Come scegliere il giusto modello di tariffazione dell'agenzia

Jake è un digital marketer freelance che lavora nel settore da tre anni. Ha appena ottenuto un grosso cliente, ma c'è un problema: il cliente vuole una serie di servizi unici che Jake non sa come fatturare. Jake si rende conto che il loro approccio unico ai prezzi non è più sufficiente.

Se lavorate nel mondo del marketing, probabilmente il dilemma di Jake vi suona familiare. Sia che siate freelance solitari, che facciate parte di un team di un'agenzia o che gestite il vostro negozio, capire come prezzare i vostri servizi di marketing può essere un vero rompicapo.

Ma non preoccupatevi! In questo post sveleremo il mistero dei modelli di prezzo più diffusi nelle agenzie e risponderemo alla grande domanda.. come fatturare a un client ? Esamineremo le diverse opzioni e vi aiuteremo a trovare la soluzione perfetta per la vostra azienda e i vostri clienti.

Che cos'è un modello di prezzi d'agenzia?

**Il termine modelli di tariffazione per agenzie si riferisce al modo in cui un'agenzia struttura il modo in cui fattura ai clienti i servizi che fornisce

Sono disponibili diversi modelli di prezzo in dipendenza della portata del progetto, del livello di fiducia tra le parti, del tipo di lavoro, del settore, ecc.

La scelta di un modello di tariffazione di agenzia adeguato è importante perché:

Non si vuole sottopagare o sovraccaricare i clienti

La trasparenza dei costi indica ai client che possono fidarsi di voi

Non si vuole richiedere denaro a tutti i client dopo aver completato il progetto

Dovete gestire il prezzo del vostro progetto e stabilire un piano di pagamento prima di iniziare a lavorare al progetto. In questo modo, tutti i soggetti coinvolti sanno cosa devono aspettarsi alla fine.

Capire i diversi modelli di prezzo delle agenzie

In genere esistono quattro diversi modelli di pagamento che le agenzie scelgono.

1. Modello di prezzo basato sul valore

In un modello di pricing basato sul valore, un'agenzia fattura al client in base al valore percepito che apporta - attraverso il traffico, i lead (organici o meno) e l'impegno sui social media

Ad esempio, supponiamo che un'agenzia disponga di designer UX esperti che hanno già lavorato con esito positivo con clienti SaaS. In questo caso, l'agenzia può offrire con sicurezza modelli di prezzo personalizzati per i nuovi clienti SaaS.

Nel modello di prezzo a valore, la fatturazione non viene terminata per ogni ora di lavoro svolta. Si basa invece sui risultati. Questo è probabilmente il più grande vantaggio dell'utilizzo di un modello a valore.

**Il risultato è legato al ROI, quindi il cliente sa per cosa sta pagando quando si impegna con l'agenzia

Tuttavia, questo non significa che l'agenzia non ne tragga vantaggio. Con i prezzi a valore, si ottengono client a lungo termine e entrate prevedibili, provider di risultati. Potete anche guadagnare di più se fornite più valore e accettate più progetti.

Per chi è

Le agenzie più grandi ed esperte utilizzano il modello di pagamento basato sul valore perché dispongono di un portfolio o di una prova del valore percepito che possono fornire ai loro potenziali clienti.

2. Modello di prezzo basato sul progetto

In un modello di prezzo basato sul progetto, un'agenzia addebita una tariffa forfettaria per un progetto specifico L'ambito del progetto viene discusso e il client riceve una tariffa fissa per un determinato prodotto.

I termini di pagamento sono in genere definiti prima che l'agenzia lavori su qualsiasi prodotto. In questo modo, entrambe le parti (l'agenzia e il marchio) hanno completa chiarezza sul progetto e sui suoi costi.

Per chi è

Questo approccio è efficace per progetti con obiettivi e risultati ben definiti : Un'agenzia di marketing deve aumentare il traffico organico al sito web del client del 40% entro sei mesi.

Il modello di prezzo basato sul progetto funziona anche quando il client ha un budget fisso per l'intero progetto.

Contenuti bonus: Ecco i seguenti esempi 10 modelli online gratis per gestire i budget dei progetti .

3. Modello di valutazione a tariffa oraria

Questo è il modello più semplice. **L'agenzia può applicare una tariffa oraria in dipendenza del progetto, dei servizi o del talento richiesto.

Per istanza, se il client richiede uno scrittore di contenuti per un tempo indefinito, l'agenzia può addebitare 20 dollari per ogni ora di lavoro dello scrittore.

Il grande vantaggio è che un modello di tariffazione oraria è facile da spiegare al client: si viene pagati per ogni ora di lavoro. È piuttosto semplice, quindi il cliente sa per cosa sta pagando.

Per chi è

Il modello di valutazione a tariffa oraria funziona bene per i lavori in corso, per i rework o per progetti con un possibile scope creep.

4. Modello di tariffazione a tempo indeterminato

Nel modello retainer, sia il client che l'agenzia decidono una tariffa ricorrente che verrà pagata all'agenzia mensilmente per un certo livello di servizio. Questa tariffa fissa può essere pagata all'inizio o alla fine di ogni mese.

Ad esempio, se un potenziale cliente vi chiede di fornire un numero prestabilito di post per il blog, newsletter e post sui social ogni mese, potete passare a un modello di prezzo basato sul retainer.

I retainer mensili creano entrate prevedibili e assicurano che un'agenzia venga regolarmente pagata per il suo lavoro e che abbia sempre un margine di manovra.

Con questi modelli di sottoscrizione, la vostra agenzia digitale ha l'opportunità di costruire relazioni a lungo termine con i client esistenti. Poiché l'ambito del lavoro è ben definito, il cliente può valutare il vostro contributo in modo equo; questo crea fiducia e consente di fidelizzare il cliente.

Per chi è

Questo modello di prezzo è perfetto per i servizi che richiedono un lavoro costante nel tempo, come la gestione dei social media, il content marketing o il PR.

Modelli di prezzo delle agenzie di marketing

Esistono altri modelli di prezzo comuni per le agenzie, particolarmente diffusi tra le agenzie di marketing. Essi sono:

1. Modello di pricing basato sulle prestazioni

Con un modello di prezzo basato sulle prestazioni, si viene pagati in base ai risultati ottenuti. **Il pagamento può essere una percentuale dei risultati commerciali o un prezzo fisso per ogni lead generato.

Il grande vantaggio di questo modello è che allinea i vostri interessi con quelli del vostro client. Se loro vincono, voi vincete. In questo modello, è più facile per i client vedere il ROI.

Se siete bravi in quello che fate, potete guadagnare di più. Quindi, se siete bravi in un particolare servizio, potete generare molte entrate attraverso il performance pricing.

Per chi è

Questo modello funziona bene per i risultati che possono essere definiti o quantificati, come la pubblicità pay-per-click, la generazione di lead o l'affiliate marketing.

2. Modello di pricing a costo maggiorato

Conosciuto anche come prezzo a margine lordo, il cost-plus pricing è un modello più tradizionale in cui si calcolano i costi effettivi del lavoro e si aggiunge un markup predeterminato per la redditività dell'agenzia. È possibile calcolare questo costo prendendo il numero totale di ore di lavoro o il numero totale di attività e aggiungendo una percentuale di markup. Questo è il costo totale del servizio.

La percentuale di ricarico è chiamata anche margine lordo. Se si calcola con precisione il margine lordo, è possibile ottenere un profitto. È possibile scegliere di impostare margini lordi diversi per i vari client.

Il vantaggio del modello "cost-plus" è che è semplice da monitorare e prevedibile. Questo modello di pagamento vi garantisce sempre la copertura dei costi. Tuttavia, a seconda dei margini che scegliete, è possibile che non veniate adeguatamente ricompensati per il valore che apportate alla tabella.

Per chi è

Questo modello può funzionare bene per i marketer o le agenzie agli inizi o per i servizi in cui i costi sono prevedibili.

Modelli di prezzo di nicchia

Oltre ai modelli di prezzo delle agenzie di marketing discussi sopra, alcuni marketer e agenzie hanno sviluppato modelli di prezzo di nicchia. Questi modelli potrebbero non funzionare per tutti, ma è bene conoscerli.

1. Valutazione forfettaria

La valutazione a tariffa fissa o flat rate è simile a quella basata sul progetto, in cui un marketer o un'agenzia addebitano una tariffa fissa predeterminata per i servizi forniti a un cliente. Prima di iniziare il progetto, discutono l'ambito del progetto e decidono un preventivo. Il preventivo finale non cambierà se in seguito il lavoro sarà superiore o inferiore a quanto previsto.

Spetta all'agenzia o al freelance analizzare la tariffa forfettaria corretta. Altrimenti, potrebbero ritrovarsi a fare un lavoro extra senza essere pagati.

Una valutazione forfettaria è solitamente applicabile a servizi standardizzati. Pensate a qualcosa come "Logo design per 500 dollari" o "Campagna pubblicitaria per 2000 dollari".

Per chi è

Il modello a prezzo fisso può funzionare bene se avete dei processi ben definiti, come ad esempio:

numero di ore di lavoro

il numero di dipendenti che lavoreranno al progetto

il lavoro richiesto e le risorse utilizzate per il progetto

**I clienti chiedono quasi sempre 2-3 cicli di iterazioni o di rielaborazione. Assicuratevi che la vostra tariffa forfettaria definisca chiaramente quante revisioni sono incluse e quali comporterebbero costi aggiuntivi.

2. Incentivo

Questo modello è spesso utilizzato nelle fusioni e nelle acquisizioni. Riceverete una tariffa base per i vostri servizi più un bonus se vengono raggiunti determinati obiettivi.

Per istanza, un'agenzia SEO potrebbe richiedere un compenso mensile standard con bonus per il raggiungimento di specifici miglioramenti nel ranking.

Il modello di prezzo basato sugli incentivi allinea i vostri interessi con quelli dei vostri client. Dimostra che avete fiducia nelle vostre capacità e che anche loro dovrebbero averne. Può essere un modello di prezzo vantaggioso per tutti, che vi motiva ad andare oltre e dà sicurezza al cliente.

Per chi è

Questo modello può essere utilizzato quando:

Potete definire con chiarezza le vostre metriche di esito positivo

I vostri clienti sono in grado di definire i loro requisiti

Siete sicuri del valore e del ROI che potete portare al client

3. Freemium

Questo modello è molto diffuso nel mondo SaaS, ma può essere utilizzato anche dalle agenzie di marketing. Nel modello freemium, si offre una versione base gratuita del servizio e poi si addebitano al client le funzionalità/funzione premium

Per istanza, un consulente in materia di social media potrebbe offrire gratuitamente un audit di base con opzioni a pagamento per analisi più approfondite e strategie di miglioramento.

Questo può essere un ottimo modo per i consulenti e le agenzie di attirare i client, ma è necessario assicurarsi che l'offerta a pagamento sia abbastanza convincente da convertire gli utenti gratis.

Il free-emium vi aiuta a mostrare la vostra esperienza e a costruire la fiducia dei potenziali client Permette loro di sperimentare il valore del vostro provider prima di impegnarsi in un servizio a pagamento.

Per chi è

Questo modello può funzionare bene quando:

Avete un servizio o uno strumento che si scala facilmente

Si sta cercando di costruire una grande base di utenti o un elenco di email

La vostra offerta gratuita fornisce un chiaro valore, ma lascia anche gli utenti desiderosi di saperne di più

Scegliere il giusto modello di prezzo dell'agenzia

Abbiamo elencato in modo esaustivo i vari tipi di modelli di prezzo standard per agenzie tra cui potete scegliere. Ma Da fare per scegliere quello giusto per voi? Ecco alcuni fattori chiave da considerare:

I vostri servizi: Che tipo di lavoro state facendo? Un lavoro strategico complesso potrebbe trarre vantaggio da un prezzo basato sul valore, mentre i servizi continuativi potrebbero funzionare bene con un contratto a tempo indeterminato I vostri client: Da fare, cosa preferiscono? Alcuni clienti amano la prevedibilità delle tariffe forfettarie, mentre altri preferiscono la flessibilità della valutazione oraria Obiettivi di sviluppo aziendale: Volete massimizzare i profitti? Costruire relazioni a lungo termine? I prezzi devono essere in linea con i vostri obiettivi La vostra concorrenza: Cosa fanno le altre agenzie del vostro spazio? Non dovete copiarle, ma è bene conoscere le pratiche standard del settore

Facciamo un esempio di pubblicità online e servizi pay-per-click (PPC)

Il PPC e la pubblicità online si prestano bene a modelli di prezzo basati sulle prestazioni. Poiché questi canali forniscono risultati chiari e misurabili, a differenza di altri aspetti del marketing, è possibile legare le tariffe direttamente a risultati quali:

Costo per clic

Costo per acquisizione

Ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS)

Potreste quindi addebitare una commissione di gestione di base più una percentuale della spesa pubblicitaria o un bonus per il superamento dei traguardi ROAS. Potreste anche scegliere un'opzione ibrida, offrendo una commissione di mantenimento più bassa combinata con bonus di performance basati sui risultati delle campagne PPC.

Inoltre, ricordate che con le campagne pubblicitarie online è fondamentale informare i client sulla differenza tra la spesa pubblicitaria (che va alle piattaforme pubblicitarie) e le vostre commissioni di gestione. Il vostro modello di prezzo e il vostro contratto dovrebbero chiarire questa distinzione fin dall'inizio.

$$$a Errori da evitare quando si sceglie un modello di pricing

Fate attenzione ai seguenti errori comuni quando decidete un modello di pricing:

Sottovalutare il proprio lavoro: Non cadete nella trappola di far pagare troppo poco per conquistare i client. Se sapete che state facendo pagare la cifra giusta, siate decisi e motivate la vostra scelta Esagerare con le complicazioni: I vostri prezzi devono essere facili da capire per i client. Se avete bisogno di un foglio di calcolo per spiegarlo, probabilmente è troppo complesso Non considerare tutti i costi: Assicuratevi che il vostro prezzo copra non solo il vostro tempo, ma anche gli strumenti, le sottoscrizioni, le spese generali e un sano margine di profitto **Sebbene la coerenza sia importante, siate disposti a modificare i vostri prezzi se non funzionano per voi o per i vostri client **Non tenere conto della scala: il vostro modello di prezzo deve tenere conto di come i vostri servizi o le vostre campagne cambiano con la scala. Ad istanza, una tariffa fissa potrebbe funzionare bene per campagne di marketing digitale piccole o una tantum, ma potrebbe essere un'opportunità finanziaria persa per quelle più grandi Integrare i tempi di test e ottimizzazione: Le campagne pubblicitarie online, come gli annunci di ricerca, richiedono test e ottimizzazioni continui. Il vostro modello di prezzo deve tenere conto del tempo e delle competenze che questo richiede, soprattutto nelle prime fasi di una campagna

Ricordate che la strategia di pricing della vostra agenzia è fondamentale per la vostra strategia aziendale complessiva. Deve riflettere il vostro marchio, la vostra proposta di valore e il vostro traguardo.

Se la vostra tariffa è corretta, potrete servire meglio i vostri client perché non dovrete preoccuparvi costantemente di esaurire il vostro budget. Cercate di costruire il vostro modello di prezzi in modo che funzioni sia per voi che per i vostri client.

Consiglio: Combinate uno o più di questi modelli per creare un nuovo modello di tariffazione. Va bene, purché funzioni per voi.

Se non siete sicuri delle vostre stime di costo, potete usare modelli di stima per informare i vostri clienti sui costi medi dei vostri servizi.

Come gestire i diversi modelli di prezzo dell'agenzia

Una volta individuati i client e i modelli di prezzo, il passaggio successivo è quello di tenerne traccia!

Questo è particolarmente vero se avete un client con tariffa oraria, un altro con tariffa fissa e un terzo con un complicato modello basato sulle prestazioni! Non sarà facile tenerne traccia, insieme a tutto il lavoro da fare.

Entrare ClickUp -Il vostro assistente super-organizzato che non dorme mai.

Organizzate e gestite tutti i vostri client e le vostre campagne da un'unica postazione con ClickUp

ClickUp è un programma di project management e di software per agenzie di marketing che aiuta a tenere traccia di tutti i progetti, indipendentemente dal modello di monitoraggio utilizzato. È un'app per la produttività che può sostituire tutte le altre app utilizzate per gestire il lavoro di marketing e di agenzia. ClickUp per agenzie creative fornisce i provider necessari per aumentare la produttività. Ecco alcune delle principali funzionalità/funzione:

Dashboard personalizzabili: È possibile impostare dashboard uniche per ogni modello di prezzo o client per visualizzare il lavoro svolto. Volete sapere a colpo d'occhio quanto sono redditizi i vostri client? O lo stato di avanzamento di un progetto critico? Accedete a tutto questo sul vostroClickUp Dashboard

Traccia i diversi modelli di prezzo di ogni client in modo semplice su ClickUp Dashboard

ClickUp Dashboard consente di monitorare:

Lo stato di avanzamento del vostro team su ogni attività

Lo stato di avanzamento di uno specifico progetto client

Lo stato di un'attività

Il budget e la scadenza

I colli di bottiglia e l'assegnazione delle risorse di conseguenza

Utilizzate il monitoraggio del tempo integrato nel progetto ClickUp per tenere traccia delle attività svolte, impostare stime, aggiungere note e visualizzare i report del vostro tempo da qualsiasi luogo

Monitoraggio del tempo: Per i progetti con tariffe orarie,ClickUp ha uno strumento integrato di monitoraggio del tempo in modo da poter monitorare le ore di lavoro per ogni attività o progetto. Non dovrete più smanettare con le app, dimenticare di registrare le ore o cercare di ricordare cosa avete fatto l'ultimo martedì Campi personalizzati: CreareCampi personalizzati di ClickUp per qualsiasi cosa: valore del progetto, ore stimate, ore effettive, ROI, versione, stato e così via. In questo modo è facilissimo tenere traccia di tutti i diversi elementi che compongono i vostri modelli di monitoraggio

Aggiungere campi personalizzati in ClickUp a qualsiasi visualizzazione flessibile per organizzare, filtrare, ordinare e monitorare le informazioni

Reportistica: Quando è il momento di esaminare le prestazioni del team per i client, ClickUp è in grado di generare report che le analizzano in dettaglio. Per i modelli a valore o a performance, questi report aiutano a mostrare al client come il vostro lavoro sia risultato nel ROI desiderato. È anche utile per individuare le tendenze o per capire quale sia il modello di prezzo migliore Automazioni: ConAutomazioni di ClickUpè possibile automatizzare attività ripetitive come azioni di trigger, promemoria, email di benvenuto e altro ancora. Se un progetto raggiunge un certo numero di ore, può notificare automaticamente che ci si sta avvicinando al limite di budget. Questo vi aiuterà a pianificare meglio e a conversare con il client, se necessario Modelli facili da usare: ClickUp dispone di diversi modelli per la gestione delle agenzie e per la determinazione dei prezzi dei prodotti. È possibile utilizzarli come foglio informativo per impostare l'area di lavoro, modificandoli facilmente per adattarli alle proprie esigenze e risparmiando ore di configurazione.

Per istanza, il modello Modello di gestione dell'agenzia ClickUp è un modello all-in-one gratuito per la gestione di progetti, relazioni con i clienti, procedure operative standard e contratti e altro ancora.

Il modello offre dashboard per tutto ciò che riguarda l'impegno post-vendita con i clienti, lo scopo del lavoro, il feedback del cliente, le richieste di rielaborazione, la fatturazione e la fatturazione. Questo project management dell'agenzia il modello organizza i processi in ogni passaggio.

Dite addio alla creazione di più schede per ogni processo. Il modello di gestione dell'agenzia ClickUp vi consente di creare facilmente un dashboard per ogni nuovo client.

Con le sue oltre 15 visualizzazioni, il modello lavora per voi. È possibile visualizzare lo stato di avanzamento in Kanban, Tabella, Elenco, Calendario o qualsiasi altro tipo di vista che faccia al caso vostro.

Contenuto bonus: Prima di acquistare un software gestionale per la vostra agenzia, consultate il nostro elenco esaustivo di i migliori software gestionali per agenzie nel 2024 .

Supponiamo che offriate un intervallo di servizi e un mix di modelli di prezzo diversi per soddisfare client e settori diversi. Da fare, se si tratta di un'agenzia piccola o che offre servizi limitati. Ma se siete un'agenzia relativamente grande e di vecchia data che offre un intervallo esteso di servizi, potreste avere bisogno di un registro a portata di mano.

ClickUp ha un modello anche per questo! Modello per la determinazione dei prezzi dei prodotti di ClickUp è un modello facile da usare e altamente personalizzabile per aiutarvi a registrare e monitorare i prezzi di tutti i vostri servizi.

Con una modello di elenco dei prezzi in questo modo, è possibile:

Fornire a ogni client una struttura di prezzi accurata, coerente e standardizzata

Prevedere e pianificare le condizioni di mercato future

Avere accesso al costo dei beni venduti, consentendovi di prendere decisioni informate sulla determinazione dei prezzi

Testare e regolare i prezzi in modo semplice e veloce

Questo modello vi permette di controllare la vostra strategia di determinazione dei prezzi, sia che stiate lanciando un nuovo servizio sia che stiate espandendo un servizio esistente.

Quindi, se state cercando di gestire diversi modelli di prezzo per diversi client, utilizzate questo modello.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di preventivi aziendali in Word ed Excel

Gestire i prezzi dell'agenzia con ClickUp

Ci auguriamo che questa guida ai modelli di tariffazione delle agenzie, ciascuno con i propri pro e contro, vi abbia aiutato a riflettere su come tariffare i vostri servizi di agenzia.

La scelta del giusto modello di pricing non è solo una questione di guadagno (anche se anche questo è molto importante). Si tratta di creare una situazione vantaggiosa per tutti, in cui i vostri client ottengono un valore eccezionale e voi venite ricompensati equamente per il vostro sangue, il vostro sudore e le vostre idee brillanti.

Il modello giusto per voi dipende dai vostri servizi, client e obiettivi aziendali. Non abbiate paura di usare modelli diversi per servizi e client diversi o di mescolare i modelli per raggiungere i vostri obiettivi. Avete a disposizione strumenti come ClickUp che vi aiutano a gestire e ottimizzare la strategia dei prezzi della vostra agenzia.

Man mano che la vostra azienda cresce e i vostri modelli di prezzo si evolvono, ClickUp si adatta. Non siete vincolati a un unico modo di fare le cose. ClickUp può aiutarvi a impostare e gestire le operazioni della vostra agenzia e a scalare con voi man mano che la vostra agenzia cresce! Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp!