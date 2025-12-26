Come valutare i modelli di prezzo SaaS scalabili

Scegliere il modello di prezzo SaaS giusto non significa scegliere l'opzione più economica. Significa sapere per cosa stai pagando. E se quel costo avrà ancora senso man mano che la tua attività cresce.

In questa guida analizzeremo i modelli di prezzo SaaS più comuni. Ti mostreremo anche come valutare i modelli di prezzo SaaS in base alle tue esigenze. Continua a leggere e scopri come evitare di pagare più del dovuto man mano che il tuo team cresce!

Che cos'è il prezzo SaaS e come funziona

Il prezzo SaaS è il modo in cui le aziende di software ti addebitano l'utilizzo del loro prodotto. Invece di acquistare il software una volta sola, paghi una sottoscrizione ricorrente, solitamente mensile o annuale. Tale sottoscrizione ti garantisce l'accesso continuo al prodotto, oltre agli aggiornamenti, all'hosting e al supporto.

Al centro di ogni modello di fatturazione SaaS c'è una "metrica di valore". Questo è ciò per cui stai pagando. Potrebbe essere:

Numero di utenti

Quantità di dati archiviati

Usufruire delle funzionalità sbloccate

Azioni intraprese (come chiamate API o messaggi inviati)

Comprendere la metrica del valore ti aiuta a prevedere come cresceranno i tuoi costi man mano che la tua attività cresce.

Ecco cosa rende diversi i prezzi SaaS:

Modello di entrate ricorrenti: paghi costi continuativi, non un costo una tantum elevato.

Cadenza della sottoscrizione: la fatturazione avviene a intervalli regolari, ad esempio mensili o annuali.

Dipendenza dalla metrica del valore: il costo è legato all'utilizzo, agli utenti o alle funzionalità/funzioni.

Servizi inclusi: il prezzo della sottoscrizione include aggiornamenti, hosting e supporto clienti.

La sfida più grande per gli acquirenti è il sovraccarico di strumenti. L'utilizzo di troppi strumenti SaaS non collegati tra loro crea il cosiddetto "Work Sprawl", ovvero la frammentazione delle attività di lavoro su più strumenti non collegati tra loro che non comunicano tra loro. Ciò comporta perdite di tempo, contesti mancanti e costi software poco chiari.

Quando il lavoro è frammentato, è difficile capire per quali strumenti stai pagando e se ne vale la pena. Un'unica area di lavoro convergente rende molto più facile il monitoraggio della spesa e la comprensione del valore reale.

📮 ClickUp Insight: i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di utilizzare una sola piattaforma? ClickUp, l'area di lavoro AI convergente più avanzata al mondo, riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce la visibilità del lavoro e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Tipi di modelli di prezzo SaaS

Le diverse aziende SaaS utilizzano modelli di prezzo diversi.

Il tuo obiettivo? Rispondere a una domanda: Per cosa sto pagando?

Esaminiamo i modelli più comuni e ti aiutiamo a decidere quale è quello giusto per te.

Tratteremo i seguenti argomenti:

Prezzi forfettari

Prezzi differenziati

Prezzi basati sull'utilizzo

Prezzi per utente

Prezzi Freemium

Prezzi basati sulle funzionalità/funzioni

Quando ha senso un prezzo forfettario?

Il prezzo forfettario prevede un unico prezzo fisso per Tutto. Non ci sono livelli né limiti di utilizzo.

Questo approccio funziona bene per strumenti semplici o prodotti in fase iniziale, in cui tutti i clienti hanno esigenze simili.

Il lato negativo? Gli utenti occasionali potrebbero ritenere il prezzo troppo alto. Gli utenti esperti, invece, ottengono un grande valore senza pagare di più. Questo comporta una perdita di guadagni.

Ecco una rapida panoramica dei pro e dei contro:

✅ Pro

Facile da comprendere

Costi prevedibili

Facile da gestire per i fornitori

❌ Contro

Nessun percorso di aggiornamento

Non si adatta all'utilizzo

Può spaventare i team più piccoli

Quando è più vantaggioso il prezzo differenziato?

Il prezzo a livelli è il modello più comune che troverai. Raggruppa le funzionalità/funzioni in diversi piani, solitamente tre o quattro, con prezzi diversi.

Livello Destinatari tipici Elementi comunemente inclusi Starter Piccoli team, singoli individui Funzionalità di base, spazio di archiviazione con limite Professionista Growing teams Funzionalità avanzate, integrazioni Enterprise Grandi organizzazioni Limiti personalizzati, supporto dedicato, controlli di sicurezza

Questo modello funziona perché si adatta a team di diverse dimensioni e budget. Inoltre, ti offre un percorso chiaro per effettuare l'upgrade man mano che le tue esigenze crescono.

🤝 Promemoria: la chiave per far funzionare i prezzi differenziati è la chiarezza. Se non è chiaro perché un livello superiore costa di più, il prezzo è mal concepito.

Quando si sceglie un livello, i clienti dovrebbero concentrarsi su ciò di cui hanno bisogno. Pagare per funzionalità/funzioni che non verranno utilizzate è uno degli errori più comuni nella spesa SaaS.

Quando i prezzi basati sull'utilizzo sono in linea con il valore?

I prezzi basati sull'utilizzo, noti anche come pay-as-you-go, prevedono un addebito in base alla quantità di utilizzo del prodotto.

Ecco alcune metriche comuni che potrebbero esserti addebitate:

Chiamate o richieste API

Spazio di archiviazione o trasferimento dei dati

Messaggi o notifiche inviati

Utenti attivi o eventi monitorati

Calcola il tempo di elaborazione o i crediti consumati

Questo modello lega direttamente il costo al valore. Paghi di più solo quando utilizzi di più. Ecco perché l'85% delle aziende di software ha già adottato questo approccio in qualche modulo.

È perfetto per strumenti il cui utilizzo può variare da un cliente all'altro, come le infrastrutture cloud o le piattaforme di email marketing. È ottimo per le aziende in crescita, ma può rendere più difficile la pianificazione del budget. I costi possono variare in modo imprevedibile di mese in mese.

Quando è opportuno optare per un prezzo per utente?

Il prezzo per utente prevede un addebito per ogni utente che utilizza lo strumento.

È facile da comprendere e si adatta alla crescita del tuo team. Ecco perché è comune per gli strumenti di collaborazione.

Il problema? A volte può scoraggiare l'adozione. I team potrebbero evitare di aggiungere utenti per risparmiare denaro. Può anche portare all'accumulo di licenze. Si finisce per pagare licenze software per persone che non utilizzano nemmeno il software.

👀 Lo sapevate? Le aziende perdono attualmente 21 milioni di dollari all'anno a causa delle postazioni SaaS inutilizzate.

Prima di impegnarti con un modello per utente, chiediti:

Dobbiamo pagare per gli utenti inattivi?

Sono disponibili sconti per acquisti all'ingrosso?

È possibile aggiungere o rimuovere postazioni a metà ciclo?

Esistono licenze solo visualizzazione più economiche per le postazioni?

Quando i prezzi freemium aiutano l'acquisizione?

Il prezzo Freemium offre un piano gratuito per sempre, con aggiornamenti a pagamento per ulteriori funzionalità.

Funziona bene per i prodotti che si diffondono grazie al passaparola. Gli utenti gratis provano il prodotto, sviluppano un'abitudine e alcuni alla fine effettuano l'upgrade. Quando funziona, gli utenti gratis diventano il tuo miglior canale di marketing.

🤝 Promemoria: il rischio maggiore è trovare il giusto equilibrio. Se il piano Free è troppo generoso, nessuno effettuerà l'upgrade. Ma se è troppo limitato, i nuovi utenti non rimarranno abbastanza a lungo da poterne apprezzare il valore.

Quando i prezzi basati sulle funzionalità sono adatti a un'azienda?

I prezzi basati sulle funzionalità si concentrano sull'usufruire di funzionalità specifiche e di alto valore piuttosto che sul semplice aumento dei limiti di utilizzo. Questo è molto comune nei software venduti alle grandi aziende, dove elementi come la sicurezza avanzata, gli strumenti di conformità e le integrazioni personalizzate non sono negoziabili e giustificano un prezzo più elevato.

I clienti delle aziende spesso necessitano di:

Single Sign-On (SSO)

Registri di controllo

Strumenti di conformità

Autorizzazioni avanzate

Integrazioni personalizzate e accesso alle API

Supporto dedicato e accordi sul livello di servizio (SLA)

I team più piccoli potrebbero non aver bisogno di queste funzionalità/funzioni, motivo per cui hanno un prezzo separato.

📚 Leggi anche: Come ottimizzare le operazioni SaaS

Come valutare i modelli di prezzo SaaS per la tua attività aziendale

Ora che conosci i diversi modelli, come puoi valutarli concretamente per la tua attività? Non si tratta solo del prezzo di listino. Analizziamo la questione nel dettaglio. 🛠️

Definisci metriche di valore che mappino sui risultati

Il primo passaggio è esaminare la metrica del valore, ovvero ciò per cui vi viene addebitato un costo, e chiedervi se è effettivamente in linea con gli obiettivi che state cercando di raggiungere. Una buona metrica del valore dovrebbe crescere man mano che ottenete più valore dal prodotto.

📌 Ad esempio, pagare per utente ha senso per uno strumento di collaborazione perché più persone lo utilizzano, più diventa prezioso. Se solo metà del tuo team accede regolarmente, stai pagando più del dovuto. Tieni traccia dell'utilizzo effettivo e confrontalo con quanto ti viene addebitato.

I report visivi personalizzabili in strumenti come ClickUp Dashboard rendono tutto questo molto semplice.

Puoi effettuare il monitoraggio degli utenti attivi, l'adozione delle funzionalità/funzioni e le tendenze di utilizzo tra i team in un'unica schermata. In questo modo è facile individuare le licenze inutilizzate, i costi in aumento o gli strumenti che non offrono valore aggiunto. Il risultato? Elimini gli sprechi e effettui la previsione delle spese con sicurezza.

Monitora l'adozione del SaaS e i KPI di utilizzo in un unico posto tramite i dashboard di ClickUp.

Segmenta i clienti in base alle esigenze e alla disponibilità a pagare

Non tutti i clienti sono uguali. Una piccola startup ha esigenze molto diverse e un budget molto più ridotto rispetto a un'azienda globale. Una buona politica dei prezzi riflette questa realtà offrendo pacchetti diversi per segmenti di clientela diversi.

Come acquirente, chiediti:

Ci stanno spingendo verso un piano più costoso per una sola funzionalità/funzione?

Il livello intermedio è quasi perfetto, ma manca una chiave fondamentale?

Comprendere il tuo segmento ti aiuta a individuare le differenze di prezzo e i piani troppo ricchi di funzionalità.

💡 Suggerimento: raccogli feedback chiari dalle persone che utilizzano effettivamente gli strumenti. Puoi chiedere ai team quali funzionalità/funzioni ritengono necessarie, quali non utilizzano mai e dove ritengono che i prezzi non siano adeguati, il tutto utilizzando i moduli ClickUp. Raccogli e automatizza i feedback con i moduli ClickUp: trasforma ogni risposta in un'attività concreta. Il flusso delle risposte porta automaticamente le risposte in ClickUp, rendendo facile individuare schemi ricorrenti, identificare le differenze tra i piani e decidere se vale davvero la pena pagare per un piano di livello superiore.

Modella l'economia unitaria con payback e margini

Ora è il momento di fare i conti. Devi calcolare il costo totale di proprietà (TCO), che va ben oltre il canone mensile di sottoscrizione.

È inoltre necessario tenere conto dei seguenti fattori:

Componente di costo Una tantum Ricorrenti Nota Canoni di sottoscrizione — Mensile/Annuale Il costo base del software Implementazione/onboarding Sì — Spesso un costo iniziale nascosto Formazione Sì In corso Il tempo che il tuo team dedica all'apprendimento Integrazioni A volte A volte Costi per la connessione ad altri strumenti Eccedenze — Variabile Costi aggiuntivi per il superamento dei limiti

Quando i dati lavorativi e finanziari sono raccolti in un unico posto, è più facile calcolare i costi reali. L'area di lavoro IA convergente di ClickUp aiuta a eliminare la dispersione contestuale e a migliorare la precisione.

ClickUp riunisce attività, monitoraggio del tempo, documenti e dashboard in un unico spazio di lavoro, in modo che i dati sui costi rimangano legati al lavoro reale.

📌 Ad esempio, un team che valuta uno strumento di project management può monitorare il tempo impiegato per ogni attività, collegare i contratti dei fornitori in ClickUp Docs e visualizzare le tendenze di utilizzo nei dashboard.

ClickUp Brain, l'assistente AI contestuale, riepiloga quindi l'attività ed evidenzia le differenze di costo, aiutando i team a individuare le funzionalità/funzioni inutilizzate, stimare il ROI reale e decidere se uno strumento debba essere declassato, sostituito o ampliato.

Utilizza ClickUp Brain per rispondere alle domande sull'utilizzo degli strumenti SaaS, sui costi e sulle opportunità di ottimizzazione.

Questa potente combinazione di funzionalità e funzioni è anche il motivo per cui gli utenti amano ClickUp:

Adoro il fatto di avere tutto a portata di mano: attività, documenti, dashboard personalizzate, link a progetti o discussioni, ricerca e un'IA che funziona bene... insomma, è un ambiente che ti rende produttivo e, soprattutto, permette ai grandi team di essere sempre allineati su tutti i progetti. La possibilità di creare gruppi chiusi/privati consente inoltre ai clienti di partecipare ai canali di discussione operativi senza dover utilizzare software di messaggistica esterni. Mi basta aprire una finestra di ClickUp per poter lavorare. TOP!

Adoro il fatto di avere tutto a portata di mano: attività, documenti, dashboard personalizzate, link a progetti o discussioni, ricerca e un'IA che funziona bene... insomma, è un ambiente che ti rende produttivo e, soprattutto, permette ai grandi team di essere sempre allineati su tutti i progetti. La possibilità di creare gruppi chiusi/privati consente inoltre ai clienti di partecipare ai canali di discussione operativi senza dover utilizzare software di messaggistica esterni. Mi basta aprire una finestra di ClickUp per poter lavorare. TOP!

Verifica i contratti e gli scenari di utilizzo

Il passaggio finale consiste nel sottoporre i prezzi a uno stress test rispetto alle possibilità future.

Cosa succede alla tua fattura se il tuo team raddoppia le sue dimensioni l'anno prossimo?

Cosa succede se il tuo utilizzo aumenta durante l'alta stagione?

Modella gli scenari migliori, quelli previsti e quelli peggiori. E, per favore, segui un processo di acquisto SaaS adeguato. Cerca le clausole relative ai rinnovi automatici, agli aumenti di prezzo e a cosa succede se devi cancellare o ridurre il tuo piano.

Visualizza le tendenze di utilizzo nel tempo per fare previsioni realistiche ed evitare di rimanere vincolato a un contratto sbagliato, il tutto con i dashboard di ClickUp.

Strategia di prezzo SaaS per il supporto del tuo modello

Un modello di prezzo è la struttura dei prezzi SaaS, mentre una strategia di prezzo è l'approccio all'impostazione dei prezzi effettivi. Comprendere la strategia alla base dei prezzi di un fornitore può darti un vantaggio nella negoziazione e nella valutazione. 👀

Casi d'uso dei prezzi di penetrazione

Un'azienda entra in un mercato con un prezzo molto basso per attirare rapidamente molti clienti. Una volta conquistata una solida posizione, inizia ad aumentare il prezzo. Si tratta di una strategia comune per le nuove aziende che cercano di affermarsi in un mercato affollato.

Il rischio per l'azienda è quello di attirare clienti interessati solo al prezzo basso, che se ne andranno non appena questo aumenterà. Come acquirente, ciò significa che inizialmente potresti ottenere un ottimo affare, ma devi essere preparato a un aumento dei prezzi nel tempo.

Casi d'uso dello skimming dei prezzi

Il price skimming è l'opposto del prezzo di penetrazione. Un'azienda lancia un prodotto nuovo e innovativo a un prezzo molto alto per ottenere il massimo valore dai primi acquirenti disposti a pagare un sovrapprezzo. Nel corso del tempo, abbassa il prezzo per attirare un mercato più ampio.

Lo vedrete con tecnologie all'avanguardia che hanno poca concorrenza al momento del lancio. Ciò consente all'azienda di recuperare rapidamente i costi di ricerca e sviluppo.

Metodi di ricerca sui prezzi basati sul valore del valore

I prezzi basati sul valore stabiliscono il prezzo in base al valore percepito che offre al cliente, non ai costi o alla concorrenza. Le aziende devono comprendere appieno i problemi che risolvono e il valore che tale soluzione ha per i propri clienti.

Questa ricerca spesso comporta:

Interviste ai clienti: parlare direttamente con gli utenti per comprendere i loro punti deboli e come il prodotto può aiutarli.

Sondaggi: utilizzare metodi come il Van Westendorp Price Sensitivity Meter per valutare quanto le persone sono disposte a pagare.

Analisi dei dati di utilizzo: individuare quali funzionalità/funzioni sono maggiormente utilizzate dai clienti più soddisfatti e di maggior successo.

🧠 Curiosità: molti prodotti SaaS globali (ad esempio Netflix, Spotify, Adobe) adeguano i prezzi in base alla regione e al potere d'acquisto ( discriminazione di prezzo ). Ecco perché gli utenti in India spesso pagano meno rispetto a quelli negli Stati Uniti: questa strategia bilancia la domanda di mercato e l'accessibilità economica.

Rischi legati ai prezzi basati sulla concorrenza

In questo caso, un'azienda fissa i propri prezzi in base a quelli praticati dalla concorrenza. Potrebbero essere leggermente inferiori, leggermente superiori o esattamente allo stesso livello.

Questo approccio presuppone che i tuoi concorrenti abbiano terminato i compiti e abbiano fissato il prezzo del loro prodotto in modo perfetto, il che potrebbe non essere vero. Inoltre, ignora il tuo valore unico e può portare a una "corsa al ribasso" in cui le aziende continuano a sottoquotarsi a vicenda fino a quando nessuna di esse è più redditizia.

📚 Leggi anche: Esempi di analisi della concorrenza

Best practice per i prezzi SaaS ed errori comuni da evitare

Anche con il modello e la strategia giusti, i prezzi possono andare storti. Ecco alcune best practice da tenere a mente, sia che vendiate software o lo acquistiate. ✨

Mantieni le pagine dei prezzi semplici e trasparenti

Le pagine con i prezzi ben strutturate sono facili da consultare. Dovresti riuscire a comprendere i piani in pochi secondi.

🚩 I segnali di allarme includono:

Costi nascosti

Funzionalità vaghe

Nessun prezzo visibile

✅ Le migliori pagine dedicate ai prezzi hanno un limite di tre o quattro livelli, utilizzano una tabella comparativa chiara ed evidenziano l'opzione più popolare.

💡 Suggerimento: lo stesso principio si applica alla tua documentazione interna. Mantieni la tua ricerca sui prezzi dei fornitori organizzata e accessibile a tutto il tuo team archiviandola in ClickUp Docs.

Collega il pacchetto a metriche di valore chiare

Il packaging è il modo in cui le funzionalità/funzioni vengono raggruppate in diversi piani. Questo non dovrebbe essere casuale. Ogni livello dovrebbe offrire un insieme logico di strumenti per un tipo specifico di cliente.

🚩 Errori comuni:

Piani Free troppo potenti

Funzionalità di base bloccate dietro livelli costosi

✅ Scopri quali sono le funzionalità/funzioni di cui il tuo team ha effettivamente bisogno per scegliere il livello giusto ed evitare di pagare più del dovuto, utilizzando i dashboard di ClickUp.

🧠 Curiosità: le aziende SaaS utilizzano comunemente l'ancoraggio dei prezzi nelle loro pagine dedicate ai prezzi: l'elenco dei piani più costosi fa sembrare quelli più economici psicologicamente più convenienti.

Monitorate l'andamento dei prezzi con metriche fondamentali

Il prezzo non è un'attività che si può "impostare e dimenticare". Richiede revisioni e adeguamenti regolari.

Dovresti effettuare il monitoraggio delle metriche SaaS, quali:

Tassi di conversione per ciascun livello

Con quale frequenza i clienti effettuano upgrade o downgrade e

In che modo le variazioni dei prezzi influiscono sul tasso di abbandono dei clienti

✅ Centralizza i tuoi dati nei dashboard di ClickUp per creare un'unica fonte di informazioni affidabili sulle prestazioni dei prezzi e individuare più rapidamente eventuali problemi.

Utilizza l'IA per comprendere il feedback su larga scala

Per prendere decisioni intelligenti in materia di prezzi è necessario ascoltare i propri clienti. Ma setacciare manualmente migliaia di ticket di assistenza, note sulle chiamate commerciali e risposte ai sondaggi è quasi impossibile. È qui che l'IA diventa un superpotere per i team moderni. 🤩

ClickUp Brain riassume i temi, segnala le obiezioni e fornisce rapidamente approfondimenti, senza aggiungere IA Sprawl (o troppi strumenti di IA) al tuo stack.

Analizza i dati dei clienti in tempo reale e ottieni informazioni dettagliate grazie all'IA con ClickUp.

Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni sull'IA Sprawl e su come evitarlo:

Determina il prezzo giusto con ClickUp

Il prezzo del SaaS non è solo una decisione finanziaria, ma influenza il modo in cui il tuo team lavora e cresce. Il modello giusto cresce con te, rimane chiaro anche quando l'utilizzo cambia e riflette il valore reale nel tempo.

Ma questo funziona solo se si ha una visione completa della situazione. Quando i dati sui prezzi, l'utilizzo e il lavoro sono distribuiti su strumenti diversi, i costi diventano rapidamente poco chiari.

ClickUp riunisce tutto: progetti, segnali di utilizzo, feedback e approfondimenti basati sull'IA, in modo che le decisioni sui prezzi siano basate su fatti, non su supposizioni.

Vuoi scoprire come il consolidamento dei tuoi strumenti può aiutarti a prendere decisioni più intelligenti in materia di prezzi? E ridurre la tua spesa complessiva per il SaaS?

Inizia gratis con ClickUp!

Domande frequenti (FAQ)

Il prezzo a livelli è il modello di prezzo SaaS più comune. Supporta molti tipi di clienti e offre percorsi di aggiornamento chiari.

Per scegliere il modello di prezzo SaaS, inizia comprendendo i tuoi clienti e il valore che offri. Se i tuoi clienti hanno esigenze molto diverse, i prezzi differenziati o basati sulle funzionalità/funzioni potrebbero funzionare bene. Se il valore è legato direttamente al consumo, prendi in considerazione i prezzi basati sull'utilizzo.

Un modello di prezzo è la struttura con cui si applica il costo (ad esempio, per utente, a livelli). Una strategia di prezzo è la logica alla base del prezzo stesso (ad esempio, prezzi basati sulla concorrenza, sul valore o sul costo).

Per la maggior parte delle aziende SaaS, sì. Una tariffazione trasparente crea fiducia e riduce gli attriti. L'eccezione principale riguarda i contratti aziendali altamente complessi che richiedono soluzioni personalizzate e negoziazioni.