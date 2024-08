Come costruire una strategia di sviluppo dei talenti per la vostra azienda

I dipendenti formano la spina dorsale di qualsiasi azienda e possono guidarla verso l'esito positivo e l'innovazione o contribuire alla stagnazione e al declino.

Pertanto, la formazione e la valorizzazione dei talenti all'interno delle organizzazioni è fondamentale per l'esito positivo delle aziende.

I professionisti devono continuare ad apprendere nuove competenze per rimanere rilevanti, rendendo lo sviluppo dei talenti ancora più importante. Tuttavia, creare strategie di sviluppo dei talenti che vadano a beneficio sia dell'azienda che dei suoi dipendenti non è facile. Molte aziende hanno difficoltà in questo senso e ne risultano penalizzate.

In questo articolo spiegheremo le basi dello sviluppo dei talenti e come includerlo nella vostra strategia aziendale complessiva. Condivideremo anche alcuni importanti consigli e strumenti per aiutarvi ad avere successo.

Iniziamo!

Che cos'è lo sviluppo dei talenti?

Sviluppo dei talenti, gestione dei talenti e gestione delle prestazioni sono termini strettamente correlati, spesso utilizzati in modo intercambiabile.

Lo sviluppo dei talenti è il termine più ampio e gli altri due sono i suoi sottoinsiemi. Si tratta di coltivare le competenze e il potenziale dei dipendenti per aiutarli a crescere e ad avere successo all'interno dell'organizzazione.

Inoltre, lo sviluppo dei talenti si concentra sulla creazione di un ambiente di supporto in cui i dipendenti siano incoraggiati a imparare, innovare e affrontare nuove sfide. Ciò include la fornitura di risorse, feedback e opportunità di crescita personale e professionale.

Vediamo ora di chiarire le differenze tra gestione e sviluppo dei talenti.

Gestione dei talenti vs. sviluppo dei talenti

La gestione dei talenti comprende tutto ciò che va dall'assunzione dei dipendenti alla loro gestione per tutta la durata del loro rapporto con l'azienda. Si tratta di un termine più ampio che comprende il reclutamento, l'inserimento, lo sviluppo dei talenti e la gestione delle risorse umane impegno dei dipendenti e fidelizzazione.

D'altra parte, lo sviluppo dei talenti è una componente specifica della gestione dei talenti che si concentra sulla crescita professionale e personale dei dipendenti. Si tratta di migliorare le competenze dei dipendenti per prepararli ad assumere ruoli di responsabilità. Gli obiettivi dei programmi di sviluppo dei talenti sono in genere allineati con gli obiettivi organizzativi generali.

Passiamo ora a distinguere la gestione dei talenti dalla gestione delle prestazioni.

Gestione dei talenti vs. gestione delle prestazioni

La gestione dei talenti è un concetto più olistico che si occupa della crescita e dello sviluppo generale dei dipendenti. Non si occupa solo delle prestazioni lavorative, ma anche di coltivare le competenze e di mappare i migliori percorsi di carriera per i dipendenti.

La gestione delle prestazioni è un sottoinsieme della gestione dei talenti che si concentra sulle prestazioni dei dipendenti sul lavoro. È un processo continuo che prevede l'impostazione di traguardi di performance e la misurazione dello stato di ciascun dipendente.

Comprende l'impostazione degli obiettivi, il monitoraggio delle prestazioni, le revisioni delle prestazioni, le valutazioni e i premi.

L'uso del giusto software di gestione dei talenti può aiutarvi a supervisionare in modo efficiente tutti gli aspetti della gestione dei talenti, tra cui lo sviluppo dei talenti, la gestione delle performance e la gestione delle risorse umane gestione del team . Questo può snellire i processi organizzativi, migliorare la comunicazione e garantire l'allineamento con gli obiettivi aziendali.

**Perché lo sviluppo dei talenti è importante?

Il vantaggio più ovvio dello sviluppo dei talenti è che l'aggiornamento dei dipendenti migliora le loro prestazioni lavorative, il che aiuta le aziende a crescere.

Quanto più talentuosa e qualificata è la forza lavoro di un'azienda, tanto più velocemente essa crescerà e si adatterà a un ambiente aziendale in continua evoluzione

Tuttavia, i benefici dello sviluppo dei talenti vanno oltre. Vediamo alcuni dei vantaggi più importanti dello sviluppo dei talenti per le aziende.

Aiuta ad attrarre i migliori talenti

Le aziende con programmi di sviluppo dei talenti di successo attraggono esiti positivi. le persone vogliono lavorare con aziende che le aiutano a crescere nella loro carriera

I professionisti di oggi devono aggiornarsi regolarmente per restare al passo con i tempi. Sebbene possano farlo individualmente, diventa più facile quando il loro datore di lavoro supporta questa visione. Pertanto, le aziende che investono nella formazione dei dipendenti e nei programmi di mentorship attireranno sempre i migliori talenti.

Le aziende con ottimi programmi di apprendimento e sviluppo li mettono in evidenza nelle descrizioni dei posti di lavoro e nei siti di carriera come un vantaggio dell'ingresso nell'organizzazione. Questo valore aggiunto è apprezzato dai professionisti che si impegnano a crescere nella loro carriera rimanendo aggiornati.

Aumenta la soddisfazione lavorativa e la fidelizzazione dei dipendenti

Secondo un recente studio di sondaggio l'80% dei professionisti che lavorano si sente più soddisfatto del proprio lavoro se può accedere alla formazione sul posto di lavoro. Il 50% considera di lasciare i lavori che non offrono opportunità di apprendimento e sviluppo.

Questo dimostra chiaramente quanto sia importante lo sviluppo dei talenti per un'azienda. Aiuta le aziende a trovare i dipendenti migliori, a coinvolgerli e a fidelizzarli.

I dipendenti che hanno accesso a programmi di formazione sul lavoro sentono che l'organizzazione si impegna per la loro crescita professionale. Questo aiuta a costruire fiducia e lealtà con l'azienda, incoraggiando le persone a rimanere con essa.

Aiuta a pianificare l'esito positivo e a sviluppare la leadership

Sviluppando i talenti all'interno dell'organizzazione, le aziende possono ricoprire ruoli di leadership internamente senza dover assumere esterni.

Ciò consente di risparmiare tempo e denaro per il reclutamento e l'inserimento di nuovi dipendenti. Inoltre, contribuisce al coinvolgimento e alla fidelizzazione dei dipendenti, in quanto le prospettive di crescita all'interno dell'organizzazione stimolano i talenti a rimanere e a lavorare per la crescita, invece di cercarla altrove.

Dati i suoi numerosi vantaggi, l'assunzione di un manager dello sviluppo dei talenti è importante per migliorare lo sviluppo dei talenti all'interno delle organizzazioni.

Benefici dello sviluppo dei talenti per i team

Abbiamo già stabilito che lo sviluppo dei talenti aiuta le organizzazioni a crescere più velocemente. Ora consideriamo alcuni benefici dello sviluppo dei talenti a livello di team.

Migliora le prestazioni dei dipendenti

Secondo Gartner, 58% della forza lavoro nel 2021 ha bisogno di aggiornamento da fare per svolgere bene il proprio lavoro. Con l'IA e altre tecnologie che cambiano il nostro modo di lavorare, concentrarsi sullo sviluppo dei talenti è più importante che mai.

Programmi di formazione e apprendimento regolari aiutano i dipendenti a migliorare le prestazioni e a far fronte ai cambiamenti dell'ambiente di lavoro.

Grazie allo sviluppo continuo dei talenti, i gestori del team possono sviluppare team ad alte prestazioni che producono risultati eccezionali, migliorando così i risultati strategici e la soddisfazione dei client.

Aumenta la produttività dei team

Quando i membri del team si concentrano sull'apprendimento e sulla crescita professionale, l'intero team ne beneficia. I dipendenti qualificati svolgono il loro lavoro più rapidamente e meglio, migliorando così la produttività loro e del team. Inoltre, questo può convincere anche gli altri membri del team a concentrarsi sull'apprendimento e sull'aggiornamento professionale.

Ecco perché i team leader devono incoraggiare i loro membri a partecipare ai programmi di formazione. Un buon modo per incentivarli è renderlo un obiettivo di performance e fissare traguardi chiari.

Incoraggia la collaborazione e l'innovazione

Lo sviluppo dei talenti promuove un ambiente in cui i membri del team sono incoraggiati a condividere conoscenze, idee e best practice.

Le esperienze di apprendimento collaborativo, come le sessioni di formazione di gruppo o i progetti interfunzionali, consentono ai dipendenti di utilizzare le reciproche competenze e prospettive per innovare e risolvere problemi complessi. Questa mentalità collaborativa aumenta la coesione del team e spinge la creatività e l'innovazione all'interno dell'organizzazione, portando a risultati migliori e a un vantaggio competitivo.

L'incontro di membri di team diversi in un ambiente di formazione migliora anche la comprensione e le relazioni interfunzionali sul lavoro.

Come sviluppare una strategia di sviluppo del talento

Lo sviluppo di una solida strategia di sviluppo dei talenti è fondamentale per la crescita aziendale. Le organizzazioni sviluppano una forza lavoro competente e agile, pronta ad affrontare nuove sfide, attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo dei dipendenti.

In questa sezione vi guideremo nel modulo di una strategia di sviluppo dei talenti per la vostra organizzazione. Ecco come procedere.

1. Valutare le competenze attuali dei dipendenti e i loro obiettivi di carriera

Il primo passaggio nella creazione di un piano di sviluppo dei talenti per il vostro personale è la valutazione della situazione attuale di ogni individuo.

Quali sono i loro punti di forza e di debolezza? Quali sono le loro competenze e i loro livelli di abilità principali?

La comprensione di questo aspetto vi aiuterà a valutare lo stato attuale e a identificare le principali esigenze di formazione dei team.

Dovreste anche coinvolgere i membri del team nel processo e chiedere loro gli obiettivi di carriera. Non tutti possono desiderare uno stato di carriera simile, e alcuni possono anche desiderare un cambiamento di ruolo.

Quando si elabora un piano di sviluppo dei talenti, è necessario considerare le aspirazioni di carriera di ciascun dipendente.

Suggerimento: Usate il metodo_

{\a6}(*) https://clickup.com/templates/employee-and-manager-1-on-1-t-38a54ab modello per dipendenti e manager 1-on-1 di ClickUp /%href/

per programmare e annotare le riunioni con i membri del team

Scarica questo modello

Sebbene sia stato progettato per incontri settimanali one-to-one, questo modello versatile e personalizzabile può essere facilmente modificato per avere discussioni sullo sviluppo dei talenti con i membri del team.

Elencate gli elementi del programma, discutete gli obiettivi di carriera e le esigenze di apprendimento e create elementi d'azione per implementare i punti discussi.

2. Creare un piano dettagliato di sviluppo dei dipendenti

Dopo aver valutato gli attuali livelli di competenza e le aspirazioni di carriera di ciascun membro del team, utilizzateli per creare un piano dettagliato di sviluppo dei dipendenti.

Il Modello di piano di sviluppo per i dipendenti di ClickUp può aiutarvi in questo senso. Utilizza una visualizzazione strutturata e tabellare per riepilogare i piani di apprendimento personalizzati per tutti i membri del team.

Scarica questo modello

Ha una colonna "sviluppo professionale" in cui è possibile aggiungere vari obiettivi di apprendimento sotto forma di tag con codice colore. Aiuta con la gestione dell'esito positivo qualificando i dipendenti per l'assunzione di posizioni senior e di maggiori responsabilità.

Oltre al riepilogo/riassunto, sono disponibili altre quattro visualizzazioni per monitorare in modo approfondito il piano di apprendimento e lo stato di ciascun dipendente.

3. Monitoraggio dello stato e delle prestazioni

Dopo aver creato un piano, è necessario monitorare lo stato di ciascun membro del team rispetto agli obiettivi concordati.

Il giusto Software HR può aiutarvi a gestire i processi di sviluppo dei talenti e di valutazione delle prestazioni, e ClickUp per le risorse umane Teams è esattamente ciò di cui avete bisogno.

Offre una robusta suite di funzionalità/funzione per aiutare le aziende a gestire i talenti, costruire ed eseguire programmi di formazione e aiutare i dipendenti ad aggiornarsi. Cominciamo con il modo in cui ClickUp aiuta a monitorare gli obiettivi. Obiettivi di ClickUp è una funzionalità/funzione di spicco della piattaforma, che consente di impostare e condividere obiettivi, trasformarli in attività e monitorare lo stato utilizzando diverse visualizzazioni.

tracciare gli obiettivi in varie visualizzazioni, come gli eseguiti rollup e i traguardi, utilizzando ClickUp Obiettivi_

È utile non solo per monitorare gli obiettivi di apprendimento e di sviluppo, ma anche per Obiettivi delle risorse umane obiettivi del progetto e altro ancora.

Oltre a ciò, ClickUp offre numerosi modelli HR gratuiti per lo sviluppo e la gestione dei talenti, come ad esempio modelli di mappa della carriera e modelli di piani di sviluppo . Utilizzateli per gestire i vari aspetti del processo.

Best practice per lo sviluppo dei talenti

Lo sviluppo dei talenti è parte integrante della strategia di qualsiasi azienda, ma Da fare nel modo giusto è fondamentale per ottenere i risultati desiderati. È necessaria la giusta guida per garantire l'esito positivo dello sviluppo dei talenti all'interno dell'organizzazione in modo reciprocamente vantaggioso.

Ecco alcune best practice per lo sviluppo dei talenti che vi aiuteranno a farlo:

Allineare gli obiettivi individuali con gli obiettivi aziendali

Sebbene ogni dipendente debba progredire nella propria carriera, il suo apprendimento e la sua crescita devono anche contribuire all'esito positivo dell'azienda.

Ad esempio, supponiamo che la vostra azienda stia pianificando l'implementazione di una nuova tecnologia come l'IA per semplificare le operazioni. Invece di opporre resistenza al cambiamento, dovreste aggiornare i vostri dipendenti per imparare a usare la tecnologia da fare per migliorare il loro lavoro.

In questo caso, i piani di apprendimento e sviluppo e le sessioni di formazione dovrebbero essere incentrati sull'IA. Questo è l'allineamento degli obiettivi aziendali e personali.

Il vantaggio?

I dipendenti e l'azienda cresceranno nella direzione strategica giusta e reciprocamente vantaggiosa.

Se i dipendenti non si aggiornano, ad esempio, possono diventare irrilevanti e incapaci di gestire i futuri requisiti di lavoro. Questo porterà a una mancata corrispondenza tra competenze e requisiti lavorativi, rendendo questi dipendenti superflui.

È negativo anche per le aziende, che devono trovare e inserire nuovi dipendenti esperti nell'uso dell'IA o assumere quelli disposti a imparare.

Suggerimento: se volete unirvi al carrozzone dell'IA, provate ClickUp Brain. È facile da usare e la transizione sarà facile come una passeggiata nel parco per il vostro team

ClickUp Brain è in grado di ottimizzare diversi processi, dalla presa di note per le riunioni all'invio di automatismi e avvisi tempestivi. Agisce come un assistente virtuale, aiutandovi nei vari aspetti del vostro lavoro e migliorando la produttività vostra e del vostro team. Inoltre, essendo basato sulla PNL, i team non dovranno imparare complicati sistemi di prompt e potranno interagire in conversazione con l'IA.

scrivete risposte personalizzate alle email con un tono specifico per risparmiare tempo e concentrarvi su attività aziendali più importanti grazie a ClickUp Brain_

Creare una cultura di apprendimento e crescita continui

Lo sviluppo dei talenti non è un lavoro richiesto una tantum o a breve termine, ma un processo continuo. Oltre al piano formale di apprendimento e sviluppo annuale, dovreste incoraggiare il vostro team a cogliere ogni opportunità di apprendimento.

Incoraggiateli a organizzare sessioni di condivisione delle conoscenze in cui un membro del team insegna agli altri una competenza specifica o parla di un argomento rilevante. Permettete loro di organizzare sessioni di brainstorming e di ideazione per trovare le soluzioni migliori ai problemi.

In generale, promuovete una cultura di apprendimento e crescita continua all'interno del team.

Suggerimento: usare lavagne bianche ClickUp per condurre sessioni di brainstorming in team. I membri del team possono ideare visivamente in tempo reale grazie a questa funzionalità/funzione. Utilizzatela per creare mappe mentali, strategie aziendali e altro ancora

collaborate con il vostro team in tempo reale e organizzate sessioni di brainstorming virtuale con le lavagne ClickUp

Favorire la diversità, l'equità e l'inclusione

Una delle best practice più importanti da seguire è garantire la diversità, l'equità e l'inclusione all'interno del team e dell'organizzazione.

I lavori richiesti per lo sviluppo dei talenti e le politiche organizzative devono garantire che le persone di ogni estrazione sociale si sentano incluse e rappresentate.

Iniziate con la formazione DEI a tutti i dipendenti per sensibilizzarli sull'argomento. Promuovete una cultura inclusiva e date l'esempio per motivare il vostro team a seguire i vostri passi.

Fornite mentorship a diversi dipendenti in base alle loro esigenze di apprendimento. Per istanza, qualcuno potrebbe essere tecnicamente brillante ma non avere buone capacità di comunicazione. Invece di rimproverare i dipendenti per le loro debolezze, l'obiettivo dovrebbe essere quello di nutrirli e aiutarli a crescere.

Quando preparate un piano di sviluppo dei talenti per i dipendenti, tenete a mente questi aspetti e assicuratevi che le vostre iniziative di sviluppo dei talenti siano inclusive e offrano pari opportunità a tutti.

Suggerimento: Sfruttate il

{\an8}Hef/ _https://clickup.com/templates/goal-setting/diversity-and-inclusion modello di impostazione degli obiettivi per la diversità e l'inclusione di ClickUp /%href/

per impostare obiettivi su misura che aiutino ogni membro del team ad apprendere al proprio ritmo. Utilizza il format degli obiettivi SMART per fissare obiettivi perseguibili che gli individui dovrebbero raggiungere in un periodo di tempo specifico._

Scarica questo modello

Il modello offre cinque visualizzazioni personalizzate per monitorare lo stato degli obiettivi ed esaminare le prestazioni dei dipendenti per ciascun obiettivo.

Potere ai dipendenti di scegliere il proprio percorso di carriera

Lasciare che i dipendenti scelgano il proprio percorso di carriera e i propri obiettivi è fondamentale. Se si costringe qualcuno a intraprendere un percorso di carriera che non lo entusiasma, non avrà un buon rendimento. Con il tempo, questo può causare insoddisfazione sul lavoro e disimpegno da parte dei dipendenti, portando a un'inversione di tendenza.

Per evitare questo risultato, includete i dipendenti nel processo di pianificazione della strategia di sviluppo dei talenti.

Ad istanza, non tutti vogliono diventare manager e preferiscono essere collaboratori individuali. Allo stesso modo, alcuni preferirebbero un passaggio orizzontale a un altro ruolo che meglio si adatta alle loro competenze e ai loro obiettivi di carriera.

Invece di dare per scontato che tutti vogliano un percorso di carriera verticale, chiedete loro quali sono i loro interessi. Date ai membri del team la possibilità di parlare dei loro percorsi di carriera preferiti e aiutateli a percorrerli.

Questo è il segno di un buon manager, che alla fine aiuta l'organizzazione. I dipendenti soddisfatti sono più produttivi e ottengono risultati migliori, il che è ottimo per le aziende.

Sviluppo e gestione efficace dei talenti con ClickUp

Lo sviluppo dei talenti non è più una scelta, ma una necessità per una crescita sostenuta.

Tutte le aziende che vogliono prosperare hanno bisogno di una forza lavoro qualificata e adattabile per stare al passo con le nuove tecnologie e le tendenze aziendali. Per questo motivo, un programma di sviluppo dei talenti che punti all'esito positivo e alla sostenibilità a lungo termine è oggi essenziale per qualsiasi organizzazione.

Le funzionalità di gestione dei talenti di ClickUp possono supportare e rafforzare i lavori richiesti in questa direzione. Dall'onboarding al team building, il programma copre tutto ciò che serve per pianificare, gestire e aggiornare efficacemente i processi di gestione dei talenti.

Iscriviti ora

per iniziare!