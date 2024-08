Esempi di piani di sviluppo per i dipendenti per favorire la crescita

Da fare: "Abbiamo qualcosa di veramente incredibile, ma ci manca solo un passaggio per diventare grandi"?

Quella sensazione di sapere che il potenziale c'è, ma che aspetta solo di essere usufruito, è eccitante. Forse anche un po' scoraggiante. Ma è qui che entrano in gioco i piani di formazione e sviluppo dei dipendenti.

Non si tratta di un semplice esercizio aziendale che si limita a controllare una casella. Si tratta di creare un piano su misura e attuabile che trasformi il potenziale del team in prestazioni e risultati reali.

In questa guida condivideremo consigli pratici sulla creazione, l'utilizzo e l'implementazione di piani di sviluppo della carriera. Esploreremo anche esempi di piani di sviluppo per i dipendenti per trarne ispirazione. Pronti a iniziare?

**Che cos'è un piano di sviluppo per i dipendenti?

Un piano di sviluppo dei dipendenti è un quadro strutturato progettato per guidare i dipendenti nel miglioramento delle loro competenze e carriere. Delinea le capacità attuali, gli obiettivi futuri e i passaggi necessari per colmare il divario che li separa.

Questo piano include tipicamente l'identificazione dei punti di forza e delle aree di crescita, l'impostazione di obiettivi specifici e l'identificazione dei punti di forza e delle aree di crescita determinare la formazione necessaria .

Come gli indicatori di performance informano i piani di sviluppo

Gli indicatori di performance sono fondamentali per far funzionare i piani di sviluppo. Offrono un'istantanea delle prestazioni di un dipendente e delle aree di miglioramento.

Facciamo un esempio:

Un rappresentante commerciale è bravissimo a procurare nuovi client, ma fatica a mantenere relazioni a lungo termine.

Gli indicatori di performance mostrano numeri elevati nell'acquisizione di nuovi client, ma potrebbero rivelare punteggi più bassi nella fidelizzazione dei clienti. Questo è l'invito a concentrare il piano di sviluppo sul miglioramento delle capacità di gestione delle relazioni e del servizio clienti.

Concentrandosi su questi indicatori, non si tirano solo ipotesi su cosa potrebbe aiutare un dipendente a migliorare, ma si basa il suo sviluppo su dati reali e tangibili. Questo rende il piano più efficace e garantisce che si stia intervenendo nelle aree giuste.

Leggi anche: Come creare un piano di 30-60-90 giorni per un onboarding efficace

Perché i piani di sviluppo dei dipendenti sono importanti

I piani di sviluppo per i dipendenti non sono solo piacevoli da avere, ma sono essenziali per chiunque voglia seriamente costruire un team forte . Vediamo perché.

Miglioramento delle abilità

Quando il team migliora costantemente, è più probabile che si adatti a nuove sfide e opportunità.

Il miglioramento delle competenze è il fulcro di qualsiasi piano di sviluppo professionale. Si concentra sull'aiutare i membri del team a migliorare le proprie capacità, sia attraverso la padronanza di un nuovo software, sia affinando le competenze tecniche o le tecniche di comunicazione.

Ad esempio, se qualcuno è bravo nell'analisi dei dati ma ha difficoltà a presentare i risultati, il piano potrebbe includere corsi di public speaking o workshop sulla visualizzazione dei dati.

Supportare la crescita della carriera

I vostri dipendenti vogliono sapere se c'è spazio per la crescita all'interno dell'organizzazione.

Un piano di sviluppo per i dipendenti indica esattamente le modalità di avanzamento di carriera. Fornisce loro una chiara visualizzazione di ciò che devono raggiungere per assumersi maggiori responsabilità e passare a un nuovo ruolo

Questo non è un bene solo per il dipendente, ma anche per voi, perché questa chiarezza motiva i dipendenti a eccellere e, a sua volta, avvantaggia l'organizzazione promuovendo una forza lavoro più ambiziosa.

Per esempio, un marketer di voce che aspira a diventare marketing manager potrebbe seguire un piano di sviluppo che prevede la conduzione di piccole campagne, l'apprendimento di strategie di marketing avanzate e l'affinamento delle capacità di leadership.

Suggerimento: Guarda questi esempi di strategia HR per confrontare i vostri piani di sviluppo con gli standard del settore e assicurarvi che siano conformi alle best practice per l'avanzamento di carriera.

Aumentare il coinvolgimento

Quando investite nella crescita del vostro team, loro se ne accorgono. Si sentono valorizzati e apprezzati, il che porta naturalmente a un maggiore coinvolgimento. I dipendenti impegnati sono più produttivi, più positivi e più propensi a rimanere.

Ad esempio, offrire l'opportunità di partecipare a conferenze o workshop di settore può far sentire i dipendenti più connessi agli obiettivi dell'azienda e più investiti nei loro ruoli.

Migliorare la fidelizzazione

L'abbandono dei dipendenti è costoso in termini di tempo e denaro. Ma quando i dipendenti vedono opportunità di crescita e avanzamento, è meno probabile che abbandonino la nave.

Se una persona si sente bloccata nel suo ruolo senza un percorso chiaro, inizierà a cercare altrove. Ma se hanno un piano che mostra loro come possono crescere all'interno dell'azienda, è più probabile che rimangano.

Esempi e campioni di piani di sviluppo per i dipendenti

Cercate idee su come costruire piani di sviluppo dei dipendenti efficaci?

Esplorare esempi e campioni reali di sviluppo dei dipendenti può fornirvi un solido punto di partenza. Vi aiuteranno a capire che cosa funziona e a far nascere nuove idee, in modo da poter creare un piano che si adatti perfettamente al vostro team.

Piano di sviluppo basato sulle prestazioni

Il piano di sviluppo basato sulle prestazioni ha l'obiettivo di aiutare un dipendente a migliorare le aree in cui attualmente non è performante. Ma è importante avere un approccio positivo: non si tratta di criticare o punire qualcuno. Si tratta invece di fornire il supporto e le risorse necessarie per migliorare.

Campione

Nome del dipendente: John Smith Posizione: Associato commerciale Dipartimento: Commerciale Data: (Aggiungi data)

Prestazione attuale

I numeri commerciali sono inferiori al traguardo del 15%

Il feedback dei clienti indica margini di miglioramento nella comunicazione e nel follower

Obiettivi di sviluppo

Migliorare le prestazioni commerciali Obiettivo: Aumentare i dati commerciali mensili del 20% nei prossimi sei mesi

Aumentare i dati commerciali mensili del 20% nei prossimi sei mesi *Passaggi d'azione Partecipare a un workshop di formazione commerciale incentrato sulle tecniche di vendita avanzate (aggiungere la data) Implementare le nuove strategie apprese nei workshop con controlli settimanali per verificare lo stato di avanzamento (aggiungere la data di inizio) Rivedere le tecniche commerciali con un mentore con cadenza bisettimanale e modificare gli approcci in base al feedback (aggiungere la data di inizio)

Migliorare le capacità di comunicazione Obiettivo: Migliorare i punteggi di soddisfazione dei clienti del 10% entro tre mesi

Migliorare i punteggi di soddisfazione dei clienti del 10% entro tre mesi *Passaggi d'azione Iscriversi a un seminario sulle abilità comunicative (aggiungere la data) Interazioni di ruolo con i clienti con un supervisore ogni mese per esercitarsi in una comunicazione efficace (aggiungere data di inizio) Esaminare mensilmente il feedback dei clienti e sviluppare piani d'azione per risolvere i problemi ricorrenti (aggiungere la data di inizio)

Rafforzare le procedure di follower Obiettivo: Raggiungere un tasso di follower del 90% con i client entro il prossimo trimestre

Raggiungere un tasso di follower del 90% con i client entro il prossimo trimestre *Passaggi d'azione Creare un modello di programma di follow-up e implementarlo per tutte le interazioni con i client (a partire da subito) Imparare a utilizzare lo strumento CRM per monitorare le attività di follow-up e impostare promemoria (impostare la data di scadenza) Analizzare l'esito positivo del follow-up e adattare le strategie, se necessario, nelle riunioni mensili con il team (aggiungere la data di inizio)



Programma di revisione delle prestazioni

Verifica intermedia: (aggiungere la data)

(aggiungere la data) Verifica finale: (aggiungere la data)

Risorse aggiuntive

Accesso a sessioni di coaching e mentoring commerciale

Iscrizione a un seminario sulle abilità comunicative

Sottoscrizione a un software CRM con funzionalità di monitoraggio dei follower

**Risultati attesi

Aumento delle prestazioni commerciali e della soddisfazione dei clienti

Migliori capacità di comunicazione e interazioni efficaci con i client

Miglioramento dei processi di follow-up che portano a migliori relazioni con i client e a più alti tassi di conversione commerciale

Consigli per l'implementazione

Una comunicazione regolare è la chiave per implementare un piano di miglioramento delle prestazioni. Controllate spesso i vostri dipendenti per vedere come si sentono e se trovano utile il piano.

Chiarite che si tratta di un processo di supporto, non punitivo. Se hanno difficoltà con una parte del piano, siate disponibili a fare degli aggiustamenti.

Esempio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/University-of-Reading-1400x667.png Esempio di piano di sviluppo per i dipendenti /$$$img/

Via: Università di Reading

Piano di sviluppo basato sugli obiettivi

Un piano di sviluppo basato sugli obiettivi allinea gli obiettivi di carriera personali di un dipendente con le esigenze dell'organizzazione. Questo piano si concentra sull'impostazione di obiettivi specifici che contribuiscono alla crescita personale e professionale, garantendo l'esito positivo dell'organizzazione.

Campione

Nome del dipendente: Jane Smith Posizione: Product Manager Dipartimento: Sviluppo Prodotti Data: (Aggiungi data)

Situazione attuale

Teams ha una solida esperienza nella gestione del lancio di prodotti, ma ha bisogno di rafforzare le capacità di pianificazione strategica e di leadership del team per prepararsi a un ruolo senior

Obiettivi di sviluppo

Ottenere la promozione a Senior Product Manager Obiettivo: Prepararsi e assicurarsi la promozione a Senior Product Manager entro i prossimi 12 mesi

Prepararsi e assicurarsi la promozione a Senior Product Manager entro i prossimi 12 mesi *Passaggi d'azione Completare un programma di formazione sulla leadership per sviluppare le capacità di gestione (aggiungere la data di iscrizione e di completamento) Assumere ulteriori responsabilità nei progetti in corso per dimostrare di essere pronti per un ruolo senior (inizio immediato, in corso) Guidare un team interfunzionale su un progetto di alto profilo per dimostrare le proprie capacità di leadership e di piano strategico (aggiungere la data di inizio) Cercare un feedback regolare dagli attuali senior manager e incorporare i suggerimenti (aggiungere la data di inizio delle sessioni mensili di feedback)

Migliorare le capacità di pianificazione strategica Oggetto: Migliorare la capacità di sviluppare ed eseguire piani strategici di prodotto entro i prossimi sei mesi

Migliorare la capacità di sviluppare ed eseguire piani strategici di prodotto entro i prossimi sei mesi *Passaggi d'azione Partecipare a un workshop sulla pianificazione strategica e sulla gestione dei prodotti (aggiungere la data) Sviluppare un piano strategico per il lancio di un prodotto imminente e presentarlo all'alta direzione per la revisione (aggiungere la data di scadenza della bozza del piano, aggiungere la data della presentazione) Collaborare con un mentore con una forte esperienza di pianificazione strategica per rivedere e perfezionare le tecniche di piano (aggiungere la data di inizio delle riunioni mensili)

Ampliare le conoscenze ingegneristiche e tecniche Obiettivo: Contribuire agli input e ai documenti di ingegneria per eseguire sprint migliori

Contribuire agli input e ai documenti di ingegneria per eseguire sprint migliori *Passaggi d'azione Migliorare le competenze con un corso su "Concetti tecnici per product manager non tecnici" (aggiungere la data di iscrizione e di completamento del corso) Implementare i nuovi concetti nelle interazioni quotidiane e migliorare la qualità degli sprint (in corso) Condurre post-mortem di sprint con il responsabile dell'ingegneria (dal prossimo sprint in poi)



Programma di revisione delle prestazioni

Revisione intermedia: (Aggiungere data)

(Aggiungere data) Revisione finale: (Aggiungere data)

Risorse aggiuntive

Accesso a corsi di ingegneria e tecnici

Opportunità di mentorship e networking

Assistenza da parte del responsabile dell'ingegneria

**Risultati attesi

Promozione a Senior Product Manager con conoscenze ingegneristiche e competenze tecniche migliorate

Miglioramento della capacità di gestire gli sprint e di collaborare con i team di ingegneri

Un set di competenze da product manager a tutto tondo che porta a una migliore performance e collaborazione del team

Consigli per l'implementazione

Iniziate a parlare con i dipendenti per capire i loro obiettivi e dove potrebbero aver bisogno di miglioramenti. Da lì, stabilite obiettivi SMART (Specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e limitati nel tempo) che siano stimolanti e realistici.

Delineate chiare attività cardine e fate regolari check-in per monitorare l'andamento delle cose e apportare le modifiche necessarie.

Continuate a rivedere e aggiornare gli obiettivi per garantire che rimangano pertinenti e stimolanti, creando al contempo un'atmosfera di supporto.

Esempio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/HiBob-1251x1400.png Modello di piano di sviluppo dei dipendenti basato sugli obiettivi /$$$img/

Via: HiBob

Piano di sviluppo basato sulle competenze

Si concentra sulle competenze specifiche che una persona deve sviluppare per eccellere nel ruolo attuale o per prepararsi a quello futuro. Questo piano offre un approccio mirato allo sviluppo delle competenze, concentrandosi sulle aree che avranno il maggiore impatto sulle prestazioni del dipendente.

Campione

Nome del dipendente: Da fare Posizione: Coordinatore Marketing Dipartimento: Marketing Data: (Aggiungi data)

Livello di competenza attuale

Competenza nelle attività di marketing di base

Esperienza limitata nell'analisi avanzata dei dati e negli strumenti di marketing digitale

Obiettivi di sviluppo

Sviluppare competenze avanzate nell'analisi dei dati * Oggetto: Acquisire competenza nell'uso di strumenti e tecniche di analisi dei dati entro sei mesi * Passaggi d'azione Iscriversi a un corso avanzato di analisi dei dati (aggiungere la data di iscrizione)

Completare esercitazioni online ed esercizi pratici relativi al software di analisi dei dati (aggiungere la data di inizio e la data di completamento)

Applicare le nuove competenze lavorando a un progetto che preveda l'analisi dei dati di una campagna di marketing (aggiungere la data)

Esaminare lo stato di avanzamento con un mentore e adattare le strategie di apprendimento se necessario (aggiungere la data di inizio per i check-in mensili) Migliorare le competenze di marketing digitale Oggetto: Acquisire la conoscenza di strategie e strumenti avanzati di marketing digitale nei prossimi quattro mesi

Acquisire la conoscenza di strategie e strumenti avanzati di marketing digitale nei prossimi quattro mesi *Passaggi d'azione Partecipare a un workshop sul marketing digitale o a un programma di certificazione (aggiungere la data) Implementare le nuove tecniche di marketing digitale nei progetti in corso (aggiungere data di inizio) Analizzare l'impatto delle nuove strategie sulle prestazioni delle campagne e riferire i risultati (aggiungere la data di inizio per le revisioni mensili) Cercare il feedback del team di marketing e modificare gli approcci in base ai loro suggerimenti (in corso)

Migliorare le capacità di project management Oggetto: Sviluppare efficaci capacità di project management entro i prossimi tre mesi

Sviluppare efficaci capacità di project management entro i prossimi tre mesi *Passaggi d'azione Seguire un corso di project management per apprendere le best practice e gli strumenti (aggiungere data) Utilizzare un software di project management per organizzare e monitorare i progetti di marketing (a partire da subito) Guidare un piccolo progetto di marketing per applicare le nuove competenze di project management (aggiungere la data) Rivedere i risultati del progetto con il team e perfezionare le tecniche di project management in base al feedback (mensilmente)



Programma di valutazione delle prestazioni

Verifica intermedia: (aggiungere data)

(aggiungere data) Revisione finale: (Aggiungere la data)

Risorse aggiuntive

Accesso a corsi e certificazioni online

Sottoscrizione di strumenti di analisi dei dati e di marketing digitale

Assistenza da parte di un mentore per lo sviluppo delle competenze e la guida dei progetti

**Risultati attesi

Maggiore capacità di analizzare i dati e di ricavarne informazioni utili

Maggiore competenza nelle strategie e negli strumenti di marketing digitale avanzati

Migliori capacità di project management che portano all'esito positivo dei progetti di marketing

Consigli per l'implementazione

Per avviare un piano di sviluppo dei dipendenti basato sulle competenze, iniziate valutando le competenze attuali dei vostri dipendenti e individuando le eventuali lacune.

Utilizzate valutazioni o feedback per avere un quadro chiaro di ciò che è necessario. Verificate regolarmente lo stato del dipendente e modificate i piani, se necessario, per tenere il passo con gli obiettivi di carriera.

esempio ####

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/DevSkiller.png Piano di sviluppo dei dipendenti basato sulle competenze /$$$img/

Via: DevSkiller

Piano di sviluppo della carriera

Si concentra sul piano di carriera a lungo termine di un individuo. Questo quadro è utile quando i dipendenti desiderano mappare il loro percorso all'interno dell'azienda. Un piano di avanzamento di carriera consiste nel far coincidere le aspirazioni personali con le opportunità disponibili nell'organizzazione.

Campione

Nome del dipendente: John Da fare Posizione: Analista di sistemi IT Dipartimento: Tecnologia dell'informazione Data: (Aggiungi data)

Situazione attuale

Jordan sta ottenendo buoni risultati come analista di sistemi IT, ma vuole passare al ruolo di project manager IT. Jordan ha forti competenze tecniche, ma deve sviluppare capacità di project management e di leadership

Obiettivi di carriera

Promuovere il ruolo di IT Project Management * Obiettivo: Ottenere la promozione a IT Project Manager entro i prossimi 18 mesi * Passaggi d'azione Completare una certificazione di project management per acquisire le competenze necessarie (aggiungere data di iscrizione e data di completamento)

Assumere ulteriori responsabilità nella gestione di progetti su piccola scala per acquisire esperienza (inizio immediato, in corso)

Fare da ombra a un IT Project Manager per capire le responsabilità e le sfide del ruolo (aggiungere la data di inizio di questo accordo)

Cercare feedback dai manager attuali e lavorare sulle aree di miglioramento (aggiungere la data di inizio di questi check-in mensili) Sviluppare le capacità di project management Oggetto: Migliorare la capacità di gestire efficacemente progetti IT entro il prossimo anno

Migliorare la capacità di gestire efficacemente progetti IT entro il prossimo anno *Passaggi d'azione Partecipare a un workshop o a un corso sulle metodologie e gli strumenti di project management (aggiungere la data) Guidare lo sviluppo di un piano di progetto per un prossimo progetto IT e presentarlo al project management (aggiungere la data di scadenza per la bozza del piano; aggiungere la data di presentazione) Lavorare con un mentore esperto in project management per rivedere e perfezionare le tecniche di project management (aggiungere la data di inizio delle riunioni mensili)

Migliorare il pensiero strategico Oggetto: Rafforzare il pensiero strategico e le capacità decisionali per prepararsi a responsabilità di livello superiore

Rafforzare il pensiero strategico e le capacità decisionali per prepararsi a responsabilità di livello superiore *Passaggi d'azione Rivedere e analizzare regolarmente casi di studio di progetti IT e iniziative strategiche di esito positivo per identificare i processi decisionali e i risultati chiave (inizio immediato, in corso) Condurre un'analisi SWOT per identificare le opportunità e le sfide strategiche all'interno del reparto e condividere le intuizioni con il proprio manager (aggiungere data di scadenza) Monitorare le tendenze del settore e le tecnologie emergenti e compilare una relazione trimestrale su come queste tendenze potrebbero avere un impatto sulla strategia IT dell'organizzazione (aggiungere la data di scadenza per la prima relazione, continuare trimestralmente)



Programma di valutazione delle prestazioni

Revisione intermedia: (aggiungere data)

(aggiungere data) Revisione finale: (Aggiungere la data)

Risorse aggiuntive

Accesso ai corsi di certificazione per il project management

Opportunità di tutoraggio e affiancamento

Assistenza da parte del senior management per la leadership di progetto e il piano strategico

**Risultati attesi

Promozione a responsabile di progetto IT con maggiori capacità di project management e leadership

Migliore capacità di gestire efficacemente i progetti IT

Maggiori capacità di leadership, con conseguente miglioramento delle prestazioni del team e degli esiti positivi dei progetti

Consigli per l'implementazione

Incoraggiate il dialogo aperto e offrite feedback costruttivi per mantenere i dipendenti impegnati e motivati.

Questo approccio all'apprendimento continuo assicura che i membri del team crescano in modo efficace e contribuiscano all'esito positivo dell'organizzazione.

Esempio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/SlideTeam.png Esempio di piano di sviluppo della carriera /$$$img/

Via: SlideTeam Leggi anche: Come creare una mappa del viaggio dei dipendenti

Creazione e implementazione di piani di sviluppo per i dipendenti

Da fare bene, i piani di sviluppo professionale trasformano il lavoro quotidiano in uno stato significativo per i singoli e per l'organizzazione.

Ecco una guida in passaggi per Da fare, con un piccolo aiuto da parte di ClickUp per le risorse umane .

Passaggio #1: valutare le prestazioni e le competenze attuali

Prima di iniziare a sviluppare un piano, è necessario sapere a che punto siamo tutti.

Utilizzate le valutazioni delle prestazioni e i feedback per avere un quadro chiaro dei punti di forza e delle aree di miglioramento di ciascun dipendente. Questa è la vostra base, il punto di partenza per qualsiasi piano di sviluppo dei dipendenti efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Custom-Fields.gif Campi personalizzati di ClickUp /$$$img/

Inserite e categorizzate i dati delle valutazioni delle prestazioni e delle competenze nei campi personalizzati di ClickUp

È possibile impostare Campi personalizzati di ClickUp per monitorare le metriche delle prestazioni, le competenze dei dipendenti e le aree di miglioramento. Questi dati aiutano a comprendere le capacità attuali di ciascun dipendente e ciò di cui ha bisogno per migliorare le proprie competenze.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-353.png Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a valutare le prestazioni dei dipendenti e a gestire le revisioni.

https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting&\_gl=1\*57cqb4\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp è stato progettato per rendere semplice ed efficace la valutazione delle prestazioni dei dipendenti.

Per iniziare, programmate una sessione di valutazione con il dipendente. Prima della riunione, raccogliete i dati rilevanti, ad esempio i dati commerciali, il feedback dei clienti o altre importanti metriche di performance. Una volta ordinati i dati e gli obiettivi, utilizzate il modello per redigere il documento di valutazione. Questo documento sarà la vostra tabella di marcia per la discussione.

Passo #2: Impostazione di obiettivi chiari e misurabili

Con una chiara comprensione delle prestazioni attuali, è il momento di fissare gli obiettivi. Obiettivi di ClickUp è l'ideale per questo scopo. È possibile impostare oggetti specifici e misurabili e monitorare lo stato in tempo reale.

Quando tutti sanno esattamente a cosa stanno puntando, è molto più facile raggiungere il traguardo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Obiettivi-4.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Creare obiettivi ClickUp in linea con le aspirazioni individuali e con gli oggetti dell'azienda

Per istanza, se un dipendente ha bisogno di migliorare le proprie capacità di project management, si può fissare l'obiettivo di completare un corso specifico di project management e di applicare le competenze apprese a un progetto reale.

Passaggio #3: Identificare le attività di sviluppo

Una volta fissati gli obiettivi, è il momento di stabilire come raggiungerli. Con Attività di ClickUp è possibile assegnare attività, fissare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento.

Che si tratti di sessioni di formazione o di apprendimento sul lavoro, è possibile garantire che le attività siano direttamente allineate agli obiettivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tasks-7.png Attività di ClickUp /$$$img/

Assegnate una data di scadenza per il programma di sviluppo dei vostri dipendenti all'interno di ClickUp Tasks

Ad esempio, se l'obiettivo è migliorare le capacità di presentazione, create un'attività per partecipare a un workshop e un'altra per preparare e consegnare una presentazione.

Impostate le scadenze e allegate le risorse o i materiali pertinenti direttamente all'interno di ClickUp. In questo modo, tutte le attività di sviluppo sono organizzate e facilmente accessibili.

Passo #4: Creare una Sequenza

Un piano senza una sequenza temporale è solo un desiderio. Utilizzate La vista Gantt di ClickUp per visualizzare la Sequenza del piano di sviluppo e assicurarsi che tutto sia in regola.

Rivedetelo regolarmente e modificatelo, se necessario, per far sì che le cose vadano avanti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Gantt-Chart-View-1-1400x934.png La vista Gantt di ClickUp /$$$img/

Mantenete i vostri progetti in carreggiata con la Vista Gantt di ClickUp, che visualizza una chiara sequenza temporale delle attività e delle tappe fondamentali

È possibile vedere facilmente quali sono le prossime tappe e assicurarsi che tutte le attività siano allineate con gli obiettivi del dipendente.

Leggi anche: 10 strategie di pianificazione dell'esito positivo (con modelli)

Passo #5: Monitorare lo stato di avanzamento Le dashboard di ClickUp offrono una panoramica in tempo reale di tutte le attività e del loro stato.

Create dashboard personalizzate per completare le metriche chiave come le percentuali di completamento delle attività, le percentuali di raggiungimento degli obiettivi e le scadenze imminenti.

È possibile impostare widget per visualizzare questi dati attraverso grafici, diagrammi ed elenchi, consentendo una rapida comprensione e un facile monitoraggio. Questo aiuta a identificare tempestivamente i problemi e ad apportare le modifiche necessarie.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Dashboards-1400x934.png Le dashboard di ClickUp /$$$img/

Ottenete informazioni in tempo reale sui progetti e sui lavori richiesti dal team con le dashboard di ClickUp

Passaggio #6: Valutare e adattare il piano

Infine, è necessario valutare regolarmente l'efficacia del piano e apportare le modifiche necessarie. Continuate a usare Obiettivi e Dashboard per analizzare lo stato di avanzamento e tenere tutto sotto controllo.

Si consiglia inoltre di l'utilizzo di modelli di piani di sviluppo per i dipendenti per standardizzare il processo di pianificazione dello sviluppo dei dipendenti. Eccone due:

Modello di piano di sviluppo dei dipendenti

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-33.jpeg Il modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare la crescita e lo sviluppo dei vostri dipendenti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205427166&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1d00dac\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di piano di sviluppo per i dipendenti di ClickUp è un potente strumento per favorire la crescita e la produttività del team. Vi aiuta a creare piani di sviluppo personalizzati che tengono traccia di obiettivi, stati e prestazioni in un unico posto.

Con questo modello è possibile individuare gli obiettivi attuali e futuri esigenze di sviluppo dei talenti il programma di sviluppo dei talenti di Teams è un'ottima soluzione per mantenere il team motivato, migliorare la fidelizzazione dei dipendenti e coltivare i potenziali leader. Include Attività di ClickUp personalizzate per lo stato delle attività per monitorare lo stato di avanzamento, campi personalizzati per le informazioni essenziali dei dipendenti e diversi Visualizzazioni ClickUp per aiutarvi a gestire e organizzare i dati in modo efficace.

Leggi anche: 10 Migliori soluzioni software per la gestione dei talenti HR nel 2024

Modello di percorso di carriera

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-458.png Il modello di percorso di carriera di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a visualizzare e monitorare lo stato di carriera all'interno di un'organizzazione.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194505180&department=hr-recruiting&\_gl=1\*vcgs75\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di percorso di carriera di ClickUp è un ottimo modo per gestire e visualizzare la crescita professionale del team. Vi aiuta a monitorare lo stato di ciascun membro del team verso i propri obiettivi professionali e a far sì che tutti si muovano nella giusta direzione.

Con questo modello, è possibile impostare stati personalizzati come Aperto e Completato per monitorare ogni passaggio nel percorso di carriera.

Il modello offre due visualizzazioni: Inizia qui, che aiuta a elencare e organizzare i passaggi necessari per raggiungere gli obiettivi di carriera, e Lavagna online, che consente di mappare le sequenze temporali e visualizzare lo stato di avanzamento

👀 Bonus: Esplora i modelli di mappa della carriera per visualizzare e gestire il percorso di carriera di ciascun membro del team, rendendo i programmi di sviluppo dei dipendenti più strategici ed efficaci.

Guidare l'eccellenza del team con ClickUp

Costruire e far crescere un team non significa solo spuntare delle caselle, ma anche impostarlo per un esito positivo, sia ora che in futuro.

Con i giusti piani di sviluppo, aiutate i vostri dipendenti a crescere e a far progredire la vostra azienda.

ClickUp semplifica la creazione, il monitoraggio e l'adeguamento dei piani di sviluppo professionale, assicurando che l'apprendimento e lo sviluppo del team non si fermino mai. Iniziare con ClickUp gratis oggi stesso!