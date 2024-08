Crescita di carriera verticale e laterale: Definizione e vantaggi

Non è raro sentirsi come se la propria carriera avesse il pilota automatico. Anche se siete bravi nel vostro lavoro, spesso vi sembra che manchi quella scintilla di sfida o di crescita.

Passate dalla zona di comfort. Sfidate voi stessi a crescere nella vostra carriera, in senso verticale o laterale.

La crescita verticale della carriera consiste nel salire la scala aziendale. In genere si tratta di un passaggio di titolo a una nuova posizione con maggiori responsabilità e autorità.

D'altro canto, la crescita di carriera laterale o orizzontale consiste nell'ampliare le proprie competenze spostandosi lateralmente all'interno di un'organizzazione o addirittura in una nuova azienda. Forse non otterrete una promozione immediata, ma acquisirete un'esperienza preziosa.

Ecco la parte più interessante: questi percorsi non si escludono a vicenda! Potete sfruttare gli spostamenti di carriera verticali e orizzontali per creare un insieme di competenze a tutto tondo. Un avanzamento di carriera laterale fornisce esperienza e competenze preziose, migliorando la vostra preparazione per una crescita verticale

Crescita verticale e laterale: Quale scegliere? Cerchiamo di capire il perché e il percome di ciascun approccio. Esplorando i loro vantaggi unici, potrete scegliere quello che più si addice ai vostri obiettivi di crescita professionale e che vi posiziona per un esito positivo in futuro.

Capire la crescita di carriera verticale

La crescita verticale della carriera è la tradizionale traiettoria di carriera ascendente all'interno di un campo o di un settore specifico. Si è stati promossi a posizioni con maggiori responsabilità, autorevolezza e, in genere, con un aumento di stipendio.

Attraverso la crescita verticale, si può passare da posizioni di collaboratore individuale a ruoli manageriali, assumendo nuove responsabilità e supervisionando il lavoro di altri.

Pro

Progressione cancellata: con gli avanzamenti di carriera verticali, il percorso da seguire è spesso ben definito. Si sa a cosa si sta puntando, il che rende più facile fissare obiettivi e monitorare il proprio sviluppo professionale

Specializzazione delle competenze: i passaggi verticali consentono di approfondire le competenze in un'area specifica. Si diventa la persona di riferimento per la propria nicchia, con conseguente aumento del riconoscimento e delle opportunità

Sviluppo della leadership: una carriera verticale vi permette di affinare le vostre capacità manageriali, di acquisire fiducia e di diventare un ruolo di riferimento per gli altri

Un'evoluzione verticale vi permette di formare la direzione del vostro team e di influenzare progetti più ampi

Premi finanziari: le promozioni sono solitamente accompagnate da un aumento, che aumenta la vostra sicurezza finanziaria

Contro

Con maggiori responsabilità si hanno maggiori aspettative e potenzialmente più stress. Bilanciare il lavoro e la vita diventa fondamentale per evitare il burnout

Esposizione limitata: la scalata verticale può limitare l'esposizione a diversi aspetti del settore. Potreste diventare altamente specializzati ma non avere un'esperienza più ampia

Concorrenza: più si sale di livello, meno posizioni ci sono, rendendo la concorrenza più agguerrita

Rischio di stagnazione: se le opportunità di avanzamento all'interno dell'organizzazione o del campo sono limitate, si potrebbe raggiungere un plateau di carriera, sentendosi bloccati nel ruolo attuale

**Ecco alcuni modi per massimizzare il percorso di carriera verticale

Impostazione cancellata obiettivi professionali: Definite dove volete arrivare nella vostra carriera. Che si tratti di puntare a un ruolo specifico all'interno dello stesso reparto o di padroneggiare determinate competenze, la chiarezza degli oggetti guiderà le vostre azioni Cercate feedback e mentorship: Cercate un feedback regolare da parte di colleghi, manager o mentori per identificare le aree di miglioramento e graficare il vostro stato Imparare continuamente: Rimanete aggiornati investendo nell'apprendimento continuo e nello sviluppo delle competenze. Partecipate a workshop, ottenete certificazioni o iscrivetevi a corsi pertinenti per migliorare le vostre competenze. Considerate l'utilizzo di software di gestione delle competenze per monitorare lo stato di acquisizione di nuove competenze rilevanti per gli obiettivi di crescita verticale Gestire: Costruire solide relazioni professionali all'interno e all'esterno dell'organizzazione. Questo aprirà le porte a nuove opportunità e intuizioni Rimanere flessibili: visualizzare in modo chiaro la vostra mappa della carriera e siate aperti a opportunità inaspettate. A volte, gli spostamenti laterali possono integrare la crescita verticale, fornendo esperienze e prospettive preziose

Vediamo ora i pro e i contro di una carriera laterale e i modi per massimizzarla.

Capire la crescita di carriera laterale (orizzontale)

La crescita orizzontale della carriera si concentra sull'ampliamento delle competenze e dell'esperienza attraverso il passaggio da un ruolo all'altro, da un reparto all'altro o da un settore all'altro, senza salire verticalmente nella scala gerarchica aziendale.

La chiave è acquisire nuove esperienze e ampliare la propria base di conoscenze senza necessariamente puntare a una promozione (anche se potrebbe accadere presto!).

Pro

**Un avanzamento di carriera con crescita orizzontale vi permette di acquisire un ampio intervallo di conoscenze, rendendovi un professionista più versatile e adattabile

**Creatività aumentata: l'esposizione a prospettive e sfide diverse può portare a idee e soluzioni nuove, stimolando la creatività e monitorando rapidamente lo sviluppo professionale

Espansione della rete: La riunione di nuovi colleghi e la creazione di relazioni possono aprire le porte a future opportunità

La riunione di nuovi colleghi e la creazione di relazioni possono aprire le porte a future opportunità Flessibilità: I trasferimenti laterali offrono la flessibilità necessaria per esplorare nuovi interessi o cambiare la propria carriera senza dover necessariamente ricominciare da zero

**Contro

Sfide della transizione: L'adattamento a un nuovo ruolo o a un nuovo settore può essere inizialmente impegnativo e richiede tempo e lavoro richiesto per adattarsi ed eccellere

L'adattamento a un nuovo ruolo o a un nuovo settore può essere inizialmente impegnativo e richiede tempo e lavoro richiesto per adattarsi ed eccellere **Perdita di slancio: gli spostamenti orizzontali possono talvolta ritardare la scalata alla carriera. Si tratta più che altro di un gioco a lungo termine per costruire un set di competenze completo

**Percorso incerto: l'impatto a lungo termine sulla carriera potrebbe non essere immediatamente cancellato

**Ecco come massimizzare il percorso di carriera laterale

Impostazione di oggetti chiari: Definire ciò che si spera di ottenere con il trasferimento laterale. Che si tratti di acquisire competenze specifiche o di esplorare nuove opportunità, la chiarezza dei vostri obiettivi vi aiuterà a prendere una decisione migliore Costruire reti: Creare una rete solida all'interno e all'esterno della propria organizzazione per scoprire potenziali opportunità di carriera. Partecipate a eventi di settore, mettetevi in connessione con professionisti di campi diversi e rimanete curiosi di conoscere potenziali percorsi di lavoro Cercare feedback e tutoraggio: Rivolgersi a mentori o colleghi che hanno esperienza di carriera laterale. Le loro intuizioni e i loro consigli possono aiutarvi a superare le sfide e a prendere decisioni informate Accogliere le opportunità di apprendimento: Affrontare ogni spostamento laterale come un'opportunità per imparare e crescere. Siate aperti ad acquisire nuove competenze, ad affrontare le sfide e ad ampliare i vostri orizzonti. Considerate l'utilizzo di strumenti di project management per rimanere organizzati e in cima al carico di lavoro durante la transizione in un nuovo ruolo o in un nuovo settore **Abbiate fiducia nel processo; la crescita laterale della carriera non sempre produce risultati immediati. Siate pazienti e persistenti e continuate ad andare avanti. Ogni esperienza arricchisce il vostro percorso e costruisce la vostra esperienza

Che si tratti di una transizione laterale o orizzontale, una carriera di successo richiede uno scopo chiaro e la flessibilità di abbracciare nuovi ruoli.

L'importanza dello scopo e dell'adattabilità nella crescita professionale

Scopo e adattabilità sono fondamentali per alimentare il vostro percorso di carriera. Lo scopo dà una direzione alla vostra carriera, mentre l'adattabilità vi aiuta a navigare nel viaggio. Questi due fattori possono fare la differenza nel tipo di percorso professionale che sceglierete e nell'esito positivo che otterrete.

**Come lo scopo influenza la direzione della carriera

Avete presente la sensazione di soddisfazione che si prova quando Da fare qualcosa che fa semplicemente scattare la molla? Questa è l'essenza dello scopo. È quella spinta intrinseca, quel "perché" dietro a Da fare.

Con uno scopo ben definito, siete portati a prendere decisioni che si allineano con i vostri valori e le vostre passioni, conducendovi verso un percorso che, in ultima analisi, vi darà soddisfazione a lungo termine.

Avere uno scopo chiaro vi darà la fiducia necessaria per prendere decisioni, la motivazione per continuare ad andare avanti e, di conseguenza, una carriera più significativa e soddisfacente.

Il ruolo dell'adattabilità nella crescita verticale e laterale della carriera

Il mondo del lavoro è dinamico. Emergono nuove tecnologie, i settori si evolvono e le aziende si ristrutturano. L'adattabilità non è solo una questione di adattamento, ma permette di prosperare in un ambiente in continua evoluzione.

Crescita verticale: Man mano che si sale nella scala gerarchica, si incontrano nuove sfide e responsabilità. La capacità di adattamento consente di affrontare queste sfide con fiducia. Esplorate le opportunità di formazione per imparare continuamente, crescere in nuovi ruoli e adattarvi a diversi contesti

abitudini di lavoro

e stili di gestione.

Crescita laterale: Quando si esplorano percorsi diversi, ogni nuovo ruolo o settore porta con sé sfide e opportunità. Adattarsi in modo rapido ed efficace può aiutarvi ad avere successo in questi ambienti diversi, aiutandovi a padroneggiare nuovi strumenti, a integrarvi in un nuovo team e a trovare soluzioni creative in un territorio sconosciuto.

Oltre a questi fattori, l'ambiente di lavoro può avere un impatto significativo sulla vostra crescita professionale. Vediamo come.

Valutare l'ambiente di carriera

La cultura del lavoro della vostra organizzazione, la natura del vostro team e le relazioni con i vostri colleghi, subordinati e superiori possono formare il vostro percorso di crescita professionale ideale.

Capire l'importanza dell'ambiente di lavoro nella crescita della carriera

Se trascorrete una parte significativa delle vostre ore di veglia al lavoro, non sorprende che l'ambiente in cui vi trovate possa influenzare profondamente la vostra traiettoria di carriera. Che siate circondati da colleghi di supporto, che dobbiate affrontare continui cambiamenti o che possiate prosperare in un'impostazione strutturata, tutti questi fattori entrano in gioco quando valutate le vostre opzioni di carriera.

Determinare l'opportunità di una crescita verticale o orizzontale della carriera in base all'ambiente in cui ci si trova

Nella scelta tra crescita professionale orizzontale e verticale, l'ambiente circostante può essere una luce guida. Comprendendo la sua influenza e valutando i vostri obiettivi e valori, potete decidere se il percorso di carriera orizzontale o verticale è quello giusto per voi.

Crescita verticale: Se la vostra azienda offre un percorso chiaro per le promozioni, si concentra sulla crescita verticale e sulla crescita professionale

gestione dei talenti

e offre opportunità di sviluppo della leadership e di mentorship, allora una scalata verticale potrebbe essere perfetta. Soprattutto se desiderate maggiori responsabilità e un ruolo di leadership.

Crescita laterale: Se la vostra azienda incoraggia la collaborazione tra i vari reparti, l'apprendimento di nuove competenze e un'esperienza di crescita laterale, allora la scalata verticale potrebbe fare al caso vostro

stile di lavoro autonomo

allora una scalata orizzontale può essere vantaggiosa per voi. Creando una cultura aperta a supportare i cambiamenti di mansione interni, l'azienda può aiutarvi ad ampliare le vostre competenze e a esplorare nuove aree all'interno dell'organizzazione.

Se la vostra azienda non offre queste opportunità, queste bandiere rosse possono aiutarvi a identificare i potenziali ostacoli alla vostra crescita professionale:

Opportunità di crescita limitate: Le promozioni sono rare e non c'è un percorso chiaro per l'avanzamento

Le promozioni sono rare e non c'è un percorso chiaro per l'avanzamento **Competenze stagnanti: si ha la sensazione di dover fare sempre le stesse attività senza possibilità di imparare cose nuove

**Cultura tossica: il morale basso, la scarsa comunicazione e la mancanza di supporto possono rendere difficile concentrarsi sugli obiettivi di carriera

Ora, approfondiamo il processo di impostazione degli obiettivi per la crescita verticale e laterale della carriera.

Impostazione degli obiettivi per la crescita della carriera

Dopo aver impostato lo sguardo sul futuro, il passaggio successivo è sapere da dove iniziare. Sia che vogliate scalare le classifiche o esplorare nuovi orizzonti, l'impostazione di obiettivi chiari vi darà una tabella di marcia verso il successo.

Svelare il processo di impostazione degli obiettivi per la crescita verticale e laterale della carriera

Prima di entrare nello specifico, è fondamentale un po' di auto-riflessione. Considerate cosa vi motiva. Capite se desiderate posizioni di leadership e le responsabilità che ne derivano o se siete più interessati a sviluppare le vostre competenze e ad affrontare nuove sfide.

**Crescita verticale

Supponiamo che valutiate la leadership e l'aumento delle responsabilità. In questo caso, i vostri obiettivi potrebbero riguardare la padronanza di specifiche competenze di gestione, l'assunzione di progetti che dimostrino un potenziale di leadership, il superamento di

i propri obiettivi di project management

o di perseguire certificazioni pertinenti a ruoli di livello superiore.

Considerate l'utilizzo di un efficace

app per il monitoraggio degli obiettivi

per rendere il vostro viaggio senza interruzioni.

Crescita laterale

Il salto orizzontale implica lo sviluppo e l'attuazione di una strategia unica per ampliare le vostre competenze e avventurarvi in nuovi territori.

In questo caso, gli obiettivi potrebbero includere l'acquisizione di nuove competenze in campi adiacenti al vostro settore o l'espansione della vostra rete professionale contattando i colleghi di vari dipartimenti o aziende che vi interessa esplorare.

Potete anche imparare nuovi programmi software, seguire corsi in aree complementari o cercare opportunità di collaborazione con diversi reparti.

Obiettivi di ClickUp

può essere un potente strumento per mappare e realizzare le proprie aspirazioni di crescita professionale.

Per prima cosa, scomponete i vostri obiettivi. Per la crescita verticale, impostate i traguardi sull'acquisizione delle competenze necessarie per la posizione superiore. Utilizzate gli "Obiettivi di attività" di ClickUp per collegare attività come la partecipazione a corsi online o a programmi di mentorship al vostro obiettivo.

Visualizzate le percentuali di stato di più obiettivi in un'unica visualizzazione con ClickUp Obiettivi

Allo stesso modo, per la crescita laterale, identificate le competenze desiderate e impostate traguardi misurabili. È possibile utilizzare i "Traguardi numerici" per tenere traccia delle certificazioni completate o i "Traguardi vero/falso" per confermare la partecipazione a workshop pertinenti.

ClickUp promuove inoltre la definizione di obiettivi efficaci attraverso un'organizzazione chiara e il monitoraggio dello stato. Create delle cartelle per classificare i vostri obiettivi di sviluppo, come ad esempio "Competenze gestionali" o "Analisi dei dati".

Inoltre, all'interno di ogni cartella, stabilite scadenze e attività cardine utilizzando le funzionalità di ClickUp "Traguardi" e "Roll-up dei progressi". In questo modo è possibile visualizzare lo stato di avanzamento dei vari obiettivi e rimanere motivati nel percorso di avanzamento di carriera.

Decidere il percorso di carriera più adatto a voi

Il percorso di carriera ideale è una miscela unica che si allinea con i vostri obiettivi, le vostre competenze e le vostre aspirazioni.

Ecco alcuni fattori chiave da considerare:

La vostra visione a lungo termine: Capire i vostri obiettivi di carriera a lungo termine è la chiave per scegliere il percorso giusto. Forse desiderate ruoli di leadership e l'emozione di gestire un team. O forse trovate gioia nell'apprendere e padroneggiare costantemente nuove competenze in aree diverse

Capire i vostri obiettivi di carriera a lungo termine è la chiave per scegliere il percorso giusto. Forse desiderate ruoli di leadership e l'emozione di gestire un team. O forse trovate gioia nell'apprendere e padroneggiare costantemente nuove competenze in aree diverse **Riflettere sui propri punti di forza determina in cosa si è naturalmente bravi. Pensate a come questi punti di forza si allineano con i requisiti e le richieste dei diversi percorsi di carriera. Inoltre, considerate quali competenze volete sviluppare e come ogni percorso può contribuire alla vostra crescita. Mentre la crescita verticale si concentra sull'affinamento delle capacità manageriali, gli spostamenti laterali possono ampliare le vostre competenze tecniche

Ambiente di lavoro: Ricordate che la cultura della vostra azienda ha un ruolo importante. Scoprite se il vostro datore di lavoro supporta le promozioni e lo sviluppo della leadership. L'apertura ai cambiamenti di mansione interni e alla collaborazione tra reparti avrà un impatto positivo sulla vostra crescita professionale

Ecco alcuni consigli per scegliere tra crescita verticale e laterale della carriera:

**Le carriere più soddisfacenti spesso prevedono un mix di spostamenti verticali e laterali. Utilizzate la crescita verticale per salire la scala e acquisire esperienza di leadership. Poi, sfruttate gli spostamenti laterali per acquisire nuove competenze e mantenere il vostro set di abilità fresco e rilevante

**Concentratevi sull'apprendimento continuo: date priorità all'apprendimento continuo, indipendentemente dal percorso scelto. Seguite corsi, partecipate a workshop, imparate dai vostri colleghi e rimanete aggiornati sulle tendenze del settore

Visualizzare il quadro generale per definire l'ambito e allocare le risorse importanti con il Project Management di ClickUp

Project Management di ClickUp

può essere un potente strumento per gestire l'esplorazione e lo sviluppo della vostra carriera. Ecco come:

Pianificazione e definizione delle priorità : Impostare obiettivi per l'apprendimento di nuove competenze o l'acquisizione di certificazioni. ClickUp vi aiuta a creare attività, a monitorare lo stato di avanzamento e a rimanere concentrati sui vostri oggetti

: Impostare obiettivi per l'apprendimento di nuove competenze o l'acquisizione di certificazioni. ClickUp vi aiuta a creare attività, a monitorare lo stato di avanzamento e a rimanere concentrati sui vostri oggetti Sviluppo delle competenze e gestione dell'apprendimento : Utilizzare Documenti ClickUp e gli elenchi per organizzare risorse di apprendimento sparse come articoli, tutorial e corsi online in un unico hub. Automazioni promemoria per programmare le sessioni di studio e monitorare il vostro stato

: Utilizzare Documenti ClickUp e gli elenchi per organizzare risorse di apprendimento sparse come articoli, tutorial e corsi online in un unico hub. Automazioni promemoria per programmare le sessioni di studio e monitorare il vostro stato Esplorare le opzioni di carriera: Potenziate la vostra ricerca di lavoro utilizzando Documenti per raccogliere informazioni e riferimenti a opportunità interessanti, contatti e altro ancora. Create elenchi separati per i diversi campi e le diverse organizzazioni che state considerando

Funzionalità/funzione di ClickUp per migliorare il vostro viaggio

Intelligenza artificiale: Utilizzare ClickUp Brain per generare attività automatizzate basate sulle note di ricerca, riepilogare i punti chiave degli articoli e organizzare il processo di raccolta delle informazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Brain-Dashboard-Image-1400x652.png

/$$$img/

Utilizzate ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM per ottenere risposte e approfondimenti immediati dalle note di ricerca, dagli articoli e da altro ancora

Visualizzazioni e dashboard personalizzabili: Creazione di pagine personalizzate ClickUp dashboard per visualizzare lo stato di avanzamento degli obiettivi di carriera e di apprendimento

Creazione di pagine personalizzate ClickUp dashboard per visualizzare lo stato di avanzamento degli obiettivi di carriera e di apprendimento Integrazioni: Connessione di ClickUp con gli strumenti di project management già in uso e con le piattaforme di archiviazione cloud per centralizzare tutte le risorse

Infine, date un'occhiata a

Il modello di percorso di carriera di ClickUp

! Questo pratico strumento vi aiuta a visualizzare il vostro percorso di carriera ideale, a identificare le attività cardine e a monitorare lo stato di avanzamento verso la carriera dei vostri sogni.

Create stati personalizzati per le attività, come "Candidatura per una posizione" o "Partecipazione a un colloquio informativo" per un trasferimento laterale. È inoltre possibile utilizzare campi personalizzati per classificare i diversi percorsi di carriera (verticali o laterali) e le competenze essenziali per ciascuno di essi. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi necessari per ottenere il passaggio desiderato.

ClickUp consente di visualizzare diversi modelli. La visualizzazione "Inizia qui" delinea il ruolo e le responsabilità attuali. La visualizzazione "Lavagna online" aiuta a misurare in modo specifico lo stato di avanzamento di carriera desiderato (verticale o laterale). Questa separazione visiva aiuta a fare brainstorming e a pianificare le azioni specifiche per il percorso scelto.

Nel complesso, il modello di percorso di carriera di ClickUp fornisce un quadro di riferimento per:

Pianificare strategicamente : Delineare i passaggi necessari per il percorso desiderato e creare una tabella di marcia per un esito positivo

: Delineare i passaggi necessari per il percorso desiderato e creare una tabella di marcia per un esito positivo Stare organizzati : Avere una posizione centrale per tenere traccia dei vostri stati e obiettivi vi permette di concentrarvi

: Avere una posizione centrale per tenere traccia dei vostri stati e obiettivi vi permette di concentrarvi Comunicare efficacemente: Se la vostra azienda incoraggia le discussioni sullo sviluppo della carriera, questo modello può servire per parlare delle vostre aspirazioni con il vostro manager

Potete adattare il modello alle vostre esigenze, sia che stiate pianificando una promozione sia che stiate passando a un altro reparto.

Fai di ClickUp il tuo manager della crescita professionale

Sia gli spostamenti di carriera verticali che quelli laterali offrono vantaggi. Tuttavia, non esiste un approccio univoco. Il percorso migliore per voi dipende da come immaginate il vostro viaggio.

Un avanzamento di carriera laterale può essere l'opzione più semplice ed efficace per passare a una nicchia diversa. Se siete soddisfatti del vostro attuale percorso di carriera, concentrarvi sulle opportunità verticali vi permetterà di andare avanti.

Che si scelga un approccio verticale, laterale o ibrido, la cosa più importante è trovare il lavoro dei sogni per rimanere soddisfatti e felici nella propria carriera. La chiave è rimanere fedeli ai propri oggetti, essere aperti a nuove opportunità e crescere a ogni passaggio.

Il piano di carriera è entusiasmante, ma può anche sembrare opprimente. Avere un partner per la crescita come ClickUp che vi aiuti a rimanere organizzati, a monitorare gli obiettivi, a gestire l'apprendimento e a concentrarvi sul raggiungimento delle vostre ambizioni può fare la differenza. Iscriversi a ClickUp

oggi stesso e intraprendete il viaggio della vostra carriera da sogno.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la differenza tra crescita laterale e crescita verticale?

La crescita laterale comporta il passaggio da un ruolo all'altro o da un settore all'altro, mentre la crescita verticale si concentra sulla scalata gerarchica all'interno di un campo o di un'organizzazione specifica.

2. Qual è la differenza tra sviluppo verticale e orizzontale della carriera?

Lo sviluppo verticale della carriera riguarda l'ascesa gerarchica all'interno di un campo, mentre lo sviluppo orizzontale prevede la diversificazione delle competenze e delle esperienze tra ruoli o settori diversi.

3. Qual è un esempio di crescita laterale?

Un esempio di crescita laterale può essere il passaggio di un professionista del marketing a un ruolo di sviluppo aziendale all'interno della stessa azienda.