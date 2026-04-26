8 strumenti simili a Smartsheet per la pianificazione della capacità

Smartsheet gestisce bene i dati strutturati dei progetti, ma è stato progettato sulla base della logica dei fogli di calcolo, non della capacità in tempo reale. Se il tuo team sta distribuendo il tempo tra diversi progetti e il tuo piano smette di corrispondere alla realtà nel momento in cui qualcuno riassegna un'attività, significa che lo hai superato.

Questa guida copre otto alternative. Verdetto rapido: le agenzie che fatturano il tempo dedicato ai clienti dovrebbero prendere in considerazione Float o Productive. I team di medie dimensioni che gestiscono calcoli complessi sulle risorse dovrebbero optare per Wrike o Runn. I team che desiderano che il proprio piano di capacità risieda nello stesso spazio di lavoro del lavoro effettivo dovrebbero prendere in considerazione ClickUp. Asana e monday.com si collocano a metà strada per i team che già le utilizzano. Resource Guru è la soluzione più semplice se tutto ciò di cui hai bisogno è una vista condivisa della disponibilità.

Di seguito: una tabella comparativa, i cinque aspetti che contano davvero nella valutazione di questi strumenti e, infine, recensioni individuali con un'onesta analisi dei limiti di ciascuno.

Che cos'è un software di pianificazione della capacità?

Il software di pianificazione della capacità ti mostra quanto lavoro il tuo team può realisticamente gestire, aiutandoti poi ad assegnare nuovi incarichi senza spingere nessuno oltre quel limite. Mette insieme disponibilità, ferie, incarichi attuali e (negli strumenti migliori) competenze, così alla domanda "possiamo accettare questo progetto?" si risponde con i dati invece che con un'intuizione.

Il motivo per cui è più importante di un tempo: orari ibridi, lavoro a contratto e persone che dividono il proprio tempo tra tre e cinque progetti hanno reso invisibile il carico di lavoro. Un foglio di calcolo può tenere traccia di chi sta lavorando a cosa. Non può dirti che Priya sarà al 110% la prossima settimana perché due scadenze sono cadute nello stesso martedì.

ClickUp Insight: Solo il 15% dei manager controlla i carichi di lavoro prima di assegnare nuove attività. Un altro 24% assegna le attività basandosi esclusivamente sulle scadenze dei progetti. Il risultato sono team sovraccarichi di lavoro, membri del team sottoutilizzati e quel tipo di burnout che emerge quando ormai è troppo tardi per porvi rimedio. Risultati concreti: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per dipendente grazie alle automazioni di ClickUp, con un conseguente aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Panoramica delle alternative a Smartsheet per la pianificazione della capacità

Strumento Ideale per Funzionalità distintiva Prezzi Limiti reali ClickUp Teams che desiderano avere capacità, attività e documenti in un unico spazio di lavoro Vista Carico di lavoro collegata alle attività in tempo reale; assegnazione e definizione delle priorità tramite IA Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende La complessità delle funzionalità rappresenta una curva di apprendimento per i team di piccole dimensioni Monday.com Monitoraggio visivo della capacità per team non tecnici Widget del carico di lavoro, sovrallocazione contrassegnata da colori Gratis; a pagamento a partire da 9 $/utente/mese Le funzionalità avanzate relative al carico di lavoro sono disponibili nei livelli superiori Wrike Pianificazione delle risorse aziendali con programmazione basata sul lavoro richiesto Pianificatore delle risorse, assegnazione basata su percentuali Gratis; a pagamento a partire da 10 $/utente/mese Curva di apprendimento ripida, interfaccia utente disordinata Asana Capacità a livello di portfolio su molti progetti Vista Carico di lavoro, portfolio, Sequenza Gratis; a pagamento a partire da 13,49 $/utente/mese L'accuratezza del carico di lavoro dipende da stime coerenti dello sforzo richiesto Float Pianificazione delle risorse dedicata per le agenzie Pianificatore visivo, allocazione attenta alla redditività A partire da 8,50 $/utente/mese Funzionalità di project management limitate Resource Guru Pianificazione semplice del team con gestione delle ferie Barra di disponibilità, rilevamento dei conflitti A partire da 5 $ al mese per utente Reportistica di base, poche integrazioni Runn Previsione della capacità in tempo reale per i team di assistenza Pianificazione di scenari, progetti provvisori A partire da 9 $ al mese per utente Comunità di utenti ridotta, modelli limitati Produttivo Gestione delle risorse dell'agenzia legata ai budget Utilizzo legato al margine di progetto A partire da 10 $ al mese per utente Eccessivo per le aziende che non operano nel settore dei servizi

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Lo sapevi? Il 50% delle organizzazioni non dispone di KPI dei progetti in tempo reale e, di conseguenza, spreca almeno un'intera giornata al mese nella creazione manuale della reportistica.

Perché i team cercano alternative a Smartsheet per la pianificazione della capacità

I team di solito superano i limiti di Smartsheet per la pianificazione della capacità quando i dati sulle risorse diventano troppo dinamici per essere gestiti con righe e colonne. La pianificazione della capacità richiede aggiornamenti in tempo reale delle attività, visibilità sui permessi, previsioni sul carico di lavoro, pianificazione di scenari e modifiche agli incarichi che aggiornino automaticamente il piano.

Smartsheet è in grado di monitorare efficacemente i dati strutturati dei progetti, ma spesso i team necessitano di un sistema più integrato quando i carichi di lavoro cambiano quotidianamente, le persone dividono il proprio tempo tra diversi progetti o i manager devono confrontare la capacità pianificata con il lavoro effettivo.

Ogni strumento sostiene di essere la soluzione di cui hai bisogno, il che rende la scelta più difficile di quanto dovrebbe essere. Ecco le caratteristiche indispensabili a cui dovresti prestare attenzione:

Visibilità in tempo reale del carico di lavoro: hai bisogno di uno strumento che si aggiorni automaticamente al variare delle sequenze, mostrando chi è sovraccarico e chi ha risorse disponibili in questo momento

Pianificazione degli scenari: un buon strumento ti consente di simulare scenari ipotetici prima di commit, in modo da poter vedere esattamente in che modo un nuovo progetto influirebbe sul carico di lavoro del tuo team

Monitoraggio dell'utilizzo: controlla il tempo fatturabile rispetto a quello non fatturabile per individuare eventuali sovraccarichi prima che diventino un problema

Assegnazione basata sulle competenze: gli strumenti migliori sono in grado di consigliare chi dovrebbe occuparsi di un'attività in base al lavoro svolto in passato, al ruolo e alla disponibilità. La maggior parte dei manager opta per impostazione predefinita per "chiunque sia più disponibile" perché non ha questi dati a portata di mano

Integrazione con gli strumenti esistenti: l'accuratezza dei dati sulla capacità dipende dall'accuratezza dei dati di lavoro che li alimentano. Cerca uno strumento che si integri con i tuoi calendari, i sistemi di monitoraggio del tempo e quelli di project management

1. ClickUp

Come ClickUp utilizza le viste del carico di lavoro per bilanciare la capacità del team

Il vantaggio di ClickUp nella pianificazione della capacità è di natura strutturale: la vista Carico di lavoro utilizza dati in tempo reale sulle attività, quindi la capacità cambia quando le attività si spostano. Ciò elimina il passaggio di sincronizzazione manuale che compromette la maggior parte delle pianificazioni basate su fogli di calcolo.

La vista Carico di lavoro mappa gli incarichi di ogni persona rispetto a una capacità definita, impostata in ore, numero di attività o campi personalizzati come gli story point. Puoi trascinare le attività tra le persone o le fasce orarie direttamente dalla vista, e le barre del carico di lavoro si ricalcolano man mano che le sposti. Funziona come una superficie di pianificazione, non solo come un report.

I dashboard attingono dai dati di monitoraggio del tempo, dallo stato di avanzamento delle attività e dai campi personalizzati già presenti nell'area di lavoro. Puoi confrontare la capacità pianificata con il lavoro richiesto, visualizzare la distribuzione tra i team e effettuare la condivisione di una vista in tempo reale con gli stakeholder senza esportare nulla.

ClickUp Brain integra attività, documenti e dashboard. È in grado di riassumere lo stato di avanzamento dei progetti, evidenziare i modelli di carico di lavoro e suggerire incarichi in base al lavoro svolto in passato e al carico attuale.

Lascia che ClickUp Brain monitori il carico di lavoro del tuo team e ti avvisi delle tendenze chiave

Per la pianificazione della capacità, AI Assign consiglia i titolari delle attività in base alla disponibilità, al carico di lavoro e al contesto dell'attività.

Opinione sincera: ClickUp offre molte funzionalità, ma questa ampiezza ha un costo. I team che necessitano solo di disponibilità condivisa e non vogliono imparare a utilizzare l'area di lavoro più ampia troveranno strumenti più leggeri come Resource Guru o Float più veloci da configurare. Anche la vista Carico di lavoro su dispositivi mobili è più limitata rispetto alla versione desktop.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Imposta gli obiettivi utilizzando ClickUp Goals e collegali alle attività per monitorare come la capacità pianificata si traduce in risultati effettivi

Mappa le dipendenze delle attività e utilizza la vista Gantt di ClickUp per capire in che modo i ritardi influiscono sulle tempistiche e sul carico di lavoro del team

Definisci lo sforzo utilizzando campi personalizzati che rispecchiano il modo in cui il tuo team pianifica il lavoro

La funzione integrata di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp ti consente di confrontare le durate stimate con il tempo effettivamente registrato per migliorare la pianificazione della capacità futura

Pianifica il lavoro su diverse sequenze con oltre 15 viste flessibili di ClickUp che mostrano come la capacità cambia nel tempo

Utilizza le automazioni per gestire l'assegnazione delle attività e gli aggiornamenti del flusso di lavoro man mano che il lavoro procede

Pro e contro di ClickUp

Vantaggi:

L'area di lavoro unificata elimina la dispersione del contesto. Con i dati sulla capacità, le attività e la comunicazione in un unico posto, la visibilità del carico di lavoro riflette la realtà senza bisogno di sincronizzazioni manuali

Le analisi basate sull'IA rivelano modelli nascosti. ClickUp Brain ti aiuta a passare da un approccio reattivo alla gestione delle emergenze a un'ottimizzazione proattiva, suggerendo incarichi e segnalando i rischi

Le unità di capacità flessibili si adattano a qualsiasi flusso di lavoro. Che tu utilizzi ore, story point o numero di attività, la vista Carico di lavoro si adatta al modo in cui lavora il tuo team

Contro:

La complessità delle funzionalità rappresenta una vera e propria curva di apprendimento per i team che non hanno familiarità con le piattaforme all-in-one

La vista Carico di lavoro su dispositivi mobili richiede meno interazioni rispetto a quella su desktop

La configurazione iniziale richiede più tempo rispetto a strumenti di pianificazione dedicati come Float

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente di G2 riferisce:

Mi piace poter avere tutto integrato in ClickUp, il che mi aiuta a capire come viene svolto il lavoro e su cosa stanno lavorando tutti ogni settimana. Avere visibilità sulla capacità e sui documenti è davvero fondamentale, specialmente per il project management in un'agenzia come la nostra. Apprezzo il fatto che non ci sfugga nulla avendo tutto sotto ClickUp. Inoltre, la configurazione iniziale è stata davvero semplice per me.

Mi piace poter avere tutto integrato in ClickUp, il che mi aiuta a capire come viene svolto il lavoro e su cosa stanno lavorando tutti ogni settimana. Avere visibilità sulla capacità e sui documenti è davvero fondamentale, specialmente per il project management in un'agenzia come la nostra. Apprezzo il fatto che non ci sfugga nulla avendo tutto sotto ClickUp. Inoltre, la configurazione iniziale è stata davvero semplice per me.

Un altro utente di TrustRadius condivide:

Ho utilizzato Trello, Jira, Smartsheet, monday.com e Basecamp e ne ho valutati diversi altri, ma solo ClickUp offre quella combinazione di flessibilità e struttura che mi permette di gestire il mio lavoro nello stesso strumento utilizzato da più team che condividono alcune attività, ma non tutte.

Ho utilizzato Trello, Jira, Smartsheet, monday.com e Basecamp e ne ho valutati diversi altri, ma solo ClickUp offre quella combinazione di flessibilità e struttura che mi permette di gestire il mio lavoro nello stesso strumento utilizzato da più team che condividono alcune attività, ma non tutte.

Monday.com è una valida alternativa a Smartsheet per i team che desiderano effettuare il monitoraggio visivo del carico di lavoro senza un'interfaccia basata principalmente su fogli di calcolo. Le sue bacheche visive rendono la distribuzione del carico di lavoro facile da comprendere a colpo d'occhio, con barre codificate a colori che mostrano chi è al limite, al di sotto o al di sopra della capacità lungo le Sequenze.

Anche la ridistribuzione del lavoro è semplice. I manager possono trascinare e rilasciare le attività direttamente dal widget Carico di lavoro.

Puoi anche utilizzare le ricette di automazione di monday.com per affrontare i problemi in modo proattivo. Ad esempio, puoi impostare un'automazione che invii una notifica quando il carico di lavoro di un membro del team supera una soglia, in modo da poter intervenire prima che si senta sopraffatto.

Opinione sincera: il prezzo di Monday.com è strutturato in "fasce" di utenti (3, 5, 10), il che diventa rapidamente costoso per i team che non rientrano perfettamente in tali livelli. Le funzionalità/funzioni più utili relative al carico di lavoro sono disponibili solo con il piano Pro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday.com

Widget del carico di lavoro: mostra la capacità del team tramite barre visive, utilizzando colori per evidenziare immediatamente i membri del team sovraccarichi di lavoro

Sequenza e vista Gantt: ti aiutano a pianificare le tempistiche dei progetti in base alla disponibilità del team per identificare potenziali conflitti di risorse prima che si verifichino

Integrazioni: Crea connessioni con strumenti come Slack, Google Calendar e Zoom

Pro e contro di Monday.com

Vantaggi:

Interfaccia altamente visiva, curva di apprendimento ridotta

Strutture flessibili delle bacheche che si adattano a numerosi flussi di lavoro

Potente automazione per gli avvisi di capacità

Contro:

Il prezzo basato sul numero di utenti penalizza i team che si trovano tra due livelli

Le funzionalità avanzate relative alla capacità sono disponibili solo nei piani più costosi

I flussi di lavoro di monitoraggio complessi richiedono una personalizzazione iniziale approfondita

Prezzi di Monday.com

Free

Basic: 9 $/utente/mese

Standard: 12 $/utente/mese

Pro: 19 $/utente/mese

Aziende: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 15.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Un utente di G2 condivide:

Ciò che mi piace di più di Monday Work Management è la facilità con cui è possibile organizzare i progetti e effettuare il monitoraggio delle attività in un unico posto. L'interfaccia è altamente visiva e intuitiva, quindi è semplice per l'intero team vedere a colpo d'occhio lo stato dei progetti, le scadenze e le responsabilità. Apprezzo anche le funzionalità di automazione e le integrazioni, poiché riducono il lavoro manuale e aiutano a mantenere tutti allineati. Nel complesso, rende la collaborazione più fluida e il monitoraggio dei progetti molto più efficiente.

Ciò che mi piace di più di Monday Work Management è la facilità con cui è possibile organizzare i progetti e monitorare le attività in un unico posto. L'interfaccia è altamente visiva e intuitiva, quindi è semplice per l'intero team vedere a colpo d'occhio gli stati dei progetti, le scadenze e le responsabilità. Apprezzo anche le funzionalità di automazione e le integrazioni, poiché riducono il lavoro manuale e aiutano a mantenere tutti allineati. Nel complesso, rende la collaborazione più fluida e il monitoraggio dei progetti molto più efficiente.

Leggi anche: Il lavoro non dovrebbe sembrare un Monday

3. Wrike

tramite Wrike

Wrike è pensato per le grandi organizzazioni in cui l'allocazione delle risorse è davvero complessa. Il suo punto di forza è la pianificazione basata sull'impegno: i manager assegnano i membri del team in base alla percentuale di tempo piuttosto che al numero di attività, il che offre una visione più realistica della capacità quando le persone sono distribuite su più progetti.

Il monitoraggio integrato del tempo ti consente di confrontare lo sforzo pianificato con il tempo effettivamente impiegato, in modo che le stime future della capacità diventino più precise ad ogni ciclo.

Opinione sincera: la piattaforma presenta una curva di apprendimento ripida. La suite completa per la gestione delle risorse è disponibile solo a partire dal piano Business. Alcuni utenti trovano l'interfaccia troppo affollata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Modulo di gestione delle risorse: supporta controlli di accesso basati sui ruoli, in modo che le persone giuste gestiscano le risorse giuste in tutti i team

Grafici del carico di lavoro: filtra le visualizzazioni di assegnazione per progetto, team o individuo per individuare esattamente dove si stanno formando i colli di bottiglia prima che influenzino la consegna

Reportistica e analisi: report dettagliati sull'utilizzo a livello di reparto aiutano la dirigenza a individuare le inefficienze e a prendere decisioni sul personale basate sui dati

Pro e contro di Wrike

Vantaggi:

I timer automatici delle attività registrano le ore senza bisogno di inserimenti manuali

Resource Planner consente ai manager di testare diversi scenari di pianificazione prima di assegnare il lavoro

Le richieste di risorse vengono instradate attraverso flussi di lavoro di approvazione strutturati

Contro:

Curva di apprendimento ripida per i team alle prime armi con la gestione del lavoro dell'azienda

Funzionalità complete delle risorse disponibili solo con il piano Business e superiori

L'interfaccia può sembrare disordinata

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $/utente/mese

Business: 25 $/utente/mese

Aziende: Contatta il reparto commerciale

Pinnacle: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Un utente di G2 condivide:

Non è necessario utilizzare tutte le funzionalità avanzate per trarre il massimo da Wrike. Puoi utilizzarlo in modo minimale come strumento di monitoraggio delle scadenze e degli assegnatari, e aggiungere gradualmente ulteriori funzionalità di monitoraggio man mano che impari a usare il software. È progettato davvero in modo eccellente, così da poterlo utilizzare a più livelli ed evolverlo man mano che procedi.

Non è necessario utilizzare tutte le funzionalità avanzate per trarre il massimo da Wrike. Puoi utilizzarlo in modo minimale come strumento di monitoraggio delle scadenze e degli assegnatari, e aggiungere gradualmente ulteriori funzionalità di monitoraggio man mano che impari a usare il software. È progettato davvero in modo eccellente, così da poterlo utilizzare a più livelli ed evolverlo man mano che procedi.

Il tuo team soffre di burnout? Guarda questo video sulle strategie di pianificazione della capacità e ottimizza il carico di lavoro del tuo team per un ambiente di lavoro sano:

4. Asana

tramite Asana

Quando gestisci più progetti, è facile perdere di vista il quadro generale e finire per sovraccaricare il tuo team. La vista Carico di lavoro di Asana ti aiuta a bilanciare gli incarichi nell'intero portfolio, rendendo più facile prevenire il burnout e garantire che le tue iniziative più importanti dispongano delle risorse adeguate.

Ottieni una panoramica visiva della capacità basata sulle stime di lavoro richiesto che hai impostato per le attività. Il problema sta proprio qui: se il tuo team non è rigoroso nelle stime di lavoro richiesto, la vista Carico di lavoro ti mostra dati inaffidabili.

Opinione sincera: le funzionalità/funzioni a livello di portfolio di Asana sono disponibili solo nei piani Business e superiori, dove il prezzo diventa poco conveniente. Le unità di capacità sono limitate a ore o punti, con scarsa flessibilità oltre a ciò.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Dashboard di reportistica: visualizza metriche in tempo reale quali l'utilizzo della capacità, il tempo registrato e le tendenze del carico di lavoro per orientare le decisioni basate sui dati

Portfolios: monitora la capacità su più progetti contemporaneamente, aiutandoti a prendere decisioni strategiche sulle risorse

Visualizzazione della sequenza: confronta le pianificazioni dei progetti con la disponibilità del team per individuare i conflitti di risorse prima che causino ritardi

Pro e contro di Asana

Vantaggi:

La pianificazione della capacità supporta contemporaneamente sia la visualizzazione a livello di reparto che quella a livello di team

Si effettua la connessione con oltre 200 strumenti

I piani di capacità effettuano la sincronizzazione automatica con i carichi di lavoro e i portfolio

Contro:

La pianificazione della capacità dipende da stime coerenti del lavoro richiesto

Le funzionalità avanzate relative al carico di lavoro e al portfolio richiedono piani di livello superiore

Meno flessibile per le previsioni dettagliate delle risorse rispetto a strumenti dedicati come Runn o Float

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $/utente/mese

Avanzato: 30,49 $/utente/mese

Aziende: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Un utente di G2 riferisce:

Le funzionalità/funzioni di IA aggiunte a livello di portafoglio forniscono approfondimenti interessanti sui progetti di grandi dimensioni. I test iniziali sembrano promettenti come metodo per standardizzare la reportistica del portafoglio.

Le funzionalità/funzioni di IA aggiunte a livello di portafoglio forniscono approfondimenti interessanti sui progetti di grandi dimensioni. I test iniziali sembrano promettenti come metodo per standardizzare la reportistica del portafoglio.

Curiosità: gli alveari mantengono una riserva di api che sembrano inattive. La ricerca ha dimostrato che queste api costituiscono in realtà una riserva di capacità su richiesta, attivata quando la domanda di foraggiamento aumenta improvvisamente o quando una task force subisce perdite. La natura ha inventato in modo indipendente il concetto di pool di risorse di riserva!

5. Float

tramite Float

Se la tua principale difficoltà è semplicemente capire chi è disponibile a lavorare su cosa, una piattaforma di project management completa potrebbe sembrarti eccessiva.

Float è stato progettato principalmente come strumento di pianificazione delle risorse, e questo suo obiettivo è evidente. Il pianificatore visivo mostra la disponibilità e gli incarichi su una Sequenza chiara. Il drag and drop assegna le persone ai progetti e mostra immediatamente l'impatto sul carico di lavoro di tutti. I report sulla capacità coprono i tassi di utilizzo, le previsioni sulle risorse e la distribuzione del carico di lavoro. Il monitoraggio integrato delle assenze tiene automaticamente conto di ferie e festività nella capacità, in modo da non programmare accidentalmente del lavoro per qualcuno che è assente.

Opinione sincera: le funzionalità di project management sono limitate. Probabilmente dovrai abbinare Float a uno strumento per la gestione delle attività separato. Anche la reportistica è meno completa rispetto a quella offerta dalle piattaforme all-in-one, e l'esperienza mobile è inferiore a quella dell'app web.

Le migliori funzionalità/funzioni di Float

Filtro per competenze e ruoli: standardizza i ruoli con costi e tariffe di fatturazione predefiniti e aggiungi tag personalizzati per posizione, competenze, anzianità e altro ancora, in modo che la persona giusta per il lavoro sia a portata di filtro

Pianificatore visivo delle risorse: un'interfaccia con una Sequenza intuitiva che semplifica la visualizzazione della disponibilità del team e l'assegnazione delle persone ai progetti

Report sulla capacità: genera report sui tassi di utilizzo e sulle previsioni di disponibilità per aiutarti a pianificare la domanda futura

Pro e contro di Float

Vantaggi:

Stima i progetti con costi reali e tariffe di fatturazione, quindi effettua il monitoraggio della redditività in tempo reale man mano che i piani cambiano

La vista in tempo reale per visualizzare l'utilizzo mostra contemporaneamente i rischi di sovraccapacità e di margine

Si integra con ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Google Calendar e Outlook

Contro:

Funzionalità limitate di project management

Funzionalità di reportistica meno estese rispetto alle piattaforme all-in-one

Esperienza utente mobile rispetto alla versione web

Prezzi di Float

Starter: 8,50 $/utente/mese

Pro: 14 $/utente/mese

Enterprise: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di Float

G2: 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Float?

Un utente di G2 riferisce:

Adoro questa piattaforma per la sua capacità di pianificare e programmare la tempistica dei progetti. Questa piattaforma migliora l'efficienza e consente ai team di collaborare meglio per completare il progetto entro i tempi previsti. La cosa che mi piace di più di questa piattaforma è la reportistica, che consente un processo decisionale migliore e più informato, fondamentale per l'organizzazione. Questa piattaforma ha un'interfaccia utente meno complessa, che risulta comoda per gli utenti. Oltre a questo, la gestione del ciclo di vita dei progetti può essere monitorata e gestita in modo molto efficiente con questa piattaforma.

Adoro questa piattaforma per la sua capacità di pianificare e programmare la tempistica dei progetti. Questa piattaforma migliora l'efficienza e consente ai team di collaborare meglio per completare il progetto entro i tempi previsti. La cosa che mi piace di più di questa piattaforma è la reportistica, che consente un processo decisionale migliore e più informato, fondamentale per l'organizzazione. Questa piattaforma ha un'interfaccia utente meno complessa, che risulta comoda per gli utenti. Oltre a questo, il monitoraggio del ciclo di vita dei progetti può essere effettuato e gestito in modo molto efficiente con questa piattaforma.

Per saperne di più: Che cos'è la gestione del carico di lavoro? Best practice e modelli

6. Resource Guru

tramite Resource Guru

Resource Guru semplifica la pianificazione del team con un'interfaccia incentrata sulla disponibilità. La funzionalità distintiva è la barra della disponibilità, che mostra a colpo d'occhio il tempo prenotato rispetto a quello disponibile di ciascun membro del team. La gestione dei conflitti segnala automaticamente le doppie prenotazioni prima che vengano confermate.

La gestione delle assenze è integrata nella stessa schermata di pianificazione, quindi ferie, giorni di malattia e assenze sono visualizzate insieme agli incarichi dei progetti.

Opinione sincera: Resource Guru è uno strumento di pianificazione, non una piattaforma di project management. La reportistica è essenziale, l'elenco delle integrazioni è più breve rispetto a quello dei concorrenti più grandi e avrai bisogno di uno strumento separato per lo svolgimento effettivo delle attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Resource Guru

Prenotazioni provvisorie: I team possono aggiungere al calendario prenotazioni provvisorie per lavoro non confermato, consentendo una pianificazione anticipata prima che il lavoro venga formalmente committo

Monitoraggio del tempo: I team possono monitorare il tempo utilizzando tabelle orarie facili da completare, confrontare le ore di previsione con quelle effettive ed esportare i dati delle tabelle orarie per un'analisi più approfondita

Prenotazione di attrezzature e sale riunioni: Resource Guru ti consente di gestire non solo le persone, ma anche le attrezzature e le sale riunioni all'interno della stessa interfaccia di pianificazione

Pro e contro di Resource Guru

Vantaggi:

Utilizzato in agenzie, società di consulenza, edilizia, ingegneria e IT

Offre supporto alle gerarchie organizzative con la registrazione basata sugli approvatori

Onboarding rapido

Contro:

Funzionalità limitate di project management

Reportistica di base

Meno integrazioni rispetto ai concorrenti più grandi

Prezzi di Resource Guru

Grasshopper: 5 $/utente/mese

Blackbelt: 8 $/utente/mese

Master: 12 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Resource Guru

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Resource Guru?

Un utente di G2 condivide:

Mi piace poter accedere facilmente a Resource Guru per verificare dove mi troverò, il che mi aiuta a pianificare in anticipo il mio calendario mensile e annuale. È utile per la nostra organizzazione strutturare e sapere dove essere in un determinato momento. Lo trovo anche molto facile da configurare e utilizzare. Il video fornito era intuitivo, rendendo semplice per me personalmente iniziare a utilizzarlo.

Mi piace poter accedere facilmente a Resource Guru per verificare dove mi troverò, il che mi aiuta a pianificare in anticipo il mio calendario mensile e annuale. È utile per la nostra organizzazione strutturare e sapere dove essere in un determinato momento. Lo trovo anche molto facile da configurare e utilizzare. Il video fornito era intuitivo, rendendo semplice per me personalmente iniziare a utilizzarlo.

Curiosità: gli ingegneri di Netflix hanno reso popolare il "chaos engineering" in parte come stress test della capacità, causando deliberatamente il crash dei sistemi in produzione per individuare i limiti di capacità nascosti prima che il traffico reale li raggiungesse.

7. Runn

via Runn

Committere nuovi progetti senza conoscere l'impatto sul proprio team è il modo in cui le date di consegna slittano di tre mesi. Runn affronta questo problema con previsioni di capacità in tempo reale e pianificazione di scenari, in modo da poter modellare le esigenze di risorse prima di firmare qualsiasi cosa.

I grafici di capacità di Runn mostrano l'utilizzo e la disponibilità del team nel tempo, aggiornandosi in tempo reale man mano che i piani di progetto cambiano. La funzionalità/funzione più potente è la pianificazione degli scenari, che consente di modellare "cosa succede se aggiungiamo questo progetto a quelli che abbiamo già".

Ad esempio, un team di servizi può valutare se un nuovo progetto di un cliente sovraccaricherebbe i designer a giugno, sottoutilizzerebbe gli ingegneri a luglio o richiederebbe un collaboratore esterno prima di firmare il contratto.

Opinione sincera: la community di utenti di Runn è piccola, il che significa meno modelli e flussi di lavoro condivisi. Come Float e Resource Guru, le funzionalità di project management sono limitate, quindi probabilmente lo abbinerai a un altro strumento. Anche le integrazioni sono più limitate rispetto alle piattaforme consolidate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Runn

Previsioni di capacità in tempo reale: Runn fornisce previsioni di capacità in tempo reale che guidano le decisioni relative alle assunzioni, alle riassegnazioni e alla pipeline per mantenere un utilizzo equilibrato

Progetti provvisori: I team possono modellare progetti provvisori per capire in che modo il lavoro imminente influirà su capacità, tempistiche e rischi di consegna

Fasi di progetto e attività cardine: È possibile creare piani utilizzando incarichi, fasi di progetto, attività cardine e periodi di ferie, con la possibilità di passare da un orizzonte temporale all'altro

Pro e contro di Runn

Vantaggi:

Pianifica i turni dei dipendenti in base a percentuali di assegnazione tra le attività

Facile da configurare e implementare in tutti i team

I tag personalizzati filtrano le persone in base a competenze, ruoli o posizioni

Contro:

Funzionalità limitate di project management

Comunità di utenti più ristretta, meno modelli

Meno integrazioni rispetto ai concorrenti affermati

Prezzi di Runn

Lite: 9 $/utente/mese

Standard: 13 $/utente/mese

Avanzato: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di Runn

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Runn?

Una menzione di un utente di Capterra:

Esperienza positiva a tutto tondo, nell'utilizzo del prodotto, nella facilità d'uso, nelle interazioni con il personale/l'assistenza/il bot e nella disponibilità a fornire supporto a un'organizzazione no profit nel piano. Molto soddisfatti.

Esperienza positiva a tutto tondo, nell'utilizzo del prodotto, nella facilità d'uso, nelle interazioni con il personale/l'assistenza/il bot e nella disponibilità a fornire supporto a un'organizzazione no profit nel piano. Molto soddisfatti.

Lo sapevi? Henry Gantt inventò il diagramma di Gantt intorno al 1910-1915 come strumento visivo per pianificare i carichi di lavoro di produzione nel tempo, abbinando le sequenze di attività alla capacità disponibile di macchinari e manodopera. Rimane uno degli strumenti di pianificazione più utilizzati al mondo, sostanzialmente immutato nel concetto.

8. Produttivo

via Produttività

Productive combina la pianificazione delle risorse con la gestione del budget e il monitoraggio della redditività, offrendoti una visione finanziaria e operativa in un unico posto. Gli strumenti di pianificazione mostrano la disponibilità del team insieme ai budget dei progetti, così puoi assegnare le tue risorse più preziose al lavoro più redditizio.

Productive è pensato per le agenzie in cui il personale divide il proprio tempo tra più progetti dei clienti e i margini dipendono dall'accuratezza dell'utilizzo. I report sull'utilizzo tengono traccia del tempo fatturabile rispetto a quello non fatturabile, mentre le funzionalità/funzioni specifiche per le agenzie gestiscono gli anticipi e i margini di progetto.

Opinione sincera: l'attenzione all'agenzia è il punto di forza e il limite. Se non gestisci un'azienda di servizi, gran parte di ciò che offre Productive è superfluo. Anche la reportistica avanzata è disponibile solo nei piani più costosi.

Le migliori funzionalità per la produttività

Previsione dell'utilizzo: Productive consente ai team di visualizzare e effettuare la previsione dei tassi di utilizzo e fornisce supporto per le decisioni relative all'accettazione di nuovi progetti

Monitoraggio del tempo e dati effettivi: quando un utente registra il tempo in Productive, il sistema aggiorna automaticamente il consumo del budget, l'utilizzo e le previsioni dei margini

Gestione di progetti e attività: Productive riunisce in un unico strumento la gestione delle attività, l'allocazione delle risorse, il monitoraggio del tempo, la gestione delle richieste di ferie, la definizione del budget e il CRM

Pro e contro della produttività

Vantaggi:

Prenotazioni provvisorie per progetti non confermati, convertibili in confermati

La pianificazione si integra con le richieste di permessi e ferie

Si integra con Slack, Google Calendar, Outlook, Xero, QuickBooks, BambooHR e Breathe

Contro:

L'attenzione alle agenzie è eccessiva per le aziende che non operano nel settore dei servizi

Curva di apprendimento per i team alle prime armi con la gestione integrata delle risorse e delle finanze

Funzionalità avanzate di reportistica disponibili solo con piani a prezzo più elevato

Prezzi di produttività

Essential: 10 $/utente/mese

Professional: 25 $/utente/mese

Ultimate: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di produttività

G2: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Productive?

Un utente di G2 fa una menzione:

Adoro l'interfaccia, così intuitiva e facile da usare: ha reso l'onboarding rapido e senza sforzo. Inoltre, gli strumenti di collaborazione sono fantastici e mantengono il mio team connesso e allineato, anche tra fusi orari diversi.

Adoro l'interfaccia, così intuitiva e facile da usare: ha reso l'onboarding rapido e senza sforzo. Inoltre, gli strumenti di collaborazione sono fantastici e mantengono il mio team connesso e allineato, anche tra fusi orari diversi.

Quale dovresti scegliere?

Puro strumento di pianificazione, senza il peso del project management: Float o Resource Guru. Più veloce da implementare, più economico per postazione e ti permette di mantenere il tuo attuale strumento per le attività.

Agenzie o aziende di servizi: Produttive se fatturate a ore e tenete conto dei margini per progetto. Float se preferite un approccio più leggero.

Mercato medio con calcoli complessi sulle risorse: Wrike per l'allocazione basata su percentuali tra i portfolio. Runn se la pianificazione degli scenari è il problema principale.

Se utilizzi già Asana o Monday.com: Continua a usare ciò che hai. Entrambe gestiscono la capacità in modo sufficientemente efficace da rendere la migrazione, solo per questo motivo, solitamente non conveniente.

Vuoi che la pianificazione della capacità sia integrata con il lavoro effettivo: ClickUp. Il vantaggio è strutturale — la vista Carico di lavoro si ricalcola man mano che le attività si spostano, poiché si tratta degli stessi dati — e il compromesso è una curva di apprendimento più ripida.

Il modello comune a tutte e otto: strumenti di pianificazione come Float e Resource Guru sono facili da usare quando serve solo la disponibilità, ma il piano rimane separato dal lavoro. Il piano e il lavoro si allontanano a meno che qualcuno non li mantenga in stato di sincronizzazione manuale. Questo è il divario che un’area di lavoro integrata come ClickUp colma per sua natura.

Inizia a usare ClickUp gratis.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la differenza tra pianificazione della capacità e pianificazione delle risorse?

La pianificazione della capacità consiste nel comprendere il carico di lavoro totale che il tuo team è in grado di gestire, mentre la pianificazione delle risorse consiste nell'assegnare persone specifiche a attività specifiche. La pianificazione della capacità risponde alla domanda: "Abbiamo abbastanza risorse disponibili?", mentre la pianificazione delle risorse risponde alla domanda: "Chi dovrebbe svolgere questo lavoro?".

Sì, esistono strumenti adatti a team di ogni dimensione. I team più piccoli potrebbero iniziare con un semplice strumento di pianificazione, mentre le organizzazioni più grandi spesso necessitano di una piattaforma completa che combini la pianificazione della capacità con la project management e la reportistica.

Gli strumenti di pianificazione della capacità basati sull'IA analizzano i dati in tempo reale sul carico di lavoro, suggeriscono i titolari delle attività, segnalano i colli di bottiglia e riepilogano i rischi relativi alla capacità. La pianificazione basata su fogli di calcolo dipende dagli aggiornamenti manuali, quindi diventa obsoleta quando cambiano le scadenze, gli incarichi o la disponibilità.

Molti strumenti dedicati alla pianificazione della capacità offrono integrazioni. Tuttavia, una soluzione all-in-one come ClickUp, che combina la pianificazione della capacità con la gestione delle attività, elimina la necessità di integrazioni. Inoltre, previene i problemi di sincronizzazione dei dati che possono insorgere dall'utilizzo di strumenti separati.