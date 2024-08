10 modelli gratuiti di studio del tempo in Excel e ClickUp

Uno strumento potente passa spesso inosservato nella nostra ricerca di ottimizzare ogni secondo della giornata lavorativa: Un modello di studio del tempo. Il tempo non è solo denaro: è la linfa vitale della produttività personale e di gruppo.

Che siate un project manager alla ricerca di una semplificazione dei flussi di lavoro o un leader di prodotto desideroso di massimizzare i risultati del team, abbiamo pensato a voi.

Abbiamo selezionato 10 modelli di studio del tempo tra i più dinamici, realizzati alla perfezione su piattaforme come Excel e ClickUp. Considerate questi modelli come i vostri alleati segreti, pronti per essere utilizzati e adattati alle vostre esigenze specifiche.

Immergetevi, esplorate e sfruttate il potere di uno studio del tempo efficace. Non si tratta solo di tenere traccia delle ore, ma di sbloccare il potenziale!

Cos'è un modello di studio del tempo?

Un modello di studio del tempo aziendale viene utilizzato per osservare, valutare e registrare il tempo impiegato per le diverse attività in un flusso di lavoro. L'obiettivo? Monitorare lo stato del progetto comprendere un il livello di prestazione di un dipendente o di un team e individuare le aree di potenziale miglioramento.

Utilizzati in tutti i settori e ruoli, questi modelli sono particolarmente utili per coloro che desiderano migliorare i processi, ridurre le inefficienze e, in definitiva, aumentare la produttività. Documentando e analizzando meticolosamente la durata delle attività, è possibile identificare i colli di bottiglia e trovare opportunità per ottimizzare e implementare le best practice con dati tangibili a supporto.

Cosa rende un buon modello di studio del tempo?

Sebbene molti strumenti promettano chiarezza, non tutti la mantengono. Un buon modello di studio del tempo, tuttavia, si distingue. Ma cosa distingue l'eccezionale dall'ordinario? Vediamo i vantaggi principali di un modello di studio del tempo efficace:

Clarità e semplicità: Un modello di gestione del tempo stellare non è complicato. È semplice e intuitivo, in modo da garantire che gli utenti possano utilizzarlo senza problemi, sia che si tratti di principianti che di professionisti esperti. Troppi dettagli possono impedire un'analisi dettagliata

Campi esaustivi: Deve avere campi per i nomi dei compiti, gli orari di inizio e fine, la durata e qualsiasi interruzione o nota pertinente allo studio o all'analisi dei dati

Capacità di integrazione: Nell'era digitale, i migliori modelli possono integrarsi con altri strumenti, piattaforme o software, garantendo un flusso regolare di dati e approfondimenti

Un solido modello di studio del tempo coniuga forma e funzione, trovando un equilibrio tra completezza e facilità d'uso. È uno strumento di raccolta dati e una porta d'accesso a una maggiore produttività.

10 modelli di studio del tempo da usare nel 2024

Il panorama di strumenti di produttività è in continua evoluzione, e rimanere al passo con il metodo più efficiente è essenziale. Qui abbiamo raccolto un elenco di modelli di studio del tempo all'avanguardia, pensati per il futuro e pronti per essere utilizzati oggi.

1. Modello di studio del tempo ClickUp

Tracciate e analizzate le attività lavorative con il Template per lo studio del tempo di ClickUp

Comprendere e ottimizzare i flussi di lavoro è fondamentale in un mondo in cui ogni secondo può fare la differenza. Il Modello di studio del tempo ClickUp è il metodo più efficace per questa missione, meticolosamente progettato per fornire una visione a volo d'uccello dei flussi di lavoro dei dipendenti, dalla concezione al completamento.

Il cuore del template Time Studies di ClickUp è costituito dalle sue solide funzionalità. Con stati personalizzati, gestione delle attività è un gioco da ragazzi, in modo da non tralasciare alcun dettaglio. Il modello offre campi personalizzati per inserire parametri cruciali come il manager che supervisiona, gli standard temporali e persino il reparto per una visione d'insieme.

Avete bisogno di una prospettiva diversa? Passate da una vista all'altra, ad esempio Gantt calendario o carico di lavoro. La magia si estende al tracciamento automatico del tempo, al supporto dell'intelligenza artificiale e alla gestione dei progetti, consentendovi di gestire le attività come un maestro. Scarica questo modello

2. Modello di programma di gestione del tempo ClickUp

Gestite tutti i tipi di attività e stati con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Nell'intricata danza del monitoraggio dei ritmi di lavoro e dei livelli di prestazione dei dipendenti, è facile perdersi nella moltitudine di compiti e valutazioni. Modello di calendario per la gestione del tempo di ClickUp è stato creato per facilitare questa danza, in modo da non perdere mai un colpo quando si valuta la produttività del team.

Creato appositamente per coloro che desiderano monitorare e misurare le prestazioni, questo modello di studio del tempo personale offre un approccio completo per registrare il tempo trascorso. La visualizzazione dell'elenco dei registri delle attività emerge come strumento fondamentale per gestione dei progetti . È possibile inserire senza problemi compiti settimanali di valutazione delle prestazioni, ciascuno abbinato a campi personalizzati che indicano il giorno e il tipo di attività. In questo modo sarete sempre in sintonia con i progressi del lavoratore, analizzando come si muove tra le attività.

Ma il vero punto di forza è rappresentato dagli stati personalizzati delle attività. Con l'avanzare della settimana, questi stati tracciano un quadro in tempo reale dell'efficienza e del ritmo di lavoro di un dipendente. Scarica questo modello

3. Modello di casella temporale ClickUp

Organizzate il lavoro con i tempi osservati nel Template Time Box di ClickUp

Un approccio strutturato ed efficiente è indispensabile nella ricerca delle prestazioni dei dipendenti attraverso gli studi sul tempo. Modello di casella temporale di ClickUp è stato progettato con questa specifica sfida, aiutandovi a segmentare e monitorare le attività e a ottenere informazioni dettagliate sul ritmo di lavoro e sulla qualità dei risultati di un dipendente.

Questo modello fornisce il quadro perfetto per i manager o i team leader che vogliono analizzare i livelli di performance. Ogni attività è come un pezzo di puzzle che rivela le sfaccettature dell'efficienza di un dipendente. Gli stati personalizzati di questo modello aiutano a categorizzare le attività, consentendo di valutare immediatamente dove un dipendente eccelle e dove potrebbe aver bisogno di supporto. I campi personalizzati affinano ulteriormente questo studio, consentendo un esame meticoloso di ogni attività.

Le molteplici visualizzazioni, dai Task Planner ai Time Box Schedules, consentono di non perdere mai l'occasione di analizzare e valutare le prestazioni. E non ci si ferma solo alla visualizzazione; il monitoraggio del tempo e gli avvisi di dipendenza assicurano che le valutazioni siano radicate in tempo reale, offrendo un quadro olistico.

La navigazione in questo modello è intuitiva. Impostate i timer utilizzando la vista Calendario, assegnate i compiti che si adattano al periodo di studio desiderato e lasciate che la vista Bacheca organizzi questi compiti. Con il modello Time Box di ClickUp, la valutazione delle prestazioni diventa meno un compito e più un processo semplificato, assicurandovi di avere sempre un quadro chiaro dell'efficienza dei dipendenti. Scarica questo modello

4. Modello di blocco del programma ClickUp

Create un programma chiaro per migliorare la produttività con il modello di blocco degli orari di ClickUp

Nel mondo della misurazione delle prestazioni dei dipendenti, la chiarezza delle mansioni e delle dei progetti diventa essenziale. Inserite il Modello di blocco degli orari di ClickUp uno strumento robusto, pensato per i manager e i team leader che vogliono garantire una produttività ottimale.

La sua funzione principale è quella di consentire la creazione di programmi trasparenti, eliminando il fastidio di navigare tra e-mail e fogli di calcolo sparsi. A ogni compito viene assegnato un blocco di tempo chiaro e specifico, assicurando che i lavoratori conoscano esattamente le loro responsabilità e scadenze.

Tuttavia, ciò che distingue veramente questo modello è la sua organizzazione intuitiva. Riconoscendo la natura interconnessa delle attività aziendali moderne, consente agli utenti di comprendere le dipendenze tra le attività. In questo modo si evitano potenziali sovrapposizioni e si garantisce che ogni membro del team sia sulla stessa pagina. A sua volta, questo facilita l'efficiente coordinamento del team e l'esecuzione del progetto senza soluzione di continuità.

La natura onnicomprensiva di ClickUp Schedule Blocking Template significa anche che i manager possono seguire un progetto dalla fase di pianificazione fino alla sua esecuzione. Offrendo una piattaforma unificata, si colma il divario di comunicazione, assicurando che tutti abbiano una visione completa dei propri compiti. Il risultato finale? Un team coeso che lavora in armonia, con ogni membro consapevole del proprio ruolo nel quadro generale. Scarica questo modello

5. Modello di assegnazione del tempo ClickUp

Il modello di allocazione del tempo di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire meglio il vostro tempo e le vostre risorse.

Efficiente gestione del tempo è alla base di prestazioni esemplari dei dipendenti. Comprendendo questa esigenza fondamentale, la Modello di assegnazione del tempo ClickUp viene fornito per offrire ai manager una piattaforma semplificata per supervisionare con precisione l'assegnazione del tempo.

Il modello è stato creato per soddisfare le esigenze di diversi team, sia che si tratti di una forza vendita che monitora i potenziali clienti, sia che si tratti di un'unità di marketing che si occupa della segmentazione dei clienti. Il layout semplice del modello assicura che anche chi è alle prime armi con la gestione del tempo possa navigare con facilità.

Il modello vanta stati di attività personalizzati, che servono come barometro in tempo reale dei progressi. Per i manager, ciò significa la possibilità di valutare a colpo d'occhio l'avanzamento delle attività. Ma non è tutto. La funzione di priorità integrata è un vero e proprio cambiamento, in quanto consente di classificare le attività in base all'urgenza. In questo modo si garantisce che le attività cruciali non vengano mai messe da parte.

Inoltre, il modello di assegnazione del tempo integra un campo personalizzato per il tipo di attività. Questa funzione dà struttura al caos, consentendo di raggruppare e categorizzare le attività, offrendo una visione organizzata. Per i manager, questo equivale a operazioni più fluide e a un flusso di lavoro più armonizzato, garantendo che il team rimanga concentrato e che raggiunga costantemente, se non superi, i propri benchmark di performance. Scarica questo modello

6. Modello di orario dei dipendenti ClickUp

Ottenete una panoramica completa dei carichi di lavoro con il modello di pianificazione dei dipendenti di ClickUp

Nel vasto panorama degli strumenti di schedulazione, la Modello di pianificazione dei dipendenti ClickUp è davvero un modello superiore agli altri. Questo modello consente ai manager di assegnare e monitorare i turni dei dipendenti in modo strategico e funge da piattaforma completa per assegnare i compiti all'interno di tali turni e calcolare con precisione i costi del lavoro.

Includendo campi per specificare i ruoli dei dipendenti, le tariffe orarie e la designazione dei responsabili dei turni, questo modello assicura una comunicazione chiara e la responsabilità all'interno dei team. Ciò che rende questo strumento un gioiello assoluto è la sua adattabilità. Regolare la disponibilità dei dipendenti, come segnare qualcuno per la settimana, è un gioco da ragazzi. Scarica questo modello

7. Modello di programma dei turni di lavoro ClickUp

Gestite gli orari e i turni dei dipendenti con il modello di pianificazione dei turni di ClickUp

Il Modello di programma dei turni di lavoro ClickUp è una testimonianza della bellezza della semplicità. In un'epoca in cui il sovraccarico di informazioni è la norma, questo modello di pianificazione dei turni di lavoro è un esempio di approccio minimalista ma altamente funzionale alla programmazione.

Con solo l'essenziale in vista - gli orari di inizio e fine dei turni, i ruoli richiesti e le persone che li ricoprono - i manager e i membri del team possono ottenere immediatamente chiarezza. Il sistema di codifica a colori offre un modo intuitivo per distinguere i diversi turni, garantendo una comunicazione fluida.

Questo modello consente ai manager di contrassegnare i membri del team assenti e di specificarne i motivi, promuovendo la trasparenza e l'adattabilità. Grazie alla robusta suite di strumenti di ClickUp, dalla comunicazione alla gestione dei progetti, l'integrazione di questo calendario con gli altri processi del team è semplice. Se mai c'è stato un modello che unisce stile e sostanza, il modello di pianificazione dei turni di lavoro di ClickUp è senza dubbio questo. Scarica questo modello

8. Modello di programma di squadra ClickUp

Pianificate le attività in anticipo e continuate ad apportare miglioramenti con il modello di pianificazione del team di ClickUp

Il Modello di calendario del team ClickUp è simile al kit di strumenti di un maestro stratega. Quando arrivano nuovi progetti, i manager hanno bisogno di un piano ben definito e questo modello serve esattamente a questo scopo. Facilitando una descrizione completa delle attività del progetto e consentendo ai manager di assegnare i compiti ai rispettivi membri del team, assicura che tutti siano allineati con le proprie responsabilità.

Particolarmente degna di nota è la sua funzionalità a doppia vista. I manager possono valutare le attività della settimana o visualizzare i carichi di lavoro organizzati per membro del team. Al di là di queste caratteristiche, spicca la visualizzazione integrata del carico di lavoro. È una risorsa preziosa per garantire che nessun membro del team sia sopraffatto, promuovendo una distribuzione equilibrata del lavoro.

Con la sua miriade di viste, ordinatamente organizzate e codificate per colore, questo modello non è solo uno strumento logistico, ma una risorsa strategica che può migliorare significativamente la produttività e il coordinamento del team. Scarica questo modello

9. Modello di studio del tempo in Excel di Excelsirji

via Excelsirji

Lo studio del tempo e del movimento è un metodo rinomato ed efficiente, che consente alle aziende di misurare il tempo e lo sforzo investito nelle attività, servendo infine a ottimizzare l'analisi dei processi. Se state cercando qualcosa di simile a un modello di studio del tempo e del movimento, questo è il modello di studio del tempo e del movimento Modello di studio del tempo in Excel di Excelsirji copre questo concetto, suddividendo i compiti in fasi misurabili e monitorando il tempo dedicato a ciascuna di esse.

Questa analisi apre la strada all'identificazione delle ridondanze e delle potenziali aree di automazione. Comprendendo parametri come "Transazione", "Tempo di esecuzione" e "Tempo di ciclo", i manager ottengono una visione olistica dei processi.

Per esempio, decifrare la differenza tra il tempo di produzione e di consegna di una pizza (Lead Time) e il tempo impiegato per ogni fase del processo (Cycle Time) può offrire spunti preziosi. Con la ripartizione completa fornita da questo modello, le aziende dispongono di uno strumento solido per iniziare a individuare le efficienze e a promuovere il cambiamento. Scarica questo modello

10. Modello di foglio di presenza in Excel di Vertex42

via Vertex42

Per le aziende, soprattutto per le nuove startup, un'efficace tracciabilità del tempo può fare la differenza tra processi snelli e flussi di lavoro caotici. Il modello di foglio presenze in Excel di Vertex42 è la risposta a questa esigenza.

Offre flessibilità per le varie preferenze degli utenti ed è disponibile per diverse piattaforme come Excel, OpenOffice e Google Sheets. Il modello si rivolge sia ai fogli di presenza settimanali che a quelli bisettimanali, soddisfacendo le diverse esigenze delle aziende.

I manager possono inserire i tassi di retribuzione per calcolare la retribuzione totale, garantendo immediatamente l'accuratezza del processo retributivo. La facilità di personalizzazione e di condivisione, unita ai suggerimenti per l'uso, come la trasformazione del timesheet in un PDF da inviare via e-mail, rende questo strumento non solo un timesheet ma una soluzione completa per la gestione del tempo. Che si tratti di un singolo dipendente o di un team più numeroso, il modello di Vertex42 assicura che la rilevazione delle ore non sia mai più un ostacolo. Scarica questo modello

Abbracciare l'efficienza: Perché ClickUp è il cambio di rotta di cui la vostra azienda ha bisogno

Nel frenetico mondo degli affari di oggi, un'organizzazione efficace e processi semplificati sono più che mai cruciali. ClickUp non è solo una soluzione di strumento di gestione dei progetti ma una piattaforma completa che offre soluzioni su misura per ogni aspetto della gestione aziendale.

Grazie alla sua vasta libreria di modelli, dagli orari dei dipendenti alla pianificazione dei progetti in team, ClickUp vi garantisce di essere sempre un passo avanti. Investire in uno strumento che gestisca in modo efficiente le complessità delle vostre operazioni può portare a un aumento della produttività, a una riduzione degli errori e a una forza lavoro più felice.

Se state cercando di semplificare attività complesse, di tracciare con precisione il tempo o di ottimizzare i processi, ClickUp ha un modello adatto a voi. Quindi tuffatevi, esplorate e lasciate che ClickUp ridefinisca il modo in cui gestite la vostra azienda! Creare uno spazio di lavoro gratuito