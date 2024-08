I più importanti consigli di gestione del progetto per gli studenti

Sia che abbiate appena iniziato il liceo o che stiate finendo la tesi di dottorato, la vita accademica comporta esperienze innegabilmente uniche.

Da studente, non solo hai l'opportunità di ampliare le tue conoscenze intellettuali, ma anche di socializzare con nuovi compagni e magari di viaggiare per il mondo! C'è un motivo se vostro zio continua a dirvi che l'università è stato il periodo più bello della sua vita.

Tuttavia, non è certo facile gestire le pressioni e le responsabilità che comporta l'esito positivo dell'università.

Un esempio è il modo in cui gli studenti possono essere facilmente distratti da tutto ciò che è online e dalla crescente dipendenza dai telefoni cellulari e dalla tecnologia. Una ricerca condotta da Massachusetts Institute of Technology ha dimostrato che la limitazione dei telefoni cellulari ha effettivamente migliorato i punteggi dei test.

Per aiutarvi a far fronte alla miriade di sfide e distrazioni che dovrete affrontare, in questo post condivideremo alcuni consigli su come mantenere la calma e raggiungere qualsiasi obiettivo.

1. Dividi e conquista i tuoi compiti

Una matrice di compiti infiniti, note delle lezioni e attività extracurricolari può rendere facile che le cose sfuggano al controllo.

Sebbene i blocchi note a spirale e i post-it possano essere efficaci per ricordarsi le cose nel corso degli anni breve termine se volete davvero raggiungere i vostri obiettivi, dovete creare un sistema infallibile di sistema per l'esito positivo degli studenti .

Con il sistema ClickUp La gerarchia è facile Da fare.

Con il nostro Modello di progetto per gli studenti il mio lavoro può essere suddiviso per corso, in modo da visualizzare facilmente il lavoro da fare:

Progetto: Il vostro nome (o il nome del progetto della classe)

Elenchi: Uno per ogni classe

Attività: Ilelementi di azione di cui siete responsabili in ogni classe (preparazione degli esami, compiti a casa, ecc.)

È possibile anche ordinare e/o filtro le vostre attività per concentrarvi su ciò che è importante!

Organizzare progetti di gruppo

Una volta impostata la struttura, dovrete trovare il modo di collaborare efficacemente al lavoro di gruppo. È importante individuare un luogo centrale in cui comunicare con i colleghi, ma anche trovare strumenti che consentano di delegare elementi d'azione a persone diverse.

Fortunatamente, è possibile mantenere un'organizzazione semplice e coesa con ClickUp attività .

All'interno delle attività, è possibile chattare con i propri compagni di squadra nel thread dei commenti e fare delle menzioni @ per essere avvisati degli aggiornamenti più importanti. È anche possibile assegnare un commento a un altro utente per delegare elementi di mini azione.

Sul lato destro, è possibile aggiungere dettagli nella descrizione dell'attività per far sapere ai compagni di squadra cosa sta succedendo e persino incorporare video e immagini per maggiori dettagli.

2. Mantenere l'account

Avete deciso esattamente quando fare la guida allo studio per il corso di letteratura spagnola? E se classificaste le vostre attività più importanti per la giornata? State sfruttando i vantaggi di un'attività gratuita? risorse di studio per gli studenti ?

La prospettiva di rispondere a queste domande può farvi entrare in una spirale infinita di procrastinazione con sensi di colpa. Fortunatamente, ClickUp ha alcune semplici funzionalità/funzione che possono aiutarvi!

Impostazione stati personalizzati per delineare le diverse fasi del flusso di lavoro.

Spostate semplicemente ogni attività allo stato successivo man mano che procedete, così sarete sempre in grado di monitorare i vostri progressi. E non preoccupatevi, abbiamo già preparato per voi alcuni fantastici stati nel modello Studente!

Per ispirazione per quanto riguarda gli stati, consultare Le 4 fasi del ciclo di vita dei progetti modelli di Venngage. Includere date. Aggiungere date di inizio e scadenza per le attività trascinandole e rilasciandole nella cartella di Calendario ClickUp. Da fare, ad esempio, colorare le attività in base all'Elenco o allo stato, o anche sincronizzare le attività direttamente con i preferiti calendario esterno .

**Impostazione delle priorità Priorità sono una funzionalità/funzione estremamente utile per aiutarvi ad affrontare le vostre priorità elementi d'azione più urgenti . Classificate le attività come "urgenti", "alte", "normali" o "basse" priorità e poi ordinatele nella Vista Elenco per vederle disposte dall'alto verso il basso. La definizione delle priorità è fondamentale per stabilire una buona strategie di gestione del tempo .

Si può anche salvare la visualizzazione ordinata come un file Preferiti per tornarci in qualsiasi momento!

3. Non preoccuparti delle piccole cose

Tutti abbiamo provato quella sensazione di orrore incombente quando si avvicina la stagione degli esami.

Da fare non solo 37 esami finali, ma anche dire a Joey che avresti organizzato il ballo di primavera con lui.

E Melissa conta su di voi per consegnare la guida allo studio di Biologia. Oh, e il compleanno di tua madre si avvicina.

In questi momenti di stress a scuola, ricordate che non tutte le attività richiedono lo stesso livello di lavoro e preparazione. E non è necessario tenere traccia di tutto nella propria testa. Con il giusto sistema, potete suddividere tutto in parti più piccole e gestibili.

Due funzionalità/funzione per voi: attività secondarie e liste di controllo .

Le attività secondarie rispecchiano il corpo delle attività principali e consentono quindi di aggiungere molti dettagli. È possibile avere stati separati, thread di conversazione e persino liste di controllo all'interno di un'attività secondaria.

D'altra parte, le liste di controllo sono tutte voci della lista di controllo "Da fare" o "Non fare". Sono per gli elementi d'azione super semplici che si possono spuntare man mano!

Conclusione

Una forte autodisciplina non è l'unica chiave per essere un ottimo studente. Infatti, l'esito positivo in ambito accademico ha a che fare anche con l'impostazione dell'ambiente in cui ci si trova per raggiungere gli obiettivi. Da fare è la ricerca prima di impegnarsi in un nuovo software. Consigliamo vivamente di dare un'occhiata al sito di G2Crowd Grafico dei migliori software di project management per determinare rapidamente quali strumenti sono necessari per il vostro prossimo progetto.

Creando un sistema di project management di dipendenza che volete effettivamente usare, vi risparmierete lo stress e guadagnerete il tempo che potrete dedicare alla vostra vita da studenti!