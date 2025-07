Come siamo passati dalla creazione di contenuti alla produzione di contenuti con ClickUp

In qualità di Senior Content Manager presso ClickUp, ho trascorso anni navigando nel mondo in continua evoluzione della produzione di contenuti. Ho ricoperto ogni ruolo, da autore di blog a stratega di campagne, e ho visto in prima persona come i processi e gli strumenti giusti possano determinare il successo o il fallimento di un team di contenuti.

Oggi desidero condividere la mia prospettiva sulle sfide più grandi nella produzione di contenuti, su come le abbiamo superate e sul perché ClickUp è diventato la nostra unica fonte di verità per le operazioni relative ai contenuti e al processo di produzione dei contenuti.

La sfida della produzione di contenuti: molto più che semplici parole

La produzione di contenuti non consiste solo nello scrivere blog o lanciare campagne. Si tratta di allineare la strategia, gestire i flussi di lavoro, collaborare tra i team e garantire che ogni risorsa produca risultati misurabili.

Ma siamo onesti: la maggior parte dei team che si occupano di contenuti deve affrontare tre problemi fondamentali:

Mancanza di allineamento degli obiettivi: troppo spesso i team creano contenuti fine a se stessi, senza obiettivi chiari, senza una comprensione chiara delle esigenze del pubblico di destinazione e senza KPI misurabili. Ciò porta a uno spreco di lavoro richiesto e a opportunità perse. Strumenti e processi frammentati: Il moderno stack di contenuti digitali è un mosaico di documenti, chat, bacheche di progetto e strumenti di revisione. Passare da una piattaforma all'altra uccide l'efficienza e rende la collaborazione un vero grattacapo. Caos nella gestione dei contenuti: dopo la pubblicazione, i contenuti spesso scompaiono nel nulla. I team perdono traccia delle risorse, perdono opportunità di riutilizzo, ignorano i preziosi contenuti generati dagli utenti e perdono tempo a ricreare ciò che già esiste.

Ti suona familiare? Ci sono passato anch'io. Ma non deve per forza essere così.

Il nostro punto di svolta: creare un motore di contenuti unificato

Noi di ClickUp abbiamo deciso di affrontare queste sfide a testa alta. Ecco come abbiamo fatto:

1. Documentazione della strategia e degli obiettivi

Tutto inizia con la chiarezza. Utilizziamo ClickUp Docs per delineare la nostra strategia dei contenuti, gli obiettivi delle campagne e le sintesi dei progetti. Questa documentazione non viene sepolta nella finestra In arrivo di qualcuno, ma è accessibile a tutti, così ogni membro del team sa su cosa stiamo lavorando e perché.

Gli obiettivi sono visibili, realizzabili e direttamente collegati ai nostri obiettivi di marketing.

2. Ottimizzazione della creazione e della collaborazione

La creazione di contenuti significava passare da Documenti Google a Slack, agli strumenti di project management e a infinite thread di email. Ora, il 90% del nostro lavoro avviene all'interno di ClickUp. Documenti, attività e chat sono tutti collegati. Posso scrivere una bozza di blog, assegnare attività e collaborare con le parti interessate, il tutto senza uscire dalla piattaforma.

I trigger automatizzati mantengono i nostri cicli di revisione rigorosi e tutti sanno esattamente dove trovare l'ultima versione.

3. Gestione e riutilizzo dei contenuti

Una volta che il contenuto è online, il viaggio non finisce. ClickUp funge da database dei nostri contenuti, facilitando il monitoraggio, l'aggiornamento e la ridistribuzione delle risorse. Hai bisogno della landing page dell'ultimo trimestre? Basta una ricerca. Vuoi riutilizzare un caso di studio per una nuova campagna?

Mappa la tua campagna su una sequenza temporale, collabora con i team e visualizza tutti i tuoi obiettivi di marketing dei contenuti con il modello Calendario campagna di ClickUp

Non è più necessario reinventare la ruota.

Flusso di lavoro reale: campagne full funnel semplicemente parlando con ClickUp

Recentemente ho prodotto un'intera campagna di contenuti full-funnel, semplicemente parlando con ClickUp e ClickUp Brain.

Ecco come si è svolto il processo, che mostra come un singolo marketer possa muoversi alla velocità di un team di dieci o venti persone:

Pianificazione delle campagne con lavagne online:

Ho iniziato mappando la campagna sulle lavagne online ClickUp. È il modo più semplice per visualizzare il funnel, allineare gli stakeholder e assicurarsi che tutto sia perfetto per le approvazioni.

Generazione di testi con ClickUp Brain:

Con il nostro rapporto di leadership di pensiero come punto di riferimento, ho chiesto a ClickUp Brain di analizzare il rapporto, estrarre i temi chiave e generare tre meta-annunci accattivanti mirati al nostro pubblico. ClickUp Brain ha citato le statistiche del rapporto e ha riscritto gli annunci utilizzando le nostre best practice, senza bisogno di formattare manualmente.

Creazione e collaborazione senza soluzione di continuità dei documenti:

Gli annunci generati sono stati immediatamente inseriti in un documento ClickUp, che ho incorporato direttamente nella lavagna online. Il documento è completamente interattivo: il mio team può scorrere, modificare e commentare in tempo reale, il tutto all'interno di ClickUp.

Gestione creativa e delle risorse pubblicitarie:

Dopo aver generato le immagini degli annunci, le ho caricate nel documento e ho incorporato tutto nella lavagna online. Trovare e gestire le risorse creative è semplicissimo quando tutto è raccolto in un unico posto.

Campagna di fidelizzazione nella parte inferiore del funnel:

Successivamente, ho chiesto a ClickUp Brain di scrivere una sequenza di email di nurturing per i lead che scaricano il report, seguendo le nostre best practice di copywriting per le email. L'IA ha estratto i dati dal report, ha formattato le email e ha assicurato che tutto fosse in linea con la nostra guida di stile.

Revisione automatica dei contenuti:

Ho inviato le email di nurture al nostro agente di revisione dei contenuti tramite ClickUp Chat. L'agente ha revisionato il testo in tempo reale, fornendo suggerimenti pratici basati sulla nostra guida di stile, e io ho rapidamente aggiornato il documento con la versione migliorata, senza bisogno di copiare e incollare.

Il risultato:

In un unico flusso di lavoro, ho pianificato, creato, rivisto e finalizzato una campagna completa, senza mai uscire da ClickUp o cambiare strumento. Tutto era basato sulla voce, alimentato dall'IA e completamente collaborativo.

Gestione del database dei contenuti: riutilizza e ridistribuisci con facilità

Uno degli aspetti più potenti di ClickUp è la facilità con cui è possibile gestire l'intero database dei contenuti:

Vista Elenco: organizza tutte le tue risorse di contenuto in un'unica vista personalizzabile. Filtra, raggruppa e ordina in base a qualsiasi criterio: stato, titolare, campagna o data di pubblicazione.

Attività in più elenchi: assegna una singola risorsa di contenuto a più elenchi (ad esempio, "Post del blog", "Casi di studio" e "Campagne") per ottenere la massima visibilità e collaborazione tra i team, senza duplicazioni.

Campi personalizzati e campi personalizzati con l'IA: monitora ogni dettaglio, dal tipo di contenuto e la fase del funnel alle parole chiave SEO e alle metriche delle prestazioni. I campi personalizzati con l'IA possono estrarre e aggiornare automaticamente i metadati, risparmiando tempo e migliorando la precisione.

Ricerca connessa: trova immediatamente qualsiasi risorsa, indipendentemente dalla sua posizione nell'area di lavoro. La ricerca connessa mostra i contenuti correlati, facilitando l'identificazione delle opportunità di riutilizzo e ridistribuzione.

Grazie a queste funzionalità/funzioni, potrai massimizzare la longevità e l'impatto di ogni singolo contenuto, assicurandoti che nulla vada perso e che ogni risorsa possa essere sfruttata in tutti i tuoi programmi di marketing.

La differenza di ClickUp: IA e automazione

Ciò che distingue davvero ClickUp è il modo in cui integra profondamente l'IA nei nostri flussi di lavoro. ClickUp AI non è solo un assistente di scrittura, ma è addestrato sul nostro marchio, sulla nostra messaggistica e sulle nostre best practice. Quando redigo i contenuti, l'IA comprende già la nostra voce e i nostri obiettivi, consentendoci di risparmiare ore di rielaborazione e garantendo la coerenza.

Abbiamo anche creato un Agente di revisione dei contenuti personalizzato in ClickUp Chat.

Inserisci la tua bozza e l'agente fornirà un feedback immediato, un punteggio e suggerimenti di miglioramento basati sulla nostra guida di stile e sugli obiettivi della campagna. Questo ha ridotto drasticamente i cicli di revisione e aumentato la nostra fiducia in ogni risorsa che distribuiamo

Conclusione: la produzione di contenuti reinventata

La produzione di contenuti sarà sempre complessa, ma non deve necessariamente essere caotica. Centralizzando la nostra strategia, semplificando la collaborazione e sfruttando strumenti basati sull'IA, ClickUp ha trasformato il modo in cui creiamo, gestiamo e misuriamo i contenuti.

Se sei pronto a portare chiarezza ed efficienza nelle operazioni relative ai tuoi contenuti, è il momento di provare ClickUp. Inizia oggi stesso il tuo viaggio e scopri quanto può ottenere di più il tuo team, lavorando insieme.

Sei pronto a migliorare la produzione dei tuoi contenuti? Inizia subito con ClickUp!