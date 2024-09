Come guidare la crescita dei prodotti usando i punti di parità

Immaginate di costruire un prodotto SaaS innovativo, ricco di funzionalità/funzione uniche e pronto a sconvolgere il mercato. Nonostante il lavoro richiesto, non state assistendo alla crescita prevista e i clienti non adottano il vostro prodotto.

Cosa manca? Spesso costruiamo e commercializziamo il prodotto in modi che mancano il bersaglio per il pubblico. Dimentichiamo gli elementi essenziali e i must-have.

Questo per dire che non si tratta solo di ciò che rende il vostro prodotto diverso dagli altri presenti sul mercato, ma di ciò che lo fa funzionare al meglio.

A volte, nella fretta di evidenziare i punti di vendita unici del prodotto (USP), è facile trascurare l'importanza del punto di parità del prodotto.

In questo blog, quindi, analizzeremo cosa sono i punti di parità, perché sono fondamentali nel mondo SaaS, come guidare la crescita del prodotto utilizzando i punti di parità e come lavorare insieme ai punti di differenza (POD) per creare una potente strategia di prodotto.

**Che cosa sono i punti di parità?

I punti di parità (POP) sono le funzionalità o le funzioni essenziali che ogni prodotto di una categoria deve possedere per essere considerato un legittimo concorrente. In termini più semplici, si tratta dei requisiti di base che i clienti si aspettano quando scelgono un prodotto.

Ad esempio, in un prodotto SaaS gli utenti si aspettano una maggiore sicurezza dei dati, un supporto clienti tempestivo e interfacce di facile utilizzo. Se il vostro prodotto SaaS manca di queste funzionalità/funzione fondamentali, gli utenti non lo prenderanno nemmeno in considerazione, indipendentemente da quanto uniche o innovative possano essere le vostre altre caratteristiche.

I POP hanno un ruolo importante nell'influenzare l'adozione e la fidelizzazione degli utenti.

Inoltre, un POP ben consolidato rende più facile per gli utenti passare dal prodotto di un concorrente al vostro.

Se la vostra piattaforma SaaS soddisfa tutti i must del settore, è meno probabile che gli utenti subiscano uno "shock da funzionalità" al momento del passaggio, riducendo l'attrito nel processo di transizione. Questo aspetto diventa ancora più importante in un mercato saturo con innumerevoli marchi concorrenti.

Come si differenzia il POP di categoria da quello della concorrenza

I punti di parità possono essere suddivisi in due categorie: POP di categoria e POP competitivo.

il POP di categoria si riferisce alle funzionalità/funzione essenziali necessarie per competere all'interno di una categoria di prodotti: i "must-have" che permettono al prodotto di entrare in gioco, ma non di vincere.

Ad esempio, strumenti di progettazione della produttività devono offrire funzionalità/funzione come la gestione dei livelli, il drag-and-drop e le opzioni di esportazione in vari formati. Senza queste caratteristiche di base, nessun progettista prenderà sul serio lo strumento.

il POP competitivo, invece, aiuta un prodotto a eguagliare i suoi concorrenti in determinate aree. Questi attributi (o punti competitivi) vengono aggiunti appositamente per neutralizzare i vantaggi che un concorrente può rivendicare come unici.

Se un concorrente vanta un'interfaccia estremamente user-friendly con collaborazione in tempo reale, il vostro strumento di progettazione avrà probabilmente bisogno di funzionalità/funzione simili per competere efficacemente.

Bilanciamento di POP e POD per una forte strategia di prodotto

Quando si parla di Point of Parity, è necessario affrontare l'elefante nella stanza: ilPoint of Difference (POD). Si tratta delle funzionalità/funzione che distinguono il vostro prodotto dalla concorrenza.

Lo scenario migliore è che POP e POD lavorino insieme nella vostra strategia di prodotto per creare un'offerta convincente. Se ci si concentra solo sul POP, il prodotto si confonde con la concorrenza.

Ma una strategia POP e POD ben eseguita crea fiducia, migliora la fidelizzazione dell'utente e riduce i cambiamenti, portando a una crescita sostenuta e a un'espansione della quota di mercato.

Non è tutto. Gli utenti soddisfatti contribuiscono anche al passaparola positivo, ampliando la vostra base di utenti.

Leggi anche: 10 strategie e suggerimenti per la gestione dei prodotti

Creazione di una strategia di posizione del marchio con punti di parità

La creazione di un prodotto SaaS di esito positivo inizia con la comprensione e l'identificazione dei punti di parità. Senza questa base, sviluppare una forte strategia di posizione è come tirare frecce nel buio. ClickUp per i team di prodotto è uno strumento all-in-one che può aiutarvi a semplificare ogni fase del vostro percorso di prodotto, dai concetti iniziali all'esecuzione.

Che si tratti di mappare le idee, gestire gli sprint o monitorare gli stati di avanzamento, ClickUp vi garantisce di rimanere sul traguardo e di raggiungere efficacemente i vostri POP.

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per mappare in modo collaborativo i punti di parità, ottimizzare la posizione del marchio e migliorare la collaborazione del team

Ecco una guida dettagliata su come individuare i punti di parità e creare una strategia di posizione con ClickUp:

1. Comprendere il mercato

Prima di identificare i POP, è necessario conoscere a fondo il proprio mercato. Questo vi aiuta a individuare i requisiti minimi della vostra produttività.

Ecco come iniziare:

Ricerca dei concorrenti: Iniziate con l'analisi dei vostri concorrenti e cercate le funzioni (must-have, good-to-have, e i principali elementi di differenziazione) - queste sono i vostri POP e PODDocumenti di ClickUp per centralizzare e organizzare tutti i dati dei concorrenti, consentendo al team di collaborare e accedere alle informazioni in modo efficiente

Strutturare e memorizzare facilmente informazioni dettagliate in pagine nidificate con ClickUp Docs

Condurre un programma Voice of the Customer (VoC): Comprendere le aspettative dei clienti è la chiave. UtilizzareModuli ClickUp per creare sondaggi, catturare le risposte e trasformare queste informazioni in attività da svolgere. È anche possibile raccogliere le recensioni dei clienti sui prodotti della concorrenza per sapere quali funzionalità/funzione apprezzano di più. È anche possibile utilizzare la logica a condizioni, in modo che i moduli ClickUp possano aggiornarsi dinamicamente in base alle risposte degli utenti

I moduli ClickUp si aggiornano dinamicamente in base alle risposte degli utenti

Analizzare le tendenze del settore: Monitorare le tendenze del settore, le relazioni di ricerca e i fattori chiave che influenzano la vostra azienda utilizzandoLa vista Gantt di ClickUp. Integrare i risultati dei sondaggi tra gli utenti, l'analisi dei concorrenti e i benchmark di settore per garantire che le funzionalità/funzione del prodotto siano in linea con gli standard di mercato

È possibile unire spazi, cartelle, elenchi, attività e sottoattività per ottenere un quadro chiaro della roadmap del prodotto con la vista Gantt Chart di ClickUp

2. Identificare la produttività del prodotto

Con una chiara comprensione del mercato e degli standard del settore, identificate i POP che il vostro prodotto deve soddisfare.

Chiedetevi:

quali funzioni sono fondamentali per soddisfare le aspettative degli utenti?

quali funzionalità/funzione sono essenziali per far sì che il mio prodotto o marchio si distingua e sia considerato valido?

Questi moduli costituiranno le fondamenta del vostro prodotto, garantendo che risponda alle esigenze di base del vostro target. Inoltre, potete anche:

**Sviluppare le personas degli utenti a partire dal feedback del VoC e segmentarle per identificare i gruppi di clienti allineati con il vostro prodotto. UtilizzareCampi personalizzati di ClickUp per catturare e categorizzare gli attributi, aiutando a determinare quali POP sono critici per ogni segmento per garantire che il prodotto soddisfi le esigenze specifiche dell'utente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Custom-Fields.gif Creare profili dettagliati per diversi segmenti di utenti, come designer freelance o team aziendali, con i Campi personalizzati di ClickUp /$$$img/

Creare profili dettagliati per diversi segmenti di utenti, come designer freelance o team aziendali, con i Campi personalizzati di ClickUp

**Sulla base della ricerca e della segmentazione, modificate le caratteristiche del vostro prodotto per garantire che soddisfino i POP identificati. UtilizzateClickUp Brain per generarebrief di produttivitàidee di funzionalità/funzione, piani di miglioramento e documentazione tecnica

ClickUp Brain è in grado di creare contenuti in base alle esigenze di prodotto e di produttività per soddisfare efficacemente i punti di parità individuati

Potete anche utilizzare un modello ClickUp per pianificare meglio la vostra roadmap di prodotto.

Modello di roadmap del prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Product-Roadmap-Template.png Il modello di Roadmap del prodotto di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, monitorare e gestire lo sviluppo del prodotto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432&department=engineering-product&\_gl=1\*qlev53\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di roadmap del prodotto di ClickUp vi aiuterà a pianificare, visualizzare e monitorare lo sviluppo delle funzionalità/funzione del vostro prodotto per garantire la riunione dei punti di parità identificati.

Il modello visualizza a livello macro la visione, la direzione e gli impegni del prodotto, facilitando il monitoraggio e la condivisione degli aggiornamenti con la leadership e gli stakeholder.

Utilizzando questo modello, i team possono rimanere allineati sugli obiettivi, identificare i rischi potenziali e garantire che i prodotti vengano lanciati in tempo e nel rispetto del budget.

Scarica questo modello

3. Creare una strategia di posizione del marchio

Una volta definiti chiaramente i POP, il passaggio successivo consiste nel creare una strategia di posizione che comunichi efficacemente questi punti, evidenziando al contempo la vostra proposta di valore unica.

Sfruttare Modello di posizionamento dei prodotti di ClickUp per organizzare e mettere a punto la vostra strategia, assicurandovi che risuoni efficacemente con il vostro traguardo.

👀 Bonus: Prova questi modelli di proposte di valore per ottenere un vantaggio competitivo nel mercato SaaS.

Ecco altri elementi che potete perfezionare:

Proposta di valore principale: Sviluppate una proposta di valore principale che racchiuda i vostri POP e la vostra USP. UtilizzareObiettivi di ClickUp e gli OKR per allineare la proposta di valore ai più ampi obiettivi aziendali

Organizzare e tenere traccia degli obiettivi ClickUp correlati in cartelle per controllare lo stato di avanzamento a colpo d'occhio

Piano GTM: UtilizzareLa visualizzazione del Calendario di ClickUp per pianificare e coordinare la vostra strategia di go-to-market (GTM). Pianificate eventi chiave, rilasci di contenuti e attività di promozione che enfatizzino i vostri POP e mettano in evidenza ciò che distingue il vostro prodotto

Utilizzate la funzionalità "drag-and-drop" di ClickUp Calendario per visualizzare in modo semplice e veloce i vostri appuntamenti

Per sviluppare una solida strategia di prodotto, è necessario riunire tutti questi elementi. Una strategia ben costruita fa due cose: crea differenziazione del prodotto e fedeltà al marchio.

L'uso di un modello che tenga tutto organizzato renderà più facile il vostro lavoro di product manager.

Modello di strategia di prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-240.png Il modello di strategia di prodotto di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare e monitorare lo stato delle iniziative di strategia di prodotto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-126244332&department=engineering-product&\_gl=1\*qso2yp\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Scarica questo modello /$$$cta/

Allineate e organizzate i vostri elementi strategici con il modello Modello di strategia di prodotto di ClickUp per una strategia di posizione coerente ed efficace.

Questo modello vi aiuta a fissare obiettivi chiari, a organizzare tutti i dati relativi ai prodotti in un unico posto e a monitorare lo stato senza sforzo.

È stato progettato per semplificare il processo di pianificazione, consentendovi di concentrarvi su ciò che conta: la creazione di un prodotto che soddisfi le esigenze degli utenti e favorisca la crescita aziendale. Che si tratti di brainstorming o di esecuzione, questo modello consente di tenere tutto sotto controllo e in sincronizzazione.

Scarica questo modello

Leggi anche: 10 modelli gratis per la posizione dei prodotti in Word, PowerPoint e ClickUp

4. Testare e perfezionare i POP

La posizione del prodotto come leader di mercato richiede test e perfezionamenti continui. Questo processo comporta:

Test A/B per la messaggistica: Capire quale messaggistica risuona con il vostro pubblico utilizzando il test A/B sulle email di rilascio del prodotto, sugli annunci di funzionalità/funzione, sui post dei social media e altro ancora. È possibile utilizzareIl modello di test A/B di ClickUp per diverse strategie di messaggistica. In questo modo perfezionerete la vostra comunicazione POP e allineerete il messaggio del vostro marchio alle aspettative dei clienti

Capire quale messaggistica risuona con il vostro pubblico utilizzando il test A/B sulle email di rilascio del prodotto, sugli annunci di funzionalità/funzione, sui post dei social media e altro ancora. È possibile utilizzareIl modello di test A/B di ClickUp per diverse strategie di messaggistica. In questo modo perfezionerete la vostra comunicazione POP e allineerete il messaggio del vostro marchio alle aspettative dei clienti Monitoraggio delle prestazioni: Tracciate i risultati di ogni campagna e modificate la vostra strategia in base ai risultati. UtilizzateClickUp Dashboard per monitorare le prestazioni in tempo reale. Questo vi aiuterà a rimanere agili e reattivi ai cambiamenti del mercato

Creare una dashboard KPI ClickUp e monitorare le prestazioni in tempo reale, consentendo aggiustamenti rapidi

🧠 Ricordate: Se da un lato è importante raggiungere la brand parity, dall'altro è altrettanto cruciale evitare la parità di funzionalità/funzione trappola: quando si replicano ciecamente le funzionalità/funzione dei concorrenti senza considerarne il valore effettivo per gli utenti.

Concentratevi invece sulla risoluzione dei punti dolenti dei vostri clienti, guidati dal feedback dei clienti e dai dati delle ricerche di mercato, per mantenere il vostro prodotto centrato sul cliente e libero da funzionalità/funzione non necessarie.

Casi ed esempi pratici

Nel settore SaaS, i punti di parità variano a seconda delle diverse verticali, ma sono universalmente importanti per garantire la competitività e facilitare l'adozione da parte dei clienti.

Ecco alcuni esempi di punti di parità di prodotto in diverse verticali SaaS:

Gestione delle Relazioni con i Clienti (CRM)

Nello spazio CRM, l'importante è assicurarsi di avere le basi coperte: la gestione dei contatti, il monitoraggio della pipeline di vendita e le funzionalità di supporto clienti non sono negoziabili. Per istanza, se il vostro CRM non consente agli utenti di gestire facilmente i contatti o di tenere traccia dei lead commerciali, farete fatica a tenere il passo.

Prendete ClickUp contro HubSpot .

HubSpot potrebbe essere una potenza del CRM, ma ClickUp va oltre le funzioni più semplici. ClickUp integra le funzionalità del CRM con i suoi solidi strumenti di gestione delle attività e dei progetti, consentendo ai team di gestire le relazioni con i clienti e i progetti in un unico luogo.

Questo dà a ClickUp un vantaggio, soprattutto per i team che vogliono ottimizzare i flussi di lavoro ed evitare di passare da una piattaforma all'altra.

Project management

Per quanto riguarda il project management, i Punti di parità includono la gestione delle attività, gli strumenti di collaborazione e le funzionalità di monitoraggio del tempo Gli utenti devono gestire in modo efficiente le loro attività, collaborare con i membri del team e tenere traccia del tempo trascorso sui progetti.

Per istanza, quando si confrontare ClickUp e Asana quest'ultimo è noto per la sua interfaccia user-friendly e le sue forti attività di ClickUp, ma ClickUp fa un ulteriore passaggio. Con ClickUp si ottengono funzionalità di gestione delle attività e di collaborazione con un livello di personalizzazione e di integrazione ineguagliabile.

La capacità di ClickUp di adattarsi a diversi flussi di lavoro, da semplici a complessi, le conferisce un vantaggio competitivo

Automazione di marketing

L'automazione è un must in diversi verticali SaaS, soprattutto in software di marketing di prodotto . **Le funzionalità/funzione essenziali di uno strumento di automazione includono attività ricorrenti dinamiche, monitoraggio automatico del tempo e perfetta integrazione con altri strumenti

Considerare ClickUp contro Monday.com .

Mentre Monday.com offre solidi strumenti di automazione per la gestione del flusso di lavoro, ClickUp integra profondamente l'automazione nel suo più ampio ecosistema di project management.

Questa perfetta integrazione all'interno della piattaforma rende ClickUp una soluzione più completa, in particolare per i team che desiderano centralizzare i processi di automazione insieme alle attività di project management.

ClickUp consente ai team di automatizzare le attività, impostare trigger personalizzati e creare flussi di lavoro complessi senza bisogno di app o plugin aggiuntivi

Leggi anche: 10 modelli gratis di marketing di prodotto per pianificare le campagne

Come i punti di parità guidano la crescita di ClickUp

ClickUp stessa è un esempio eccellente di come sfruttare i punti di parità possa contribuire alla crescita aziendale.

L'azienda è entrata in un mercato saturo con concorrenti affermati come Asana e Trello. Per competere, ClickUp si è assicurata di avere tutti i POP essenziali, come la gestione del team, le funzionalità/funzione e le integrazioni con altri strumenti.

Coprendo questi POP, Il software di project management per il marketing di ClickUp si posiziona come una valida alternativa, consentendo agli utenti di passare da altre piattaforme senza sacrificare funzioni essenziali.

Questa strategia di differenziazione ha avuto un ruolo fondamentale nella rapida adozione di ClickUp. Gli utenti si sono sentiti sicuri che ClickUp fosse in grado di soddisfare le loro esigenze di base, offrendo allo stesso tempo elementi di differenziazione unici, come la personalizzazione avanzata, un intervallo più ampio di integrazioni e varie opzioni di modelli

Leggi anche: Strategie di gestione del marchio

**Quali sono le sfide e i limiti dei punti di parità?

Non cadere nella trappola degli slogan POP.

Affidarsi a slogan generici e a luoghi comuni come "Migliore qualità" o "Servizio 24×7" per stabilire il vostro POP non vi differenzierà da altri marchi e si limiterà ad affermare l'ovvio. Concentratevi invece sulla comprensione profonda del comportamento dei consumatori e delle aspettative del mercato nella vostra categoria specifica.

Evitando gli slogan superficiali ed enfatizzando il punto più convincente, creerete una posizione più forte del marchio.

Un altro aspetto negativo del concentrarsi principalmente sul POP è il rischio di commoditizzazione. Quando i prodotti di una categoria sono troppo simili, diventa difficile per i clienti differenziarli, con conseguenti guerre di prezzo e riduzione dei margini di profitto.

Nel SaaS, dove differenziazione della produttività un prodotto che non offre nulla di unico può faticare a distinguersi in un mercato affollato. Senza un punto di differenziazione convincente, i clienti potrebbero visualizzare il vostro prodotto come intercambiabile con altri, con conseguente pressione sui prezzi e riduzione del coinvolgimento dei clienti

Non dimentichiamo la follia di trascurare le tendenze emergenti del mercato. Concentrandosi solo sulla riunione degli attuali standard di mercato, si possono perdere le opportunità innovative emergenti.

Le dinamiche di mercato sono in continua evoluzione e ciò che oggi è considerato essenziale domani potrebbe essere superato. Se non riuscite ad anticipare le esigenze dei clienti al di là della produttività consolidata, il vostro prodotto può rimanere indietro rispetto a concorrenti più agili e più rapidi nell'innovare.

Inoltre, un'eccessiva enfasi sul POP competitivo può portare all'autocompiacimento nei confronti dei clienti processo di sviluppo del prodotto . Se l'obiettivo principale è quello di eguagliare i concorrenti, si rischia di diventare reattivi anziché proattivi, giocando costantemente a recuperare il ritardo invece di guidare il mercato.

Questo approccio può ostacolare la crescita a lungo termine e può avere come risultato che il prodotto diventi obsoleto con l'evoluzione del mercato.

Leggi anche: Gestione dei rilasci 101: lancio del prodotto nel mondo

Lasciate che la vostra strategia di brand sia 'POP' con ClickUp

La creazione di una strategia di posizione del marchio con punti di parità (POP) è essenziale per affermare il vostro prodotto in un mercato competitivo.

È possibile identificare e implementare in modo efficiente i POP utilizzando strumenti come ClickUp per la collaborazione, il project management e il feedback degli utenti. Questo approccio garantisce che il vostro prodotto soddisfi gli standard del settore e sia in linea con le esigenze dei vostri clienti. Iscriviti a ClickUp e resta in vantaggio rispetto alla concorrenza.