Come sviluppare un team ad alte prestazioni in 8 passi collaudati

Intorno 51% delle organizzazioni ha ristrutturato i propri team nel 2023.

Non sorprende che i manager si concentrino sul reset dei team nel 2024.

Lo sviluppo dei team è un esercizio continuo per una buona ragione. I team continuano a cambiare, evolversi e crescere a causa di vari fattori. Di conseguenza, è necessario continuare a concentrarsi sui molteplici aspetti dello sviluppo del team per garantire che il team sia altamente performante e motivato.

Un team ben gestito:

Incoraggia la creatività e la comunicazione tra i membri del team

Teams migliora la capacità decisionale del team

Abbatte i silos tra i reparti e i team

Offre maggiori opportunità di apprendimento, in cui i giovani imparano dai più anziani

Riduce la stanchezza e migliora i livelli di coinvolgimento, portando a esiti positivi

Permette ai gestori del team di capitalizzare il suo potenziale completo

Aumenta il benessere sul posto di lavoro dei dipendenti e la loro connessione reciproca

Consente alle organizzazioni (50%) di raggiungere i propri obiettivi operativi

A Stanford studio sostiene che lavorando insieme si può motivare un team trasformando il lavoro in divertimento. Questa guida vi illustra otto passaggi semplici e comprovati per sviluppare un team ad alte prestazioni.

Come sviluppare un team in otto passaggi facili da seguire

Tutti abbiamo sentito la frase: "Il lavoro di squadra fa funzionare i sogni"

Ma Da fare? La costruzione di un team è un processo, e per di più consapevole.

Scopriamo cosa serve per sviluppare un team agile solido e performante.

Passo 1: costruire obiettivi per mettere le persone in sincronizzazione

Obiettivi vaghi lasciano spazio a interpretazioni errate.

Quindi, prima di suddividere i dipendenti in gruppi, assicuratevi di:

Delineare una precisa organizzazioneobiettivi e traguardi organizzativi precisi da seguire per il team

Comunicare fin dall'inizio gli obiettivi delle attività (cosa si deve fare) e del processo (come si deve terminare il lavoro)

Evidenziate le responsabilità individuali per ogni ruolo, i casi d'uso e i processi di lavorocome i team interfunzionali lavoreranno insieme

Allineare le capacità del team con gli obiettivi generali dell'organizzazione

Obiettivi chiari e ben formulati semplificano la vita di tutti: i dipendenti sono sulla stessa pagina e il team leader può monitorare efficacemente lo stato.

Questo allineamento garantisce che tutti lavorino per raggiungere gli stessi obiettivi generali dall'inizio alla fine.

Se avete bisogno di una mano per impostare in modo efficace gli oggetti del team, provate a ClickUp Obiettivi .

Utilizzate ClickUp Obiettivi per mappare i vostri obiettivi con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato:

creare obiettivi tracciabili in connessione con il proprio lavoro con ClickUp Obiettivi_

Visualizzate gli obiettivi nel formato che preferite e ordinateli in cartelle specifiche per semplificare il lavoro.

Includete i seguenti punti di contatto quando scrivete i vostri obiettivi:

Attività chiave

Imprevisti e piani di backup

Punti di controllo per il monitoraggio del lavoro

Regole per tenere informati gli stakeholder

Chi è responsabile di cosa

Scadenze per ogni attività/azione

Metriche per misurare lo stato di avanzamento

**Passaggio 2: Pensare-Come è la cultura della vostra azienda?

Il team deve sapere cosa ci si aspetta da lui in ogni momento.

Naturalmente, la definizione della cultura aziendale deve essere in cima alla vostra Programma.

Utilizzate questi suggerimenti per sviluppare una cultura aziendale positiva:

Comportamento positivo: Discutete apertamente di ciò che costituisce un comportamento positivo e stabilite le linee guida delle migliori pratiche per il vostro team. UtilizzareDocumenti ClickUp per condividere istantaneamente questi parametri di riferimento e mettere il team sulla stessa pagina:

connettete istantaneamente ClickUp Docs ai vostri flussi di lavoro

**Per aiutare i membri del team a familiarizzare meglio, provate l'"esercizio dell'artefatto": chiedete a ciascun dipendente di condividere una storia personale di 5 minuti su una sfida e un risultato che ha affrontato nella sua carriera. Dovete anche chiedere al dipendente di mostrare un artefatto che simboleggia il suo risultato (trofeo, certificato, ecc.). Una volta che tutti hanno completato le loro storie, iniziate una discussione su come i membri del team si sono sentiti dopo aver ascoltato gli aneddoti e su quali particolari abilità ogni membro porta in tabella

Stile di lavoro: In qualità di gestore responsabile, è essenziale conoscere il modo in cui il team lavora meglio: I dipendenti amano lavorare in modo indipendente? Preferiscono collaborare con un modello ibrido?

In qualità di gestore responsabile, è essenziale conoscere il modo in cui il team lavora meglio:

Fate domande dirette e create uno stile di lavoro che vada bene per tutti. È possibile utilizzare ClickUp Brain per annotare i punti di discussione e mettere tutti al corrente.

utilizzate ClickUp Brain per modificare rapidamente i contenuti in Docs_

Passaggio 3: concentrarsi sulla formazione

È fondamentale valutare le competenze attuali del team e progettare i lavori in base a tali competenze.

Ma se volete portare il vostro team al livello successivo, concentratevi sulle competenze di cui avranno bisogno per essere una risorsa domani.

Le opportunità di apprendimento continuo aprono la strada a un miglioramento del morale e delle prestazioni.

Ecco come rendere il coaching e l'apprendimento una parte intrinseca della cultura dell'apprendimento della vostra organizzazione:

Strategizzare e proporre nuove sfide future per mantenere vivo l'interesse del team

Creare moduli di apprendimento per impostazioni di competenze uniche

Sviluppare un quadro di riferimento che mantenga i corsi di formazione in linea con i tempi

Sperimentare nuove idee di apprendimento per ottenere risultati migliori e aiutare i membri del team a crescere

Passo 4: Creare un piano di sviluppo completo

La costruzione di un nuovo team tiene conto di molteplici fattori.

Dovete assicurarvi che ogni membro del team si senta rispettato e ascoltato.

Dovete essere organizzati e calmi quando le cose vanno male.

Dovete controllare regolarmente come stanno i vostri dipendenti.

La gestione di tutti questi aspetti richiede eccezionali capacità di project management e di gestione del tempo.

Quindi, includete tutti questi fattori quando create un piano di sviluppo del team coeso.

Una volta pronto il piano, è il momento di metterlo in pratica e di seguire le quattro fasi dello sviluppo del team:

Fase 1: Riunione del team e sessioni per rompere il ghiaccio in cui le persone si conoscono e imparano a conoscere il modo in cui ogni membro vuole lavorare

Riunione del team e sessioni per rompere il ghiaccio in cui le persone si conoscono e imparano a conoscere il modo in cui ogni membro vuole lavorare Fase 2: Condurre esercizi di team-building per costruire la fiducia e le capacità di problem-solving tra i colleghi

Condurre esercizi di team-building per costruire la fiducia e le capacità di problem-solving tra i colleghi Fase 3: Preparare e informare il team per il primo incarico, che deve essere impegnativo. Incoraggiare i membri del team a lavorare insieme e a pensare fuori dagli schemi

Preparare e informare il team per il primo incarico, che deve essere impegnativo. Incoraggiare i membri del team a lavorare insieme e a pensare fuori dagli schemi Fase 4: Raggruppamento e analisi dei risultati; esaminare cosa è andato storto nella sfida e celebrare le vittorie

Passaggio 5: promuovere la comunicazione 24×7 e la collaborazione senza sforzo

Capitalizzare le capacità di ciascuno porterà a risultati migliori di quelli che si possono ottenere da soli.

E per sfruttare i punti di forza collettivi del team è necessario avere a portata di mano un buon strumento di project management.

ClickUp offre un robusto collaborazione con il team e le funzionalità di comunicazione per aiutare i team a rimanere in carreggiata e aggiornati sulle attività, gli aggiornamenti e gli stati degli altri.

Prendiamo ad esempio, L'email di ClickUp che consente di inviare email essenziali con un solo clic:

inviare e ricevere email senza lasciare ClickUp_

Il Visualizzazione della chat ClickUp è utile anche se si desidera collaborare con un team geograficamente disperso e condividere aggiornamenti in tempo reale.

Un'altra funzionalità/funzione che potreste trovare utile è la funzione Rilevamento della collaborazione ClickUp funzione che consente di:

Modificare insieme i documenti in tempo reale

Ricevere un feedback istantaneo sulle modifiche di stato, sui nuovi commenti e su altri dettagli critici dell'attività

ClickUp Docs consente di scrivere, modificare e collaborare in tempo reale e di aggiungere commenti per comunicare con i membri del team

Oltre alle funzionalità/funzione menzionate in precedenza, aiuta a

Programmare riunioni di avvio del team prima dell'inizio di un'attività o di un progetto

Spiegare i ruoli e cosa devono fare gli altri membri del team per avere un esito positivo

Incoraggiare il team a porre domande e a chiarire le query

Senza un'adeguata comunicazione, il team potrebbe dover rifare il lavoro e perdere le scadenze.

Passaggio 6: investire in un software di project management a 360 gradi

Il team ha bisogno di supporto per affrontare più progetti contemporaneamente.

È qui che il ClickUp project management diventa una piattaforma che cambia le carte in tavola.

Lo strumento offre una serie di funzionalità/funzione per avvicinare i team, come:

Flussi di lavoro e documenti connessi facilmente visualizzabili in tempo realeClickUp dashboard:

visualizzate lo stato del progetto, le attività in sospeso e gli obiettivi del team in una sola volta con le dashboard di ClickUp

Generazione automatica di attività secondarie in base alle descrizioni delle attività, al riepilogare/riassumere i thread dei commenti, ecc:

come riepilogare/riassumere i thread in ClickUp AI_

Ottenete piani e elementi d'azione prioritari con visibilità immediata dei dettagli del progetto e del loro allineamento con gli obiettivi dell'azienda grazie a Grafici di Gantt :

l'ordinamento delle priorità diventa un gioco da ragazzi con la visualizzazione dei grafici di ClickUp Gantt_

Mappatura dei flussi di lavoro dei processi e aumento della collaborazione sulle iniziative strategiche grazie a Lavagne online ClickUp , una tela visiva a tutti gli effetti:

convertire le idee del team in azioni coordinate con le lavagne ClickUp_

Passaggio 7: Assistenza, non microgestione

Dal punto di vista dei dipendenti, i manager sono spesso visti come persone che microgestiscono i progetti invece di fornire assistenza.

Per porre fine allo stile di leadership basato sulla microgestione:

Imparare a lasciar andare: Delegare il lavoro in modo intelligente, in particolare le attività a basso rischio, e non lasciare che il team non funzioni a dovere

Delegare il lavoro in modo intelligente, in particolare le attività a basso rischio, e non lasciare che il team non funzioni a dovere **Accettare un cambiamento di mentalità: passare da un ruolo di esecutore a uno di leader, dimostrando maggiore fiducia nel team

Continuare a imparare: Proprio come i vostri dipendenti, come manager dovete continuare a perfezionare le vostre capacità di leadership ed essere curiosi

Proprio come i vostri dipendenti, come manager dovete continuare a perfezionare le vostre capacità di leadership ed essere curiosi **Assumere in modo ponderato: invece di riempire i ruoli senza pensare, assumere un gruppo eterogeneo di persone che possano lavorare in modo armonioso e coraggioso

**Oltre a concentrarvi sulle hard skills, dovrete avere la titolarità del comportamento del team e promuovere le soft skills, come una maggiore collaborazione, empatia e fiducia

**Incoraggiare la formula dell'85% di lavoro richiesto: l'Harvard Business Review sostiene che per creare team ad alte prestazioni, i gestori del team devono incoraggiare i membri a dare il massimo85% impegno (rispetto al 100% di lavoro sempre richiesto) e prevenire il burnout

**Passaggio 8: Chiedete: il vostro feedback è guidato dalla vista?

Per guidare sessioni di feedback ad oggetto e impegnarsi in una risoluzione produttiva dei conflitti, utilizzare:

Visualizzazione come strumento di formazione: Il feedback visivo mostra alle persone su cosa migliorare, proprio come un team di calcio che si guarda giocare. Uno strumento che può rendere questo processo drasticamente divertente e coinvolgente èClickUp Mappe mentaliche permette di tracciare connessioni tra attività e idee:

visualizzate la vostra prossima grande idea e il vostro feedback con le mappe mentali di ClickUp

Monitoraggio del tempo per valutare il grado di collaborazione del team: Il monitoraggio del tempo che il team impiega permette di capire cosa funziona e cosa non funziona. Prestate molta attenzione alle capacità di gestione del tempo del vostro team

Il monitoraggio del tempo che il team impiega permette di capire cosa funziona e cosa non funziona. Prestate molta attenzione alle capacità di gestione del tempo del vostro team Strumenti per la gestione delle prestazioni: Per valutare con regolarità le prestazioni dei dipendenti, utilizzare i seguenti strumentistrumenti di gestione delle prestazioni emodelli gratuiti per la valutazione delle prestazioni per valutare il livello di lavoro dei vostri dipendenti e sviluppare di conseguenza piani di miglioramento. Utilizzate modelli già prontimodelli di piani di miglioramento delle prestazioni già pronti e aiutate i vostri team a incrementare le prestazioni anche in viaggio

Già che ci siete, fornite un feedback descrittivo che deve includere:

Il comportamento del team, non la sua personalità

Le capacità del team Da fare nell'attività da svolgere

Se i team hanno o meno le risorse necessarie per avere successo

Che cosa motiva i membri del team?

Le azioni del team, basate su fatti e non su supposizioni

Esempi specifici e cancellati di ciò che il team sta facendo bene (e di ciò che sta sbagliando)

Dove il team dovrebbe fare il suo titolo successivo

A chi rivolgersi in caso di ostacoli

Qual è lo scopo di ogni individuo nello schema più ampio delle cose

L'idea è quella di creare uno spazio sicuro in cui i dipendenti possano esprimere onestamente le proprie opinioni.

Sfide chiave per lo sviluppo di un team di successo

Se il team è in difficoltà, è naturale voler passare all'azione.

Ma lo sviluppo di un team di successo è un'attività in salita per molte ragioni:

Non tutti sono interessati a contribuire all'esito positivo del team

I membri del team possono non avere fiducia nella connessione tra loro e con i leader del team

Troppi canali secondari e conversazioni secondarie possono creare lacune informative

È possibile eliminare queste sfide e impostare un team di esito positivo con sei caratteristiche essenziali.

6 Caratteristiche comuni di un team ad alte prestazioni

Decodificare il dinamiche del team di un team ad alte prestazioni è più raggiungibile di quanto sembri.

Le sei caratteristiche seguenti sono osservabili, misurabili e quantificabili, il che rende più facile inculcarle nel tempo.

Integrate queste qualità nel vostro team e rafforzate il loro legame fin dal primo giorno:

1. Diversità, equità e inclusione (DEI)

Esiste un collegamento chiaro tra la strategia DEI e la strategia aziendale? Se no, è necessario:

Essere più sistematici fin dall'inizio e collegare gli oggetti organizzativi al livello di impatto desiderato dal programma DEI

Identificare le opportunità per avere l'infrastruttura giusta per le vostre aspirazioni DEI - una realtà solo per le aziende47% delle organizzazioni oggi

Assumere dipendenti eterogenei con una moltitudine di competenze e prospettive

2. Energia livelli

Il team mostra livelli di energia più elevati e un maggiore senso di responsabilità? Entrambi sono indicatori diretti dei livelli di coinvolgimento del team. Maggiore è l'energia, maggiore è l'impegno e viceversa

3. Mentalità creativa e orientata agli obiettivi

Ogni membro del team deve considerare gli obiettivi dell'azienda come la sua vera stella polare e lavorare con creatività e supporto

4. Impegno condiviso verso la cultura aziendale

I dipendenti devono capire cosa spinge l'organizzazione ad andare avanti in termini di visione, cultura e convinzioni

5. Mentalità di apprendimento

Ogni membro del team scelto deve essere desideroso di imparare e adattarsi alle situazioni in evoluzione. McKinsey sostiene che i più bravi a ricoprire un ruolo sono 800% di produttività rispetto alla media delle persone con lo stesso ruolo!

6. Comunicazione

Mappare la comunicazione del team è essenziale quanto capire di cosa si discute. Forma il modo in cui il team guida il processo decisionale e lavora insieme come una macchina ben oliata. Per questo motivo, nel valutare le capacità comunicative del team, è bene notare quanto segue:

Qual è il tono di voce di ogni membro?

I membri del team si guardano in faccia mentre parlano, virtualmente o di persona?

Da che tipo di gesti sono caratterizzati i membri?

Qual è la frequenza con cui i membri del team parlano, ascoltano e si interrompono a vicenda?

Da cosa i membri del team dimostrano estroversione ed empatia?

Creare team migliori con la soluzione giusta

Ecco come sviluppare un team flessibile e produttivo.

Utilizzate le intuizioni qui descritte per combinare team ad alte prestazioni con competenze poliedriche: intelligenza individuale, comunicazione, empatia e talento.

È anche una buona pratica armare il team con gli strumenti, le strategie e le tecniche giuste che avete imparato a conoscere nel corso degli anni.

Prendete in considerazione l'idea di investire in uno strumento di project management come ClickUp e mettete il vostro team in condizione di dare il meglio di sé.

Uno strumento all-in-one come ClickUp snellisce i flussi di lavoro, monitora lo stato, stimola la collaborazione e guida il team verso un obiettivo comune.

Frequenze comuni

**1. Qual è il modo migliore per sviluppare il team?

Lo sviluppo di un team è un processo in otto passaggi che richiede pazienza e tempo:

Passaggio 1: lavorare sugli obiettivi delle attività e dei processi per mettere le persone in sincronizzazione

Passaggio 2: concentrarsi sulla creazione della cultura aziendale, che comprende i valori del team, le convinzioni, ecc.

Fase 3: includere opportunità di apprendimento per i dipendenti e per il team in ogni passaggio del processo

Passaggio 4: elaborare un piano di sviluppo olistico del team, che preveda un'attenzione particolare per le competenze dure e morbide dei membri del team

Passaggio 5: favorire la comunicazione e la collaborazione istantanea con gli strumenti giusti

Passaggio 6: investite in un software di project management per accelerare la produttività del team

Passaggio 7: cambiare il proprio stile di leadership, passando da una gestione micromanuale a un supporto

Passaggio 8: Fornire il feedback in modo visivo per una migliore comprensione

**2. Quali sono le cinque fasi dello sviluppo di un team?

Secondo il modello di Teams, lo sviluppo del team comprende cinque fasi:

Modulo: I membri del gruppo sono gentili e cercano di conoscersi; in questa fase sono spesso incerti sui loro ruoli e sui loro oggetti

I membri del gruppo sono gentili e cercano di conoscersi; in questa fase sono spesso incerti sui loro ruoli e sui loro oggetti Storming: Conflitto e competizione sorgono quando i membri del gruppo iniziano a esprimere le loro opinioni e a spingere contro i confini stabiliti nella fase di modulo

Conflitto e competizione sorgono quando i membri del gruppo iniziano a esprimere le loro opinioni e a spingere contro i confini stabiliti nella fase di modulo **Norme e valori del gruppo si formano, creando un senso di unità e collaborazione. Inoltre, ruoli e responsabilità diventano più chiari e inizia a svilupparsi la fiducia tra i membri del gruppo

**Il gruppo è altamente funzionale, con obiettivi chiari e un senso di condivisione. I membri lavorano in modo efficace per raggiungere i loro oggetti

**Questa fase, nota anche come fase di "deformazione", comporta la dissoluzione del gruppo man mano che gli obiettivi vengono raggiunti. Per estensione, i membri possono provare un senso di perdita o di tristezza quando il gruppo si scioglie

**3. Da fare per sviluppare il lavoro di squadra?

Lo sviluppo del lavoro di squadra può richiedere tempo. Richiede un approccio sistematico e un lavoro continuo richiesto: