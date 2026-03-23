Ti è mai capitato di creare un prompt che funzionava alla perfezione... per poi vederlo smettere di funzionare nel momento in cui qualcun altro lo ha riutilizzato?

Perché la parte difficile non è scrivere un ottimo prompt. È assicurarsi che il prompt rimanga corretto quando il contesto cambia, le versioni variano e i modelli si comportano in modo diverso. I prompt nascono come esperimenti, ma i team hanno bisogno che si comportino come risorse: revisionati, riutilizzabili e sicuri da implementare all'interno dei flussi di lavoro quotidiani.

Scopri i modelli PromptOps. Ti offrono una struttura ripetibile per creare, testare, documentare, approvare e migliorare i prompt nel tempo.

In questo post del blog ti guideremo alla scoperta di 10 modelli ClickUp PromptOps per flussi di lavoro basati sull'IA che puoi copiare, personalizzare e riutilizzare.

Panoramica dei modelli PromptOps

Ecco una rapida panoramica dei modelli PromptOps trattati in questa guida e della fase del ciclo di vita dei prompt che ciascuno di essi ti aiuta a standardizzare.

Che cos'è PromptOps?

PromptOps (abbreviazione di Prompt Operations) è la pratica che consiste nell'applicare rigore ingegneristico e operativo al ciclo di vita dei prompt utilizzati con i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). È come un "DevOps per i prompt", che introduce processi sistematici nella scrittura, nel test, nella gestione delle versioni, nella distribuzione e nel monitoraggio dei prompt.

PromptOps di solito include:

Controllo delle versioni dei prompt e monitoraggio delle modifiche

Test e valutazione rispetto a campioni di esempio

Confronto tra le varianti dei prompt

Distribuzione e rollback

Monitoraggio dei risultati in produzione

Governance, approvazioni e documentazione di conformità

✨ Bonus: Ecco un assaggio di un flusso di lavoro PromptOps 👇 Creazione: un un ingegnere dei prompt redige un nuovo prompt o aggiorna uno esistente in un ambiente di sviluppo

Versione e revisione: Il prompt viene salvato nel Il prompt viene salvato nel controllo di versione , revisionato dai colleghi e documentato per garantirne la tracciabilità

Test e valutazione: i controlli automatizzati valutano la qualità, la coerenza, la sicurezza e i costi delle risposte prima del rilascio

Rilascio: un flusso di lavoro di distribuzione invia il prompt approvato all'ambiente di staging o di produzione

Monitoraggio: i team monitorano la qualità, l'affidabilità e l'utilizzo dei risultati per individuare tempestivamente eventuali problemi

Perfezionamento: le informazioni ricavate dalle valutazioni, dai feedback degli utenti e dalle prestazioni di produzione guidano la prossima serie di miglioramenti

🧠 Curiosità: Alan Turing stava abbozzando l'idea alla base dell'intelligenza artificiale prima ancora che l'IA avesse un nome. Nel 1950, propose il "gioco dell'imitazione" e, in una nota successiva a quell'articolo, osservò che, secondo lui, intorno all'anno 2000 le macchine sarebbero state in grado di ingannare i giudici umani circa il 30% delle volte dopo cinque minuti di domande.

10 modelli ClickUp PromptOps per flussi di lavoro basati sull'IA

Gestire i prompt in un foglio di calcolo separato o in uno strumento dedicato costringe il tuo team a passare continuamente da una scheda all'altra. Questo attrito interrompe la concentrazione e fa sì che alla fine le persone smettano del tutto di utilizzare la libreria dei prompt.

Con ClickUp, mantieni i tuoi prompt esattamente dove si svolge il tuo lavoro. Esegui i prompt direttamente dalla tua area di lavoro, trasformando il linguaggio naturale in un flusso di lavoro attivo senza mai uscire dalla piattaforma. Il tuo team adotta l'IA senza soluzione di continuità perché i modelli sono integrati direttamente nelle attività quotidiane e nei flussi di lavoro basati sull'IA.

Diamo quindi un'occhiata ai migliori modelli per aiutarti a standardizzare i flussi di lavoro basati sull'IA. 👇

1. Modello "ChatGPT Prompts for Project Management" di ClickUp

I project manager non dovrebbero essere costretti a reinventare ogni settimana lo stesso aggiornamento, briefing o riassunto di riunione. Ma quando i prompt utili sono sparsi in note casuali o nei segnalibri del browser di qualcuno, il team finisce per ricreare il lavoro invece di standardizzarlo.

Il modello ChatGPT Prompts for Project Management di ClickUp offre ai team di progetto una libreria condivisa di prompt all'interno di ClickUp Docs. Ciò significa che i tuoi prompt più utili per il lavoro ricorrente sui progetti rimangono documentati, riutilizzabili e facilmente accessibili nel flusso di lavoro, invece di andare persi tra schede e strumenti.

Perché ti piacerà questo modello:

Standardizza il lavoro ripetitivo di gestione dei progetti: utilizza oltre 190 prompt predefiniti per deliverable comuni come brief di progetto, aggiornamenti per gli stakeholder e retrospettive

Mantieni i prompt nel contesto: archivia la tua libreria di prompt in ClickUp Docs insieme al resto delle informazioni relative al progetto, in modo che i team sappiano dove trovarli e riutilizzarli

Generatore di registro dei rischi: descrivi descrivi l'ambito del progetto per ottenere una tabella dei rischi formattata con valutazioni di probabilità e impatto

✅ Ideale per: Project manager e responsabili PMO che creano flussi di lavoro ripetibili assistiti dall'IA.

Vuoi scoprire come i modelli semplificano i flussi di lavoro di pianificazione dei progetti in ClickUp? Abbiamo una guida passo passo per te:

📚 Leggi anche: I migliori prompt ChatGPT per il project management

2. Modello di prompt ChatGPT per la gestione dei prodotti di ClickUp

Scarica il modello gratis Crea prompt di prodotto riutilizzabili legati al contesto delle funzionalità con il modello ChatGPT Prompts for Product Management di ClickUp

I prompt per la gestione dei prodotti funzionano al meglio quando riflettono il quadro completo, inclusi i profili degli utenti, gli obiettivi aziendali e i vincoli tecnici. Senza quel contesto, anche un prompt potente può generare risultati che sembrano troppo generici per essere utili.

Il modello ChatGPT Prompts for Product Management di ClickUp aiuta i team a organizzare i prompt in un unico posto, rendendoli più facili da riutilizzare, perfezionare e applicare al lavoro reale sui prodotti.

Puoi collegare il modello alle attività di ClickUp pertinenti e ai documenti di supporto per una specifica funzionalità/funzione, epopea o iniziativa. In questo modo, il tuo team avrà un unico punto di riferimento da cui lavorare quando utilizza l'IA per attività ricorrenti relative al prodotto, con il contesto del progetto pertinente facilmente accessibile.

Perché ti piacerà questo modello:

Centralizza i prompt: conserva oltre 130 prompt relativi alla gestione dei prodotti in un unico documento ClickUp, invece di disperderli tra note, chat e schede

Trova i prompt più velocemente: raggruppa i prompt in base al caso d'uso del prodotto, in modo che il tuo team possa passare rapidamente ai prompt relativi a progettazione, pianificazione, ricerca e documentazione

Standardizza i flussi di lavoro basati sull'IA: trasforma i prompt una tantum in un sistema ripetibile che il tuo team può riutilizzare, perfezionare e migliorare nel tempo

✅ Ideale per: Product manager e specialisti delle operazioni di prodotto che creano flussi di lavoro IA riutilizzabili per PRD, ricerca, pianificazione dei rilasci e documentazione delle funzionalità/funzioni.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ti è mai capitato che un prompt di prodotto "perfetto" iniziasse improvvisamente a produrre risultati generici dopo pochi sprint? Si tratta di "prompt drift" (deriva del prompt) ed è esattamente ciò che PromptOps è progettato per controllare. Aggiungi un ClickUp Super Agent alla tua libreria di prompt in modo che ogni esecuzione recuperi il contesto più recente (PRD, attività collegate, decisioni, vincoli), verifichi la presenza di lacune e produca rapidamente una bozza coerente. Puoi anche aggiornare l'Agent al volo man mano che il tuo flusso di lavoro si evolve. Ciò significa che puoi controllarne le istruzioni, modificare ciò che monitora o aggiungere nuovi trigger. In questo modo il tuo flusso di lavoro di prompt rimane accurato, ripetibile e pronto al cambiamento. Beh, a proposito di convergenza! 🤝 Accelera i flussi di lavoro con i Super Agent in ClickUp

3. Modello "ChatGPT Prompts for Engineering" di ClickUp

Scarica il modello gratis Acquisisci prompt ingegneristici riutilizzabili per il debug e la documentazione con il modello ChatGPT Prompts for Engineering di ClickUp

Un prompt di ingegneria ben strutturato può far risparmiare tempo nel debug, velocizzare la documentazione e aiutare gli sviluppatori a sbrigare più rapidamente il lavoro tecnico ripetitivo.

Il modello ChatGPT Prompts for Engineering di ClickUp offre ai team un repository di prompt organizzato in base a tutti i casi d'uso ingegneristici, con oltre 200 prompt. Invece di lasciare che i team ricordino ciò che ha funzionato, avrai a disposizione un sistema condiviso per raccogliere, riutilizzare e migliorare i prompt per la codifica, i rapporti sui bug e altri flussi di lavoro.

Perché ti piacerà questo modello:

Cattura prompt collaudati: salva i prompt di alto valore per la codifica, il debug e i resoconti tecnici prima che vadano persi nelle chat o nei documenti personali

Verifica e visualizza l'utilizzo: utilizza utilizza i dashboard di ClickUp per effettuare il monitoraggio di come vengono utilizzati i prompt nei flussi di lavoro di ingegneria e individuare quali approcci vale la pena standardizzare

Automatizza le attività ripetitive: utilizza utilizza ClickUp Automations per collegare le attività basate sui prompt ai flussi di lavoro ingegneristici ricorrenti e ridurre i passaggi di mano manuali

✅ Ideale per: team di ingegneri e sviluppatori senior che creano flussi di lavoro IA ripetibili per il debug, la generazione di codice e la condivisione di conoscenze tecniche.

✨ Bonus: quando uno dei tuoi prompt di ingegneria porta a una soluzione concreta, invialo direttamente a ClickUp Codegen. Con una menzione di @codegen (o assegnando Codegen all'attività), questo potrà utilizzare il contesto per generare il codice, rispondere alle domande e persino creare una PR. Trasforma prompt ingegneristici collaudati in codice e PR con ClickUp Codegen

📮 Approfondimento ClickUp: Il 62% degli intervistati afferma di essere regolarmente coinvolto in incidenti o escalation. Quando i percorsi di escalation non sono definiti, i problemi urgenti tendono a ricadere sulle stesse poche persone. Nel tempo, queste diventano la rete di sicurezza non ufficiale per tutto ciò che va storto. Regole di escalation strutturate distribuiscono tale carico. Le automazioni di ClickUp possono indirizzare gli incidenti in base alla priorità o ai cambiamenti di stato, mentre i Super Agent gestiscono i follow-up di routine o le attività a bassa gravità.

4. Modello di prompt ChatGPT per le risorse umane di ClickUp

Scarica il modello gratis Proteggi i prompt sensibili delle risorse umane e limita l'accesso con il modello ChatGPT Prompts for HR di ClickUp

I flussi di lavoro delle risorse umane coinvolgono informazioni altamente sensibili relative alle persone che non dovrebbero mai essere incollate negli account personali di IA.

Mantieni la sicurezza di questi dati riservati nel modello ChatGPT Prompts for HR di ClickUp.

Puoi inoltre utilizzare le autorizzazioni di ClickUp per limitare l'accesso alla visualizzazione e alla modifica, mantenendo al sicuro i prompt sensibili all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. In questo modo, il tuo team delle risorse umane potrà sfruttare appieno il potenziale delle operazioni basate sull'IA senza compromettere la privacy dei dipendenti.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza i prompt in base al flusso di lavoro: utilizza utilizza le viste di ClickUp per strutturare i prompt delle risorse umane in categorie quali inserimento, aggiornamenti del manuale del dipendente, sviluppo professionale e flussi di lavoro relativi al comportamento

Set di domande per i colloqui: inserisci il tipo di ruolo e le competenze per ricevere domande comportamentali mirate

Generatore di lista di controllo per l'onboarding: aggiungi il reparto e la data di inizio per ottenere un piano settimanale per i nuovi assunti

✅ Ideale per: responsabili delle risorse umane, specialisti delle operazioni relative al personale e team interni dedicati alla gestione dei talenti che gestiscono flussi di lavoro ripetitivi e sensibili assistiti dall'IA.

🧠 Curiosità: non è una novità che l'IA sorprenda gli esseri umani con mosse inaspettate. DeepMind afferma che la leggendaria mossa n. 37 di AlphaGo aveva solo una probabilità su 10.000 di essere giocata da un essere umano, eppure è diventata uno dei momenti più iconici nella storia dell'IA.

5. Modello di prompt ChatGPT per la scrittura di ClickUp

Scarica il modello gratis Perfeziona i prompt relativi alla voce del marchio in modo collaborativo con il modello ChatGPT Prompts for Writing di ClickUp

I prompt generici di IA per la creazione di contenuti producono testi generici e robotici che non rispecchiano affatto la voce unica del tuo marchio.

Archivia le linee guida relative alla voce del tuo marchio insieme ai prompt supportati nel modello ChatGPT Prompts for Writing di ClickUp. E la parte migliore? Puoi perfezionarli insieme in tempo reale. Ciò significa che tutti i tuoi scrittori ed editori possono aggiornare simultaneamente i descrittori di tono e le frasi di esempio. Le modifiche vengono visualizzate in tempo reale, così il tuo team lavora sempre sulla versione più aggiornata del prompt.

Perché ti piacerà questo modello:

Generatore di schemi per blog: inserisci la parola chiave e il pubblico di destinazione per ottenere uno schema con suggerimenti specifici sull'angolazione da adottare grazie a ClickUp Brain

Organizza i prompt per formato: raggruppa i prompt di scrittura per blog, biografie, libri, testi argomentativi e altro ancora in un unico documento consultabile

Perfeziona i prompt insieme agli altri: usa ClickUp Documenti per aggiornare in tempo reale e in modo collaborativo le linee guida sul tono, gli esempi e la formulazione dei prompt

✅ Ideale per: responsabili dei contenuti, team di brand e responsabili editoriali che sviluppano flussi di lavoro basati sull'IA per la creazione di contenuti in linea con il brand.

💡 Suggerimento da esperto: usa la barra dei comandi AI di ClickUp per estrarre il contesto esatto di cui uno scrittore ha bisogno: il tuo ultimo wiki sulla voce del marchio, il documento approvato con i "prompt di scrittura" e le attività collegate della campagna. In ClickUp, avviala con Cmd + K / Ctrl + K. Nell'app desktop, puoi anche usare Cmd + J / Ctrl + J per cercare e chiedere all'IA da qualsiasi punto del tuo computer. Recupera più rapidamente il contesto di scrittura approvato con la barra dei comandi ClickUp AI

6. Modello "ChatGPT Prompts for Finance" di ClickUp

Scarica il modello gratis Tieni traccia dei prompt finanziari revisionati durante le fasi di approvazione con il modello ChatGPT Prompts for Finance di ClickUp

Quando il tuo team utilizza l'IA per le note di bilancio, i commenti sulle variazioni o la reportistica, la sfida si riduce all'identificazione dei prompt revisionati, delle versioni attuali e delle opzioni di riutilizzo sicuro.

Il modello ChatGPT Prompts for Finance di ClickUp ti aiuta a gestire quella libreria di prompt all'interno di un framework di documenti. Puoi raggruppare i prompt finanziari per caso d'uso, perfezionarli nel tempo e creare un sistema più controllato per un lavoro con l'IA ripetibile.

Abbinalo agli stati personalizzati di ClickUp per far passare i prompt attraverso fasi come Bozza, In revisione, Approvato o Ritirato.

Perché ti piacerà questo modello:

Generatore di riassunti trimestrali: inserisci le metriche chiave per ottenere un riassunto pronto per i dirigenti che evidenzia in modo esplicito le ipotesi

Spiegazione dell'analisi delle variazioni: aggiungi gli elementi di bilancio e i dati effettivi per ricevere spiegazioni in linguaggio naturale sulle variazioni rispetto al budget

Supporta i flussi di lavoro finanziari: con con ClickUp for Finance Teams , puoi collegare la tua libreria di prompt ai cicli di reportistica, alle approvazioni e ai dashboard utilizzati nelle operazioni di budgeting e finanziarie

✅ Ideale per: responsabili FP&A, team contabili e responsabili delle operazioni finanziarie che creano flussi di lavoro IA controllati per la reportistica e l'analisi.

🎥 Oggi l'IA sta cambiando l'intero percorso contabile dei team finanziari. Dall'analisi predittiva agli audit, è ovunque e rende i flussi di lavoro più semplici, senza compromettere la precisione. Vuoi vederla in azione? Guarda questo video:

7. Modello Gemini Prompts di ClickUp

Scarica il modello gratis Standardizza l'uso dei prompt Gemini in tutti i team con il modello Gemini Prompts di ClickUp

Modelli di IA diversi rispondono in modo diverso allo stesso identico prompt, il che significa che un ottimo prompt per ChatGPT potrebbe fallire completamente in Gemini di Google.

Ecco perché hai a disposizione il modello Gemini Prompts di ClickUp. Si tratta di un hub di prompt categorizzati, strutturato in sottopagine cliccabili (Strategia e pianificazione, Marketing e commerciale, Risorse umane, Legale, Tecnologia e altro). Questo aiuta i team a sfogliare, riutilizzare e perfezionare i prompt in base alla funzione. È l'ideale per i team che desiderano standardizzare l'utilizzo di Gemini tra i reparti, senza trasformare la condivisione dei prompt in un progetto secondario.

Perché ti piacerà questo modello:

Analizzatore di fogli di calcolo: carica uno screenshot o un file per ottenere un riepilogo/riassunto in linguaggio semplice delle tendenze e dei valori anomali

Mantieni aggiornati i prompt: aggiorna il testo, gli esempi e le linee guida in un unico documento, quindi affidati alla cronologia delle versioni per tenere traccia delle modifiche nel tempo

Sfoglia per reparto: i prompt si trovano in sottopagine dedicate come Finanza, Operazioni e Servizio clienti, rendendo la ricerca del prompt giusto un'operazione di un solo clic

✅ Ideale per: responsabili delle operazioni o team di enablement che stanno implementando le linee guida sull'uso di Gemini in diverse funzioni.

8. Modello di prompt e guida IA per post sul blog di ClickUp

Scarica il modello gratis Standardizza le fasi di scrittura dei blog con il modello "AI Prompt and Guide for Blog Posts" di ClickUp

I team che si occupano di contenuti spesso faticano a integrare le fasi di ricerca, stesura e modifica di un post sul blog in un unico flusso di lavoro IA coerente.

Puoi standardizzare l'intero processo utilizzando il modello "AI Prompt and Guide for Blog Posts" di ClickUp. Quando un autore avvia un nuovo post, l'applicazione del modello genera automaticamente le attività secondarie ClickUp necessarie per la stesura della bozza, la redazione e la modifica.

Le attività secondarie aggiungono un ulteriore livello di organizzazione alla tua gerarchia, suddividendo il contenuto più ampio in passaggi gestibili con i prompt esatti collegati a ciascun passaggio.

Perché ti piacerà questo modello:

Generatore di cluster di argomenti: inserisci una parola chiave di partenza per ottenere una mappa dei cluster con idee di articoli correlati

Redattore della sezione: aggiungi l'intestazione della struttura e il traguardo per il numero di parole per ricevere una bozza che rispecchi le tue indicazioni di tono

Suggeritore di link interni: descrivi la tua libreria di contenuti esistente per ricevere consigli sui link altamente contestualizzati

✅ Ideale per: responsabili dei contenuti e gestori di blog che desiderano un flusso di lavoro ripetibile e assistito dall'IA per la stesura, la modifica e il controllo SEO dei post del blog.

💡 Suggerimento da esperto: usa ClickUp Brain all'interno di ogni attività secondaria del blog (schema → bozza → modifica) in modo che ogni passaggio sia coerente. ClickUp Brain può redigere e perfezionare i testi utilizzando il contesto della tua area di lavoro, così non dovrai incollare nuovamente le istruzioni ogni volta. Redigi e migliora i tuoi testi con ClickUp Brain Se l'angolazione cambia a metà bozza, basta chiedere a Brain di aggiornare solo quella sezione (introduzione, un singolo H2, FAQ) invece di ricominciare da capo l'intero post. Ancora meglio, una volta che hai finito, chiedi a Brain di assegnare l'articolo all'editore. Un unico flusso di lavoro per gestire tutto!

9. Modello di procedure operative standard di ClickUp

Scarica il modello gratis Standardizza i passaggi di creazione dei blog con il modello "AI Prompt and Guide for Blog Posts" di ClickUp

Qualcuno modifica un prompt, salta la fase di valutazione, lo distribuisce comunque... e due settimane dopo nessuno sa spiegare perché la qualità sia calata o quale versione sia stata pubblicata.

Il modello di procedure operative standard di ClickUp è un playbook basato su documento per i team che gestiscono i prompt come risorse di produzione. È qui che definisci il tuo flusso di lavoro dei prompt — bozze di regole, punti di controllo, passaggi di valutazione, verifiche di implementazione e monitoraggio — per poi mantenerlo aggiornato man mano che il sistema si evolve.

Crealo come un wiki SOP annidato: una pagina per ogni flusso di lavoro (nuovo prompt, modifica del prompt, ripristino del prompt), più sottopagine per gli standard quali tono, sicurezza, formattazione e aspettative di test.

Perché ti piacerà questo modello:

Criteri di revisione: Specifica quali sono i requisiti per l'approvazione di un prompt in base alla qualità dei risultati e alla coerenza del formato

Regole di versioning: Stabilisci regole chiare su quando creare una nuova versione e quando effettuare una modifica su un prompt esistente.

Processo di obsolescenza: descrivi i passaggi esatti per segnalare e rimuovere i prompt obsoleti che non producono più risultati soddisfacenti

✅ Ideale per: ingegneri dei prompt e team di IA che standardizzano le modifiche, le revisioni e le valutazioni dei prompt.

🧠 Curiosità: ELIZA, il primo chatbot famoso, era così convincente che persino l'autore, Joseph Weizenbaum, rimase sconcertato dalla rapidità con cui le persone attribuivano capacità di comprensione al programma. Quella reazione divenne famosa come "effetto ELIZA".

10. Modello di playbook di implementazione di ClickUp

Scarica il modello gratis Utilizza il modello di playbook di implementazione di ClickUp per pianificare i lanci, allineare i team e effettuare il monitoraggio delle metriche di adozione

L'implementazione di una nuova strategia di IA in un'intera organizzazione spesso fallisce perché la leadership non ha visibilità sui tassi di adozione effettivi. Tieni traccia dell'esito positivo della tua libreria di prompt e dell'implementazione del playbook utilizzando il modello di playbook di implementazione di ClickUp.

Infatti, puoi anche abbinare i dashboard di ClickUp per ottenere una rappresentazione visiva di alto livello dei dati del tuo spazio di lavoro. Questo funziona a meraviglia quando si monitorano il numero di prompt aggiunti, i tassi di utilizzo settimanali e i reparti che partecipano attivamente. Ciò garantisce che la tua strategia PromptOps stia effettivamente generando valore aziendale anziché rimanere inutilizzata.

Perché ti piacerà questo modello:

Audit sull'utilizzo dell'IA: cataloga chi sta attualmente utilizzando quali strumenti di IA e dove si trovano attualmente i loro prompt

Piano pilota: Scegli un reparto per creare la sua libreria iniziale e definire chiare metriche di successo

Monitoraggio dell'adozione: misura i prompt aggiunti e le valutazioni medie della qualità dei risultati per assicurarti che il sistema funzioni davvero

✅ Ideale per: responsabili di programmi di IA che stanno implementando PromptOps e effettuando il monitoraggio dell'adozione nei vari reparti.

Crea un sistema PromptOps ripetibile con ClickUp

Il principale ostacolo all'adozione dell'IA è sempre il caos operativo. I prompt sono sparsi in documenti casuali, le approvazioni avvengono nelle chat, il contesto è frammentato e nessuno è sicuro di quale versione sia sicura da riutilizzare.

I modelli PromptOps risolvono il problema della struttura. E ClickUp ti aiuta a mantenere viva quella struttura.

Quando la tua libreria di prompt, le procedure di governance e il lavoro che alimentano risiedono in un unico spazio di lavoro convergente, i prompt diventano più facili da gestire, affidabili e scalabili tra i team. E i team che lo renderanno operativo ora amplieranno il proprio vantaggio man mano che i modelli continueranno a migliorare.

Pronto? Inizia gratis con ClickUp. ✅

Domande frequenti

Un modello di prompt è una struttura riutilizzabile, del tipo "riempi gli spazi vuoti", progettata per un'attività specifica, mentre il prompt engineering è la competenza più ampia di creare prompt efficaci partendo da zero. Considera il prompt engineering come l'arte tecnica e i modelli di prompt come il prodotto finito che chiunque nel team può utilizzare facilmente.

Archivia i modelli di prompt in una posizione condivisa e ricercabile che tutto il tuo team utilizza già per il lavoro quotidiano, anziché disperderli tra le note personali. Assegna a ciascun modello dei metadati relativi al reparto e al caso d'uso, in modo che i colleghi possano filtrare e trovare le istruzioni giuste in pochi secondi.

La struttura di base di un modello di prompt è comune a tutti i modelli, ma i risultati finali variano poiché ogni modello interpreta le istruzioni in modo diverso. Prova ogni modello su tutti i modelli che utilizzi e prendi nota di quale offre le migliori prestazioni per quella specifica attività.