Come utilizzare l'IA per gli studenti (casi d'uso e strumenti)

Domani devi consegnare un elaborato. Inizi a fare ricerche e, prima che te ne accorga, sono passate tre ore, hai 27 schede aperte e in qualche modo ti sei ritrovato a leggere una teoria del complotto sul perché i piccioni non siano reali.

La ricerca può essere un vero e proprio vortice di distrazioni, ma l'IA può aiutarti a rimanere in carreggiata trovando fonti attendibili, riepilogando le informazioni chiave e persino organizzando le tue idee in modo efficiente.

Ma come si fa a utilizzare l'IA per snellire il carico di lavoro senza tralasciare dettagli essenziali?

In questo post del blog, esploreremo come utilizzare l'IA a beneficio degli studenti per rendere l'apprendimento un po' meno stressante. 📚

Comprendere l'IA per gli studenti e l'istruzione

L'IA non è solo per i film di fantascienza o i geni della tecnologia: sta rivoluzionando il modo in cui incoraggiamo gli studenti ad apprendere. Dai piani di studio personalizzati al feedback costruttivo, gli strumenti di IA rendono l'apprendimento più fluido, coinvolgente e meno stressante.

Inoltre, si occupano delle attività più noiose, come la correzione dei compiti, la matematica, l'apprendimento delle lingue e l'organizzazione degli appunti, in modo che studenti e docenti possano concentrarsi sulla risoluzione creativa dei problemi, sul pensiero critico e su un apprendimento più approfondito.

Ma in che modo gli strumenti di IA per gli studenti migliorano l'apprendimento e le capacità di pensiero critico?

Gli strumenti di IA si adattano ai punti di forza, alle debolezze e alle abitudini di studio di ogni studente per creare un'esperienza di apprendimento personalizzata. Aiutano gli studenti a rimanere in carreggiata e a raggiungere obiettivi SMART. Ecco come:

Materiale didattico personalizzato: Hai bisogno di fare più pratica su un concetto complesso? Gli strumenti di IA possono generare quiz e lezioni su misura per le tue esigenze

Apprendimento interattivo: strumenti di IA, come la realtà virtuale e le lezioni gamificate, rendono lo studio più pratico e coinvolgente

Percorsi di apprendimento adattivi: l'IA effettua il monitoraggio dei progressi e adatta i contenuti in tempo reale, aiutandoti a imparare al tuo ritmo e ad affrontare le aree di difficoltà

Piani di studio intelligenti: l'IA funge da l'IA funge da strumento di studio e analizza il tuo lavoro passato, elabora i dati per individuare le lacune nell'apprendimento, individua le tue difficoltà e adatta i compiti o le lezioni di conseguenza

Feedback immediato: i sistemi di IA forniscono informazioni in tempo reale sulle prestazioni, consentendo di adeguare rapidamente le strategie di studio

Strumenti come ChatGPT forniscono un prompt per stimolare il pensiero critico, la comprensione e il coinvolgimento degli studenti, allontanandosi dai metodi di memorizzazione meccanica e di copia del passato. Sì, gli strumenti di IA possono essere utilizzati per copiare. Ma proprio come una penna può essere usata per scrivere poesie, creare opere d'arte o risolvere equazioni, l'IA può essere utilizzata per stimolare il pensiero, migliorare la comprensione e incoraggiare l'apprendimento. La sfida sta nel modo in cui noi, in qualità di educatori, guidiamo i nostri studenti a sfruttare il potenziale degli strumenti di IA come ChatGPT. Dobbiamo insegnare loro a utilizzare questi strumenti in modo responsabile, a comprenderne il funzionamento, a mettere in discussione i risultati e a interagire con essi in modo critico. A tal fine, ho creato un Codice di apprendimento ChatGPT che ho affisso sulle pareti della mia aula e che mi aspetto che tutti i miei studenti seguano.

Strumenti come ChatGPT forniscono un prompt per stimolare il pensiero critico, la comprensione e il coinvolgimento degli studenti, allontanandosi dai metodi di memorizzazione meccanica e di copia del passato.

Sì, gli strumenti di IA possono essere utilizzati per copiare. Ma proprio come una penna può essere usata per scrivere poesie, creare opere d'arte o risolvere equazioni, l'IA può essere utilizzata per stimolare il pensiero, migliorare la comprensione e incoraggiare l'apprendimento.

La sfida sta nel modo in cui noi, in qualità di educatori, guidiamo i nostri studenti a sfruttare il potenziale degli strumenti di IA come ChatGPT. Dobbiamo insegnare loro a utilizzare questi strumenti in modo responsabile, a comprenderne il funzionamento, a mettere in discussione i risultati e a interagire con essi in modo critico. A tal fine, ho creato un Codice di apprendimento ChatGPT che ho affisso sulle pareti della mia aula e che mi aspetto che tutti i miei studenti seguano.

🧠 Curiosità: Jill Watson è diventata la prima assistente didattica basata sull'IA al mondo nel 2016 al Georgia Tech. Gli studenti hanno interagito con lei per mesi senza rendersi conto che fosse un'IA, finché il professore non ha svelato il segreto alla fine del semestre!

Come utilizzare l'IA a beneficio degli studenti

L'IA sta rapidamente diventando la migliore amica degli studenti. Dalla creazione di piani di studio personalizzati all'automazione di attività noiosissime, l'IA può eliminare le incertezze dall'apprendimento e rendere la tua vita accademica molto più semplice.

Vediamo alcuni modi in cui puoi utilizzare l'IA per aumentare la produttività e studiare in modo più efficiente. 🏅

1. Apprendimento attraverso esperienze interattive e ludiche

Chi ha detto che imparare deve essere noioso?

Con i giochi didattici basati sull'IA, studiare diventa un'esperienza coinvolgente e interattiva. L'IA adatta i test e le sfide in tempo reale in base alle tue prestazioni, assicurandoti di ricevere contenuti adeguati al tuo livello di competenza: né troppo facili né troppo difficili. Personalizza il tuo percorso di apprendimento, mantenendoti coinvolto senza farti sentire sopraffatto.

Oltre al semplice divertimento, l'IA effettua il monitoraggio dei tuoi progressi, analizza i modelli di coinvolgimento e premia i risultati con punti, badge o persino incentivi virtuali. Questo sistema di motivazione integrato ti aiuta a rimanere concentrato e incoraggia un apprendimento costante, trasformando le sessioni di studio in un gioco gratificante piuttosto che in un compito noioso.

📌 Esempio: Duolingo utilizza l'IA per aiutarti a imparare le lingue, adattando i livelli di difficoltà in base alla tua padronanza del vocabolario e della grammatica. Crea dei minigiochi per rendere l'apprendimento più simile a un gioco.

2. Adattare i materiali didattici con l'IA

🔍 Lo sapevi? Secondo il CDC (Centers for Disease Control and Prevention), a 1 bambino su 36 viene diagnosticato l'autismo, il che evidenzia la necessità di soluzioni didattiche inclusive.

L'IA ti garantisce di ottenere i contenuti giusti al momento giusto, rendendo l'apprendimento più inclusivo e accessibile. Le piattaforme di apprendimento adattivo valutano i tuoi punti di forza, le tue debolezze e le tue preferenze di apprendimento in tempo reale, adattando le lezioni alle tue esigenze specifiche, che si tratti di esercitazioni aggiuntive, spiegazioni alternative o formati diversi come supporti audio o visivi.

Se hai difficoltà con un argomento, l'IA fornisce un supporto mirato finché non ti senti sicuro, offrendo un accompagnamento personalizzato invece di un insegnamento standardizzato. Questo approccio personalizzato ti permette di imparare al tuo ritmo, assicurando che nessuno venga lasciato indietro e massimizzando il tuo potenziale.

📌 Esempio: Khan Academy utilizza l'apprendimento adattivo per personalizzare le lezioni di matematica in base alle tue esigenze. Se hai difficoltà con un concetto particolare, ti fornirà ulteriori esercizi per aiutarti a padroneggiarlo e a aumentare la tua produttività.

Gli studenti dovrebbero utilizzare i chatbot come tutor personali. Se gli studenti non capiscono un'operazione matematica, possono chiedere a ChatGPT di spiegarla e fornire esempi. Gli insegnanti possono anche chiedere a ChatGPT di consigliare problemi di matematica di diversi livelli per studenti con diversi gradi di padronanza del concetto. Ciò è particolarmente utile per gli insegnanti che sono nuovi alla professione o che hanno studenti con esigenze diverse.

Gli studenti dovrebbero utilizzare i chatbot come tutor personali. Se gli studenti non capiscono un'operazione matematica, possono chiedere a ChatGPT di spiegarla e fornire esempi. Gli insegnanti possono anche chiedere a ChatGPT di consigliare problemi di matematica di diversi livelli per studenti con diversi gradi di padronanza del concetto. Ciò è particolarmente utile per gli insegnanti che sono nuovi alla professione o che hanno studenti con esigenze diverse.

💡 Consiglio da esperti: Utilizza chatbot basati sull'IA come ChatGPT, Claude o ClickUp Brain per simulare scenari d'esame o metterti alla prova su argomenti chiave, trasformando il ripasso in una sessione di apprendimento interattiva. Crea quiz interattivi con assistenti IA come ClickUp Brain

3. Personalizzazione dei piani di studio

Non esistono due studenti che imparano allo stesso modo, ed è qui che entra in gioco l'IA. L'IA tiene conto della tua disponibilità, delle tue abitudini di apprendimento e dei tuoi schemi cognitivi (ad esempio, quando sei più concentrato) per consigliarti gli orari di studio e la durata delle sessioni ottimali. Può anche adattarsi alle sessioni perse e riprogrammare gli argomenti secondo necessità.

Attraverso quiz, compiti e dati comportamentali (come il tempo dedicato alle attività), l'IA identifica le aree di miglioramento e perfeziona il piano di studio di conseguenza, ad esempio introducendo la ripetizione spaziata o esercitazioni aggiuntive per una migliore memorizzazione.

Puoi anche utilizzare l'IA per pianificare le lezioni in modo da evitare di perdere tempo su argomenti che già conosci, dedicando invece più tempo ai concetti che richiedono maggiore attenzione. È come avere un tutor personale a disposizione.

📌 Esempio: Socratic di Google utilizza l'IA per aiutare gli studenti a risolvere problemi di matematica e comprendere concetti complessi. Dopo aver analizzato la tua domanda, ti suggerirà risorse e quiz per fornire un promemoria sui concetti chiave e consolidare la lezione, creando un piano di studio su misura per le tue lacune.

🤝 Piccolo promemoria: non esiste un unico modo "giusto" per imparare o insegnare agli studenti. Ogni individuo ha esigenze uniche e l'adozione di metodi didattici diversificati garantisce un apprendimento inclusivo ed efficace.

L'intelligenza artificiale non ti aiuta solo con i tuoi materiali di studio: è anche un coach di scrittura. Usala per ottenere un feedback immediato su chiarezza, concisione e tono mentre lavori a un saggio, a una tesina o anche a un semplice compito.

Ad esempio, se il tuo argomento manca di coerenza, l'IA può riorganizzare i paragrafi per migliorare il flusso o suggerirti citazioni per rafforzare i tuoi argomenti.

Inoltre, l'IA è in grado di individuare la voce passiva, le espressioni ripetitive e le scelte lessicali poco efficaci, aiutandoti a perfezionare il tuo stile di scrittura e a rendere i tuoi argomenti più persuasivi.

📌 Esempio: Grammarly è un popolare strumento di scrittura basato sull'IA che controlla la grammatica, l'ortografia, il tono e la leggibilità. Fornisce suggerimenti per migliorare la struttura e lo stile delle frasi, aiutandoti a produrre saggi o relazioni ben curati.

📖 Leggi anche: Tecniche di gestione del tempo per aumentare la produttività del tuo team

5. Individuare i plagi e migliorare i contenuti

L'originalità è fondamentale per mantenere l'integrità accademica. Gli strumenti di rilevamento del plagio basati sull'IA analizzano il tuo lavoro confrontandolo con vasti database per garantire che tutto ciò che invii sia interamente tuo. È un ottimo modo per assicurarti che il tuo lavoro sia autentico e ben citato, insegnandoti al contempo l'importanza di un corretto sistema di citazione.

Evidenziano i contenuti non originali, suggeriscono citazioni appropriate e aiutano a riformulare le sezioni per una maggiore autenticità. Ad esempio, se la tua tesina include una sezione parafrasata troppo simile alla fonte originale, l'IA la segnalerà e offrirà suggerimenti per riformularla.

📌 Esempio: Turnitin è uno strumento per il rilevamento del plagio ampiamente utilizzato dalle università. Confronta il tuo lavoro con un enorme database di articoli accademici e contenuti web per garantirne l'originalità.

6. Riepilogare/riassumere e strutturare la ricerca

Stai setacciando infinite pubblicazioni di ricerca senza trovare ciò che ti serve? L'IA può aiutarti.

Invece di passare ore a leggere meticolosamente ogni parola di lunghi articoli, questi strumenti estraggono i punti chiave e li riepilogano per te. Scompongono ricerche complesse in riassunti di facile comprensione, rendendo più semplice identificare gli studi rilevanti, confrontare gli argomenti e organizzare le citazioni.

Alcuni strumenti di IA generano persino schemi strutturati per articoli di ricerca, aiutandoti ad arrivare rapidamente al cuore del contenuto. Questo semplifica il processo di ricerca, permettendoti di concentrarti sull'analisi, sul pensiero critico e sulla scrittura, anziché perderti in pagine di informazioni complesse.

📌 Esempio: SMMRY è uno strumento online gratis che utilizza l'IA per riassumere articoli o saggi di ricerca estraendone le informazioni più essenziali, rendendo più facile cogliere il nocciolo della ricerca.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la scrittura di articoli di ricerca

🔍 Lo sapevi? 1 studente universitario su 5 ammette di utilizzare strumenti di IA per completare i propri compiti.

Utilizzo dei software di IA per gli studenti

Da studente, conciliare lezioni, compiti, esami e tutto il resto può sembrare un compromesso senza fine. Ma esiste un modo più intelligente per tenere tutto sotto controllo. Gli strumenti di IA semplificano la tua routine di studio, ti aiutano a imparare più velocemente e ti fanno risparmiare tempo, specialmente nel contesto dell'istruzione superiore.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, è anche una scelta eccellente come strumento di organizzazione per gli studenti. Grazie alle sue funzionalità integrate basate sull'intelligenza artificiale, ti aiuta a pianificare attività e compiti, ottimizzare gli orari di studio e di riposo, gestire progetti complessi come l'invio delle tesi e automatizzare le azioni ripetitive.

Usa ClickUp Brain per creare facilmente programmi di studio

ClickUp for Students, in combinazione con la soluzione di project management ClickUp Education, semplifica la pianificazione dello studio, il monitoraggio dei compiti e la collaborazione, mantenendo tutto in un unico posto in modo da poter concentrare tempo ed energie sull'apprendimento e sul raggiungimento dei tuoi obiettivi accademici.

Integrato direttamente nella tua area di lavoro, ClickUp Brain funge da assistente basato sull'IA, automatizzando le attività, organizzando le informazioni e garantendo una connessione senza soluzione di continuità tra i tuoi progetti e i materiali didattici.

Ecco come fornisce supporto agli studenti in vari casi d'uso:

📌 Gestione delle attività e monitoraggio dello stato

Gestire contemporaneamente più compiti, scadenze e progetti di gruppo può diventare rapidamente opprimente. ClickUp Brain semplifica tutto questo suddividendo i compiti più grandi in attività secondarie più piccole e gestibili.

Usa ClickUp Brain per generare automaticamente attività secondarie gestibili per i tuoi progetti complessi

Con ClickUp Tasks, puoi pianificare e consegnare i tuoi compiti in tempo, ogni volta. Imposta facilmente le date di inizio e di scadenza, crea promemoria per tenere sotto controllo le scadenze e monitora le fasi dei compiti (Da fare, in corso, terminato, ecc.) tramite gli stati personalizzati delle attività di ClickUp.

Man mano che completi le tue attività, puoi anche generare report di attività riassunti e in tempo reale utilizzando l'IA, che ti forniranno una visione chiara di ciò che è stato completato e di ciò che richiede ancora attenzione.

Usa le attività di ClickUp per aggiungere liste di controllo per compiti, progetti e obiettivi di studio e monitorare lo stato dei progressi

Anche i progetti di gruppo diventano più gestibili con gli elenchi di attività di ClickUp per organizzare i compiti. Puoi assegnare attività ai membri del team, monitorare i loro contributi e mantenere un coordinamento senza intoppi, tutto in un unico posto.

📮 ClickUp Insight: Il nostro recente sondaggio mostra che il 65% dei lavoratori, in assenza di un sistema efficace, preferisce dedicarsi a attività facili piuttosto che a quelle di alto valore. Lo stesso vale per gli studenti: quando consegnare un compito veloce sembra più facile che iniziare una tesina, la procrastinazione prende il sopravvento. I flussi di lavoro basati sull'IA e i flag di priorità personalizzati di ClickUp evidenziano le priorità principali, così potrai concentrarti su ciò che fa davvero la differenza invece che su ciò che sembra facile.

📝 Prendere note in modo intelligente e gestirle

Prendere note è una cosa; sintetizzarle in materiale di studio utile è un'altra. ClickUp Brain può semplificare quest'ultimo aspetto:

Riassumere lezioni e letture: gli studenti possono caricare appunti, PDF o registrazioni delle lezioni, e ClickUp Brain genererà riepiloghi/riassunti concisi. La trascrizione basata sull'IA per le note vocali in ClickUp rende anche facile convertire le lezioni registrate in testo👇🏽

Trascrivi clip audio in pochi secondi utilizzando ClickUp Brain

⚠️ Verifica sempre le politiche della tua scuola e chiedi l'autorizzazione prima di registrare le lezioni per evitare potenziali problemi legati alla privacy, alla proprietà intellettuale, alle leggi sul consenso e all'integrità accademica.

Creazione di guide allo studio : chiedi a ClickUp Brain di creare guide allo studio a partire dalle note, evidenziando i concetti chiave e i punti salienti. Puoi anche generare quiz o flashcard basati sulle note per metterti alla prova

Rispondere alle domande all'istante: invece di cercare manualmente tra tutte le note, puoi porre domande specifiche a ClickUp Brain in linguaggio naturale e otterrai immediatamente le informazioni rilevanti. 👉🏼👉🏼 Ad esempio, puoi chiedere: “Qual era il nome dell’imperatore romano che abbiamo studiato nella lezione di storia della scorsa settimana?” e otterrai la risposta giusta dopo una ricerca tra le note pertinenti

In questo modo, potrai concentrarti su una comprensione più approfondita della materia, mentre l'assistente IA rileva i punti chiave e li organizza in formati chiari e ricercabili.

⚙️ Bonus: Non vuoi partire da zero? Usa i modelli gratis per prendere appunti e parti con il piede giusto.

⏳ Pianificazione e monitoraggio del tempo

Gestire scadenze, sessioni di studio e impegni personali può essere complicato senza un piano strutturato. ClickUp Brain si integra perfettamente con ClickUp Calendario, impostando promemoria automatici per compiti, esami, sessioni di studio di gruppo e scadenze dei progetti.

Blocca automaticamente il tempo dedicato alle sessioni di studio e pianifica il tuo programma in modo intelligente con il Calendario di ClickUp

Niente più corse dell'ultimo minuto: questo strumento di IA ti aiuta a distribuire il carico di lavoro di studio in modo uniforme, riducendo lo studio intensivo e lo stress dell'ultimo minuto. Il monitoraggio del tempo dedicato a ciascuna attività aiuta anche a identificare le aree in cui potrebbe essere necessario modificare le abitudini di studio, assicurandoti di mantenere la produttività senza esaurirti.

📖 Leggi anche: Consigli importanti sul project management per gli studenti

🤝 Collaborazione senza soluzione di continuità

Lavorare su progetti di gruppo spesso porta a malintesi e alla perdita di aggiornamenti a causa di file sparsi ovunque. Lo strumento di collaborazione di ClickUp per gli studenti può essere d'aiuto.

Collabora a progetti di gruppo con ClickUp Docs

ClickUp Docs consente agli studenti di collaborare su note condivise, articoli di ricerca e presentazioni senza interminabili thread di email. Grazie alla chat integrata e alla collaborazione sui documenti, puoi lasciare commenti, apportare modifiche e ricevere aggiornamenti istantanei senza dover cambiare continuamente contesto.

Usa ClickUp Brain all'interno di Docs per riassumere istantaneamente le note, generare punti chiave e suggerire modifiche. ClickUp Brain può estrarre i punti salienti dalle tue note e organizzarli per una rapida revisione. Inoltre, risponde alle domande al volo, così puoi chiarire i concetti senza dover sfogliare pagine di testo.

⚙️ Bonus: Vuoi ottenere il massimo in ogni corso a scuola? Usa il modello ClickUp per l'orario delle lezioni e la gestione del tempo per organizzare e dare priorità alle lezioni in programma, pianificare il tempo da dedicare allo studio e effettuare il monitoraggio dello stato delle attività relative ai corsi.

📖 Pianificazione e personalizzazione dello studio basate sull'IA

Una delle funzionalità/funzioni distintive di ClickUp Brain è l'AI Knowledge Manager. Analizza i risultati passati, le abitudini di studio e le aree di difficoltà per fornire piani di studio personalizzati su misura per le tue esigenze.

Prova ClickUp Brain Chiedi a ClickUp Brain di fornirti informazioni provenienti da tutto il tuo spazio di lavoro

Ad esempio, se stai lavorando a un progetto e hai bisogno di informazioni specifiche su un'attività, Brain recupererà immediatamente i dettagli rilevanti, facendoti risparmiare tempo ed evitando la frustrazione di dover cercare in più documenti. È come avere un assistente di ricerca virtuale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

🖋️ Creazione di contenuti e assistenza alla scrittura

Scrivere saggi, articoli di ricerca o relazioni può richiedere molto tempo ed essere impegnativo, specialmente quando si tratta di strutturare gli argomenti e perfezionarne la chiarezza. AI Writer for Work di ClickUp Brain ti aiuta a generare, modificare e riassumere tutto, dai saggi alle relazioni. Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per perfezionare i tuoi scritti accademici, suggerendo miglioramenti in termini di chiarezza, tono e struttura.

Chiedi a ClickUp Brain di generare un post sul blog all'interno di ClickUp Docs

Se sei bloccato su un paragrafo o hai bisogno di aiuto per finire la tua bozza, Brain può persino completare frasi o riformulare sezioni, rendendo più facile esprimere le tue idee in modo chiaro ed efficace.

⚡ Flussi di lavoro automatizzati e ottimizzazione dello studio

Oltre a gestire attività e scadenze, ClickUp Brain automatizza le attività accademiche ripetitive, come l'impostazione di promemoria, la sincronizzazione degli orari e l'organizzazione dei materiali di ricerca. Inoltre, classifica le note, incorpora riferimenti esterni e crea materiali di studio strutturati.

ClickUp offre anche gli Agenti Autopilot per aiutare gli insegnanti a ridurre il lavoro di routine e a tenere sotto controllo i progressi degli studenti. Puoi configurare gli agenti per pubblicare automaticamente aggiornamenti settimanali, segnalare gli studenti in ritardo o persino riprogrammare i compiti di classe quando sorgono conflitti. L'Agente Risposte Automatiche, ad esempio, ti consente di porre rapidamente domande e ottenere riepiloghi/riassunti da Documenti, attività o commenti direttamente all'interno della Chat di ClickUp, senza bisogno di cercare altrove.

Rispondi alle domande ricorrenti nei canali di chat di ClickUp, effettua l'automazione per la reportistica giornaliera e settimanale, smista e assegna i messaggi, aggiungi promemoria e molto altro con gli agenti di ClickUp Autopilot

E c'è di più! I modelli di programma didattico integrati in ClickUp ti aiutano a delineare rapidamente le sessioni di studio, mappare i compiti e garantire un approccio ben organizzato all'apprendimento. Questo riduce le distrazioni e ti permette di dedicare più tempo all'apprendimento vero e proprio.

🧠 Curiosità: L'università più antica del mondo, l'Università di al-Qarawiyyin in Marocco, fu fondata nell'859 d.C. da una donna, Fatima al-Fihri.

Scarica il modello gratis Il modello di piano didattico per l'università di ClickUp è progettato per aiutare i docenti a creare, gestire e effettuare il monitoraggio dei piani didattici per i corsi universitari.

Il modello di piano didattico di ClickUp College ti consente di creare e personalizzare piani didattici e organizzare i contenuti per lezioni, compiti ed esami.

L'obiettivo è aiutare i docenti a creare ambienti di apprendimento ben strutturati, mantenere un approccio coerente nell'erogazione delle lezioni e concentrarsi sui risultati di apprendimento degli studenti.

⚙️ Bonus: Utilizza il modello ClickUp per studenti per creare e personalizzare facilmente i piani delle lezioni, organizzare i contenuti per le lezioni, i compiti e gli esami e effettuare il monitoraggio dello stato delle attività.

Fai di ClickUp il tuo compagno di studi

A nessuno piace essere sommerso dai compiti, dalle ricerche infinite o dalla corsa contro il tempo per rispettare le scadenze. La buona notizia? Imparare a utilizzare l'IA può alleggerire notevolmente lo stress dello studio, aiutandoti a lavorare più velocemente, a rimanere organizzato e a stimolare il pensiero critico, consentendoti di concentrarti sulla risoluzione dei problemi e su un apprendimento più approfondito.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, riunisce tutto in un unico posto: le tue note, le scadenze, i progetti e persino un'assistenza alla scrittura basata sull'IA. Con ClickUp Docs puoi redigere bozze, organizzare e collaborare ai compiti senza intoppi, mentre ClickUp Brain automatizza la presa di appunti, genera materiali di studio e ti aiuta a rimanere in carreggiata con promemoria personalizzati.

Non dovrai più destreggiarti tra cinque app solo per stare al passo con i tuoi compiti.

Studia in modo più intelligente. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅