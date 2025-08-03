13 modelli gratuiti di proposte commerciali per chiudere più rapidamente le trattative

Continui a mettere insieme proposte all'ultimo minuto mentre i client aspettano? È da principianti.

Una proposta affrettata, poco chiara o piena di lacune denota impreparazione, e nessun client scommetterebbe su di essa.

Hai bisogno di qualcosa che lavori sodo quanto te: una proposta commerciale chiara e vincente che ti aiuti a conquistare il client senza infinite trattative.

E non dovrai crearli da zero. In questo post del blog troverai modelli gratuiti di proposte commerciali che ti aiuteranno a presentare le tue offerte più rapidamente, a definire aspettative chiare e a chiudere le trattative senza il panico dell'ultimo minuto. ✅

Cosa sono i modelli di proposta commerciale?

I modelli di proposta commerciale sono documenti pre-strutturati per presentare un prodotto o un servizio ai clienti. Includono sezioni relative alle esigenze del cliente, alle soluzioni proposte, ai risultati finali, alla sequenza e ai costi.

Le aziende (in particolare quelle B2B) e i provider di servizi (come liberi professionisti, agenzie o consulenti) utilizzano questi modelli per garantire che le proposte di prodotto siano coerenti, complete e professionali.

Partendo da un modello, i team e i liberi professionisti possono inserire rapidamente i dettagli del client senza dover ricreare ogni proposta da zero, risparmiando tempo e riducendo gli errori.

💡 Suggerimento: aggiungi una mini pagina di domande frequenti per le obiezioni silenziose. Pensa a tutte le domande che fanno fallire le trattative dietro le porte chiuse: "È scalabile?" "E se già usiamo X?" Rispondi alle domande nella tua proposta commerciale prima che vengano poste.

Cosa rende efficace un modello di proposta commerciale?

Un modello di proposta commerciale ben strutturato è essenziale per comunicare efficacemente la tua proposta di valore e concludere le trattative. Deve rispondere alle esigenze del client, fornire informazioni chiare e facilitare il processo decisionale.

Ecco alcuni aspetti da considerare:

Riepilogo/riassunto chiaro: inizia con una panoramica concisa che delinea le sfide del client e il modo in cui la tua soluzione le affronta

Sezioni strutturate: Fornisce layout già pronti per l'ambito del progetto, i risultati finali, i prezzi e le sequenze temporali per velocizzare la stesura

Struttura dei prezzi trasparente: Funzionalità/funzioni che includono un dettaglio dei costi, dei termini di pagamento e di eventuali servizi opzionali o componenti aggiuntivi

Campi facilmente personalizzabili: Consente di personalizzare rapidamente le proposte con i nomi dei client, Consente di personalizzare rapidamente le proposte con i nomi dei client, gli obiettivi specifici del progetto e i dettagli esclusivi del servizio

Formattazione pulita e professionale: Evidenzia dettagli importanti come il ritorno sull'investimento (ROI), la proposta di valore e i passaggi successivi senza confondere il lettore

Funzionalità di collaborazione: consente ai team interni di commentare, suggerire modifiche e allegare file di riferimento direttamente all'interno del modello

Etichette di monitoraggio dello stato: Contrassegna le proposte come Bozza, Inviata, Revisionata o Approvata per tenere tutti informati sullo stato di avanzamento

Gestione integrata delle attività: assegna elementi di azione come attività di revisione, richieste di feedback ai client o promemoria di follow-up all'interno della proposta

Opzioni di organizzazione visiva: Supporta tabelle, liste di controllo, sequenze e diagrammi di flusso per rendere facili da comprendere anche i dettagli più complessi

Opzioni di firma elettronica ed esportazione: consente approvazioni rapide con il supporto integrato per la firma elettronica o la semplice esportazione in formato PDF e documento

Monitoraggio del coinvolgimento dei client: Monitora quando un client apre, visualizza o interagisce con la proposta per follow-up più intelligenti

Per conquistare i potenziali clienti, crea un documento personalizzato che risponda chiaramente alle loro esigenze, metta in evidenza le metriche di performance rilevanti e distingua la tua proposta dalla concorrenza.

📮Approfondimento ClickUp: I risultati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni indicano che i knowledge worker potrebbero trascorrere quasi 308 ore alla settimana in riunioni in un'organizzazione di 100 persone! Ma cosa succederebbe se fosse possibile ridurre il tempo dedicato alle riunioni? L'area di lavoro unificata di ClickUp riduce drasticamente le riunioni inutili! 💫 Risultati reali: Clienti come Trinetix hanno ottenuto una riduzione del 50% delle riunioni centralizzando la documentazione dei progetti, automatizzando i flussi di lavoro e migliorando la visibilità tra i team utilizzando la nostra app per il lavoro che offre tutto ciò di cui hai bisogno. Immagina di recuperare centinaia di ore produttive ogni settimana!

13 modelli di proposte commerciali pronti all'uso per chiudere più contratti

Le proposte commerciali devono essere chiare, convincenti e veloci da consegnare.

ClickUp è l'app completa per il lavoro che aiuta i team a gestire attività, documenti e flussi di lavoro dei client in un unico posto. Include anche modelli già pronti che garantiscono la coerenza e la professionalità delle tue proposte.

Di seguito, illustreremo 13 modelli di proposte commerciali offerti da questo software di gestione delle proposte.

1. Modello di proposta di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea, invia e monitora le proposte senza sforzo con il modello di proposta di servizi ClickUp

Il modello di proposta di servizi ClickUp ti aiuta a creare proposte dettagliate e curate che definiscono chiaramente le aspettative, mettono in evidenza il tuo valore e accelerano le approvazioni dei client. È progettato per eliminare i problemi di formattazione e i dettagli mancanti, così puoi concentrarti sulla presentazione e sulla chiusura.

Ottieni molto più di un semplice modello: un'area di lavoro strutturata e personalizzabile che semplifica ogni fase del processo di proposta, dalla definizione dei servizi al monitoraggio delle approvazioni.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi i pacchetti di servizi, i modelli di prezzo e le sequenze in un formato chiaro e intuitivo per i client

Livello di servizio , Durata del contratto e Ciclo di fatturazione per personalizzare ogni proposta Utilizza campi personalizzati comeper personalizzare ogni proposta

Tieni traccia delle proposte in base alla fase con visualizzazioni come Nuove proposte, Negoziazioni e Pronte per la firma

📌 Ideale per: Team che devono presentare soluzioni commerciali personalizzate con risultati dettagliati, prezzi e sequenze per acquisire rapidamente nuovi clienti aziendali.

💡 Suggerimento: Vuoi potenziare le tue proposte commerciali? Guarda questo video su come utilizzare l'IA per le vendite! Scopri modi pratici in cui l'IA può aiutarti a personalizzare le proposte, automatizzare i follow-up e analizzare le esigenze dei client, in modo da poter presentare le tue offerte in modo più intelligente, rispondere più rapidamente e chiudere più contratti con meno lavoro richiesto.

2. Modello di proposta di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza lo stato delle proposte con il modello di lavagna online per proposte di progetto di ClickUp

Il modello di lavagna online per proposte di progetto di ClickUp ti aiuta a evitare il disordine delle comunicazioni e a creare proposte chiare e visive che vengono approvate più rapidamente. È perfetto per trasformare idee approssimative in piani strutturati, il tutto in un'unica area di lavoro drag-and-drop.

Questo modello ti consente di raccogliere liberamente idee con note adesive, forme, testo e attività, per poi passare senza soluzione di continuità dalla pianificazione all'esecuzione senza perdere slancio.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Mappa visivamente le idee di progetto utilizzando strumenti di lavagna online come note adesive e forme

panoramica del progetto collaborativa che allinea il tuo team fin dall'inizio Crea unacollaborativa che allinea il tuo team fin dall'inizio

Trasforma gli elementi emersi dal brainstorming in attività concrete con un solo clic, senza bisogno di passaggi manuali

📌 Ideale per: Professionisti che definiscono chiaramente l'ambito dei progetti, le attività cardine e le risorse necessarie per allineare le parti interessate prima dell'inizio del lavoro.

🧠 Curiosità: Nel 1960, Rosser Reeves della Ted Bates & Co. introdusse l'Unique Selling Proposition (USP), un'idea semplice che cambiò per sempre il mondo della pubblicità. Le proposte commerciali utilizzano ancora oggi lo stesso principio fondamentale: mostrare ciò che ti distingue dagli altri.

3. Modello di proposta commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Sfrutta il modello di proposta commerciale ClickUp per creare proposte convincenti e di esito positivo per i potenziali clienti

Il modello di proposta commerciale ClickUp Business offre un sistema visivo per mappare le idee, strutturare i risultati finali e presentare proposte raffinate e incentrate sul client senza dover ricominciare da zero ogni volta.

Questo modello di proposta di consulenza flessibile ti aiuta a collegare le esigenze del tuo client, la proposta di valore e la soluzione in un flusso chiaro e logico. Dedicherai meno tempo alla formattazione e più tempo a portare avanti le trattative.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Crea proposte flessibili e professionali senza dover riscrivere tutto da zero

Allinea visivamente elementi chiave come attività cardine, prezzi e sequenze per approvazioni più rapide

Personalizza facilmente la struttura in base alle dimensioni, alla complessità o al settore del progetto

📌 Ideale per: Aziende che presentano offerte di servizi, piani strategici e opportunità di investimento per garantire partnership e finanziamenti.

💡 Suggerimento professionale: Aggiungi un audit o un'analisi di cinque minuti alla tua prossima proposta commerciale. Includi una mini recensione della loro configurazione attuale (sito, strategia, flusso di lavoro, ecc.) per dimostrare che hai investito del tempo. Dimostra iniziativa e ti conferisce autorevolezza. 🎯

4. Modello di proposta commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Personalizza le offerte per ogni client utilizzando il modello di proposta commerciale ClickUp

Preparare una proposta commerciale dettagliata quando un client richiede un confronto tra prezzi, ambito e termini di consegna entro un giorno è una vera prova di resistenza. Il modello di proposta commerciale ClickUp è progettato per organizzare la tua offerta, velocizzare la stesura ed eliminare gli errori che potrebbero costarti l'affare.

Questo modello offre una struttura chiara per suddividere servizi o prodotti complessi in sezioni ordinate (termini, risultati finali, livelli di prezzo, esclusioni e sequenze) senza dover perdere tempo a formattare il documento.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Raggruppa rapidamente servizi opzionali o pacchetti di upsell in blocchi separati per maggiore chiarezza e una migliore conversione

Incorpora date chiave, scadenze e passaggi di approvazione direttamente nella proposta con widget visivi

piano di progetto completo fin dal primo giorno, in modo che i client vedano esattamente cosa aspettarsi e quando Presenta uncompleto fin dal primo giorno, in modo che i client vedano esattamente cosa aspettarsi e quando

📌 Ideale per: Aziende che presentano offerte commerciali strutturate, complete di dettagli sui prodotti, ripartizione dei costi e termini per chiudere più rapidamente le transazioni.

🔍 Lo sapevi? Le proposte commerciali possono variare da una singola pagina a documenti voluminosi composti da più volumi, a seconda di ciò che è in gioco. Ad esempio, quando Boeing ha partecipato alla gara per un contratto multimiliardario con l'aeronautica militare statunitense nel 2010, la sua proposta per il programma KC-X tanker era lunga oltre 8.000 pagine! Includeva specifiche tecniche esaurienti, documentazione di conformità e dettagliati prospetti dei costi. Sebbene la maggior parte delle proposte aziendali non debba essere così lunga, questo esempio evidenzia come adattare la profondità e il livello di dettaglio della proposta alle esigenze del client e alle dimensioni dell'opportunità possa fare la differenza nella conclusione di contratti importanti. 🏆

5. Modello di proposta di budget ClickUp

Ottieni il modello gratis Apporta modifiche rapide e monitora le approvazioni del budget con il modello di proposta di budget di ClickUp

Quando i client hanno bisogno di un preventivo chiaro e ben strutturato, qualsiasi confusione nella tua proposta può compromettere le tue possibilità. Il modello di proposta di preventivo ClickUp offre ai professionisti commerciali tutto ciò di cui hanno bisogno per presentare costi, sequenze e risultati in modo sicuro e accurato, fin da subito.

Questo documento pronto all'uso mappa rapidamente tutte le spese del progetto con campi integrati per la ripartizione dei costi, i termini di pagamento e i piani di implementazione. È facile da personalizzare, quindi ogni proposta si adatta alle esigenze del client e offre sempre un formato professionale e coerente.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Presenta i budget in modo chiaro con campi modificabili per costi, sequenze e termini di pagamento

Utilizza elementi visivi predefiniti come grafici e tabelle per semplificare cifre complesse

Consegna proposte professionali e facili da approvare senza partire da zero

📌 Ideale per: Teams che pianificano progetti o budget operativi che necessitano di un formato chiaro e dettagliato per presentare i costi e giustificare i requisiti finanziari.

💡 Suggerimento professionale: crea una presentazione "Primi 30 giorni" con ClickUp Uno dei modi migliori per garantire l'esito positivo dei tuoi clienti e ridurre l'ansia legata all'onboarding è mostrare loro esattamente cosa aspettarsi dopo la firma. Crea una chiara presentazione dei "Primi 30 giorni" che delinei le attività cardine, i risultati finali e i passaggi successivi. Può trattarsi di una semplice sequenza, una lista di controllo o persino una roadmap dettagliata. Come farlo in ClickUp: Utilizza la vista Sequenza o Gantt di ClickUp per mappare ogni fase dell'onboarding, dall'avvio ai primi risultati.

Crea una lista di controllo o un elenco di attività per ogni elemento, in modo che i client sappiano cosa aspettarsi e chi è responsabile. per ogni elemento, in modo che i client sappiano cosa aspettarsi e chi è responsabile.

condividi il piano di onboarding direttamente con il tuo client*: potrà commentare, porre domande e monitorare lo stato in tempo reale.

Imposta promemoria automatici e date di scadenza per garantire che tutti rispettino le scadenze e siano responsabili. per garantire che tutti rispettino le scadenze e siano responsabili. Visualizzando il percorso di onboarding in ClickUp, non solo definisci aspettative chiare, ma crei anche fiducia e trasparenza fin dal primo giorno. I client si sentiranno sicuri, informati e pronti ad andare avanti, rendendo le tue proposte ancora più convincenti. 🚀

6. Modello di gestione dei contratti ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci ogni aspetto del tuo contratto in un unico posto con il modello di gestione dei contratti ClickUp

I rappresentanti commerciali e le agenzie spesso devono gestire contemporaneamente molti contratti con i client, monitorando chi deve firmare, quali scadenze sono imminenti e quali rinnovi sono in scadenza. Il modello di gestione dei contratti di ClickUp risolve questo problema.

Offre un sistema contrattuale professionale e raffinato con stati e campi personalizzati già configurati, così puoi iniziare subito. Invece di creare il tuo tracker da zero, puoi vedere a colpo d'occhio la fase di ogni accordo e le parti interessate.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza promemoria e scadenze integrati per essere sempre aggiornato su rinnovi e approvazioni

Tieni traccia della fase, dei soggetti coinvolti e dello stato di ogni contratto in un'unica vista organizzata

Monitora budget, commissioni e limiti di responsabilità insieme alle attività cardine legali sin dal primo giorno

📌 Ideale per: Aziende che hanno bisogno di organizzare i cicli di vita dei contratti, monitorare gli obblighi e gestire i rinnovi o le modifiche in un unico posto centralizzato.

💡 Suggerimento: aggiungi una sezione "Istantanea futura". Descrivi in modo breve e vivido come potrebbe essere il mondo del tuo client dopo aver lavorato con te. Formula l'esempio di proposta commerciale come una storia prima e dopo per aiutarlo a visualizzare la trasformazione e il valore che offri. Vuoi rendere la tua "istantanea del futuro" ancora più accattivante? ✨ Utilizza la funzionalità ClickUp Docs per aggiungere immagini, tabelle e liste di controllo direttamente nella tua proposta. Puoi anche collaborare con il tuo team in tempo reale per creare una narrazione efficace che colpisca il tuo client.

7. Modello di piano commerciale e di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci i flussi di lavoro commerciali e di marketing con il modello di piano commerciale e di marketing di ClickUp

Quando i team commerciali e di marketing lavorano su piattaforme separate, l'allineamento si rompe rapidamente. Il modello di piano commerciale e di marketing di ClickUp risolve questo problema con un'unica area di lavoro strutturata in cui gli obiettivi commerciali, le strategie di marketing, le sequenze delle campagne e i KPI sono tutti connessi.

Puoi mappare le campagne, allocare le risorse e prendere decisioni basate sulle tue strategie commerciali e di marketing, senza dover passare da uno strumento all'altro.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Definisci i traguardi di fatturato, gli obiettivi di marketing e le attività delle campagne in sezioni pronte all'uso

Assegna la titolarità, monitora lo stato e mantieni l'allineamento tra i reparti

Utilizza gli aggiornamenti di stato e gli avvisi per individuare tempestivamente eventuali ritardi e rispettare ogni scadenza con sicurezza

📌 Ideale per: Teams che sviluppano strategie commerciali e di marketing dettagliate e attuabili che allineano tra loro traguardi, campagne e KPI tra i vari reparti.

🧠 Curiosità: Gli archeologi hanno trovato rotoli di papiro risalenti al 2000 a.C. in cui i mercanti proponevano accordi commerciali in forma scritta: in sostanza, l'antica forma delle proposte commerciali.

8. Modello di piano commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Automatizza le tue iniziative commerciali con facilità utilizzando il modello di piano commerciale ClickUp

Il modello di piano commerciale ClickUp ti offre una struttura pronta all'uso per organizzare l'intera strategia commerciale in un unico posto, dall'impostazione degli obiettivi all'esecuzione, senza doverla assemblare manualmente.

A differenza del modello precedente, che unisce campagne di marketing e attività commerciali in un unico flusso di lavoro, questo è stato creato esclusivamente per l'esecuzione delle vendite. Si concentra interamente sull'impostazione di obiettivi SMART, sulla definizione di strategie mirate e sulla gestione di ogni passaggio del processo di vendita attraverso un monitoraggio dettagliato delle attività.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Struttura l'intero percorso commerciale, dalla pianificazione all'esecuzione , in un'area di lavoro dedicata

Utilizza viste dinamiche come Sequenza e Gantt per visualizzare dipendenze e priorità

Definisci obiettivi SMART, assegna attività e monitora lo stato di avanzamento di ogni attività commerciale

📌 Ideale per: Rappresentanti e manager che mappano obiettivi di fatturato, tattiche di prospezione e programmi di outreach per promuovere una crescita prevedibile delle vendite.

📖 Leggi anche: Modelli di report commerciali

9. Modello di richiesta di preventivo ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza tutte le offerte raccolte in un unico posto con il modello di richiesta di preventivo ClickUp

Il modello di richiesta di preventivo ClickUp organizza ogni requisito, scadenza e punto di valutazione in un unico posto, in modo che nulla sfugga.

A differenza dei moduli di base, questo modello è progettato per garantire la massima flessibilità. Puoi personalizzare ogni sezione, dai dettagli del progetto alle aspettative dei fornitori, e monitorare ogni richiesta di preventivo utilizzando stati personalizzati come Inviato, Esaminato, Approvato o Rifiutato per una visibilità completa.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Personalizza le sezioni delle richieste di preventivo in base al tuo progetto specifico e ai criteri dei fornitori

richieste di preventivo specifiche per progetto a più fornitori, senza lavoro ripetitivo Automatizza la distribuzione delle richieste di preventivo in modo da poter inviarea più fornitori, senza lavoro ripetitivo

Collabora in tempo reale con commenti e modifiche direttamente nelle attività per prendere decisioni più rapide

📌 Ideale per: Team commerciali, liberi professionisti e agenzie che lavorano a contatto con i clienti e hanno bisogno di un modo flessibile e professionale per inviare documenti di richiesta di preventivo e confrontare le risposte dei fornitori.

10. Modello ClickUp per l'onboarding dei clienti

Ottieni il modello gratis Crea un'esperienza accogliente per i nuovi clienti con il modello di onboarding dei clienti ClickUp

Offrire un'esperienza di onboarding dei clienti impeccabile è fondamentale per instaurare un rapporto di fiducia e gettare le basi per un esito positivo a lungo termine. Il modello di onboarding dei clienti ClickUp ti accompagna dal benvenuto iniziale alla configurazione del servizio, consentendoti di offrire un'esperienza coerente e raffinata senza tralasciare alcun dettaglio.

Questo modello è completamente personalizzabile. Puoi monitorare e gestire attività come l'invio di regali di benvenuto, la pianificazione delle chiamate di onboarding, l'assegnazione dei membri del team interno e la raccolta dei questionari di onboarding, tutto in un unico posto.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Personalizza l'onboarding con campi personalizzati come Tipo di cliente , Pacchetto di servizi e Data della chiamata di onboarding

Utilizza visualizzazioni come Moduli di acquisizione clienti e Dettagli pacchetti di servizi per organizzare i passaggi chiave

Adatta il modello al tuo flusso di onboarding con la flessibilità del drag-and-drop e gli aggiornamenti in tempo reale

📌 Ideale per: agenzie che desiderano semplificare i processi di onboarding dei client, monitorare le attività cardine e garantire passaggi fluidi dal reparto commerciale a quello di assistenza.

🔍 Lo sapevi? Alcune agenzie di alto livello sono note per profumare leggermente le loro proposte stampate, ad esempio con sottili note di sandalo o agrumi, per far risaltare il documento fisico e creare un ricordo sensoriale.

11. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratuito Mappa i servizi e definisci i termini di pagamento con il modello di contratto di servizi ClickUp

Il modello di contratto di servizi ClickUp ti aiuta a creare contratti chiari e personalizzabili che descrivono esattamente ciò che ci si aspetta. Ciò garantisce che i progetti partano su basi solide e che tutti rimangano allineati.

Sono disponibili campi personalizzati integrati per classificare gli accordi in base al tipo di servizio, al valore del contratto o alle informazioni sul client, facilitando l'organizzazione man mano che lo stato delle trattative avanza. Questo modello ti aiuta a definire le aspettative, l'ambito e a metterti in moto senza dover riflettere troppo sulla configurazione.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza i campi personalizzati per monitorare il tipo di servizio, il valore del contratto e i dettagli chiave dei client

Definisci chiaramente le aspettative fin dal primo giorno con un layout di contratto personalizzabile e professionale

Suddividi gli accordi in attività concrete e assegna i titolari per garantire un'esecuzione senza intoppi

📌 Ideale per: provider di servizi che redigono contratti professionali e personalizzabili che definiscono chiaramente i risultati finali, i termini di pagamento e le aspettative del progetto.

12. Modello CRM ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma le informazioni sparse sui clienti in un sistema chiaro e utilizzabile con il modello CRM di ClickUp

Il modello CRM ClickUp ti aiuta a mantenere il controllo su ogni conversazione, trattativa e interazione con i clienti, senza perdere di vista i dettagli.

Tiene traccia di ogni lead attraverso stati personalizzati come Qualificato, In attesa di approvazione o Chiuso e organizza i contatti con campi come Tipo di elemento CRM, Settore e Titolo professionale, in modo da poter stabilire facilmente le priorità di contatto e i passaggi successivi.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Traccia i lead attraverso stati personalizzati per monitorare l'avanzamento delle trattative a colpo d'occhio

Ordina e filtra i contatti con i campi personalizzati per follow-up più intelligenti

Passa da una visualizzazione all'altra, come Visualizzazione processo di vendita e Visualizzazione dei miei incarichi, per gestire la pipeline e le attività quotidiane

📌 Ideale per: Team commerciali che gestiscono lead, monitorano i punti di contatto con i clienti e organizzano i dati degli account per portare avanti le trattative con meno attriti.

💡 Suggerimento professionale: Crea un layout "scegli la tua avventura" nella proposta. Utilizza sezioni cliccabili o un sommario interattivo. Consenti ai responsabili delle decisioni di passare direttamente ai prezzi, mentre i tecnici approfondiscono le specifiche. Tutti saranno soddisfatti, senza fastidiosi scorrimenti.

13. Modello di promemoria di accordo ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma negoziazioni complesse in contratti firmati con il modello di promemoria di contratto ClickUp

Un promemoria dell'accordo avvia il processo di creazione prima che entrino in gioco i contratti. È la tua presentazione commerciale rapida, che allinea entrambe le parti senza rallentare lo slancio. Il modello di promemoria dell'accordo ClickUp semplifica l'organizzazione anticipata di tutti i dettagli chiave, in modo che gli accordi procedano più rapidamente.

Ottieni uno spazio dedicato per personalizzare i documenti per ogni negoziazione. Blocca termini, date chiave e condizioni senza dover cercare tra documenti sparsi o lunghi thread di email.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Cattura subito i termini essenziali dell'accordo per accelerare l'allineamento e l'esecuzione

Tagga le parti interessate e aggiungi commenti direttamente sul promemoria per una collaborazione rapida

Rimani aggiornato sulle date e le azioni chiave con promemoria e notifiche integrati

📌 Ideale per: Professionisti che desiderano acquisire i punti chiave delle negoziazioni, monitorare i termini degli accordi e allineare i team prima della firma dei contratti formali.

Acquisisci più rapidamente nuovi client con i modelli di proposta commerciale ClickUp

La maggior parte dei modelli di proposte commerciali sembrano una camicia di forza: stessa struttura noiosa, stesso linguaggio goffo che devi trasformare in qualcosa di decente.

ClickUp ti evita tutto questo. I suoi modelli ti offrono il controllo completo: puoi personalizzare i documenti come preferisci, aggiungere il tuo marchio, modificare le sezioni e renderli più simili al tuo stile.

Puoi gestire ogni passaggio del processo di creazione all'interno di ClickUp. Assegna attività, imposta scadenze e mantieni ogni proposta in movimento senza passare da uno strumento all'altro. Tutto rimane pulito, semplice e pronto quando ne hai bisogno.

🚀 Registrati oggi stesso su ClickUp e crea proposte che lasciano il segno: più velocemente, più facilmente e tutto in un unico posto. ✅