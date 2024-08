Wordtune vs. Grammarly: Quale strumento di scrittura AI è il migliore?

Volete identificare gli errori grammaticali? avete bisogno di suggerimenti sulla struttura delle frasi? un feedback completo per il tono e lo stile del contenuto? verificato

Anche se una buona Strumento di scrittura per l'IA vi aiuta in tutto questo, ma non tutti sono uguali. Alcuni offrono nuove e scintillanti funzionalità di IA, altri offrono funzionalità/funzione editoriali di base, e poi c'è il caso di ciò che i clienti hanno da dire.

Nonostante la molteplicità di opzioni, si distinguono due strumenti: Wordtune e Grammarly.

In questa guida esamineremo Wordtune vs Grammarly e confronteremo le funzionalità/funzione principali, i prezzi e il livello di supporto, tra gli altri.

Abbiamo incluso una terza scelta che potrebbe essere lo strumento di scrittura IA che stavate cercando!

Che cos'è Wordtune?

via Sintonia di parole Wordtune è uno strumento di IA generativa che migliora la vostra scrittura con raccomandazioni di IA. Disponibile per il desktop, lo smartphone o l'app preferita, Wordtune migliora la comunicazione al volo.

Utilizzate lo strumento per migliorare la messaggistica per i post sui social media, per il brainstorming della vostra prossima grande idea, per la scrittura tecnica e altro ancora.

Ecco una rapida carrellata delle sue funzionalità/funzioni:

Funzionalità/funzione di Wordtune

La funzionalità/funzione di scrittura IA di Wordtune copre ogni aspetto della scrittura di un testo scrittura di contenuti

per correggere errori grammaticali, citare origini dati, migliorare il contenuto scritto e altro ancora.

IA Risponde

Wordtune fornisce contenuti concreti dopo un controllo incrociato con un minimo di cinque fonti attendibili. L'accuratezza dei fatti della piattaforma è migliore di strumenti come Grammarly o ChatGPT .

È possibile creare una chat personalizzata base di conoscenza personalizzata sulla vostra libreria Wordtune con la funzionalità IA Answers di Wordtune.

Assistente di scrittura IA

Via Wordtune

L'assistente IA di Wordtune offre suggerimenti IA che rimangono fedeli al vostro stile unico e vi permettono di scrivere più velocemente. È possibile alternare i toni formali e informali dei contenuti con un semplice pulsante.

Wordtune offre opzioni di tono per i contenuti.

È possibile personalizzare la scrittura con battute o con le ultime statistiche. L'assistente IA può occuparsi di aspetti tecnici come la grammatica, l'ortografia, ecc.

Creare con l'IA

Potete personalizzare i modelli disponibili in Wordtune e creare contenuti di qualità partendo da zero. Create titoli creativi, post su LinkedIn, email e molto altro.

Wordtune Rewrite

Wordtune Rewrite vi semplifica la vita offrendo raccomandazioni IA che riscrivono le frasi in pochi secondi, da una singola parola a un'intera pagina

Ad esempio, avete scritto un post originale sul blog e volete promuoverlo sui social media. Ecco cosa Da fare:

Incollare il blog nello strumento Parafrasi di Wordtune

Utilizzare il contenuto riepilogato/riassumere per promuovere il blog in moduli brevi e lunghi:

Lo strumento Parafrasi di Wordtune

Prezzi di Wordtune:

Versione Free: $0 /mese

/mese Plus : $9,99 /mese per utente, con fatturazione annuale (30 riscritture e spezie, 5 prompt IA e cinque riepiloghi al giorno, correzioni di testo illimitate, raccomandazioni di testo illimitate)

: /mese per utente, con fatturazione annuale (30 riscritture e spezie, 5 prompt IA e cinque riepiloghi al giorno, correzioni di testo illimitate, raccomandazioni di testo illimitate) Unlimitato : 14,99 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale (riscritture e spezie illimitate, prompt IA, riassunti, correzioni di testo, raccomandazioni di testo, supporto premium)

: dollari al mese per utente, con fatturazione annuale (riscritture e spezie illimitate, prompt IA, riassunti, correzioni di testo, raccomandazioni di testo, supporto premium) Aziendale: Prezzo personalizzato (funzionalità/funzione illimitate per tutti i membri del vostro team)

dai un'occhiata a questi

{\a6}Si tratta di un'offerta che non ha nulla da invidiare a quella di un'altra azienda https://clickup.com/it/blog/71532/alternative-a-wordtune/ {\a6}Altre alternative a Wordtune /%href/

!

Che cos'è Grammarly?

via Grammatica Grammarly si è evoluto da strumento di controllo ortografico e grammaticale. È uno dei migliori strumenti gratuiti per il controllo dell'ortografia e della grammatica Assistenti di scrittura IA oggi, con una fanbase fedele. Gli utenti sfruttano la piattaforma per scrivere in modo sicuro e chiaro, con una corretta formattazione, riscrittura e strutturazione delle frasi.

Grammarly è utile perché vi dice perché dovete cambiare qualcosa. In questo modo, si impara con lo strumento mentre si scrive di più:

Diciamo che state scrivendo un articolo di ricerca e pensate che l'introduzione potrebbe essere più specifica. Usate Grammarly come cassa di risonanza per trovare idee su come migliorare la vostra scrittura.

Grammarly diventa un paio di occhi in più per cogliere gli aspetti che potrebbero sfuggirvi. È possibile colmare le lacune del contenuto con le controargomentazioni fornite dallo strumento.

È probabile che questo sia il motivo per cui oltre 30 milioni di persone e 50.000 team utilizzano quotidianamente Grammarly per scrivere meglio. Inoltre, Grammarly utilizza l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale e l'apprendimento automatico per comprendere il contesto e il tono della scrittura.

L'assistente generativo IA di Grammarly è disponibile per Windows, Mac, Chrome, Edge e Grammarly Editor. È possibile utilizzare le sue capacità di scrittura generativa IA per LinkedIn, Medium, Gmail e qualsiasi altra piattaforma.

Funzionalità/funzione di Grammarly

Grammarly offre funzionalità/funzione per gli scrittori, per darvi una spinta creativa e rendervi più produttivi. Inserite i prompt giusti per generare testi su richiesta per articoli, email, reportistica e quant'altro.

Ecco le sue funzionalità più importanti:

Scrittore IA

La funzionalità/funzione generativa di Grammarly per il testo

Grazie all'IA generativa, è possibile utilizzare l'assistente di comunicazione IA di Grammarly per elaborare idee sui contenuti.

Utilizzate il co-creatore IA pronto all'uso di Grammarly per ideare, comporre, riscrivere a piacere e raggiungere più velocemente i vostri obiettivi di comunicazione.

I prompt di Grammarly per bozze raffinate

Potete fornire istruzioni di base tramite prompt specifici per il contesto e lasciare che l'elaborazione del linguaggio naturale di Grammarly trasmetta il vostro messaggio:

Grammarly può generare un intero blog in base al prompt.

È anche possibile sperimentare più versioni per rendere la propria scrittura la migliore possibile.

Assistenza vocale

Ma qual è la funzionalità/funzione principale di Grammarly? L'IA generativa che personalizza i contenuti in base al tono, alla formalità e alla rilevanza professionale.

Configurazione della tonalità del contenuto generato dall'IA

È anche possibile fare brainstorming con lo strumento su idee, schemi e prospettive e avviare il processo creativo.

Prezzi di Grammarly:

Free: $0 USD /mese (suggerimenti di scrittura per errori di grammatica, ortografia e punteggiatura, accesso a 100 prompt al mese)

/mese (suggerimenti di scrittura per errori di grammatica, ortografia e punteggiatura, accesso a 100 prompt al mese) Grammarly Premium : $12 USD/mese, con fatturazione annuale (Grammarly Premium fornisce l'accesso a 1000 prompt al mese, una robusta assistenza IA con funzionalità avanzate per i suggerimenti di scrittura, opzioni di scelta delle parole, formattare, riscrivere frasi complete e altro ancora)

: $12 USD/mese, con fatturazione annuale (Grammarly Premium fornisce l'accesso a 1000 prompt al mese, una robusta assistenza IA con funzionalità avanzate per i suggerimenti di scrittura, opzioni di scelta delle parole, formattare, riscrivere frasi complete e altro ancora) Aziendale : $15 USD /membro al mese, con fatturazione annuale (accesso a 2000 prompt/membro/mese, dashboard di analisi, toni del marchio, ecc.)

: /membro al mese, con fatturazione annuale (accesso a 2000 prompt/membro/mese, dashboard di analisi, toni del marchio, ecc.) Enterprise: Prezzo personalizzato; accesso all'IA per l'intera organizzazione con prompt illimitati per utente al mese

Vedi questi

**Alternative a Grammarly_

!

Wordtune vs Grammarly: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Wordtune che Grammarly offrono estese funzionalità di scrittura IA per produrre contenuti privi di errori. Ma uno è migliore dell'altro? Scopriamolo!

Wordtune vs. Grammarly: A confronto

Ecco un'analisi approfondita di sei funzionalità/funzione critiche di entrambe le piattaforme e vediamo come si posizionano:

1. Controlli grammaticali

Free di Grammarly strumento di controllo grammaticale fornisce suggerimenti dettagliati per correggere gli errori e migliorare la chiarezza del contenuto.

In confronto, le capacità grammaticali di Wordtune sono inferiori. Il vincitore per la correzione degli errori di grammatica e di ortografia? Grammarly, a mani basse!

2. Controllore di plagio

Grammarly offre anche una robusta funzionalità/funzione di controllo del plagio, che rileva il plagio all'interno del testo e allo stesso tempo individua altri problemi di scrittura.

È possibile utilizzare i suggerimenti originali dello strumento e sostituire il contenuto plagiato con il piano premium.

Wordtune non offre il controllo del plagio. Invece, lo strumento può riscrivere le frasi mantenendo intatto il significato per rendere il contenuto privo di plagio.

Quindi, Grammarly ha la meglio su Wordtune.

3. Scrittura IA

La funzionalità/funzione Spices di Wordtune può riscrivere i contenuti al posto vostro con un semplice pulsante:

Si possono alternare stili di scrittura informali e formali. Accorciare o espandere il contenuto con dati concreti.

Infine, potete scegliere tra più "spezie" (leggi: prompt) in base alle vostre esigenze e capacità di scrittura:

Spices è disponibile su Google Chrome come estensione. È possibile utilizzarla anche su Documenti Google, componente aggiuntivo di Edge, app per dispositivi mobili iOS e altro ancora.

Grammarly, pur essendo un assistente di scrittura IA, non è altrettanto abile nel riscrivere i testi. Questo strumento è più utile per correggere errori ortografici e grammaticali invece di parafrasare. Per tutte le esigenze di scrittura (e riscrittura) IA, Wordtune è la scelta migliore.

4. Integrazione

Wordtune si integra con le app più diffuse come Microsoft Outlook, Google Documenti, Gmail, Slack, WhatsApp, X, LinkedIn, ecc.

Anche Grammarly offre integrazioni con oltre 500.000 app e siti web, tra cui Gmail, Outlook, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, ecc. Entrambe le piattaforme offrono integrazioni con strumenti di uso comune, il che rende il risultato un pareggio.

5. Lingue

Grammarly supporta attualmente solo l'inglese.

Wordtune, invece, è ottimo per chi non è madrelingua inglese. È in grado di tradurre in inglese varie lingue globali come spagnolo, tedesco, francese, mandarino, hindi, coreano, arabo, ebraico, russo o portoghese.

Grammarly vs. Wordtune: Altre funzionalità/funzione utili

Il Tone Checker di Grammarly assicura che il vostro messaggio sia ben accolto dai lettori. Utilizzate questa funzionalità/funzione per valutare la formalità, la sicurezza e l'ottimismo dei vostri contenuti.

È anche possibile assumere un "editor professionista" che può fornire una prospettiva umana ai contenuti, cosa che manca a Wordtune.

In confronto, Wordtune è uno strumento di controllo grammaticale economico che permette di regolare il tono dei contenuti in tempo reale. Tuttavia, è possibile scegliere solo tra gli stili formale, neutro e casual.

Wordtune vs. Grammarly su Reddit

Ecco cosa dicono gli utenti di Grammarly vs Wordtune su Reddit .

La maggior parte delle persone propende per Grammarly, soprattutto per le sue correzioni ortografiche e grammaticali, le funzionalità/funzione di modifica e i contenuti privi di errori:

"Sono un editor, quindi Grammarly è il mio compagno, soprattutto perché ha il pulsante "clicca qui e questi errori vengono corretti". È tutto in un piccolo box scorrevole"

Su una pagina separata thread alcuni utenti di Reddit sostengono che Wordtune aiuta a migliorare la strutturazione delle frasi.

Wordtune vs. Grammarly: Esiste una scelta giusta?

Nell'analisi generale di Wordtune vs. Grammarly, la differenza principale tra questi due strumenti sta nella loro enfasi: Wordtune è specializzato nel migliorare lo stile e il tono dei contenuti grazie all'assistenza avanzata di IA per la riscrittura, mentre Grammarly si concentra sulla correzione degli errori grammaticali e ortografici e sul controllo dei plagi.

Entrambi gli strumenti sono eccellenti per casi d'uso e applicazioni diverse. Wordtune offre un maggiore controllo sulla stesura dei contenuti, mentre Grammarly aiuta a risolvere i problemi chiave di scrittura a livello di occhio.

La scelta dello strumento dipende in ultima analisi da come, perché e cosa si vuole scrivere!

Tuttavia, se siete alla ricerca di una soluzione all-in-one, c'è un altro valido concorrente!

Riunione della migliore alternativa a Wordtune vs. Grammarly

la prima soluzione IA al mondo che può essere adattata al vostro ruolo! ClickUp Brain

Generare idee, blog, post sui social media, email commerciali, ottimizzare i contenuti, prevedere le tendenze e molto altro ancora con l'assistente alla scrittura di ClickUp Brain

L'assistente IA di ClickUp è qui

ClickUp Brain è il vostro strumento di scrittura potenziato dall'IA per comporre email, scrivere post per il blog e superare il blocco dello scrittore! Gli scrittori freelance potranno beneficiare di uno dei migliori assistenti di scrittura.

ClickUp Brain offre centinaia di soluzioni artigianali e basate sulla ricerca Strumenti di IA per tutti i ruoli e i casi d'uso immaginabili, dal prodotto all'ingegneria al project management.

Utilizzate questo strumento per accendere la scintilla creativa. Per istanza, è possibile:

Generare riepiloghi/riassunti di testi lunghi (ad esempio: thread di commenti, note di riunioni, ecc.)

Creare elementi di azione e approfondimenti da documenti e attività

Utilizzare intestazioni, tabelle e altro ancora per formattare in modo perfetto

Idee per la prossima campagna, sondaggio, slogan di marketing, evento e così via

Scrivere con coerenza e chiarezza con il vostro copy editor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Content-Editing-in-Docs-1400x788.gif ClickUp AI Modifica dei contenuti nei documenti /$$$img/

Utilizzare ClickUp Brain per modificare, riepilogare/riassumere, controllare l'ortografia o regolare la lunghezza dei contenuti nei documenti

$$$a I vostri documenti e il vostro lavoro, tutto in un posto centralizzato

Il potente Documenti di ClickUp consente di accedere a tutto in un unico luogo. È sufficiente collegare documenti e attività e iniziare a lavorare.

È possibile modificare gli stati dei progetti, aggiungere widget per aggiornare i flussi di lavoro, assegnare attività e altro ancora, il tutto all'interno dell'editor. Ma il vantaggio non si ferma qui.

Con ClickUp Docs è possibile creare bellissimi wiki con pagine annidate e completarli con diverse opzioni di stile (come l'aggiunta di tabelle, l'inserimento di segnalibri e altro) per formattare il documento.

La maggior parte delle persone fatica a costruire roadmap e basi di conoscenza. Ora non più.

ClickUp Docs offre un cocktail di funzionalità/funzione che consentono di risparmiare tempo (ad esempio: panoramica e intestazioni, modelli pronti per l'uso, ecc creare la documentazione del progetto :

Inoltre, è possibile migliorare la collaborazione del team con ClickUp Docs e modificare in tempo reale. Immaginate di poter taggare gli altri con commenti e di convertire i testi in attività tracciabili: questa è la magia di ClickUp Docs.

Integrazione perfetta con più di 1000 strumenti per ClickUp gratis

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-integration-1400x1032.png Connetti ClickUp alle tue app più utilizzate per semplificare il tuo lavoro tra gli strumenti e portarli in un unico luogo centralizzato /$$$img/

Collegate ClickUp alle vostre app più utilizzate per semplificare il vostro lavoro tra gli strumenti e riunirli in un unico luogo centralizzato

Da fare: odiate i documenti tecnici sulle API ma amate le integrazioni? ClickUp vi copre le spalle. Integrazione con oltre 1000 app e connettete ClickUp agli strumenti utilizzati dal vostro team senza bisogno di conoscenze tecniche! Alcune delle integrazioni più importanti includono Zapier, Salesforce, Google Calendar, Facebook, Gitlab, Calendly, Google Drive e altro ancora.

È inoltre possibile integrare ClickUp con Grammarly e ottenere suggerimenti grammaticali e controlli ortografici da qualsiasi area di testo in ClickUp!

Prezzi di ClickUp:

È possibile aggiungere ClickUp Brain a qualsiasi piano a pagamento per 5 dollari al mese per membro.

Versione Free: ClickUp Docs, 100MB di spazio di archiviazione, attività e membri illimitati, lavagne online, chattare in tempo reale e altro ancora

ClickUp Docs, 100MB di spazio di archiviazione, attività e membri illimitati, lavagne online, chattare in tempo reale e altro ancora Unlimited ($7 per membro, al mese): Spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate, grafici Gantt illimitati, dashboard illimitati, compatibile con IA, ecc.

Spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate, grafici Gantt illimitati, dashboard illimitati, compatibile con IA, ecc. Business ($12 per membro, al mese): Teams illimitati, esportazione personalizzata, funzionalità avanzate per la condivisione pubblica, automazione avanzata, compatibilità con IA, ecc

Teams illimitati, esportazione personalizzata, funzionalità avanzate per la condivisione pubblica, automazione avanzata, compatibilità con IA, ecc Azienda (contattare il settore commerciale per i prezzi): Enterprise API, white labeling, Success Manager dedicato, IA compatibile, ecc.

Scrivere in modo più intelligente con gli strumenti di scrittura di IA

Gli strumenti di IA per la scrittura hanno rivoluzionato il nostro modo di comunicare. Non solo correggono i nostri errori linguistici, ma aiutano anche lo stile, il tono e il senso dell'obiettivo dei nostri contenuti. Il nostro approfondimento su Wordtune e Grammarly mostra che ciascuno di questi strumenti offre vantaggi unici alla tabella. Wordtune brilla per le sue capacità di scrittura e riscrittura in IA ed è brillante per chi non è madrelingua inglese, mentre Grammarly si distingue per la sua capacità di identificare e correggere gli errori grammaticali, il controllo ortografico e il rilevamento dei plagi.

Tuttavia, non dimentichiamo le potenti capacità di ClickUp Brain, che offre una suite completa di strumenti di IA per la scrittura per diversi ruoli e casi d'uso. Dal brainstorming di idee alla generazione di riepiloghi/riassunti di testi lunghi, ClickUp Brain è l'assistente ideale per ogni esigenza di scrittura. Inoltre, si integra facilmente con numerose app per un'esperienza di scrittura fluida e completa. Quindi, perché scegliere tra Grammarly e Wordtune quando potete averli tutti con ClickUp Brain?

Sia che vogliate usare un linguaggio semplice o correggere l'ortografia e la grammatica, utilizzate questo strumento per velocizzare la vostra scrittura, caratterizzata da chiarezza e coerenza. Iscriviti per una versione di prova gratuita!