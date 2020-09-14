Come stiamo rafforzando la fiducia grazie alla conformità SOC 2

La sicurezza e la privacy di tutti i nostri utenti sono la nostra massima priorità qui a ClickUp.

Il nostro obiettivo non è solo quello di aiutarti a diventare più produttivo, ma anche di garantire che tu possa stare certo che il lavoro che svolgi sulla nostra piattaforma sia sempre sicuro e protetto.

Ecco perché siamo davvero entusiasti di annunciare che abbiamo ottenuto la certificazione di audit leader nel settore relativa ai Principi dei servizi di fiducia (SOC 2) per i controlli delle organizzazioni di servizi, incentrata sulla sicurezza.

Ok, ma cosa significa tutto questo per te?

Ecco cos’è la conformità SOC 2, come l’abbiamo ottenuta e cosa stiamo facendo per garantire il massimo livello di fiducia e sicurezza insieme alle persone più produttive del pianeta: voi!

Che cos'è SOC 2?

In sostanza, si tratta di uno dei riconoscimenti più ambiti nel campo della sicurezza informatica. È il risultato del lavoro richiesto per garantire che i nostri sistemi, i nostri server e i nostri prodotti siano all’avanguardia nel settore in termini di sicurezza e conformità.

Il Service Organization Controls (SOC 2) è un audit di sicurezza e un'attestazione pensati appositamente per le aziende SaaS che gestiscono i dati dei clienti.

Le organizzazioni e gli utenti finali devono avere la certezza che i propri dati siano al sicuro nelle mani di un provider SaaS. Per questo motivo collaboriamo strettamente con Schellman, provider leader di servizi di attestazione e conformità, affinché verifichi e controlli in modo indipendente i nostri controlli organizzativi e tecnologici. L'audit di Schellman si svolge nell'ambito del quadro di conformità SOC 2 fornito dall'American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA ).

In che modo ClickUp ha ottenuto la certificazione SOC 2 Tipo 1?

SOC 2 è uno dei principali standard in materia di sicurezza SaaS. Questa certificazione viene rilasciata solo al termine di un rigoroso e regolare processo di revisione che copre i cinque principi di affidabilità e integrità dell'AICPA:

Sicurezza : protezione contro gli accessi non autorizzati

Disponibilità : garantire che il sistema sia disponibile per il funzionamento e l'utilizzo

Integrità dell'elaborazione: l'elaborazione del sistema è completata, accurata, tempestiva e autorizzata

Riservatezza : le informazioni designate come riservate sono protette secondo quanto stabilito o concordato

Privacy: i dati personali vengono raccolti, utilizzati, conservati, divulgati e distrutti in conformità con gli impegni assunti nell'informativa sulla privacy dell'ente e con i criteri stabiliti nei Principi di privacy generalmente accettati emanati dall'AICPA e dal CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants)

Il quadro normativo relativo alla revisione e all'ottenimento dell'attestazione SOC 2 è talmente completo che molte istituzioni finanziarie, governative e sanitarie collaborano esclusivamente con provider che dispongono di tale attestazione.

SOC 2 Tipo 1 vs. SOC 2 Tipo 2

È importante precisare che i rapporti SOC 2 si distinguono in due diverse tipologie: Tipo 1 e Tipo 2.

La nostra certificazione SOC 2 rientra nella prima categoria (Tipo 1), il che significa che la reportistica SOC 2 può confermare che la nostra piattaforma è progettata in modo adeguato per garantire la sicurezza dei vostri dati. ClickUp sta attualmente lavorando per ottenere la certificazione SOC 2 Tipo 2 e avrà ulteriori novità da condividere nel corso del nuovo anno.

Ciò significa che adottiamo i più elevati standard di sicurezza per garantire che i tuoi dati siano protetti, riservati, accurati e sempre privati, oltre a far verificare e certificare tale livello di sicurezza da un ente di controllo indipendente.

Il nostro impegno costante per la vostra sicurezza

Quando utilizzi ClickUp, sappiamo che riponi la tua fiducia in noi. Ecco perché consideriamo il nostro impegno per la tua sicurezza la nostra massima priorità.

Continuiamo a mantenere il nostro impegno a guadagnarci la vostra fiducia attraverso:

La nostra certificazione SOC 2 rappresenta solo l'ultima attività cardine nel percorso volto a mantenere il nostro impegno. Perché, in fin dei conti, abbiamo creato ClickUp per permetterti di fare di più, senza doverti mai preoccupare che i tuoi dati o le tue informazioni vengano utilizzati in modo improprio.

Per ottenere ulteriori informazioni sulle misure che adottiamo per proteggerti, consulta la nostra pagina dedicata alla sicurezza qui!

Per ottenere ulteriori informazioni su altri strumenti di collaborazione sicuri, leggi questo blog!