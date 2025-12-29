Presentazione di Super Agents™: i primi agenti IA simili agli esseri umani al mondo

I Super Agents sono compagni di squadra IA simili agli esseri umani che vivono all'interno di ClickUp.

A differenza degli strumenti di IA autonomi, vedono e comprendono esattamente come il tuo lavoro si collega tra attività, documenti, chat, riunioni, programmi e strumenti collegati. Proprio come fai tu e il tuo team.

Grazie al contesto completo, i Super Agents possono eseguire flussi di lavoro 24 ore su 24, collaborare con i colleghi e operare nel rispetto delle conoscenze, delle autorizzazioni e delle linee guida della vostra azienda.

Questo post spiega come funzionano, perché l'architettura sottostante è importante e cosa li rende fondamentalmente diversi dagli altri agenti che potreste aver visto.

Perché gli agenti IA tradizionali non hanno ancora dato i risultati sperati

La maggior parte delle iniziative di IA si arenano per alcuni semplici motivi:

Nessun contesto reale : i chatbot e gli agenti generici non conoscono realmente il tuo lavoro. Vedono un prompt, non i tuoi progetti, i tuoi clienti o le tue decisioni.

Strumenti scollegati : le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi ticket, le tue email e le tue analisi risiedono in app diverse. Far sì che l'IA agisca su tutte queste app è complicato.

Automazioni fragili : è possibile creare script per flussi di lavoro una tantum, ma questi smettono di funzionare nel momento in cui cambiano i processi o gli strumenti utilizzati.

Nessuna collaborazione a livello umano: non è possibile assegnare loro del lavoro, fare loro una menzione in una conversazione o fidarsi che "ricordino" cosa è successo la settimana scorsa.

Il risultato: tantissimi esperimenti di IA, ma un impatto sostenibile molto limitato.

Cosa sono i Super Agents?

I Super Agents in ClickUp sono colleghi di lavoro basati sull'IA integrati direttamente nell'area di lavoro di ClickUp. Si presentano proprio come i tuoi colleghi, perché sotto il cofano sono modellati come utenti reali.

È possibile:

Assegnate loro delle attività : affidate loro la titolarità di lavori ricorrenti, progetti o interi flussi di lavoro.

@menzionali ovunque : inseriscili in documenti, attività o chat per aggiungere contesto, rispondere a domande o portare avanti il lavoro.

Invia loro un messaggio diretto : chiedi aiuto, delega i compiti più impegnativi o ricevi aggiornamenti proprio come faresti con un collega.

Imposta loro programmi e trigger: fai in modo che generino report ogni mattina, smistino le nuove richieste non appena arrivano o monitorino i flussi di lavoro in background.

Un agente Project Manager è appositamente progettato per gestire i flussi di lavoro PM dall'inizio alla fine

Invece di limitarsi a rispondere ai prompt, i Super Agents partecipano al flusso di lavoro insieme agli esseri umani. E lo fanno in modo continuo, proattivo e con piena visibilità sul lavoro che stanno svolgendo.

I tre poteri fondamentali dei Super Agents

Alla base di Super Agents ci sono tre pilastri: Contesto, IA ambientale e Sicurezza.

1. Contesto: sempre intelligente

I Super Agents estraggono il contesto direttamente dalla tua area di lavoro e dalle app collegate in tempo reale per fornire un'assistenza personalizzata

I Super Agenti sono i primi agenti dotati di memoria e contesto realmente simili a quelli umani. Essi:

Connettiti a tutti i tuoi file, app e dati : i Super Agents si collegano alla tua area di lavoro e agli strumenti connessi, creando un unico livello di intelligenza aziendale invece di sacche di conoscenza sparse.

Vedete il lavoro come lo vedono gli esseri umani : attività, documenti, chat, riunioni e aggiornamenti non sono testi casuali. Sono contesti strutturati e viventi che il vostro Super Agent può navigare e su cui può agire.

Memorizza e utilizza diversi tipi di memoria , tra cui: Memoria recente: cosa è appena successo in un'attività, una conversazione o un flusso di lavoro Preferenze: come il tuo team preferisce che venga svolto il lavoro: tono, formattazione, regole di instradamento e altro ancora Memoria a lungo termine ed episodica: decisioni chiave, modelli e cronologia dei progetti memorizzati in Docs che qualsiasi collaboratore può esaminare e perfezionare

I Super Agenti assorbono continuamente gli aggiornamenti nell'area di lavoro. È così che rimangono accurati, affidabili e realmente utili nel tempo.

2. IA ambientale: sempre al lavoro

I Super Agents sono personalizzabili e possono occuparsi di flussi di lavoro altamente specifici per te, con una configurazione minima

La maggior parte delle IA aspetta che tu faccia una domanda. I Super Agents fanno il contrario: lavorano in background così non devi farlo tu.

Si tratta di un'intelligenza che:

Funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 : i Super Agents eseguono il lavoro secondo i programmi definiti dall'utente e sono in ascolto di trigger quali domande poste, nuove attività create o moduli inviati.

Utilizzano competenze lavorative reali : non si limitano a richiamare un'API. Possono redigere documenti, aggiornare attività, inviare email, gestire ticket, riepilogare riunioni e molto altro utilizzando gli stessi strumenti che il tuo team utilizza oggi.

Agiscono come un membro del team : puoi inviare loro un messaggio diretto per richiedere assistenza una tantum e persino effettuare una menzione in un documento per trasformare un brainstorming in un piano chiaro.

Fanno i passaggi proattivi: i Super Agents possono segnalare i problemi, fornire approfondimenti ed evidenziare i rischi prima ancora che tu te ne accorga.

Qualsiasi lavoro che normalmente assegneresti a una persona e per cui dovresti aspettare giorni? Ora puoi affidarlo a un Super Agent e guardarlo lavorare in background.

3. Sicurezza: sempre al sicuro

Decidi esattamente dove vuoi i tuoi Super Agenti e come, con impostazioni di autorizzazione a livello granulare

I Super Agenti sono utenti di prima classe nell'area di lavoro. Questo è ciò che rende diverso il loro modello di sicurezza.

Essi ereditano le stesse autorizzazioni a livello di utente del tuo team, quindi puoi:

Decidi esattamente cosa può e non può vedere ogni Super Agent.

Controlla chi è autorizzato a visualizzare, trigger o gestire un Super Agent.

Proteggi con sicurezza i dati dei clienti, i documenti interni e i progetti sensibili.

Ogni azione intrapresa da un Super Agent viene registrata in log di audit in tempo reale, così saprai sempre cosa è successo, quando e perché.

E per le decisioni critiche, i Super Agents mantengono coinvolto l'essere umano, chiedendo l'approvazione prima di intraprendere azioni di grande impatto, come ad esempio chiedervi di rivedere una bozza di email prima dell'invio. Voi mantenete il controllo mentre loro si occupano del lavoro pesante.

Come funzionano effettivamente i Super Agenti: un flusso di lavoro passo dopo passo

Analizziamo cosa significa introdurre un Super Agent nel tuo team.

1. Descrivi il lavoro

Per iniziare, descrivete le vostre esigenze di flusso di lavoro in linguaggio naturale

Con Super Agent Studio, non è necessario progettare flussi di lavoro, essere esperti di prompt o scrivere codice.

Basta semplicemente descrivere:

Il lavoro da fare per l'agente

Il flusso di lavoro che desideri automatizzare

Il lavoro di routine che desideri delegare

Da lì, lo studio configura le competenze, gli strumenti e le protezioni adeguati. Se non sai da dove iniziare, puoi scegliere tra modelli collaudati e Super Agents consigliati che sono già stati ottimizzati da ClickUp.

2. Collegare il contesto giusto

Mappa il tuo Super Agent alla documentazione e alle posizioni dell'area di lavoro corrette, in modo che abbia sempre il contesto giusto

Successivamente, puoi perfezionare le fonti di conoscenza a cui i tuoi agenti hanno accesso:

Elenchi, cartelle o spazi in ClickUp

Documenti e wiki importanti per il loro lavoro

App connesse come email, calendari o strumenti di supporto

Poiché i Super Agenti condividono lo stesso modello utente degli esseri umani, ottengono accesso implicito alle conoscenze pubbliche nell'area di lavoro e accesso esplicito ovunque tu scelga di effettuare la condivisione di ulteriori informazioni. Non è necessario gestire minuziosamente centinaia di basi di conoscenza separate.

3. Decidi quando e come agire

Definisci i criteri per i flussi di lavoro, in modo che il tuo Super Agent sappia esattamente quando intervenire

Puoi assegnare a ciascun agente:

Pianificazioni ("Ogni giorno feriale alle 8:00, riepiloga il lavoro di ieri e invia un rapporto").

Trigger ("Quando viene creato un bug ad alta priorità, valutalo e avvisa il team competente").

Flussi di lavoro su richiesta ("Quando ti @menziono in un'attività, pulisci la descrizione e aggiungi un piano d'azione chiaro").

Da lì, l'agente funziona come un orologio, collaborando con il tuo team in attività, documenti e chat, e segnalando ogni volta che è necessario l'intervento di un essere umano.

Cosa possono fare i Super Agenti all'interno del tuo team

Poiché sono basati sui tuoi flussi di lavoro reali, i Super Agents si adattano praticamente a qualsiasi team.

Ecco alcuni esempi:

Per i responsabili delle operazioni e dei progetti

Automatizza la reportistica sullo stato : ogni mattina, il tuo Super Agent raccoglie gli aggiornamenti sui progetti chiave, evidenzia i rischi e invia agli stakeholder un riepilogo/riassunto chiaro.

Applicazione dei playbook : quando arriva una nuova richiesta, l'agente tagga, instrada e struttura il lavoro in base al processo.

Mantieni i progetti in linea con gli obiettivi: controlla le date di scadenza, le dipendenze e gli ostacoli, quindi avvisa i titolari prima che gli elementi vadano persi.

Per i team di go-to-market e del supporto

Selezione delle richieste in entrata : classificazione, prioritizzazione e instradamento automatici di ticket, email dei clienti o moduli inviati.

Bozze di risposte personalizzate : utilizza la tua base di conoscenze e le conversazioni passate per suggerire risposte che il tuo team può rapidamente rivedere e inviare.

Mantieni sincronizzati CRM e aree di lavoro: registra aggiornamenti chiave, note e follow-up ovunque i tuoi team lavorino effettivamente.

Per il prodotto e l'ingegneria

Riassumi il feedback in azioni concrete : aggrega il feedback proveniente da attività, documenti e chat in temi chiari e backlog prioritari.

Monitoraggio delle versioni : osserva i segnali di errore, i commenti dei clienti e i dati di adozione, quindi evidenzia ciò che richiede attenzione.

Gestione della manutenzione ricorrente: dalla gestione degli arretrati all'aggiornamento delle note di rilascio, gli agenti possono occuparsi del lavoro ripetitivo.

Per i leader

Rimani aggiornato in tempo reale sull'andamento aziendale : chiedi a un Super Agent le ultime novità sulle iniziative chiave e ottieni risposte basate sulle tue attività effettive, sui documenti e sulle discussioni.

Individua modelli che altrimenti ti sfuggirebbero: scopri quali tipi di lavoro rallentano i team, quali progetti continuano a slittare e in quali ambiti l'IA può alleggerire il carico di lavoro delle persone.

In ogni caso, l'obiettivo è lo stesso: gli esseri umani si concentrano sul giudizio, sulla creatività e sulle relazioni. I Super Agents si occupano di tutto il resto.

Politica di fatturazione super equa

Quando ottimizziamo, risparmi denaro.

Quando i nostri team risparmiano sui costi dell'IA, trasferiamo il risparmio a voi. Quando si verificano aumenti improvvisi dei costi dell'IA a causa di nuovi modelli o altre modifiche, sovvenzioniamo il costo in modo che non si verifichino aumenti improvvisi nell'utilizzo del credito.

Una nuova era per gli esseri umani, con Super Agents

Con ClickUp Super Agents potrai:

Dedicate meno tempo agli aggiornamenti di stato, all'instradamento e alle attività ripetitive.

Fornisci a ogni membro del team i propri colleghi IA che comprendono realmente il loro lavoro.

Crea un sistema in cui il lavoro procede anche quando nessuno sta guardando la bacheca.

Scegliete voi su cosa concentrarvi. I vostri Super Agents si occuperanno del resto.

Inizia con il tuo primo Super Agent

Non hai bisogno di un team di data science, di sei mesi di implementazione o di una miriade di script per iniziare.

Chiunque può creare Super Agents con il nostro builder gratis che ti guida passo dopo passo per massimizzare davvero la tua produttività.

Sei pronto a scoprire com'è lavorare con colleghi dotati di IA?

Ulteriori informazioni su ClickUp Super Agents e crea oggi stesso il tuo primo agente.