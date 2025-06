Come ottimizzare i processi delle risorse umane

Vi siete mai chiesti come alcune aziende riescano ad attrarre i migliori talenti mentre altre faticano a coprire le posizioni aperte? O come un team possa sentirsi energico e produttivo mentre altri trascorrono le loro giornate lavorative con fatica? La risposta potrebbe sorprendervi: tutto dipende dall'avere processi HR ben definiti.

I processi delle risorse umane sono i quadri sistematici che garantiscono che la forza lavoro di un'organizzazione sia sana e felice e in linea con la sua missione. Sono la linfa vitale di qualsiasi organizzazione, aiutando i datori di lavoro a gestire tutto, dalla ricerca del talento perfetto al mantenimento del benessere dei dipendenti.

Senza procedure HR adeguate, potreste ritrovarvi con assunzioni non qualificate, dipendenti frustrati a causa di aspettative poco chiare o persino problemi legali nei casi in cui non venga seguito il protocollo corretto per la gestione dei reclami o dei licenziamenti.

Processi di risorse umane solidi garantiscono un funzionamento regolare, un ambiente di lavoro positivo e un team pronto a dare il meglio di sé.

Questo articolo esplora come stabilire processi HR chiari, creare un reparto HR eccellente e utilizzare strumenti per ottimizzare i flussi di lavoro dall'inizio alla fine.

I processi HR sono i blocchi fondamentali di un ambiente di lavoro sano e di successo. Coprono tutto, dalla ricerca delle persone giuste (reclutamento) al mantenimento del loro impegno e della loro soddisfazione (gestione delle prestazioni, relazioni con i dipendenti).

Esploriamo i processi chiave delle risorse umane.

Il reclutamento è alla base di una solida pianificazione delle risorse umane e funge da porta d'accesso alla creazione di un team di talento e di successo. È il primo passaggio nel percorso delle risorse umane, in cui si identifica la necessità di talenti all'interno dell'azienda e si cerca la persona perfetta per ricoprire il ruolo.

A questo scopo è possibile utilizzare anche un software per la gestione dei talenti.

Un processo di reclutamento ben definito può attrarre i migliori talenti, ridurre i tempi di assunzione e costruire una solida base per il successo della vostra azienda.

Dopo la fase di reclutamento arriva l'onboarding, il processo delle risorse umane che garantisce una transizione fluida dei nuovi assunti nella cultura e nel ruolo della vostra azienda. Pensate a quando accogliete un nuovo giocatore nella squadra: non lo mettereste in campo senza alcuna spiegazione, giusto? L'onboarding consiste nel fornire ai nuovi assunti le conoscenze, le risorse e il supporto necessari per avere successo fin dal primo giorno.

Ecco alcuni esempi chiave di ciò che può comportare l'onboarding:

Google affianca ai nuovi assunti, o Nooglers, dei colleghi che li accompagnano nel processo di inserimento ancora prima del loro primo giorno di lavoro. Questi "amici sul posto di lavoro" offrono un volto amico e una voce familiare in un ambiente nuovo. Il primo giorno, il collega funge da guida, mostrando loro l'ambiente e aiutandoli ad ambientarsi nella cultura aziendale. Dando priorità al pre-inserimento, creando connessioni attraverso i colleghi e offrendo un orientamento completo, Google pone le basi per il successo dei Nooglers.

Se gestire manualmente l'intera gamma di attività di inserimento ti sembra un compito troppo impegnativo, prova a utilizzare modelli HR gratuiti per semplificare il processo.

La formazione e lo sviluppo (T&D) sono un processo HR essenziale che va oltre la semplice dotazione dei dipendenti delle competenze necessarie per svolgere il loro lavoro attuale. Si tratta di investire nella loro crescita e nel loro potenziale a lungo termine.

Formazione:

Competenze specifiche per il lavoro: fornire ai nuovi assunti o ai dipendenti esistenti le conoscenze e le competenze specifiche necessarie per svolgere efficacemente il proprio ruolo. Ciò potrebbe comportare formazione sul software, workshop sulla conoscenza dei prodotti o protocolli di sicurezza

Sviluppo:

Investendo in un programma completo di formazione e sviluppo, potrete migliorare il morale dei dipendenti, aumentare le prestazioni lavorative, incoraggiare l'innovazione e aumentare la fidelizzazione dei dipendenti.

Patrick Hull, vicepresidente di Future of Work Unilever, ha dichiarato:

Abbiamo identificato fin dall'inizio questa esigenza di maggiore mobilità dei talenti, maggiore flessibilità e apprendimento continuo. Tutti parlavano dell'importanza dell'apprendimento permanente, quindi abbiamo deciso che era giunto il momento di esaminare il mercato alla ricerca di strumenti e idee che potessimo implementare per avere un impatto all'interno della nostra organizzazione.

Unilever ha creato un programma di lavoro flessibile interno per abbinare le persone alle opportunità di progetto in altre aree aziendali. Questa iniziativa sarà amplificata con una piattaforma di IA per aiutare i leader a reperire rapidamente le risorse per i progetti.

Riconoscendo i diversi modi in cui le persone definiscono un lavoro significativo, Unilever ha dato priorità alla trasparenza sulle opportunità interne. Creando un campo di gioco livellato con uguale visibilità per tutti i membri del team, ha garantito che gli incarichi dei progetti corrispondessero alle aspirazioni e ai punti di forza dei candidati ideali. Questo approccio promuove una cultura in cui i dipendenti possono perseguire attivamente un lavoro in linea con la loro definizione di scopo.