Le 10 migliori alternative a Olovka IA nel 2026

👀 Lo sapevi? L'utilizzo dell'IA da parte degli studenti è salito alle stelle, raggiungendo il 92%, rispetto al 66% di appena un anno fa.

Ma con l'affermarsi dell'IA, gli standard di qualità sono aumentati. Non basta più generare una bozza veloce. Ora è necessario produrre lavori che riportino citazioni accurate e garantiscano buone connessioni tra le idee.

Olovka IA è un punto di partenza molto diffuso per la stesura rapida di saggi. Tuttavia, spesso raggiunge i propri limiti quando il lavoro richiede approfondimenti accademici. Per ricercatori e studenti, un generico "bot per saggi" può rappresentare un rischio. Non vorrai certo perdere di vista le sfumature o citare fonti non verificate.

Questa guida esamina le migliori alternative a Olovka IA per l'anno scolastico 2026.

Panoramica delle alternative a Olovka IA

Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Olovka IA, a chi sono più adatte, le funzionalità principali e i prezzi.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Scrittura basata sull'IA che rimane in connessione con attività, documenti e scadenze ClickUp Brain, Brain MAX, Docs, AI Notetaker, Super Agents, Automazioni, Clips, Blocco note, Promemoria Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Notion IA Scrittura IA all'interno di una base di conoscenza flessibile per note e ricerche Domande e risposte a livello di area di lavoro, riscrittura/riepilogamento in linea, compilazione automatica del database Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese The Good IA Generazione strutturata di saggi accademici con schemi e citazioni rapidi Flusso dalla bozza all'abbozzo del saggio, tono accademico, formattazione delle citazioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese EduWriter IA Articoli accademici ricchi di citazioni con supporto antiplagio Citazioni automatiche in diversi stili, rilevamento del plagio, esportazione di documenti formattati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese Samwell. /IA Scrittura accademica con supporto di ricerche e riferimento alle fonti Ricerca di fonti accademiche, flusso di lavoro guidato per la stesura di saggi, selettore di stili di citazione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15,32 $ al mese Writeless Bozze di moduli di saggi lunghi in poco tempo con un input minimo Moduli di lunga durata, suggerimenti sugli argomenti, complessità di scrittura regolabile Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24,99 $ al mese MyEssayWriter IA Creazione di schemi di saggi e bozze più lunghe con un aiuto di base per la revisione Generatore di schemi, generazione di saggi estesi, suggerimenti di revisione Piani a pagamento a partire da 7,99 $ al mese QuillBot IA Parafrasi, correzioni grammaticali e riscritture rapide Modalità di parafrasi, controllo grammaticale, riepilogatore/riassuntore + generatore di citazioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4,17 $ al mese EssayFlow IA Scrittura accademica simile a quella umana con strumenti di rilevamento e citazione Controllo di rilevamento IA, supporto alle citazioni, strumenti antiplagio, scrittura multilingue Piani a pagamento a partire da 27,98 $ al mese Grammarly Correzione grammaticale e stilistica in tempo reale su tutte le app Integrazioni con browser e app, rilevamento del tono, suggerimenti per migliorare la chiarezza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 30 $ al mese

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Perché scegliere le alternative a Olovka IA

Olovka IA è un assistente di scrittura basato sull'IA progettato per la scrittura accademica e di saggi. È eccellente nel generare saggi strutturati e gestire le citazioni. Ma cosa succede quando le tue attività di scrittura vanno oltre l'aula?

Molti team devono destreggiarsi ogni giorno tra un vasto intervallo di attività di scrittura, dalle email ai clienti e dai rapporti di progetto alla documentazione interna e ai testi di marketing. L'utilizzo di uno strumento per la creazione di saggi monouso per questi compiti crea attrito.

La necessità costante di passare dal tuo scrittore IA al tuo spazio di lavoro effettivo crea una dispersione del contesto. Inoltre spinge i team a cercare opzioni migliori. Infatti, solo il 23% dei dipendenti è completamente soddisfatto delle proprie applicazioni di lavoro, a causa di questa frammentazione.

Ecco i motivi principali per cui i team cercano alternative a Olovka IA:

Supporto di scrittura più ampio: hai bisogno di uno strumento in grado di gestire email professionali, reportistica e testi di marketing, non solo saggi

Collaborazione in team: il tuo scrittore IA dovrebbe essere integrato nell'ambiente in cui il tuo scrittore IA dovrebbe essere integrato nell'ambiente in cui il tuo team lavora già insieme

Integrazione nel flusso di lavoro: i migliori strumenti di IA per la scrittura si collegano direttamente alle tue attività, ai tuoi progetti e alla tua documentazione, così non devi passare da un'app all'altra

Suggerimenti contestualizzati: hai bisogno di un'intelligenza artificiale che comprenda il tuo lavoro e sia in grado di adattarne il tono e lo stile di conseguenza

👀 Questo video ti fornirà alcuni consigli utili su come selezionare e trovare lo strumento di scrittura IA più adatto alle tue esigenze!

👀 Lo sapevi? La parola "saggio" deriva dal verbo francese "essayer", che letteralmente significa "provare" o "tentare". Michel de Montaigne coniò il termine nel 1500 perché considerava i suoi scritti come "tentativi" di mettere ordine nei propri pensieri.

Le migliori alternative a Olovka IA da utilizzare

Ciascuno degli strumenti riportati di seguito offre qualcosa di diverso: maggiore personalizzazione, una più forte integrazione della ricerca o il supporto per un intervallo più ampio di attività di scrittura.

Cominciamo dal migliore:

1. ClickUp (Ideale per la scrittura basata sull'IA integrata nel tuo intero flusso di lavoro)

Provalo tu stesso Crea saggi con il tono e lo stile che preferisci con ClickUp Brain

Olovka IA è stata progettata per aiutare gli studenti a scrivere saggi più velocemente. Ma quando il tuo lavoro va oltre una singola bozza, inizi ad aver bisogno di qualcosa di più di uno scrittore IA. Hai bisogno che le tue note, le tue ricerche, i tuoi scritti e le tue scadenze rimangano collegati tra loro.

È qui che ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, fa la differenza.

Per cominciare, c'è ClickUp Brain, l'IA più contestuale, che risolve i problemi annosi delle allucinazioni e del lavoro interrotto.

Identifica e correggi gli errori dell'IA in qualsiasi testo scritto con ClickUp Brain

Puoi utilizzarlo per:

Crea contenuti originali

Riscrivi sezioni

Migliora la chiarezza

Riassumi contenuti complessi

Traduci il testo

E molto altro ancora

Brain può anche generare testi a partire da un prompt direttamente in ClickUp Docs o in altri campi di testo. Funziona anche sul testo selezionato in Docs. Ciò significa che, quando un paragrafo non ti convince, puoi rielaborarlo senza dover copiare tutto in un altro strumento.

Continua a perfezionare i tuoi contenuti con ClickUp Brain in Documenti

Inoltre, con ClickUp Docs, puoi redigere e archiviare documenti, appunti di lezione e materiale di studio in un editor collaborativo. Una volta terminato, basta formattarli con titoli, evidenziazioni, citazioni, blocchi di codice, pulsanti, divisori e altro ancora.

I documenti offrono anche il supporto per l'integrazione e la collaborazione in tempo reale, così puoi gestire facilmente la scrittura individuale, le note di condivisione e i compiti basati sui progetti.

Redigi bozze di documenti e note di studio con una formattazione flessibile in ClickUp Docs

Nei documenti e in altre aree di testo, i comandi slash /IA attivano l'assistenza alla scrittura IA proprio dove stai lavorando. Ti aiutano a fare brainstorming, redigere bozze o riscrivere senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

Per le lezioni e i corsi dal vivo, ClickUp AI Notetaker va oltre ciò che la maggior parte degli strumenti di scrittura basati sull'IA è in grado di fare. È in grado di collegarsi automaticamente e registrare riunioni su Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

Al termine, ClickUp ti fornirà una panoramica, i punti chiave, i passaggi successivi, gli argomenti principali, l'elenco dei partecipanti e una trascrizione completa. Il tutto in un documento in cui sarai taggato.

Tutto questo viene archiviato nell'Hub documenti e puoi persino porre domande all'IA al riguardo in un secondo momento. Non dovrai più rivedere lunghe lezioni o cercare tra i timestamp.

Ricevi le registrazioni delle riunioni, le trascrizioni e gli elementi da intraprendere direttamente nella tua finestra In arrivo con ClickUp AI Notetaker

I Super Agent di ClickUp fanno fare un ulteriore salto di qualità. Sono agenti autonomi che puoi configurare per gestire le attività principali utilizzando il contesto dell'area di lavoro. Possono gestire attività, aggiornare le priorità, creare contenuti e gestire i flussi di lavoro in modo automatico, mentre tu hai l'ultima parola.

Ad esempio, puoi utilizzare:

Agente di ricerca IA : raccoglie e struttura le informazioni su argomenti definiti. Trasforma la ricerca grezza in qualcosa su cui puoi effettivamente scrivere : raccoglie e struttura le informazioni su argomenti definiti. Trasforma la ricerca grezza in qualcosa su cui puoi effettivamente scrivere

Action Item Extractor Agent : analizza appunti delle lezioni, trascrizioni e discussioni in classe per estrarre le azioni da intraprendere. Assegna loro i titolari, imposta le date di scadenza e crea automaticamente attività collegate di ClickUp : analizza appunti delle lezioni, trascrizioni e discussioni in classe per estrarre le azioni da intraprendere. Assegna loro i titolari, imposta le date di scadenza e crea automaticamente attività collegate di ClickUp

Le migliori funzionalità di ClickUp

Compagno di studi IA : usa : usa ClickUp Brain MAX (il compagno IA da desktop) per andare oltre la semplice stesura. Legge i programmi, gli appunti delle lezioni e i saggi precedenti che hai caricato per scrivere tenendo conto del contesto. Può anche correggere il tuo tono e aiutarti a costruire argomenti più solidi per i tuoi compiti

Brevi video esplicativi : progetto di gruppo? Registra lo schermo con : progetto di gruppo? Registra lo schermo con ClickUp Clips per spiegare le idee e effettuare la condivisione di feedback senza lunghi thread nei commenti

Non perdere mai le scadenze : resta al passo con : resta al passo con i promemoria di ClickUp . Imposta avvisi per sessioni di studio, date degli esami e follow-up rapidi, così non consegnerai mai il lavoro in ritardo

Elimina il lavoro manuale : configura : configura le automazioni di ClickUp per gestire le attività ripetitive. Ad esempio, l'automazione può spostare un'attività nello stato "Terminata" quando carichi il tuo documento o avvisarti quando la data di scadenza si avvicina

Crea una struttura : organizza la tua vita con la : organizza la tua vita con la gerarchia di ClickUp (Spazi → Cartelle → Elenchi → Attività). Puoi avere spazi separati per ogni corso, cartella e compito. In questo modo i tuoi compiti e appunti rimangono tutti in un unico posto

Spazio per appunti veloci: usa : usa ClickUp Blocco note per annotare idee, bozzetti o note di lezione non appena ti vengono in mente. Quando sei pronto a metterli in pratica, trasformali in attività tracciabili

Pro e contro di ClickUp

Vantaggi:

L'area di lavoro unificata elimina la proliferazione di strumenti: scrittura, attività, documenti e chat sono tutti su scrittura, attività, documenti e chat sono tutti su un'unica piattaforma , così non dovrai copiare contenuti tra app diverse né perdere il contesto

Suggerimenti IA contestualizzati: ClickUp Brain comprende la struttura della tua area di lavoro e i suoi suggerimenti sono personalizzati in base al tuo lavoro effettivo

Adatto a tutti, dal singolo utente all'azienda: che tu sia un utente singolo o un grande team, avrai a disposizione le stesse funzionalità di scrittura basate sull'IA

Contro:

Il numero enorme di funzionalità può rappresentare una curva di apprendimento per gli utenti che non hanno familiarità con le piattaforme all-in-one

Per ottenere il massimo dalle funzionalità avanzate dell'IA, ti consigliamo di dedicare un po' di tempo all'esplorazione della documentazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente di G2 afferma:

ClickUp mi ha aiutato a diventare una persona molto più organizzata per quanto riguarda la mia area di lavoro da studente, oltre a fornirmi promemoria quotidiani per i miei altri hobby. Consente inoltre una personalizzazione approfondita tramite modelli per rendere lo spazio più personale.

ClickUp mi ha aiutato a diventare una persona molto più organizzata per quanto riguarda il mio spazio di lavoro da studente, oltre a fornirmi promemoria quotidiani per i miei altri hobby. Consente inoltre una personalizzazione approfondita tramite modelli per rendere lo spazio più personale.

📮 ClickUp Insight: Procrastinare è un peso. Infatti, quasi la metà di chi ha partecipato al nostro sondaggio si sente in colpa quando non lavora. Ma spesso il problema non sei tu, bensì la tua configurazione. Se le tue note sono disordinate o non sai da dove cominciare, è difficile mettersi all'opera. ClickUp Brain MAX ti aiuta a muovere quel primo semplice passaggio. Basta chiedergli: "Su cosa dovrei lavorare oggi?" o "Cosa mi sta frenando?". Esamina le tue attività e ti fornisce subito una risposta chiara. Inoltre, Talk-to-Text ti aiuta a pensare ad alta voce. Non devi digitare il prompt perfetto né inviare testi a tre amici diversi. Basta dire quello che pensi e metterti al lavoro senza stress.

2. Notion IA (Ideale per la scrittura basata sull'IA all'interno di basi di conoscenza flessibili)

tramite Notion

Notion AI è un assistente integrato direttamente nell'area di lavoro di Notion. È utile per studenti e ricercatori che archiviano grandi quantità di appunti, PDF e trascrizioni delle lezioni in un unico posto. A differenza degli strumenti di chat autonomi, utilizza dati specifici all'interno delle tue pagine private per rispondere alle domande o organizzare i tuoi file.

Lo strumento utilizza una logica di ricerca "a livello di area di lavoro". Supponiamo che tu chieda all'IA di trovare una teoria specifica sepolta tra le note di un intero semestre. L'assistente scansiona l'intero database per estrarre la risposta esatta con i link alla fonte.

Può anche trasformare un elenco disordinato di punti elenco in una tabella strutturata. Troverai inoltre dati come "Data" o "Concetto chiave" compilati automaticamente in base al contenuto della pagina.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Domande e risposte contestuali in tutta l'area di lavoro: poni domande a Notion IA e questa cercherà nell'intera area di lavoro per fornirti le risposte

Bozza e migliora i contenuti direttamente nel documento: evidenzia qualsiasi testo in un documento e chiedi all'IA di riscriverlo, ampliarlo o riepilogarlo direttamente

Compilazione automatica delle proprietà del database: Notion IA può compilare automaticamente i campi del database in base al contenuto della pagina, riducendo l'inserimento manuale dei dati

Pro e contro di Notion IA

Vantaggi:

La struttura flessibile delle aree di lavoro si adatta a quasi tutti i casi d'uso

L'IA comprende il contesto della tua area di lavoro, rendendo i suggerimenti più pertinenti

Un'ampia galleria di modelli ti aiuta a iniziare più velocemente

Contro:

Le funzionalità IA richiedono una sottoscrizione aggiuntiva oltre al piano base di Notion

Le prestazioni possono rallentare con aree di lavoro molto grandi

Prezzi di Notion IA

Gratis : (Versione di prova limitata di Notion IA)

Inoltre : 12 $ al mese per utente (versione di prova limitata di Notion IA)

Aziendale : 24 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion IA?

Un utente di G2 afferma:

Adoro il sistema a blocchi, la possibilità di trasformare una semplice nota in un complesso database relazionale. Adoro i riassunti dei thread basati sull'IA, le riunioni giornaliere di Slack, il flusso di lavoro Builder, le nuove funzionalità degli Elenchi e di Canva.

Adoro il sistema a blocchi, la possibilità di trasformare una semplice nota in un complesso database relazionale. Adoro i riassunti dei thread basati sull'IA, le riunioni giornaliere di Slack, il flusso di lavoro Builder, le nuove funzionalità degli elenchi e di Canva.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per studenti

3. The Good IA (Ideale per la generazione di saggi accademici strutturati)

tramite The Good IA

The Good IA è un assistente di scrittura pensato appositamente per i saggi degli studenti. Aiuta chi ha difficoltà con il problema della "pagina bianca".

Puoi utilizzare questo strumento per produrre bozze complete di riferimenti in pochi minuti. A differenza dei chatbot generici, mantiene un tono accademico e citazioni corrette sin dal prompt iniziale.

Digita il prompt del tuo saggio e scegli la lunghezza che desideri per il documento. L'IA creerà per te una struttura completa, comprendente introduzione, corpo centrale e conclusione.

Una volta che hai la bozza, evidenzia una frase qualsiasi per far scrivere all'IA la parte successiva al posto tuo. Puoi anche utilizzare gli strumenti integrati per correggere la grammatica e verificare la presenza di tracce di IA. Questo ti aiuta a perfezionare il tuo lavoro prima di consegnarlo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Good IA

Saggi strutturati: genera un saggio completo con introduzione, paragrafi centrali e conclusione per l'argomento che hai scelto

Supporto per diversi tipi di saggi: genera saggi argomentativi, espositivi, descrittivi o narrativi in base alle tue esigenze

Citazioni automatiche: lo strumento è in grado di inserire citazioni in formati quali APA, MLA o Chicago

Pro e contro di The Good IA

Vantaggi:

Genera rapidamente saggi strutturati, facendoti risparmiare tempo sulle bozze iniziali

Il supporto per le citazioni aiuta a soddisfare i requisiti di formattazione accademica

La sua interfaccia semplice richiede una curva di apprendimento minima

Contro:

È limitato ai saggi accademici e non è adatto alla scrittura professionale

I contenuti generati potrebbero richiedere una modifica approfondita per adattarsi al tuo stile personale

Non dispone di funzionalità di collaborazione per progetti di scrittura in team

I prezzi di Good IA

Free

Premium: 5 $ al mese

Valutazioni e recensioni di The Good IA

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💟 Indipendentemente da ciò che stai creando — saggi, articoli di ricerca o qualsiasi altro contenuto — i Super Agent di ClickUp ti semplificano la vita. Ecco come li utilizziamo noi di ClickUp per gestire l'intero processo di creazione dei contenuti. Se funziona per noi, funzionerà anche per te:

4. EduWriter IA (Ideale per articoli accademici ricchi di citazioni)

tramite EduWriter IA

EduWriter IA è un assistente IA pensato per studenti e ricercatori alle prese con scadenze serrate. Produce articoli accademici completamente formattati in meno di 20 secondi.

A differenza dell'IA generica, questo strumento è progettato per le regole scolastiche. Include un correttore di saggi e uno strumento che crea citazioni nel corretto stile APA 7a edizione.

Per iniziare, basta digitare l'argomento. Poi, scegli il tuo livello, dalle scuole superiori al dottorato. Lo strumento creerà una bozza chiara con un'introduzione, una tesi e un riepilogo conclusivo.

Puoi scaricare il contenuto come file Word. Il file avrà già una pagina del titolo, un elenco di riferimenti e la giusta spaziatura. Inoltre, tutte le fonti utilizzate sono collegate al tuo testo.

Le migliori funzionalità di EduWriter IA

Citazione automatica in diversi formati: genera citazioni in formato APA, MLA, Chicago, Harvard e altri

Rilevamento del plagio integrato: verifica l'originalità dei tuoi contenuti prima dell'invio

Integrazione della ricerca: l'IA è in grado di estrarre informazioni pertinenti da fonti accademiche per fornire supporto alle tue argomentazioni

Pro e contro di EduWriter IA

Vantaggi:

Il solido supporto per le citazioni riduce il lavoro di formattazione manuale

Il controllo antiplagio ti garantisce la massima tranquillità prima dell'invio

L'integrazione della ricerca ti aiuta a trovare rapidamente prove di supporto

Contro:

È incentrato esclusivamente sulla scrittura accademica e non è adatto ad altri tipi di contenuti

La qualità del risultato può variare a seconda della complessità dell'argomento

Non puoi personalizzare lo stile o il tono di scrittura

Prezzi di EduWriter IA

Free

Premium: 19 $ al mese

Valutazioni e recensioni di EduWriter IA

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di EduWriter IA?

Un utente di Capterra afferma:

La mia esperienza complessiva con EduWriter.ai è stata positiva. È facile da usare, fa risparmiare molto tempo e produce contenuti accademici ben strutturati. Sebbene siano ancora necessarie alcune modifiche occasionali, è uno strumento affidabile che favorisce la produttività e soddisfa efficacemente la maggior parte delle esigenze di scrittura.

La mia esperienza complessiva con EduWriter.ai è stata positiva. È facile da usare, fa risparmiare molto tempo e produce contenuti accademici ben strutturati. Sebbene siano ancora necessarie alcune modifiche occasionali, è uno strumento affidabile che favorisce la produttività e soddisfa efficacemente la maggior parte delle esigenze di scrittura.

5. Samwell.ia (Ideale per la scrittura accademica supportata da ricerche)

tramite Samwell.ai / IA

Trovare fonti attendibili per un articolo di ricerca può richiedere ore di ricerca manuale. Questo è troppo inefficiente e rende difficile costruire un argomento solido basato su prove concrete.

Samwell.ai è un assistente di ricerca basato sull'IA che ti aiuta in questo. Cerca fonti accademiche da aggiungere ai tuoi scritti. È in grado di trovare fonti, riepilogare il contenuto e inserire le citazioni direttamente nella tua bozza.

Lo strumento attinge da un ampio database di oltre 20 biblioteche accademiche. Ciò garantisce che i tuoi riferimenti siano reali e sottoposti a revisione paritaria. E una volta che la bozza è pronta, usa l'editor "Power" per inserire tabelle personalizzate, grafici e riferimenti video.

Le migliori funzionalità/funzioni di Samwell.ai

Assistente di ricerca IA: lo strumento cerca fonti accademiche pertinenti in base al tuo argomento. Suggerisce inoltre come integrarle

Flusso di lavoro guidato per la stesura di saggi: il partner logico passaggio dopo passaggio ti aiuta a perfezionare la tua tesi e a costruire una tabella di marcia strutturata

Selettore di stili di citazione: passa da MLA, APA, Chicago, IEEE e altri stili con un solo clic per soddisfare le tue esigenze

Pro e contro di Samwell.ia

Vantaggi:

L'approccio incentrato sulla ricerca garantisce che i tuoi contenuti siano supportati da fonti attendibili

La formattazione automatica delle citazioni ti fa risparmiare tempo nella creazione della bibliografia

È utile per gli studenti alle prime armi con la ricerca accademica

Contro:

È limitato alla scrittura accademica e non è adatto a contenuti aziendali o creativi

La qualità delle fonti dipende dai database disponibili e potrebbe non coprire tutti gli argomenti

I contenuti generati potrebbero richiedere una revisione per soddisfare le tue esigenze

Prezzi di Samwell.ia

Free

Accademico: 15,32 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Samwell.ai

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Samwell. IA?

Un utente di Reddit afferma:

Personalmente, l'ho trovato estremamente utile quando si tratta di scrivere articoli di ricerca scientifica.

Personalmente, l'ho trovato estremamente utile quando si tratta di scrivere articoli di ricerca scientifica.

🧠 Curiosità: Jill Watson, la prima assistente didattica IA della storia, era brava nel suo lavoro. Talmente brava che i suoi studenti al Georgia Tech non avevano idea che non fosse umana. Per mesi nel 2016, ha gestito i post del forum e ha risposto alle domande degli studenti in modo impeccabile. La grande “rivelazione” è avvenuta solo alla fine del semestre. È un classico esempio di quanto possa essere potente l’IA quando viene alimentata con il giusto “contesto”.

6. Writeless (Ideale per bozze di saggi veloci con un input minimo)

A volte, la parte più difficile della scrittura è semplicemente iniziare. Il blocco dello scrittore può farti ritrovare a fissare una pagina bianca senza idee. Questo è stressante quando hai una scadenza ravvicinata.

Writeless punta sulla velocità, consentendo di redigere saggi rapidamente con un input minimo da parte dell'utente. È pensato per gli studenti che hanno bisogno di un avvio rapido e intendono portare a termine il lavoro da soli. Basta inserire un argomento per ottenere una bozza in pochi secondi, senza impostazioni complesse da gestire.

Le migliori funzionalità/funzioni di Writeless

Documenti di lunga durata: crea articoli di ricerca fino a 20.000 parole (circa 40 pagine) in un unico passaggio

Suggerimenti per gli argomenti: se sei a corto di idee, Writeless può suggerirti argomenti o punti di vista da approfondire

Personalizzabile: regola il livello di formalità, lo stile e il livello di lettura in base al tuo stile o alle tue esigenze

Pro e contro di Writeless

Vantaggi:

Fornisce risultati estremamente rapidi per gli utenti che hanno bisogno di bozze in tempi brevi

L'interfaccia semplice non richiede alcuna curva di apprendimento

È utile per il brainstorming e per superare il blocco dello scrittore

Contro:

Il controllo sulla struttura, sul tono o sulla profondità del risultato ha un limite

I contenuti generati richiedono spesso delle modifiche approfondite

Nessun supporto per le citazioni né controllo antiplagio

Prezzi di Writeless

Free

Mese: 30 $/mese

Valutazioni e recensioni su Writeless

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🎥 Stai già utilizzando l'IA per i tuoi saggi e altri contenuti. Ma le sue potenzialità vanno ben oltre. Oggi puoi usare l'IA per imparare davvero. Guarda questo video per scoprire i modi più intelligenti in cui gli studenti possono utilizzare l'IA per un apprendimento reale:

7. MyEssayWriter IA (Ideale per creare schemi logici di saggi)

tramite MyEssayWriter IA

MyEssayWriter IA aiuta gli studenti delle scuole superiori e dell'università che non sanno da dove iniziare. Non è uno strumento di ricerca complesso. Al contrario, è semplice da usare e consente di creare rapidamente una bozza chiara.

Per iniziare, basta digitare l'argomento. Poi, scegli uno stile, come un saggio "argomentativo" o "descrittivo". L'IA crea una tesi e una bozza completa. Puoi quindi utilizzare lo strumento "Humanizer" per adattare il risultato al tuo stile di scrittura.

Le migliori funzionalità di MyEssayWriter IA

Saggi estesi: genera saggi lunghi per articoli di ricerca o compiti estesi

Generatore di schemi: Inizia con uno schema personalizzato per assicurarti che il contenuto copra tutti i punti richiesti

Suggerimenti di revisione: Lo strumento offre suggerimenti per migliorare il contenuto

Pro e contro di MyEssayWriter IA

Vantaggi:

Gestisce bene i contenuti più lunghi

Il provider di schemi offre il controllo della struttura prima della generazione

I suggerimenti di revisione aiutano a migliorare le bozze iniziali

Contro:

I testi più lunghi potrebbero contenere ripetizioni o incongruenze

Richiede comunque un notevole lavoro di modifica per ottenere un invio di qualità accademica

È limitato ai formati di saggio

Prezzi di MyEssayWriter IA

Basic : 7,99 $ al mese

Pro : 14,99 $ al mese

Premium: 19,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di MyEssayWriter IA

G2 : 4,6/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MyEssayWriter IA?

Un utente di G2 afferma:

La sua funzionalità di ricerca e citazione fa risparmiare molto tempo, e l'IA produce testi ben strutturati e dal tono naturale che sembrano proprio il mio lavoro.

La sua funzionalità di ricerca e citazione fa risparmiare molto tempo, e l'IA produce testi ben strutturati e dal tono naturale che sembrano proprio il mio lavoro.

8. QuillBot IA (Ideale per la parafrasi e il miglioramento grammaticale)

tramite QuillBot IA

Hai finito la tua prima bozza, ma ti sembra disordinata. Temi che ci siano degli errori o che il tono non sia proprio quello giusto. In effetti, rifinire una bozza può essere difficile quanto scriverla.

QuillBot ti aiuta a riscrivere la tua bozza per correggere la grammatica e migliorare la chiarezza. Il parafrasatore offre diverse modalità, come "fluidità" o "formale". Questo ti permette di adattare il tono e lo stile in base alle tue esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot IA

Attiva/disattiva una delle oltre 10 modalità di parafrasi: scegli tra stili come Standard, Fluente, Formale o Accademico per adattare la tua scrittura alle tue esigenze

Correttore grammaticale: individua errori grammaticali, problemi di punteggiatura e formulazioni poco fluide

Sintetizzatore e generatore di citazioni: riassumi testi lunghi in punti chiave o genera citazioni nei formati più comuni

Pro e contro di QuillBot IA

Vantaggi:

Parafrasi molto bene, con diverse modalità di stile

Il correttore grammaticale spiega le correzioni in modo che tu possa imparare

La sua estensione per browser funziona su molti siti web e app

Contro:

Non è progettato per generare contenuti da zero

Il piano gratis prevede limiti di parole che potrebbero risultare frustranti per gli utenti più assidui

I contenuti parafrasati potrebbero comunque richiedere una revisione per verificarne l'accuratezza e lo stile.

Prezzi di QuillBot IA

Free

Premium : 4,17 $ al mese, fatturato annualmente

Teams: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di QuillBot IA

G2 : 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuillBot IA?

Un utente di G2 afferma:

Si tratta di un ottimo software facile da usare, ricco di funzionalità/funzioni come la parafrasi e un correttore basato sull'IA. Anche le estensioni e l'integrazione dell'app sono utili, e sono disponibili opzioni premium. Non è praticamente necessaria alcuna formazione.

Si tratta di un ottimo software facile da usare, ricco di funzionalità/funzioni come la parafrasi e un correttore basato sull'IA. Anche le estensioni e l'integrazione dell'app sono utili, e sono disponibili opzioni premium. Non è praticamente necessaria alcuna formazione.

💡 Suggerimento da esperti: il team di agenti IA dedicato di ClickUp gestisce l'intera pipeline dei tuoi contenuti, dalla stesura delle bozze alla rifinitura del lavoro finale. Che tu abbia bisogno di una semplice correzione stilistica o di un supporto completo alla scrittura, c'è un agente pronto ad aiutarti. Gestisci i controlli grammaticali e l'intero flusso di lavoro dei contenuti con ClickUp Super Agents

9. EssayFlow AI (Ideale per la scrittura accademica assistita dall'IA con risultati simili a quelli umani)

tramite EssayFlow IA

Gli studenti spesso temono che i testi generati dall'IA possano sembrare robotici o essere segnalati dagli strumenti di rilevamento dell'IA. Questo timore può rendere difficile l'uso dell'IA, anche quando si ha davvero bisogno di aiuto per iniziare.

EssayFlow AI punta a creare contenuti che si leggono in modo naturale e superano i controlli anti-IA. Questo aiuta gli studenti preoccupati che i loro lavori vengano segnalati come contenuti generati dall'IA. Lo strumento mira a combinare una scrittura simile a quella umana con la velocità dell'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di EssayFlow IA

Traduci in oltre 50 lingue: scrivi in decine di lingue mantenendo un tono "naturale"

Rilevamento IA integrato: verifica i tuoi contenuti con strumenti di rilevamento IA prima dell'invio

Supporto per citazioni e plagio: genera citazioni e verifica la presenza di plagio affinché i tuoi contenuti rispettino gli standard di integrità accademica

EssayFlow IA e contro

Vantaggi:

L'attenzione alla naturalezza del testo può rendere i saggi più leggibili

Il rilevamento IA integrato garantisce trasparenza

Il supporto alle citazioni aiuta a soddisfare i requisiti accademici

Contro:

L'enfasi posta sull'evitare il rilevamento potrebbe non essere in linea con tutte le politiche istituzionali

La qualità dei risultati varia notevolmente e richiede un'attenta revisione

È limitato ai formati di saggi accademici

Prezzi di EssayFlow IA

Basic : 27,98 $/mese

Pro : 34,98 $/mese

Illimitato: 84,98 $ al mese

Valutazioni e recensioni di EssayFlow IA

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. Grammarly (Ideale per la correzione in tempo reale della grammatica e del tono su tutte le piattaforme)

tramite Grammarly

Scrivere su piattaforme diverse (email, social media, documenti) può essere una sfida. È facile che sfuggano piccoli errori grammaticali o che il tono risulti incoerente, compromettendo la tua professionalità.

Grammarly è un assistente di scrittura ampiamente utilizzato che fornisce correzioni in tempo reale di grammatica, ortografia e punteggiatura ovunque tu scriva. Il suo punto di forza è la sua ubiquità. In breve, l'estensione per browser e le integrazioni garantiscono un supporto coerente su tutte le tue app. La sua funzionalità di rilevamento del tono ti aiuta anche ad adattare la tua scrittura a contesti diversi, da quelli informali a quelli formali.

Le migliori funzionalità di Grammarly

Estensioni per browser e integrazioni: Grammarly funziona su browser, app desktop e dispositivi mobili per un supporto alla scrittura sempre coerente

Rilevamento e regolazione del tono: lo strumento analizza il tono del tuo testo e suggerisce modifiche per adattarlo al pubblico di destinazione

Suggerimenti per chiarezza e coinvolgimento: oltre alla grammatica, Grammarly suggerisce modi per rendere la tua scrittura più chiara e coinvolgente

Pro e contro di Grammarly

Vantaggi:

Funziona ovunque tu scriva, fornendo un supporto coerente su tutte le piattaforme

Il rilevamento del tono aiuta ad adattare la tua scrittura a contesti e destinatari diversi

Spiegazioni chiare ti aiutano ad apprendere e a migliorare la tua scrittura nel tempo

Contro:

Si tratta principalmente di uno strumento di modifica con funzionalità limitate di generazione di contenuti

Alcuni suggerimenti potrebbero non essere in linea con specifiche guide di stile o preferenze

Alcune funzionalità principali richiedono una sottoscrizione per l'accesso completo

Prezzi di Grammarly

Free

Abbonamento mensile: 30 $ USD al mese per membro

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2 : 4,7/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly?

Un utente di G2 afferma:

Grammarly è molto facile da usare e si integra perfettamente con i browser e gli strumenti che utilizzo quotidianamente. Fornisce suggerimenti in tempo reale su grammatica, chiarezza e tono, aiutandomi a scrivere in modo più professionale e sicuro. L'interfaccia è pulita e l'implementazione richiede una configurazione minima. Apprezzo in particolare il rilevamento del tono e i suggerimenti di riformulazione, che migliorano significativamente la qualità della comunicazione.

Grammarly è molto facile da usare e si integra perfettamente con i browser e gli strumenti che utilizzo quotidianamente. Fornisce suggerimenti in tempo reale su grammatica, chiarezza e tono, aiutandomi a scrivere in modo più professionale e sicuro. L'interfaccia è pulita e l'implementazione richiede una configurazione minima. Apprezzo in particolare il rilevamento del tono e i suggerimenti di riformulazione, che migliorano significativamente la qualità della comunicazione.

Smetti di passare da un'app all'altra. Inizia a scrivere con Context.

Trovare un'ottima alternativa a Olovka IA non significa solo trovare un generatore di testi migliore. Significa piuttosto trovare un modo migliore per lavorare.

L'IA è potente quando ha una visione completa del tuo lavoro. Con uno spazio di lavoro convergente come ClickUp, questo è possibile. Poiché la tua IA risiede dove si trovano le tue ricerche e le tue attività, può scrivere meglio. Mantiene il tuo lavoro più in linea con i tuoi obiettivi.

Smetti di scrivere nel vuoto. Inizia a utilizzare un sistema che comprenda la tua storia nella sua interezza.

Inizia gratis con ClickUp ✨ e trasforma le tue idee in risultati.

Domande frequenti

Sì, alcuni strumenti di scrittura basati sull'IA funzionano direttamente all'interno delle piattaforme di gestione dei progetti. Ad esempio, puoi ottenere assistenza nella scrittura tramite IA proprio dove lavori con il tuo team. ClickUp Brain funziona ovunque all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. È collegato a ClickUp Tasks, Documenti e ClickUp Chat, in modo che la scrittura e l'esecuzione rimangano connesse.

Cosa rende uno strumento di scrittura basato sull'IA sicuro e affidabile per un uso professionale?

Scegli strumenti con regole chiare sulla privacy. Cerca certificazioni di sicurezza come SOC 2 o ISO. È importante anche verificare come viene addestrata l'IA. Gli strumenti integrati in grandi piattaforme come ClickUp sono più sicuri delle piccole app autonome. ClickUp utilizza un livello di sicurezza elevato per garantire la sicurezza e la riservatezza del tuo lavoro.

In che modo i team possono utilizzare l'IA per migliorare la scrittura e la comunicazione professionale?

I team possono utilizzare l'IA per redigere aggiornamenti di stato, riepilogare gli appunti delle riunioni, adattare il tono e garantire la coerenza dei documenti. Il modo migliore per utilizzare l'IA è integrarla direttamente nel lavoro che già svolgi. Non dovresti dover aggiungere un nuovo strumento solo per gestire la tua scrittura.