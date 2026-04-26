10 modelli di monitoraggio dei ricavi da sottoscrizione che individuano effettivamente i segnali di abbandono

Se la tua attività basata sulle sottoscrizioni sta perdendo ricavi, la perdita non è quasi mai nel tuo funnel di acquisizione. Si trova nel divario tra la tua piattaforma di fatturazione, il tuo CRM e il foglio di calcolo creato da qualcuno nel 2022 che ancora oggi serve a riconciliare l'MRR. Quando arriva la chiusura di fine mese, il tasso di abbandono iniziato sei settimane prima è ormai consolidato.

Questa guida illustra 10 modelli di tracker delle entrate da sottoscrizione, spiegando a cosa servono realmente e indicando i punti deboli di ciascuno. Se ne stai scegliendo solo uno, passa direttamente alla tabella comparativa qui sotto.

Confronto rapido: 10 modelli per il monitoraggio dei ricavi da sottoscrizione

Che cos'è un modello di monitoraggio dei ricavi da sottoscrizione?

Un modello di monitoraggio dei ricavi da sottoscrizione è una struttura predefinita per monitorare le entrate ricorrenti — MRR, ARR, tasso di abbandono, espansione e date di rinnovo — in un'unica vista centralizzata. Sostituisce la combinazione disorganizzata di esportazioni di fatturazione, report CRM e fogli di calcolo finanziari che la maggior parte delle aziende basate su sottoscrizione finisce per utilizzare entro il secondo anno.

Perché è importante: i dati relativi ai ricavi tendono a risiedere in tre o quattro sistemi che non comunicano tra loro. La riconciliazione manuale richiede ore ogni mese, gli errori si accumulano e i primi segnali di abbandono vengono sepolti nel rumore di fondo.

ClickUp Insight: il 47% degli intervistati nel nostro sondaggio si affida a tabelle pivot, dashboard e grafici all'interno dei fogli di calcolo per comprendere il proprio lavoro. Il problema è che una colonna spostata, un foglio rinominato o una riga in più possono compromettere silenziosamente formule, intervalli o visualizzazioni — e il report continua a mostrare numeri che sembrano corretti ma non lo sono. Uno spazio di lavoro basato su modelli con dati in tempo reale evita il problema delle interruzioni silenziose.

Lo sapevi? I dati di Recurly relativi al 2025 mostrano che il 25% degli abbonati ha scelto di sospendere l'abbonamento piuttosto che cancellarlo quando gli è stata data la possibilità, generando oltre 200 milioni di dollari di ricavi da riattivazione. Si tratta di ricavi che la maggior parte delle aziende non vede mai perché non effettua il monitoraggio delle fasi del ciclo di vita degli abbonati.

Perché utilizzare un modello di monitoraggio invece di crearne uno da zero?

Creare uno strumento di monitoraggio da zero comporta solitamente la mancanza di uno dei tre elementi fondamentali: definizioni coerenti, automazioni o la capacità di segnalare gli account a rischio prima che si disdicano. Un modello predefinito ti offre tutti e tre questi elementi fin dal primo giorno.

I vantaggi specifici:

Chiusura di fine mese più rapida. I calcoli automatizzati eliminano la riconciliazione manuale che trasforma la chiusura in un progetto di più giorni

Previsioni basate sui dati, non sull'istinto. I dati storici standardizzati ti consentono di prevedere i prossimi due trimestri con punti di riferimento concreti anziché basarti su sensazioni

Rilevamento precoce del tasso di abbandono. Uno strumento di monitoraggio che evidenzia il calo di utilizzo, i downgrade o i pagamenti saltati ti offre la possibilità di intervenire prima che l'account venga cancellato

Allineamento del team. Quando i reparti commerciali, successo e finanza guardano gli stessi numeri, si smette di discutere su quale definizione di MRR sia quella giusta

Un'unica area di lavoro invece di cinque. Conservare i dati sui ricavi insieme alle note sui clienti, alle attività di rinnovo e alla reportistica in un unico strumento elimina il fastidio di dover passare continuamente da una scheda all'altra

Leggi anche: 10 modelli di lista di controllo di chiusura per transizioni senza intoppi

Cosa dovrebbe includere un modello di monitoraggio dei ricavi da sottoscrizione?

Un tracker efficace tiene conto sia delle metriche finanziarie che dei segnali operativi: è proprio quest'ultimo aspetto a fare la differenza tra un sistema di registrazione dei dati e uno che protegge i ricavi. Cerca questi otto elementi:

Campi MRR e ARR per cliente. Dati di fatturato, con una chiara distinzione tra MRR relativo a nuovi clienti, espansione, contrazione e abbandono

Indicatori dello stato dei clienti. Stati contrassegnati da colori diversi per clienti attivi, in versione di prova, a rischio e persi — visibili a colpo d'occhio

Date di rinnovo. Evidenzia i rinnovi imminenti in modo che i team dedicati all'esito positivo possano intervenire da 60 a 90 giorni prima della data

Cronologia dei pagamenti. Registro delle transazioni con data e importo, per la riconciliazione e la ricerca delle contestazioni

Rilevazione dei motivi di abbandono. Data e motivo per ogni abbandono: senza questi dati non è possibile riconoscere gli schemi ricorrenti

Segmentazione dei ricavi. La possibilità di suddividere per livello, piano o coorte. L'MRR aggregato nasconde il segmento che sta effettivamente subendo perdite

Avvisi automatici. Si attivano quando lo stato cambia, il pagamento non va a buon fine o si avvicina la data di rinnovo

Punti di integrazione. Connessione alla tua piattaforma di fatturazione, al CRM e allo strumento di contabilità, in modo che il monitoraggio non sia manuale

I 10 migliori modelli per il monitoraggio dei ricavi da sottoscrizione

Questi modelli coprono diversi aspetti della gestione dei ricavi da sottoscrizione, dal monitoraggio dei KPI di alto livello alla registrazione dettagliata delle transazioni.

1. Modello KPI commerciale ClickUp

Scarica il modello gratis Visualizza tutti i KPI del tuo team in un'unica dashboard commerciale con il modello KPI di vendita di ClickUp

Le metriche commerciali che non hanno una connessione con le tue entrate effettive da sottoscrizione creano punti ciechi per la leadership. Non puoi vedere quali rappresentanti stanno generando il maggior volume di entrate ricorrenti o dove si sta interrompendo il tuo funnel di conversione. Ciò rende impossibile per la leadership ottenere una visibilità in tempo reale sullo stato delle sottoscrizioni senza dover richiedere costantemente reportistica manuale.

Il modello KPI commerciale di ClickUp risolve questo problema tramite il monitoraggio delle metriche più importanti per i ricavi da sottoscrizione: tassi di conversione, valore medio delle transazioni e ricavi per venditore. Avrai a disposizione dashboard KPI predefinite che mostrano a colpo d'occhio le tendenze relative a nuovi abbonamenti, upgrade e downgrade.

Perché ti piacerà questo modello

Monitoraggio degli obiettivi integrato: assegna i KPI come attività con gli stati "Aperto" e "Completato", in modo che ogni rappresentante sappia esattamente a quale obiettivo sta lavorando

Visualizzazioni settimanali e mensili: passa dalla performance settimanale dettagliata alle tendenze mensili più generali

15 campi personalizzati predefiniti: monitora metriche come tentativi di upselling, ricavi da vendite ripetute e valore dei preventivi senza dover creare il tuo sistema di monitoraggio da zero

Bacheca delle entrate mensili: visualizza le entrate mensili su una bacheca in stile Kanban per una panoramica rapida e di facile consultazione

Ideale per: Responsabili commerciali e responsabili finanziari che necessitano di una visione in tempo reale dei KPI relativi alle sottoscrizioni per ogni rappresentante. Utilizza il modello per individuare tempestivamente eventuali cali di conversione.

2. ClickUp Modello di report mensile commerciale

Scarica il modello gratis Il modello di report mensile commerciale di ClickUp semplifica il monitoraggio e la misurazione delle prestazioni commerciali grazie al suo design intuitivo

La creazione di report mensili sui ricavi a volte si trasforma in una maratona di copia-incolla manuale. Quando hai terminato, i dati sono ormai obsoleti e gli stakeholder lavorano su numeri incoerenti.

Il modello di report mensile delle vendite di ClickUp standardizza il processo raccogliendo ricavi, spese e profitti/perdite in un unico posto.

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizzazione dei dati integrata: osserva l'andamento dei ricavi tramite grafici e grafici senza dover esportare i dati in uno strumento separato

Visualizzazioni flessibili: crea il tuo flusso di lavoro con le visualizzazioni Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario

Reportistica collaborativa: usa usa ClickUp Docs per lavorare al report con il tuo team in tempo reale e effettuare la condivisione con gli stakeholder senza concedere l'accesso completo all'area di lavoro

Monitoraggio degli obiettivi: imposta obiettivi di rendimento mensili e monitora lo stato dei progressi direttamente all'interno del modello

Ideale per: responsabili delle vendite e team di revenue operations che necessitano di un formato strutturato e ripetibile per la reportistica mensile. Questo framework li aiuta a ridurre i tempi di chiusura delle trattative e a fornire dati accurati agli stakeholder ogni mese.

Consiglio da esperto: una volta che il tuo report mensile è pronto, il vero lavoro consiste nel capire cosa ti stanno dicendo i numeri. È qui che entra in gioco ClickUp Brain. ClickUp è uno spazio di lavoro convergente basato sull'IA, quindi Brain ha una visione completa del contesto tra le tue attività, i tuoi documenti e i tuoi dati. Chiedigli perché l'MRR è sceso il mese scorso, quali account si stanno avvicinando al rinnovo o dove la tua pipeline si sta bloccando, e lui estrae istantaneamente le risposte dal tuo spazio di lavoro.

3. ClickUp Modello di report sulle vendite

Scarica il modello gratis Visualizza le tendenze e individua le opportunità grazie ai grafici visivi con il modello di report commerciale ClickUp

Quando la dirigenza chiede informazioni sui ricavi provenienti da una regione specifica o relativi a un determinato tipo di servizio, il tuo team non dovrebbe impiegare due giorni per trovare la risposta. Il modello di report sulle vendite di ClickUp mantiene i tuoi dati organizzati in 10 campi personalizzati predefiniti e cinque viste dedicate. In questo modo, per qualsiasi domanda che dovesse sorgere, avrai una risposta già a portata di mano.

Perché ti piacerà questo modello:

Cinque viste pronte all'uso: passa dalla vista "Rapporto vendite annuale" a quella "Rapporto trimestrale", "Rapporto vendite mensile" e "Vendite per tipo di servizio" senza dover ricreare nulla

10 campi personalizzati ClickUp predefiniti: monitora immediatamente l'area di vendita, il trimestre di vendita, l'anno di vendita e i risultati di vendita

Viste Tabella e Bacheca: Usa la vista Tabella di ClickUp per analizzare i numeri e la Usa la vista Tabella di ClickUp per analizzare i numeri e la vista Bacheca di ClickUp per visualizzare le prestazioni a colpo d'occhio

Impostazione degli obiettivi integrata: definisci i traguardi sulla base dei risultati dei report e crea attività di revisione ricorrenti per tenere sotto controllo lo stato dei progressi

Ideale per: team commerciali che ricevono frequenti richieste di reportistica ad hoc. È utile per mantenere i dati organizzati per regione, trimestre e tipo di servizio.

4. ClickUp Modello per il monitoraggio delle vendite

Scarica il modello gratis Scopri dove concentrare al meglio il tuo lavoro commerciale con il modello di monitoraggio delle vendite di ClickUp

Sapere che il tuo team ha raggiunto il numero è utile. Ma sapere quali prodotti hanno contribuito al risultato, dove si sono mantenuti i margini e quali rappresentanti sono in linea con gli obiettivi è ciò che ti aiuta davvero a prendere decisioni. Ora puoi ottenere questa visione dettagliata con il modello Sales Tracker di ClickUp.

Il monitoraggio delle vendite va dall'ordine al risultato, con 12 campi personalizzati che coprono i costi unitari, le spese di spedizione, gli obiettivi di profitto e i resi, in modo che nulla vada perso tra la vendita e il riepilogo/riassunto.

Perché ti piacerà questo modello:

Cinque stati personalizzati delle attività su ClickUp : contrassegna lo stato di avanzamento come Non avviato, In corso, Obiettivo raggiunto, Obiettivo non raggiunto o Completato per avere una visibilità sullo stato della pipeline di ogni rappresentante contrassegna lo stato di avanzamento come Non avviato, In corso, Obiettivo raggiunto, Obiettivo non raggiunto o Completato per avere una visibilità sullo stato della pipeline di ogni rappresentante

Visualizzazione del volume delle vendite mensile: Scopri l'andamento delle prestazioni nel tempo senza dover creare un report separato

Visualizzazione dello stato delle vendite per prodotto: Identifica rapidamente quali prodotti stanno raggiungendo i traguardi e quali richiedono attenzione

12 campi personalizzati predefiniti: monitora i costi unitari, gli obiettivi di profitto, le spese di spedizione e i resi insieme ai dati commerciali principali

Ideale per: Responsabili delle vendite che effettuano il monitoraggio delle prestazioni a livello di prodotto e dei margini di profitto e desiderano tenere sotto controllo i progressi individuali e del team.

5. ClickUp Modello di pipeline commerciale

Scarica il modello gratis Gestisci i dati dei clienti con un'interfaccia drag-and-drop grazie al modello ClickUp Sales Pipeline

Una pipeline che esiste solo nella testa di qualcuno, o peggio ancora, in un foglio di calcolo condiviso, non è una vera e propria pipeline. È solo un elenco di cose che potrebbero andare storte. Usa il modello di pipeline commerciale di ClickUp per dare a tutto il tuo funnel di vendita un unico punto di riferimento.

Tieni traccia di ogni lead dal primo contatto alla chiusura dell'affare, con 30 stati personalizzati che riflettono esattamente a che punto si trova ogni trattativa, tra cui "Churned", "Up For Renewal", "Attention Needed" e "Qualified Prospect".

Perché ti piacerà questo modello:

30 stati personalizzati: copri ogni fase della tua pipeline senza dover inserire le trattative in categorie generiche che non corrispondono al tuo processo

Automazioni integrate: Tre automazioni preconfigurate riducono gli aggiornamenti manuali dello stato e mantengono attiva la tua pipeline senza oneri degli amministratori

Vista Bacheca drag-and-drop: Utilizza Utilizza la bacheca Kanban di ClickUp per spostare visivamente le trattative tra le varie fasi e individuare i colli di bottiglia a colpo d'occhio

Vista delle procedure operative standard di vendita: allinea il tuo team con una vista dedicata alle procedure operative standard integrata direttamente nel modello

Ideale per: I team di vendita che gestiscono un elevato volume di lead in diverse fasi possono utilizzare questo framework per migliorare la visibilità della pipeline.

Leggi anche: Come creare una guida per ridurre il tasso di abbandono dei clienti che funzioni davvero

6. ClickUp Modello CRM commerciale

Scarica il modello gratis Identifica i potenziali clienti, concludi le trattative e ottieni informazioni approfondite grazie a decisioni basate sui dati con il modello CRM per le vendite di ClickUp

Il tuo CRM è utile solo se il tuo team lo utilizza davvero. Quando è nascosto in uno strumento separato che nessuno apre a meno che non sia necessario, i dati dei clienti diventano obsoleti, i follow-up vengono tralasciati e le trattative vanno a monte.

Qual è quindi la soluzione? Prova il modello CRM per le vendite di ClickUp e gestisci le relazioni con i clienti all'interno dello stesso spazio di lavoro in cui opera già il tuo team. Tieni traccia di ogni conversazione, monitora l'avanzamento dei lead attraverso 20 stati personalizzati e ottieni una visione in tempo reale dell'intero processo di vendita senza uscire da ClickUp.

Perché ti piacerà questo modello:

20 stati personalizzati: sposta i clienti attraverso fasi come Attivo, In trattativa, Onboarding e Inattivo con una chiara visibilità in ogni passaggio

Vista Bacheca per la segmentazione: Visualizza i segmenti di clientela e gestisci il tuo processo commerciale su una bacheca Kanban interattiva

Automazioni integrate: due automazioni preconfigurate gestiscono gli aggiornamenti di routine, consentendo al tuo team di concentrarsi sulle vendite vere e proprie

Viste di riepilogo ed elenco: passa da una vista dettagliata della pipeline a una ripartizione dettagliata a livello di attività senza dover ricostruire nulla

Ideale per: team di vendita che desiderano funzionalità CRM senza dover pagare per uno strumento separato. Il framework è utile per conservare i dati dei clienti, le comunicazioni e lo stato di avanzamento delle trattative in un unico posto che il tuo team controllerà effettivamente.

ClickUp Insight: Il professionista medio impiega più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro: si tratta di oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro di ClickUp può cambiare questa situazione. Scopri ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate, individuando in pochi secondi i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp (ovvero oltre 250 ore all'anno a persona) eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

L'IA sta trasformando il modo in cui i team di vendita operano lungo l'intero ciclo di vita dei ricavi. Guarda questa guida pratica per scoprire come sfruttare l'IA per ottimizzare i tuoi processi di vendita, migliorare l'accuratezza delle previsioni e concludere più contratti:

7. ClickUp Modello di modulo di sottoscrizione

Scarica il modello gratis Rendi semplicissima la raccolta e la gestione dei dettagli delle sottoscrizioni con il modello di modulo di sottoscrizione di ClickUp

Il modello di modulo di sottoscrizione di ClickUp ti offre un sistema strutturato per la raccolta e l'organizzazione delle informazioni sugli abbonati dal momento in cui qualcuno si registra. I campi personalizzati per l'email dell'abbonato, gli interessi, la frequenza degli aggiornamenti e la durata della sottoscrizione ti assicurano di poter acquisire in modo coerente i dati di cui hai effettivamente bisogno.

Perché ti piacerà questo modello:

4 stati degli abbonati: monitora ogni contatto come Attivo, Nuovo abbonato, Disattivato o Cancellato, in modo che l'elenco rifletta sempre la realtà

Visualizzazione dedicata del modulo di sottoscrizione: Progetta e personalizza il tuo modulo di sottoscrizione direttamente all'interno del modello

Panoramica dello stato degli abbonati: Visualizza lo stato di salute della tua base di abbonati senza dover setacciare i singoli record

Ideale per: team di marketing e operativi che gestiscono un elenco di abbonati in crescita. Possono utilizzare il modello per garantire coerenza nel processo di acquisizione e mantenere accurati i dati degli abbonati sin dal primo giorno.

Consiglio dell'esperto: usa il tuo strumento di monitoraggio delle sottoscrizioni per eseguire un'analisi post-mortem mensile del tasso di abbandono, non solo un report sui ricavi. Gli account che hai perso il mese scorso sono i dati più utili a tua disposizione per proteggere quelli che hai ancora.

8. ClickUp Modello per la gestione finanziaria

Scarica il modello gratis Effettua il monitoraggio delle tue finanze e genera report con facilità grazie al modello di gestione finanziaria di ClickUp

I ricavi da sottoscrizione non esistono in modo isolato. Influiscono sul flusso di cassa, sull'allocazione del budget e sulla redditività, ma molti team continuano a monitorarli separatamente. Quando si cerca di collegare i puntini, ci si ritrova a lavorare con numeri che non tornano.

Il modello di gestione finanziaria di ClickUp offre al tuo team finanziario un unico spazio di lavoro per il monitoraggio di budget, spese e andamento finanziario. Con 28 stati personalizzati, 4 automazioni e analisi visive integrate, è progettato per i team che necessitano di supervisione finanziaria senza il problema della proliferazione degli strumenti.

Perché ti piacerà questo modello:

28 stati personalizzati: tieni traccia di ogni attività finanziaria, da "Da fare" a "Approvato", "Firmato" e "Completato", senza perdere nulla durante il passaggio di consegne

4 automazioni integrate: imposta promemoria di fatturazione e trigger per la revisione del budget in modo da non perdere dettagli chiave tra un ciclo di reportistica e l'altro

Visualizzazione calendario: pianifica e programma le attività finanziarie in base alla data di scadenza per anticipare le scadenze invece di reagire ad esse

Visibilità del flusso di cassa: monitora i movimenti di denaro in entrata e in uscita ogni mese e modifica le decisioni di spesa prima della chiusura del mese

Ideale per: team finanziari e contabili che necessitano di un'area di lavoro unificata per la definizione del budget, il monitoraggio delle spese e il project management finanziario.

Curiosità: la ricerca di McKinsey sulla crescita del B2B nel 2025 ha rilevato che, in media, i clienti esistenti generano il 10% di ricavi in più rispetto a quelli nuovi.

9. ClickUp Modello di giornale e libro mastro

Scarica il modello gratis Tieni traccia di entrate e uscite in modo dettagliato con il modello di giornale e registro di ClickUp

Il modello " Journal and Ledger" di ClickUp centralizza tutte le transazioni finanziarie in un'unica cartella, così non dovrai ricostruire nulla a memoria a fine mese.

Puoi effettuare il monitoraggio delle entrate, delle spese e dei trasferimenti utilizzando i campi Credito e Debito integrati e importare tutti i dati nelle dashboard di ClickUp per l'analisi senza uscire dalla tua area di lavoro.

Perché ti piacerà questo modello:

Vista Elenco transazioni: archivia e controlla ogni transazione finanziaria in un unico elenco organizzato senza dover cercare in più sistemi

Campi personalizzati per crediti e debiti: registra i dettagli delle transazioni con campi integrati progettati per la contabilità a partita doppia standard

Attività secondarie annidate ed etichette di priorità: suddividi le transazioni complesse e contrassegna tutto ciò che necessita di revisione prima della chiusura di fine mese

Analisi della dashboard: Utilizza Utilizza le dashboard di ClickUp per monitorare l'attività finanziaria e individuare le discrepanze prima che diventino problemi più gravi

Ideale per: contabili e ragionieri che necessitano di un sistema chiaro e organizzato per registrare le transazioni ed essere sempre pronti per una revisione contabile.

Leggi anche: Come ClickUp utilizza i dashboard personalizzati per una visibilità in tempo reale

10. Modello.net: strumento di monitoraggio delle spese relative alle sottoscrizioni

Gestisci le tue sottoscrizioni con il modello di monitoraggio delle spese di sottoscrizione di Template.net

Trascurare le spese relative alle sottoscrizioni è uno dei modi più semplici per far sì che piccoli costi si accumulino silenziosamente. Tra versioni di prova di software, strumenti di streaming, archiviazione cloud, app di progettazione e rinnovi che nessuno ricorda di aver approvato, le spese ricorrenti possono diventare rapidamente ingestibili.

Tieni traccia delle spese della tua azienda relative alle sottoscrizioni con il Template.net Subscription Expense Tracker. A differenza degli altri modelli presenti in questo elenco, questo effettua il monitoraggio dei costi ricorrenti sostenuti dalla tua azienda o dal tuo team, non dei ricavi da sottoscrizioni che i clienti ti pagano. Ti offre un semplice formato in stile documento per registrare le spese mensili e annuali relative alle sottoscrizioni in un unico posto.

Perché ti piacerà questo modello:

Monitoraggio delle spese mensili: Elenco ogni sottoscrizione, il suo costo, il ciclo di fatturazione e la data del prossimo pagamento, in modo da poter vedere rapidamente cosa è in scadenza e quando

Panoramica dei costi annuali: calcola la spesa totale annua per ogni sottoscrizione per individuare strumenti costosi, app duplicate o rinnovi che vale la pena riconsiderare

Visibilità manuale delle spese: utilizza il formato statico Word, Documenti Google o PDF per documentare i costi ricorrenti senza bisogno di una dashboard o della configurazione di un software

Analisi semplificata delle cancellazioni: individua le sottoscrizioni inutilizzate o dimenticate prima che si rinnovino, dagli strumenti SaaS agli account di archiviazione cloud e software per team

Ideale per: il monitoraggio di quanto spendi per le sottoscrizioni, non quanto ti pagano i clienti.

Se hai bisogno di effettuare il monitoraggio dei ricavi da sottoscrizione, utilizza invece uno dei modelli incentrati sui ricavi presenti in questo elenco. Quando il tuo flusso di lavoro finanziario richiede avvisi di rinnovo, approvazioni o follow-up ricorrenti, passa al modello di gestione finanziaria di ClickUp e abbinalo alle <46>Automazioni di ClickUp .

Da dove iniziare

Un modello per i ricavi da sottoscrizione aiuta i team a effettuare il monitoraggio in un unico posto dei ricavi ricorrenti, del tasso di abbandono, dei rinnovi, delle opportunità di espansione e dello stato di salute dei clienti. Grazie a metriche sugli abbonamenti più chiare, i team possono individuare prima i rischi di abbandono e prendere decisioni di crescita più rapidamente.

ClickUp riunisce il monitoraggio delle sottoscrizioni, la comunicazione con i clienti, le attività del team e le analisi basate sull'intelligenza artificiale in un unico spazio di lavoro di ClickUp. Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp gratis.

Domande frequenti

Gli aggiornamenti settimanali funzionano meglio per metriche in rapida evoluzione come MRR e tasso di abbandono. Le date di rinnovo e lo stato dei clienti dovrebbero essere aggiornati in tempo reale man mano che si verificano dei cambiamenti. La riconciliazione mensile rileva tutto ciò che è sfuggito.

Posso utilizzare un modello di monitoraggio dei ricavi da sottoscrizione se ho più livelli di prezzo?

Sì. La maggior parte dei modelli supporta la segmentazione dei ricavi tramite i campi personalizzati. Crea un campo per il livello di sottoscrizione e filtra le tue visualizzazioni in base a esso. Questo ti permette di confrontare i tassi di MRR, churn e rinnovo tra i diversi piani senza dover creare tracker separati.

Qual è la differenza tra un tracker dei ricavi da sottoscrizione e un CRM?

Un CRM ha traccia delle relazioni e della cronologia delle comunicazioni. Uno strumento di monitoraggio dei ricavi da sottoscrizione si concentra sulle metriche finanziarie: MRR, tasso di abbandono, date di rinnovo e stato dei pagamenti. I due funzionano al meglio insieme, ed è per questo che modelli come il modello CRM per le vendite di ClickUp sono utili: riuniscono i dati dei clienti e il monitoraggio dei ricavi nello stesso spazio di lavoro.