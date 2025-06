Come creare un piano di sviluppo della leadership

Alcuni sostengono che la buona leadership sia parte della natura di una persona, mentre altri credono che si diventi un buon leader attraverso l'esperienza. Sebbene non esista un consenso universale su ciò che rende un leader ideale, è chiaro che le buone capacità di leadership possono essere apprese.

Sì, ci vuole tempo, lavoro e pazienza, ma un buon leader può lasciare un'impronta. Adottare un approccio deliberato e ben strutturato è fondamentale se aspiri a diventare un leader nel tuo campo di competenza o a migliorare le tue capacità di leadership.

Ciò comporta la creazione di piani completi di sviluppo della leadership, argomento che approfondiremo in questo articolo.

Comprendere lo sviluppo della leadership

Lo sviluppo della leadership è il processo di miglioramento delle competenze e delle capacità delle persone all'interno di un'organizzazione per guidare il cambiamento e prepararsi a guidare team e persone.

Comprende attività come la formazione, il mentoring e l'apprendimento, con l'obiettivo di migliorare le proprie competenze e sviluppare le proprie qualità e competenze di leadership.

Una leadership efficace in quest'epoca, come sottolinea McKinsey in un recente numero, "New leadership for a new era of thriving organizations" (Nuova leadership per una nuova era di organizzazioni fiorenti), implica

Andare oltre la semplice ricerca del profitto e agire come un visionario che si concentra sulla generazione di impatto per tutti gli stakeholder

Pianificare contro la concorrenza creando scarsità, creando nuovo valore come architetto con una mentalità orientata all'abbondanza

Comandare i propri dipendenti con autorità e collaborare con loro, fungendo da catalizzatore per potenziare il proprio team

Andare oltre la professionalità e trattare se stessi e gli altri come esseri umani autentici

Lo sviluppo della leadership consiste quindi nell'imparare a creare un impatto maggiore, creando valore per te, il tuo team e la tua organizzazione, agendo da catalizzatore per la crescita del tuo team e, soprattutto, riconoscendo il fattore umano nelle persone con cui lavori. Ti aiuta anche a:

Sviluppare una comunicazione migliore: Dare voce ai membri del team incoraggia una cultura del lavoro aperta alle nuove idee e aiuta a evitare comunicazioni errate

Aumentare la motivazione e la produttività: Aiutare il team a sentirsi motivato a dare il massimo, aumentando così la produttività

Stabilire e raggiungere obiettivi a lungo termine e sviluppare una visione: Aiutare a diffondere obiettivi a lungo termine con concentrazione e impegno tra i dipendenti

Leadership e gestione: in cosa differiscono?

Leadership e gestione sono spesso considerate sinonimi, ma non sono la stessa cosa. Molti grandi manager sono anche grandi leader, ma non è sempre vero.

L'obiettivo principale della gestione è garantire il corretto funzionamento e il completamento efficiente delle attività. Ciò comporta prendere decisioni relative all'impostazione delle priorità per il team, alla valutazione delle prestazioni, alla selezione dei membri del team e altro ancora.

La leadership, d'altra parte, è simile al coaching. Un leader è responsabile di mantenere alto il morale del team, definire una direzione specifica e incoraggiare tutti i membri del team a diventare una versione migliore di se stessi.

La leadership vede il lato umano delle cose. Si concentra sull'influenzare, motivare e consentire agli altri di contribuire con tutto il cuore al successo dell'organizzazione. Pur tenendo conto di alcuni elementi umani, la gestione non sempre si concentra sullo sviluppo individuale e del team nella stessa misura in cui lo fa la leadership.

Per istanza, prendere due persone, Jane e Alex, che lavorano in un'azienda tecnologica. In qualità di project manager, Jane assicura che il team rispetti le scadenze e rimanga nel budget, concentrandosi sugli obiettivi a breve termine.

Nel frattempo, il team leader, Alex, ispira innovazione e crescita personale, promuovendo un ambiente collaborativo che favorisce il successo a lungo termine di ogni dipendente. Jane gestisce le attività; Alex guida le persone.

Il processo di creazione di un piano di sviluppo della leadership

Per diventare un buon leader è necessario innanzitutto creare un piano di sviluppo della leadership efficace e personalizzato in base alla propria personalità, ai propri punti di forza e alle proprie debolezze.

Un piano di sviluppo della leadership delinea passaggi specifici per fornirti nuove competenze e conoscenze che ti aiuteranno a crescere come leader.

Sebbene la tua organizzazione possa prendere l'iniziativa di creare un piano di sviluppo della leadership per la tua crescita, potresti anche essere l'unico artefice di tale piano. Ecco una guida passo passo per elaborare un piano di sviluppo della leadership di esito positivo che ti aiuti a crescere ed evolvere.

Passaggio 1: Valuta le tue attuali competenze professionali

Il tuo programma di sviluppo della leadership dovrebbe iniziare con l'identificazione dei tuoi punti di forza, dei tuoi punti deboli e delle tue abitudini di lavoro. Questo ti aiuterà a capire su quali aree puoi lavorare per il tuo sviluppo personale e professionale.

Per migliorare te stesso, impegnati in un'autoanalisi profonda e approfondita, mantenendo una mente aperta che riconosca i tuoi punti deboli e le aree o le competenze in cui hai difficoltà.

Questo ti aiuterà a riconoscere le insidie che potresti incontrare nel tuo percorso per diventare un buon leader.

Alcuni dei modi migliori per comprendere veramente se stessi sono:

Effettua un'analisi SWOT: Analizza te stesso utilizzando il modello SWOT che misura i tuoi punti di forza, i tuoi punti deboli, le opportunità di crescita e le minacce. Ecco come fare: Punti di forza: Identificate le vostre competenze, abilità e caratteristiche fondamentali che vi rendono efficaci nel vostro ruolo Punti deboli: Riconoscete le aree in cui vi mancano competenze o avete bisogno di migliorare Opportunità: Cercate tendenze, opportunità di networking e aree di crescita nel vostro campo Minacce: Considerate i fattori esterni che potrebbero ostacolare il vostro stato di avanzamento, come i cambiamenti del settore

Tenere un diario: Tenete un diario per documentare i vostri progressi giornalieri e settimanali, le esperienze lavorative e gli ostacoli. Riflettete sulle vostre interazioni, decisioni e risultati per individuare modelli che richiedono un'attenzione immediata

Chiedere un feedback personale: per comprendere meglio le tue prestazioni lavorative, chiedi ai tuoi colleghi un feedback sincero sui tuoi punti di forza e sulle aree di miglioramento. Inoltre, richiedi valutazioni dettagliate ai tuoi manager e supervisori. Utilizza questo feedback come un'opportunità per riflettere su te stesso e crescere, intraprendendo passaggi concreti per migliorare le tue competenze e affrontare i punti deboli

💡 Suggerimento: Affronta l'autovalutazione con una mentalità orientata alla crescita, visualizzando le sfide come opportunità di miglioramento piuttosto che come fallimenti. Accetta i feedback con umiltà e gratitudine.

Passaggio 2: stabilire obiettivi raggiungibili per il successo della leadership

Per avere successo, un piano di sviluppo della leadership dovrebbe essere composto da obiettivi raggiungibili.

Gli obiettivi di leadership sono obiettivi ben definiti, a breve o lungo termine, che aiutano a migliorare le capacità di leadership fornendo una direzione e chiarezza su ciò che si deve fare.

I tuoi obiettivi di sviluppo della leadership potrebbero essere leggere cinque libri nei prossimi sei mesi, sviluppare l'intelligenza emotiva praticando la meditazione e ascoltando meglio nei prossimi mesi, o partecipare più attivamente agli eventi di networking vicino al tuo ufficio.

Tenete presente che l'impostazione di obiettivi realizzabili non è sempre facile. Ma esiste un modo semplice per tutti di fissare i propri obiettivi senza sforzo. Si tratta del modello PACE di Bernstein, acronimo di:

Scegli un obiettivo di leadership: È più facile scegliere un obiettivo e perseguire quello piuttosto che cimentarsi in più obiettivi. Se non sai bene da dove cominciare, chiedi consiglio ai tuoi colleghi. Oppure rivolgiti semplicemente al tuo capo e chiedigli: "Come posso migliorare le mie prestazioni nel mio ruolo e contribuire in modo più positivo come membro del team?" Poiché l'obiettivo di un leader è quello di influenzare gli altri in modo più efficace, dovrai conversare con altre persone su come puoi migliorare

Una ricerca condotta dai professori della Harvard Business School dimostra che chiedere consigli lascia un'impressione positiva. Più sei trasparente riguardo ai tuoi obiettivi, più gli altri si sentiranno a proprio agio nel chiederti un feedback in cambio.

Raccogli idee: La semplice condivisione delle tue idee non è sufficiente. Devi raccogliere idee concrete per migliorare. Ma devi farlo con tatto. Non limitarti a chiedere ai tuoi colleghi: "Come posso migliorare?"

Questo spesso li mette in difficoltà e impedisce loro di fornire buone intuizioni. Potrebbero anche avere paura di insultarti involontariamente. Quindi, concedi loro tempo sufficiente per formulare le loro idee e rispondi loro

Raccogli feedback: Una volta definiti gli obiettivi, raccolte le idee e iniziato a lavorare su di essi, è il momento di chiedere un feedback sui progressi compiuti. Dedica tempo sufficiente per ottenere progressi significativi prima di chiedere un feedback. Piuttosto, segui costantemente le persone con cui hai condiviso il tuo obiettivo e monitora i tuoi progressi

💡 Suggerimento: Stabilisci obiettivi di leadership chiari e specifici, condividili con i colleghi per garantire la responsabilità e il feedback e monitora costantemente i tuoi progressi. Ricorda, la chiarezza e la comunicazione sono essenziali per impostare obiettivi efficaci per il successo della leadership.

Assicurati che anche i tuoi obiettivi di sviluppo della leadership siano SMART: specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo.

Ad esempio, invece di dire "Voglio migliorare la mia comunicazione", dite "Voglio migliorare le mie capacità di parlare in pubblico frequentando un workshop e facendo presentazioni bisettimanali nei prossimi tre mesi". Questo vi darà maggiore chiarezza su come iniziare a raggiungere il vostro obiettivo.

Passaggio 3: Il ruolo del mentoring nello sviluppo della leadership

Un mentore fornisce guida, supporto e preziose intuizioni per la tua crescita personale e ti aiuta con il tuo piano di sviluppo della leadership, che è un piano continuo. La cosa più preziosa che un mentore possiede è l'esperienza. Un buon mentore condividerà le proprie conoscenze e competenze per aiutare i propri allievi a crescere ed eccellere.

Concentrati sull'acquisizione di un mentore o di un leader esperto nel campo in cui stai cercando di eccellere. I mentori forniscono anche accesso a opportunità di networking e introducono i propri allievi a nuove esperienze. Ti renderanno responsabile della tua crescita, migliorando così il tuo stato.

💡 Consiglio dell'esperto: Se non riesci a trovare un mentore nel tuo ambiente di lavoro immediato, usa Internet. Utilizza i filtri di ricerca sulle piattaforme di social networking come LinkedIn per trovare persone con le competenze e il background che cerchi.

Cerca iniziative di mentoring offerte da associazioni professionali come l'American Management Association (AMA) o organizzazioni specifiche del settore.

Passaggio 4: Partecipare a programmi di formazione sulla leadership

La formazione alla leadership prevede un coaching personalizzato volto a potenziare le tue capacità di leadership e la tua sicurezza.

I programmi di sviluppo della leadership di solito includono workshop, seminari, sessioni di coaching ed esercizi pratici per migliorare specifiche capacità di leadership.

Indipendentemente dal fatto che tu sia in una fase intermedia o avanzata della tua carriera, non è mai troppo tardi per partecipare a un programma di sviluppo della leadership.

Oltre ad acquisire competenze, entrerai in contatto con professori e compagni di classe che ti sosterranno e saranno pronti ad assisterti e a condividere con te idee per la crescita professionale.

E, naturalmente, le sessioni di formazione ti forniranno una solida conoscenza delle basi della leadership, come:

Capacità comunicative

Intelligenza emotiva

Gestione del cambiamento

Processo decisionale

Costruzione del lavoro di squadra

E altro ancora

Ricordati di informarti accuratamente sui potenziali istruttori e sui corsi per assicurarti che siano in linea con i tuoi obiettivi.

💡 Suggerimento: Non hai abbastanza tempo ma desideri comunque partecipare a programmi di sviluppo della leadership? Coursera offre alcuni ottimi corsi online che ti aiuteranno a eccellere in vari aspetti della leadership.

Il corso online di Leadership e Management offerto dalla Harvard Business School ha riscosso un notevole successo tra i professionisti.

Passaggio 5: Affina le tue competenze trasversali

Le competenze trasversali riguardano piccoli aspetti della personalità come l'ascolto, la comprensione dei punti di vista degli altri e la capacità di gestire negoziazioni difficili.

Le competenze trasversali come la comunicazione, l'empatia, l'adattabilità e la risoluzione dei problemi consentono ai leader di gestire efficacemente i team, promuovere relazioni solide, ispirare gli altri e affrontare le sfide.

Queste competenze, in ultima analisi, migliorano l'esito positivo sia individuale che organizzativo.

Come lavori sulle tue soft skill? Ecco alcuni consigli:

Pratica l' ascolto attivo impegnandoti pienamente, chiarendo le tue parole e fornendo feedback come leader di progetto

Migliora la comunicazione non verbale mantenendo il contatto visivo, utilizzando un linguaggio del corpo aperto e prestando attenzione al tono della voce

Sviluppa l'empatia comprendendo il punto di vista degli altri, ponendo domande aperte, riconoscendo i sentimenti e offrendo assistenza

Esercitati regolarmente mettendo in pratica le tue soft skill nelle interazioni quotidiane e partecipando a giochi di ruolo per simulare varie situazioni

Stili e strategie di leadership

Il tuo modo di guidare i tuoi colleghi sarà diverso da quello che potrebbero avere in mente i tuoi colleghi. Queste differenze possono essere classificate in generale sotto la voce "stili di leadership".

I leader utilizzano questi approcci comportamentali per influenzare, motivare e dirigere i propri follower. Il tuo stile di leadership dà forma al modo in cui metti in atto i piani e raggiungi gli obiettivi, garantendo al contempo il benessere e la soddisfazione del tuo team e soddisfacendo le aspettative degli stakeholder.

In uno studio citato in un articolo di Daniel Coleman pubblicato su Harvard Business Review, sono stati esaminati oltre 3.000 manager di livello intermedio per capire in che modo i diversi comportamenti di leadership influiscono sui profitti. Lo stile di leadership di un manager può influire da solo per il 30% sulla redditività di un'azienda.

Esaminiamo quindi alcuni degli stili di leadership più diffusi nel mondo aziendale. Comprendendoli, scopriremo diversi modi in cui i leader possono lavorare.

1. Leadership democratica

Il leader prende le decisioni sulla base dei contributi del team. Sebbene il potere decisionale finale spetti al leader, la voce di ogni membro è essenziale e ha un impatto.

La leadership democratica si concentra sull'inclusività, la collaborazione, la comunicazione orizzontale, la responsabilizzazione dei membri del team, la costruzione della fiducia e l'empatia. Funziona perché incoraggia tutti i partecipanti a partecipare alle procedure aziendali, a condividere le proprie opinioni e a coltivare la propria crescita personale.

Immagina di far parte di un team di progetto che sta sviluppando una nuova app e che la tua project manager, Emma, utilizza uno stile di leadership democratico. Ogni settimana vi riunite per delle sessioni di brainstorming in cui vengono ascoltate le idee e le opinioni di tutti. Quando si tratta di decidere le funzionalità/funzioni principali dell'app, Emma si assicura che tutti possano esprimere il proprio voto. In questo modo, il tuo contributo è importante e il team si sente più coinvolto e motivato a raggiungere il successo. Questa è l'essenza della leadership democratica.

Questo stile presenta però alcune sfide specifiche. Mettere tutti d'accordo può richiedere molto tempo. Inoltre, potrebbe rallentare il processo decisionale, poiché non tutti hanno le competenze necessarie per prendere decisioni difficili.

2. Leadership autocratica

L'esatto opposto della leadership democratica, la leadership autocratica implica prendere decisioni senza il feedback del team o ignorando il contributo del team.

Si basa su un potere centralizzato, canali di comunicazione verticali, discussioni minime e un'avversione generale al feedback e alle critiche.

Non ti consigliamo di adottare questo stile aziendale nelle tue operazioni quotidiane, poiché è caratterizzato da intimidazione, microgestione e dipendenza dal leader. Tuttavia, diventa particolarmente utile in situazioni di emergenza o durante i cambiamenti di gestione.

Per esempio, immaginate questo scenario: vi trovate improvvisamente di fronte a una scadenza incredibilmente stretta e i vostri superiori sono irremovibili sul fatto di rispettarla. Non c'è tempo per lunghe discussioni o miglioramenti graduali. Questa è una situazione critica in cui la leadership autocratica eccelle davvero.

Si tratta di attuare strategie di leadership con forza assoluta, prendere decisioni rapide e adeguate e fare tutto il possibile per mantenere le cose a galla e nei tempi previsti.

3. Leadership laissez-faire

Lasissez-faire si traduce con "lasciateli fare". Questo stile di leadership consiste nel dare ai propri dipendenti carta bianca e non interferire nel loro lavoro a meno che la situazione non lo richieda.

Rende i dipendenti responsabili delle loro decisioni e li incentiva a fare del loro meglio e a crescere professionalmente. Le caratteristiche chiave includono una direzione limitata, un intervento minimo, un'elevata autonomia, fiducia e responsabilizzazione.

Questa filosofia di leadership funziona meglio nelle organizzazioni giovani come le startup. I leader si fidano completamente dei propri dipendenti e il desiderio di lavorare diventa intrinseco. I dipendenti si sentono apprezzati e possono prendersi il credito per il proprio lavoro.

Alcune sfide a questa strategia includono lo sviluppo limitato del team, molteplici sfide per i membri inesperti e ruoli poco chiari che portano a confusione.

4. Leadership strategica

Questo stile di leadership cerca di trovare una via di mezzo tra le operazioni primarie di un'azienda e le opportunità di crescita. Il leader è responsabile di prendere decisioni esecutive cruciali, dando priorità alla creazione e al mantenimento di un ambiente di lavoro sostenibile per i propri colleghi.

Questo stile enfatizza la responsabilità, la produttività, la collaborazione e la trasparenza come caratteristiche chiave. Aiuta a supportare e sostenere molti tipi diversi di dipendenti, lavorando al contempo per il raggiungimento dell'obiettivo aziendale comune nel lungo periodo.

Immagina di guidare un team di progetto al lavoro. Sai che distribuire le attività tra i membri del tuo team aumenta la produttività e aiuta tutti a crescere. Quindi, ti prendi il tempo necessario per capire chi è il migliore in cosa e deleghi di conseguenza. Questo è un modo di leadership strategica.

Tuttavia, le sfide non mancano. Quando i leader si concentrano troppo sul quadro generale e sulle possibilità future, possono diventare intimiditi, microgestiti, dipendenti dal leader e trascurare problemi importanti.

Questi erano alcuni degli stili di leadership più comuni. Eccone alcuni altri:

Leadership trasformazionale

Leadership transazionale

Coaching Leadership

Leadership burocratica

Leadership visionaria

Leadership all'avanguardia

Sfide nella creazione di un piano di sviluppo della leadership

È essenziale un piano efficace per lo sviluppo della leadership. Tuttavia, quando se ne sviluppa uno che possa essere messo in pratica, è necessario comprendere e superare sfide specifiche.

Ecco alcune delle sfide che potresti affrontare durante l'elaborazione del tuo LDP.

Sfida 1: mancanza di risorse

A causa dell'aumento della concorrenza, delle normative e di altre sfide, destinare un budget ai programmi di sviluppo della leadership potrebbe non diventare una priorità assoluta.

Ammettiamolo: le sessioni di formazione o qualsiasi altra risorsa che investite come leader sono costose e richiedono molto tempo. Qual è la soluzione? Pensate fuori dagli schemi.

Prendete in considerazione la formazione virtuale. I programmi online sono notevolmente più economici e più accessibili ai membri del team durante le ore non lavorative. È anche possibile tornare ai video di formazione per rivedere rapidamente ciò che si è imparato.

Sfida 2: Mancanza di commitment

La tua leadership, i tuoi manager e la tua organizzazione potrebbero non avere una cultura dell'apprendimento e della formazione dei leader. Questo può diventare un ostacolo significativo. Inoltre, supponiamo che tu abbia superato la parte teorica. Ma come metterla in pratica? Idealmente, qualsiasi programma di formazione dovrebbe includere una responsabilità integrata, ovvero obiettivi chiari e misurabili, sia a breve che a lungo termine. Ma non è sempre così. La soluzione più semplice a questo problema è assumersi la responsabilità personale e coinvolgere la propria cerchia ristretta nel processo di sviluppo.

Sfida 3: Resistenza al feedback

È facile dire di mantenere una mente aperta. Ma non è sempre facile accettare le critiche. La difficoltà nell'accettare e agire sulle critiche costruttive può ostacolare la crescita.

Se non riesci a risolvere questo problema, la soluzione migliore è cercare un aiuto professionale e sviluppare un atteggiamento positivo.

Sfida 4: Gestione del tempo

Potresti trovare difficile dedicare più tempo allo sviluppo della tua leadership personale. Tuttavia, esiste una soluzione semplice che dipende interamente dal tuo impegno verso la causa.

