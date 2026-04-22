10 modelli di listino prezzi per pacchetti di servizi in ClickUp

Sai bene che i tuoi servizi valgono l'investimento. Ma quanto sono chiari i prezzi dei tuoi pacchetti di servizi? Se il tuo client deve ricostruirli da vecchi PDF e fogli di calcolo confusi, stai rallentando il tuo stesso ciclo commerciale.

Se vuoi apparire professionale e concludere le trattative più rapidamente, questo fa al caso tuo. Ti offriamo 10 modelli di listini prezzi per pacchetti di servizi, tutti predefiniti all'interno di ClickUp. Questi modelli standardizzano tutto, dal tuo listino prezzi ai tuoi contratti di servizio.

Panoramica dei modelli per i prezzi dei pacchetti di servizi

Cosa sono i modelli di listino prezzi per pacchetti di servizi?

I modelli di listino prezzi per pacchetti di servizi sono documenti di listino già pronti. Standardizzano il modo in cui presenti le offerte di servizi e i livelli di prezzo.

Senza questi modelli, i tuoi team perdono ore a creare manualmente documenti di preventivazione per ogni nuovo client. Questo comporta un lavoro disordinato e può anche confondere i clienti.

Peggio ancora, quando le informazioni sui prezzi sono sparse tra email e fogli di calcolo, si crea una frammentazione del contesto. Questa frammentazione costringe i team a sprecare ore nella ricerca dei file, rallentando l'intera pipeline commerciale.

L'area di lavoro AI convergente di ClickUp risolve questo problema. Riunisce i tuoi dati sui prezzi, i flussi di lavoro dei progetti e le informazioni basate sull'IA. Ciò garantisce che i tuoi dati siano sempre ricercabili e contestualizzati.

🔎 Lo sapevi? Il 95% delle ricerche dei venditori inizia con l'IA. Ciò significa che il tuo team non dovrà più setacciare vecchi fogli di calcolo per trovare i prezzi; utilizzerà l'IA per ottenere immediatamente informazioni sui potenziali clienti. Se i tuoi pacchetti di servizi non sono strutturati in un sistema centralizzato come ClickUp, il tuo team perde il vantaggio in termini di velocità offerto dall'IA.

10 modelli gratis per i prezzi dei pacchetti di servizi per preventivi più rapidi

Ogni modello riportato di seguito è integrato in ClickUp, così potrai passare dalla ricerca alla creazione del preventivo in pochi minuti.

1. Modello di elenco prezzi di ClickUp

Scarica il modello gratis Tieni sotto controllo la tua strategia di prezzi con il modello di elenco prezzi di ClickUp

I dettagli sui prezzi sono sparsi tra fogli di calcolo, email e documenti casuali? È una situazione che porta inevitabilmente alla confusione. Il modello di listino prezzi di ClickUp ti offre un unico spazio organizzato per gestire tutti i prezzi dei tuoi prodotti e servizi, in modo che nulla vada perso o diventi obsoleto.

Configuralo in pochi secondi, poi personalizzalo in base alle esigenze della tua azienda. Che tu stia elencando prodotti, servizi o entrambi, questo modello mantiene tutto organizzato e facile da aggiornare man mano che i tuoi prezzi cambiano. Inoltre, ora che i tuoi prezzi sono centralizzati, il tuo team potrà anche preparare preventivi con sicurezza e rapidità.

Perché utilizzare questo modello:

Acquisisci dettagli chiave come il tipo di offerta e l'importo dell'investimento per ogni elemento del catalogo utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

Viste separate per prodotti e servizi, così puoi trovare rapidamente ciò che ti serve

Automatizza i cicli di revisione dei prezzi con l'impostazione di attività ricorrenti per i tuoi team di approvvigionamento e commerciali

Condividi le tariffe aggiornate con partner esterni o clienti tramite la condivisione pubblica. In questo modo avrai la certezza che vedano sempre la versione più recente dei tuoi prezzi

🤑 Ideale per: Titolari di piccole e medie imprese e responsabili delle operazioni commerciali che necessitano di un metodo scalabile per gestire i prezzi di prodotti e servizi.

Ti senti esausto a causa del cambio di contesto? Guarda questo video per scoprire come risolvere il problema.

2. Modello di modulo per preventivi di servizi di ClickUp

Scarica il modello gratis Utilizza il modello di modulo di preventivo per servizi di ClickUp per raccogliere e analizzare diverse opzioni di preventivo

Spesso, per aggiudicarsi un contratto, è fondamentale la rapidità. Ma l'inserimento manuale dei dati può rallentare il processo. Il modello di modulo per preventivi di servizio di ClickUp raccoglie tutti i dettagli del cliente fin dall'inizio, senza bisogno di continui scambi di informazioni.

Trasforma subito le richieste in attività organizzate. Tieni traccia dei dettagli chiave come ambito, tempistiche e requisiti in un unico posto. Questo ti aiuta a rispondere più rapidamente e a apparire più professionale. Inoltre, crea un'esperienza fluida per i clienti.

Perché utilizzare questo modello:

Cattura immediatamente le richieste dei clienti con una vista Modulo che trasforma le risposte in attività

Tieni traccia dei dettagli chiave del progetto utilizzando campi personalizzati come l'ambito e le date di inizio

Pianifica le tempistiche con la vista Diagramma di Gantt per adattarle alla capacità del team

Aggiorna lo stato dei preventivi per mantenere la sincronizzazione tra le attività commerciali e quelle operative

🤑 Ideale per: consulenti, agenzie e provider di servizi che desiderano un modo più veloce e organizzato per gestire i preventivi dei clienti.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di moduli di registrazione clienti in Word e ClickUp

3. Modello di proposta di servizi di ClickUp

Scarica il modello gratis Presenta un'offerta di servizi completa con tutte le informazioni necessarie utilizzando il modello di proposta di servizi di ClickUp

Una proposta efficace non si limita a elencare i prezzi. Mostra ai clienti come risolverai i loro problemi. Il modello di proposta di servizi di ClickUp lo fa in modo chiaro e strutturato.

Usali per definire l'ambito, l'approccio e i risultati attesi in un unico posto. Con tutto allineato, dalla presentazione all'esecuzione, non ci saranno sorprese in seguito. Inoltre, ti fa risparmiare tempo fornendoti un formato ripetibile per ogni proposta commerciale. Il risultato? Bozze più veloci e proposte curate che creano fiducia con i clienti.

Perché utilizzare questo modello:

Definisci l'ambito, gli obiettivi e i risultati attesi in ClickUp Docs per evitare lo "scope creep"

Scrivi introduzioni efficaci che mettano in risalto il tuo valore e la tua esperienza

Suddividi i servizi in attività con sequenze e costi per una massima chiarezza

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle proposte con gli stati personalizzati delle attività , dalla bozza all'approvazione

🤑 Ideale per: responsabili di agenzie e consulenti che desiderano un approccio professionale per aggiudicarsi i progetti dei clienti.

🔎Lo sapevi? Siamo entrati nell'era dell'IA agentica. Infatti, Gartner identifica i sistemi multiagente come una delle principali tendenze. Si tratta di un passaggio dall'IA che si limita a scrivere a un'IA che agisce (come un agente che segnala automaticamente una discrepanza di prezzo nel tuo contratto).

4. Modello di contratto di servizi di ClickUp

Scarica il modello gratis Evita lo "scope creep" definendo l'ambito di lavoro utilizzando il modello di contratto di servizi di ClickUp

Iniziare a lavorare senza un accordo può creare confusione. Ambito, prezzi e tempistiche possono facilmente diventare poco chiari. Il modello di accordo di servizio di ClickUp delinea tutti i dettagli del tuo progetto prima di iniziare.

Questo modello mette fine alle temute conversazioni del tipo "Pensavo fosse incluso". Ti permette di definire termini, dettagli di pagamento e limiti in un unico posto.

In questo modo tu e il tuo client sarete sempre sulla stessa pagina. Inoltre, si riducono le controversie successive. Quando tutti sanno cosa aspettarsi, non ci sono spiacevoli sorprese.

Perché utilizzare questo modello:

Descrivi i tuoi servizi specifici, la loro durata e qualsiasi dettaglio tecnico in ClickUp Documento

Tieni traccia delle informazioni di contatto, delle persone giuridiche e dei firmatari autorizzati con i campi personalizzati

Standardizza i piani di pagamento creando dipendenze tra le attività di ClickUp dedicate per ogni attività cardine di fatturazione

Trasforma la firma finale in un' attività cardine di ClickUp per dare il via al ciclo di vita del progetto

🤑 Ideale per: responsabili operativi e titolari di imprese che desiderano un modo affidabile per gestire i contratti con i clienti.

💡Suggerimento da esperto: un contratto di servizio è efficace solo se è accurato. Prima di inviare un contratto a un cliente, usa ClickUp Brain come strumento interno di controllo qualità. Esso analizza il documento alla ricerca di incongruenze ed errori. Ad esempio, chiedigli di “Confrontare questa bozza con il nostro Listino Prezzi Standard e segnalare eventuali discrepanze nella nostra politica di revisione o nei termini di pagamento.” Usa ClickUp Brain per redigere, perfezionare e effettuare le modifiche ai tuoi contratti di servizio prima di concludere l'accordo Inoltre, Brain dispone del contesto completo del tuo spazio di lavoro. Trasforma automaticamente le tappe fondamentali e le fasi del tuo accordo in attività di ClickUp o attività cardine tracciate su ClickUp. In questo modo, il tuo lavoro procede in modo automatico. L'IA gestisce il lavoro amministrativo di configurazione del progetto nel momento stesso in cui l'accordo viene finalizzato.

5. Modello di contratto quadro di servizi di ClickUp

Scarica il modello gratis Il modello di Accordo Quadro di Servizi (MSA) di ClickUp crea una struttura di base per tutto il tuo lavoro con un client continuativo

Stai intraprendendo un altro progetto con lo stesso client? Non vorrai certo rinegoziare i termini ogni volta. Con il modello di contratto quadro di servizi di ClickUp, non sarà necessario.

Definisci una volta sola termini chiave come ambito, titolarità e riservatezza. Poi riutilizzali in tutti i progetti. Questo ti fa risparmiare tempo e mantiene tutto coerente man mano che la relazione si evolve.

Trattandosi di un modello ClickUp, questi dettagli vengono organizzati anche nella tua area di lavoro. Puoi collegare i progetti, assegnare il lavoro e tenere tutto collegato in un unico posto.

Perché utilizzare questo modello:

Assegna gli elementi di servizio come attività in modo che ciascuna abbia un titolare e una Sequenza

Rivedi e definisci i termini con commenti e collaborazione in tempo reale

Usa ClickUp attività collegate e ClickUp documenti per registrare l'intera relazione con il cliente in un unico posto

Tieni traccia di termini chiave come proprietà intellettuale, responsabilità e riservatezza utilizzando i campi personalizzati

🤑 Ideale per: team legali e di approvvigionamento o titolari di imprese che devono gestire contratti a lungo termine con i clienti.

🧠Curiosità: Il gruppo decisionale medio nel settore B2B comprende oggi più di 10 funzioni decisionali diverse. Ecco perché il tuo modello di proposta di servizi deve essere modulare: deve rivolgersi al direttore finanziario (budget), al responsabile IT (sicurezza) e all'utente finale (utilità) in un unico documento.

6. Modello di documento di analisi dei servizi di ClickUp

Scarica il modello gratis Evita sorprese a metà progetto semplificando i requisiti fin dall'inizio utilizzando il modello di documento di analisi dei servizi di ClickUp

Un'analisi dettagliata pone le basi per l'esito positivo del tuo progetto. Con il modello di documento di analisi dei servizi di ClickUp, puoi farlo sin dalle prime fasi. Aiuta a creare una visione condivisa di cosa significhi un esito positivo.

Analizza le esigenze dei clienti, identifica i rischi e mappa le risorse disponibili. In questo modo manterrai una visione chiara dell'ambito di lavoro e garantirai l'allineamento degli stakeholder durante tutto il progetto.

Perché utilizzare questo modello:

Organizza i servizi e i dettagli nella vista Tabella di ClickUp per avere una panoramica chiara

Tieni traccia delle metriche chiave e degli approfondimenti con i dashboard di ClickUp

Assegna attività di ricerca e analisi con titolari ben definiti

Pianifica le sequenze e le dipendenze utilizzando la vista Diagramma Gantt

🤑 Ideale per: team IT, product manager e analisti che desiderano un metodo strutturato per definire i requisiti prima di avviare un progetto.

7. Modello di pacchetto di servizi di ClickUp

Scarica il modello gratis Utilizza il modello "Work Package Services" di ClickUp per suddividere i progetti di grandi dimensioni in parti gestibili e con un prezzo definito

I progetti di grandi dimensioni possono sembrare opprimenti se privi di una struttura. Il modello "Work Package Services" di ClickUp ti aiuta a suddividere il lavoro in pacchetti più piccoli e ben definiti.

Ogni pacchetto ha un titolare, una sequenza e un ambito chiari. In questo modo, il tuo team sa esattamente cosa fare e quando. Ciò rende l'esecuzione più fluida e riduce la confusione.

Il modello aiuta anche a migliorare il piano. Puoi stimare meglio i costi e mostrare agli stakeholder in che modo ogni elemento contribuisce al risultato finale.

Perché utilizzare questo modello:

Assegna titolari chiari per la consegna, i controlli di qualità e l'approvazione finale

Visualizza le sequenze dei progetti con la vista Diagramma Gantt per rispettare le scadenze

Monitora le attività nelle diverse fasi con la vista Bacheca di ClickUp

Mantieni tutti i file e le discussioni collegati all'interno di ciascun pacchetto di lavoro

🤑 Ideale per: Project manager e responsabili operativi che desiderano un metodo strutturato per gestire progetti complessi.

8. Modello per l'analisi competitiva dei prezzi di ClickUp

Scarica il modello gratis Documenta la tua proposta di valore con il modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp

Stabilire i prezzi senza conoscere la concorrenza è un azzardo. Ecco perché hai bisogno del modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp. Ti aiuta a capire a che punto sei e dove puoi migliorare.

Confronta prezzi, funzionalità/funzioni e posizione rispetto alla concorrenza in un unico posto. Individua le lacune, trova le opportunità e modifica la tua strategia con sicurezza.

Inoltre, rende più comprensibili i dati complessi. Puoi trasformare le ricerche sull'analisi della concorrenza in immagini chiare e agire più rapidamente.

Perché utilizzare questo modello:

Mappa la tua posizione rispetto alla concorrenza su una lavagna online di ClickUp

Confronta l'offerta dei prodotti della concorrenza con la tua per individuare le opportunità

Scopri come i concorrenti applicano sconti o offrono pacchetti di servizi

Agisci convertendo i risultati della lavagna online in attività di ClickUp

🤑 Ideale per: i responsabili del marketing di prodotto e i team di crescita che hanno bisogno di un modo visivo e collaborativo per confrontarsi con la concorrenza e perfezionare la propria strategia di pricing.

9. Modello di offerta aziendale di ClickUp

Scarica il modello gratis Lancia offerte speciali in modo rapido e coerente con il modello di offerta aziendale di ClickUp

Creare offerte da zero ogni volta può rallentarti. Utilizza invece il modello di offerta aziendale di ClickUp. Ti offre un modo semplice e ripetibile per creare e condividere rapidamente le offerte.

Il modello riunisce tutte le tue informazioni in un unico posto. Pianifica la tua offerta, definisci i termini e monitora lo stato dei progressi senza dover cambiare contesto. Aiuta inoltre il tuo team a mantenere le offerte coerenti e professionali. Nel tempo, ti aiuta a gestire la tua pipeline e a concentrarti sulla chiusura delle trattative.

Perché utilizzare questo modello:

Discuti i dettagli dell'offerta con il tuo team all'interno di un documento ClickUp condiviso

Organizza i dettagli e i termini dell'offerta utilizzando la vista Tabella

Automatizza l'invio di email a potenziali clienti e clienti esistenti con ClickUp Automazioni

i promemoria di ClickUp Mantieni visibili le date di scadenza delle offerte con le scadenze

🤑 Ideale per: professionisti delle vendite e responsabili dello sviluppo commerciale che desiderano un modo più rapido e organizzato per creare e gestire le offerte.

📮 ClickUp Insight: Il 21% delle persone afferma di dedicare oltre l'80% della propria giornata lavorativa a attività ripetitive. E un altro 20% dichiara che tali attività occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti AI di ClickUp ti aiutano a eliminare queste attività ripetitive. Pensa alla creazione di attività, ai promemoria, agli aggiornamenti, agli appunti delle riunioni, alla stesura di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app completa per il lavoro. 💫 Risultati concreti: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente grazie alle automazioni di ClickUp, con un conseguente aumento del 12% dell'efficienza lavorativa.

10. Modello per i prezzi dei prodotti di ClickUp

Scarica il modello gratis Utilizza il modello di listino prezzi dei prodotti di ClickUp trattando i tuoi servizi come prodotti con prezzi chiari e coerenti

Il modello di determinazione dei prezzi dei prodotti di ClickUp conferisce struttura alle tue decisioni in materia di prezzi.

Ti aiuta per il monitoraggio dei costi, il confronto con i concorrenti e la definizione dei tuoi margini in un unico posto. Puoi testare diverse strategie di prezzo e verificarne l'impatto.

Il modello sostituisce i fogli di calcolo statici, consentendo al tuo team di lavorare sempre con prezzi aggiornati e dati coerenti.

Perché utilizzare questo modello:

Documenta i materiali, la manodopera e le spese generali per ogni SKU per stabilire un chiaro punto di pareggio

Imposta le attività ricorrenti di ClickUp per rivedere e aggiornare il tuo catalogo ogni trimestre

Confronta i prezzi tra diverse categorie di prodotti e marchi

Effettua il monitoraggio di variabili come il prezzo unitario standard e le quantità minime d'ordine nei campi personalizzati

🤑 Ideale per: Product manager e team di e-commerce che necessitano di un sistema ripetibile per gestire i costi e fissare prezzi redditizi su un ampio catalogo di prodotti.

Come creare un elenco di prezzi efficace per i pacchetti di servizi?

Segui questi consigli per creare listini prezzi che conquistino i clienti e prevengano lo scope creep:

Dai priorità ai risultati piuttosto che alle ore fatturabili: definisci definisci il tuo modello di prezzi come un investimento strategico incentrato sul valore che i clienti riceveranno

Definisci chiari differenziali di valore tra i livelli: giustifica il passaggio da un pacchetto "Standard" a uno "Premium" in modo che la differenza in termini di ROI sia evidente

Rendi visibili tutte le variabili di costo: mantieni la trasparenza su tutti gli elementi che compongono i tuoi prezzi. In questo modo eviterai attriti dovuti a costi nascosti

Adotta convenzioni di denominazione intuitive: mantieni la terminologia coerente in tutti i tuoi documenti e dashboard. In questo modo le tue offerte saranno più facili da comprendere e confrontare

Offri flessibilità modulare: Consenti ai clienti di personalizzare alcuni aspetti della tua offerta. Questo garantisce loro flessibilità senza creare ulteriore lavoro amministrativo per te

Verifica i tuoi margini ogni trimestre: monitora regolarmente i tuoi rendimenti per assicurarti che le tue tariffe riflettano la tua competenza e i tuoi obiettivi

Jessie Whitman, Senior Director, Eventi presso Convene, apprezza i modelli di ClickUp:

“Per me, la novità più rivoluzionaria di ClickUp sono stati i modelli personalizzabili e la possibilità di garantire la stessa coerenza in tutte le nostre strutture in qualsiasi regione, in modo che l’esperienza del client sia la stessa indipendentemente dalla posizione Convene in cui si rechi.”

“Per me, la novità più rivoluzionaria di ClickUp sono stati i modelli personalizzabili e la possibilità di garantire la stessa coerenza in tutte le nostre strutture in qualsiasi regione, in modo che l’esperienza del client sia la stessa indipendentemente dalla posizione Convene in cui si rechi.”

Trasforma i lead in contratti più rapidamente con ClickUp

La documentazione dispersa e la frammentazione del contesto non solo ti rallentano, ma erodono i tuoi margini e creano un'esperienza cliente disorganizzata. Ciò è particolarmente vero quando i tuoi listini prezzi, le proposte e i flussi di lavoro dei progetti sono isolati in diverse app.

Evita offerte poco chiare, errori di preventivazione e stress amministrativo con ClickUp. Con le tue offerte, i prezzi, le attività di progetto, i documenti e la chat del team tutti in un unico posto, non perderai mai il contesto. Inoltre, l'IA integrata si occupa di gran parte del lavoro di routine. Puoi passare da un potenziale cliente a un accordo in pochi minuti, non in giorni.

Sei pronto a mettere fine al caos dei prezzi? Inizia a usare ClickUp gratis e riunisci l'intero processo di erogazione dei servizi in un unico spazio di lavoro integrato.

Domande frequenti (FAQ)

Quali informazioni dovrebbe includere ogni elenco dei prezzi dei pacchetti di servizi?

Ogni elenco dei prezzi dei pacchetti di servizi dovrebbe includere i nomi dei servizi con descrizioni chiare, i prezzi (per unità, progetto o forfait), cosa è incluso e cosa è escluso, i termini di pagamento e le date di validità. Inoltre, è utile includere i limiti di revisione e le informazioni di contatto per eventuali domande.

Qual è la differenza tra un modello di listino prezzi e un modello di proposta di servizi?

Un modello di listino prezzi è un catalogo generale di tutti i tuoi servizi e dei relativi costi standard, simile a un menu. Un modello di proposta di servizio è un documento personalizzato. Presenta una soluzione specifica al problema unico di un client, combinando ambito, sequenza e prezzi su misura per lui.

Dovresti rivedere i tuoi modelli di listino almeno una volta al trimestre. Oppure ogni volta che i costi interni, le condizioni di mercato o l'offerta di servizi subiscono cambiamenti significativi. L'utilizzo di modelli obsoleti è una causa comune per cui le aziende applicano tariffe troppo basse e perdono opportunità di guadagno.