Come costruire una Mappa delle capacità per la crescita aziendale

Dovremmo tutti sforzarci di essere straordinari, e questo inizia con il concentrarci sulle nostre capacità invece che su quelle dei nostri avversari

Don Yaeger, autore e oratore americano

"Conosci te stesso" Nel mondo aziendale moderno, queste parole sono diventate un'abbreviazione della capacità di un'organizzazione di essere consapevole di se stessa, delle proprie persone e del proprio potenziale.

Per molte aziende, costruire questa autoconsapevolezza è più facile a dirsi che a farsi e richiede un viaggio alla scoperta di sé. Naturalmente, in questo viaggio, è sempre utile avere una mappa delle capacità.

Una buona mappa delle capacità aziendali fornisce un quadro chiaro di ciò che vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi della vostra organizzazione. Cerchiamo di capire come costruirne una!

⏰60-Second Riepilogo/riassunto

Una mappa delle capacità è un progetto visivo che illustra i punti di forza, le competenze, i processi e le risorse di un'organizzazione

Aiuta a identificare le aree di forza e le opportunità di miglioramento, garantendo l'allineamento tra i vari dipartimenti

Iniziare a costruire una mappa delle capacità definendo le capacità chiave e organizzandole in raggruppamenti logici

Allineare le capacità agli obiettivi aziendali per dare priorità a quelle con l'impatto più significativo

Visualizzare le relazioni tra le capacità per identificare dipendenze e lacune

Assicurare una governance e una titolarità chiare per la gestione delle capacità

Le mappe delle capacità colmano i divari organizzativi e migliorano la comunicazione con gli stakeholder

Semplificano la gestione del rischio e allineano le capacità agli obiettivi strategici

Le mappe delle capacità supportano anche il processo decisionale, gli aggiornamenti tecnologici, il miglioramento continuo e il lancio di nuovi prodotti

Le sfide nella creazione di mappe delle capacità utili includono la complessità e la frammentazione dei dati, ma strumenti come ClickUp offrono soluzioni per la visualizzazione e la collaborazione come ClickUp Lavagne online e le mappe mentali per semplificare il lavoro

Una mappa delle capacità ben realizzata favorisce la crescita e l'esito positivo allineando i lavori aziendali agli oggetti strategici

Cos'è una Mappa delle Capacità?

Una mappa visiva delle capacità è un progetto che illustra i vostri punti di forza e il modo in cui possono lavorare insieme. Evidenzia le competenze, i processi e le risorse essenziali che possedete per raggiungere i vostri obiettivi.

via SAP LeanIX Queste mappe suddividono le aree chiave essenziali per la vostra crescita. Definendo chiaramente le vostre capacità, potete facilmente identificare le aree di forza e trovare opportunità di miglioramento.

👉🏼 In poche parole, una mappa delle capacità vi aiuta a capire in cosa eccellete e dove migliorare.

Cos'è una mappa delle capacità aziendali?

Una mappa delle capacità aziendali è un modo semplice per comprendere la vostra proposta di valore. È una rappresentazione visiva che mostra i punti di forza della vostra azienda, come la produzione, la vendita o la fornitura di servizi.

Ad esempio, se gestite un'azienda di vendita al dettaglio online, alcune delle vostre capacità principali potrebbero includere gestione degli stakeholder , gestione dei clienti e marketing online.

Ogni area rappresenta una capacità fondamentale a supporto dell'esito positivo dell'azienda. Mappando queste capacità, l'azienda può vedere come le diverse parti dell'azienda si connettono, identificare aree di miglioramento e dare priorità alle risorse di alto livello per raggiungere gli obiettivi strategici.

In breve, una mappa delle capacità aziendali aiuta le imprese a capire in cosa sono brave e dove migliorare il loro vantaggio competitivo e raggiungere gli obiettivi desiderati.

Da fare: L'analisi delle capacità aziendali è una delle 50 tecniche menzionate nel Business Analysis Body of Knowledge. È una tecnica importante per le aziende per decidere quali capacità devono migliorare e investire.

Elementi chiave di una mappa delle capacità aziendali

Mappare una mappa delle capacità aziendali non deve essere complicato. Una mappa utile dovrebbe includere i seguenti cinque componenti chiave per ridurre al minimo la complessità:

1. Capacità

Le capacità sono i blocchi di qualsiasi azienda. Definiscono ciò che un'organizzazione è in grado di fare per raggiungere i propri oggetti strategici. Identificandole con chiarezza, le aziende possono garantire l'allineamento tra i vari reparti e concentrarsi sulle competenze fondamentali necessarie per generare valore.

Questa chiarezza aiuta a eliminare l'ambiguità e a guidare il processo decisionale sull'allocazione delle risorse e sulle priorità operative.

ad esempio, le capacità chiave di Spotify includono il suo potente algoritmo di raccomandazione, l'analisi dei dati per playlist personalizzate e una vasta libreria musicale.

L'identificazione di questi punti di forza ha permesso all'azienda di offrire un'esperienza utente altamente personalizzata, distinguendosi nel competitivo mercato dello streaming musicale.

2. Raggruppamento di capacità

Le capacità devono essere organizzate in raggruppamenti logici o gerarchie per capire facilmente come le varie funzioni e i vari processi siano interconnessi.

Una capacità ad alta priorità come "Commerciale e marketing" può essere suddivisa in sotto-capacità più specifiche come "Acquisizione clienti" e "Ricerche di mercato"

🧠 Fatto divertente: È anche possibile mappare le capacità chiave per i singoli prodotti e servizi aziendali. Ad esempio, se doveste costruire un'app per il project management che offra anche funzionalità di gestione delle conoscenze e di comunicazione (come ad es ClickUp !), la mappa delle capacità avrebbe un aspetto simile a quello dell'immagine seguente.

Questa struttura gerarchica riduce la complessità, offre una visualizzazione chiara e organizzata delle funzioni principali dell'organizzazione e aiuta a identificare le interdipendenze tra le diverse aree.

3. Indicatori di performance

Gli indicatori di performance riflettono accuratamente l'efficacia di ogni capacità, aiutando le aziende a capire a che punto sono e dove è necessario migliorare.

Questi indicatori possono avere un intervallo da "Iniziale" (processi ad hoc o di base) a "Ottimizzato" (processi ben definiti e in continuo miglioramento).

Questi indicatori di project management aiutano le aziende a stabilire le priorità dei miglioramenti, ad allocare il capitale umano in modo efficiente e a monitorare lo stato nel tempo.

4. Governance e titolarità

Ogni capacità deve avere una governance e una titolarità chiare, identificando le persone o i team responsabili della sua esecuzione e del suo miglioramento continuo.

Questa componente garantisce l'account e consente un'efficace gestione delle risorse gestione delle capacità . Assegnando la titolarità alle persone giuste, si mette in relazione ogni capacità con gli obiettivi aziendali e si stabilisce che una persona o un gruppo specifico è responsabile delle prestazioni, della manutenzione e dell'ottimizzazione.

5. Interdipendenze e relazioni

Una mappa delle capacità aziendali deve evidenziare le relazioni e le interdipendenze tra le diverse capacità. Capire come queste si influenzano o dipendono l'una dall'altra aiuta a identificare le lacune nelle aree critiche che, se non allineate correttamente, potrebbero causare colli di bottiglia o inefficienze.

La mappatura di queste interdipendenze permette alle organizzazioni di dare priorità alle azioni e di garantire che i cambiamenti o i miglioramenti di una capacità siano coordinati tra le funzioni correlate, evitando così incidenti.

Comprendendo questi elementi chiave, è possibile creare una mappa completa delle capacità aziendali che fornisca informazioni preziose per la crescita dell'organizzazione.

Esempi di mappe delle capacità aziendali

Le mappe delle capacità aziendali possono variare a seconda del settore, ma hanno lo stesso scopo: raggiungere gli obiettivi organizzativi.

in ambito IT, una mappa di questo tipo potrebbe includere la gestione dell'infrastruttura cloud e la sicurezza dei dati per supportare la trasformazione digitale.

Il settore Retail potrebbe concentrarsi su inventario, produzione di prodotti, gestione della catena di fornitura ed evasione degli ordini per migliorare la soddisfazione dei clienti.

🩺 Nell'assistenza sanitaria, mappare capacità come l'assistenza ai pazienti e la ricerca medica per garantire la conformità e migliorare i risultati dei pazienti.

Identificare le capacità principali, quelle abilitanti e quelle di supporto, supportate da mappa dei processi può aiutare le organizzazioni a guidare la crescita industriale e l'esito positivo.

Vantaggi dell'uso delle mappe delle capacità

I leader aziendali riconoscono ampiamente la mappatura delle capacità come uno strumento importante per il piano strategico, l'efficienza operativa e i lavori di trasformazione. Ecco alcuni vantaggi:

1. Colmare le lacune organizzative

Secondo una relazione di McKinsey, 78% dei dirigenti ha dichiarato che lo sviluppo delle capacità è fondamentale per la crescita a lungo termine della loro organizzazione.

Tuttavia, per costruire le capacità è necessario prima identificare le lacune in cui le organizzazioni non dispongono di risorse sufficienti. Una mappa delle capacità aziendali colma queste lacune di conoscenza, offrendo una chiara visualizzazione di come funziona un'organizzazione e se sta seguendo gli obiettivi aziendali.

2. Comunicare facilmente agli stakeholder

Una mappa delle capacità aziendali ben definita è un linguaggio comune tra i reparti, che allinea tutti intorno a obiettivi condivisi. Aiuta a evitare malintesi, riduce la ridondanza e garantisce che le iniziative e gli investimenti siano strategicamente validi.

3. Gestire i rischi in modo proattivo

La mappatura delle capacità mette in luce i punti deboli dell'organizzazione, i rischi potenziali e le interdipendenze critiche. Identificando queste vulnerabilità, le aziende possono mitigare in modo proattivo i rischi prima che diventino problemi.

4. Ottenere chiarezza sull'allineamento con gli obiettivi strategici

Una mappa delle capacità aziendali fornisce una visibilità chiara su come le capacità organizzative si allineano agli obiettivi strategici, garantendo un migliore processo decisionale e di allocazione delle risorse.

5. Prendere decisioni in modo strategico

Quando si mappano le capacità, le decisioni e i processi diventano più strategici. Gli investimenti IT possono essere collegati direttamente a capacità specifiche, ad esempio garantendo che ogni soluzione tecnologica apporti valore.

Da sapere: La mappatura delle capacità può anche aiutarvi a garantire la conformità alle normative, assicurando che l'organizzazione disponga delle capacità necessarie per soddisfare gli standard di conformità.

Passaggi per costruire una Mappa delle capacità aziendali

La mappatura delle capacità aziendali può essere impegnativa. Tuttavia, con gli strumenti e i passaggi giusti, diventa meno impegnativa. È qui che entra in gioco una piattaforma di produttività all-in-one come ClickUp.

Grazie alle sue funzionalità intuitive, come le visualizzazioni delle attività personalizzabili, i potenti dashboard, gli strumenti di collaborazione senza soluzione di continuità, l'IA e l'automazione, mappare le capacità aziendali e monitorare le metriche chiave delle prestazioni diventa facile.

Vediamo come creare una mappa delle capacità aziendali con ClickUp.

1. Definire le capacità e i domini chiave

Il primo passaggio consiste nell'identificare le capacità aziendali critiche necessarie per raggiungere gli oggetti dell'organizzazione. Queste competenze, processi e tecnologie essenziali consentono all'azienda di fornire prodotti o servizi in modo efficace.

Suddividete queste capacità in domini logici che raggruppano funzioni simili, come il marketing, le operazioni, il servizio clienti o l'IT.

Utilizzate il Vista Elenco di ClickUp per creare attività per ogni capacità e categorizzarle usando campi personalizzati (come il dominio o la priorità) per monitorarle e filtrarle facilmente.

La Vista Elenco di ClickUp consente di creare attività e ordinarle per capacità, impostare stati personalizzati e aggiungere campi personalizzati

Utilizzare modelli di mappe concettuali per semplificare il processo.

Utilizzo di Vista Bacheca di ClickUp è possibile monitorare visivamente lo stato delle attività necessarie per costruire e rafforzare ogni capacità aziendale.

La vista Bacheca consente di organizzare visivamente le attività e le capacità in colonne basate su vari criteri, come lo stato, l'assegnatario o la priorità. Inoltre, la funzione di trascinamento consente di aggiornare facilmente lo stato delle attività e supporta i sottogruppi per un'organizzazione più dettagliata.

Semplificare i flussi di lavoro e gestire le attività di ClickUp vista Bacheca

Leggi anche: Come fare una mappa concettuale

2. Allineare le capacità con gli obiettivi aziendali

Una volta definite le capacità critiche, dovete assicurarvi che corrispondano ai vostri obiettivi. Comprendete quali sono le esigenze della vostra azienda e mappate ogni capacità a un obiettivo strategico. Questo vi aiuterà a dare priorità alle capacità che hanno l'impatto più significativo sull'esito positivo dell'azienda.

ad esempio, se l'obiettivo strategico della vostra azienda è aumentare la fidelizzazione dei clienti del 20% nel prossimo anno, potreste dare priorità a funzionalità come l'analisi del feedback dei clienti, la comunicazione personalizzata o la gestione dei programmi di fidelizzazione. Queste funzionalità contribuiscono direttamente a costruire relazioni più forti con i clienti e a incoraggiare la ripetizione dell'attività aziendale.

D'altro canto, se l'obiettivo è l'espansione in nuovi mercati, capacità come le ricerche di mercato, la localizzazione e lo sviluppo di partnership dovrebbero avere la precedenza.

Utilizzando Obiettivi di ClickUp è possibile monitorare lo stato di avanzamento degli oggetti strategici.

Suddividete ogni obiettivo in attività specifiche o in attività cardine per ogni capacità. Questo aiuta a garantire che tutti i lavori richiesti corrispondano ai risultati aziendali desiderati.

Create e monitorate facilmente vari tipi di obiettivi e attività cardine con ClickUp Obiettivi

Per monitorare l'esecuzione delle attività al servizio di questi obiettivi e capacità, utilizzate ClickUp dashboard . Consentono di estrarre i dati dall'area di lavoro di ClickUp per avere una panoramica dell'andamento del lavoro.

È possibile visualizzare in che misura le funzionalità supportano gli obiettivi organizzativi e dove è necessario apportare modifiche.

Monitoraggio delle scadenze e degli stati di avanzamento con ClickUp Dashboard

3. Visualizzare le relazioni tra le funzionalità

La visualizzazione delle correlazioni tra le capacità principali aiuta a identificare dipendenze, sovrapposizioni e lacune. Lavagne online di ClickUp fare collaborazione visiva intuitivo, rendendo il processo di piano collaborativo e rapido.

Usate una lavagna online per coordinare la condivisione delle informazioni sul progetto processo di mappatura in un unico luogo. Create mappe dinamiche e interattive con note adesive, forme, penne ed evidenziazioni per fare brainstorming e organizzare visivamente le idee.

Identificare le dipendenze e le connessioni tra le capacità aziendali tramite le lavagne online di ClickUp

È possibile collegare senza problemi le idee alle attività, personalizzare gli elementi e persino incorporare l'IA per migliorare la creatività e la collaborazione. Le Relazioni tra attività consentono di collegare attività collegate nell'area di lavoro, facilitando la gestione delle dipendenze e l'evidenziazione degli elementi importanti.

Visualizzare le capacità e le loro relazioni con le mappe mentali di ClickUp

È inoltre possibile utilizzare ClickUp Mappe mentali per collegare le capacità aziendali. Utilizzare una o più mappe mentali per connettere le capacità agli obiettivi generali e mantenere tutti sulla stessa pagina.

Usate insieme, le lavagne online e le mappe mentali di ClickUp facilitano l'individuazione dei colli di bottiglia e delle aree che necessitano di maggiore attenzione, la condivisione degli aggiornamenti e la sollecitazione di feedback sulle modifiche in tempi rapidi.

Jayson Ermac, Process Manager di Al Bees, evidenzia l'utilità delle offerte di ClickUp:

ClickUp ha strumenti per visualizzare il processo, gli obiettivi, ecc. È l'apice del lavoro collaborativo ed è migliorato in questo senso, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione della lavagna online

Jayson Ermac, Responsabile di processo presso Al Bees

4. Monitoraggio e monitoraggio delle dipendenze

La costruzione di una mappa delle capacità richiede attenzione alle dipendenze tra le attività. Monitorate la dipendenza tra le capacità nel tempo. Capite quali sono le capacità critiche per l'architettura aziendale e assicuratevi che i cambiamenti in un'area non influiscano negativamente sulle altre.

Utilizzare Attività di ClickUp Dipendenze per visualizzare e monitorare quali capacità dipendono da altre.

Questa funzionalità/funzione aiuta a identificare i percorsi critici e assicura che i team conoscano la sequenza con cui devono completare le attività. Altro, Automazioni di ClickUp possono semplificare gli aggiornamenti delle attività di capacità, notificando ai team quando si risolve una dipendenza o si raggiunge un'attività cardine. Automazioni basate su eventi specifici, come la creazione di attività o i cambiamenti di stato, con trigger e azioni personalizzate.

Automazione di attività ripetitive con le automazioni integrate o aggiunta di automazioni personalizzate con ClickUp

5. Collaborare e ottenere il contributo del team

La collaborazione è la chiave per garantire una mappa delle capacità completa e accurata. Per migliorare la collaborazione, i membri del team possono fornire input e feedback tramite Commenti ClickUp sulle attività.

È possibile inserire una menzione @ nei membri del team per porre domande o fornire direttamente aggiornamenti. Questo assicura una comunicazione continua durante il processo di mappatura.

Lasciare note, aggiornamenti o feedback direttamente sulle attività di ClickUp con Commenti nella visualizzazione delle attività di ClickUp

Leggi anche: 15 migliori strumenti di collaborazione online (Free e a pagamento)

6. Definizioni e approfondimenti sulle capacità dei documenti

Man mano che si definiscono e si perfezionano le capacità, è fondamentale documentare le definizioni, l'ambito e qualsiasi intuizione o linea guida pertinente. Documenti di ClickUp sono uno strumento eccellente per creare una documentazione dettagliata per ogni capacità, garantendo al team coerenza e chiarezza.

Funzionalità come la collaborazione in tempo reale, i modelli personalizzati e l'integrazione delle attività consentono ai team di allineare le risorse, monitorare lo stato di avanzamento e garantire che tutte le funzionalità siano mappate in modo efficace.

È possibile creare sezioni dedicate per ogni obiettivo strategico, elencare le capacità corrispondenti e includere descrizioni dettagliate, titolari, sequenze e metriche di performance. In questo modo si garantisce a tutti l'accesso alle informazioni più aggiornate.

Gestite tutti i vostri dati in un unico luogo con ClickUp Docs

7. Monitoraggio delle competenze del team

Conoscendo le capacità di un individuo in un team è più facile assegnargli un lavoro che corrisponda alle sue competenze. Il Modello di matrice delle capacità di ClickUp è un modo semplice per vedere chi del team è in grado di fare cosa.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-609.png Modello di matrice di capacità ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205388334&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello aiuta a monitorare, gestire e visualizzare le competenze del team. Con questo modello di lavagna online, potete:

Monitorare lo stato di miglioramento delle competenze di ciascun membro del team con stati personalizzati

Visualizzare facilmente le capacità del team tramite gli attributi, per aiutarvi a gestire meglio le loro competenze

Ottenere una rapida visione a volo d'uccello delle competenze del team con la visualizzazione della Matrice delle capacità

Monitorate i miglioramenti nelle competenze del team con funzionalità aggiuntive come tag, attività secondarie annidate ed etichette di priorità

Questo modello di mappa delle capacità aziendali vi aiuta a scegliere le persone giuste per le mansioni giuste, rendendo il vostro team più efficiente e produttivo. È essenziale assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina per quanto riguarda gli obiettivi individuali e del team e le capacità che possono aiutare a raggiungerli.

8. Rivedere e aggiornare la mappa delle capacità nel periodo successivo

Con l'evolversi delle esigenze aziendali, anche la vostra mappa delle capacità deve evolversi. Per garantire che la mappa rimanga pertinente, sono necessarie revisioni e aggiornamenti regolari di quella esistente.

Con le giuste Automazioni in atto, gli stakeholder possono essere avvisati delle prossime revisioni o delle modifiche alle funzionalità esistenti. Notifiche di ClickUp possono avvisare i membri del team quando si aggiornano le dipendenze o si aggiungono nuove attività. In questo modo si crea un ciclo di feedback continuo che aiuta a perfezionare e mantenere la mappa in tempo reale.

In questo modo, sfruttando la potente suite di funzionalità/funzione di ClickUp, è possibile creare facilmente una mappa dinamica, collaborativa e fattibile.

🧠 Fatto divertente: Le mappe delle capacità sono dinamiche. In genere includono una visualizzazione "as-is" (stato attuale) e una "to-be" (stato futuro) per guidare i lavori di trasformazione. Questa doppia prospettiva le rende uno strumento potente per il piano strategico.

Usi pratici delle mappe delle capacità aziendali

Le mappe delle capacità offrono molteplici vantaggi e strumenti come ClickUp consentono di generarle con relativa facilità. Ma da fare per utilizzarne una nella vostra azienda?

Vediamo alcuni suggerimenti per fare buon uso di queste mappe:

Supporto al processo decisionale

Quando le organizzazioni considerano le nuove tendenze del mercato, una mappa delle capacità aziendali fornisce informazioni sui punti di forza e di debolezza esistenti. Aiuta i team di leadership a determinare dove l'organizzazione deve investire o evolvere per eseguire la strategia aziendale in modo più efficace.

🧠Fatto divertente: In molte organizzazioni, una mappa delle capacità spesso rivela che il 20% delle capacità contribuisce all'80% del valore strategico. Questa intuizione aiuta le aziende a dare priorità alle aree ad alto impatto e ad allocare le risorse in modo più efficace.

Pianificare gli aggiornamenti tecnologici

La mappatura delle capacità rispetto alle attuali piattaforme tecnologiche aiuta l'organizzazione a capire dove implementare nuove tecnologie, come ad esempio i migliori strumenti di automazione o IA, per migliorare i processi e le funzioni aziendali.

Leggi anche: Strategie di piano delle capacità per massimizzare le vostre risorse

Migliorare e innovare continuamente

Le mappe delle capacità sono un punto di riferimento per il monitoraggio dei miglioramenti nei processi e nelle tecnologie, assicurando che le imprese rimangano agili e competitivi.

Assistenza al lancio di nuovi prodotti

Le mappe delle capacità aiutano a identificare quali aree aziendali, dalla R&S alla distribuzione, sono pronte a supportare nuove tecnologie o prodotti.

Oltre a queste, esistono altri modi per utilizzare queste mappe per le esigenze organizzative. Una volta che si conoscono e si comprendono chiaramente le capacità aziendali, le applicazioni di questa conoscenza non mancano.

Sfide della Mappa delle Capacità Aziendali

Sebbene le mappe delle capacità aziendali mostrino chiaramente le capacità di un'organizzazione, esse presentano delle sfide. Vediamo alcune di queste sfide e come ClickUp può aiutarci a superarle:

Complessità nella mappatura e nella visualizzazione delle competenze

La visualizzazione delle mappe delle capacità può diventare eccessiva, soprattutto nelle grandi organizzazioni in cui le capacità si estendono a diversi dipartimenti, funzioni e aree geografiche. Inoltre, l'aggiornamento della mappa nel tempo può rappresentare una sfida significativa.

Per fortuna ClickUp offre alcune soluzioni:

Le mappe mentali e le funzionalità di lavagna online di ClickUp aiutano a organizzare e mappare le capacità aziendali in modo chiaro e interattivo

Con ClickUp è possibile organizzare le capacità in strutture gerarchiche dall'alto verso il basso come attività, attività secondarie e cartelle

Dati frammentati tra gli strumenti

Le organizzazioni spesso utilizzano più strumenti, come fogli di calcolo, sistemi di project management e sistemi ERP. Questa frammentazione può rendere difficile il monitoraggio dei dati.

Ancora una volta, ClickUp ha le risposte:

Grazie alle sue diverse funzionalità, ClickUp permette di consolidare attività, progetti, documenti, obiettivi e comunicazioni, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro

ClickUp si integra anche con molti altri strumenti, come Google Drive, Slack, Trello e Jira, consentendo un flusso di dati continuo tra i sistemi. In questo modo è più facile centralizzare le informazioni e mantenere coerenti le mappe delle capacità

Sfide di collaborazione tra i team

Le mappe delle capacità aziendali spesso richiedono il contributo di diversi reparti. La mancanza di coordinamento interdipartimentale può quindi mettere a rischio il processo di mappatura.

Ma con ClickUp, questo aspetto diventa irrilevante:

ClickUp offre funzionalità di comunicazione in tempo reale come Commenti, Menzioni e assegnazioni di attività per facilitare la collaborazione

Con gli strumenti di gestione dei documenti di ClickUp, i team possono creare e condividere le mappe delle capacità come documenti all'interno della piattaforma

Indipendentemente dalla sfida che dovete affrontare con la mappatura delle capacità, ClickUp offre una soluzione facile da usare. Quindi, non ci sono scuse per non creare la vostra mappa oggi stesso con ClickUp!

Best Practices per costruire e mantenere le mappe delle capacità

Ora che siete convinti dell'utilità delle mappe delle capacità, sapete come realizzarle e avete una soluzione alle sfide e agli oggetti che potreste incontrare, ci sono un paio di best practice per costruirle e mantenerle:

1. Definire con chiarezza gli oggetti e l'ambito di applicazione

Prima di costruire una mappa delle capacità, stabilite degli oggetti chiari. Definite l'ambito, che sia a livello aziendale o specifico per determinate funzioni, per mantenere la mappatura focalizzata e pertinente.

Per ottenere un impatto maggiore, considerate la possibilità di collegare l'ambito della mappatura all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane ai KPI del project management e dell'organizzazione per tutte le parti interessate.

2. Coinvolgere le parti interessate presto e spesso

Coinvolgete tempestivamente i team interfunzionali e le parti interessate chiave per visualizzare le funzioni in modo completo e prevenire futuri disallineamenti. Ricordate di usare strumenti di collaborazione come ClickUp per rendere tutto ciò super facile!

3. Utilizzare un framework di capacità standardizzato

Adottate framework standard di settore per creare un approccio strutturato alla definizione e all'organizzazione delle capacità. Incorporare gestione del flusso di lavoro le pratiche di gestione del flusso di lavoro possono rendere il processo ancora migliore.

Seguite queste raccomandazioni e avrete una mappa delle capacità aziendali per far progredire la vostra organizzazione.

Una mappa delle capacità aziendali ben realizzata visualizza una vista dettagliata delle capacità di un'organizzazione e funge da modello per l'esito positivo.

L'identificazione, l'organizzazione e il continuo perfezionamento delle capacità assicurano che ogni parte dell'azienda lavori per la stessa visione.

Con ClickUp, potete costruire, aggiornare e gestire le vostre mappe in un'unica piattaforma integrata. Grazie alla collaborazione in tempo reale e agli strumenti visivi, alle potenti Automazioni e alla gestione delle prestazioni, ClickUp garantisce che le vostre mappe corrispondano agli oggetti aziendali e siano adattabili ai cambiamenti.

Siete pronti a massimizzare l'esito positivo della vostra azienda? Registratevi per ottenere un account gratuito di ClickUp e iniziate oggi stesso!