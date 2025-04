I migliori modelli di report commerciali in Excel gratuiti per migliorare la gestione delle vendite

La gestione commerciale comporta diverse attività, dal mantenimento dell'igiene e dell'accuratezza dei dati all'analisi delle metriche e degli indicatori di performance chiave (KPI). La reportistica di queste informazioni in rapporti commerciali informativi è fondamentale per questo esercizio.

Tuttavia, la creazione di una reportistica commerciale da zero richiede molto tempo ed è un'operazione eccessiva quando si devono gestire diversi dati sulle vendite, come le prestazioni, le previsioni e le analisi, Reportistica CRM ecc.

Un modello di reportistica commerciale è una soluzione semplice ed efficiente per i responsabili delle vendite. Offre una struttura semplice e pronta all'uso che consente di acquisire e analizzare i dati commerciali con il minimo lavoro richiesto.

Dal monitoraggio delle vendite giornaliere alla previsione del volume delle vendite, abbiamo diversi modelli di rapporti di vendita per iniziare! E soprattutto, sono tutti gratis da usare e personalizzare. Quindi, tuffiamoci!

Che cos'è un modello di rapporto commerciale?

Un modello di rapporto sulle vendite è un documento pre-progettato che aiuta a organizzare e presentare i dati commerciali in un formato strutturato. È un quadro di riferimento per il monitoraggio, l'analisi e la reportistica delle metriche commerciali chiave, come il fatturato, il numero di unità vendute, le informazioni sui clienti e le prestazioni di vendita, per un periodo ben definito.

Standardizza il processo di reportistica commerciale, rendendolo più coerente e più facile per i team o i rappresentanti commerciali monitorare le tendenze, tracciare le prestazioni e prendere decisioni informate.

Allo stesso tempo, sono abbastanza personalizzabili e flessibili da adattarsi alle vostre esigenze aziendali.

Cosa rende un buon modello di reportistica commerciale?

Un buon modello di reportistica sulle vendite va oltre l'aiuto nel monitoraggio delle vendite: è un'integrazione all-in-one che fornisce una rapida panoramica di informazioni importanti come KPI, vendite nette e profitti per ottenere informazioni utili.

Ecco un rapido sguardo all'anatomia completa di un buon modello di report commerciale:

Layout cancellato e logico per la rappresentazione dei dati commerciali

Campi personalizzabili per le diverse esigenze aziendali

Estetica del design e aiuti visivi come grafici e diagrammi per semplificare i dati e l'analisi

Calcoli accurati e automatizzati per approfondimenti rapidi e in tempo reale

Monitoraggio delle prestazioni in diversi periodi (giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale e annuale)

Strumenti di previsione per prevedere l'andamento futuro delle vendite commerciali e guidare il processo di sviluppopiano commerciale Riepiloghi/riassunti digeribili e ripartizioni dettagliate delle attività commerciali a supporto di un processo decisionale informato

Allineamento con gli obiettivi aziendali più ampi per influenzare la strategia commerciale complessiva

Top 6 Modelli di reportistica commerciale in Excel gratis

Ora che avete capito cosa rende un buon rapporto di vendita un modello di reportistica commerciale , esploriamo alcuni modelli gratis per Microsoft Excel e Fogli Google che soddisfano i criteri.

1. Modello di reportistica commerciale di Salesflare

via Vendite flash Il modello di reportistica commerciale di Salesflare è la soluzione che fa per voi se volete un modo semplice ed efficace per monitorare i dati sulle vendite. Il suo layout chiaro mette in evidenza le metriche chiave delle prestazioni come leads, vendite totali e ricavi, rendendo più facile l'identificazione di tendenze e schemi.

Misurare l'imbuto commerciale per tenere traccia delle previsioni e mantenere l'accuratezza delle informazioni. Con un'idea chiara del ciclo commerciale e dei fattori più importanti, potrete orientare la vostra strategia con decisioni ben informate.

🎯 Perché vi piacerà

Organizza e visualizza i dati in un formato di facile comprensione

Evidenzia i KPI cruciali per una rapida analisi

Si adatta alle esigenze di una piccola azienda o di un team commerciale di grandi dimensioni

🏅 Casi d'uso ideali

Utilizzatelo per monitorare settimanalmente o mensilmente le prestazioni commerciali complessive del vostro team

Il suo design intuitivo lo rende perfetto per una soluzione senza fronzoli per monitorare le metriche commerciali

2. Modello di reportistica sulle prestazioni commerciali di WPS

via Modello WPS Questo modello di reportistica commerciale WPS in Excel ha due scopi. In primo luogo, monitora i dati commerciali nelle diverse fasi del processo di vendita dell'imbuto commerciale ed evidenzia le aree di miglioramento. In secondo luogo, monitora le prestazioni dei singoli team commerciali.

Con sezioni dettagliate sul volume commerciale per dipendente, regione e prodotto, questo modello offre una visione granulare di ciò che funziona e di ciò che non funziona. Inoltre, i grafici integrati offrono una visualizzazione dei dati, fornendo un quadro più chiaro delle prestazioni commerciali complessive.

🎯 Perché ti piacerà

Suddividete le prestazioni commerciali in base a diverse variabili, come prodotti multipli, team, regioni, ecc.

Includere grafici e diagrammi per rivedere i dati commerciali rispetto agli obiettivi di vendita

Ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni commerciali in base a parametri come le vendite effettive, il fatturato del prodotto, le transazioni chiuse e altre metriche per un processo decisionale più preciso

🏅 Casi d'uso ideali: Questo modello è perfetto per lo Zoom e la valutazione delle prestazioni dei team e dei singoli rappresentanti commerciali. Inoltre, è particolarmente utile per la gestione delle prestazioni e per le revisioni trimestrali

3. Modello di reportistica commerciale trimestrale di Microsoft

via Microsoft Come indica il nome, il modello di Report trimestrale sulle vendite di Microsoft monitora le vendite commerciali nell'arco di un trimestre. Aiuta a confrontare le prestazioni in periodi diversi, a identificare le tendenze e a prevedere le vendite future.

Con uno spazio dedicato che fornisce una ripartizione dei ricavi commerciali, delle spese e dell'acquisizione dei clienti, questo modello è il migliore se si desidera esplorare in dettaglio i dati finanziari trimestrali.

🎯 Perché ti piacerà

Tracciate le prestazioni trimestrali con campi personalizzati che offrono una ripartizione delle metriche chiave

Eseguire un'analisi comparativa approfondita di diversi trimestri

Incorporare spunti visivi di facile comprensione sotto forma di grafici e tabelle

Casi d'uso ideali: Per monitorare e analizzare i dati commerciali trimestrali, in particolare quando si tratta di confronti anno su anno o trimestre su trimestre

4. Modello di previsione commerciale di HubSpot

via HubSpot Il modello di previsione delle vendite di HubSpot aiuta a prevedere i ricavi e i volumi commerciali futuri per un periodo specifico sulla base di dati storici. Questa previsione aiuta l'allocazione delle risorse e il piano finanziario.

Il modello suddivide le vendite previste per membro del team, regione o prodotto, aiutandovi a pianificare in modo mirato e in linea con gli obiettivi aziendali.

🎯 Perché vi piacerà

Esecuzione di previsioni commerciali flessibili per team, regione o prodotto

Proiettare le vendite future per un periodo specifico utilizzando i dati delle prestazioni passate

Eseguire una gestione strategica delle risorse e un piano finanziario prudente

Casi d'uso ideali

Perfetto per la previsione delle tendenze commerciali future per un processo decisionale e una gestione delle risorse più intelligenti

Quando i report commerciali che ne risultano sono integrati con altri strumenti quali modelli di pipeline commercialeaiuta a gestire lo stato di avanzamento dei lead e i tassi di conversione

5. Modulo di reportistica commerciale giornaliera by Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss19-1-1400x907.png Modulo per la relazione commerciale giornaliera da Template.net /%img/

via Modello.net Questo modello di modulo Excel di reportistica commerciale giornaliera di Template.net aiuta a monitorare le prestazioni giornaliere in un formato semplice e strutturato. È il più adatto per il monitoraggio delle operazioni di vendita giornaliere e per fornire informazioni sui dati commerciali, sui flussi di cassa, sui budget e sui livelli di inventario.

Questo modello Excel è utile se la vostra azienda opera in un settore dinamico come quello alberghiero o immobiliare, dove le tendenze cambiano da un giorno all'altro e i lavori commerciali giornalieri devono essere monitorati.

🎯 Perché ti piacerà

Seguire una struttura logica per monitorare le prestazioni commerciali giornaliere in modo rapido ed efficace

Condividere con i membri del team e ottenere facilmente aggiornamenti immediati

Prendere decisioni rapide sulla base della reportistica commerciale giornaliera

Casi d'uso ideali: Utilizzate questo modello per Excel in ambienti frenetici come l'ospitalità, la vendita al dettaglio o i servizi di ristorazione per la reportistica commerciale giornaliera, in quanto vi aiuta a rispondere prontamente a qualsiasi cambiamento nei modelli o nelle tendenze di vendita

6. Modello di previsione commerciale basata sulle opportunità da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss-1400x907.jpg Modello di previsione commerciale basato sulle opportunità da Template.net /$$$img/

via Modello.net Questo modello Excel di previsione commerciale basata sulle opportunità aiuta a previsione delle vendite commerciali in base alle opportunità presenti nella pipeline commerciale. A tal fine, valuta i lead e assegna probabilità per prevedere le entrate previste, in genere se i cicli commerciali sono più lunghi.

Prevedere la probabilità di chiudere l'affare e la data di chiusura potenziale aiuta ad anticipare i flussi di entrate futuri.

🎯 Perché vi piacerà

Dare priorità ai lead in base alla probabilità di generare entrate

Monitorare le vendite attraverso le diverse fasi dell'imbuto commerciale mantenendo la flessibilità

Seguire un metodo strutturato per redigere stime di vendita basate sulle opportunità commerciali e sulle probabilità di accordo corrispondenti

🏅 Casi d'uso ideali: Se il vostro settore ha cicli commerciali complessi, in cui le previsioni dipendono dal numero di opportunità e dalla probabilità di chiudere gli affari, questo modello Excel vi sarà di grande aiuto

Limiti dell'uso di Excel per i modelli di report commerciali

Sebbene i modelli Excel di cui sopra generino ottimi report commerciali, potrebbero dover recuperare a causa dei limiti della piattaforma Microsoft Excel o Fogli Google.

Ecco alcune sfide che potreste dover affrontare:

La voce manuale dei dati : La maggior parte dei modelli Excel richiede l'inserimento manuale dei dati. Questa mancanza di automazione ostacola la produttività, fa perdere tempo e aumenta le possibilità di errore, soprattutto quando i dati crescono

: La maggior parte dei modelli Excel richiede l'inserimento manuale dei dati. Questa mancanza di automazione ostacola la produttività, fa perdere tempo e aumenta le possibilità di errore, soprattutto quando i dati crescono Problemi di scalabilità : Rispetto asoftware per il monitoraggio delle vendite con funzioni complete, Excel e Fogli Google lavorano bene per piccoli insiemi di dati. Non riescono a scalare con la crescita dei dati, con il risultato di prestazioni più lente e difficoltà nel lavoro con grandi volumi di dati

: Rispetto asoftware per il monitoraggio delle vendite con funzioni complete, Excel e Fogli Google lavorano bene per piccoli insiemi di dati. Non riescono a scalare con la crescita dei dati, con il risultato di prestazioni più lente e difficoltà nel lavoro con grandi volumi di dati Mancanza di collaborazione in tempo reale : Certo, il team commerciale può collaborare con Fogli Google o Excel attraverso Microsoft 365. Tuttavia, questi strumenti supportano solo la collaborazione di base e potrebbero verificarsi problemi dovuti a incoerenze dei dati o al controllo delle versioni

: Certo, il team commerciale può collaborare con Fogli Google o Excel attraverso Microsoft 365. Tuttavia, questi strumenti supportano solo la collaborazione di base e potrebbero verificarsi problemi dovuti a incoerenze dei dati o al controllo delle versioni Visualizzazione dei dati limitata: Sebbene un foglio di calcolo abbia opzioni per grafici e diagrammi, non può creare visualizzazioni avanzate. Anche se siete utenti esperti, la generazione di qualsiasi tipo di elemento visivo manca di intuitività

Modelli alternativi di report commerciali in Excel gratis

Considerando i limiti di cui sopra, potreste cercare i migliori modelli di report commerciali che vadano oltre l'ambiente del foglio di calcolo.

Fortunatamente, abbiamo raccolto alcuni dei modelli migliori di ClickUp per aiutarvi a rimanere organizzati e a concentrarvi sugli obiettivi aziendali più importanti. ClickUp è un'app per il lavoro che aiuta a gestire progetti, lead management e altro ancora.

La sua libreria di oltre 1000 modelli rende facile iniziare a lavorare. Scopriamoli.

1. Modello di reportistica commerciale ClickUp

Scarica questo modello Il Modello di reportistica commerciale ClickUp fornisce un ecosistema versatile per il monitoraggio e la reportistica commerciale, consentendo di gestire i dati senza sforzo.

Utilizzate i campi personalizzati per catturare kPI commerciali performance, previsioni e altre variabili senza sudare! L'integrazione con gli strumenti di gestione delle attività di ClickUp rafforza il coordinamento commerciale, marketing e clienti, arricchendo l'esperienza. Questi strumenti aiutano i team a pianificare, monitorare e organizzare il lavoro in modo efficace.

🎯 Perché vi piacerà

Monitoraggio delle prestazioni attraverso metriche personalizzate come la conversione dei lead, l'attività di chiamata, l'acquisizione dei clienti, ecc.

Generazione di reportistica in tempo reale e importazione automatica dei dati per ridurre l'intervento manuale

Modificare in base alle diverse esigenze aziendali

Integrazione con la piattaforma ClickUp per la gestione delle attività, la collaborazione del team, l'analisi dei dati in tempo reale e altro ancora

🏅 Casi d'uso ideali

Ideale per chi è alla ricerca di un modello di reportistica commerciale flessibile, in grado di adattarsi a diverse metriche commerciali

Aiuta a identificare le aree di miglioramento, in modo da poter scalare la società grazie alla comprensione del comportamento dei clienti

2. Modello di reportistica commerciale settimanale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss21-1.png Modello di rapporto commerciale settimanale ClickUp Modello di rapporto commerciale in excel https://app.clickup.com/signup?template=t-205427069&department=sales-crm&\_gl=1\*18j7elq\*\_gcl\\au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw.. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di reportistica commerciale settimanale di ClickUp presenta campi personalizzati per il monitoraggio delle entrate, delle transazioni completate e dei contatti generati nell'arco di sette giorni.

Questo modello di reportistica commerciale settimanale vi aiuta ad adattare la vostra strategia di vendita in modo rapido e reattivo. Include anche funzionalità/funzione di monitoraggio, che lo rendono una soluzione eccellente per combinare le attività commerciali con il project management.

🎯 Perché vi piacerà

Semplificare la creazione di report commerciali settimanali e il monitoraggio delle metriche

Generazione di informazioni commerciali rapide e di periodo per piani, strategie e aggiustamenti a breve termine

Integrare le attività commerciali con uno strumento di gestione delle attività

Personalizzazione per adattarsi alle varie strutture dei team e alle metriche commerciali

🏅 Casi d'uso ideali

Ottimo per monitorare le prestazioni ogni settimana e adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato o al comportamento dei clienti

Utile per monitorare gli obiettivi commerciali a breve termine o per migliorare l'allineamento degli obiettivi

3. Modello di reportistica commerciale giornaliera di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss22.png Modello di rapporto commerciale giornaliero di ClickUp modello di rapporto commerciale in excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6104088&department=sales-crm&\_gl=1\*1xibwql\*\_gcl\\au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw.. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di reportistica commerciale giornaliera ClickUp è fantastico per ottenere informazioni in tempo reale sui numeri commerciali giornalieri. Questo modello consente di monitorare il totale delle vendite commerciali, le transazioni, le entrate e le prestazioni giornaliere.

Da fare per individuare più facilmente le tendenze o affrontare immediatamente i problemi. Per questo motivo, lavora molto bene in ambienti frenetici in cui le prestazioni giornaliere determinano l'esito positivo complessivo.

🎯 Perché vi piacerà

Monitorare quotidianamente le prestazioni del team e le tendenze commerciali

Eseguire un monitoraggio granulare delle attività commerciali quotidiane e delle relative metriche

Mantenere un registro giorno per giorno delle prestazioni e dei corrispondenti stati di avanzamento e crescita

Personalizzato per soddisfare le attività e le esigenze commerciali quotidiane

Casi d'uso ideali

Adatto se si opera in ambienti dinamici, come le aziende di beni di consumo in rapida evoluzione o le aziende di vendita al dettaglio, dove il monitoraggio quotidiano delle vendite è fondamentale

Se avete più canali commerciali e volete un monitoraggio semplificato in un unico luogo

4. Modello di reportistica commerciale mensile ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss23-2.png ClickUp Modello di rapporto mensile sulle vendite Modello di rapporto sulle vendite in excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6094008&department=sales-crm&\_gl=1\*1b633cc\*\_gcl\\au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw.. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di reportistica commerciale mensile ClickUp è perfetto per cicli commerciali relativamente lunghi e complessi. Consente di eseguire revisioni mensili complete, che aiutano a identificare le tendenze e a prendere decisioni strategiche a lungo termine.

È particolarmente utile se si devono incorporare i report commerciali mensili con metriche aziendali più ampie, come i costi e le entrate, poiché questi, insieme a modelli di analisi, hanno un effetto combinato e offrono una panoramica della salute commerciale dell'organizzazione.

🎯 Perché vi piacerà

Eseguite un'analisi approfondita utilizzando un dettagliato report mensile di monitoraggio delle vendite

Identificare le tendenze a medio termine e le opportunità aziendali

Modificare per adattarsi alle specifiche esigenze della vostra reportistica commerciale mensile

Integrazione con ClickUp per la gestione delle attività e l'automazione senza soluzione di continuità

🏅 Casi d'uso ideali: È ideale per le revisioni mensili approfondite, in quanto è possibile collegare le intuizioni alle tendenze a lungo termine e perfezionare le strategie aziendali

5. Modello di reportistica per venditori ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss24.png Modello di rapporto commerciale ClickUp Modello di rapporto commerciale excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105208&department=sales-crm&\_gl=1\*1ulguwv\*\_gcl\au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw.. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di reportistica sui venditori ClickUp è stato creato per monitorare le prestazioni individuali di ogni rappresentante commerciale. Il modello suddivide i dati commerciali per membro del team, offrendo una panoramica completa dei membri del team e degli obiettivi di tutti i partecipanti.

Che siate rappresentanti commerciali o manager, è un ottimo strumento per tracciare i vostri stati. Utilizzatelo insieme a una CRM dashboard per correlare il risultato delle vostre prestazioni e strategie commerciali all'esito positivo dei clienti!

🎯 Perché vi piacerà

Monitoraggio delle prestazioni a livello individuale, dai team ai rappresentanti commerciali

Impostazione degli obiettivi e monitoraggio dello stato di avanzamento verso il loro raggiungimento

Individuare i membri del team più performanti e le aree di miglioramento

Riflettere sulle proprie prestazioni e adeguare le proprie strategie

🏅 Casi di utilizzo ideali: Eccellente per ottenere informazioni sulle prestazioni commerciali individuali e identificare le aree di miglioramento per aiutarvi a raggiungere più velocemente gli obiettivi aziendali

Raggiungere i traguardi commerciali con il modello di reportistica Excel di ClickUp

Abbiamo trattato una varietà di modelli di report commerciali. Abbiamo un modello per Excel per i report commerciali giornalieri e un modello per i report commerciali mensili e trimestrali.

Soprattutto, si tratta di modelli gratis che soddisfano le vostre esigenze specifiche. Che si tratti di generare un resoconto delle spese aziendali o di monitorare le campagne di email marketing, questi modelli di facile utilizzo permettono di terminare il lavoro.

Sebbene Excel rappresenti un'opzione accessibile, può risultare insufficiente su front come l'automazione e la collaborazione in tempo reale. Cercate uno strumento più dinamico e con una gestione commerciale pratica? ClickUp è la scelta giusta!

Siete pronti a migliorare il vostro processo commerciale con un modello di reportistica intuitivo? Iniziate gratis con ClickUp e andate oltre la semplice riunione della vostra quota commerciale.