Il tuo team è entusiasta dell'IA generativa, ma ognuno utilizza strumenti diversi senza alcuna supervisione. Senza regole chiare, stai esponendo la tua azienda alla proliferazione incontroll ata dell'IA, ovvero la diffusione non pianificata di strumenti di IA, modelli e piattaforme di IA senza supervisione, strategia o controllo.

Ciò comporta rischi per la privacy dei dati, qualità del lavoro incostante e gravi problemi di conformità, poiché i dipendenti inseriscono inconsapevolmente informazioni riservate in modelli di IA pubblici.

Le lacune di responsabilità che ne derivano sono difficili e richiedono molto tempo per essere risolte, con il 69% delle aziende che sospetta o ha prove dell'utilizzo di strumenti di IA proibiti da parte dei dipendenti.

Questo articolo illustra 10 modelli gratuiti di flusso di lavoro per le politiche di utilizzo dell'IA che trasformano le vostre linee guida scritte in processi applicabili e tracciabili.

10 modelli gratuiti di flusso di lavoro per le politiche di utilizzo dell'IA in sintesi

Che cos'è una politica di utilizzo dell'IA?

Una politica di utilizzo dell'IA è un documento formale che mette fine al caos. È un'unica fonte di verità che delinea esattamente come i dipendenti possono e non possono utilizzare gli strumenti di IA nel loro lavoro. Non si tratta solo di un'altra linea guida informale, ma di uno standard documentato e applicabile che protegge la tua organizzazione.

Una politica efficace in materia di IA per le aziende affronta in genere i seguenti aspetti:

Strumenti di IA approvati: un elenco chiaro delle piattaforme il cui utilizzo è consentito

Usi vietati: attività esplicitamente vietate, come l'inserimento di dati sensibili dei clienti in un chatbot pubblico

Trattamento dei dati: regole relative ai tipi di informazioni che possono essere condivise con i sistemi di IA

Revisione dei risultati: requisiti per la supervisione umana prima dell'utilizzo di contenuti generati dall'IA

Responsabilità: una chiara catena di comando che stabilisce chi è responsabile dell'applicazione delle politiche e della gestione delle richieste

l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza.

Perché il tuo team ha bisogno di un flusso di lavoro per le politiche di utilizzo dell'IA

Hai scritto una politica di utilizzo accettabile dell'IA. Il problema è che ora è archiviata in un drive condiviso, dove raccoglie polvere digitale. Una politica che nessuno legge equivale a non avere alcuna politica, creando un falso senso di sicurezza mentre i comportamenti rischiosi continuano senza controllo.

Invece di sperare che le persone ricordino le regole, dovresti integrare la conformità direttamente nelle loro operazioni quotidiane. Questa è la chiave per un'efficace applicazione delle politiche sull'IA.

Un modello di flusso di lavoro trasforma la tua politica da un documento passivo a un processo attivo e automatizzato con chiari vantaggi:

Coerenza: ogni membro del team segue esattamente gli stessi passaggi per le richieste di strumenti di IA, le approvazioni e la reportistica sugli incidenti

Visibilità: la leadership ottiene una la leadership ottiene una traccia verificabile in tempo reale di come viene utilizzata l'IA, da chi e per quale scopo

Adattabilità: man mano che le normative sull'IA cambiano, è possibile aggiornare il flusso di lavoro una sola volta e il nuovo processo viene immediatamente implementato per tutti senza necessità di una nuova formazione a livello aziendale

Responsabilità: grazie alla chiara titolarità delle attività per le revisioni, la gestione delle eccezioni e gli audit di conformità, nulla sfugge al controllo.

ClickUp centralizza la creazione delle politiche, il monitoraggio e la collaborazione insieme ai flussi di lavoro dei progetti di IA, riducendo la frammentazione degli strumenti e migliorando la governance.

Cosa dovrebbe includere una politica di utilizzo dell'IA?

Prima di scegliere un modello, è necessario sapere quali sono le caratteristiche di un modello efficace. Il tuo team potrebbe essere tentato di scrivere semplicemente alcune regole veloci, ma una politica debole ti espone agli stessi rischi che non averne alcuna. Una politica completa sull'uso dell'IA sul posto di lavoro è la tua prima linea di difesa contro la diffusione incontrollata dell'IA e i rischi di non conformità.

Utilizza questo elenco per assicurarti che la tua politica copra tutte le aree critiche.

Ambito di applicazione e applicabilità: indicare chiaramente a quali dipendenti, appaltatori e reparti si applica la politica

Elenco degli strumenti approvati: mantieni un elenco dinamico delle piattaforme di IA autorizzate e del processo per richiederne e verificarne di nuove

Attività vietate: definisci confini chiari, come il divieto di inserire informazioni di identificazione personale (PII) o dati riservati dei clienti in strumenti di IA pubblici

Classificazione dei dati: fornisci fornisci ai dipendenti un quadro di riferimento semplice per determinare quali informazioni sono sicure da utilizzare con i sistemi di IA in base alla loro sensibilità

Requisiti di supervisione umana: specificare quando i risultati generati dall'IA devono essere specificare quando i risultati generati dall'IA devono essere esaminati e verificati da un essere umano prima dell'uso

Segnalazione degli incidenti: crea un processo semplice che consenta ai dipendenti di crea un processo semplice che consenta ai dipendenti di segnalare violazioni delle politiche o potenziali problemi di sicurezza relativi all'IA.

Formazione e conferma: documenta come i dipendenti saranno formati sulla politica e come confermeranno di averla letta e compresa

Frequenza di revisione: definisci la frequenza con cui la politica verrà rivista e aggiornata per stare al passo con le nuove tecnologie e normative

mentre il 34% degli utenti opera con completa fiducia nei sistemi di IA, un gruppo leggermente più ampio (38%) mantiene un approccio di "fiducia ma verifica". Uno strumento autonomo che non conosce il tuo contesto lavorativo spesso comporta un rischio maggiore di generare risposte inaccurate o insoddisfacenti.

10 modelli gratuiti di flusso di lavoro per le politiche di utilizzo dell'IA

Avviare la governance dell'IA partendo da una pagina bianca richiede molto tempo e lavoro richiesto. Ci si chiede cosa includere, come strutturarla e come renderla applicabile. Ciò comporta ritardi che prolungano l'esposizione della vostra azienda al rischio.

Questi modelli di flusso di lavoro per le politiche di utilizzo dell'IA forniscono la struttura necessaria per creare rapidamente un quadro di governance completo. Invece di partire da zero, adattate questi modelli alle esigenze specifiche della vostra organizzazione, che si tratti di una startup o di una grande azienda.

1. Modello di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Stabilisci aspettative chiare e guida i dipendenti su come svolgere il proprio lavoro con i modelli di manuali per i dipendenti, politiche e procedure di ClickUp.

Il modello di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp è un framework completo per documentare tutte le politiche aziendali, comprese le nuove linee guida sull'uso dell'IA, in un unico luogo centralizzato e facilmente accessibile.

Sono perfetti per le organizzazioni che stanno elaborando la loro prima politica formale sull'IA o che desiderano consolidare linee guida sparse in un unico manuale autorevole.

Perché ti piacerà questo modello:

Sezioni delle politiche predefinite: inizia con 12 clausole pronte all'uso che coprono la classificazione dei dati, gli elenchi di strumenti approvati e la reportistica sugli incidenti, personalizzando il linguaggio in base al tuo settore.

Controllo delle versioni: effettua automaticamente il monitoraggio di ogni aggiornamento della tua politica sull'IA con la cronologia delle revisioni integrata, in modo da avere sempre una registrazione chiara di cosa è cambiato e quando.

Monitoraggio delle conferme: smetti di rincorrere le firme monitorando quali dipendenti hanno esaminato e accettato la politica direttamente all'interno del sistema

Campi personalizzati ClickUp: organizzate le vostre politiche contrassegnandole per reparto, livello di rischio o data della prossima revisione per facilitare il filtraggio e la reportistica organizzate le vostre politiche contrassegnandole per reparto, livello di rischio o data della prossima revisione per facilitare il filtraggio e la reportistica

2. Modello di politica aziendale di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di politica aziendale di ClickUp per creare e mantenere le politiche aziendali in un unico luogo facile e accessibile

Utilizza il modello di politica aziendale di ClickUp per creare un documento mirato e personalizzato sulle politiche di utilizzo dell'IA con una struttura chiara e flussi di lavoro di approvazione integrati.

Sono ideali per i team che necessitano di una politica dedicata all'uso accettabile dell'IA senza la complessità di gestire un manuale completo per i dipendenti.

Perché ti piacerà questo modello:

Sezione panoramica delle politiche: definisci lo scopo, l'ambito di applicazione e l'applicabilità della politica all'inizio del documento, in modo che i lettori possano comprendere immediatamente cosa viene trattato.

Flusso di lavoro di approvazione: elimina lo scambio di email grazie alle assegnazioni integrate elimina lo scambio di email grazie alle assegnazioni integrate di attività di ClickUp che inoltrano automaticamente la politica all'ufficio legale, alle risorse umane e alla direzione per l'approvazione.

Monitoraggio efficace delle date: utilizza utilizza i campi personalizzati di ClickUp per registrare quando una politica entra in vigore e imposta promemoria automatici per la data della sua prossima revisione.

Risorse collegate: mantieni tutto collegato con allegati di materiali di formazione, domande frequenti o documenti di conformità esterni direttamente alla politica

3. Modello di piano di governance di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un riferimento per le politiche e le procedure aziendali quando accedi a una risorsa IT utilizzando il modello di piano di governance di ClickUp.

Il modello di piano di governance di ClickUp è un modello di pianificazione strategica che ti aiuta a stabilire il quadro organizzativo completo necessario per creare, applicare e aggiornare le tue politiche sull'IA nel tempo.

Sono ideali per le organizzazioni che implementano una governance formale dell'IA con ruoli, responsabilità e processi decisionali definiti.

Perché ti piacerà questo modello:

Mappatura della struttura di governance: definisci visivamente chi è responsabile delle decisioni relative alle politiche sull'IA, dagli sponsor esecutivi fino ai responsabili a livello di reparto

Sezioni di valutazione dei rischi: crea un repository centrale per documentare crea un repository centrale per documentare i potenziali rischi dell'IA e le strategie di mitigazione che utilizzerai per affrontarli

Monitoraggio della frequenza delle riunioni: pianifica e gestisci le revisioni ricorrenti del comitato di governance per garantire una supervisione coerente

Registro delle decisioni: conserva una registrazione verificabile delle decisioni chiave in materia di governance, comprese le motivazioni e i risultati, per riferimento futuro

consenti agli utenti di servirsi autonomamente e comprendere le politiche in modo indipendente in ClickUp. Unifica tutte le tue politiche in un unico hub con ClickUpDocs e contrassegna quelle critiche come wiki. La ricerca aziendale in ClickUp garantisce che chi effettua la ricerca possa ottenere rapidamente risposte e riassunti IA secondo necessità.

4. Modello di sicurezza IT di ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza e gestisci tutti i tuoi protocolli di sicurezza IT con il modello di sicurezza IT di ClickUp

Affronta gli aspetti tecnici della tua governance dell'IA documentando i controlli di accesso, le misure di protezione dei dati e i protocolli di sicurezza dei fornitori. Il modello di sicurezza IT di ClickUp è progettato per i team IT e di sicurezza che danno priorità agli aspetti tecnici dell'utilizzo dell'IA, come le restrizioni sull'inserimento dei dati e la verifica degli strumenti.

Perché ti piacerà questo modello:

Documentazione sul controllo degli accessi: definisci esattamente chi può utilizzare quali strumenti di IA e a quali livelli di autorizzazione per applicare definisci esattamente chi può utilizzare quali strumenti di IA e a quali livelli di autorizzazione per applicare l'accesso basato sui ruoli

Matrice di classificazione dei dati: mappa i livelli di sensibilità dei dati a specifiche autorizzazioni di utilizzo dell'IA, fornendo ai dipendenti indicazioni chiare su ciò che è sicuro condividere

Procedure di risposta agli incidenti: documenta in modo proattivo le procedure dettagliate per documenta in modo proattivo le procedure dettagliate per la gestione di una violazione della sicurezza relativa all'IA prima che si verifichi.

Lista di controllo per la valutazione dei fornitori: standardizza il modo in cui valuti i nuovi fornitori di strumenti di IA rispetto ai requisiti di sicurezza della tua azienda

5. Modello di processi e procedure di ClickUp

Ottieni il modello gratis Documenta i passaggi passo dopo passo con chiarezza utilizzando questo modello di processi e procedure ClickUp

Trasforma le tue dichiarazioni politiche di alto livello in procedure concrete e ripetibili che i dipendenti possono seguire senza alcuna incertezza. Il modello di processi e procedure di ClickUp è perfetto per i team che hanno bisogno di mostrare ai dipendenti esattamente come richiedere, utilizzare e effettuare la reportistica sugli strumenti di IA nel loro lavoro quotidiano.

Perché ti piacerà questo modello:

Scomposizione dettagliata delle attività: definisci ogni fase del flusso di lavoro relativo all'utilizzo degli strumenti di IA, dalla richiesta iniziale alla revisione finale dei risultati

Assegnazione dei ruoli: chiarisci chi è responsabile di ogni passaggio della procedura per eliminare la confusione e garantire la responsabilità

Liste di controllo ClickUp: incorpora i punti di controllo di conformità direttamente nelle tue procedure utilizzando liste di controllo nidificate che devono essere completate in ogni fase incorpora i punti di controllo di conformità direttamente nelle tue procedure utilizzando liste di controllo nidificate che devono essere completate in ogni fase

Visualizzazione del flusso di processo: mappa visivamente le tue procedure utilizzando diagrammi per renderle più facili da comprendere a colpo d'occhio

6. Modello di gestione dell'implementazione di ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di gestione dell'implementazione di ClickUp è progettato per aiutarti a gestire l'implementazione dei tuoi servizi di IA in un unico posto.

Trattate l'implementazione della vostra politica sull'IA come un progetto formale con attività cardine, attività e scadenze chiare per garantire che nulla venga trascurato durante il lancio. Il modello di gestione dell'implementazione di ClickUp è stato creato per i team che lanciano una nuova politica sull'IA sul posto di lavoro e che devono gestire tutte le parti in movimento, dalla stesura alla formazione e all'adozione.

Perché ti piacerà questo modello:

Sequenza di implementazione: pianifica il lancio della tua politica in fasi, con dipendenze e scadenze chiaramente visibili su un pianifica il lancio della tua politica in fasi, con dipendenze e scadenze chiaramente visibili su un diagramma di Gantt ClickUp.

Tracker delle comunicazioni con gli stakeholder: registra tutte le comunicazioni con i diversi reparti e effettua il monitoraggio dello stato delle loro risposte in un unico posto

Gestione delle attività di formazione: assegna e monitora il completamento delle sessioni di formazione sulle politiche relative all'IA per tutti i dipendenti interessati

Metriche di adozione: utilizza i campi personalizzati di ClickUp per effettuare il monitoraggio della consapevolezza delle politiche e dei tassi di conformità all'interno dell'organizzazione dopo il lancio

💡 Suggerimento professionale: Ambient Answers, un agente Autopilot predefinito disponibile nei canali di chat, fornisce risposte dettagliate, accurate e contestualizzate alle domande del tuo team. Ottieni risposte rapide alle tue query con IA Answers in ClickUp

7. Modello di lista di controllo per audit interni di ClickUp

Ottieni il modello gratis Migliora la protezione dei dipendenti e dei clienti garantendo standard di qualità attraverso il modello di lista di controllo per audit interni di ClickUp.

Effettua revisioni periodiche dell'utilizzo dell'IA nella tua azienda rispetto alle politiche stabilite con il modello di lista di controllo per audit interni di ClickUp. È progettato per i team di conformità, rischio e audit interni che devono eseguire audit delle politiche di IA a intervalli regolari.

Perché ti piacerà questo modello:

Lista di controllo dei criteri di audit: risparmiate tempo con elementi predefiniti da verificare durante ogni audit delle politiche sull'IA, garantendo la coerenza tra le revisioni

Raccolta di prove: allega documentazione di supporto, screenshot o registri direttamente a ciascun elemento di audit per creare un registro completo e difendibile

Categorizzazione dei risultati: contrassegnate i problemi in base alla gravità (ad esempio, alta, media, bassa) e alle azioni richieste per aiutare a stabilire le priorità del lavoro richiesto per la correzione.

Monitoraggio delle azioni correttive: assegna azioni correttive per eventuali risultati di audit e monitora il loro stato fino alla completa risoluzione

8. Modello di lista di controllo per il controllo interno di ClickUp

Ottieni il modello gratis Rafforza la conformità e la gestione dei rischi con questo modello di lista di controllo per il controllo interno di ClickUp.

Passa da un controllo reattivo a un monitoraggio proattivo verificando regolarmente che le tue misure di sicurezza IA funzionino come previsto. Il modello di lista di controllo per il controllo interno di ClickUp aiuta i team a prevenire le violazioni delle politiche IA prima che si verifichino, invece di limitarsi a rilevarle a posteriori.

Perché ti piacerà questo modello:

Obiettivi di controllo: definire chiaramente cosa ogni controllo interno è progettato per prevenire o rilevare (ad esempio, "Impedire l'inserimento di informazioni personali identificabili negli strumenti di IA pubblici").

Procedure di test: documenta i passaggi esatti necessari per verificare che ogni controllo funzioni correttamente

Controlla l'assegnazione delle responsabilità dei titolari: chiarisci le responsabilità assegnando ogni misura di sicurezza a una persona o a un team specifico in diversi reparti

Registrazione delle eccezioni: crea un processo formale per il monitoraggio delle istanze in cui i controlli sono stati aggirati e documenta la giustificazione aziendale.

9. Modello di politica di audit di ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di politica di audit di ClickUp semplifica la creazione di una politica di audit efficace e unificata, su misura per le vostre esigenze organizzative specifiche.

Crea il meta-livello del tuo programma di governance formalizzando come, quando e da chi saranno condotti gli audit delle tue politiche sull'IA. Il modello di politica di audit di ClickUp AI è destinato alle organizzazioni che sono pronte a standardizzare il loro approccio alle revisioni di conformità con standard e programmi documentati.

Perché ti piacerà questo modello:

Definizione dell'ambito di revisione: specifica quali attività, strumenti di IA e team di IA rientrano nell'ambito delle tue revisioni di controllo

Frequenza delle verifiche: stabilisci una cadenza di revisione chiara, che sia trimestrale, annuale o triggerata da eventi specifici come l'adozione di un nuovo strumento

Qualifiche dei revisori: definisci i criteri e la formazione richiesti per le persone autorizzate a condurre audit delle politiche sull'IA

Requisiti di reportistica: standardizza il formato con cui i risultati degli audit vengono documentati e comunicati alla dirigenza e alle altre parti interessate

hai bisogno di aiuto per modificare le politiche IA esistenti sul tuo posto di lavoro? L'IA generativa di ClickUp Brain può aiutarti. Basta dare un prompt e modificherà il testo nel modo desiderato.

10. Modello di politica di utilizzo dell'IA di HubSpot per le startup

tramite HubSpot

Ottieni una politica sull'IA pronta all'uso senza doverla creare da zero con il modello di politica sull'utilizzo dell'IA di HubSpot for Startups, un documento pronto all'uso progettato per team di piccole dimensioni e startup. È una scelta eccellente per le aziende in fase iniziale che hanno bisogno di stabilire una governance ma potrebbero non disporre di personale dedicato agli aspetti legali o di conformità.

Perché ti piacerà questo modello:

Linguaggio adatto alle startup: la politica è stata redatta tenendo conto dei team che non dispongono di competenze specialistiche in materia di conformità

Sezioni fondamentali delle politiche: coprono gli aspetti essenziali, tra cui l'uso accettabile, le restrizioni sui dati e i requisiti di divulgazione

Guida alla personalizzazione: il modello include note utili su come adattare le diverse sezioni a settori o modelli di business specifici

Implementazione rapida: progettato per una rapida implementazione, consente di mettere in atto una politica di base con revisioni minime

Ecco un breve riassunto di tutti i modi in cui l'IA in ClickUp ti aiuta a aumentare la tua produttività sul lavoro:

Crea processi di governance dell'IA efficaci con ClickUp

La governance dell'IA richiede più di un documento statico: necessita di flussi di lavoro che integrino le politiche nelle operazioni quotidiane, una chiara titolarità e revisioni periodiche. I team che adottano l'IA senza politiche strutturate devono affrontare una diffusione incontrollata dell'IA, rischi di conformità e pratiche incoerenti.

I modelli di flusso di lavoro dell'IA forniscono la struttura per governare l'uso dell'IA senza dover partire da zero. Con l'espansione delle capacità dell'IA e l'inasprimento delle normative, le organizzazioni con politiche documentate e applicabili si adatteranno più rapidamente rispetto a quelle che si affannano a recuperare il ritardo.

Inizia gratis con ClickUp e crea oggi stesso il tuo flusso di lavoro per le politiche di utilizzo dell'IA.

Domande frequenti

Una politica di utilizzo dell'IA definisce le regole quotidiane per i dipendenti, mentre una politica di governance dell'IA è il quadro di riferimento di alto livello che definisce il modo in cui la tua organizzazione gestisce i rischi e la strategia relativi all'IA. Pensa all'utilizzo come al "cosa" e alla governance come al "come e perché".

I modelli di flusso di lavoro trasformano la tua politica in un processo interattivo. Incorporano controlli di conformità e approvazioni direttamente nelle attività quotidiane, creando una traccia di audit automatica e garantendo il rispetto delle regole senza fare affidamento sulla memoria.

Una politica aziendale sull'uso dell'IA dovrebbe riguardare tutti i dipendenti, gli appaltatori e i fornitori terzi che accedono ai sistemi o ai dati dell'azienda. In sostanza, deve essere incluso chiunque possa utilizzare strumenti di IA nel corso del proprio lavoro per l'organizzazione.

La maggior parte delle organizzazioni rivede le proprie politiche di utilizzo dell'IA su base trimestrale o ogni volta che si verifica un cambiamento significativo, come l'adozione di un nuovo strumento di IA, un importante aggiornamento normativo o un incidente di sicurezza. La vostra politica dovrebbe includere una cadenza di revisione definita per evitare che diventi obsoleta.