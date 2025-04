Come calcolare e aumentare la fidelizzazione degli utenti

State esaminando il feedback degli utenti e un commento spicca: mi piace l'app, ma vorrei che potesse..."_ Vi rendete conto che è esattamente l'intuizione di cui avevate bisogno.

Momenti come questi, in cui si intravede ciò che conta davvero per gli utenti, gettano le basi per forti strategie di fidelizzazione.

Per capire come aumentare la fidelizzazione degli utenti non è sempre necessario aggiungere grandi e appariscenti funzionalità/funzione. Spesso sono i piccoli cambiamenti significativi, nascosti nei feedback e nel comportamento degli utenti, a fare la differenza.

In questo post esploreremo i modi per scoprire queste intuizioni cruciali e trasformarle in strategie per far tornare gli utenti. 🔄

TL;DR

Se vi state chiedendo come aumentare la fidelizzazione degli utenti, strumenti come ClickUp possono aiutarvi a monitorare, misurare e migliorare i lavori richiesti grazie alle loro funzionalità/funzione, tra cui Obiettivi, Dashboard, Automazioni, Integrazioni e Moduli

La fidelizzazione degli utenti misura la capacità di un'azienda di mantenere gli utenti impegnati e di tornare nel tempo, con un impatto diretto sulla crescita sostenibile

Le metriche chiave della fidelizzazione degli utenti includono il tasso di abbandono e il valore della vita del cliente (CLV)

Un'elevata fidelizzazione degli utenti riduce i costi di acquisizione, aumenta i ricavi e crea clienti personalizzati

Le strategie efficaci per aumentare la fidelizzazione dei clienti includono l'ottimizzazione dell'onboarding, la personalizzazione dell'esperienza utente e l'aggiornamento regolare delle funzionalità/funzione

Comprendere la fidelizzazione degli utenti

La fidelizzazione dell'utente è la capacità di un'azienda di mantenere i propri clienti impegnati e di farli ritornare nel tempo. Svolge un ruolo cruciale nel guidare una crescita sostenibile, in quanto la fidelizzazione dei clienti esistenti è spesso più conveniente dell'acquisizione di nuovi clienti.

Un alto tasso di fidelizzazione indica che gli utenti trovano valore nel vostro prodotto o servizio, il che ha un impatto diretto sull'esito positivo a lungo termine.

Diverse metriche chiave aiutano a misurare la fidelizzazione degli utenti e valutare la salute della vostra azienda quando imparate come aumentare la fidelizzazione degli utenti:

Tasso di fidelizzazione dei clienti (CRR): Questa metrica mostra la percentuale di utenti che continuano a utilizzare il vostro prodotto dopo un periodo specifico. Ad istanza, se avete iniziato con 100 utenti e 75 rimangono dopo un mese, il vostro tasso di ritenzione è del 75%

Questa metrica mostra la percentuale di utenti che continuano a utilizzare il vostro prodotto dopo un periodo specifico. Ad istanza, se avete iniziato con 100 utenti e 75 rimangono dopo un mese, il vostro tasso di ritenzione è del 75% Tasso di abbandono: Valuta la percentuale di utenti che smettono di utilizzare il prodotto in un determinato periodo di tempo. Un tasso di abbandono del 25% significa che avete perso il 25% dei vostri utenti, con la valutazione della necessità di migliorare i lavori richiesti

Valuta la percentuale di utenti che smettono di utilizzare il prodotto in un determinato periodo di tempo. Un tasso di abbandono del 25% significa che avete perso il 25% dei vostri utenti, con la valutazione della necessità di migliorare i lavori richiesti Valore di vita del cliente (CLV): stima quanto un cliente spenderà nel corso della sua relazione con il vostro marchio. Ad esempio, se un utente si abbona al vostro servizio per $$$a al mese per 12 mesi, il suo CLV è di $120

stima quanto un cliente spenderà nel corso della sua relazione con il vostro marchio. Ad esempio, se un utente si abbona al vostro servizio per $$$a al mese per 12 mesi, il suo CLV è di $120 Punteggio del promotore netto (NPS): L'NPS misura la fedeltà del cliente chiedendo quanto gli utenti siano propensi a raccomandare il vostro prodotto. Ad esempio, se il 60% degli intervistati assegna un punteggio di 9-10 (promotori) e il 10% assegna un punteggio di 0-6 (detrattori), il vostro NPS sarà del 50%. Un NPS elevato riflette una forte soddisfazione dei clienti

L'NPS misura la fedeltà del cliente chiedendo quanto gli utenti siano propensi a raccomandare il vostro prodotto. Ad esempio, se il 60% degli intervistati assegna un punteggio di 9-10 (promotori) e il 10% assegna un punteggio di 0-6 (detrattori), il vostro NPS sarà del 50%. Un NPS elevato riflette una forte soddisfazione dei clienti Utenti attivi (DAU/MAU): Gli utenti attivi giornalieri (DAU) e gli utenti attivi mensili (MAU) mostrano quanti utenti si impegnano attivamente con il vostro prodotto. Se avete 500 utenti che si impegnano quotidianamente e 2.000 mensilmente, i vostri DAU e MAU saranno rispettivamente 500 e 2.000

Gli utenti attivi giornalieri (DAU) e gli utenti attivi mensili (MAU) mostrano quanti utenti si impegnano attivamente con il vostro prodotto. Se avete 500 utenti che si impegnano quotidianamente e 2.000 mensilmente, i vostri DAU e MAU saranno rispettivamente 500 e 2.000 Tasso di acquisto ripetuto: Questo monitoraggio indica la frequenza con cui i clienti ritornano per effettuare ulteriori acquisti. Ad esempio, se 40 clienti su 100 effettuano un secondo acquisto, il vostro tasso di acquisto ripetuto è del 40%

Perché la fidelizzazione degli utenti è importante

La fidelizzazione degli utenti è un fattore chiave per l'esito positivo a lungo termine di qualsiasi prodotto o servizio.

Quando gli utenti continuano a tornare, significa che trovano valore in ciò che offrite, sia per le prestazioni costanti, sia per la riunione delle esigenze, sia per l'esperienza positiva.

Alti tassi di fidelizzazione dei clienti riducono i costi di marketing e di acquisizione, in quanto le aziende non devono spendere tanto per far tornare gli utenti. Inoltre, aumentano il CLV, il che significa maggiori entrate senza dover continuamente inseguire nuovi clienti.

In definitiva, la fidelizzazione degli utenti migliora la fidelizzazione del cliente trasformando gli utenti in sostenitori, più propensi a segnalare altri utenti.

Ritenzione dell'utente vs. abbandono

La retention e il churn degli utenti sono due facce della stessa medaglia. La retention misura la capacità di mantenere gli utenti, mentre il churn mostra quanti ne avete persi. Ecco come si confrontano:

Metriche | Ritenzione degli utenti | Cancellazione |

| ---------------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |

| Definizione | Percentuale di utenti che continuano a usare il vostro prodotto | Percentuale di utenti che smettono di usare il prodotto |

| Obiettivi | Aumentare il numero di utenti che ritornano | Ridurre il numero di utenti persi |

| Focus | Migliorare il coinvolgimento e la soddisfazione | Identificare le ragioni per cui gli utenti abbandonano il prodotto |

| Impatto sulla crescita | Porta a una crescita sostenibile ed efficace dal punto di vista dei costi | Segnala la necessità di migliorare il prodotto o il servizio |

Ritenzione dell'utente vs. abbandono

Chiave di lettura:

Vediamo i nostri clienti come ospiti invitati a una festa, e noi siamo i padroni di casa. Il nostro compito è quello di rendere ogni aspetto importante dell'esperienza del cliente un po' migliore

Jeff Bezos, presidente esecutivo di Amazon

**Che cosa si considera un buon tasso di fidelizzazione?

Un buon tasso di fidelizzazione dei clienti dipende dal settore e dal tipo di prodotto o servizio offerto.

Ad esempio, nel settore SaaS, un tasso di fidelizzazione dell'85% o superiore è considerato forte, mentre per le aziende di eCommerce un buon tasso di fidelizzazione può essere compreso tra il 40-60%, a seconda del ciclo di vita del prodotto.

È essenziale confrontare i tassi di fidelizzazione dei clienti con i benchmark del settore, ma l'aspetto più importante è migliorare i propri nel tempo.

Suggerimento: Per misurare il tasso di fidelizzazione dei clienti L'esito positivo dei clienti SaaS , si concentra su metriche come l'adozione del prodotto, la frequenza d'uso e la soddisfazione del cliente (CSAT).

Strategie per aumentare la fidelizzazione degli utenti

Una cosa è far entrare gli utenti, ma la magia sta nel mantenerli. Ecco alcune strategie che vi aiuteranno a ad aumentare la fidelizzazione dei clienti se state cercando i modi migliori per aumentare la fidelizzazione degli utenti. 📈

1. Ottimizzare l'onboarding

L'esperienza iniziale degli utenti con la vostra produttività è fondamentale. Ottimizzare l'onboarding aiuta gli utenti a capire rapidamente come massimizzare il valore offerto dal vostro prodotto.

Un'esperienza di onboarding fluida riduce l'attrito e aumenta le probabilità di ritorno degli utenti.

Puntate sulla chiarezza e sulla semplicità. Guidate gli utenti attraverso le funzionalità/funzione essenziali senza sovraccaricarli. Utilizzate tooltip, tutorial in-app e brevi video per evidenziare le funzioni chiave. L'obiettivo è aiutare gli utenti a sentirsi sicuri nella navigazione dell'app, aumentando la probabilità di continuare a usarla.

Inoltre, chiedete informazioni minime durante l'onboarding. Ridurre il numero di campi e passaggi aiuta a migliorare la conversione e a diminuire le probabilità di abbandono.

Leggi anche: Esperienza del cliente vs. esperienza dell'utente: Differenze chiave

2. Personalizzazione e segmentazione degli utenti

Gli approcci standard non sempre funzionano quando si tratta di fidelizzare i clienti.

La personalizzazione e la segmentazione degli utenti consentono di rispondere a esigenze, comportamenti e preferenze specifiche, facendoli sentire valorizzati e compresi.

Segmentate gli utenti in base alla loro attività o al loro comportamento.

Ad esempio, gruppi separati per i nuovi utenti, per quelli attivi e per quelli che non si sono impegnati di recente consentono una comunicazione più mirata. La personalizzazione dei messaggi e dei contenuti per ciascun gruppo può aumentare il coinvolgimento.

Offrite raccomandazioni personalizzate in base ai comportamenti o alle preferenze che avete avuto in passato. Più il vostro prodotto è personalizzato per ogni utente, più è probabile che rimanga fedele.

Esempio: Spotify personalizza le esperienze dei singoli utenti con playlist come "Discover Weekly" e "Release Radar", offrendo raccomandazioni basate sulle abitudini di ascolto. Funzionalità/funzione come "Spotify Wrapped" evidenziano le preferenze musicali personali, mentre gli aggiornamenti sulle nuove uscite e sugli eventi mantengono freschi i contenuti.

3. Aggiornare regolarmente le funzionalità/funzione e aggiungere contenuti di valore

Un prodotto che non si evolve rischia di diventare stantio.

Aggiornamenti regolari mantengono gli utenti impegnati, rafforzando il fatto che il prodotto è in costante miglioramento. Concentratevi sul perfezionamento delle funzionalità/funzione esistenti, affrontando i punti dolenti degli utenti e aggiungendone di nuove che migliorino l'esperienza dell'utente.

Contenuti come post sul blog, tutorial o rilasci di funzionalità/funzione possono tenere impegnati gli utenti. Assicuratevi che i contenuti siano pertinenti alle esigenze degli utenti e che aggiungano valore tangibile. Prestate attenzione ai feedback per identificare le aree di miglioramento e affrontare i problemi prima che portino alla rinuncia.

Aggiornamenti regolari indicano che la soddisfazione dell'utente è una priorità, il che contribuisce ad aumentare la fidelizzazione dei clienti.

Esempio: ClickUp rilascia nuove funzionalità/funzione e coinvolge attivamente gli utenti attraverso email che annunciano questi aggiornamenti, assicurando che tutti rimangano nel giro. Inoltre, dà voce agli utenti consentendo loro di votare le nuove funzionalità direttamente attraverso l'opzione "Vota le nuove funzionalità" della loro app mobile.

4. Sfruttare le notifiche push e le email con saggezza

Le notifiche push e le email sono strumenti potenti se usati correttamente.

Notifiche tempestive e pertinenti possono promemoria per gli utenti del valore del vostro prodotto senza diventare invadenti.

Per le notifiche push, inviate aggiornamenti importanti per gli utenti, come offerte speciali, aggiornamenti di funzionalità o promemoria. Tenete sotto controllo la frequenza per evitare di sovraccaricare gli utenti. Troppe notifiche possono indurre gli utenti a disattivarle o a smettere di usare il prodotto.

Le email sono ugualmente efficaci se utilizzate per comunicazioni personalizzate comunicazione personalizzata con il cliente . Inviare messaggi personalizzati, come aggiornamenti di funzionalità o raccomandazioni basate sull'attività dell'utente.

Ogni email deve fornire un valore chiaro e includere un forte invito all'azione.

📌 Esempio: Duolingo, l'app per l'apprendimento delle lingue, invia notifiche push che promemoria gli utenti per completare le lezioni giornaliere, aiutandoli a rimanere in linea con i loro obiettivi di apprendimento. Utilizza anche le email per fornire aggiornamenti personalizzati, come report sugli stati di avanzamento o sui traguardi raggiunti, incoraggiando gli utenti a continuare a imparare.

Chiave di lettura:

C'è un solo capo. Il cliente. E può licenziare tutti i dipendenti dell'azienda, dal presidente in giù, semplicemente spendendo i suoi soldi altrove.

Sam Walton, fondatore di Walmart

5. Incoraggiare il feedback e il coinvolgimento degli utenti

Il feedback degli utenti fornisce indicazioni preziose su ciò che gli utenti amano, su ciò che li frustra e sui miglioramenti che possono essere apportati.

Incoraggiate gli utenti a fornire un feedback attraverso sondaggi, prompt in-app o pulsanti di feedback.

Agire sui feedback dimostra agli utenti che il loro contributo è importante. Quando vedono cambiamenti significativi risultanti dai loro suggerimenti, è più probabile che rimangano fedeli.

Impegnarsi con gli utenti, rispondendo ai commenti, riconoscendo i feedback o coinvolgendoli nello sviluppo del prodotto, favorisce la fiducia e il senso di comunità.

Esempio: Adobe Creative Cloud raccoglie input attraverso prompt in-app, sondaggi e un portale di feedback per i clienti, e spesso implementa i suggerimenti popolari negli aggiornamenti. Inoltre, favorisce la comunità coinvolgendo gli utenti sui social media e attraverso il Community Forum, dove gli utenti possono condividere idee e mettersi in contatto con gli esperti Adobe.

6. Implementazione di un programma di fidelizzazione dei clienti

Un programma di fidelizzazione premia gli utenti per il loro impegno costante.

Offrire incentivi che risuonano con gli utenti, come sconti, accessi speciali o contenuti esclusivi, può aumentare significativamente la fidelizzazione.

I programmi di fidelizzazione fanno sentire gli utenti in valore e incoraggiano l'attività continua. Un sistema a punti, in cui gli utenti guadagnano premi in base all'utilizzo o agli acquisti, funziona bene. I premi graduali motivano gli utenti a impegnarsi più a fondo con la produttività.

Questi programmi aumentano la fidelizzazione e contribuiscono a migliorare il valore della vita, creando una situazione vantaggiosa sia per l'azienda che per i clienti abituali.

Esempio: Il programma Beauty Insider di Sephora è un esempio di programma di fidelizzazione efficace. I membri guadagnano punti a ogni acquisto, che possono riscattare per ottenere premi esclusivi come campioni di prodotti ed elementi in edizione limitata.

**Da fare: il programma Beauty Insider di Sephora è un esempio di fidelizzazione efficace per i clienti, che guadagnano punti ad ogni acquisto, da riscattare con premi esclusivi come campioni di prodotti e articoli in edizione limitata

I clienti che ritornano e sono soddisfatti tendono a acquistare più frequentemente e spendono di più di quelli nuovi. Avendo sperimentato in prima persona il valore di un prodotto o di un servizio, sono motivati a tornare con costanza.

Monitoraggio e misurazione dell'esito positivo della fidelizzazione

Quando si parla di fidelizzazione degli utenti, sapere cosa funziona (e cosa no) è fondamentale. Monitorare e misurare l'esito positivo della fidelizzazione consente di visualizzare chiaramente come gli utenti si impegnano con il prodotto nel corso del tempo e aiuta a determinare come aumentare la fidelizzazione degli utenti.

Discutiamo gli strumenti e le tecniche per aiutarvi a misurare ciò che conta e a mettere a punto le vostre strategie di fidelizzazione dei clienti. 🧑‍🏫

Metriche chiave per la misurazione della fidelizzazione

Se volete aumentare la fidelizzazione degli utenti, dovete disporre delle metriche giuste e sapere come calcolarle. Vediamo come misurare ciascuna di esse. 🧮

Tasso di fidelizzazione dei clienti (CRR)

Per calcolare il CRR:

Selezionare una coorte di utenti (ad esempio, gli utenti che si sono iscritti a gennaio)

Misurare il numero di utenti di quel gruppo che sono ancora attivi dopo un determinato periodo (ad esempio 30, 60 o 90 giorni)

Utilizzare questa formula:

Tasso di ritenzione = (Numero di utenti attivi alla fine del periodo / Totale utenti all'inizio del periodo) x 100

Tasso di abbandono

Per calcolare il tasso di abbandono:

Identificare il numero di utenti che hanno smesso di usare il prodotto entro un determinato periodo di tempo

Utilizzare questa formula:

Tasso di abbandono = (Utenti persi durante il periodo / Utenti totali all'inizio del periodo) x 100

📖 Leggi anche: Come costruire un modello di previsione di abbandono: Una guida completa

Valore di vita del cliente (CLV)

Calcolare il CLV con questa formula:

CLV = Reddito medio per utente (ARPU) x Durata media della vita dell'utente

Conoscere il CLV consente di determinare quanto investire nella fidelizzazione dei clienti, assicurando che le risorse siano spese in modo oculato.

4. Punteggio promotore netto (NPS)

Per calcolare l'NPS:

Sondaggio su una scala da 0 a 10 sulla probabilità che i clienti raccomandino il vostro prodotto

Sottrarre la percentuale di detrattori (coloro che valutano da 0 a 6) dalla percentuale di promotori (coloro che valutano da 9 a 10)

NPS = _% dei promotori - % dei detrattori

5. Utenti attivi (DAU/MAU)

Per calcolare il rapporto DAU/MAU, misurate il numero di utenti attivi quotidianamente (DAU) o mensilmente (MAU).

Rapporto DAU/MAU = DAU / MAU

Un rapporto superiore a 0,2 (o al 20%) indica un buon coinvolgimento degli utenti.

6. Valutazione degli acquisti ripetuti

Per calcolare il tasso di acquisto ripetuto:

Identificare il numero di clienti che hanno effettuato più di un acquisto in un determinato periodo

Dividerlo per il numero totale di clienti nello stesso periodo

Tasso di acquisto ripetuto = (Numero di clienti ripetuti / Clienti totali) x 100

Strumenti per il monitoraggio della fidelizzazione degli utenti

Il monitoraggio della fidelizzazione degli utenti richiede la giusta combinazione di strumenti e tecniche. Questi strumenti aiutano a monitorare il coinvolgimento, a identificare le tendenze e a ottimizzare le strategie per garantire una fedeltà a lungo termine.

Esploriamo gli strumenti chiave, iniziando dal Il software per l'assistenza clienti ClickUp progettato per migliorare la fidelizzazione e snellire i processi.

Obiettivi ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Obiettivi-6-1400x935.png Obiettivi di ClickUp: Rendere la fidelizzazione dei clienti importante per tutti i membri del team con dei traguardi /$$$img/

Monitorate lo stato di fidelizzazione dei clienti e allineate il vostro team con gli obiettivi ClickUp personalizzati

Il monitoraggio degli obiettivi di fidelizzazione a lungo termine inizia con Obiettivi ClickUp . Aiutano a definire oggetti chiari, sia che si tratti di ridurre i tassi di abbandono, aumentare il numero di utenti attivi o migliorare il CLV.

Con gli Obiettivi, potete facilmente fissare traguardi misurabili, monitorare lo stato e assicurarvi che le vostre strategie di fidelizzazione rimangano focalizzate e attuabili.

Per esempio, potete fissare un obiettivo per aumentare il tasso di acquisti ripetuti del 20% nel prossimo trimestre e collegarlo alle attività pertinenti, in modo da mantenere il team allineato sulle priorità.

Dashboard ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Dashboards-6.png Visualizzare i dati di retention in tempo reale con le dashboard ClickUp completamente personalizzabili: come aumentare la retention dell'utente /$$$img/

Visualizzare i dati di retention in tempo reale con le dashboard ClickUp completamente personalizzabili ClickUp Dashboard forniscono una panoramica in tempo reale di indicatori di performance chiave dell'esperienza del cliente (KPI), che aiutano a visualizzare le tendenze e a monitorare lo stato della retention.

Le schede personalizzate semplificano il calcolo e la visualizzazione dei grafici del tasso di retention, delle tendenze di abbandono e delle informazioni sul coinvolgimento dei clienti, tutto in un unico posto. Questa visualizzazione centralizzata semplifica il processo decisionale e garantisce che le strategie di retention siano basate sui dati.

Ad esempio, è possibile aggiungere una scheda per monitorare gli utenti che ritornano nel tempo o per monitorare l'esito positivo di una recente campagna di fidelizzazione.

Le dashboard di ClickUp ci hanno cambiato la vita, perché ora abbiamo una vera e propria visualizzazione in tempo reale di ciò che sta accadendo. Possiamo vedere facilmente il lavoro completato e quello in corso (WIP)

Teresa Sothcott, Manager, PMO di VMware

Automazioni ClickUp

La coerenza è fondamentale per le strategie di conservazione, e Automazioni di ClickUp garantiscono flussi di lavoro standardizzati, fluidi ed efficienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Automations-1.png Automazioni ClickUp: Il modo migliore per fidelizzare i clienti: come aumentare la fidelizzazione degli utenti /$$$img/

Semplificare i flussi di lavoro per la fidelizzazione e ridurre il lavoro manuale con le Automazioni ClickUp

È possibile automatizzare attività ripetitive come il follow-up degli utenti inattivi o la categorizzazione delle risposte ai feedback. Questo riduce al minimo il lavoro manuale, permettendo al team di concentrarsi sulla creazione di esperienze utente significative.

Ad esempio, è possibile impostare l'automazione per attivare notifiche per le attività in ritardo o assegnare i follow-up dei feedback a membri specifici del team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/work-assignments.png Impostare le Automazioni ClickUp attive per semplificare le impostazioni del lavoro /$$$img/

Impostare le Automazioni ClickUp attive per semplificare le assegnazioni di lavoro

Questi piccoli miglioramenti hanno un impatto significativo su gestione del ciclo di vita del cliente .

_Ha sicuramente semplificato la nostra produttività, e gran parte di questo è merito di tutte le diverse integrazioni e ClickApp che ClickUp offre. Le automazioni che ci semplificano la vita e ci permettono di concentrarci sui progetti in corso sono davvero vantaggiose per noi e per l'intera azienda"

Daniel Zacks, Responsabile delle operazioni di marketing di Kryon

Integrazioni ClickUp

Raccogliere feedback da più canali è essenziale per capire le esigenze degli utenti e Integrazioni di ClickUp rendono facile il consolidamento di questi dati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Integrations-2-1400x845.png Aggiungete ai vostri strumenti preferiti le integrazioni di ClickUp per mantenere i dati e gli approfondimenti sui clienti in un unico luogo: come aumentare la fidelizzazione degli utenti /$$$img/

Aggiungete ai vostri strumenti preferiti le integrazioni di ClickUp per mantenere i dati e gli approfondimenti dei clienti in un unico posto

Che si tratti di connessione con strumenti di sondaggio, CRM o piattaforme di analisi, le integrazioni consentono di ottimizzare la raccolta e l'analisi dei feedback.

Ad esempio, l'integrazione di ClickUp con gli strumenti di supporto clienti consente di acquisire i feedback dai ticket o dalle chat, mentre gli strumenti di sondaggio possono incanalare le risposte degli utenti direttamente nei vostri flussi di lavoro. Questo approccio centralizzato garantisce che nessun feedback venga trascurato.

Forme ClickUp

La raccolta di feedback da parte degli utenti non deve sembrare un lavoro faticoso, né per voi né per i vostri utenti. Moduli ClickUp consente di creare facilmente canali di feedback che si adattano ai flussi di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Forms-2-1400x935.png Raccogliere i feedback degli utenti senza sforzo e trasformarli in attività di ClickUp Form: come aumentare la fidelizzazione dell'utente /$$$img/

Raccogliere i feedback degli utenti senza fatica e trasformarli in attività di ClickUp Form: come aumentare la fidelizzazione dell'utente

Un utente suggerisce una nuova funzionalità/funzione o indica qualcosa che vorrebbe cambiare. Il loro feedback si trasforma immediatamente in un'attività di ClickUp, pronta per essere esaminata dal vostro team.

Nessun passaggio in più, nessuno strumento da utilizzare: solo input chiari che portano a decisioni migliori.

Pro Tip: Sentire in prima persona come la vostra soluzione vi ha aiutato può fornire informazioni preziose e contribuire a rafforzare la vostra reputazione. Chiedete ai client di rilasciare testimonianze per facilitare il compito.

Strumenti di analisi consigliati

Mentre ClickUp copre le esigenze operative, gli strumenti di analisi specializzati forniscono approfondimenti sul comportamento degli utenti.

Considerate questi strumenti per misurare le prestazioni di fidelizzazione:

Google Analytics: Analizza il comportamento degli utenti su piattaforme web e mobili

Analizza il comportamento degli utenti su piattaforme web e mobili Mixpanel: Monitora le tendenze del coinvolgimento e identifica i punti di caduta

Monitora le tendenze del coinvolgimento e identifica i punti di caduta Amplitude: Ottiene approfondimenti sui percorsi degli utenti e sulle interazioni con i prodotti

Ottiene approfondimenti sui percorsi degli utenti e sulle interazioni con i prodotti Hotjar: Comprendere il comportamento degli utenti attraverso heatmap, registrazioni di sessioni e sondaggi

Bonus: Prova software per l'esito positivo del cliente per monitorare la salute dei clienti e coinvolgere in modo proattivo gli utenti.

Imprudenze comuni da evitare nei lavori richiesti per la fidelizzazione degli utenti

Anche le migliori strategie di fidelizzazione degli utenti possono fallire se si commettono errori evitabili quando si impara ad aumentare la fidelizzazione degli utenti.

Ecco alcune trappole comuni che possono allontanare gli utenti. 📉

Ignorare il feedback degli utenti

Gli utenti spesso condividono informazioni preziose sulle loro esigenze e frustrazioni. Ignorare questo feedback può farli sentire non apprezzati e disconnessi dal vostro prodotto.

Raccogliete, analizzate e agite regolarmente per dimostrare agli utenti il valore dei loro suggerimenti.

Chiave di lettura:

Il primo passaggio per superare le aspettative dei clienti è conoscerle.

Roy H. Williams, autore

Sovraccarico di notifiche per gli utenti

Le notifiche devono informare, non irritare. Gli avvisi costanti su aggiornamenti minori o offerte irrilevanti possono sovraccaricare gli utenti, portando alla frustrazione e all'abbandono dell'app.

Concentratevi sulla qualità piuttosto che sulla quantità, assicurandovi che ogni notifica fornisca un valore autentico.

Non fornire una chiara proposta di valore

Una proposta di valore forte aiuta gli utenti a capire perché il vostro prodotto vale il loro tempo. Quando questa non è chiara, gli utenti potrebbero faticare a capire i vantaggi di rimanere.

Siate coerenti nel comunicare i vantaggi unici del vostro prodotto e fateli valere.

Suggerimento: Per migliorare la centralità del cliente dopo la risoluzione dei problemi o l'implementazione delle modifiche, è sempre necessario un follow-up. Chiedete ai clienti se sono soddisfatti della soluzione e se hanno bisogno di qualcos'altro, dimostrando che la loro esperienza continua è importante per voi.

Non affrontare i problemi tecnici

Frequenti bug, crash o tempi di caricamento lenti possono mettere a dura prova la pazienza degli utenti. Se i problemi tecnici non vengono risolti, gli utenti potrebbero abbandonare del tutto il vostro prodotto.

Date priorità alla risoluzione dei problemi in tempi brevi per mantenere la fiducia e la soddisfazione degli utenti.

Leggi anche: 10 software KPI gratis per il monitoraggio degli indicatori di prestazione chiave

Utilizzare ClickUp per tenere gli utenti attaccati

La fidelizzazione dei clienti non è un lavoro richiesto una tantum, ma un processo continuo di connessione con i clienti, di risposta alle loro esigenze e di adattamento ai loro feedback.

Quando ci si concentra sulla creazione di un valore reale per i clienti, ci si predispone per un esito positivo a lungo termine.

Se state cercando di aumentare la fidelizzazione degli utenti o di ottimizzare la vostra strategia di fidelizzazione, ClickUp può aiutarvi. Con le sue potenti funzionalità/funzione per il monitoraggio degli obiettivi, l'automazione delle attività e la raccolta dei feedback, ClickUp semplifica l'impegno e la soddisfazione dei vostri utenti. Provate gratuitamente ClickUp oggi.