Come creare un piano d'azione per ridurre il tasso di abbandono dei clienti che funzioni davvero

Un'azienda SaaS ha inviato un'email dal titolo "Ci manchi" per riconquistare un cliente che aveva abbandonato il servizio. Il cliente ha risposto: "Ho disdetto perché il vostro prodotto ha smesso di funzionare due mesi fa e nessuno ha risposto alle mie richieste di supporto. Ma grazie per il codice di sconto, immagino".

L'abbandono avviene molto prima della cancellazione.

Il tuo prodotto ha smesso di essere utile, l'onboarding li ha confusi o hanno incontrato un problema che nessuno ha risolto. Quando decidono di annullare l'abbonamento, li hai già persi da settimane.

La maggior parte delle strategie di riduzione dell'abbandono prevede di chiamare freneticamente i clienti dopo che hanno premuto il pulsante di cancellazione, il che è come cercare di salvare una relazione presentandosi all'aeroporto con dei fiori. Un po' troppo tardi. 🙃

Un playbook per la riduzione del tasso di abbandono dei clienti individua i problemi prima che i clienti inizino a cercare i tuoi concorrenti su Google. Questa guida ti mostra come crearne uno che il tuo team potrà utilizzare con ClickUp, l'app completa per il lavoro. 📒

Che cos'è l'abbandono dei clienti e perché è importante?

Il tasso di abbandono dei clienti è la percentuale di clienti che smettono di fare affari con te in un determinato periodo di tempo. Annullano le sottoscrizioni, smettono di fare acquisti o semplicemente passano alla concorrenza.

Immagina un secchio bucato. Tu versi l'acqua (acquisisci nuovi clienti), ma se c'è un buco sul fondo (abbandono), devi lottare costantemente per mantenerlo pieno.

Ecco perché l'abbandono dovrebbe tenerti sveglio la notte:

Perdita di entrate: ogni cliente che se ne va porta con sé i propri pagamenti ricorrenti.

Costi più elevati: l'acquisizione di nuovi l'acquisizione di nuovi clienti prosciuga il tuo budget di marketing e commerciale

Crescita stentata: non puoi espanderti se sei costantemente impegnato a recuperare il business perso.

Avvisi: i picchi di abbandono spesso indicano che qualcosa non funziona nel tuo prodotto, nel supporto o persino nel processo di onboarding.

🧠 Curiosità: non tutti gli abbandoni sono volontari. In uno studio, i clienti che hanno abbandonato involontariamente (a causa di problemi di pagamento, ecc.) hanno dimostrato una maggiore fedeltà quando sono stati recuperati rispetto a quelli che hanno abbandonato volontariamente.

Quali sono le cause principali dell'abbandono?

I clienti non se ne vanno in modo casuale. C'è sempre un motivo, anche se non te lo dicono. Analizziamo le vere cause:

Non hanno mai capito come utilizzare il tuo prodotto

Se i clienti non ottengono risultati positivi nella prima settimana, sei nei guai. Un processo di onboarding disorganizzato, in cui le persone non riescono a capire le funzionalità/funzioni di base o a vedere il valore immediato, crea frustrazione fin dal primo giorno.

Si sono registrati entusiasti, ma hai lasciato che quell'entusiasmo svanisse. Quando qualcuno impiega 30 minuti per completare un'attività semplice che dovrebbe richiedere solo tre minuti, inizia a mettere in discussione la propria decisione di acquisto.

📮 Approfondimento ClickUp: solo il 12% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire l'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme conversazionali autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro automatizzato basato su un semplice prompt di testo dell'utente? ClickUp Brain sì! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sintesi delle conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, il recupero di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app completa per il lavoro!

Parli con loro solo quando vuoi qualcosa

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quando contatti i clienti solo per vendere loro prodotti più costosi o quando il loro pagamento non va a buon fine, non si tratta di una relazione.

Le aziende intelligenti sanno che una gestione efficace della comunicazione con i clienti significa rimanere rilevanti senza essere fastidiosi: attività di condivisione di suggerimenti, verifica dello stato dei progetti e celebrazione delle attività cardine. Se le uniche email che i clienti ricevono da te sono le fatture, non sorprenderti se decidono di annullare l'abbonamento.

Il tuo prodotto ha smesso di risolvere il loro problema

I mercati cambiano. Le esigenze dei clienti evolvono. Il tuo prodotto? Forse fa ancora la stessa cosa che faceva due anni fa. O forse è pieno di funzionalità/funzioni che nessuno ha richiesto, ignorando quelle che contano davvero.

Un solido modello di previsione dell'abbandono può segnalare i clienti a rischio prima che se ne vadano, ma non servirà a nulla se il tuo prodotto non è più all'altezza delle aspettative.

Il prezzo non corrisponde più al valore

Erano disposti a pagare 99 dollari al mese quando utilizzavano il tuo prodotto quotidianamente. Ora accedono due volte al mese e vedono alternative più economiche ovunque. Se i clienti non riescono a giustificare il tuo prezzo in base al valore che ottengono, troveranno qualcuno che offre un affare migliore. ​​​​​​​​​​​​​​​​

🔍 Lo sapevi? Nel settore delle sottoscrizioni, le aziende hanno scoperto che offrire una "pausa" o un piano flessibile le ha aiutate a mantenere un tasso di rinnovo medio del 95,6%, dimostrando che consentire ai clienti di "fare un passo indietro" invece di annullare completamente la sottoscrizione è una strategia efficace.

Guida dettagliata per ridurre il tasso di abbandono dei clienti

Considera il playbook per la riduzione del tasso di abbandono dei clienti come una roadmap per trasformare i clienti a rischio in fedeli sostenitori. Ogni passaggio si basa su quello precedente, creando un sistema completo che individua tempestivamente i problemi e li affronta in modo sistematico.

La soluzione CRM di ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Vediamo insieme come creare passo dopo passo la tua strategia per ridurre il tasso di abbandono con ClickUp. 📈

Passaggio n. 1: mappa il percorso del cliente e identifica i punti di abbandono

Prima di risolvere il problema dell'abbandono, devi sapere dove si verifica.

Inizia dalla registrazione e procedi in ordine cronologico. Cosa succede durante il loro primo accesso? Quando creano il loro primo progetto o inviano la loro prima campagna email? Quali sono le attività cardine più importanti?

Supponiamo che tu gestisca una piattaforma SaaS per l'email marketing. Il tuo percorso probabilmente include la registrazione di versione di prova, la creazione della prima campagna, il raggiungimento di 100 iscritti, il passaggio alla versione a pagamento e, infine, il rinnovo. Pianifica tutte queste fasi.

Ora arriva la parte fondamentale: identificare dove le persone abbandonano. Estrai i tuoi dati analitici e cerca dei modelli ricorrenti. Forse il 40% degli utenti in versione di prova non invia mai la sua prima campagna. Forse gli utenti passano a un piano inferiore dopo aver raggiunto determinati limiti di funzionalità/funzioni. Questi punti di attrito ti indicano esattamente dove la tua esperienza fallisce.

Non limitarti però a prendere nota dei numeri. Parla con i clienti che hanno abbandonato il tuo servizio in queste fasi e cerca di capire il "perché" che si cela dietro i dati.

Mappa l'intero percorso del cliente e effettua il monitoraggio delle attività cardine del coinvolgimento utilizzando le lavagne online di ClickUp

Per dare vita a tutto questo in modo visivo, usa le lavagne online di ClickUp. Puoi delineare ogni fase, aggiungere punti di contatto come note adesive e collegarli con delle frecce per mostrare come i clienti si muovono attraverso il tuo funnel.

Il bello è che tutti possono collaborare in tempo reale, quindi il tuo team CS può aggiungere approfondimenti mentre il team di prodotto evidenzia i vincoli tecnici e il team di marketing nota dove i messaggi potrebbero essere inadeguati.

Ottieni un modello gratis Visualizza la tua pipeline e effettua il monitoraggio dei momenti in cui il tasso di abbandono è più elevato con il modello di mappa del percorso del cliente di ClickUp.

Per iniziare più rapidamente, utilizza il modello di mappa del percorso del cliente di ClickUp. Ti aiuta a mappare fasi come Consapevolezza, Considerazione, Acquisto, Fidelizzazione e Promozione senza alcuna difficoltà.

Puoi aggiungere dati di utilizzo, collegamenti alle note delle interviste con i clienti e assegnare titolari a specifiche iniziative di miglioramento. Inoltre, rivela modelli di fedeltà e insoddisfazione per informare miglioramenti mirati.

Passaggio n. 2: crea un modello predittivo di abbandono

Una volta individuati i punti in cui i clienti tendono ad abbandonare il servizio, concentrati sulla previsione di chi potrebbe abbandonarlo.

Chiarisci cosa significa abbandono per la tua attività. Per le aziende che offrono sottoscrizioni, l'abbandono potrebbe significare la cancellazione di una sottoscrizione. Per i prodotti basati sull'utilizzo, potrebbe significare un calo del coinvolgimento al di sotto di una certa soglia, anche se l'account rimane tecnicamente attivo.

Quindi inizia a identificare gli avvisi che precedono l'abbandono. Probabilmente noterai alcuni schemi ricorrenti: diminuzione della frequenza di accesso, interruzione dell'utilizzo delle funzionalità/funzioni principali, ticket di supporto senza risposta o problemi di pagamento.

Crea un sistema di punteggio che assegni punteggi di salute a ogni account cliente. Inizia in modo semplice: verde per sano, giallo per a rischio e rosso per critico. Man mano che diventi più esperto, crea punteggi numerici che incorporino più fattori.

Puoi automatizzare il punteggio utilizzando i campi AI in ClickUp. Utilizza il campo Sentiment AI in uno spazio, una cartella o un elenco per valutare il sentiment di un'attività come positivo, neutro o negativo utilizzando le descrizioni delle attività, i campi personalizzati e i commenti.

Crea trigger di rischio di abbandono utilizzando le automazioni di ClickUp per un intervento tempestivo

Imposta avvisi automatici utilizzando ClickUp Automations. Puoi creare flussi di lavoro intelligenti che triggerno avvisi, assegnano attività o aggiornano gli stati in base all'attività dei clienti.

Esempi di automazione da provare

Quando il punteggio di salute dell'account di un cliente scende al di sotto del 70%, assegna automaticamente un'attività di follow-up al responsabile del servizio clienti.

Quando un ticket di supporto rimane aperto per più di cinque giorni, avvisa il titolare dell'account affinché verifichi la situazione.

Quando un utente non effettua l'accesso per 10 giorni, aggiorna lo stato della sua attività su "A rischio" e taggalo nella tua dashboard dedicata all'abbandono.

Quando viene individuata un'opportunità di upsell, trigger un messaggio automatico al rappresentante commerciale per un contatto tempestivo.

Visualizza i KPI relativi alla salute e alla fidelizzazione dei clienti attraverso i dashboard di ClickUp

Una volta avviate queste automazioni, visualizza il loro impatto attraverso i dashboard di ClickUp. Aggiungi schede per i KPI di fidelizzazione, come punteggi di salute, frequenza di coinvolgimento, tendenze NPS e tasso di abbandono nel tempo.

Queste informazioni mostrano cosa richiede attenzione e quali strategie di fidelizzazione dei clienti funzionano meglio.

Passaggio 3: Rafforzare l'onboarding e la formazione dei clienti

La maggior parte dell'abbandono avviene nei primi 90 giorni, quindi è fondamentale garantire un onboarding efficace.

Crea un flusso di onboarding strutturato che istruisca i nuovi utenti e li aiuti a cogliere subito il valore del prodotto. Inizia con attività cardine come la configurazione dell'account, il primo esito positivo e l'adozione avanzata. Assegna la titolarità all'interno del tuo team CS per ogni attività cardine.

Ad esempio, una piattaforma di automazione del marketing potrebbe suddividere l'onboarding in quattro fasi: configurazione dell'account, lancio della campagna, revisione delle analisi e ottimizzazione. Il team CS può quindi effettuare il monitoraggio dei progressi di ciascun cliente attraverso queste fasi e identificare i punti in cui il coinvolgimento rallenta.

Organizza le risorse di onboarding in ClickUp Documenti, in modo centralizzato e facilmente accessibile

Per organizzare tutte queste conoscenze e mantenerle accessibili, utilizza ClickUp Docs. Funge da hub centrale per i playbook di onboarding e il materiale formativo.

Ecco come puoi farlo funzionare:

Crea guide dettagliate per la configurazione, l'adozione e l'ottimizzazione in ciascuna delle fasi, in modo che i clienti sappiano sempre quale sarà il prossimo passo.

Inserisci contenuti utili come video e guide dettagliate per spingere i clienti a passare dall'apprendimento all'azione.

Scarica i documenti in formato PDF per la condivisione offline o per utilizzarli come kit di formazione.

Puoi anche impostare dei modelli in modo che ogni nuovo client segua lo stesso processo di onboarding senza dover effettuare ogni volta la configurazione manuale.

🚀 Vantaggio di ClickUp: l'onboarding diventa molto più semplice quando il tuo team non deve scrivere ogni guida da zero. Offri indicazioni chiare e coerenti fin dal primo giorno con ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'IA integrata nella piattaforma, ti aiuta a redigere istantaneamente contenuti di onboarding personalizzati utilizzando i tuoi documenti, le tue attività e i tuoi materiali di formazione esistenti.

Comprende il contesto della tua area di lavoro e può creare guide dettagliate per ogni fase, liste di controllo delle attività cardine o persino guide personalizzate per l'esito positivo dei nuovi utenti.

📌 Prova questo prompt: Scrivi una guida passo passo per l'onboarding dei nuovi clienti del marketing automation, che copra la configurazione dell'account, il lancio della prima campagna, la revisione delle analisi e i suggerimenti per l'ottimizzazione. Usa un tono amichevole e disponibile e mantieni il testo sotto le 500 parole.

Passaggio n. 4: Migliora il coinvolgimento dei clienti e fornisci un supporto proattivo

L'assistenza reattiva aspetta che i clienti incontrino dei problemi e chiedano aiuto. L'assistenza proattiva individua i problemi in fase embrionale e interviene prima ancora che i clienti si rendano conto che qualcosa non va. Questo cambiamento trasforma la tua relazione da fornitore a partner.

Inizia creando una semplice cadenza di coinvolgimento per diversi tipi di clienti. Ad esempio:

I nuovi clienti ricevono un check-in settimanale per il primo mese

I clienti a metà ciclo ricevono consigli sui prodotti o approfondimenti sui casi d'uso ogni due settimane.

I clienti di lunga data ricevono valutazioni trimestrali dei risultati per discutere i risultati e le opportunità di espansione.

Incoraggia ogni membro del team a prendere nota delle interazioni chiave, dei problemi comuni e dei temi ricorrenti nei feedback. Quando queste informazioni vengono documentate, il tuo team può rispondere più rapidamente e personalizzare ogni follow-up.

Utilizza i moduli ClickUp per raccogliere feedback rapidi dopo ogni punto di contatto: aggiornamenti dei prodotti, sessioni di formazione o rinnovi.

Una volta ricevute le risposte, queste diventano attività che il tuo team di successo o di prodotto dovrà seguire immediatamente. In questo modo si elimina il ritardo tra il feedback e l'azione.

Raccogli il feedback dei clienti e avvia azioni di follow-up tramite i moduli ClickUp

Inoltre, quando un modulo inviato indica insoddisfazione o evidenzia un problema critico, imposta un'automazione per creare un'attività ad alta priorità, assegnala a un membro del team in base al tipo di problema e imposta una data di scadenza.

Se l'attività rimane irrisolta oltre la data di scadenza, un' altra automazione del flusso di lavoro può inviare promemoria per creare responsabilità.

🚀 Vantaggio di ClickUp: quando i clienti contattano l'assistenza con delle domande, ogni minuto è prezioso. Mantieni una comunicazione fluida e riduci l'abbandono dei clienti con ClickUp Ambient Agents Gli agenti ambientali di ClickUp, in particolare l'agente Answers, aiutano i tuoi team di prodotto e di successo a rispondere più rapidamente, rispondendo automaticamente alle domande più comuni direttamente all'interno dei canali di chat di ClickUp. Condivide le informazioni ricavate dalla tua area di lavoro, consentendo al tuo team di concentrarsi su problemi più complessi.

Passaggio n. 5: crea un ciclo di feedback dei clienti

Raccogliere feedback è inutile se non si chiude il cerchio. Il vero valore sta nell'analizzare ciò che si sente, identificare i modelli, implementare i cambiamenti e poi comunicare tali miglioramenti ai clienti.

Inizia stabilendo un ritmo prevedibile per la raccolta dei feedback. Supponiamo che tu conduca sondaggi mensili sull'onboarding e controlli trimestrali sulla soddisfazione dei clienti. Nel corso del tempo, noterai dove il sentiment cala e cosa lo provoca. Questo è il segnale che ti indica che è il momento di agire.

Il ciclo è composto da tre livelli: raccolta, collaborazione e azione.

Tagga i problemi ricorrenti, collega i miglioramenti e effettua la condivisione del contesto tramite ClickUp Docs

Ecco come crearlo in modo efficiente in ClickUp:

Importa i risultati dei sondaggi, le note delle interviste agli utenti e i dati NPS in un documento ClickUp condiviso.

Usa una formattazione ricca per evidenziare i temi man mano che procedi. Nel tempo, questo ti aiuterà a individuare rapidamente gli schemi ricorrenti.

Quando un tema si ripete, crea un'attività di ClickUp direttamente da quella sezione per mantenere visibile la responsabilità.

Passaggio n. 6: crea campagne di riconquista per i clienti persi

I clienti persi sono una miniera d'oro di dati. Devi distinguere chi vale la pena coinvolgere nuovamente da chi ha davvero terminato, e creare flussi di lavoro mirati per riportare indietro quelli giusti.

Inizia in modo semplice: segmenta gli utenti persi in base al motivo dell'abbandono e al valore potenziale.

Supponiamo che metà dei clienti se ne sia andata a causa della mancanza di integrazioni e il resto a causa dei prezzi. Il primo gruppo ha bisogno di un'email di aggiornamento del prodotto una volta che la funzionalità/funzione sarà disponibile; il secondo ha bisogno di un'offerta fedeltà o di un piano flessibile.

L'organizzazione è fondamentale. Il modello di gestione degli account ClickUp ti aiuta a creare uno spazio strutturato per registrare i clienti persi, annotare i motivi dell'abbandono, registrare le ultime interazioni e assegnare i titolari degli account.

Una volta gettate le basi, la tua strategia di re-engagement potrà procedere senza intoppi.

Riconquista i clienti persi utilizzando le automazioni di ClickUp

Attiva promemoria per i CSM affinché effettuino un follow-up dopo intervalli di tempo specifici con Automazioni, ad esempio 30, 60 o 90 giorni dopo l'abbandono, in base alle dimensioni dell'account o al coinvolgimento precedente. In questo modo, nessuna potenziale riattivazione sfuggirà.

Una volta avviata la riattivazione, le dashboard ti offrono un quadro chiaro di ciò che funziona: quanti account sono stati riattivati, quali offerte hanno portato a conversioni e quali punti di contatto hanno generato risposte. Questi KPI relativi all'esperienza dei clienti aiutano il tuo team a perfezionare le campagne future.

🤝 Promemoria amichevole: le campagne di riconquista funzionano solo quando sembrano intenzionali, non transazionali. Quando la tua comunicazione suona come "Ti abbiamo ascoltato, abbiamo risolto il problema e vorremmo mostrartelo", i clienti si sentono apprezzati.

Esempio: un semplice modello di playbook per ridurre il tasso di abbandono dei clienti

Un sistema di riduzione dell'abbandono funziona al meglio quando ogni team sa cosa fa scattare l'azione, chi è responsabile e come viene misurato l'esito positivo.

Ecco un semplice playbook che puoi adattare in ClickUp. 📝

Evento trigger Piano d'azione Titolare Metrica per il monitoraggio Cliente inattivo da 14 giorni Lancia una sequenza automatizzata di email di riattivazione utilizzando ClickUp Automazioni, personalizzata in base all'utilizzo passato del prodotto. Responsabile del successo dei clienti Tasso di apertura delle email e percentuale di clic Attività cardine di onboarding mancata Assegna attività e condividi la lista di controllo di onboarding pertinente tramite ClickUp Docs; monitora lo stato di avanzamento del completamento. Specialista nell'implementazione Tempo di attivazione Il punteggio NPS scende sotto il sette Chiedi a ClickUp Brain di analizzare i modelli tra gli account e suggerirti le azioni successive da intraprendere. Responsabile del successo dei clienti Miglioramento dell'NPS dopo il follow-up Il cliente registra più ticket di assistenza in 10 giorni Monitora lo stato degli account nelle dashboard di ClickUp per individuare i problemi ricorrenti e assegnare automaticamente le attività di follow-up. Product Manager Riduzione dei ticket ripetuti Account perso 45 giorni di inattività Utilizza ClickUp Brain per identificare i modelli di coinvolgimento e suggerire iniziative personalizzate; effettua il monitoraggio dello stato delle campagne di riconquista nei dashboard. Account Executive Tasso di conversione di riconquista

🧠 Curiosità: per i modelli di abbandono, maggiore è la durata = minore è l'abbandono. Uno studio di regressione ha rilevato che ogni mese aggiuntivo di sottoscrizione aveva un coefficiente piccolo ma negativo per la probabilità di abbandono. Ciò significa che più a lungo rimani, meno probabile è che te ne andrai.

Come misurare l'esito positivo della tua strategia di riduzione dell'abbandono

Misurare l'impatto del tuo piano d'azione per ridurre il tasso di abbandono dei clienti significa effettuare il monitoraggio delle metriche che riflettono i dati sul comportamento dei clienti, la loro fedeltà e il valore a lungo termine. Ti consigliamo di tenere sotto stretta osservazione:

Tasso di abbandono

Tiene monitoraggio della percentuale di clienti persi ogni mese dividendo il numero di clienti che hanno abbandonato il tuo totale all'inizio del periodo.

Punta a una riduzione mensile di almeno il 5-10% per confermare che la tua strategia sta funzionando.

🔍 Lo sapevi? L'utilizzo è importante: in uno studio sull'analisi dell'abbandono, i clienti che hanno abbandonato il servizio avevano una frequenza di utilizzo significativamente inferiore (in media ~14 volte) rispetto a quelli che sono rimasti (~16 volte) in un periodo. Si tratta di una differenza sottile, ma misurabile.

Net Promoter Score (NPS)

Questo rivela il sentiment e la fedeltà dei clienti chiedendo loro quanto sono propensi a raccomandare il tuo prodotto su una scala da 0 a 10.

L'aumento dei punteggi NPS spesso precede di 2-3 mesi il miglioramento della fidelizzazione, rendendolo un prezioso indicatore anticipatore.

⚡️Archivio modelli: una volta definito il significato dell'NPS per la tua attività, il modello di sondaggio ClickUp Net Promoter Score® (NPS) ti consente di raccogliere i feedback dei clienti, organizzare le risposte e effettuare il monitoraggio delle tendenze senza uscire dalla tua area di lavoro di ClickUp.

Tasso di fidelizzazione

Questa metrica mostra la percentuale di clienti fedeli che hai mantenuto nel tempo. Tieni traccia della fidelizzazione dei gruppi per vedere come si comportano specifici gruppi di clienti dopo l'implementazione delle modifiche: i tassi di fidelizzazione elevati superano in genere l'85% per il B2B SaaS.

Frequenza di coinvolgimento

Misura la frequenza con cui i clienti interagiscono con il tuo prodotto o servizio.

I clienti che interagiscono settimanalmente sono meno propensi ad abbandonare rispetto a quelli che interagiscono mensilmente, rendendo questo dato un indicatore anticipatore fondamentale.

Valore del ciclo di vita del cliente (CLV)

Questo indicatore mette insieme tutto ciò che riguarda gli aspetti finanziari, mostrando il fatturato totale generato da un cliente nel corso della sua relazione con te.

Man mano che il lavoro richiesto per ridurre l'abbandono dei clienti avrà successo, il CLV dovrebbe aumentare del 20-30%.

Monitora le metriche di fidelizzazione e le informazioni in tempo reale tramite i dashboard di ClickUp

Per effettuare il monitoraggio e l'interpretazione efficaci di queste metriche, configura un dashboard di fidelizzazione in ClickUp. I dashboard riuniscono tutti i dati relativi all'abbandono tramite schede personalizzate, offrendo a ogni team visibilità in tempo reale.

Ecco come puoi crearlo:

Scheda grafico lineare: visualizza le tendenze di abbandono nel corso dei mesi e individua i picchi dopo specifiche modifiche ai prodotti o ai prezzi.

Scheda grafico a barre: monitora la distribuzione dell'NPS per vedere come evolve il rapporto tra promotori e detrattori dopo gli aggiornamenti più importanti.

Scheda di calcolo: monitora il CLV insieme ai costi di acquisizione per comprendere i cambiamenti nella redditività.

Scheda IA: lascia che ClickUp Brain riepiloghi le anomalie o evidenzi i modelli, ad esempio identificando quale segmento di clienti ha registrato un calo improvviso nel coinvolgimento.

Scheda obiettivo: imposta traguardi di fidelizzazione trimestrali e visualizza lo stato direttamente sulla dashboard per un rapido controllo.

Ecco alcuni strumenti essenziali da includere nel tuo piano d'azione per ridurre il tasso di abbandono. 🧑‍💻

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Gestione end-to-end della fidelizzazione e dell'abbandono dei clienti per team SaaS, aziende di medie dimensioni e grandi aziende che necessitano di visibilità interfunzionale. Modelli per strutturare i flussi di lavoro di onboarding e rinnovo, stati delle attività personalizzati per il monitoraggio del rischio di abbandono, visualizzazioni flessibili per la segmentazione dei clienti, ClickUp Brain per identificare i modelli di abbandono e redigere comunicazioni, agenti per follow-up automatizzati. Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende ChurnZero Monitoraggio in tempo reale dell'abbandono e coinvolgimento per i team di assistenza clienti che gestiscono grandi portafogli di account SaaS. Monitoraggio dell'utilizzo del prodotto e del coinvolgimento in tempo reale, ChurnRescue per dare priorità agli account ad alto rischio, sondaggi NPS basati sul ciclo di vita, creazione automatizzata di attività e dashboard con punteggi di salute ponderati. Prezzi personalizzati Custify Operazioni fondamentali per il successo dei clienti per i team SaaS B2B che necessitano di un punteggio di salute chiaro e di flussi di lavoro guidati Visione a 360° del cliente che combina dati di utilizzo, fatturazione e assistenza, punteggi di integrità configurabili legati ai fattori di abbandono, playbook per il coinvolgimento basato sul percorso, analisi predittiva e automazione delle attività assistita dall'IA. Prezzi personalizzati UserMotion Analisi della fidelizzazione basata sul prodotto per le aziende SaaS in cui il comportamento di utilizzo determina l'abbandono e l'espansione Monitoraggio automatico delle fasi del ciclo di vita, valutazione dello stato di salute basata sull'utilizzo, rilevamento dei segnali di abbandono e upsell e prioritizzazione degli account in base alle intenzioni. Gratis; a partire da 199 $ al mese Qualtrics CustomerXM Feedback dei clienti su scala dell'azienda e analisi del sentiment per le organizzazioni orientate all'esperienza Text iQ per analisi qualitative su larga scala, flussi di lavoro di follow-up a ciclo chiuso, rilevamento di sentiment e temi su tutti i canali e modellazione statistica per collegare il feedback ai risultati di fidelizzazione. Prezzi personalizzati

1. ClickUp

La tua strategia di fidelizzazione fallisce quando i team lavorano in silos, utilizzano strumenti separati e perdono di vista ciò che accade tra l'onboarding e il rinnovo.

Con il software PM per il servizio clienti ClickUp, riunisci i team di prodotto, CS e del supporto in un unico posto, in modo da avere una visione completa del percorso e agire dove è necessario.

Ottieni un modello gratis Allinea i tuoi team sulla strategia clienti utilizzando il modello di piano di successo ClickUp.

Unifica i tuoi flussi di lavoro relativi all'abbandono

Inizia utilizzando il modello di piano di successo dei clienti di ClickUp. Questo modello:

A rischio di abbandono o Abbandonato . Definisci i criteri di successo per ogni cliente utilizzando gli stati personalizzati delle attività di ClickUp , come

Organizza l'onboarding, la formazione e le attività cardine in attività chiaramente visibili.

Clienti in base allo stato o Clienti in fase di onboarding, in modo da sapere dove è necessario prestare attenzione. Consente di creare viste ClickUp per segmenti quali, in modo da sapere dove è necessario prestare attenzione.

Ad esempio, supponiamo che un cliente SaaS di fascia media entri nello stato Onboarding e che il suo traguardo Time-to-First-Value slitti. Apri il modello, assegna un'attività al Titolare dell'onboarding, imposta lo stato su A rischio di abbandono e monitora fino a quando il valore non viene consegnato.

Trasforma i tuoi dati in previsioni con l'IA

Una volta che il tuo flusso di lavoro è a posto, hai bisogno di un motore che monitori le tendenze e ti dia un avviso in caso di problemi. Questo è ClickUp Brain. Questo livello di IA è integrato nel tuo spazio di lavoro e scansiona attività, documenti, chat e dati per evidenziare tendenze, segnalare rischi e suggerire i passaggi successivi.

Contrassegna gli account ad alto rischio con ClickUp Brain

Ad esempio, chiedi a ClickUp Brain: "Elenca tutti gli account con un punteggio di salute inferiore al 70% e zero accessi questo mese". Lo strumento di IA può:

Restituisci l'elenco degli account e suggerisci i passaggi successivi al tuo team.

Individua i temi ricorrenti nei ticket di supporto relativi agli account con un alto tasso di abbandono, ad esempio "confusione sulle funzionalità/funzioni", e collegali ai fallimenti nell'onboarding.

Redigi un'email di contatto con i clienti basata su un modello predefinito, effettua le modifiche necessarie in base al tono e alla voce del marchio e pubblicala per la revisione.

Chiedi a ClickUp Brain di identificare i temi ricorrenti in più account cliente

Automatizza il tuo ciclo di coinvolgimento

Una volta definita la struttura e acquisite le informazioni necessarie, passa all'azione con ClickUp Ambient Agents. Si tratta di agenti senza codice, basati su trigger, che eseguono automaticamente le attività in base alle regole definite dall'utente.

Imposta trigger e risposte utilizzando ClickUp Ambient Agents per garantire un follow-up tempestivo

Ad esempio, quando un account registra tre ticket di supporto in sette giorni, puoi configurare un Ambient Agent per aggiornare lo stato a "A rischio di abbandono", assegnare l'account manager e inviare un avviso in chat taggando il team. Nel frattempo, il cliente riceve un'email di controllo proattivo dal proprio responsabile del successo.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Chatta dove si svolge il lavoro: usa ClickUp Chat per centralizzare gli aggiornamenti e collegare i messaggi alle attività, in modo che il tuo team agisca sempre sulla base delle informazioni più recenti.

Analizza su larga scala: lascia che lascia che ClickUp BrainGPT esegua la scansione di grandi set di dati sui clienti, confronti i modelli di abbandono tra i vari gruppi e effettui una previsione delle tendenze di fidelizzazione utilizzando analisi basate sull'IA.

Parla invece di digitare: registra brevi resoconti o riflessioni post-riunione utilizzando registra brevi resoconti o riflessioni post-riunione utilizzando ClickUp Talk to Text in BrainGPT e convertili in note chiare e utilizzabili.

Trasforma le e-mail in azioni concrete: gestisci tutte le comunicazioni con i clienti tramite gestisci tutte le comunicazioni con i clienti tramite la funzione Email Project Management di ClickUp , in modo che ogni messaggio sia collegato a un piano di account attivo.

Collega il tuo stack tecnologico: effettua la sincronizzazione di CRM, help desk e piattaforme di analisi tramite effettua la sincronizzazione di CRM, help desk e piattaforme di analisi tramite le integrazioni di ClickUp per conservare tutte le informazioni sui clienti in un unico spazio di lavoro live.

Limiti di ClickUp

Le sue ampie opzioni di personalizzazione possono creare confusione all'inizio.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Una recensione su G2 condivide:

Adoro la versatilità di ClickUp e il fatto che il nostro team possa personalizzarlo per adattarlo a qualsiasi situazione: non è solo uno strumento di project management, ma un vero e proprio hub operativo per noi! Gestiamo tutto, dal lavoro dei clienti al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Ci piace anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!

Adoro la versatilità di ClickUp e il fatto che il nostro team possa personalizzarlo per adattarlo a qualsiasi situazione: non è solo uno strumento di project management, ma un vero e proprio hub operativo per noi! Gestiamo tutto, dal lavoro dei clienti al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Ci piace anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!

Guarda questo video per scoprire come utilizzare l'IA nel servizio clienti:

2. ChurnZero

tramite ChurnZero

ChurnZero raccoglie dati sull'utilizzo dei prodotti, punteggi di integrità e metriche di coinvolgimento in modo che il tuo team CS possa vedere cosa sta succedendo. Il software per il successo dei clienti invia messaggi mirati e crea automaticamente delle attività, così il tuo team non dovrà effettuare il monitoraggio manuale di centinaia di account.

Il sistema monitora l'attività dei clienti in tempo reale, segnalando gli account che richiedono un intervento prima che diventino un problema.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChurnZero

Identifica gli account che mostrano più segnali di rischio contemporaneamente con ChurnRescue per dare priorità a quelli che richiedono un intervento immediato.

Pianifica sondaggi NPS da distribuire in momenti specifici del ciclo di vita del cliente e indirizza le risposte ai membri del team appropriati.

Visualizza il coinvolgimento dei clienti attraverso la dashboard ChurnScores, che pondera i diversi comportamenti in base alla loro correlazione con la fidelizzazione.

Limiti di ChurnZero

Gli strumenti di dashboard e segmentazione risultano rigidi, con gli utenti frustrati da filtri "macchinosi" e un'interfaccia obsoleta.

Lo strumento di posta elettronica è poco sviluppato e non consente di creare e inviare grandi quantità di email personalizzate con il marchio aziendale.

Prezzi ChurnZero

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChurnZero

G2: 4,7/5 (oltre 1.485 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 125 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: quando gli utenti annullano l'abbonamento, non inviare un messaggio generico del tipo "Ci dispiace vederti andare via". Utilizza l'IA per identificare il motivo esatto (prezzo, complessità, mancanza di risultati) e offri una soluzione rapida, anche se ciò significa indirizzarli verso un piano più semplice.

3. Custify

tramite Custify

Custify si concentra sulle funzioni fondamentali per il successo dei clienti: monitoraggio degli account, valutazione dello stato di salute e adozione di misure adeguate. Aggrega i dati provenienti dal tuo CRM, dal servizio di supporto e dall'analisi dei prodotti, quindi ti mostra quali account richiedono attenzione e perché.

Ottieni un'interfaccia pulita che ha senso fin dal primo giorno, non dopo tre settimane di video di formazione. Lo strumento di analisi predittiva ti consente di creare flussi di lavoro per diversi segmenti di clientela, in modo che i tuoi account di azienda ricevano un trattamento di prima classe.

Le migliori funzionalità/funzioni di Custify

Filtra gli account utilizzando la vista Customer 360 che consolida i dettagli della sottoscrizione, le statistiche di utilizzo, i ticket di assistenza e la cronologia delle comunicazioni in un'unica schermata.

Applica la configurazione Health Score per ponderare fattori quali la frequenza di accesso, il grado di adozione delle funzionalità/funzioni e le interazioni con il supporto in base a ciò che predice l'abbandono.

Mappa il percorso dei clienti con punti di contatto automatizzati e punti di controllo manuali che si adattano in base alle risposte dei clienti con Playbook .

Automatizza le attività e aggiungi passaggi decisionali nei flussi di lavoro utilizzando CustifyAI.

Limiti di Custify

La sincronizzazione di Salesforce è buona, ma gli strumenti di nicchia (ad esempio Zendesk) presentano alcuni problemi.

Il design dello strumento risulta poco intuitivo per attività complesse e gli utenti segnalano problemi di scalabilità per le aziende.

Prezzi Custify

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Custify

G2: 4,7/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 120 recensioni)

🧠 Curiosità: molti modelli sofisticati di abbandono non riescono a tradursi in valore aziendale perché si concentrano su metriche di accuratezza come l'AUC, ma trascurano metriche di valutazione orientate al profitto, ad esempio: il costo dell'azione di fidelizzazione è giustificato dal valore del cliente fidelizzato? La ricerca evidenzia questa lacuna.

4. UserMotion

tramite UserMotion

UserMotion considera l'abbandono dal punto di vista del prodotto piuttosto che dal punto di vista della relazione. La piattaforma di fidelizzazione dei clienti analizza il modo in cui i clienti interagiscono con il tuo prodotto, quindi evidenzia gli account che mostrano segni di problemi o opportunità.

Invece di esaminare manualmente i dashboard di utilizzo, UserMotion assegna automaticamente un punteggio agli account e ti indica quali meritano attenzione in questo momento. Questo funziona particolarmente bene per le aziende orientate al prodotto, dove l'utilizzo è il motore di Tutto.

Le migliori funzionalità/funzioni di UserMotion

Mappa il percorso del cliente utilizzando le fasi del ciclo di vita che spostano automaticamente gli account tra le categorie man mano che i modelli di utilizzo evolvono.

Identifica il rischio di abbandono e il potenziale di upsell con uno screening multidimensionale dello stato di salute dei clienti.

Sfrutta i segnali di intenzione per assicurarti che il tuo lavoro richiesto sia concentrato sugli account con la massima priorità.

Limitazioni di UserMotion

La piattaforma richiede una solida infrastruttura di analisi dei prodotti per fornire valore.

Le sue opzioni di notifica personalizzate sembrano basilari per i team globali.

Prezzi UserMotion

Free

Starter: 199 $ al mese

Scala: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UserMotion

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Come calcolare e aumentare la fidelizzazione degli utenti

5. Qualtrics CustomerXM

Qualtrics CustomerXM analizza il feedback e il sentiment dei clienti e trasforma tali informazioni in piani d'azione. Il punto di forza di Qualtrics è l'elaborazione di grandi volumi di feedback qualitativi (risposte a sondaggi a risposta aperta, conversazioni di assistenza, menzioni sui social media) e l'individuazione di modelli che consentono di prevedere l'abbandono.

Il motore di analisi del testo legge migliaia di commenti e identifica temi ricorrenti, cambiamenti di opinione e punti critici specifici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qualtrics CustomerXM

Implementa il motore di analisi Text iQ per classificare migliaia di risposte aperte in temi trasversali a diversi gruppi di clienti.

Configura flussi di lavoro di follow-up a ciclo chiuso che assegnano automaticamente i casi a membri specifici del team quando le risposte al sondaggio soddisfano determinati criteri.

Esegui test statistici sui dati dei tuoi sondaggi per determinare quali fattori hanno la correlazione più forte con la fidelizzazione grazie a Stats iQ.

Limiti di Qualtrics CustomerXM

L'implementazione richiede risorse significative e spesso il supporto di servizi professionali.

Ritardi nel caricamento e malfunzionamenti di funzionalità/funzioni come i report rallentano gli utenti.

Prezzi di Qualtrics CustomerXM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qualtrics CustomerXM

G2: 4,3/5 (oltre 735 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 250 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: offri agli utenti di lunga data anteprime anticipate o opportunità di influenza, come la co-creazione di funzionalità/funzioni o la possibilità di fornire input sugli elementi della roadmap. Le persone rimangono dove si sentono apprezzate e valorizzate.

Errori comuni da evitare nella gestione dell'abbandono

Molti team cadono in trappole comuni che riducono la loro capacità di fidelizzare efficacemente i clienti. Diamo un'occhiata a queste trappole e a come evitarle.

Errore Perché succede Un approccio migliore Trattare tutti i casi di abbandono allo stesso modo Teams raggruppano insieme i casi volontari, involontari e i downgrade, distorcendo le metriche e mascherando i problemi alla radice. Classifica l'abbandono in base al tipo e al motivo (ad esempio, mancato pagamento, inadeguatezza del prodotto, passaggio alla concorrenza). Utilizza questa segmentazione per dare priorità alle soluzioni relative al prodotto o alla fidelizzazione con il maggiore impatto sui ricavi. Ignorare l'abbandono silenzioso Gli account che smettono di espandersi o di utilizzare funzionalità avanzate non vengono segnalati perché non sono ancora stati cancellati. Effettua il monitoraggio dei ricavi derivanti dall'espansione, della profondità delle funzionalità/funzioni e del coinvolgimento per postazione. Imposta avvisi per gli account che rimangono stabili per più di due trimestri senza nuove adozioni o upsell. I playbook di fidelizzazione non si evolvono I team utilizzano le stesse tattiche di rinnovo e successo in ogni fase del ciclo di vita, anche quando la maturità del prodotto e i profili dei clienti cambiano. Aggiorna i playbook ogni trimestre utilizzando i dati sui motivi dell'abbandono e le tendenze di utilizzo dei prodotti. Personalizza le strategie di rinnovo in base al segmento di clientela e alla fase del ciclo di vita.

🔍 Lo sapevi? I modelli avanzati di previsione dell'abbandono, come quelli che utilizzano tecniche di apprendimento ensemble, hanno raggiunto tassi di accuratezza superiori al 99% in alcuni settori, come quello delle telecomunicazioni.

Inverti la tendenza dell'abbandono con ClickUp

La fidelizzazione dei clienti ha successo quando ogni team comprende cosa mantiene i clienti coinvolti e agisce prima che i problemi si aggravino. Un piano d'azione chiaro contro l'abbandono aiuta i team a rimanere coordinati, a effettuare il monitoraggio dei segnali importanti e a trasformare il feedback in azioni che rafforzano la fedeltà.

ClickUp rende questo processo semplice e intuitivo.

Utilizza i dashboard per monitorare le tendenze di coinvolgimento, le automazioni per triggerare follow-up tempestivi e ClickUp Brain per ottenere informazioni utili che guidano decisioni più intelligenti. Tutti gli strumenti lavorano insieme per rafforzare le relazioni e mantenere l'interesse dei clienti.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Un buon tasso di abbandono per le aziende SaaS è solitamente inferiore al 5% al mese per le piccole imprese e inferiore all'1-2% al mese per quelle più grandi e consolidate. Un tasso di abbandono più basso significa che i clienti rimangono più a lungo e trovano valore nel prodotto.

Utilizza questa semplice formula: Tasso di abbandono = (Clienti persi durante un periodo ÷ Totale clienti all'inizio di quel periodo) x 100 Ad esempio, se inizi il mese con 1.000 clienti e ne perdi 50, il tuo tasso di abbandono è (50 ÷ 1.000) x 100 = 5%.

L'IA è in grado di analizzare i modelli di utilizzo, le interazioni con il supporto e il comportamento di pagamento per individuare i primi segni di insoddisfazione. Aiuta a identificare i clienti a rischio e suggerisce azioni proattive per evitare che abbandonino l'azienda.

È consigliabile esaminare i dati relativi all'abbandono mensilmente per il monitoraggio delle tendenze e trimestralmente per un'analisi più approfondita. Revisioni frequenti aiutano i team a rispondere rapidamente ai problemi prima che si aggravino.

L'abbandono volontario si verifica quando i clienti scelgono attivamente di annullare la loro sottoscrizione. D'altra parte, l'abbandono involontario si verifica a causa di pagamenti non andati a buon fine o problemi di fatturazione, non perché il cliente desiderasse abbandonare il servizio.

ClickUp aiuta i team di assistenza clienti a effettuare il monitoraggio dei rinnovi, dei feedback e del coinvolgimento in un unico posto. Con i dashboard di ClickUp, i team possono monitorare le tendenze di abbandono; le automazioni di ClickUp semplificano i follow-up; e i documenti di ClickUp organizzano le informazioni sui clienti per una migliore pianificazione della fidelizzazione.