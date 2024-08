10 obiettivi SMART per gli studenti universitari (suggerimenti ed esempi di definizione degli obiettivi)

L'università è un momento eccitante e un'opportunità straordinaria, e ci sono molti aspetti della vita universitaria da non perdere! Dalle attività extrascolastiche, gli eventi sociali e la cultura del campus agli stage, le opportunità di volontariato e i progetti di ricerca: il mondo è la vostra ostrica. 😌👌

Ma tutte queste cose possono anche diventare un po' opprimenti: il programma delle lezioni, gli obiettivi accademici, la vita del campus e, naturalmente, la vostra futura carriera a cui pensare. Ecco perché è importante porsi degli obiettivi, non obiettivi qualsiasi, ma Obiettivi SMART .

Gli studi hanno dimostrato che molti studenti universitari non riescono a raggiungere i propri obiettivi a causa di una mancanza di pianificazione . Non lasciate che questo accada a voi. Iniziate a pianificare i vostri obiettivi in modo SMART.

In questo post vi forniremo un corso accelerato sugli obiettivi SMART e su come utilizzarli per sfruttare al meglio la vostra formazione universitaria, prepararvi al giorno della laurea e aiutarvi a preparare il lavoro dei vostri sogni!

Cosa sono gli obiettivi SMART per gli studenti universitari?

È chiaro il motivo per cui ci poniamo degli obiettivi: raggiungere il risultato desiderato.

Tuttavia, non è sempre chiaro come iniziare o come arrivarci.

È qui che entrano in gioco gli obiettivi SMART.

Utilizzando il concetto di Obiettivo SMART il quadro di riferimento fornisce ai vostri obiettivi universitari una tempistica e obiettivi specifici per aiutarvi a creare un piano di gioco realistico e una tabella di marcia verso il successo . È efficace anche perché vi costringe a fissare obiettivi misurabili per aiutarvi a monitorare i vostri progressi.

Che cosa significa l'acronimo SMART? Eccolo:

Specifico

Prendete l'abitudine di fissare obiettivi universitari specifici e annotate esattamente quali sono i vostri obiettivi, chi ne è responsabile, quali sono le azioni necessarie, ecc. Quanto più granulare è il vostro obiettivo, tanto più facile sarà lavorare su di esso.

Misurabile

Stabilite obiettivi quantificabili per aiutarvi a tenere traccia dei vostri progressi e darvi un'idea di cosa modificare nella vostra strategia o nel vostro ritmo per raggiungere l'obiettivo.

Realizzabili

Capite a che punto siete attualmente rispetto al vostro obiettivo generale e createne uno che sia raggiungibile ma comunque stimolante perché, senza una buona sfida, non c'è crescita.

Rilevante

Stabilite obiettivi accademici che siano rilevanti per la vostra carriera o formazione e assicuratevi che il vostro obiettivo sia collegato ai vostri obiettivi generali. In questo modo, ogni passo compiuto vi condurrà verso il vostro obiettivo e vi aiuterà a progredire nella giusta direzione.

Temporale

Ogni obiettivo deve avere una scadenza. L'assegnazione di una data di scadenza per ogni obiettivo può creare un senso di urgenza e aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo a stabilire le priorità in modo efficace .

Non è mai troppo presto o troppo tardi per utilizzare il metodo di definizione degli obiettivi SMART. Iniziate a metterlo in pratica ora per suddividere i vostri obiettivi in fasi gestibili e raggiungerli con meno stress.

Perché è importante fissare obiettivi collegiali?

In qualità di studente universitario, è molto probabile che vi stiate destreggiando tra diverse parti della vostra vita, tutte allo stesso tempo. Dai prerequisiti alla stesura di tesine, fino alla preparazione per l'ingresso nel mondo del lavoro, è sicuramente molto da gestire.

È proprio per questo che è necessario fissare degli obiettivi universitari. E imparare **_come_raggiungerli è ancora più importante.

**Stabilire obiettivi universitari è un modo efficace per creare una visione generale e piani d'azione specifici per realizzarla

Inoltre, gli obiettivi vi aiuteranno a rimanere concentrati su ciò che volete e su ciò che conta, evitando di impegnarvi in altre cose che non servono a voi e ai vostri obiettivi.

Per aiutarvi a partire con il piede giusto, potete utilizzare uno strumento di gestione dei progetti con una funzione di definizione e monitoraggio degli obiettivi per gestire i vostri compiti scolastici, i progetti e altro ancora e tenere traccia dei vostri obiettivi, il tutto in un unico posto.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con scadenze chiare, obiettivi misurabili e monitoraggio automatico dei progressi

Quindi, che siate studenti delle scuole superiori che cercano di entrare all'università, studenti universitari in cerca di un modo efficace per gestire i vostri obiettivi o studenti laureati che lavorano al vostro progetto di base, utilizzate questi suggerimenti ed esempi per aiutarvi a creare i vostri obiettivi SMART! Provate gratuitamente ClickUp Goals

Come raggiungere gli obiettivi accademici (suggerimenti ed esempi)

1. Utilizzate un'applicazione per la definizione degli obiettivi e dei modelli per tenere traccia dei vostri obiettivi SMART

È arrivato il momento di scoprire come dovrebbero essere i vostri obiettivi SMART.

Supponiamo che il vostro professore vi abbia assegnato un elaborato accademico di 12 pagine su un determinato argomento, con diverse sezioni da trattare, da consegnare alla fine del secondo semestre di scuola, che di solito è di 15 settimane per la maggior parte delle università.

Poiché la stesura di una relazione ben scritta richiede molto tempo e impegno, dovrete suddividerla in parti più piccole per concentrarvi su una sezione alla volta (ed evitare di sentirvi sopraffatti e... procrastinare). 👀

Esempio di obiettivo SMART

Ecco un esempio di obiettivo SMART efficace per raggiungere l'obiettivo di scrivere un documento ben studiato e completarlo in tempo:

completerò **una sezione ogni settimana per 12 settimane, poi dedicherò la 13ª e 14ª settimana all'editing del mio elaborato per completare il mio elaborato entro la 15ª settimana_ (o inserire la data di scadenza)

Suggerimento utile

Ora che avete un piano di lavoro SMART, avrete bisogno anche di un sistema di monitoraggio dei progressi.

Per aiutarvi in questo, ClickUp offre un modello gratuito di obiettivi SMART per aiutarvi a creare un elenco organizzato dei vostri obiettivi settimanali, aggiungere dettagli importanti a ogni compito, come le date di scadenza, e altro ancora.

Utilizzate il modello di obiettivi SMART di ClickUp per organizzarli in un sistema gestibile che supporti il vostro approccio quotidiano alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi

Poiché ClickUp è completamente personalizzabile, potete configurare la piattaforma in base alle vostre esigenze e ai vostri obiettivi.

Create il vostro Stato personalizzato per dare a ogni tappa un nome specifico e rendere più facile il monitoraggio dei progressi, aggiungere Campi personalizzati per personalizzare la vista e molto altro ancora. Scarica questo modello

2. Creare un programma di classe organizzato e presentarsi a lezione

Per la maggior parte degli studenti universitari, la gestione degli impegni personali e scolastici può sembrare una vera e propria prova. Dovete presentarvi, fare il lavoro e stare al passo con le esigenze della vita, tutto in una volta. Se non si dispone di un piano e di un programma organizzato, questo può portare a un esaurimento!

Per essere sempre al passo con i tempi e superare la scuola, è necessario creare un programma mensile che mostri chiaramente tutti i compiti, i progetti, le sessioni di lezione e qualsiasi altra cosa sia in programma per il mese.

Esempio di obiettivo SMART

ogni quarta settimana del mese, creerò un calendario mensile che illustri le lezioni, le scadenze e le attività importanti per il mese successivo

Suggerimento utile

Utilizzate questo calendario gratuito Modello di programma mensile di ClickUp per aiutarvi a creare un'agenda mensile organizzata e a prevedere le prossime lezioni o attività importanti per evitare di dimenticarle accidentalmente o di presentarvi a lezione impreparati per un quiz a sorpresa. 👀

Questo modello di calendario mensile di ClickUp è dotato di viste e campi personalizzati per aiutarvi a tenere traccia del vostro programma per il mese Scarica questo modello

3. Non prendete appunti qualsiasi: prendete appunti efficaci in classe

È sempre una buona idea prendere appunti durante le lezioni, soprattutto quando si impara qualcosa di nuovo o di complesso. Gli studenti universitari devono imparare a creare appunti funzionali e organizzati per migliorare il loro apprendimento e aiutarli a conservare le informazioni.

Scrivete le parole chiave, le idee e i nuovi termini durante le lezioni. Fate attenzione a quando il vostro professore dice qualcosa in modo lento e chiaro: sta cercando di farvi capire che è importante 😉 .. Per quanto riguarda la conservazione delle informazioni, ricordate che la frequenza fa la differenza. Dovreste rivedere gli appunti almeno 5-7 volte per ottenere un ricordo più elevato.

Mary Beth McCabe, DBA, docente di marketing, Università Point Loma Nazarene

Esempio di obiettivo SMART

prenderò appunti in ogni lezione e li rivedrò alla fine di ogni giornata scolastica per aiutarmi a conservare le informazioni

Suggerimento utile

Migliorate le vostre capacità di prendere appunti imparando le strategie efficaci che meglio si adattano al vostro stile di apprendimento e usando applicazioni per prendere appunti .

Annotare rapidamente gli appunti su un blocco note o utilizzare la funzione Documenti ClickUp per creare note dettagliate e ben delineate. Queste funzioni sono ideali per prendere appunti grazie alla loro ricca formattazione, che consente di modificare i caratteri, aggiungere banner colorati per evidenziare le note importanti, aggiungere pagine annidate per mantenere gli appunti organizzati e molto altro ancora.

È inoltre possibile utilizzare la funzione gratuita Guida definitiva all'uso di ClickUp Docs per fornire una guida passo passo all'uso delle opzioni di stile per creare note ben organizzate e formattate.

Comprendere le funzionalità dei documenti è più facile che mai grazie a questa guida passo-passo

La cosa migliore è che ClickUp è disponibile sull'app mobile: prendete i vostri appunti ovunque andiate e annotatene di nuovi direttamente sul vostro smartphone o dispositivo. (Basta che i professori sappiano che state prendendo appunti, non che state giocando con il vostro telefono in classe) Scarica questo modello

4. Ritagliatevi del tempo per studiare ogni giorno

Come studenti universitari, è probabile che siate sempre impegnati a destreggiarvi tra i compiti scolastici e la vita al di fuori della scuola. Questo fa sì che un grande tempo per imparare a migliorare la gestione del tempo un'importante soft skill che dovrete padroneggiare nella vita!

Bonus:_ Modelli di pianificazione della vita !

Esempio di obiettivo SMART

dedicherò tre ore al giorno allo studio e ai compiti scolastici

Suggerimento utile

Migliorate la gestione della vostra frenetica agenda bloccando il tempo e tracciando il tempo speso per le attività .

Iniziate a bloccare il tempo dedicato allo studio o al completamento dei compiti scolastici per assegnare del tempo ininterrotto per portare a termine il vostro lavoro. L'assegnazione del tempo vi aiuterà a stabilire le priorità in modo più efficace e a creare abitudini di lavoro sane che vi accompagneranno anche dopo gli anni di scuola.

Potete anche utilizzare questo Modello di calendario delle lezioni e di studio dell'orario di ClickUp per fornirvi un quadro di riferimento da cui partire. È scaricabile gratuitamente e viene fornito con un documento Start Here che vi guiderà nella creazione del calendario delle lezioni e degli orari di studio.

Provate questo modello di calendario delle lezioni e di studio dell'orario creato da ClickUp e tenete traccia di tutto in un unico posto con un solo clic Scarica questo modello

5. Mantenere la responsabilità e una buona media scolastica

Una buona media indica che state ottenendo buoni voti e che state eccellendo nei vostri corsi.

Gli studenti universitari e delle scuole superiori devono mantenere una media elevata per dimostrare la propria competenza a scuola e per ottenere riconoscimenti accademici e borse di studio. Inoltre, rende più competitivi sul mercato del lavoro e aumenta le possibilità di accedere alla scuola di specializzazione.

Esempio di obiettivo SMART

aumenterò la mia media dei voti da 3,0 a 3,5 entro la fine del semestre

Suggerimento utile

Per ottenere un punteggio elevato e mantenere i voti alti, è necessario organizzarsi con il proprio lavoro scolastico. Un modo per farlo è quello di impostare una sistema di gestione dei compiti per aiutarvi a vedere facilmente cosa c'è da fare nella vostra lista di cose da fare e quando devono essere consegnati, in modo da non perdere mai una scadenza che potrebbe avere un impatto sui voti!

Potete anche utilizzare questo Modello di compito in classe di ClickUp per aiutarvi a tenere i compiti attuali e futuri in primo piano e tutti gli appunti in un unico posto.

Gli studenti o gli insegnanti possono utilizzare questo modello di compiti di classe per tenere traccia di tutto e monitorare i compiti prioritari Scarica questo modello

6. Collaborare con compagni e professori

Come forse già sapete, la scuola non è fatta solo di lavoro individuale. Bisogna anche imparare a collaborare con gli altri, un'altra competenza trasversale su cui è necessario lavorare per prepararsi al futuro lavoro.

Gli studenti universitari devono esplorare le opportunità di collaborazione, unirsi alle organizzazioni studentesche e lavorare con i colleghi e i professori per ampliare le proprie conoscenze e imparare dagli altri.

Esempio di obiettivo SMART

mi farò coinvolgere nel campus e mi unirò a un gruppo studentesco durante il mio primo semestre

Suggerimento utile

Per rendere la collaborazione il più possibile fluida, utilizzate strumenti di gestione dei progetti con funzioni di collaborazione quali Lavagne bianche e Docs. Le lavagne ClickUp consentono di lavorare contemporaneamente con i compagni di classe e i professori nello stesso luogo, facilitando la realizzazione di progetti di gruppo, soprattutto quando si collabora a distanza.

Il rilevamento della collaborazione consente ai team di lavorare e modificare simultaneamente nelle Lavagne ClickUp

Provate e utilizzate il programma gratuito Modello di introduzione alle lavagne bianche di ClickUp per aiutarvi a iniziare! Scarica questo modello

7. Esercitare le competenze morbide e dure

Le soft skills si riferiscono a qualità interpersonali quali la comunicazione risoluzione dei problemi, leadership, lavoro di squadra e flessibilità.

Le hard skills, invece, sono abilità altamente specifiche legate a un particolare lavoro o settore, come la programmazione informatica o la contabilità.

Perché è importante lavorare su queste competenze?

È importante lavorare sia sulle soft skills che sulle hard skills perché sono entrambe essenziali per avere una carriera di successo. Le soft skills sono necessarie per interagire con gli altri e creare relazioni, mentre le hard skills forniscono conoscenze e competenze in un settore specifico.

Insieme, possono essere strumenti potenti per aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo obiettivi a breve e a lungo termine .

Esempio di obiettivo SMART

mi iscriverò a un workshop di scrittura creativa online di 12 settimane su Coursera entro il 14 febbraio per migliorare le mie capacità di scrittura

Suggerimento utile

Documentate il vostro obiettivo, assicuratevi di controllare la scadenza per l'iscrizione e utilizzate un Modello di piano di sviluppo personale di ClickUp per tenere traccia dei vostri piani di crescita personale, delle attività del corso, delle date di scadenza e di molto altro ancora.

Utilizzate questo modello per elencare e visualizzare il vostro piano di crescita Scarica questo modello

8. Migliorare le capacità di gestione del budget

Come giovane adulto, è importante imparare a gestire le proprie finanze in modo efficace per avere il controllo sul proprio futuro finanziario.

Sapere come gestire il budget, risparmiare e pianificare il futuro può aiutare a raggiungere l'indipendenza finanziaria. Sono disponibili diversi strumenti per aiutarvi a farlo, come la creazione di un budget, la creazione di conti di risparmio e il monitoraggio delle spese.

Esempio di obiettivo SMART

riordinerò le mie spese per tipologia e creerò un piano di bilancio per ogni mese

Suggerimento speciale

Visualizzate le vostre spese e pianificate il vostro budget settimanale o mensile con la funzione Modello di bilancio personale di ClickUp

Utilizzate questo modello per visualizzare le vostre spese e pianificare il vostro budget futuro

Questo modello di bilancio personalizzabile è completo di istruzioni passo-passo su come ottimizzare il vostro bilancio con campi formula facili da usare per aiutarvi a tenere sotto controllo le vostre finanze. Scarica questo modello

9. Iniziare a pianificare gli obiettivi di carriera

Indipendentemente dal settore scelto, la creazione di un piano di carriera vi aiuterà a vedere il futuro che desiderate e i potenziali ostacoli, e a determinare i passi da compiere. Potete iniziare identificando il settore che vi interessa per avere un'idea generale di come potrebbe essere il vostro potenziale percorso di carriera.

Una volta individuato il settore o il campo che vi interessa, fate delle ricerche per determinare le competenze e le qualifiche necessarie per il successo. A tal fine, si possono leggere le tendenze attuali, ottenere certificazioni o frequentare corsi di specializzazione.

Esempio di obiettivo SMART

ricercherò una carriera nel campo dell'informatica entro questo venerdì e creerò un percorso di carriera entro domenica prossima per aiutarmi a visualizzare il mio piano quinquennale

Suggerimento utile

È possibile utilizzare il metodo Modello di percorso di carriera di ClickUp per creare piani e percorsi di carriera che integrino perfettamente le aspirazioni di carriera personali con gli obiettivi organizzativi, dimostrando al contempo le opportunità di crescita e apprendimento dei dipendenti.

Tracciate il percorso di carriera dei vostri sogni con le lavagne ClickUp Scarica questo modello

10. Iscriviti a un'attività di volontariato o a un tirocinio

Le attività di volontariato e gli stage sono ottimi modi per acquisire una preziosa esperienza professionale, creare una rete di contatti con professionisti del settore ed esplorare potenziali percorsi di carriera.

Non solo vi aiuteranno a diventare più competitivi sul mercato del lavoro, ma possono anche rappresentare un'ottima occasione per conoscere la cultura del lavoro in diversi settori.

Sfruttando le conoscenze e l'esperienza acquisite attraverso il volontariato e gli stage, potrete fare i prossimi passi nel vostro percorso professionale con fiducia.

_Il vostro career center universitario probabilmente organizza diversi eventi, workshop e fiere di carriera e stage per mettere in contatto i datori di lavoro con studenti universitari come voi Incontrare e confrontarsi con i reclutatori è un ottimo modo per farsi notare prima di presentare una candidatura Controllate con il centro della vostra scuola i prossimi eventi e le opportunità di coinvolgimento!

Michael Turner, M.Ed., Direttore associato delle comunità di carriera, università di Miami

Esempio di obiettivo SMART

sceglierò i miei tre migliori programmi di stage e fisserò un colloquio informale con ciascuno di essi entro la fine del primo semestre per saperne di più sui loro requisiti

Suggerimento utile

Per iniziare la vostra carriera e tenere traccia delle vostre domande di stage e di lavoro, utilizzate il programma Modello di ricerca di lavoro di ClickUp . Gestite le vostre candidature, aggiungete note e date di scadenza per assicurarvi di non perdere il termine e molto altro ancora.

Visualizzazione delle domande di lavoro e di scuola di specializzazione nella vista Board di ClickUp Scarica questo modello template Bonus:_ *template Obiettivi Annuali ClickUp*

Il modo SMART di fissare e raggiungere gli obiettivi accademici

L'università è un viaggio emozionante e pieno di infinite possibilità.

Per aiutarvi a sfruttare al meglio la vostra esperienza educativa, dovreste iniziare a fissare gli obiettivi accademici in modo SMART. Non è necessario aspettare il nuovo anno per fissare nuovi obiettivi, ma è possibile crearli in qualsiasi momento!

Stabilire obiettivi SMART e utilizzare un metodo intuitivo strumento di monitoraggio degli obiettivi come ClickUp può aiutarvi a suddividere i vostri obiettivi universitari, di carriera e personali in passi più piccoli e realizzabili, permettendovi di concentrarvi su una cosa alla volta mentre lavorate sul quadro generale.

Potete anche sfruttare le risorse gratuite come il programma modelli di definizione degli obiettivi per aiutarvi a raggiungere più velocemente i vostri obiettivi accademici e a diventare più studente produttivo in generale.

Ricordate quindi di affrontare un giorno alla volta, di godervi il viaggio e di apprezzare ogni momento. Divertitevi, impegnatevi, fate rete, organizzatevi e sfruttate al massimo la vostra carriera universitaria!

Ce la puoi fare! 🎓🎉 Provate ClickUp gratuitamente oggi stesso!