati attesi dalle attività, le indicazioni sul tono da ClickUp Documenti e le scadenze dalla roadmap. La bozza appare all'interno dell'area di lavoro in cui il team già collabora, mantenendo le informazioni accurate e utilizzabili.

Prendiamo ad esempio un responsabile marketing che lavora al lancio di un prodotto. Invece di partire da zero, l'IA connessa genera un comunicato stampa che riflette già le note sul prodotto, il linguaggio approvato dalla knowledge base e le scadenze a cui il team ha fatto commit. Il responsabile dedica il suo tempo a perfezionare il testo invece che a raccogliere informazioni.

Guarda questo video su come ClickUp AI si integra con ogni aspetto del tuo lavoro:

Mantenere il flusso durante progetti complessi

Passa da ClickUp Brain, Gemini e ChatGPT in Brain MAX per completare le attività

ClickUp Brain MAX estende queste funzionalità in un compagno desktop completo. Unifica i dati ClickUp, le app collegate e i risultati web in un unico spazio AI.

L'obiettivo è fornire un supporto più approfondito per progetti complessi, rendendolo più di un semplice strumento di scrittura su richiesta.

Una differenza importante è la flessibilità: gli utenti possono passare da ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude e altri modelli linguistici di grandi dimensioni con supporto senza uscire dall'app. Ciò significa che non sei vincolato a un unico modello di IA, ma puoi scegliere il motore più adatto all'attività.

Immagina un project manager che prepara una valutazione dei rischi per la dirigenza. Brain MAX analizza le sequenze delle attività, nota le dipendenze e individua gli ostacoli segnalati negli ultimi aggiornamenti. Quindi genera un report strutturato per completare con file di supporto. Questo report riflette lo stato attuale del progetto, non un riepilogo statico.

Ma c'è di più: Brain MAX accetta l'input vocale con la funzionalità Talk to Text, quindi si adatta perfettamente ai flussi di lavoro in cui l'interazione a mani libere è fondamentale. Guarda questo video per saperne di più sulla magia di Brain MAX:

Mantieni i progetti in movimento senza ritardi

Scegli tra oltre 100 modelli di automazione ClickUp per semplificare il tuo flusso di lavoro

ClickUp Automation elimina i passaggi ripetitivi che spesso rallentano il lavoro dei team. Le automazioni trigger azioni basate su condizioni quali cambiamenti di stato, data di scadenza o campi personalizzati, garantendo l'avanzamento dei progetti senza intervento manuale.

Ad esempio, quando lo sviluppo completa una funzionalità/funzione e sposta l'attività su "Pronto per il controllo qualità", un'automazione può assegnarla al responsabile del controllo qualità, impostare una scadenza per il test e avvisare il tester. Se il controllo qualità rileva un ostacolo, la stessa automazione può riaprire l'attività, taggare lo sviluppatore e avvisare il product manager. Il flusso di lavoro continua senza interruzioni, riducendo la possibilità di passaggi mancati o attività bloccate all'interno del software di gestione delle conoscenze.

ClickUp One Up #2: Ricerca azienda

Trova le risposte più velocemente con ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise Search offre una funzionalità di ricerca unificata e basata sull'IA per l'intero ecosistema, inclusi Drive, Notion, Slack, Gmail, documenti interni e attività di ClickUp.

Ecco alcune funzionalità specifiche di questa ricerca nella knowledge base:

Ricerca di connessione: estrai informazioni oltre i nomi dei file per fornire risposte complete, elementi utilizzabili e riepiloghi dettagliati.

Ricerca approfondita: esplora i contenuti difficili da trovare all'interno di ClickUp (attività, documenti, chat), anche quelli nascosti o risalenti a anni fa.

Domande e risposte contestualizzate e riepilogare/riassumere: rivedi il contesto completo per riassumere le riunioni, estrarre informazioni utili da attività e commenti e renderle immediatamente disponibili.

La ricerca web estende le query a Internet, quindi le ricerche e le informazioni sulla concorrenza vengono visualizzate nella stessa schermata delle tue conoscenze interne.

📣 La voce dei clienti: Victoria Berryman di Seequent in condivisione: Avere la documentazione dei processi e la gestione delle attività del nostro team in un unico posto ci aiuta a risparmiare tempo nella ricerca delle informazioni. Ci fornisce anche un'unica fonte di verità per le informazioni Avere la documentazione dei processi e la gestione delle attività del nostro team in un unico posto ci aiuta a risparmiare tempo nella ricerca delle informazioni. Ci fornisce anche un'unica fonte di verità per le informazioni

ClickUp One Up #3: Gestione delle conoscenze

Trasforma documenti sparsi in risposte immediate con ClickUp AI Knowledge Manager

ClickUp AI Knowledge Management consente ai team di creare wiki, costruire basi di conoscenza e collegarle direttamente alle attività. Ciò significa che i risultati basati sull'IA attingono da risorse approvate dall'azienda invece che da informazioni scollegate.

Ad esempio, un team di assistenza clienti che gestisce un playbook in Documenti può collegarlo ai ticket di supporto. Quando ClickUp Brain genera una risposta al client, fa automaticamente riferimento al playbook. Le risposte rimangono coerenti con gli standard aziendali e gli aggiornamenti al playbook migliorano i risultati futuri.

Le integrazioni di ClickUp mantengono la connessione tra le piattaforme esterne e facilitano l'inserimento delle conoscenze storiche nell'area di lavoro.

Importa le conoscenze del team da altri strumenti utilizzando le integrazioni di ClickUp

Gli importatori pronti all'uso consentono ai team di importare fogli di calcolo e documenti da altri strumenti con sicurezza. Tutto viene trasferito nello stesso formato, in modo che le preziose conoscenze non vadano perse durante la transizione.

Supponiamo che un team gestisca i requisiti di prodotto in Fogli Google e archivi le politiche in Confluence. Utilizzando gli importatori di ClickUp, è possibile trasferire entrambi in ClickUp e mantenerli collegati alle attività attive. In questo modo, quando vengono eseguite le automazioni o le funzionalità/funzione AI, queste attingono alle stesse conoscenze che in precedenza erano sparse in diversi strumenti. In combinazione con integrazioni come Slack o Figma, ciò garantisce che sia il nuovo lavoro che le conoscenze legacy vivano in un unico spazio di connessione.

⚙️ Bonus: per aiutare i team a iniziare rapidamente, ClickUp offre modelli di knowledge base che forniscono strutture già pronte per casi d'uso comuni.

Elimina i silos di ricerca con ClickUp

ChatGPT eccelle con risposte chiare e ben strutturate, mentre Google IA Mode sta rivoluzionando la ricerca con i riepiloghi/riassunti, ma non è ancora riuscito a conquistare il pubblico.

Entrambi sono utili, ma sembrano ancora degli "strumenti extra" piuttosto che parte integrante del tuo lavoro quotidiano.

ClickUp, invece, è l'app completa per il lavoro, che riunisce attività, documenti, obiettivi e collaborazione in un unico posto.

E con ClickUp Brain e Brain Max, l'IA è integrata direttamente in quel flusso di lavoro, effettuando ricerche tra i tuoi strumenti, rispondendo in base al contesto e automatizzando senza silos.

Iscriviti a ClickUp e scopri come cambia il lavoro quando l'IA diventa parte integrante del tuo spazio di lavoro.