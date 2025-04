Come scegliere le giuste strategie di prezzo dei prodotti per un esito positivo

Il prezzo è ciò che si paga. Il valore è ciò che si ottiene

Warren Buffett, presidente della Berkshire Hathaway

Il prezzo di un prodotto non è mai solo una questione di copertura dei costi o di battere la concorrenza. Si tratta di inviare il messaggio giusto.

Vi siete mai chiesti perché una marca di prodotti per la cura della pelle fa pagare una crema idratante 10 dollari, mentre un'altra ne fa pagare 100, ed entrambe vendono con esito positivo? La risposta sta nella strategia che sta dietro ai numeri. 🔢

Se vi siete mai chiesti come prezzare i vostri prodotti per aumentare la produttività e posizionare il vostro marchio per un esito positivo, questo blog è qui per aiutarvi. Esploriamo in dettaglio le strategie di determinazione del prezzo dei prodotti.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Passi chiave per l'implementazione di una strategia di prezzo dei prodotti

Analizzare il mercato e l'audience: Ricercare il comportamento dei clienti e segmentare l'audience. Utilizzate i moduli ClickUp per i feedback e le dashboard per gli approfondimenti

Ricercare il comportamento dei clienti e segmentare l'audience. Utilizzate i moduli ClickUp per i feedback e le dashboard per gli approfondimenti Definire gli obiettivi di prezzo: Stabilire obiettivi chiari, come la massimizzazione dei profitti o l'espansione della quota di mercato. Collaborate in ClickUp Documenti e automatizzate le promemoria con ClickUp Automazioni

Stabilire obiettivi chiari, come la massimizzazione dei profitti o l'espansione della quota di mercato. Collaborate in ClickUp Documenti e automatizzate le promemoria con ClickUp Automazioni Scegliere un modello di pricing: Selezionare un modello in base agli oggetti. Utilizzate le attività di ClickUp e i campi personalizzati per organizzare e monitorare il monitoraggio dei prezzi

Selezionare un modello in base agli oggetti. Utilizzate le attività di ClickUp e i campi personalizzati per organizzare e monitorare il monitoraggio dei prezzi Testare e convalidare i prezzi: Effettuare test A/B e monitorare le prestazioni. Utilizzate il monitoraggio del tempo e le Automazioni di ClickUp per effettuare test efficienti

Effettuare test A/B e monitorare le prestazioni. Utilizzate il monitoraggio del tempo e le Automazioni di ClickUp per effettuare test efficienti Monitoraggio e adeguamento dei prezzi: Esaminare regolarmente le metriche chiave. Utilizzate le dashboard di ClickUp per il monitoraggio e ClickUp Brain per gli insight basati sull'IA

Esaminare regolarmente le metriche chiave. Utilizzate le dashboard di ClickUp per il monitoraggio e ClickUp Brain per gli insight basati sull'IA **Comunicare i prezzi all'interno e all'esterno. Rimanete organizzati con il modello di determinazione dei prezzi dei prodotti di ClickUp

**Cosa sono le strategie di pricing?

Le strategie di pricing sono i metodi utilizzati dalle aziende per determinare il costo dei loro prodotti o servizi. Queste strategie sono cruciali per formare la percezione di un marchio da parte dei clienti, guidare le vendite e garantire la redditività.

La scelta dell'approccio giusto è essenziale per allineare i prezzi agli obiettivi aziendali e fornire valore al pubblico.

Settori e modelli aziendali diversi richiedono approcci di prezzo personalizzati. Ad esempio, un'azienda a sottoscrizione può puntare su prezzi differenziati per rivolgersi a vari segmenti di clienti. Allo stesso tempo, un negozio al dettaglio potrebbe utilizzare una strategia di prezzi competitivi per distinguersi in un mercato affollato.

Molte aziende Saa utilizzano un modello di prezzo freemium, offrendo gratuitamente una versione base del prodotto e facendo pagare le funzionalità/funzione premium. Le aziende che operano in mercati sensibili ai costi, come le compagnie aeree economiche o i rivenditori in sconto, spesso adottano strategie di prezzo economiche.

La corretta determinazione dei prezzi è fondamentale per un esito positivo a lungo termine. Una strategia di prezzo efficace crea un equilibrio tra soddisfazione del cliente e crescita sostenibile, aiutando le aziende a prosperare sul mercato.

**Negli anni '90, Coca-Cola e Pepsi si sono sfidate nella "guerra della Cola", con i prezzi che hanno giocato un ruolo chiave nelle loro aggressive strategie di marketing.

Le 5 strategie di prezzo più comuni

Non esiste un approccio unico al pricing. Tuttavia, la comprensione delle strategie più comuni può fornire un chiaro punto di partenza.

Vediamo di suddividerle. 🧩

1. Prezzi di costo maggiorati

Il cost-plus pricing è un approccio diretto in cui le aziende calcolano il costo totale della produzione di un prodotto o di un servizio e aggiungono un margine di profitto prestabilito Questo assicura la copertura dei costi e garantisce un profitto costante.

Tuttavia, questa strategia si concentra più sui costi interni che sulla domanda di mercato o sulla concorrenza. Il risultato è che le aziende rischiano di impostare prezzi troppo alti o troppo bassi rispetto alla norma del mercato.

Quando usarla: Questa strategia funziona bene nei settori con costi di produzione stabili e minore pressione competitiva, come la produzione o la vendita all'ingrosso.

**Esempio: un produttore di mobili spende 200 dollari in materiali e manodopera per realizzare una tabella e la vende a 240 dollari, aggiungendo un margine di profitto del 20%.

🔍 Lo sapevi? I rivenditori spesso usano il metodo ' prezzo del fascino il prezzo di un prodotto a $9,99 invece che a $10,00, perché i clienti tendono a percepire $9,99 come significativamente più economico, anche se la differenza è solo di un centesimo. Questo si basa sulla effetto cifra sinistra in cui gli acquirenti si concentrano maggiormente sulla prima cifra rispetto all'ultima.

2. Prezzi di penetrazione

Il prezzo di penetrazione consiste nel lanciare un prodotto a un prezzo basso per attirare rapidamente i clienti e guadagnare quote di mercato. È particolarmente utile nei mercati competitivi che mirano a fidelizzare i clienti e a catturare rapidamente l'attenzione.

Nel tempo, le aziende aumentano il prezzo una volta che la loro base di clienti è cresciuta. Anche se efficace, questo approccio può portare inizialmente a profitti più bassi. Rischia inoltre di sottovalutare il prodotto, rendendo difficile aumentare i prezzi in seguito senza perdere clienti.

Quando usarla: Questa strategia di prezzo è ideale per i nuovi prodotti che entrano in un mercato affollato o per le aziende che cercano di far conoscere il proprio marchio.

Esempio: Un nuovo servizio di streaming imposta il costo della sottoscrizione a metà del costo dei suoi concorrenti per incoraggiare le sottoscrizioni e affermarsi.

per evitare il contraccolpo dei clienti quando aumentano i prezzi in un secondo momento, le aziende possono comunicare un valore aggiunto attraverso funzionalità/funzioni esclusive, servizi migliori o premi fedeltà.

3. Prezzi stracciati

La scrematura dei prezzi consiste nell'impostazione di un prezzo iniziale elevato per prodotti nuovi o unici, al fine di puntare a clienti disposti a pagare di più per l'esclusività. I prezzi scendono in un periodo di tempo per attirare un pubblico più ampio.

Questa strategia funziona meglio per le aziende che lanciano prodotti innovativi o che entrano in mercati con poca concorrenza. Consente di ottenere profitti immediati, ma richiede un'attenta ricerca di mercato per determinare le giuste fasi di determinazione del prezzo.

Quando usarla: È ideale per i gadget high-tech, gli elementi di lusso o qualsiasi altro prodotto con un pubblico di primi utilizzatori.

**Esempio: un marchio tecnologico lancia uno smartphone a 1.000 dollari, poi abbassa il prezzo dopo sei mesi per puntare ad acquirenti attenti al budget.

**I marchi di lusso applicano prezzi elevati per la loro produttività di alta qualità e la loro esclusività. Per istanza, marchi di lusso come Louis Vuitton e Chanel sono in grado di mantenere prezzi elevati grazie alla loro percezione di scarsità, esclusività, artigianalità e reputazione del marchio.

4. Prezzi basati sul valore

**Il prezzo basato sul valore si concentra sul valore percepito di un prodotto piuttosto che sul suo costo di produzione

I clienti pagano in base al modo in cui il prodotto soddisfa le loro esigenze o risolve un problema specifico. Questa strategia aiuta le aziende a posizionarsi come premium o uniche sul mercato, ma richiede una profonda comprensione delle aspettative e delle preferenze dei clienti.

Le aziende che adottano questo approccio spesso investono in ricerche di mercato per affinare il messaggio e la posizione del prodotto.

Quando usarla: È un'ottima opzione per le aziende che offrono prodotti di nicchia, premium o altamente differenziati.

Esempio: Un marchio di prodotti per la cura della pelle prezza il suo siero a 120 $$$a causa della sua formulazione unica e della sua reputazione di fornire risultati visibili.

💡 Pro Tip: Evidenziando testimonianze, casi di studio ed esempi di prima e dopo, si può rafforzare il valore percepito e giustificare prezzi più alti.

5. Prezzi dinamici

**Questo approccio flessibile consente alle aziende di massimizzare le entrate nei periodi di picco e di rimanere competitive nei periodi di crisi.

Tuttavia, l'esito positivo di questa strategia dipende dalla disponibilità di solidi strumenti analitici e da un attento monitoraggio per evitare l'insoddisfazione dei clienti.

Quando usarla: Questa strategia funziona meglio in settori come i viaggi, l'ospitalità o l'e-commerce, in cui la domanda varia frequentemente.

📌 Esempio: Un hotel applica valutazioni più alte durante le vacanze e le abbassa nei giorni feriali per attirare più prenotazioni.

💡 Pro Tip: Una comunicazione trasparente sulle variazioni di prezzo, come l'offerta di sconti per i primi giorni dell'anno o di offerte last-minute, può aumentare la fiducia e la fedeltà dei clienti.

Ecco una tabella di confronto per aiutarvi a comprendere gli esempi di strategia dei prezzi.👇

Strategia di determinazione dei prezzi Chiave d'interesse Migliore per Approccio di determinazione dei prezzi Cost-plus pricing Costo interno e margine di profitto Business con costi di produzione costanti Aggiunge un margine di profitto fisso ai costi di produzione Penetration pricing Quota di mercato e acquisizione clienti Nuovi prodotti in mercati competitivi Inizia con un prezzo basso per attirare i clienti Pricing di scrematura Entrate precoci ed esclusività Prodotti innovativi o unici Imposta un prezzo iniziale elevato e lo riduce nel tempo Prezzi basati sul valore Percezione e valore del cliente Prodotti premium o differenziati Prezzi basati sul valore percepito dal cliente Pricing dinamico Domanda di mercato e concorrenza Settori con domanda fluttuante I prezzi si adeguano in tempo reale in base alla domanda e alla concorrenza

Considerazioni chiave nella scelta di una strategia di prezzo

Scegliere una strategia di prezzo non è facile e sbagliare può costare caro.

Ecco alcune considerazioni chiave da fare prima di prendere una decisione. 🤔

1. Target

La comprensione del proprio traguardo è fondamentale per la selezione di una strategia di prezzo.

**Sono sensibili al prezzo o più attenti alla qualità e alla reputazione del marchio?

**Un pubblico attento al budget può rispondere bene a prezzi di penetrazione, mentre un pubblico premium potrebbe essere più propenso a pagare prezzi più alti per prodotti esclusivi o di alta qualità

Conoscere le aspettative, il comportamento d'acquisto e la disponibilità a pagare del cliente aiuta a personalizzare una strategia di prezzo che risuoni con lui.

Strategia istantanea: Apple utilizza una strategia di prezzo elevato per i suoi prodotti, posizionandoli come offerte premium. I clienti sono disposti a pagare un premio per il valore percepito del marchio, il design e l'innovazione.

2. Ricerca di mercato

Le ricerche di mercato forniscono informazioni sulle esigenze, le preferenze e i punti dolenti dei clienti. Senza queste informazioni, è difficile sapere quanto i clienti sono disposti a pagare. Ricerca delle tendenze di mercato e le variazioni della domanda possono aiutarvi a capire se il vostro prodotto si inserisce nel mercato della concorrenza o se c'è spazio per posizionarlo come offerta premium.

Anche le strategie di prezzo dei concorrenti offrono dati preziosi per le vostre decisioni.

Da fare? Gli studi dimostrano che i prezzi più alti spesso portano i clienti a a percepire un prodotto come di maggiore qualità . Infatti, molti clienti ritengono che se un prodotto costa di più, deve essere migliore, anche quando non c'è una differenza sostanziale nella qualità.

3. Struttura dei costi

La struttura dei costi dell'azienda ha un ruolo importante nel determinare quale strategia di prezzo sia fattibile.

Se i costi di produzione sono elevati, il prezzo di costo maggiorato può aiutarvi a garantire la produttività. Tuttavia, se i costi possono essere ridotti al minimo o compensati, un modello di prezzo basato sul valore può consentirvi di catturare più valore per i clienti senza sacrificare i margini di profitto.

Le aziende con costi fissi più elevati o catene di fornitura complesse possono avere bisogno di prezzi più alti per raggiungere il pareggio, mentre quelle con spese generali più basse possono avere maggiore flessibilità.

🤝 Commemorazione amichevole: Un prezzo più alto budget di marketing il budget di un'azienda può supportare strategie di prezzo più aggressive, come l'offerta di sconti o promozioni, mentre un budget inferiore può richiedere un approccio più conservativo al prezzo. Assicuratevi che i prezzi siano in linea con le risorse disponibili per promuovere efficacemente il prodotto.

4. Analisi della concorrenza

La valutazione dei prezzi della concorrenza è fondamentale per decidere una strategia di prezzo.

**I concorrenti offrono prodotti simili a prezzi inferiori? Esiste l'opportunità di differenziare il vostro marchio offrendo qualcosa di più prezioso?

Se i concorrenti utilizzano strategie di prezzo aggressive, potreste scegliere un approccio diverso per distinguervi. La comprensione della pressione competitiva del mercato aiuta a trovare un punto di forza dei prezzi che attragga i clienti senza sottovalutare il vostro prodotto.

💡 Pro Tip: Non limitatevi a guardare i prezzi dei concorrenti, ma analizzate il perché dietro le loro strategie di prezzo. Si rivolgono ad acquirenti attenti al budget o puntano a clienti personalizzati? Abbinate queste informazioni al feedback del vostro pubblico per identificare le lacune che potete colmare.

5. Posizione del marchio

La posizione del vostro marchio sul mercato dovrebbe influenzare la vostra strategia di prezzo.

Un marchio di lusso di fascia alta può sfruttare la scrematura dei prezzi o i prezzi di valore per rafforzare la propria esclusività. Al contrario, un marchio economico può optare per un prezzo di penetrazione per attirare l'attenzione del mercato di massa

Allineare il prezzo alla proposta di valore del marchio garantisce che i personalizzati percepiscano il prodotto come meritevole del prezzo stabilito.

Nella selezione di una strategia di prezzo, assicuratevi di considerare questi fattori in tandem. Ogni elemento guiderà la vostra decisione e vi aiuterà a trovare il modo più efficace per allineare il vostro prodotto alle aspettative dei clienti, alle richieste del mercato e agli obiettivi aziendali.

**Da fare: i rivenditori utilizzano spesso una strategia chiamata "strategia del prezzo" prezzi di richiamo quando viene introdotta una terza opzione, meno attraente, per far sembrare più ragionevoli le altre due. Ad esempio, se un sito web vende una macchina da caffè a $$$a e $$$$a e una terza a $$$$$, la macchina da $$$$a apparirà spesso più conveniente al confronto.

Fattori che influenzano le decisioni sui prezzi dei prodotti

Le decisioni sui prezzi non vengono prese nel vuoto. Vari fattori interni ed esterni influenzano le impostazioni dei prezzi aziendali.

Diamo un'occhiata a questi fattori chiave. 📑

Fattori interni

I fattori interni all'azienda hanno un ruolo importante nel determinare il punto di prezzo impostato. Ecco alcune influenze interne chiave:

Costo di produzione: Il costo totale della produzione o dell'acquisto di un prodotto è fondamentale per l'impostazione del prezzo. Include le materie prime, la manodopera, le spese generali e qualsiasi altra spesa coinvolta

Il costo totale della produzione o dell'acquisto di un prodotto è fondamentale per l'impostazione del prezzo. Include le materie prime, la manodopera, le spese generali e qualsiasi altra spesa coinvolta Obiettivi aziendali: La strategia di determinazione dei prezzi deve essere in linea con gli obiettivi dell'azienda, che si tratti di massimizzare i profitti, aumentare la quota di mercato o posizionare il marchio come premium

La strategia di determinazione dei prezzi deve essere in linea con gli obiettivi dell'azienda, che si tratti di massimizzare i profitti, aumentare la quota di mercato o posizionare il marchio come premium Costo di acquisizione del cliente (CAC) : La comprensione del CAC è fondamentale per impostare un prezzo che garantisca la redditività. Se il vostrocAC medio è elevata, potrebbe essere necessario adeguare i propri provider per coprire questi costi, mentre un CAC più basso potrebbe fornire maggiore flessibilità per un pricing competitivo

: La comprensione del CAC è fondamentale per impostare un prezzo che garantisca la redditività. Se il vostrocAC medio è elevata, potrebbe essere necessario adeguare i propri provider per coprire questi costi, mentre un CAC più basso potrebbe fornire maggiore flessibilità per un pricing competitivo Posizione del marchio: Il modo in cui un'azienda vuole essere percepita sul mercato - se come un'opzione economica o un marchio di lusso - influisce sul prezzo dei suoi prodotti

Il modo in cui un'azienda vuole essere percepita sul mercato - se come un'opzione economica o un marchio di lusso - influisce sul prezzo dei suoi prodotti **Margini di profitto: il livello di redditività desiderato influisce sull'impostazione del prezzo. Margini elevati richiedono in genere prezzi più alti, mentre le aziende con aspettative di profitto inferiori possono avere bisogno di mantenere i prezzi più competitivi

Strategia GTM (Go-to-market): Un prezzo più alto può essere giustificato se la strategia GTM prevede forti spese di marketing per far conoscere il prodotto. Al contrario, una strategia GTM più efficiente dal punto di vista dei costi potrebbe richiedere un approccio di prezzo competitivo per generare trazione

⚙️ Bonus: Utilizza Modelli di strategia GTM per garantire che la strategia di prezzo sia coerente con il piano di lancio complessivo.

Fattori esterni

I fattori esterni sono fuori dal vostro controllo, ma devono essere presi in considerazione al momento dell'impostazione dei prezzi.

Questi includono:

Domanda dei consumatori: Se la domanda di un prodotto è elevata, le aziende possono adottare prezzi superiori. Al contrario, una domanda bassa può richiedere una riduzione dei prezzi per attirare i personalizzati

Se la domanda di un prodotto è elevata, le aziende possono adottare prezzi superiori. Al contrario, una domanda bassa può richiedere una riduzione dei prezzi per attirare i personalizzati Concorrenza: Le strategie di prezzo dei concorrenti possono influenzare il prezzo che si può applicare. Se i concorrenti offrono prodotti simili a un prezzo inferiore, potrebbe essere necessario adeguarsi di conseguenza

Le strategie di prezzo dei concorrenti possono influenzare il prezzo che si può applicare. Se i concorrenti offrono prodotti simili a un prezzo inferiore, potrebbe essere necessario adeguarsi di conseguenza **Condizioni economiche: le condizioni generali dell'economia, come l'inflazione, la recessione o il reddito disponibile, possono avere un impatto sul comportamento di spesa dei consumatori e influenzare le vostre decisioni sui prezzi

Fattori normativi: Leggi, tasse, tariffe e controlli sui prezzi possono influenzare la determinazione dei prezzi. Le aziende devono assicurarsi che le loro strategie di prezzo siano conformi alle normative locali

Leggi, tasse, tariffe e controlli sui prezzi possono influenzare la determinazione dei prezzi. Le aziende devono assicurarsi che le loro strategie di prezzo siano conformi alle normative locali **Percezione dei clienti: il modo in cui i clienti visualizzano il valore di un prodotto influisce anche sulle decisioni di prezzo. Se lo considerano di grande valore, possono essere disposti a pagare di più

**Molti rivenditori utilizzano prezzi a tempo limitato per creare un senso di urgenza. Frasi come "Restano solo 24 ore!" o "Sbrigati, scorte limitate!" spingono i consumatori a fare un acquisto in fretta per paura di perdere un affare.

Come implementare una strategia di determinazione dei prezzi dei prodotti

Ogni passaggio del processo si basa sul precedente, assicurando che il prezzo soddisfi le aspettative dei clienti e generi profitti. ClickUp , l'app all-in-one per il lavoro, offre tutto ciò di cui i team di prodotto hanno bisogno per avere successo.

Grazie agli strumenti per la gestione delle attività, la collaborazione in tempo reale e l'automazione dei flussi di lavoro, ClickUp aiuta i team a rimanere organizzati, a lavorare in modo più intelligente e a ottenere risultati più rapidamente. Le sue funzionalità/funzione personalizzabili consentono ai team di prodotto di adattare l'area di lavoro alle loro esigenze specifiche, garantendo l'efficienza di ogni passaggio dell'implementazione della strategia di pricing.

Esaminiamo come sviluppare ed eseguire una strategia di determinazione dei prezzi dei prodotti utilizzando ClickUp per i team di produttività .

Passaggio #1: Analizzare il mercato e il pubblico

Il fondamento di qualsiasi strategia di prezzo è la comprensione approfondita del vostro mercato e del vostro traguardo.

Iniziate con una ricerca sul comportamento dei clienti.Cosa influenza le loro decisioni di acquisto? Sono sensibili al prezzo o danno priorità al valore e alla qualità? Per adattare il vostro approccio, prendete in considerazione la possibilità di segmentare il vostro pubblico in categorie, come i clienti sensibili al prezzo, quelli che cercano valore o gli acquirenti premium.

Completate il tutto con un'analisi dettagliata dei concorrenti per scoprire le tendenze dei prezzi, le lacune e le opportunità. Analizzate il modo in cui i concorrenti posizionano i loro prodotti: si concentrano sulla riduzione dei prezzi, sull'accorpamento dei servizi o sull'enfatizzazione di proposte di valore uniche?

Moduli ClickUp

Per raccogliere informazioni in modo efficiente, utilizzate Moduli ClickUp per creare sondaggi per clienti o potenziali tali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Forms-2-1400x985.png Acquisizione di informazioni sui clienti tramite moduli ClickUp per comprendere le aspettative di prezzo: strategie di prezzo dei prodotti /$$$img/

Acquisire informazioni sui clienti attraverso i moduli ClickUp per comprendere le aspettative di prezzo

Questi moduli aiutano a catturare i feedback sulle aspettative di prezzo o sulla percezione del valore, e le risposte vengono organizzate automaticamente nell'area di lavoro per un facile accesso.

Dashboard ClickUp

Una volta raccolti i dati, è possibile trasformare le informazioni grezze in strategie attuabili grazie a ClickUp dashboard .

Le dashboard consentono di visualizzare le tendenze, confrontare i livelli di prezzo dei concorrenti e identificare potenziali opportunità o rischi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Dashboards-4-1400x985.png Visualizzate le tendenze del mercato e le preferenze dei clienti con i dashboard interattivi di ClickUp /$$$img/

Visualizzare le tendenze del mercato e le preferenze dei clienti con i dashboard interattivi di ClickUp

Ad istanza, potete creare un grafico di confronto dei prezzi per evidenziare le differenze tra le vostre offerte e quelle della concorrenza. Potete anche monitorare come le priorità dei clienti, come l'economicità o le funzionalità/funzione premium, variano da un segmento all'altro.

**Amazon utilizza il dynamic pricing per regolare i prezzi dei prodotti in base alla domanda del mercato, alla concorrenza e ad altri fattori. Ciò consente di rimanere competitivi e di ottimizzare i profitti.

Passaggio #2: Definire i vostri oggetti di pricing

I vostri obiettivi di pricing guidano la strategia. State mirando a massimizzare i profitti, ad espandere la vostra quota di mercato o a creare un'immagine di marca premium?Avere obiettivi chiari aiuta a restringere l'approccio migliore per la vostra azienda.

Se il vostro obiettivo è aumentare la presenza sul mercato, potreste voler utilizzare una strategia di prezzo che attragga rapidamente i clienti.

L'impostazione di prezzi competitivi potrebbe rendere il vostro prodotto più attraente per un pubblico più vasto. Da fare, assicurandosi di tenere conto di punti di parità (POP), le funzionalità/funzione essenziali che il vostro prodotto condivide con i concorrenti.

Allo stesso modo, se volete posizionare il vostro prodotto come un'offerta premium, un prezzo più alto può trasmettere esclusività e alta qualità. La chiave è assicurarsi che gli obiettivi di prezzo siano in linea con gli obiettivi più ampi della vostra azienda, in modo che tutto ciò che fate supporti la vostra visione generale.

In questa fase, la collaborazione tra i team è fondamentale per affinare e finalizzare gli oggetti di pricing.

ClickUp Documenti Documenti ClickUp è lo strumento ideale per questo scopo. Consente ai team di collaborare in un unico spazio condiviso per contribuire, perfezionare e rivedere gli oggetti dei prezzi in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-7-1400x985.png Contribuire e perfezionare gli obiettivi di prezzo in tempo reale all'interno di ClickUp Documenti: strategie di prezzo dei prodotti /$$$img/

Affinare gli obiettivi di prezzo in tempo reale all'interno di ClickUp Docs

Utilizzando i documenti, è possibile aggiungere informazioni dettagliate sulle strategie di prezzo, sui clienti e sulle ricerche di mercato e apportare facilmente le modifiche necessarie.

Poiché Teams supporta la modifica collaborativa dal vivo, tutti sono aggiornati sulle modifiche e il feedback può essere incorporato immediatamente, mantenendo il team allineato durante l'intero processo.

Automazioni ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Automations--1400x985.png Programmare promemoria automatici con ClickUp Automazioni /$$$img/

Programmare promemoria automatici con ClickUp Automazioni ClickUp Automazioni snellisce ulteriormente il processo. È possibile impostare **automazioni di promemoria per le azioni chiave, come la revisione degli oggetti, l'impostazione delle approvazioni o la riunione delle scadenze

Ad esempio, programmare promemoria per notificare agli stakeholder quando è il momento di valutare la strategia di prezzo o di dare l'approvazione finale. L'automazione di questi passaggi aiuta a evitare ritardi e assicura che il team rispetti le scadenze, consentendo un processo decisionale fluido e tempestivo.

Leggi anche: Punti di parità e punti di differenziazione Lo sapevi? Il concetto di "Da fare" è quello di "parità" e "differenziazione" elasticità della domanda al prezzo spiega quanto sia sensibile la domanda di un prodotto alle variazioni di prezzo. Se la domanda diminuisce in modo significativo con l'aumento del prezzo, si dice che il prodotto è elastico al prezzo. I beni di lusso, invece, sono solitamente anelastici al prezzo, in quanto i consumatori sono meno sensibili alle variazioni di prezzo.

Passaggio #3: Scegliere un modello di prezzo

Ora che avete delineato i vostri oggetti, è il momento di pensare al modello di prezzo più adatto alla vostra situazione.

Per istanza, se il vostro prodotto ha una proposta di valore unica o affronta un punto dolente specifico, un modello di prezzo basato sul valore potrebbe essere la strada da percorrere. D'altro canto, se avete a che fare con costi più prevedibili, potrebbe essere più adatto un modello di prezzo basato sul costo maggiorato.

Indipendentemente dal modello, è essenziale essere organizzati e allineati con il team per garantire un'esecuzione senza intoppi e chiarezza durante tutto il processo.

Attività di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Tasks-5-1400x678.png Suddividere il processo in passaggi chiari con le attività di ClickUp Tasks /$$$img/

Suddividere il processo in passaggi chiari con le attività di ClickUp Tasks Attività di ClickUp consente di far scorrere le cose senza intoppi. Il processo viene suddiviso in passaggi chiari e gestibili.

Supponiamo che un'attività sia "Ricerca sui prezzi della concorrenza" Assegnatelo al team di ricerca di mercato con una chiara data di scadenza. Mentre scavano nelle strategie di prezzo dei vostri concorrenti, raccoglieranno informazioni per dare forma al vostro approccio.

Un'altra attività potrebbe essere "Analizzare i costi di produttività" Questa attività va al team finanziario, che calcolerà le spese di produttività per determinare il costo base del modello di prezzo.

Una volta che il team ha finito di raccogliere questi numeri, può passare le informazioni alla persona successiva, assicurandosi che tutto scorra senza confusione.

ClickUp Campi personalizzati

Dopo l'impostazione delle attività, aggiungete Campi personalizzati di ClickUp per monitorare le metriche chiave di ciascun modello di prezzo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Custom-Fields-3-1400x841.png Provate i vari tipi di campi personalizzati ClickUp per le vostre esigenze /$$$img/

Provate i vari tipi di campi personalizzati di ClickUp per le vostre esigenze

Ad istanza, se si opta per un prezzo basato sul valore, creare campi personalizzati per monitorare il feedback dei clienti e il confronto dei prezzi della concorrenza. Questi campi potrebbero includere "Valutazione del valore del cliente", "Punti di prezzo della concorrenza" e "Margine di profitto desiderato"

Al contrario, per i prezzi di tipo cost-plus, si possono utilizzare campi personalizzati per monitorare i "Costi di produzione" e la "Percentuale di ricarico" In questo modo il team visualizza chiaramente la posizione di ciascun modello e aiuta a guidare il processo decisionale senza dover cercare informazioni.

Attività di ClickUp Dipendenze

Con le attività e le metriche in atto, Dipendenze delle attività di ClickUp aiutano a garantire che tutto si muova nel giusto ordine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Task-Dependencies.png Assicuratevi che il processo di ricerca fluisca senza intoppi con le attività di ClickUp Dipendenze /$$$img/

Assicurarsi che il processo di ricerca fluisca senza intoppi con le attività di ClickUp Task Dependencies

Ad esempio, una volta completata l'attività "Ricerca prezzi della concorrenza", questa può innescare l'attività successiva: "Analisi dei costi di produttività"

Se l'analisi dei concorrenti scopre nuove tendenze di prezzo, potrebbe essere necessario modificare le stime dei costi di produzione. Queste dipendenze permettono a ogni attività di seguire un ordine logico, evitando colli di bottiglia e confusione.

**Walmart segue una strategia di prezzi bassi per tutti i giorni (EDLP), concentrandosi sul mantenimento di prezzi costantemente bassi senza frequenti vendite o promozioni. Questo attrae gli acquirenti attenti ai costi che preferiscono la stabilità dei prezzi.

Passaggio #4: testare e convalidare i prezzi

Una volta selezionato il modello di pricing, inizia il vero lavoro: testarlo e validarlo in scenari reali. Questo passaggio è fondamentale per garantire che la strategia di pricing lavori in modo efficace e soddisfi sia gli obiettivi aziendali sia le aspettative dei clienti.

Non è sufficiente fissare un prezzo e sperare che rimanga tale.

Dovrete raccogliere il feedback dei clienti, monitorare le performance commerciali e identificare eventuali modifiche. Programmi pilota, test A/B e lanci al limite possono aiutare a valutare le risposte dei clienti senza impegnarsi in un lancio su larga scala.

Monitoraggio del tempo ClickUp

Durante questo processo, Monitoraggio del tempo ClickUp può essere prezioso per monitorare il tempo speso per le iniziative di test e garantire che vengano rispettate le scadenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Time-Tracking--1400x985.png Monitoraggio del tempo dedicato alle iniziative di test con ClickUp Time Tracking : strategie di pricing dei prodotti /$$$img/

Monitorare il tempo dedicato alle iniziative di test utilizzando ClickUp Time Tracking

È possibile identificare e risolvere tempestivamente i colli di bottiglia se alcune attività richiedono più tempo del previsto.

Mentre raccogliete i feedback, affidatevi alle Automazioni di ClickUp.

Così, quando viene raccolto il feedback dei clienti, ClickUp può assegnare automaticamente l'attività di revisione al vostro team di pricing o inviare una promemoria agli stakeholder per la revisione dei dati commerciali. Prima di finalizzare la struttura dei prezzi, è possibile impostare un flusso di lavoro per raccogliere input da tutti gli stakeholder giusti: product manager, team commerciali e dirigenti.

Le automazioni aiutano a eliminare i ritardi e a garantire che le persone giuste siano sempre nel giro al momento giusto.

**Spotify offre un accesso gratuito al servizio con annunci e sottoscrizioni a pagamento senza annunci o funzionalità/funzione aggiunte. Questo permette agli utenti di provare il servizio prima di impegnarsi in un piano a pagamento.

Passaggio #5: Monitorare e regolare regolarmente i prezzi

Una strategia di pricing non è mai definitiva.

Le condizioni di mercato cambiano, i concorrenti modificano le loro tattiche e le preferenze dei personalizzati si evolvono: tutti questi fattori richiedono una revisione e un adeguamento regolare del vostro approccio ai prezzi. Se non tenete d'occhio questi cambiamenti, il vostro pricing potrebbe diventare rapidamente obsoleto e meno efficace nel raggiungimento dei vostri obiettivi.

Riunioni regolari vi permettono di identificare se i vostri prezzi sono ancora in sintonia con il pubblico di riferimento e con la posizione del marchio e se vi aiutano a raggiungere gli obiettivi finanziari.

Ad esempio, se notate che le vendite commerciali stanno rallentando o che i costi di acquisizione dei clienti stanno aumentando, potrebbe essere un segnale che il vostro pricing ha bisogno di una modifica. Le dashboard di ClickUp offrono un modo dinamico per monitorare le prestazioni dei prezzi nel tempo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/glance-using-ClickUp-Dashboards.png Visualizzate le principali metriche commerciali in un colpo d'occhio grazie ai dashboard di ClickUp /$$$img/

Visualizzare le principali metriche commerciali in un colpo d'occhio con ClickUp Dashboards

Grazie ai dati in tempo reale, è possibile integrare metriche chiave come i dati commerciali, il feedback dei clienti e le tendenze del mercato, creando una panoramica completa dell'andamento della vostra strategia di prezzo.

Se un concorrente abbassa improvvisamente i prezzi e voi notate un corrispondente calo delle vostre vendite commerciali, il Dashboard visualizzerà questa tendenza.

È inoltre possibile impostare delle schede per tenere traccia di specifiche metriche di marketing della produttività come ad esempio:

Valutazione della crescita dei ricavi **Monitorare l'andamento delle entrate nel tempo e individuare eventuali deviazioni dalle prestazioni previste

Margini di profitto: Tenete traccia di come le variazioni di monitoraggio dei prezzi influiscono sui vostri margini per garantire la redditività

Tenete traccia di come le variazioni di monitoraggio dei prezzi influiscono sui vostri margini per garantire la redditività Ritenzione dei clienti: Vedere come i prezzi incidono sulla fedeltà dei clienti, aiutandovi a decidere se la vostra strategia deve essere perfezionata

ClickUp Brain

Non c'è bisogno di passare ore a scavare nei dati per prendere decisioni informate sui prezzi, ClickUp Brain semplifica questo processo. Grazie all'IA, ClickUp Brain analizza i dati storici sui prezzi e può generare approfondimenti che rivelano modelli e tendenze sottostanti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-4-1400x694.png ClickUp Brain analizza i dati storici e genera approfondimenti basati sull'IA: strategie di pricing del prodotto /$$$img/

Analizzare i dati storici e generare approfondimenti basati sull'IA con ClickUp Brain

Per esempio, potrebbe evidenziare che alcuni aggiustamenti dei prezzi hanno portato a un aumento della fidelizzazione dei clienti o che un aumento dei prezzi durante una stagione specifica è risultato in un calo delle vendite. Grazie a queste intuizioni, Brain può persino suggerire aggiustamenti, facendovi risparmiare tempo e offrendovi un approccio guidato dai dati per ottimizzare i prezzi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/prompting-ClickUp-Brain-1400x381.png Ottenete utili approfondimenti promptando ClickUp Brain: strategie di pricing dei prodotti /$$$img/

Ottenere utili approfondimenti tramite il prompt di ClickUp Brain

da fare: Lo sapevate? ClickUp stesso fornisce un esempio eccellente di strategia di prezzo ben eseguita. Utilizza una struttura di prezzi differenziata in base alle esigenze dei diversi utenti, dai piccoli team alle grandi aziende. La struttura è progettata per adattarsi alle esigenze di ciascun segmento di clienti, garantendo agli utenti le giuste funzionalità/funzione e il giusto supporto al giusto prezzo.

Passaggio #6: Lanciare la strategia di prezzo

Una volta definita la strategia di prezzo, è il momento del lancio ufficiale. Questa fase prevede la comunicazione dei nuovi prezzi all'interno e all'esterno, la preparazione del team e l'aggiornamento di tutti i materiali rivolti ai clienti.

Modello di determinazione dei prezzi dei prodotti ClickUp

Il Modello di determinazione dei prezzi dei prodotti ClickUp è fondamentale per organizzare in modo efficiente i dettagli dei prezzi.

Questo modello consente di accedere facilmente a tutte le informazioni sui prezzi, assicurando che tutti i membri del team, che si occupino di commerciale, marketing o supporto clienti, dispongano di dettagli aggiornati. È possibile memorizzare i prezzi di diversi prodotti, le strutture di sconto e tutte le offerte di promozione in un unico posto.

Avrete una struttura standardizzata che vi darà una migliore visibilità dei costi, aiutandovi a prevedere con facilità le condizioni di mercato. Inoltre, potrete testare e modificare rapidamente i prezzi, assicurandovi che la vostra strategia rimanga in linea.

Ci siamo resi conto che non avevamo un modo efficace per monitorare le attività e non avevamo una visione chiara di ciò che il team di prodotto stava facendo, quindi abbiamo iniziato a cercare una nuova piattaforma. La piattaforma era la combinazione perfetta: non troppo tecnica e confusa, ma nemmeno troppo semplice. Ci ha dato la flessibilità di creare, spostare e organizzare i team e i progetti a modo loro"

Raúl Becerra, Product Manager di Atrato

Errori comuni da evitare nella determinazione dei prezzi dei prodotti

Quando si impostano i prezzi dei prodotti, è facile commettere errori che possono danneggiare l'azienda.

Di seguito sono riportate alcune trappole comuni in cui le aziende cadono quando determinano i prezzi dei prodotti e come evitarle. 🕳️

Errore n. 1: sottovalutazione dei prezzi ❌

Molte aziende, soprattutto all'inizio, sottovalutano i loro prodotti per attirare i clienti. Questa strategia può ritorcersi contro, in quanto può indurre i clienti a percepire il prodotto come di qualità inferiore o non sostenibile a lungo termine.

Soluzione: Valutate i costi, i concorrenti e il vostro traguardo per determinare un prezzo equo. La migliore strategia di prezzo deve riflettere il vostro valore e garantire la redditività senza sminuire il prodotto.

Esattore #2: Prezzi eccessivi ❌

Un prezzo eccessivo può invece allontanare i potenziali clienti. Impostare un prezzo troppo alto senza una chiara giustificazione può far sembrare il vostro prodotto fuori portata e ridurre la domanda, anche se è di grande qualità.

Soluzione: Ricercate i vostri concorrenti e comprendete la vostra base di clienti. Prezzate il vostro prodotto in base al valore percepito, non solo ai costi, e comunicate chiaramente i vantaggi unici.

📖 Leggi anche: Come scegliere il giusto modello di tariffazione dell'agenzia

Esattore #3: non adeguarsi ai cambiamenti del mercato ❌

Le condizioni del mercato, le azioni dei concorrenti e le esigenze dei clienti si evolvono. Mantenere gli stessi prezzi senza adeguarsi ai cambiamenti del mercato può portare a perdere opportunità o a diminuire le vendite.

Soluzione: Rimanete agili. Monitorate le tendenze del settore, i prezzi dei concorrenti e le variazioni della domanda dei clienti per adeguare i vostri prezzi di conseguenza. Le revisioni di periodo possono aiutare a mantenere il prezzo del prodotto competitivo.

Esattore #3: complicare eccessivamente il modello di determinazione dei prezzi ❌

A volte le aziende creano modelli di prezzo troppo complicati che confondono i clienti.

Quando le strutture di prezzo sono troppo complesse, i clienti possono faticare a capire cosa stanno ottenendo per i loro soldi, causando frustrazione e acquisti abbandonati.

Soluzione: Mantenete il vostro modello di prezzo semplice e trasparente. Assicuratevi che i clienti capiscano esattamente per cosa stanno pagando e perché. Se offrite diversi livelli di prezzo o pacchetti, assicuratevi che le differenze siano chiare e facilmente comprensibili.

Esattore n. 4: non tenere conto dei costi nascosti ❌

Nel determinare il prezzo di un prodotto, le aziende spesso trascurano i costi nascosti o indiretti, come le spese di spedizione, il marketing o le tasse. Questo può portare a calcoli errati e risultare in prezzi troppo bassi o troppo alti per il mercato.

Soluzione: Includete tutti i costi possibili nella vostra struttura dei prezzi. Considerate i costi di produzione, distribuzione, marketing e spese generali. Non dimenticate le spese a lungo termine, come il supporto clienti e i servizi di garanzia, che possono influenzare il prezzo complessivo.

Un'analisi completa dei costi vi aiuta ad impostare un prezzo che copra tutte le spese, garantendo al tempo stesso un buon margine di profitto.

Escamo #5: ignorare le relazioni a lungo termine con i clienti ❌

Spesso il pricing si concentra troppo sulle vendite immediate, trascurando il valore a vita dei clienti.

**Una vendita una tantum può sembrare ottima, ma è essenziale fissare i prezzi in modo da incoraggiare la ripetizione dell'attività aziendale e la fedeltà. Concentrarsi sui profitti a breve termine a scapito della fidelizzazione dei clienti può danneggiare la crescita a lungo termine.

Soluzione: Pensate a lungo termine quando impostate i prezzi. Considerate la possibilità di offrire programmi di fidelizzazione, sconti per la sottoscrizione o pacchetti di prezzi o servizi per incoraggiare gli acquisti ripetuti. Sviluppate strategie di prezzo che premino i clienti per la loro continuità aziendale.

Esattezza #6: concentrarsi solo sui prezzi della concorrenza ❌

È strategico tenere d'occhio i prezzi dei concorrenti, ma basarsi esclusivamente sui loro prezzi come base per i propri può essere problematico.

I prezzi dei concorrenti non sempre riflettono il valore unico del vostro prodotto o i vostri obiettivi aziendali, e un'impostazione dei prezzi troppo vicina a quella dei concorrenti può portare a guerre dei prezzi che danneggiano tutte le parti coinvolte.

Soluzione: Concentratevi sul valore unico che il vostro prodotto fornisce ai clienti. È importante analizzare la struttura dei costi, le impostazioni dei clienti e il valore offerto, per poi impostare il prezzo di conseguenza. Puntate alla differenziazione invece di copiare la concorrenza.

⚡️ Template Archive: Un elenco prezzi ben strutturato è essenziale per presentare i vostri prodotti o servizi in modo chiaro e professionale. Sfogliate modelli di elenco prezzi e trovate quello perfetto per presentare le vostre offerte con chiarezza e stile.

Esattore #7: non considerare gli adeguamenti stagionali dei prezzi ❌

Molte aziende non adeguano i prezzi ai cambiamenti stagionali della domanda.

**Se non prendete in considerazione fattori come le festività, gli eventi o i cicli economici, potreste perdere l'opportunità di sfruttare i periodi di alta domanda o di offrire sconti durante i mesi più lenti

Soluzione: Regolate la vostra strategia di prezzo in base alla stagione. Offrite sconti o promozioni durante le stagioni non di punta per incrementare le vendite commerciali o aumentate i prezzi nei periodi di alta domanda. Fate in modo che questi aggiustamenti facciano parte della vostra strategia di prezzo più ampia per massimizzare i ricavi durante tutto l'anno.

💡 Quick Hack: Pianificate in anticipo la vostra strategia di prezzi stagionali e utilizzate i dati storici per prevedere la domanda. Osservate le tendenze commerciali passate durante le stagioni di punta e quelle non di punta per identificare gli schemi. Questi dati vi aiuteranno a prendere decisioni informate su quando alzare o abbassare i prezzi e quando introdurre offerte speciali.

Semplificare, strategizzare, avere successo - tutto con ClickUp

Per definire le strategie di prezzo dei prodotti è necessario comprendere i clienti, il mercato e il valore unico che il vostro marchio apporta alla tabella.

Sia che si tratti di un prezzo di costo maggiorato per garantire la coerenza, sia che si tratti di sperimentare un metodo di prezzo dinamico per garantire l'agilità, sia che si tratti di un prezzo basato sul valore per evidenziare le offerte di qualità superiore, l'approccio giusto può elevare il vostro marchio e aumentare la redditività.

Il pricing non è solo una decisione aziendale, è un elemento critico della vostra storia di esito positivo.

Ed è qui che ClickUp brilla. Dall'organizzazione delle attività con chiarezza alla visualizzazione dei dati tramite dashboard, ClickUp assicura che ogni passaggio del vostro percorso di determinazione dei prezzi sia senza soluzione di continuità. Grazie alle funzionalità/funzione di collaborazione, raccolta di feedback e aggiornamenti in tempo reale, è lo strumento definitivo per essere sempre all'avanguardia.

Perché aspettare? Portate la vostra strategia di pricing e la vostra azienda a nuovi livelli. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!