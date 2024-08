10 Migliori software di formazione online per i dipendenti nel 2024

Un software di formazione efficiente, spesso chiamato software di gestione dell'apprendimento, è la pietra angolare della crescita e della fidelizzazione dei dipendenti per team e aziende. La scelta del software di formazione giusto semplifica il processo di inserimento dei dipendenti e favorisce l'apprendimento continuo, migliorando la produttività dei dipendenti e la crescita dell'organizzazione.

Trovare il miglior software per la formazione dei dipendenti può essere scoraggiante con le tante opzioni disponibili. Ma non preoccupatevi! Abbiamo setacciato il mercato delle piattaforme di formazione online per stilare un elenco dei migliori software di formazione online su cui poter contare nel 2024.

Immergetevi per trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze.

Cosa si deve cercare in un software di formazione?

La selezione del miglior software per la formazione dei dipendenti dipende dalla comprensione delle sue funzionalità/funzione principali e dal loro allineamento con i requisiti della vostra organizzazione:

Moduli di apprendimento interattivi : assicurarsi che il software di formazione per dipendenti fornisca materiali di apprendimento coinvolgenti e interattivi per migliorare la fidelizzazione degli utenti

: assicurarsi che il software di formazione per dipendenti fornisca materiali di apprendimento coinvolgenti e interattivi per migliorare la fidelizzazione degli utenti Opzioni personalizzate : Adattare il software per la formazione dei dipendenti alle vostre esigenze specifiche con materiali di formazione personalizzati, garantendo un'esperienza di apprendimento personalizzata

: Adattare il software per la formazione dei dipendenti alle vostre esigenze specifiche con materiali di formazione personalizzati, garantendo un'esperienza di apprendimento personalizzata Scalabilità : con la crescita del team, il software per la formazione dei dipendenti deve essere in grado di accogliere senza problemi un maggior numero di utenti senza compromettere l'efficienza

: con la crescita del team, il software per la formazione dei dipendenti deve essere in grado di accogliere senza problemi un maggior numero di utenti senza compromettere l'efficienza Strumenti di valutazione e feedback: La valutazione e il feedback continui sono fondamentali per il monitoraggio dello stato e il perfezionamento dei moduli di formazione all'interno del software di formazione per dipendenti

La valutazione e il feedback continui sono fondamentali per il monitoraggio dello stato e il perfezionamento dei moduli di formazione all'interno del software di formazione per dipendenti Capacità di integrazione: La perfetta integrazione con altri strumenti e piattaforme essenziali fornisce un ambiente di formazione coeso

La perfetta integrazione con altri strumenti e piattaforme essenziali fornisce un ambiente di formazione coeso Accesso mobile: Avete bisogno di un'app per l'apprendimento mobile perché, in un mondo mobile-first, la possibilità di imparare dal vostro software di formazione per dipendenti in movimento è indispensabile

Avete bisogno di un'app per l'apprendimento mobile perché, in un mondo mobile-first, la possibilità di imparare dal vostro software di formazione per dipendenti in movimento è indispensabile Reportistica e analisi: Una visione approfondita dello stato della formazione, dei tassi di completamento e delle aree di miglioramento è fondamentale per un software di formazione per dipendenti efficace

I 10 migliori software di formazione da utilizzare nel 2024

Siete alla ricerca del software perfetto per la formazione dei dipendenti? Ecco la nostra carrellata dei migliori sul mercato:

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp non è solo un altro gestione delle attività strumento. È un hub dinamico in cui la formazione sul posto di lavoro passa da semplici moduli a esperienze piacevoli.

Che siate formatori, professionisti delle risorse umane o team leader, ClickUp offre funzionalità/funzioni adatte alle vostre esigenze di formazione dei dipendenti. La sua adattabilità e il design incentrato sull'utente semplificano il processo di formazione dei dipendenti.

Grazie alle opzioni di integrazione, i team possono collegare i loro strumenti preferiti, rendendo la formazione efficiente e completa. ClickUp è un concentrato di produttività e sta rapidamente diventando la scelta migliore per coloro che desiderano trovare il miglior software per la formazione dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Limiti di ClickUp

Può avere una leggera curva di apprendimento per i nuovi utenti

Alcuni utenti desiderano opzioni di personalizzazione ancora più approfondite

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Trakstar

via Trakstar Nell'intricato mondo della valutazione dei dipendenti, Trakstar si ritaglia con sicurezza la sua nicchia. Lungi dall'essere un semplice strumento di valutazione, Trakstar promuove una cultura in cui la formazione continua dei dipendenti incontra un feedback regolare. Utilizzate questa piattaforma di apprendimento online per la formazione sulla sicurezza, sulle aziende o sulla produttività.

La sua interfaccia intuitiva semplifica il feedback, favorendo canali di comunicazione aperti tra team e gestori del team. Trakstar offre anche una solida analisi della tabella, per garantire che la formazione dei dipendenti sia monitorata e celebrata.

Non è solo un software: è una strategia per la formazione continua e la crescita dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Trakstar

Pianifica e automatizza le revisioni, favorendo un ciclo di feedback continuo

Allineare i sistemi di formazione dei dipendenti con gli oggetti dell'azienda, assicurando una crescita unificata

Incoraggiare un approccio olistico alla valutazione, raccogliendo informazioni da colleghi, subordinati e superiori

Identificare e formare i futuri leader dell'organizzazione

Valutare il sentiment dei dipendenti e ricavare informazioni utili per l'azione

Tracciare le metriche delle prestazioni dei dipendenti e adattare di conseguenza le iniziative di formazione dei dipendenti

Si integra perfettamente con gli strumenti di formazione online più diffusi nel settore delle risorse umane

Limiti di Trakstar

Alcuni utenti ritengono che la sua interfaccia sia meno intuitiva rispetto alla concorrenza

Limitate opzioni di personalizzazione in alcuni moduli

Prezzi di Trakstar

Contattare Trakstar per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Trakstar

G2 : 4.⅗ (600+ recensioni)

: 4.⅗ (600+ recensioni) Capterra: 4.⅖ (100+ recensioni)

3. Costruttore

tramite Costruttore Constructor, famoso per le sue soluzioni di ricerca avanzata e per i suoi contenuti di formazione, estende le sue capacità agli ambienti di formazione dei dipendenti. Constructor assicura che l'accesso ai dati rimanga intuitivo, con particolare vantaggio per coloro che si trovano a navigare tra i materiali di formazione sparsi in database o piattaforme complesse.

I moduli di formazione dei dipendenti possono essere facilmente indicizzati, ricercati e recuperati, rendendo il viaggio di apprendimento agevole per formatori e discenti. Come alleato nella razionalizzazione di complessi paesaggi di dati, Constructor diventa una risorsa preziosa per le iniziative di formazione dei dipendenti su larga scala e per l'intero processo di formazione dei dipendenti sviluppo di progetti .

Le migliori funzionalità/funzione di Constructor

Migliora l'esperienza di formazione dei dipendenti grazie alla posizione rapida delle risorse

Offre risultati specifici per l'utente in base al comportamento, assicurando la scoperta di contenuti rilevanti

La formazione dei dipendenti è ancora più semplice grazie all'apprendimento automatico di Constructor, che migliora continuamente lo strumento

Monitoraggio dell'interazione degli utenti con i contenuti, per migliorare il coinvolgimento

Abbastanza robusto da gestire le richieste di formazione dei dipendenti di grandi aziende

Si integra facilmente con una miriade di piattaforme

Fornisce sicurezza di livello aziendale, per mantenere protetti i dati di formazione dei dipendenti

Limiti del costruttore

È più orientato alla ricerca che a una piattaforma completa per la formazione dei dipendenti

Potrebbe richiedere una mano tecnica durante la configurazione iniziale

Prezzi di Constructor

Contattate Constructor per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Constructor

G2 : 5/5 (3+ recensioni)

: 5/5 (3+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3+ recensioni)

4. ImparareSubito

via ImparareSu LearnUpon non è semplicemente un altro sistema di gestione dell'apprendimento, ma è la dimostrazione di ciò che un LMS ben costruito può raggiungere.

Costruito appositamente per le aziende, LearnUpon semplifica gli scenari di formazione dei dipendenti e ne amplifica l'impatto. La sua vasta gamma di strumenti garantisce che i formatori possano creare contenuti interessanti, mentre i discenti sperimentano un programma di studio coinvolgente e senza soluzione di continuità.

Quando le aziende si espandono, LearnUpon si adatta alle loro esigenze, assicurando che la formazione rimanga coerente, efficace e in linea con gli oggetti dell'azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di LearnUpon

Strumenti intuitivi per creare corsi online coinvolgenti e personalizzati per il vostro pubblico

Perfetto per aziende con più rami o franchising

Trasformate i vostri corsi online in un flusso di reddito

Adempiere facilmente alle esigenze della generazione mobile-first

Mantenete la conformità e offrite certificazioni al completamento del corso

Informazioni completate sullo stato degli utenti, sulle valutazioni e sulle aree che richiedono attenzione

Compatibilità di Ensur4e con un ampio intervallo di strumenti di e-learning

Funzionalità di prova gratuita

Limiti di LearnUpon

Alcuni utenti desiderano funzionalità/funzione di gamification più ampie

L'interfaccia, per quanto funzionale, può sembrare opprimente per alcuni

Prezzi di LearnUpon

Contattare LearnUpon per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di LearnUpon

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

5. TalentLMS

via TalentLMS TalentLMS è un faro nel vasto panorama dei sistemi di gestione dell'apprendimento. Fondendo semplicità e funzionalità/funzione di gestione della formazione, offre un ambiente di formazione a tutto tondo.

Dalla creazione del corso alla valutazione, TalentLMS garantisce che ogni passaggio sia intuitivo e completo. Il suo design adattivo lo rende adatto ad aziende di tutte le dimensioni, assicurando che la formazione rimanga ininterrotta, indipendentemente dalle dimensioni.

Per chi cerca un equilibrio tra facilità d'uso e ricchezza di funzionalità, TalentLMS si rivela la scelta ideale.

Le migliori funzionalità/funzione di TalentLMS

Impostazione e distribuzione di un programma di formazione per i dipendenti in pochi minuti

Combinazione di formazione online e offline (di persona)

Coinvolgere e motivare i discenti con punti, badge e classifiche

Facilitare sessioni di apprendimento interattive e in tempo reale

Monetizzate i vostri corsi con opzioni di vendita integrate

Marchiate il vostro portale per renderlo coerente con la vostra identità aziendale

Formazione in movimento con un design completamente reattivo e un'app dedicata per i dispositivi mobili

Limiti di TalentLMS

Limitate funzionalità di reportistica avanzata per analisi approfondite

Sebbene l'interfaccia sia intuitiva, le personalizzazioni avanzate potrebbero richiedere una curva di apprendimento

Prezzi di TalentLMS

Starter : $69/mese

: $69/mese Basic : $149/mese

: $149/mese Plus : $279/mese

: $279/mese Premium : $459/mese

: $459/mese Azienda: Contattare TalentLMS per i prezzi

Valutazioni e recensioni su TalentLMS

G2 : 4.6/5 (600+ recensioni)

: 4.6/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

6. Coggno

via Coggno Coggno non si limita a offrire formazione online, ma crea esperienze olistiche di e-learning. Al servizio degli autori di corsi indipendenti e delle aziende in espansione, colma il divario tra le esigenze e le soluzioni di formazione.

La sua interfaccia user-friendly garantisce la creazione di corsi in modo semplice, mentre la sua libreria completa di contenuti didattici aiuta le aziende a trovare il giusto sistema di formazione per i dipendenti.

Nella formazione online, Coggno brilla come una piattaforma che comprende e soddisfa entrambe le facce della medaglia dell'e-learning.

Le migliori funzionalità/funzione di Coggno

Garantisce compatibilità e flessibilità nella creazione dei corsi

Acquistare corsi e rivenderli attraverso il proprio dominio

Vendete direttamente i corsi attraverso la piattaforma

Personalizzare il portale di formazione per riflettere il vostro marchio

Monitoraggio efficace dello stato e della comprensione dei discenti

Riconoscere il completamento del corso con certificati professionali

Consentite agli studenti di accedere ai corsi da qualsiasi dispositivo

Limiti di Coggno

L'interfaccia utente può sembrare obsoleta rispetto alle piattaforme più recenti

Alcuni utenti hanno segnalato il desiderio di avere integrazioni più ampie da parte di terzi

Prezzi di Coggno

Free

Plus: $199/mese

$199/mese Azienda: $249/mese

Coggno valutazioni e recensioni

G2 : 5/5 (1+ recensione)

: 5/5 (1+ recensione) Capterra: 4.8/5 (4+ recensioni)

7. Adobe Learning Manager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/media\_1e5e8596dee7159121aefa6cde50fed3a0f9da9ab.jpeg Dashboard di Adobe Learning Manager /%img/

tramite Adobe Learning Manager Adobe, un titano nel settore creativo, porta la sua ricca legacy nell'e-learning con Adobe Learning Manager. Canva è più di un semplice strumento: è una tela dove i programmi di formazione prendono vita. La piattaforma garantisce ai formatori tutto ciò di cui hanno bisogno per creare contenuti coinvolgenti, interattivi e d'impatto. Sostenuto dal commitment di Adobe per la qualità, Learning Manager è una testimonianza di ciò che è possibile fare quando la creatività incontra l'e-learning.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Learning Manager

Creare contenuti ricchi e interattivi con il design user-friendly tipico di Adobe

Promozione dell'interazione con i discenti grazie alle bacheche e ai forum

Un design reattivo assicura che l'apprendimento sia possibile sempre e ovunque

Ottenere informazioni con analisi basate sui dati per perfezionare l'approccio alla formazione

Lavorare senza problemi con strumenti come Captivate per produrre programmi di formazione convincenti

Rendere l'apprendimento coinvolgente con badge, punti e ricompense

Portate l'e-learning a un livello superiore con esperienze coinvolgenti

Limiti di Adobe Learning Manager

Il prezzo potrebbe essere un po' troppo alto per le piccole aziende

Le integrazioni con strumenti diversi da Adobe possono talvolta essere meno semplici

Prezzi di Adobe Learning Manager

Contattare Adobe per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Adobe Learning Manager

G2 : 4.0/5 (300+ recensioni)

: 4.0/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.⅗ (600+ recensioni)

8. Moodle

via Moodle La reputazione di Moodle nel settore dell'e-learning è ben meritata. Offre una flessibilità senza pari come sistema di gestione dell'apprendimento open-source, consentendo alle istituzioni di adattarlo alle loro esigenze specifiche.

La sua solida comunità garantisce un costante afflusso di aggiornamenti, plugin e temi, che arricchiscono continuamente la piattaforma.

Sia le istituzioni scolastiche che le aziende traggono vantaggio dal suo design scalabile, rendendo Moodle una scelta amata dagli appassionati di e-learning di tutto il mondo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moodle

Personalizzate Moodle a vostro piacimento, senza vincoli di licenza

Beneficiare di un enorme repository di plugin e temi sviluppati dalla comunità Moodle

I forum, i wiki e i database incoraggiano la partecipazione attiva ai programmi di apprendimento

Il supporto per oltre 100 lingue garantisce l'accessibilità a livello globale

Monitoraggio dello stato degli studenti con reportistica chiara e dettagliata

L'app Moodle Mobile permette agli studenti di accedere ai corsi da qualsiasi dispositivo

Permette l'interoperabilità e la flessibilità nella creazione dei contenuti

Limiti di Moodle

Richiede competenze tecniche per l'installazione e la manutenzione

Curva di apprendimento più ripida per coloro che sono alle prime armi con le piattaforme LMS

Prezzi di Moodle

Starter: $120/mese

$120/mese Prezzo premium: Contattare Moodle per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni su Moodle

G2: 4.0/5 (300+ recensioni)

4.0/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.⅗ (3.000+ recensioni)

9. ImparareAmp

via ImparareAmp LearnAmp non si limita a fare le onde: sta formando il futuro degli LMS. Il punto centrale della sua filosofia è l'allineamento dei percorsi di apprendimento personalizzati con la crescita organizzativa generale.

I suoi strumenti intuitivi favoriscono un ambiente di feedback continuo, assicurando che l'apprendimento sia personalizzato e allineato agli oggetti aziendali.

In qualità di portabandiera del design moderno degli LMS, LearnAmp enfatizza la crescita degli utenti come pietra angolare dell'esito positivo dell'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di LearnAmp

Assicura una navigazione fluida e un'esperienza di apprendimento piacevole

Accesso a un'infinità di risorse didattiche pronte all'uso

Cicli di feedback continui per guidare e dare forma ai moduli di formazione

Approfondimento delle metriche di apprendimento per identificare le lacune e le aree di miglioramento

Allineare i percorsi di apprendimento individuali con gli oggetti più ampi dell'organizzazione

Si integra senza problemi con i più diffusi strumenti per le risorse umane e la produttività

Consente l'apprendimento tra pari e migliora il coinvolgimento dei discenti

Limiti di LearnAmp

Limitate capacità di accesso offline

Alcuni utenti sentono la necessità di funzionalità/funzione di gamification più avanzate

Prezzi di LearnAmp

Contattare LearnAmp per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di LearnAmp

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

10. Assorbire LMS

via LMS Absorb Absorb LMS presenta una miscela armoniosa di estetica del design e funzioni potenti. È stato creato per mantenere l'attenzione sulle aziende, assicurando che formatori e apprendisti trovino la piattaforma accessibile.

Con funzionalità/funzione che semplificano l'implementazione dei corsi e metriche che tengono traccia dello stato dei discenti, ogni aspetto di Absorb LMS grida efficienza. Absorb LMS è un concorrente interessante per le aziende che danno priorità al modulo e alla funzione del loro software di formazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Absorb LMS

Automazioni di attività come l'iscrizione di gruppi e la generazione di reportistica

Offrire un'esperienza di apprendimento su misura sui dispositivi mobili

Vendere corsi e monetizzare i contenuti senza problemi

Accesso rapido alle metriche chiave e ai dati dei discenti

Utilizzate bacheche, messaggi e altro ancora per promuovere la community

Curate i contenuti di provider di terze parti, migliorando lo spettro dell'apprendimento

Garantire l'accessibilità a un pubblico globale

Assorbire i limiti dell'LMS

Personalizzazioni avanzate possono richiedere il coinvolgimento del team di Absorb

Alcuni utenti menzionano il desiderio di disporre di funzionalità di apprendimento offline più robuste

Prezzi di Absorb LMS

Contattare Absorb LMS per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Absorb LMS

G2 : 4.7/5 (200+ recensioni)

: 4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

Perché ClickUp si distingue nell'arena dei software per la formazione

Nel vasto panorama dei software per la formazione, ClickUp si distingue davvero per le sue impostazioni. Ma cosa rende ClickUp la scelta migliore per le aziende, i team e i gruppi di lavoro risorse umane organizzazioni che vogliono dare priorità allo sviluppo dei dipendenti e all'apprendimento continuo?

Il design di ClickUp è incentrato sull'utente. L'interfaccia non è solo intuitiva, ma anche adattabile alle diverse esigenze di formazione. Che si tratti di un semplice processo di onboarding dei dipendenti o di un programma completo di formazione per lo sviluppo delle competenze, ClickUp ha gli strumenti per rendere il coinvolgimento dei dipendenti senza soluzione di continuità. La produttività della piattaforma, dovuta alla miriade di funzionalità/funzione, garantisce un'esperienza produttiva a formatori e partecipanti.

Grazie alle sue capacità di integrazione, ClickUp si inserisce armoniosamente nell'ecosistema digitale esistente. In questo modo, i moduli di formazione non sono isolati, ma profondamente integrati con altri aspetti della vostra azienda operazioni . Il commit della piattaforma verso l'innovazione continua è evidente dai frequenti aggiornamenti, ognuno dei quali rende lo strumento più potente e facile da usare.

I modelli ben strutturati, come quello di Struttura per la formazione ClickUp , Matrice della formazione e Piano di formazione i piani di formazione per i dipendenti sono soluzioni pronte per l'uso che riducono drasticamente il tempo e il lavoro richiesto per l'impostazione di un programma di formazione per i dipendenti. Si tratta di progetti che possono essere adattati ai contorni unici di qualsiasi organizzazione.

La ragione più convincente per scegliere ClickUp è il suo genuino commit per l'esito positivo degli utenti. Con un'ampia base di risorse, dalle guide dettagliate al supporto clienti, ClickUp garantisce che non siate mai piantati in asso.

Sebbene ci siano molti concorrenti nello spazio dei software per la formazione, ClickUp emerge come leader. Non si tratta di un semplice strumento, ma di una soluzione completa, progettata pensando all'esito positivo della formazione.

Se cercate una piattaforma che si evolva con le vostre esigenze, che sia facile da usare e che offra un supporto impareggiabile, allora ClickUp è la scelta migliore. Immergetevi ed esplorate il suo potenziale oggi stesso!