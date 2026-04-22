10 modelli di strategia di mobilità dei talenti su ClickUp

Assumere qualcuno per un nuovo ruolo spesso è semplice come guardare alla scrivania accanto alla propria. Eppure, la maggior parte delle organizzazioni perde i propri migliori collaboratori a causa della mancanza di opportunità di crescita.

Peggio ancora, quando i talenti non vedono un percorso chiaro da seguire, cercano altrove.

Per fermare il turnover, hai bisogno di un modo per garantire la visibilità dei talenti. Questi 10 modelli di strategia di mobilità dei talenti in ClickUp ti aiutano a verificare le competenze attuali e a standardizzare le candidature interne.

Usali per coprire i ruoli internamente più velocemente. Questo riduce la necessità di assumere dall'esterno e aumenta la fidelizzazione.

I migliori modelli di strategia di mobilità dei talenti in sintesi

📚 Leggi anche: I migliori software per la gestione dei talenti nelle risorse umane

Che cos'è un modello di strategia di mobilità dei talenti?

Un modello di strategia di mobilità dei talenti è uno strumento per il monitoraggio delle competenze dei dipendenti. Ti aiuta a mappare i percorsi di carriera e a identificare i candidati interni per i ruoli vacanti.

Questi modelli si concentrano specificamente sulla mobilità interna delle persone all'interno dell'azienda. Ti consentono di abbinare le persone alle opportunità in base alle loro competenze. Questo ti aiuta a tradurre abilità, competenze e piani di successione in percorsi di carriera chiari. In questo modo, puoi creare annunci di lavoro interni più mirati per un'assunzione efficace.

Invece di fogli di calcolo frammentati, creano un unico database delle competenze collettive della tua organizzazione.

Bonus: Combina questi modelli con ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, per risparmiare 4 ore a settimana. ClickUp riunisce chat, documenti, attività e obiettivi in uno spazio AI sensibile al contesto. I tuoi dati in questo ecosistema si aggiornano in tempo reale, semplificando la ricerca di talenti e la pianificazione della carriera.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con ClickUp, non dovrai mai preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!

10 modelli di strategia di mobilità dei talenti per favorire i trasferimenti interni

Puoi utilizzare ciascuno dei modelli riportati di seguito singolarmente per risolvere un problema immediato. Oppure, combinali in ClickUp per creare un sistema integrato di gestione dei talenti.

1. Modello di mappatura delle competenze di ClickUp

Ottieni il modello gratis Cataloga le competenze dei dipendenti, i livelli di padronanza e le lacune di competenze in tutta la tua organizzazione con il modello di mappatura delle competenze di ClickUp

Non puoi pianificare le assunzioni o la crescita senza conoscere le competenze del tuo team. Quando manca questa visibilità, le decisioni diventano vaghe. Il modello di mappatura delle competenze di ClickUp ti offre una visione chiara dei punti di forza e delle lacune del tuo team.

Funziona come un database condiviso delle competenze. Vai oltre i curriculum e registra sia le competenze tecniche che quelle trasversali in un unico posto.

Puoi effettuare una valutazione delle competenze, confrontare i ruoli e vedere chi è pronto ad assumersi maggiori responsabilità. Ciò rende molto più semplice gestire promozioni, cambi di ruolo e piani di formazione.

Perché utilizzare questo modello:

Elenca le competenze chiave per ogni ruolo, così saprai di cosa ha bisogno il tuo team per avere successo

Confronta i livelli di competenza tra i team utilizzando la vista Tabella di ClickUp per individuare gli esperti e le lacune

Tieni traccia delle caratteristiche prestazionali con i campi personalizzati di ClickUp per garantire la coerenza dei dati

Assegna attività che aiutino i dipendenti a sviluppare le competenze mancanti

🧑‍💻 Ideale per: team HR e manager che desiderano un chiaro piano basato sui dati per pianificare le assunzioni, la formazione e la crescita interna.

💡Suggerimento da esperto: una volta che i dati sulle competenze sono in ClickUp, non dovrai più cercare manualmente la persona giusta. Usa ClickUp Brain e la sua ricerca IA Enterprise per porre domande come: "Chi nel reparto marketing possiede competenze avanzate in Python ed è attualmente al 50% della propria capacità lavorativa?"

"Riassumi le tre principali lacune di competenze nel team Commerciale sulla base della nostra ultima verifica." ClickUp Brain analizza le tue attività, i tuoi documenti e i campi personalizzati per individuare in pochi secondi il candidato interno perfetto per un ruolo. Trasforma il tuo modello di mappatura delle competenze in un elenco consultabile. Identifica i potenziali successori prima ancora di dover consultare una bacheca di annunci di lavoro esterna.

2. Modello di matrice delle competenze di ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa le competenze richieste per ogni posizione con quelle attuali dei dipendenti utilizzando il modello Matrice delle competenze di ClickUp

Conoscere le competenze del tuo team è utile, ma non basta. Devi anche capire come queste competenze si inseriscono nel quadro generale delle capacità. Questo è più facile con il modello Matrice delle capacità di ClickUp.

Ti offre un modo chiaro e visivo per confrontare le persone con i requisiti del ruolo. Invece di setacciare i curriculum, puoi vedere le competenze a confronto. Questo rende molto più semplici le decisioni relative alle assunzioni, alle promozioni e alla formazione.

Questo modello coinvolge anche il tuo team nel processo. Tutti possono esaminare i ruoli e lasciare commenti. In questo modo i team rimangono allineati su ciò che ogni ruolo richiede.

Perché utilizzare questo modello:

Mappa le competenze chiave sulle lavagne online di ClickUp in modo da poter confrontare i requisiti del ruolo e i punti di forza dei dipendenti in un unico posto

Individua tempestivamente le lacune a livello di team e pianifica la formazione per tempo

Trasforma le informazioni in azioni concrete creando attività di ClickUp per l'assunzione o l'aggiornamento professionale

Collabora con i responsabili delle assunzioni utilizzando commenti e note per prendere decisioni migliori

🧑‍💻 Ideale per: team di reclutamento e responsabili di reparto che desiderano un modo chiaro e visivo per valutare le competenze e prendere decisioni relative ai talenti.

🔎Lo sapevi? Solo il 33% dei dipendenti afferma che la propria organizzazione dispone di un processo chiaro per la crescita professionale interna. È evidente che avere una politica e i mezzi per attuarla sono due cose diverse.

3. Modello di percorso di carriera di ClickUp

Ottieni il modello gratis Rendi le opportunità di crescita visibili e concretizzabili con il modello "Percorso di carriera" di ClickUp

I tuoi dipendenti se ne andranno se non vedono un futuro nella tua azienda. Per trattenerli, usa il modello "Percorso di carriera" di ClickUp. Offre al tuo team un percorso chiaro da seguire.

Mostra ai dipendenti cosa serve per passare da un ruolo all'altro. Definisci le competenze, le attività cardine e gli obiettivi per ogni passaggio. Puoi anche mostrare i passaggi laterali, in modo che la crescita non si limiti alle sole promozioni.

In questo modo, la pianificazione della carriera diventa una conversazione continua. Sia i manager che i dipendenti possono aggiornare lo stato e adeguare gli obiettivi man mano che la situazione cambia.

Perché utilizzare questo modello:

Mappa diversi percorsi di carriera su una lavagna online di ClickUp in modo che i dipendenti possano esplorare le opzioni di crescita

Stabilisci criteri di promozione chiari con competenze e obiettivi di rendimento ben definiti

Tieni traccia dello stato con le attività cardine condivise su ClickUp , che sia i manager che i dipendenti possono aggiornare

Descrivi le aspettative e le responsabilità relative al ruolo nei documenti condivisi di ClickUp

🧑‍💻 Ideale per: responsabili delle risorse umane e manager che desiderano migliorare la fidelizzazione del personale con piani di crescita professionale strutturati.

🔎Lo sapevi? Il fenomeno del "manager hoarding" — in cui i manager nascondono attivamente i dipendenti più performanti per tenerli nei propri team — limita la mobilità. Un sistema di monitoraggio trasparente come ClickUp rende i talenti visibili a tutti.

4. Modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una roadmap personalizzata per la crescita con il modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp

Una volta individuata la direzione che un dipendente desidera intraprendere, il passaggio successivo è aiutarlo a raggiungerla. Senza un piano, i progressi appaiono poco chiari e lenti. Elimina questa ambiguità con il modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp.

Crea piani di sviluppo che allineino gli obiettivi personali alle esigenze aziendali. Fornisci a ogni dipendente una roadmap chiara con passaggi definiti.

In questo modo, lo sviluppo ha visibilità e coerenza. Nessuno viene trascurato e ogni piano procede secondo i piani. Allo stesso tempo, le Risorse Umane possono monitorare lo stato dell'intero team in un unico posto.

Perché utilizzare questo modello:

Suddividi gli obiettivi a lungo termine in attività cardine su ClickUp, in modo che i progressi risultino chiari e raggiungibili

Confronta le competenze attuali con i requisiti del ruolo per individuare eventuali lacune

Assegna corsi di formazione, attività o tutoraggi con titolari e sequenze ben definite

Configura le automazioni di ClickUp per inviare promemoria relativi ai check-in, in modo che i piani rimangano attivi e aggiornati

🧑‍💻 Ideale per: team HR e manager che desiderano fornire supporto alla crescita dei dipendenti.

Suggerimento da esperto: usa i Super Agenti di ClickUp per mappare le competenze Pensa ai Super Agenti come ai tuoi assistenti HR intelligenti. Puoi insegnare a un agente a esaminare i progetti passati di un dipendente e suggerire immediatamente per quali nuovi ruoli è pronto. Invece di setacciare i file, basta chiedere all'agente di trovare la persona migliore per un lavoro in base alla sua storia lavorativa reale. Questo fa risparmiare tempo e ti assicura di non perdere mai un ottimo candidato interno. Scegli tra una suite già pronta di agenti per la formazione e lo sviluppo!

Ulteriori informazioni su come utilizzare i Super Agenti per le tue attività quotidiane:

5. Modello di matrice di formazione di ClickUp

Ottieni il modello gratis Allinea le tue iniziative di formazione ai tuoi obiettivi di mobilità dei talenti utilizzando il modello Matrice di formazione di ClickUp

La formazione dei dipendenti nella tua azienda è frammentaria e poco chiara? Potrebbe essere che non ci sia un collegamento chiaro tra la formazione e i piani di sviluppo professionale. Alcuni dipendenti seguono corsi, altri no, e permangono ancora delle lacune.

Il modello Matrice di formazione di ClickUp semplifica tutto questo. Scopri chi è stato formato, chi sta imparando e chi ha bisogno di un aggiornamento, tutto in un unico posto. Offre ai manager una visione chiara della preparazione del team. Puoi verificare rapidamente se un team possiede le competenze necessarie per un nuovo progetto o un nuovo turno.

Perché utilizzare questo modello:

Tieni traccia dei livelli di competenza con i campi personalizzati di ClickUp per individuare i dipendenti più performanti e le lacune

Scopri in quali ambiti i dipendenti sentono di aver bisogno di maggiore assistenza

Monitora lo stato della formazione con etichette chiare utilizzando gli stati personalizzati

Misura l'impatto della formazione con i dashboard di ClickUp per capire cosa funziona

🧑‍💻 Ideale per: team di formazione e sviluppo e responsabili operativi che desiderano un metodo organizzato per gestire la formazione e la preparazione delle competenze.

🔎Lo sapevi? Solo circa il 45% dei dipendenti sfrutta la formazione offerta dai datori di lavoro per acquisire nuove competenze. Ciò porta a un approccio frammentario all'apprendimento e allo sviluppo. Nonostante si investano risorse nella formazione, permangono delle lacune nelle competenze.

6. Modello per la pianificazione della successione di ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci la mobilità dei talenti per le posizioni più critiche con il modello di pianificazione della successione di ClickUp

Perdere un leader chiave senza un piano di riserva può compromettere l'attività. Il modello di pianificazione della successione di ClickUp ti aiuta a pianificare in anticipo e a essere sempre pronto.

Usalo per individuare i futuri candidati per i ruoli chiave. Tieni traccia dei potenziali successori, delle loro competenze e di ciò di cui hanno bisogno per crescere. In questo modo il tuo team sarà pronto ad affrontare qualsiasi cambiamento.

Conserva i dettagli del ruolo, i piani di transizione e i passaggi di sviluppo in un unico posto. Quando arriva il momento, il passaggio di consegne è fluido e ben pianificato.

Perché utilizzare questo modello:

Identifica i ruoli chiave e effettua il monitoraggio dei dipendenti che possono ricoprirli

Valuta l'idoneità dei candidati rispetto alle esigenze del ruolo

Elabora un piano di sviluppo della leadership per colmare le lacune

Dai priorità ai ruoli chiave utilizzando la vista Bacheca, in modo da coprirli per primi

Suddividi i passaggi di transizione in attività secondarie annidate su ClickUp per passaggi di consegne più fluidi

🧑‍💻 Ideale per: responsabili delle risorse umane e dirigenti che pianificano la continuità della leadership.

🧠Curiosità: La parola "promozione" deriva dal latino "promovere", che significa "spostare in avanti". Storicamente, non si trattava di un aumento di stipendio. Significava spostare un soldato in prima linea affinché potesse assumere il comando. Una strategia di mobilità è semplicemente la versione moderna di questo concetto. Assicura che le persone giuste siano in prima linea nelle tue linee aziendali.

7. Modello di modulo di assunzione interno di ClickUp

Ottieni il modello gratis Elimina gli attriti e standardizza il processo di candidatura interno con il modello di modulo per le assunzioni interne di ClickUp

Se candidarsi per un ruolo interno sembra complicato, i dipendenti non ci proveranno. Ciò significa che perderai l'occasione di avvalerti di validi talenti interni. Il modello di modulo per le assunzioni interne di ClickUp aiuta a evitare tutto questo.

Il modello semplifica la candidatura dei dipendenti a nuovi ruoli. Inoltre, garantisce di disporre di tutte le informazioni necessarie sui candidati. Ogni candidatura segue lo stesso formato, rendendo più facile la revisione e il confronto.

Inoltre, garantisce l'organizzazione dietro le quinte. Le candidature seguono passaggi chiari e i candidati vengono tenuti informati.

Perché utilizzare questo modello:

Tieni traccia dei progressi di ogni candidato durante il ciclo di assunzione con gli stati personalizzati

Confronta i diversi membri del team interno fianco a fianco con la vista Bacheca

Semplifica le candidature e acquisisci tutti i dettagli necessari utilizzando i moduli di ClickUp

Invia aggiornamenti automatici ai candidati grazie all'integrazione email di ClickUp

🧑‍💻 Ideale per: team HR e reclutatori interni che desiderano un modo semplice per gestire le assunzioni interne in modo coerente.

8. Modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantisci una transizione senza intoppi a qualsiasi dipendente che cambia reparto all'interno dell'azienda con il modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp

Passare a un nuovo ruolo all'interno dell'azienda richiede comunque un periodo di adattamento. Senza un piano chiaro, i dipendenti possono sentirsi disorientati. Questo li rallenta e influisce sulla loro fiducia.

Il modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp rende queste transizioni fluide come il primo giorno di lavoro di un nuovo assunto. Inoltre, mantiene allineati dipendenti, manager e colleghi.

Fornisci ai dipendenti il contesto, gli strumenti e il supporto di cui hanno bisogno fin dal primo giorno. Questo li aiuta ad ambientarsi più rapidamente e a iniziare a dare il proprio contributo prima. Tutto rimane organizzato e facile da seguire.

Perché utilizzare questo modello:

🧑‍💻 Ideale per: team HR e manager che desiderano rendere le transizioni interne fluide e con esito positivo.

9. Modello di strategia e piano d'azione per la comunicazione interna di ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che i tuoi programmi di mobilità abbiano una visibilità e una comprensione adeguate con il modello di strategia e piano d'azione per la comunicazione interna di ClickUp

Se i dipendenti non vengono a conoscenza delle opportunità interne, non le sfrutteranno. Nel tempo, questo porta le persone a cercare opportunità di crescita al di fuori dell'azienda.

Per evitare che ciò accada, crea una strategia di comunicazione interna. A tal fine, puoi utilizzare il modello di strategia e piano d'azione per la comunicazione interna di ClickUp.

Piano quando e come effettuare la condivisione degli aggiornamenti su ruoli, formazione e programmi di carriera. Assicurati che le persone giuste ricevano il messaggio giusto al momento giusto. In questo modo tutti saranno informati e coinvolti.

Perché utilizzare questo modello:

Fissa obiettivi chiari per la comunicazione interna e effettua il monitoraggio dei risultati

Organizza le attività e effettua il monitoraggio dello stato in un unico posto

Assicurati che le newsletter, gli aggiornamenti su Slack e le presentazioni durante le riunioni generali avvengano secondo il programma

Condividi il tuo piano d'azione in ClickUp Docs per fornire ai dipendenti un'unica fonte affidabile di informazioni sulle politiche di mobilità

🧑‍💻 Ideale per: responsabili della comunicazione interna e direttori delle risorse umane che desiderano un metodo coerente per la promozione delle opportunità di crescita.

10. Guida rapida: modello per le operazioni relative al personale di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un'area di lavoro di base per ospitare tutte le tue attività di mobilità dei talenti con il modello ClickUp Quick Start: People Operations

Quando il lavoro delle risorse umane è distribuito su più strumenti, la situazione diventa rapidamente caotica. I dati rimangono isolati e diventa difficile avere una visione d'insieme. Il modello "Quick Start: People Operations" di ClickUp è la soluzione ideale.

Questo modello ti aiuta a gestire l'intero percorso del dipendente. Dall'assunzione all'inserimento fino alla crescita, tutto è raccolto in un unico spazio di lavoro. Ciò semplifica il monitoraggio dei progressi e la connessione tra le diverse fasi dell'esperienza di un dipendente.

Inoltre, ti fa risparmiare tempo, poiché non devi creare sistemi da zero.

Perché utilizzare questo modello:

Tieni traccia delle assunzioni interne e dei progressi dei candidati con gli stati personalizzati

Archivia le politiche e le guide in un unico spazio centrale e facilmente accessibile

Automatizza i promemoria per le valutazioni e le promozioni con ClickUp Automazioni

Mantieni tutti i dati dei dipendenti organizzati in modo da poter trovare rapidamente le persone giuste

🧑‍💻 Ideale per: team HR e aziende in crescita che desiderano un sistema semplice e completo per la gestione delle risorse umane.

Come implementare al meglio questi modelli per la mobilità dei talenti?

Un modello funziona solo se hai un buon piano. Da fare: integrare questi strumenti nel tuo lavoro quotidiano. Questo ti aiuterà a costruire un team solido che cresce dall'interno.

Queste best practice garantiscono che i tuoi modelli ClickUp portino a un esito positivo:

Dati sulle competenze: innanzitutto, mappa cosa sa fare il tuo team e a che livello. Poi, definisci percorsi chiari per i loro ruoli futuri

Collega i punti: collega i dati tra loro. Usa collega i dati tra loro. Usa le relazioni di ClickUp per collegare le competenze di una persona ai suoi grandi obiettivi lavorativi

Opportunità visibili: Rendi più facile per i dipendenti trovare nuovi ruoli. Utilizza un unico modulo semplice affinché ogni membro del team abbia le stesse opportunità di candidarsi alle nuove posizioni aperte

Dai più potere ai manager: forma i responsabili di reparto all'uso di questi strumenti per conversazioni sincere sulla carriera durante i colloqui individuali

Tieni traccia dei progressi: monitora monitora i KPI della forza lavoro , come i tassi di copertura interna e la fidelizzazione dopo la promozione. Le dashboard di ClickUp rendono tutto questo semplicissimo

Aggiorna spesso: Pianifica Pianifica attività ricorrenti per verificare e aggiornare i dati relativi ai talenti ogni trimestre. In questo modo il tuo elenco di competenze sarà sempre aggiornato

Mostra gli esiti positivi: Condividi le storie dei dipendenti che sono passati a nuovi ruoli. Questo aiuta tutti a capire che c'è una reale possibilità di crescere all'interno dell'azienda

Cristhian Carreño, docente presso l'ISTG, ha recensito ClickUp:

“Qualche anno fa abbiamo implementato ClickUp nell’istituto scolastico in cui lavoro perché dovevamo migliorare i processi dell’organizzazione; in un’azienda con circa 150 dipendenti era molto complicato sapere cosa stessero facendo e misurare i progressi, cosa che è stata possibile grazie all’uso di ClickUp.”

“Qualche anno fa abbiamo implementato ClickUp nell’istituto scolastico in cui lavoro perché dovevamo migliorare i processi dell’organizzazione; in un’azienda con circa 150 dipendenti era molto complicato sapere cosa stessero facendo e misurare lo stato dei processi, cosa che è stata possibile grazie all’uso di ClickUp.”

Crea il tuo programma di mobilità dei talenti con ClickUp

I modelli di strategia di mobilità dei talenti aiutano a sviluppare i talenti interni in modo e. Ti consentono di effettuare il monitoraggio efficiente delle competenze e dei percorsi di carriera e di gestire le assunzioni interne. Questo ti aiuta a trattenere i tuoi migliori collaboratori e a spendere meno per le assunzioni esterne.

Un'area di lavoro AI integrata come ClickUp riunisce tutto il tuo lavoro richiesto in un unico posto. Collega la crescita professionale direttamente alle prestazioni e alle competenze. Non solo puoi attrarre e trattenere i migliori talenti, ma anche ottenere risultati più rapidamente.

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Domande frequenti (FAQ)

Qual è la differenza tra una strategia di mobilità dei talenti e un piano di successione?

Una strategia di mobilità dei talenti è un piano generale che riguarda tutti i movimenti interni, incluse le promozioni, i trasferimenti laterali e l'assegnazione ai progetti. Un piano di successione si concentra esclusivamente sulla preparazione dei sostituti per i ruoli dirigenziali critici.

In che modo i modelli di mobilità dei talenti funzionano per i piccoli team rispetto alle grandi aziende?

I team di piccole dimensioni possono utilizzare versioni semplificate di questi modelli per concentrarsi su attività fondamentali come la mappatura delle competenze e le conversazioni di orientamento professionale. Le grandi aziende avranno bisogno della suite completa per gestire la pianificazione della successione, la conformità e la mobilità globale.

Posso combinare più modelli di mobilità dei talenti in un unico programma?

Sì, il vantaggio maggiore deriva dal collegarli tra loro. In ClickUp, puoi utilizzare le Relazioni per collegare i dati tra i modelli, creando un sistema unificato. I dati sulle competenze alimentano i piani di sviluppo, che a loro volta alimentano i flussi di lavoro relativi alla successione e alle assunzioni interne.

Dovresti rivedere i dati sulle competenze e i piani di sviluppo ogni tre mesi, i piani di successione ogni sei mesi e i quadri di riferimento dei percorsi di carriera ogni anno. Tuttavia, qualsiasi cambiamento organizzativo di rilievo, come una ristrutturazione, dovrebbe trigger una revisione immediata.