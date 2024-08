10 migliori strumenti di controllo grammaticale per l'editing nel 2024

Anche la scrittura più avvincente può perdere la sua brillantezza se si trova un errore di grammatica o di punteggiatura. Gli scrittori, gli editor e i responsabili dei contenuti sono alla costante ricerca del Santo Graal della grammatica strumenti di scrittura che possono evitare queste insidie.

La pubblicazione di contenuti con errori di grammatica o di ortografia può danneggiare non solo la vostra credibilità, ma anche le opportunità aziendali. In questo scenario, gli strumenti di controllo grammaticale sono diventati gli eroi non celebrati della parola scritta, progettati per lucidare la prosa alla perfezione.

Che stiate scrivendo un romanzo, perfezionando un post su un blog o redigendo una proposta aziendale, il giusto correttore grammaticale è un alleato indispensabile nella ricerca di contenuti impeccabili.

**Cosa si deve cercare negli strumenti di controllo grammaticale?

Il miglior correttore grammaticale vi aiuta a evitare gli errori e a raggiungere la chiarezza e la precisione. Ecco cosa considerare nella scelta degli strumenti per voi o per la vostra azienda:

I 10 migliori strumenti di controllo grammaticale da usare nel 2024

Con molte app online che promettono di perfezionare la vostra prosa, la domanda non è solo quali sono disponibili, ma quali sono le più efficienti e accurate. Ecco i 10 migliori strumenti di controllo grammaticale da utilizzare nel 2024 per garantire che la vostra scrittura non sia solo priva di errori, ma anche rifinita al massimo delle sue potenzialità.

1. ClickUp

l'assistente di scrittura IA di ClickUp Brain vi aiuta a scrivere più velocemente e a perfezionare i vostri contenuti dal punto di vista grammaticale

ClickUp, tradizionalmente noto per le sue capacità di project management, consente anche il controllo grammaticale e il miglioramento della scrittura con funzionalità/funzione che si rivolgono a scrittori professionisti, content manager e a tutti coloro che necessitano di contenuti di qualità.

Per coloro che desiderano migliorare la propria scrittura e allo stesso tempo gestire in modo efficiente i progetti, ClickUp rappresenta uno strumento interessante e a doppio scopo. La sua capacità di integrarsi con Grammarly e di offrire suggerimenti integrati basati sull'IA lo rende prezioso per garantire una scrittura priva di errori e raffinata.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di Hemingway

Utilizzate il punteggio di leggibilità per identificare le frasi complesse e semplificarle per una scrittura più chiara

Rendere più efficace la scrittura riducendo al minimo gli avverbi

Identificare le frasi con voce passiva per migliorare la scrittura in generale

Utilizzare l'app desktop per la modifica offline e la pubblicazione diretta

Limiti di Hemingway

Manca la profondità dei controlli grammaticali e ortografici che si trovano in altri controllori grammaticali gratis

Molti utenti preferisconoAlternative a Hemingway in quanto non ha una funzionalità/funzione di controllo del plagio

Feedback al limite su problemi di scrittura avanzati come stile e tono

Prezzi di Hemingway

**Versione online: gratis

App desktop: Acquisto una tantum di $19,99, disponibile sia per Windows che per Mac

Valutazioni e recensioni di Hemingway

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

4. QuillBot

via Quillbot QuillBot è noto per i suoi innovativi strumenti di IA per la scrittura e la parafrasi, progettati per migliorare la qualità e la chiarezza dei contenuti scritti su varie piattaforme.

Il suo motore di parafrasi unico e gli strumenti di scrittura integrati lo rendono uno dei preferiti da studenti, ricercatori e scrittori professionisti. Per scoprire come QuillBot si posiziona rispetto ai suoi concorrenti, leggete Alternative di QuillBot .

Le migliori funzionalità/funzione di QuillBot

Utilizzate lo strumento di parafrasi per riformulare il testo per migliorarne la chiarezza o modificarne il tono

Rileva e corregge gli errori grammaticali, assicurando che la scrittura sia conforme alle regole della grammatica inglese

Mantenere l'integrità accademica controllando l'originalità dei testi

Riassumere articoli, documenti e documenti in chiavi per una rapida comprensione

Scegliere un intervallo di modalità di scrittura, come formale, semplice, creativa, ecc. per adattarsi a vari contesti

Limiti di QuillBot

La versione gratuita ha dei limiti su funzionalità/funzioni quali la lunghezza del testo che può essere elaborato e l'accesso alle opzioni avanzate di parafrasi

Alcuni utenti potrebbero trovare i suggerimenti dello strumento di parafrasi meno accurati per testi complessi o tecnici

Prezzi di QuillBot

Versione Free

**Prezzo a partire da $9,95/mese

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

5. Wordtune

via G2 Wordtune adotta un approccio unico alla riscrittura e al perfezionamento delle frasi, impiegando l'IA per suggerire alternative più naturali, accurate e scorrevoli per qualsiasi testo. È particolarmente utile per chi non è madrelingua inglese e per chiunque voglia migliorare il flusso e la leggibilità della propria scrittura.

Per chi è alla ricerca di un intervallo più ampio di opzioni, esplorare Alternative di Wordtune possono fornire informazioni sulle diverse funzionalità/funzioni disponibili sul mercato.

Le migliori funzionalità/funzione di Wordtune

Ottenete idee basate sull'IA ariscrivere le frasi per migliorare la chiarezza e lo stile

Beneficiare di suggerimenti in tempo reale per migliorare la struttura delle frasi e la scelta delle parole

Adattare il tono della scrittura allo scopo o al pubblico cui è destinata

Utilizzare l'estensione Chrome per lavorare su Documenti Google, email e piattaforme di social media

Limiti di Wordtune

Le funzionalità/funzione avanzate sono riservate alla versione Premium

Limitato supporto linguistico, principalmente incentrato sull'inglese

Prezzi di Wordtune

Versione Free

Plus: $24,99/mese, valutazioni e recensioni di Wordtune

**Valutazioni e recensioni di Wordtune

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

vuoi maggiori informazioni? Leggi il nostro_ Confronto Wordtune vs. Grammarly

6. Scrittore

via G2 Writer.com si rivolge in modo specifico alle aziende e agli scrittori professionisti che cercano un assistente di scrittura IA completo e strumento di correzione delle bozze che applica le guide di stile, controlla gli errori grammaticali e ortografici e garantisce la coerenza dei contenuti in team di grandi dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Writer

Aggiunta di guide di stile personalizzate per applicare stili di scrittura specifici e la voce del marchio in tutti i documenti

Identificare gli errori e migliorare la grammatica, lo stile e il tono con il controllore avanzato di grammatica e stile

Mantenere la coerenza nell'uso di termini tecnici e gergo

Garantire l'originalità del contenuto ed evitare il plagio

Limiti dello scrittore

Progettato principalmente per l'uso in azienda, potrebbe non essere adatto ai singoli utenti o ai piccoli team

Costi più elevati per l'accesso a una suite completa di funzionalità/funzione

Prezzi del writer

Prezzi personalizzati per team e aziende, in base alle esigenze specifiche e alla scala di utilizzo

Valutazioni e recensioni degli scrittori

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

7. Zenzero

via G2 Ginger Software è uno strumento completo di controllo grammaticale e ortografico progettato per migliorare le capacità di scrittura correggendo in tempo reale un ampio intervallo di errori grammaticali, di ortografia e di parole usate in modo improprio. Le sue funzionalità/funzioni uniche si rivolgono sia ai madrelingua sia a chi sta imparando l'inglese come seconda lingua.

Le migliori funzionalità/funzione di Ginger

Correzione di tutti i tipi di errori grammaticali, errori di ortografia e combinazioni di parole usate in modo improprio

suggerimenti per riformulare le frasi per migliorarne la chiarezza o lo stile

Tradurre i propri scritti in oltre 40 lingue

Sessioni personalizzate di esercitazione basate sulla vostra scrittura per migliorare la vostra conoscenza dell'inglese

Utilizzate l'estensione per i browser Chrome, Safari e Firefox per un flusso di lavoro di scrittura senza interruzioni

Limiti di zenzero

Alcune funzionalità avanzate richiedono una sottoscrizione premium

Prezzi di Ginger

Versione Free

Premium: $7,49/mese (addebitato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Ginger

G2: 4.3/5 (50+ recensioni)

4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (85 recensioni)

8. Linguix

via G2 Linguix è un Assistente di scrittura dotato di IA che va oltre il controllo grammaticale di base per offrire approfondimenti avanzati sulla scrittura, suggerimenti di modelli e opportunità di apprendimento linguistico personalizzato. È progettato per individui, professionisti e team che desiderano migliorare la qualità della loro comunicazione scritta.

Le migliori funzionalità/funzione di Linguix

Rileva e corregge errori complessi di grammatica, punteggiatura e stile

Ottenere informazioni sui propri modelli di scrittura, aiutando a identificare le aree da migliorare

Utilizzare la "modalità segreta" in sicurezza per controllare i contenuti sensibili senza memorizzarli

Creazione di modelli riutilizzabili per accelerare la scrittura

Lavorate nel modo che più vi aggrada grazie alle integrazioni per browser con Chrome, Firefox ed Edge, oltre a un editor web indipendente per un supporto completo alla scrittura

Limiti di Linguix

Funzionalità/funzione come gli approfondimenti sulla scrittura e gli snippet sono principalmente utili per gli utenti abituali o per i professionisti, offrendo forse meno valore agli scrittori occasionali

I suggerimenti e gli approfondimenti più avanzati sono bloccati nel piano premium

Prezzi di Linguix

Versione Free

**A partire da 8 dollari al mese (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su Linguix

G2 : 4.5/5 (120+ recensioni)

: 4.5/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

9. Strumento linguistico

via LanguageTool LanguageTool è uno strumento versatile per il controllo grammaticale, stilistico e ortografico che supporta diverse lingue oltre all'inglese. Il suo sofisticato algoritmo corregge gli errori grammaticali più comuni e offre suggerimenti stilistici, rendendolo adatto a un ampio intervallo di utenti, compresi i non madrelingua, i professionisti e gli studenti.

Le migliori funzionalità/funzione di LanguageTool

Effettua correzioni in oltre 20 lingue, tra cui inglese, tedesco, spagnolo, francese e altre ancora

Rilevare gli errori grammaticali e i problemi stilistici e ricevere suggerimenti per migliorare la propria scrittura

Aggiungere parole a un dizionario personale, evitando di segnalare ripetutamente alcuni nomi o termini

Lavorare con facilità grazie all'estensione del browser per Chrome, Firefox e Microsoft Edge e all'integrazione con Microsoft Word, Google Documenti e LibreOffice

Limiti di LanguageTool

Alcune funzionalità/funzione avanzate e l'intervallo completo di suggerimenti sono disponibili solo nella versione premium

Potrebbe non cogliere tutte le sfumature nei testi scritti da utenti altamente qualificati o in un gergo professionale specifico

Prezzi di LanguageTool

Versione Free

**Premium per gli individui: a partire da $19/mese

Premium per Teams: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su LanguageTool

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

10. GrammarCheck

via GrammarCheck GrammarCheck fornisce una piattaforma semplice e utente per il controllo della grammatica e dell'ortografia. Rivolto a scrittori occasionali, studenti e professionisti in cerca di una rapida revisione del proprio testo, non richiede registrazione o installazione, rendendolo accessibile per un uso immediato.

Le migliori funzionalità/funzione di GrammarCheck

È sufficiente incollare il testo nell'editor web gratuito per ottenere correzioni grammaticali e ortografiche immediate

Ottieni correzioni semplici per migliorare la tua scrittura senza dover gestire impostazioni complesse

Accesso online da qualsiasi luogo senza dover scaricare nulla

Limiti di GrammarCheck

Manca della profondità di analisi e delle funzionalità/funzione avanzate presenti in strumenti di controllo grammaticale più completi, come LanguageTool o Grammarly

Non supporta errori ortografici contestuali o problemi grammaticali avanzati

Prezzi di GrammarCheck

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di GrammarCheck

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capitolare: 4.7/5.0 (95+ voti)

Migliora la tua scrittura con gli strumenti di controllo grammaticale

Nella selezione degli strumenti di controllo grammaticale, è fondamentale non solo cercare il miglior correttore grammaticale gratis, ma anche scegliere uno strumento che risponda alle specifiche sfumature delle vostre esigenze di scrittura.

Da evitare le insidie più comuni, come gli errori di punteggiatura, a garantire che la vostra prosa sia libera da errori grammaticali, lo strumento giusto fa molto di più che correggere l'ortografia: eleva la vostra scrittura.

Tra la pletora di opzioni disponibili, ClickUp emerge come soluzione integrata per gestire le attività e migliorare la qualità della scrittura. Con funzionalità che vanno oltre il normale controllo della punteggiatura o dell'ortografia, ClickUp offre funzionalità/funzione avanzate come strumenti di parafrasi e suggerimenti grammaticali, fondendo perfettamente il project management con una solida assistenza alla scrittura.

È un alleato completo per tutti coloro che desiderano padroneggiare una scrittura efficace su più piattaforme. Iniziare a lavorare con ClickUp oggi stesso!