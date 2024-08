Le 10 migliori app che scrivono saggi per voi nel 2024 (gratuite e a pagamento)

Dovete consegnare a breve un importante lavoro di ricerca o un saggio e siete alla ricerca di un modo per risparmiare tempo ed energia o per migliorare il vostro modo di scrivere. Siete stanchi di fissare una pagina bianca, sperando che diventi magicamente il vostro miglior compito.

Quello che vi serve è un'app che scriva saggi per voi.

Ci sono molti strumenti per la scrittura di saggi disponibili per ogni uso possibile. Sia che abbiate bisogno di uno strumento di intelligenza artificiale (IA) che vi aiuti a redigere la bozza, IA per le diverse sezioni, o migliorare il vostro saggio per renderlo migliore nel suo complesso, siete fortunati.

In questa guida, condividiamo con voi le 10 migliori app per la scrittura di saggi disponibili oggi. Ognuna di esse offre a scrittori, studenti e altri autori di saggi di ogni tipo un modo migliore per iniziare o terminare il proprio compito.

Esploriamo le opzioni di app che scrivono saggi per voi e iniziamo a scrivere saggi migliori insieme. ✔️

Cosa cercare nelle app che scrivono saggi al posto vostro?

Come ogni tipo di servizio o prodotto per la scrittura di saggi, non tutte le app sono costruite allo stesso modo. Alcuni strumenti di IA per la scrittura di contenuti sono progettati per la ricerca e la delineazione, mentre altri eccellono nel trasformare le vostre parole in pensieri, argomenti o dichiarazioni convincenti.

Nel valutare quale sia l'app di scrittura di saggi più adatta a voi, riflettete su quanto segue.

**Caso d'uso: l'app è progettata per la scrittura di saggi? O è uno strumento di scrittura IA più generico?

Funzionalità/funzione: Da fare: l'app ha le funzionalità di ricerca, scrittura o correzione di cui avete bisogno? Da fare: offre ulteriori opzioni?

Da fare: l'app ha le funzionalità di ricerca, scrittura o correzione di cui avete bisogno? Da fare: offre ulteriori opzioni? Facilità d'uso: L'app è facile da usare? Com'è l'esperienza dell'utente?

L'app è facile da usare? Com'è l'esperienza dell'utente? Valutazioni e recensioni: Da fare: cosa pensano gli utenti del mondo reale dell'app?

Da fare: cosa pensano gli utenti del mondo reale dell'app? Lingua: L'app funziona solo in inglese? Posso scrivere in un'altra lingua o tradurre il mio saggio?

L'app funziona solo in inglese? Posso scrivere in un'altra lingua o tradurre il mio saggio? $$$a: Esiste una versione gratis dell'app? Da fare, ha un costo di sottoscrizione mensile accessibile o costoso?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\\_GIF.gif Ripetizione con ClickUp AI /$$$img/

Ottimizzate i vostri risultati per raggiungere più velocemente contenuti migliori utilizzando il reprompting in ClickUp AI

Queste domande dovrebbero condurvi alla scelta della migliore app per scrivere saggi o articoli accademici. Considerate gli aspetti più importanti per voi, le funzionalità/funzione di cui potete fare a meno e la vostra priorità numero uno per questa app, quindi utilizzate il nostro elenco numerato per trovare il vostro partner ideale. 🔗

Le 10 migliori app per scrivere saggi da usare nel 2024

Con un numero sempre crescente di strumenti di scrittura IA, può essere difficile capire quali valga la pena provare. Ecco perché abbiamo stilato la nostra lista delle 10 migliori app per la scrittura di saggi per il 2024.

Ce n'è per tutti i gusti, sia che vogliate uno strumento dedicato alla scrittura di saggi, sia che vogliate uno strumento di IA che vi assista in tutti i tipi di scrittura, sia che vogliate un'app all-in-one che vi permetta di fare molto di più che migliorare le vostre capacità di scrittura o ottimizzare il vostro compito.

Usate ClickUp AI per generare un post sul blog in ClickUp Docs partendo da un semplice prompt per aggiungere dettagli e altri aspetti importanti

ClickUp è noto come strumento di produttività e project management per le aziende, ma è anche un luogo ideale per scrittori e studenti di qualsiasi livello. ClickUp offre una destinazione per memorizzare e lavorare sulle proprie idee, ricerche e scritti, e funzionalità/funzione per dare priorità al vostro lavoro durante il processo.

Una delle migliori funzionalità/funzione per la scrittura di saggi è ClickUp AI . Il nostro nuovo assistente di scrittura IA, facile da usare, è stato creato su misura per il ruolo dell'utente, con un'enorme varietà di casi d'uso, attività e funzioni, a seconda di come si desidera utilizzare l'app. Usate ClickUp per aiutarvi a trovare idee per argomenti di un saggio o di un articolo di ricerca, a riepilogare/riassumere il vostro saggio per scrivere una conclusione d'impatto o a riscrivere i paragrafi in modo da sembrare più professionali.

Tutte le idee e le parole generate con il nostro assistente IA vivono all'interno dell'app Documenti di ClickUp . Questa alternativa a $$$a e Google Documenti non è solo un luogo ideale per archiviare note e idee, ma può anche diventare il vostro personale wiki o repository per tutte le vostre esigenze di scrittura di saggi - uno dei nostri preferiti trucchi per la produttività .

Archiviate idee, note, citazioni, bozze di saggi e appunti di interviste in un unico posto. Formattate i vostri documenti, aggiungete immagini e colori e personalizzate l'esperienza in modo che scrivere il vostro saggio sia più divertente.

Se non si sa da dove cominciare, il Modello di linee guida per la scrittura di ClickUp è il luogo ideale per ottenere chiarezza su come scrivere i contenuti migliori. Il modello include consigli su come essere coerenti nel linguaggio, nel tono e nel formattare, in modo da produrre contenuti sempre privi di errori, coesi e accurati.

Con ClickUp AI, ClickUp Docs e la nostra gamma completa di documenti, il vostro lavoro sarà più facile Modelli clickUp ha tutto ciò che serve per iniziare a scrivere i vostri migliori saggi. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Archiviate tutte le note, le bozze e i file dei vostri saggi o dei vostri compiti in un unico posto

Invita i mentori a collaborare con te o a condividere il feedback in tempo reale all'interno dei tuoi documenti

Usate ClickUp AI per generare idee di alta qualità, riformulare frasi e creare testi per il vostro saggio

Semplificare il processo e trarre ispirazione da modelli pertinenti

Risparmiare tempo elavorare più velocemente utilizzando ClickUp per aiutare nella ricerca, nella scrittura e comeapp di messa a fuoco durante il lavoro

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni e casi d'uso, alcuni utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per esplorare tutte le possibilità di utilizzo di ClickUp

ClickUp AI è una nuova funzionalità, quindi le sue funzioni cresceranno e si svilupperanno nel tempo

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.700+ recensioni)

4,7/5 (8.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Frase

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Frase.io\_.jpg App che scrivono saggi per voi: esempio di saggio scritto da Frase /$$$img/

via Frase Frase è un Strumento di creazione di contenuti per l'IA che combina scrittura e ricerca SEO per creare testi facili da leggere e progettati per posizionarsi nei motori di ricerca. Questo software di scrittura IA è in grado di estrarre ricerche di base e statistiche dai risultati di ricerca, mentre lo strumento di delineazione facilita l'organizzazione dei pensieri in un saggio coerente. 📝

Frase migliori funzionalità/funzioni

Ricava statistiche, ricerche e informazioni di base direttamente dai motori di ricerca

Creazione di una scaletta con titoli e sezioni strutturate

Utilizzare l'IA per generare introduzioni, FAQ, titoli e altro ancora

Scrivere, modificare e condividere facilmente i documenti all'interno di Frase

Limiti di Frase

Frase è stato progettato per individui e agenzie che lavorano su copie SEO, quindi alcune funzionalità/funzione potrebbero non essere rilevanti per la scrittura di saggi o per la scrittura accademica

Alcuni utenti segnalano che a volte l'output del testo può essere ripetitivo sull'app per la scrittura di saggi

Prezzi di Frase

Solo: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Basic: $44,99/mese per utente

$44,99/mese per utente Teams: $114,99/mese per tre utenti

Frase valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (oltre 200 recensioni)

4.9/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

Bonus: Controlla_ 7 Modelli di scrittura di contenuti gratis per una creazione di contenuti più veloce

3. Scrivereonic

via WhitesonicScrittura è uno strumento completo per il copywriting e la parafrasi che offre le funzionalità/funzione per scrivere, modificare, ottimizzare e migliorare la scrittura dei contenuti, compresi i saggi. L'elenco delle funzionalità di Writesonic include uno scrittore IA, uno strumento di parafrasi, un espansore di testo, un riepilogatore/riassunto di articoli e un generatore di idee. 💡

Le migliori funzionalità/funzioni di Writesonic

Ottieni contenuti concreti con dati estratti dai principali risultati di ricerca per aiutare a trovare i migliori saggi e documenti accademici

Caricare documenti per guidare lo strumento sul vostro stile unico per uno stile di scrittura più personalizzato

Parafrasate il testo o ottenete un riepilogo/riassunto del vostro saggio con un solo clic

Controlla il tuo saggio prima di inviarlo con un controllo ortografico, grammaticale e di plagio integrato

Limiti di Writesonic

Alcuni utenti possono avere problemi con i limiti di parole, soprattutto per la scrittura di saggi e compiti più lunghi

Alcuni utenti suggeriscono che potrebbe essere necessario prompt più volte per ottenere risposte più lunghe

Prezzi di Writesonic

Unlimitato: $20/mese per utente

$20/mese per utente Business: Da $19/mese per utente

Da $19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

4,8/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

4. SaggioAiLab

via SaggioAiLab EssayAiLab è un'app gratuita di scrittura di saggi IA che aiuta gli utenti a trovare idee, scrivere saggi e modificare la grammatica prima di inviarli. Questa app dedicata che scrive saggi per voi ha un intervallo di funzionalità/funzioni di nicchia, tra cui le citazioni MLA (Modern Language Association) e APA (American Psychological Association) e un controllore di plagio ipersensibile. 🔍

Le migliori funzionalità/funzione di EssayAiLab

Cerca tra milioni di risultati credibili per trovare le informazioni più rilevanti durante la stesura dei saggi

Trova nuovi modi di comporre le frasi con suggerimenti automatizzati per accelerare il processo di scrittura

Controllare i problemi con il controllore grammaticale e il controllore di plagio incorporati

Generazione automatica di citazioni MLA e APA con un solo clic per l'intero saggio

Limiti di EssayAiLab

Non ci sono molte recensioni di EssayAiLab da parte degli utenti, quindi è difficile farsi un'idea di cosa pensano gli altri utenti di questa app gratis

Questa app per la scrittura di saggi è stata progettata specificamente per la scrittura di saggi, quindi si consiglia di esplorare altre app per altri tipi di scrittura accademica

Prezzi di EssayAiLab

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di EssayAiLab

G2: N/A

N/A Capitolare: N/A

5. Gaspare

via GaspareDiaspro è uno dei più noti strumenti di scrittura di contenuti IA oggi disponibili. Questo popolare strumento è specializzato nella generazione di testi brevi e lunghi in linea con il vostro marchio, il che è un punto a favore per gli utenti che vogliono comporre più saggi che suonino come loro.

Le funzionalità/funzione di Jasper includono uno scrittore IA, un chatbot e una libreria di modelli. È facile dare suggerimenti per il numero di parole o per ottimizzare la scrittura accademica in uno stile o tono specifico.

Le migliori funzionalità di Jasper

Condivisione di documenti per addestrare l'IA sulle vostre capacità di scrittura e sul vostro stile personale

Accesso ai dati delle ricerche recenti per verificare i fatti e aggiungere credibilità

Modifica e ottimizzazione degli elaborati in modo che vengano letti in modo professionale

Verifica di eventuali problemi con un controllore di plagio incorporato

Limiti di Jasper

Alcuni utenti, in particolare gli studenti, potrebbero trovare il modello di prezzo inaccessibile

A volte i risultati non sono sempre pertinenti, come suggeriscono alcuni utenti

Non esiste una vera e propria versione gratis rispetto ad altre app per la scrittura di saggi in IA

Prezzi di Jasper

Autore: $39/mese per utente

$39/mese per utente Teams: $99/mese per tre utenti

$99/mese per tre utenti Aziende: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

6. Sudowrite

via Sudowrite Sudowrite è uno strumento di scrittura IA che si presenta come un compagno di scrittura. Questo strumento è stato progettato per scrittori creativi e autori che lavorano a storie e sceneggiature, ma molte delle sue funzionalità, come il completamento automatico e la riscrittura, si adattano bene alla scrittura accademica.

Questo software per la scrittura di saggi aiuta anche a perfezionare il proprio stile di scrittura per ottenere maggiore chiarezza e leggibilità, in modo da produrre il miglior saggio possibile.

Le migliori funzionalità/funzione di Sudowrite

Completa automaticamente le frasi e i paragrafi nell'app di scrittura

Utilizzare la riscrittura per aggiungere varietà al linguaggio del saggio e migliorarne la leggibilità

Ottenere suggerimenti sulle parole sostitutive per migliorare l'impatto delle frasi

Ricevere un feedback su come migliorare il vostro saggio all'interno dell'app

Limiti di Sudowrite

Sudowrite è stato creato per la scrittura creativa, quindi potrebbe non essere l'opzione migliore per gli scrittori di saggi professionisti o per gli utenti aziendali

Essendo uno strumento relativamente nuovo, non ci sono ancora molte recensioni di utenti reali

L'app per la scrittura non ha una vera versione gratis

Prezzi di Sudowrite

Hobby e studenti: $10/mese per 30.000 parole

$10/mese per 30.000 parole Professionale: $25/mese per 90.000 parole

$25/mese per 90.000 parole Max: $100/mese per 300.000 parole

$100/mese per 300.000 parole Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sudowrite

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Rettr

via Rettr Rytr è un assistente di scrittura e scrittore di contenuti alimentato dall'IA, ideale per una varietà di usi, tra cui idee aziendali, email, lettere di presentazione e saggi. La piattaforma chiede all'utente di scegliere un caso d'uso e di aggiungere un contesto, e creerà i contenuti in base agli obiettivi e ai prompt. ✏️

Le migliori funzionalità/funzione di Rytr

Scegliere tra più di 40 casi d'uso e modelli incorporati

Utilizza formule scientifiche di copywriting per rendere i tuoi articoli più persuasivi

Espandere, riformulare e lucidare le frasi per renderle più leggibili

Invia i tuoi elaborati senza preoccupazioni grazie al controllore di plagio integrato

Limiti di Rytr

Alcuni utenti segnalano che i fatti forniti possono sembrare basilari o ripetitivi rispetto ad altre app per la scrittura di saggi

La scrittura dell'IA può interrompersi a metà frase se si esauriscono i crediti, cosa che può accadere inaspettatamente

Prezzi di Rytr

**Gratis

Salvatore: $9/mese per utente

$9/mese per utente Unlimitato: $29/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

8. HyperWrite.ai

via IperScrittura HyperWrite.ai è un sito di Strumento di IA per il copywriting che unisce ricerca, scrittura e assistenza personale dell'IA per creare uno strumento utile per gli scrittori. Le sue funzionalità/funzioni includono uno strumento di riepilogazione, un generatore di intro, uno scrittore di discorsi e un traduttore universale. 💬

Le migliori funzionalità/funzioni di HyperWrite.ai

Utilizza l'IA per aiutarvi a scrivere un saggio su qualsiasi argomento

Genera un elenco di idee per l'argomento del saggio prima di iniziare a scrivere

Riscrive i contenuti in modo che suonino più potenti e migliorino la vostra capacità di scrittura

Riepilogo/riassunto del testo per creare automaticamente riepiloghi/conclusioni

Limiti di HyperWrite.ai

Non c'è un controllore di plagio incorporato, quindi è necessario utilizzare un'altra app per questo

Essendo uno strumento relativamente nuovo, ci sono poche prove sociali e poche recensioni su HyperWrite

Prezzi di HyperWrite.ai

**Gratis

Premium: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Ultra: $44,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HyperWrite.ai

G2: 5/5 (2 recensioni)

5/5 (2 recensioni) Capterra: N/A

9. IA-Scrittore

via IA-Scrittore IA-Writer è un nuovo strumento di scrittura IA che si definisce "l'unico generatore di testo IA costruito per essere affidabile" Questa app si concentra molto sulla citazione e sulla trasparenza, il che è un vantaggio per chi scrive saggi o compiti. Le funzionalità/funzione di IA-Writer includono ricerca, scrittura IA, citazioni verificabili e riformulazione del testo. 📚

Le migliori funzionalità di IA-Writer

Genera automaticamente una bozza completa di articolo o un'intera bozza di saggio in pochi minuti

Ottenere citazioni per ogni fonte da cui IA ricava dati o fatti

Rielaborazione del testo in modo che risulti più professionale o persuasivo

Genera automaticamente un elenco di riferimenti da includere quando invii il tuo saggio

Limiti di IA-Writer

Come molte app per la scrittura di saggi IA, anche questa è stata progettata pensando alla copia SEO, quindi il flusso di lavoro potrebbe non essere rilevante per gli scrittori di saggi

Chi ha compiti più lunghi potrebbe trovare il limite di parole per articolo troppo basso (soprattutto per chi scrive saggi regolarmente)

Prezzi di IA-Writer

Base: $29/mese per utente

$29/mese per utente Standard: $49/mese per tre utenti

$49/mese per tre utenti Power: $375/mese per 10 utenti

IA-Writer valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 recensione)

10. StoryLab.ai

via StoryLab.ai StoryLab.ai è un toolkit completo di IA per il content marketing progettato per i team e le agenzie di marketing che vogliono aumentare l'engagement e le entrate creando contenuti a volume per i loro clienti calendario dei contenuti . A questo proposito, la piattaforma offre un intervallo di generatori di copie che possono aiutare a creare un titolo forte per un saggio, una copia per un saggio e altro ancora. 📣

Le migliori funzionalità di StoryLab.ai

Genera introduzioni, titoli, idee di contenuto e molto altro

Ottenere risultati unici ogni volta che si esegue il generatore

Sperimenta 13 diversi stili di scrittura

Disponibile in oltre 17 lingue

Limiti di StoryLab.ai

StoryLab.ai è stato progettato per i team di marketing, quindi chi scrive saggi e incarichi potrebbe trovare l'intervallo di funzionalità/funzione distratto o inutile

Il prodotto non è spiegato in modo dettagliato come altre produttività IA, ma esiste un piano Free con cui è possibile sperimentare

Prezzi di StoryLab.ai

**Gratis

Pro: $15/mese per utente

$15/mese per utente Unlimitato: $19/mese per utente

StoryLab.ai valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Vinci il tuo prossimo compito con le migliori app per la scrittura di saggi

Ci sono molte app per scrivere saggi che sostengono di essere le migliori, ma crediamo che quelle della nostra lista siano all'altezza del titolo. Esplorate queste app che scrivono saggi per voi, testatene alcune e trovate un nuovo modo per rendere più facile il processo di scrittura del vostro saggio.

Nell'esplorare le app di cui sopra, vi consigliamo di dare la priorità a ClickUp: la nostra app all-in-one non si limita a uno strumento di scrittura AI, ma è una destinazione per tutte le note, le bozze, le attività, le interviste e i file durante il processo di scrittura del saggio.

Raccogliete i vostri pensieri, scrivete il vostro saggio, apportate miglioramenti e altro ancora: tutto in un'unica app. Prova gratis ClickUp oggi stesso per capire perché è apprezzato da così tanti scrittori e studenti. ✨