10 modelli gratuiti di previsioni di vendita in Excel e ClickUp

Una previsione di vendita efficace assicura che l'organizzazione (o il team di vendita) raggiunga gli obiettivi prefissati, stabilendo obiettivi realistici. Un modello di previsione delle vendite semplifica la previsione delle vendite e dei ricavi per i manager più impegnati.

Prendiamo due scenari:

Il direttore vendite A chiede al vicepresidente delle vendite di assumere più persone per raggiungere gli obiettivi del 2025. Il manager ha un'idea approssimativa del numero di rappresentanti di cui ha bisogno.

D'altro canto, il responsabile vendite B ha un piano solido su quanti rappresentanti gli servono e su quali sono le proiezioni di vendita e i ricavi futuri in base alle tendenze del mercato, ai dati dei clienti e all'organico rivisto.

Se foste il vicepresidente delle vendite, per quale previsione di vendita optereste?

Il manager B, naturalmente. Perché? Perché il manager B fornisce previsioni di vendita solide a sostegno di quanto richiesto.

Questo articolo tratta i modelli di previsioni di vendita in Excel e ClickUp per migliorare l'accuratezza delle previsioni aziendali e il processo decisionale.

Che cos'è un modello di previsione delle vendite?

Un modello di previsione delle vendite è un modulo personalizzabile che fornisce le vendite e i ricavi previsti per un periodo specifico.

Il modello di previsione delle vendite può prevedere l'aumento del valore medio degli ordini per un prodotto esistente o il numero di unità vendute, il tasso di crescita per un periodo specifico (settimanale/mensile/trimestrale) e il numero di nuovi clienti che probabilmente si aggiungeranno.

I modelli di previsione di vendita sono utili nella fase di pianificazione, in quanto aiutano le aziende ad allocare le risorse, a stimare i costi e a valutare se le azioni aziendali sono in linea con gli obiettivi organizzativi a breve e lungo termine.

Cosa rende un buon modello di previsione delle vendite?

I proprietari di aziende si affidano ai modelli di previsione delle vendite per sviluppare i budget per le assunzioni e pianificare i cicli di produzione. I team di vendita li utilizzano per la pianificazione del territorio e delle quote e per guidare la strategia di vendita con le vendite di canali e partner.

Affinché il modello di previsione delle vendite sia funzionale, deve essere:

Chiaro e semplice: Il modello deve essere facile da usare, con sezioni essenziali come le proiezioni finanziarie, gli obiettivi di fatturato e le quote di vendita

Il modello deve essere facile da usare, con sezioni essenziali come le proiezioni finanziarie, gli obiettivi di fatturato e le quote di vendita Personalizzabile: Un buon modello di proiezione delle vendite è personalizzabile per adattarsi al processo decisionale della vostra organizzazione e al vostro ciclo di vendita

Un buon modello di proiezione delle vendite è personalizzabile per adattarsi al processo decisionale della vostra organizzazione e al vostro ciclo di vendita **Il modello gratuito di previsione delle vendite dovrebbe consentire l'inserimento di input da parte degli stakeholder, deiteam di venditae della leadership per promuovere la collaborazione tra i vari reparti

**Dovreste essere in grado di aggiungere grafici, tabelle, lavagne e diagrammi per comprendere a colpo d'occhio i futuri obiettivi di vendita

Automazione del flusso di lavoro: Per una previsione di vendita accurata, è necessaria l'automazione per convertire i numeri grezzi in intuizioni e assegnare attività di follow-up piuttosto che farlo manualmente

Per una previsione di vendita accurata, è necessaria l'automazione per convertire i numeri grezzi in intuizioni e assegnare attività di follow-up piuttosto che farlo manualmente Integrazioni: Scegliete un modello di previsione delle vendite che si integri con Google Sheets, modelli di pianificazione strategica , il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e gli strumenti utilizzati dal team di vendita

Scegliete un modello di previsione delle vendite che si integri con Google Sheets, modelli di pianificazione strategica , il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e gli strumenti utilizzati dal team di vendita Intelligenza artificiale: Il modello di previsione delle vendite è dotato di un sistema integrato diStrumenti di intelligenza artificiale per completare il modello o accelerare il processo?

10 modelli di previsioni di vendita da utilizzare nel 2024

1. Modello di previsione delle vendite ClickUp

Visualizzate la vostra pipeline e gli attuali processi di vendita con il modello di previsione delle vendite di ClickUp Modello di previsione delle vendite di ClickUp vi aiuta a visualizzare la pipeline e l'attuale processo di vendita, a stabilire gli obiettivi futuri e a collaborare con il vostro team in un unico luogo.

Ecco come utilizzare questo modello in modo efficace:

Raccogliere i dati storici dei volumi degli ordini, dei ricavi per conto, del margine di profitto o del valore delle transazioni. Creare un foglio di calcolo con i dati dell'azienda e aggiungere i dati pertinenti utilizzando i seguenti elementi Vista tabella in ClickUp per proiettare la crescita

Analizzate i dati e cercate tendenze e modelli. Sono disponibili 17 attributi personalizzati, come il nome del prodotto, il mese, il costo di spedizione per la vendita media, i tassi di conversione dei lead per più prodotti e l'importo previsto, per aiutarvi a visualizzare facilmente le tendenze

Stabilire obiettivi realistici per la crescita delle vendite, tenendo conto del feedback dei consumatori, dei dati storici sulle vendite e delle opportunità di mercato future. Creare attività per monitorare i progressi verso gli obiettivi

Proiettare le entrate future in base agli obiettivi stabiliti. Valutare diversi scenari, come situazioni di forte crescita e di bassa crescita, e usare Grafici di Gantt in Clickup per visualizzare le proiezioni

Monitorare e correggere le previsioni man mano che si procede verso gli obiettivi

Uno dei modelli gratuiti di previsione delle vendite più utilizzati, che garantisce l'inclusione di tutti gli affari possibili nelle proiezioni di crescita futura.

Anche le aziende stagionali utilizzano questo modello come strumento di riferimento per fare previsioni di vendita accurate. Scarica questo modello

2. Modello di rapporto sulle vendite ClickUp

Rimani organizzato e monitora le tue performance di vendita con Sales Report Template by ClickUp

Presentare un rapporto di vendita efficiente vi aiuta a rimanere organizzati e a creare fiducia con il team di leadership. Qualunque sia il metodo di previsione delle vendite utilizzato, questo modello di rapporto sulle vendite fornisce una panoramica degli sforzi di vendita, suddividendo le vendite annuali, trimestrali e mensili.

Confrontate le prestazioni storiche di più anni esportando i dati da modelli di piani di vendita . Modello di rapporto sulle vendite Clickup è la vostra guida per rimanere organizzati e monitorare le prestazioni di vendita. Capire cosa ha funzionato in passato e ottenere informazioni su come si sta facendo e dove si sta andando.

Affettate e tagliate a cubetti le informazioni utilizzando i dati chiave come la geografia, i key account manager, i risultati di vendita e gli obiettivi di vendita. Impostate viste personalizzate per generare tassi di crescita mensili, trimestrali e annuali e avere queste informazioni a portata di mano.

Utilizzate questo modello per evidenziare gli avvisi di dipendenza, tracciare le capacità e migliorare il monitoraggio delle prestazioni di vendita.

Il modello di previsione di ClickUp, facile da usare per i principianti, consente di monitorare le vendite effettive rispetto alle proiezioni e di suddividerle in base al tipo di servizio o al numero di unità vendute se si hanno più prodotti. Tracciate l'impatto della stagionalità nei negozi al dettaglio o confrontate l'andamento delle diverse regioni e esportate altre informazioni rilevanti dalla vostra azienda modello di rapporto sulle vendite .

Utilizzate questi dati nel vostro modelli di rapporto post-azione per valutare le prestazioni in termini tangibili, come le correzioni tecniche o le lezioni apprese. Scarica questo modello

3. Modello di CRM vendite ClickUp

Gestire i clienti, le pipeline di vendita, gli elementi d'azione e altro ancora con il Simple CRM Template di ClickUp

La gestione e il monitoraggio dei lead sono estenuanti e i rappresentanti di vendita li detestano. Chiunque preferirebbe dedicare il proprio tempo alla creazione di relazioni e alla chiusura degli affari piuttosto che all'inserimento di dati manuali. Modello di CRM vendite di ClickUp funge da spina dorsale per il vostro team. Che si tratti di una piccola impresa o di una grande azienda, disporre di un solido CRM è essenziale per stare davanti alla concorrenza e concentrarsi sui fattori che contano di più.

Con un solido database senza codice e analisi in tempo reale, potete fidarvi del Template CRM Vendite di ClickUp per:

Aiutare il vostro team di vendita a rimanere organizzato

Ottenere visibilità sulle interazioni dei clienti e sui cicli di acquisto

Identificare prospetti, clienti, utenti inattivi e scoprire informazioni sulle transazioni chiuse

Ottenere chiarezza nelle comunicazioni con i clienti

Archiviazione e accesso ai dati dei clienti da una posizione centrale

Aumentare la produttività eliminando le attività manuali e automatizzando i processi

Utilizzate le levette e le tendine per spostare lo stato dei lead, come Onboarding, Active e Payment Pending, per monitorare i progressi di ogni vendita. Impostate i dati demografici e gli interessi dei clienti per personalizzare le vostre campagne e automatizzare le e-mail di follow-up.

Creare un processo di previsione delle vendite trasparente, in cui tutti possano vedere i dati di vendita condivisi, le entrate previste e altri dati critici.

Utilizzo modelli di revisione aziendale trimestrale (QBR) per allineare gli obiettivi organizzativi, responsabilizzare tutti e promuovere il miglioramento continuo. Scarica questo modello

4. Modello di pagina di vendita ClickUp

Create pagine di vendita visivamente accattivanti senza dover dipendere dal vostro team di vendita con il Template per pagine di vendita di ClickUp Modello di pagina di vendita di ClickUp consente di creare pagine di vendita accattivanti e visivamente attraenti per portare il vostro prodotto a un maggior numero di clienti.

Questo modello vi offre un punto di partenza per creare la migliore pagina possibile con funzionalità quali:

Generare più contatti e migliorare le conversioni

Comunicare le offerte di prodotti ai clienti

Organizzare e monitoraregli indicatori di prestazione chiave delle vendite (KPI) come le previsioni di vendita

Incoraggiare i visitatori del sito web a compiere l'azione successiva (iscriversi o diventare clienti paganti)

Evidenziate le caratteristiche e i vantaggi del vostro prodotto con diversi formati multimediali, come testo, immagini o video

Anche se non è un modello di previsione in sé, il modello di pagina di vendita consente di creare pagine di vendita senza dipendere dai team tecnici.

Suggerimenti per utilizzare al meglio questo modello:

Definite il vostro pubblico di riferimento e capite chi state cercando di raggiungere per creare una pagina che parli direttamente delle sue esigenze. Utilizzate Documenti ClickUp per prendere nota di tutte le caratteristiche dei vostri potenziali clienti e del vostro obiettivi di vendita

Utilizzate le attività per elencare le caratteristiche e i vantaggi principali del vostro prodotto o di più prodotti e fatene la base della vostra pagina di vendita

Scrivete un testo avvincente per la vostra pagina di vendita, concentrandovi sui vantaggi e affrontando i punti dolenti del vostro pubblico di riferimento in Docs

Progettare una pagina di vendita coinvolgente che tenga impegnati i visitatori utilizzando ClickUp Whiteboard

Una volta che la pagina è attiva, fate dei test A/B su diverse versioni della pagina per vedere qual è la versione più performante e ottimizzarla ulteriormente. La vista Board consente di monitorare le versioni della pagina di vendita e le loro prestazioni

Infine, raccogliete i feedback degli utenti per migliorare la pagina di destinazione e il vostro prodotto. La chiave per raggiungere i ricavi previsti è mantenere una mentalità aperta e la capacità di apportare modifiche in base ai suggerimenti degli utenti Scarica questo modello ### 5. Modello di pipeline di vendita ClickUp

Catturate nuovi contatti, tracciate la vostra pipeline di vendita e gestite i conti dei clienti con il modello di pipeline di vendita di ClickUp

In qualità di leader delle vendite, l'ultima cosa che volete fare è seguire i membri del vostro team per conoscere le vendite totali rispetto alle proiezioni di vendita rispetto agli obiettivi di vendita e al tasso di crescita. Dovreste avere tutti questi dettagli con voi 24 ore su 24.

Un processo di gestione della pipeline di vendita strutturato ed efficiente vi porta da una fine mese stressante a conversazioni più mirate e strategiche con il vostro team di vendita.

Se non si dispone di una pipeline di vendita strutturata, i leader hanno una visibilità limitata su quanto i rappresentanti di vendita siano vicini o lontani dal raggiungere le loro quote. Modello di pipeline di vendita di Clickup vi offre un kit di strumenti definitivo per monitorare e ottimizzare ogni fase del vostro processo di vendita. Utilizzate questo modello di previsione per avere una visione d'insieme della pipeline e per ordinare le vostre azioni in base all'urgenza, al valore e al potenziale.

Considerate la possibilità di aggiungere al vostro flusso di lavoro il modello di previsione delle vendite giornaliere e quello di proiezione delle vendite mensili per visualizzare l'intero funnel di vendita in un'unica vista. Scaricate questo modello

6. Modello di KPI delle vendite ClickUp

Tenere traccia delle metriche di vendita critiche utilizzando Sales KPI Template di ClickUp

I KPI tracciano le metriche di vendita critiche per migliorare le prestazioni di vendita, identificare le opportunità e i potenziali clienti e aumentare la generazione di entrate. Sebbene siano una risorsa eccellente per misurare il successo della vostra strategia di vendita, con così tante metriche, decidere quali monitorare diventa un'impresa ardua. Modello di KPI per le vendite di ClickUp vi aiuta a stabilire obiettivi misurabili e a monitorarli in tutto il funnel di vendita. Il modello gratuito di previsione delle vendite offre visibilità sugli sforzi di un team e valuta se questi massimizzano gli obiettivi organizzativi.

Questo modello fornisce una soluzione semplice per i leader delle vendite e i loro team per comprendere le metriche che guidano, fornire chiarezza e trasparenza sulle prestazioni e intraprendere azioni correttive.

Visualizzate i KPI rilevanti utilizzando campi personalizzati come Tentativi di Upsell, Valore dei Preventivi e Ricavi da Vendite Ripetute e inviate report regolari alla vostra C-suite. Scarica questo modello

7. Modello di previsione delle vendite in Excel di Salesflare

Excel Sales Forecast Template di Salesflare è un modello di previsione delle vendite facile da usare per i principianti

Se il proprietario di una piccola impresa ha bisogno di un modello per la previsione delle vendite o per tenere traccia delle entrate previste, Modello di previsione delle vendite in Excel di Salesflare è un buon punto di partenza.

Oppure, se avete problemi di scalabilità utilizzando un foglio Excel come modello di previsione del budget, utilizzate questo modello per prevedere le vostre entrate, tenere traccia dei dati di vendita storici e migliorare il vostro processo di vendita.

Create il vostro imbuto di vendita, registrate la probabilità di chiudere gli affari, stabilite gli obiettivi per il vostro team e assegnategli dei compiti. Utilizzate i grafici predefiniti per mettere a punto le vostre previsioni trimestrali, annuali o per qualsiasi momento specifico.

Imposta oKR delle vendite per il vostro team, le probabilità di chiusura e un numero di giorni personalizzato dopo il quale desiderate effettuare un follow-up. Questo vi dice come stanno andando i vostri rappresentanti di vendita e come appaiono le loro conversioni e vi mette in grado di intraprendere azioni pertinenti.

Salesflare vi permette di importare i vostri modelli Excel e Google Sheets nel suo CRM, lasciandovi spazio per concentrarvi sulla creazione di relazioni. Scarica questo modello

8. Modello di previsione delle vendite in Excel di Excel Skills

tramite Excel Skills Abilità di Excel Modello di previsione delle vendite è efficace quando si hanno cicli di vendita più brevi e non si ha bisogno di tracciare i lead a livello di pipeline. Questo modello compila previsioni di vendita mensili per tre anni.

Rispetto ad altri modelli di previsioni di vendita di ClickUp, l'avvertenza è che dovete inserire manualmente i dati come i volumi di vendita mensili, i prezzi di vendita e le percentuali di profitto lordo per ogni categoria di prodotto. Tutti gli altri calcoli vengono aggiornati automaticamente.

Questo modello di proiezioni delle vendite ha funzioni precostituite che mostrano le vendite totali, il costo delle vendite e il profitto lordo mensile. Il modello include cinque categorie di prodotti, ma è possibile aggiungere altre categorie semplicemente inserendo il numero appropriato di righe in ogni sezione delle previsioni di vendita. Scarica questo modello

9. Fogli Previsioni per le aziende di vendita al dettaglio Template by Close

via Close

Mentre gli altri modelli di previsione delle vendite presenti in questo elenco sono di tipo settoriale, il modello Modello di previsione aziendale per il commercio al dettaglio da Close è per le aziende di vendita al dettaglio.

Tradizionalmente, le previsioni di vendita al dettaglio vengono effettuate su fogli di calcolo. Questo modello di previsione delle vendite al dettaglio, facile da usare per i principianti, consente ai negozi al dettaglio di compilare previsioni di vendita mensili, assegnare budget, individuare tendenze e cogliere tempestivamente potenziali insidie.

Le diverse modalità di utilizzo di questo modello nativo di Excel sono:

Tracciare i contatti e gli incontri e avere una visione completa della pipeline di vendita

Eseguire previsioni mensili e annuali per pianificare le proiezioni di vendita

Personalizzare il modello gratuito di previsione delle vendite con metriche dell'imbuto regolabili

Interpretare i dati utilizzando grafici visivi Scaricate questo modello ### 10. Modello di previsione delle vendite in Excel di Gong

Utilizzate il modello di previsione delle vendite di Excel di Gong per identificare le lacune nella vostra pipeline di vendita e raggiungere i vostri obiettivi di vendita

Fate previsioni al buio? I vostri accordi impegnati si stanno ritirando? Avete bisogno di aiuto per risolvere i problemi di bassa quota?

Se la risposta è sì a uno o a tutti questi problemi, Modello di previsione delle vendite in Excel di Gong è per voi. Progettato in Excel, questo modello di previsione delle vendite, semplice e gratuito, identifica le lacune nella vostra pipeline e assicura che il vostro team raggiunga gli obiettivi prefissati.

All'interno del modello precostituito, dovrete inserire i numeri specifici del vostro team e le formule preconfezionate realizzeranno le vostre previsioni in pochi minuti.

Questo modello di previsione delle vendite copre le previsioni di vendita settimanali, la copertura della pipeline o la copertura totale della pipeline. Scaricate questo modello

Prevedere e ottimizzare le entrate future con il giusto modello di previsione delle vendite

Le previsioni manuali sono lunghe ed errate. Si perdono tutte le informazioni utili che potrebbero aiutare i responsabili delle vendite a raggiungere e superare gli obiettivi di vendita.

Un modello di previsione delle vendite adatto farà la differenza: non dovrete creare ogni volta un quadro di previsione da zero.

I team di vendita e gli imprenditori moderni amano i modelli di previsione di ClickUp perché sono personalizzabili, si integrano con strumenti di terze parti e combinano la gestione dei progetti con le previsioni. Iscriviti a ClickUp per iniziare gratuitamente.