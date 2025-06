Come ottimizzare la gestione delle operazioni SaaS del tuo team

I team più performanti hanno bisogno di software di prim'ordine per raggiungere i loro obiettivi.

Secondo lo studio Cisco 2023 Global Networking Trends, il 66% delle organizzazioni ospita oltre il 40% dei propri carichi di lavoro su più cloud. La maggior parte delle organizzazioni utilizza più di dieci applicazioni SaaS, tra cui collaborazione in team, CRM, gestione delle attività, videoconferenze e automazione, solo per citarne alcune.

La gestione e la sicurezza di queste applicazioni diventano estremamente cruciali, ma presentano diverse sfide, tra cui ostacoli all'implementazione, shadow IT, problemi di migrazione dei dati e costi imprevisti.

Quindi, come superare queste sfide e gestire in modo efficace un enorme stack di applicazioni? La risposta sta nella gestione delle operazioni SaaS.

In questo articolo imparerai:

Che cos'è la gestione delle operazioni SaaS

Come affrontare le operazioni SaaS in vari reparti

Quali sfide potresti affrontare e come superarle, e

Come condurre con successo la gestione delle operazioni SaaS

Entriamo nel dettaglio. 👇

Cosa sono le operazioni SaaS?

Le operazioni SaaS o SaaSOps si riferiscono a una serie di processi operativi che includono la governance, la gestione, l'acquisto e l'ottimizzazione dell'utilizzo degli strumenti SaaS da parte di un'organizzazione.

Coprono l'intero ciclo di vita dell'attività delle applicazioni SaaS, dalla scoperta e dall'approvvigionamento all'onboarding e all'offboarding e tutto ciò che sta in mezzo.

Con una gestione adeguata, è possibile implementare una solida strategia di gestione delle operazioni SaaS che aumenta la produttività, migliora la sicurezza dei dati e la conformità, ottimizza i costi e supporta la crescita dell'organizzazione.

Perché le operazioni SaaS sono molto più efficaci delle operazioni tradizionali

Non esiste una vera concorrenza tra il SaaS e le operazioni tradizionali, che prevedono l'installazione del software direttamente sull'hardware aziendale.

Tuttavia, è necessario comprendere la differenza tra i due per ottenere una visione completa della gestione SaaSOps e dei vantaggi che offre alla vostra azienda.

Cerchiamo di capire meglio con una tabella. 👇

Funzionalità/funzione SaaS Software tradizionale Accessibilità e convenienza Principalmente basato su cloud, accessibile da qualsiasi luogo con una connessione Internet; non sono necessarie installazioni o aggiornamenti manuali Richiede l'acquisto di licenze, l'installazione di software su macchine locali e aggiornamenti manuali regolari Soluzioni convenienti Il modello basato sulla sottoscrizione include tutti i costi in un'unica tariffa; conveniente Costi iniziali per licenze, hardware e infrastruttura; spese correnti per manutenzione, aggiornamenti e assistenza Scalabilità e flessibilità Scalabilità senza sforzo; aggiunta o rimozione di utenti in modo semplice; vari piani e funzionalità/funzioni su misura per esigenze specifiche Scalabilità e personalizzazione limitate, espansione o personalizzazione costose e dispendiose in termini di tempo Aggiornamenti e manutenzione automatici Il provider di servizi si occupa degli aggiornamenti e della manutenzione, liberando tempo e risorse Gli utenti sono responsabili dell'aggiornamento e della manutenzione dell'applicazione, attività che richiedono tempo e sono fastidiose Collaborazione e integrazione Progettato per una perfetta integrazione con altre applicazioni, consente flussi di lavoro semplificati e collaborazione in tempo reale Spesso richiede ulteriore lavoro di sviluppo e risorse per l'integrazione con altre applicazioni Sicurezza e protezione dei dati avanzate I provider SaaS gestiscono la crittografia, i controlli di accesso e gli audit di sicurezza regolari, garantendo una sicurezza di prim'ordine Le singole organizzazioni responsabili dell'implementazione delle misure di sicurezza potrebbero non essere in grado di garantire il livello di sicurezza offerto dai provider SaaS Disaster Recovery e ridondanza Ospitati in data center sicuri con ridondanze multiple e sistemi di backup, garantiscono l'integrità e la disponibilità dei dati Potrebbero non disporre delle stesse opzioni di ridondanza e ripristino di emergenza; vulnerabili alla perdita di dati e ai tempi di inattività Rapida implementazione Consente una rapida implementazione. Gli utenti possono accedere e iniziare a utilizzare il software immediatamente Comporta un lungo processo di installazione e configurazione, con conseguenti tempi di inattività Accesso globale e lavoro da remoto È accessibile da qualsiasi luogo con una connessione Internet, il che è ideale per il lavoro da remoto Legati a macchine o luoghi specifici, ostacolano la flessibilità nel lavoro da remoto Aggiornamenti regolari delle funzionalità/funzioni Frequenti aggiornamenti delle funzionalità/funzioni per garantire che il software rimanga pertinente e competitivo Aggiornamenti poco frequenti, con il rischio che gli utenti perdano funzionalità/funzioni importanti e miglioramenti

Costruire, testare e fornire costantemente miglioramenti al codice software e agli ambienti degli utenti attraverso lo sviluppo continuo (CD) è diventato essenziale per soddisfare le richieste dei clienti.

I sistemi tradizionali on-premise non sono in grado di stare al passo con le esigenze in continua evoluzione. Ecco perché le operazioni SaaS sono fondamentali per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali.

Il quadro operativo SaaS

Il SaaS Operational Framework è una struttura che ti aiuterà a massimizzare il valore delle tue operazioni SaaS.

Il framework può essere suddiviso in due parti principali:

Componenti delle operazioni SaaS (cosa comporta farlo) e Ciclo di vita del SaaS (come si evolve nel tempo)

Componenti delle operazioni SaaS

Quando si gestiscono operazioni SaaS, è necessario tenere a mente alcuni componenti chiave.

Sono:

1. Obiettivi SaaS:

Gli obiettivi includono obiettivi e risultati chiari per l'implementazione SaaS e le operazioni di più sottocomponenti, quali:

Visibilità delle applicazioni e gestione della spesa: ciò comporta una visualizzazione completa delle applicazioni, compreso il loro utilizzo, la spesa, i contratti e il ROI. Grazie a questa visibilità, è possibile monitorare sia le app approvate che quelle non approvate insieme alle spese dei reparti

Gestione dell'infrastruttura: Questo aspetto copre tutto, dall'impostazione dei server alla verifica che siano correttamente aggiornati e dotati delle patch necessarie. Strumenti SaaS dedicati semplificano queste attività, consentendo configurazioni più rapide e aggiornamenti regolari

Gestione delle applicazioni: include la determinazione delle app essenziali per le operazioni aziendali e di quelle che possono essere disattivate in base al loro utilizzo e al comportamento degli utenti

Gestione degli utenti: ciò comporta tenere traccia degli utenti, assisterli nelle loro attività aziendali e monitorare le tendenze degli utenti

Sicurezza e conformità: Ciò comporta l'implementazione di misure rigorose per la sicurezza e la conformità dei dati, come Single Sign-On (SSO), autenticazione a più fattori (MFA) e controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC). Queste misure aiutano a gestire l'accesso dei dipendenti alle applicazioni e a proteggere i dati

Onboarding e offboarding: si tratta di gestire l'adozione o la graduale eliminazione di vari servizi software.

2. Stakeholder coinvolti:

Questo componente copre i vostri stakeholder chiave e i loro ruoli nelle operazioni SaaS.

Una gestione efficace delle operazioni SaaS dipende da una collaborazione e una formazione efficaci tra il reparto IT, le unità aziendali e i fornitori SaaS.

3. Processi SaaSOps:

Ciò comporta la standardizzazione dei flussi di lavoro SaaS per l'implementazione e l'utilizzo.

Copre anche le procedure di gestione del cambiamento, necessarie quando gli sviluppatori rilasciano nuovi aggiornamenti o quando si apportano modifiche alle applicazioni SaaS.

4. Misurazione costante:

Questa sezione del piano descrive i KPI in base agli obiettivi SaaS e allo strumento di gestione delle operazioni SaaS utilizzato per monitorarli.

Le metriche importanti includono l'utilizzo del software, l'adozione e il ROI, ma è necessario scegliere quelle più adatte alle esigenze aziendali.

5. Responsabilità:

Questo componente si concentra sulla responsabilità condivisa per le applicazioni e i processi SaaS.

Ciò include l'assegnazione di ruoli chiari in materia di manutenzione, sicurezza e conformità e la garanzia che gli individui e i team siano responsabili del raggiungimento degli obiettivi e dei KPI, come monitorato attraverso i sistemi di monitoraggio. Tutto ciò fa parte della garanzia di responsabilità.

✏️ Nota: Questi sono solo alcuni dei componenti principali di SaaSOps, ma ce ne sono molti altri, a seconda delle dimensioni e del tipo di settore in cui si lavora.

Ciclo di vita delle operazioni SaaS

Il ciclo di vita delle operazioni SaaS inizia con la pianificazione dell'implementazione e termina con un offboarding di esito positivo.

Possiamo riepilogare/riassumere il ciclo di vita delle operazioni SaaS come una serie di attività sequenziali:

Scegliete potenziali applicazioni SaaS in linea con i vostri obiettivi aziendali Implementare le applicazioni più adatte e coinvolgere tutti gli stakeholder interessati Gestisci l'accesso dei dipendenti a queste applicazioni e garantisci la responsabilità di ogni processo e operazione Monitorare KPI quali il tasso di utilizzo, le tendenze degli utenti e le prestazioni delle applicazioni Affronta eventuali problemi che potrebbero sorgere durante il processo Creare, fornire e revocare account Gestisci i tuoi costi utilizzando i dati accumulati

Sfide operative del SaaS

Gestire le operazioni SaaS è come camminare su una corda tesa: è necessario trovare il proprio equilibrio.

Scegli con attenzione la piattaforma di gestione delle operazioni SaaS più adatta, investi nella formazione del team e cancella le sottoscrizioni che non soddisfano le tue esigenze.

Esaminiamo alcune delle sfide più comuni nelle operazioni SaaS, in modo da essere preparati ad affrontarle se dovessero presentarsi.

Sfida 1: Conformità alle leggi sulla protezione dei dati

Il rispetto delle varie normative di settore e degli standard di conformità, come SOC 2, GDPR, CPAA, HIPAA e PCI DSS, complica le operazioni SaaS. Richiede un monitoraggio e aggiornamenti continui del software SaaS, soprattutto in settori come quello sanitario o finanziario.

La mancata conformità può comportare multe salate e problemi legali, oltre a danneggiare la reputazione del marchio.

Nel 2017, Zenefits, un'azienda SaaS che aveva raggiunto una valutazione di 2 miliardi di dollari, ha fallito clamorosamente perché non è riuscita a stare al passo con gli standard di conformità e normativi. Un altro esempio è l'accordo da 16 milioni di dollari raggiunto da Anthem Inc. qualche anno fa, causato da una violazione dei dati dovuta ad attacchi informatici.

Sfida 2: Processi di onboarding e offboarding inefficienti

Il SaaS potenzia i vostri dipendenti, ma il suo potenziale rimane inutilizzato se essi non sono a conoscenza del software disponibile e del suo utilizzo. Pertanto, una comunicazione chiara durante l'onboarding del software è fondamentale.

Crea una lista di controllo per l'onboarding SaaS che includa:

informare i dipendenti sugli strumenti SaaS disponibili nello stack

spiegando come ogni strumento si applica al proprio ruolo specifico

fornire documentazione e assistenza

offrendo esperienza pratica e

controlli regolari e assistenza

La creazione di un catalogo di app semplifica l'accesso sia per i dipendenti nuovi che per quelli esistenti. Centralizza le informazioni sul software standard e sulle procedure di acquisto.

L'offboarding è fondamentale quanto l'onboarding, ma spesso viene trascurato nonostante i rischi che comporta.

È necessario gestire i dati in modo sicuro durante l'offboarding, garantire il trasferimento o la rimozione corretti e terminare le licenze software in conformità con gli standard legali.

Pratiche di offboarding inadeguate possono comportare violazioni della conformità. Ad esempio, consentire agli ex dipendenti di mantenere l'accesso a dati sensibili può violare normative come HIPAA o GDPR, con conseguenti multe salate e azioni legali.

Sfida 3: Shadow IT

Lo Shadow IT si riferisce ai dipendenti che utilizzano applicazioni SaaS non autorizzate senza l'approvazione dell'IT. Ciò può comportare rischi per la sicurezza, problemi di conformità e frammentazione dei dati, ostacolando la produttività.

Per combattere lo shadow IT, la tua organizzazione deve:

Utilizza un efficace SaaS discovery per ottenere visibilità e informazioni dettagliate sul tuo intero portfolio SaaS

Concentrati sulla creazione di relazioni con i tuoi acquirenti SaaS non autorizzati e sulla comprensione delle loro esigenze

Definire una strategia di governance SaaS per prevenire future istanze di shadow IT. Questa strategia dovrebbe controllare ciò che entra nel vostro stack tecnologico, definire i livelli di gestione IT e distribuire le responsabilità di gestione SaaS

Sfida 4: costi nascosti e spese eccessive

Secondo un rapporto del 2024, le organizzazioni destinano circa 45 milioni di dollari all'anno alle spese SaaS. Tuttavia, una parte consistente di questo budget (circa 18 milioni di dollari) viene sprecata in licenze inutilizzate.

Senza un efficace monitoraggio dei costi e strategie di ottimizzazione, si rischia di spendere troppo per sottoscrizioni, licenze e servizi SaaS, prosciugando le risorse finanziarie e ostacolando le iniziative strategiche.

Una soluzione efficace consiste nel razionalizzare le applicazioni e rimuovere quelle non necessarie dal proprio stack.

Un altro approccio è il rightsizing, ovvero l'acquisto solo della quantità e della durata delle licenze necessarie e non di più. Entrambi richiedono informazioni dettagliate su come, dove e perché il SaaS viene utilizzato nel vostro stack.

Sfida 5: Gestire il budget SaaS per identificare potenziali risparmi

Le sottoscrizioni SaaS incontrollate e le spese impreviste possono mettere a dura prova le risorse finanziarie e compromettere i piani di budget.

Per evitare spese eccessive, concentrati su una gestione efficace dei costi. In questo modo, potrai prevedere le spese, allocare le risorse in modo oculato e massimizzare il ritorno sull'investimento.

Best practice per l'ottimizzazione delle operazioni SaaS

Ecco alcune best practice da utilizzare per ottimizzare le operazioni SaaS: 👇

1. Centralizzare la gestione dei database

Ogni volta che si consulta qualcuno in merito a SaaSOps, il primo consiglio è quello di centralizzare le applicazioni SaaS in un unico database.

Questo sistema centralizzato offre una visibilità ottimale dello stack SaaS dell'organizzazione, fornendo una visione completa dell'identità degli utenti e dell'accesso alle applicazioni e alle risorse.

2. Analizza i dati di utilizzo del SaaS

Analizza accuratamente i dati di utilizzo esaminando ogni applicazione per determinare se tutti i dipendenti con licenza ne hanno realmente bisogno.

Queste informazioni sono disponibili nel pannello di amministrazione di molte applicazioni o consolidate all'interno di una piattaforma di gestione SaaS. Inoltre, identifica i dipendenti che potrebbero beneficiare di licenze ridotte o gratuite invece di quelle premium.

3. Optare per l'accesso in modalità SaaS

Il provisioning nel SaaS comporta la concessione di accesso e risorse ai nuovi utenti, la gestione degli account utente e l'assegnazione di livelli di accesso e autorizzazioni.

Questo passaggio ti fornisce gli strumenti e i diritti di accesso necessari per svolgere il tuo ruolo in modo efficiente.

4. Implementare il Single Sign-On (SSO)

Il Single Sign-On (SSO) nelle impostazioni aziendali consente di utilizzare un unico set di credenziali per accedere una sola volta e accedere a tutte le app SaaS aziendali, ai siti web e ai dati consentiti.

SSO affronta le sfide aziendali chiave fornendo:

Maggiore sicurezza e conformità

Migliore usabilità e soddisfazione

Riduzione dei costi IT

Implementare il SaaS nel mondo reale

Lasciati guidare passo dopo passo nella realizzazione di un'implementazione efficace del SaaS nella tua azienda.

Passaggio 1: pianifica il tuo progetto

In questa fase di pre-implementazione, decidete i fattori chiave di controllo del vostro project management. Questi includono:

Creare il team SaaS ideale

Definizione dell'ambito del progetto tracciando una mappa temporale e impostando le attività cardine

Stabilire canali di comunicazione chiari tra le parti interessate coinvolte

Preparazione di una strategia di migrazione dei dati per ridurre al minimo i tempi di inattività e mitigare la perdita di dati

Passaggio 2: personalizza la configurazione

Personalizza il software SaaS in base alle tue esigenze specifiche. Assicurati una comunicazione chiara tra la tua organizzazione e il provider SaaS di terze parti per definire con precisione i tuoi requisiti.

Passaggio 3: migrazione dei dati

Questo è il passaggio più critico del percorso di implementazione del SaaS. Comporta il trasferimento dei dati riducendo al minimo il rischio di perdita, che potrebbe causare gravi perdite finanziarie.

Per ridurre al minimo i rischi, è necessario pulire, formattare e preparare i dati per la nuova destinazione e rimanere vigili contro potenziali minacce alla sicurezza. Inoltre, è necessario disporre di un backup pronto in caso di problemi durante il processo.

Passaggio 4: integrare il software esistente

Integra le applicazioni esistenti e altri software utili nel nuovo sistema SaaS per garantire un flusso di lavoro fluido.

Passaggio 5: testare il sistema

Non ignorare la fase di test. Testa accuratamente le funzionalità del software per assicurarti che funzioni bene sotto carichi pesanti e in condizioni stressanti.

Passaggio 6: Formare il team

Istruisci i membri del tuo team su come utilizzare il nuovo software. L'implementazione non avrà successo se il tuo team non è in grado di utilizzare il software in modo efficace.

Passaggio 7: Distribuire il software

Implementa il software con attenzione in tutta l'organizzazione. Puoi anche farlo in lotti per limitare gli attriti. Sii proattivo e vigile riguardo a qualsiasi problema che possa sorgere nel sistema durante questa fase e cerca di risolverlo immediatamente.

Durante l'implementazione, fornire un controllo degli accessi basato sui ruoli per aiutare a mantenere un ambiente di lavoro sicuro.

Passaggio 8: implementare il controllo degli accessi basato sui ruoli

Il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) consente di gestire le autorizzazioni degli utenti all'interno di un sistema in base a ruoli predefiniti. In qualità di amministratore SaaSOps, è possibile assegnare ruoli specifici agli utenti, limitando così il loro accesso solo ai dati e alle funzionalità necessarie per le loro mansioni specifiche.

Ciò migliora drasticamente la sicurezza dei dati mitigando i rischi di accesso non autorizzato e di violazione dei dati. È possibile gestire queste autorizzazioni attraverso un sistema centrale e modificarle in qualsiasi momento, secondo necessità.

Passaggio 9: Monitorare e ottimizzare

La fase post-implementazione è altrettanto importante, se non di più. È necessario verificare regolarmente le prestazioni del sistema e apportare le modifiche necessarie. La raccolta dei feedback degli utenti e il monitoraggio dei KPI come il tasso di adozione, il CSAT, l'NPS, il tasso di abbandono, ecc. sono aspetti essenziali di questo passaggio.

Quali sono i vantaggi di operazioni SaaS ottimizzate?

Le operazioni SaaS ottimizzate sono come una macchina ben oliata. Garantiscono il corretto funzionamento delle attività aziendali su più livelli.

Ecco alcuni dei vantaggi:

Maggiore efficienza del lavoro: Uno stack SaaS ben ottimizzato semplifica i flussi di lavoro e aiuta i team ad adattarsi rapidamente ai processi, migliorando in ultima analisi la loro produttività

Riduzione dei costi di acquisizione dei clienti: riduce significativamente i costi di acquisizione dei clienti creando un funnel di marketing semplificato, implementando l'automazione del marketing e riducendo al minimo il coinvolgimento umano nel processo

Migliore esperienza del cliente: Offrendo un'esperienza priva di ostacoli, sarete in grado di aumentare i tassi di soddisfazione dei clienti e fidelizzarne un numero maggiore

Maggiore visibilità delle app: Funge da base per semplificare il portfolio di applicazioni, adeguare le licenze in base alle esigenze degli utenti e garantire che i team utilizzino solo app sicure e approvate

Riduzione degli sprechi e dei costi operativi: Si traduce in una riduzione delle spese SaaS superflue grazie all'identificazione e alla rimozione delle licenze sottoutilizzate

Maggiore sicurezza dei dati: Migliora la protezione dei dati aumentando la visibilità sulle app utilizzate dai team

Abbiamo parlato molto di come è possibile ottimizzare le operazioni SaaS per garantire risultati migliori. Ma come avete visto, i semplici passaggi possono diventare rapidamente opprimenti. È qui che abbiamo un trucco per voi.

Gli strumenti e le risorse per le operazioni SaaS possono facilitare il processo di ottimizzazione. Introducono elementi utili come IA, automazione, interfacce unificate e altro ancora.

Ora ti starai chiedendo: "Quali strumenti operativi SaaS dovrei utilizzare?" Questa è la parte facile. Ti consigliamo ClickUp, il punto di riferimento unico per tutte le tue esigenze SaaSOps.

ClickUp aiuta i team a semplificare l'onboarding SaaS e crea un'area di lavoro per operazioni ottimizzate. È possibile impostare una gerarchia ClickUp con attività e sottoattività, ciascuna con le proprie descrizioni, stati e commenti, per ottenere una visione dettagliata delle operazioni. Può aiutarti a organizzare attentamente il lavoro per reparti, team, progetti, campagne, ecc., con la possibilità di zoomare e vedere il lavoro in queste diverse aree.

Le diverse viste personalizzabili di ClickUp ti offrono una panoramica completa di tutte le tue operazioni SaaS. Puoi visualizzare le attività sotto forma di elenco, bacheca, calendario, sequenza, carico di lavoro, ecc.

Ad esempio, la vista Carico di lavoro consente di visualizzare la capacità del team e gestire le risorse. La vista Bacheca, una vista di riferimento per i team agili, consente di visualizzare le attività in base al loro stato. È possibile trascinare e rilasciare le attività per spostarle facilmente nel flusso di lavoro.

Identifica le capacità e assegna le risorse in modo efficiente per evitare il sovraccarico o il sottoutilizzo delle risorse con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Inoltre, avrai accesso a diversi modelli ClickUp predefiniti con campi personalizzabili, in modo da poterli modellare in base alle tue esigenze aziendali.

Scegli tra i numerosi modelli predefiniti creati da ClickUp per avviare qualsiasi processo

La piattaforma di project management di ClickUp è una soluzione all-in-one che avvicina i tuoi team con flussi di lavoro connessi, documenti, dashboard in tempo reale e altro ancora.

Le dashboard in tempo reale di ClickUp ti offrono una panoramica di alto livello delle operazioni del tuo team. Possono fungere da quartier generale per monitorare il tuo progetto.

Ottieni informazioni in tempo reale sul tuo progetto con i dashboard ClickUp

L'automazione del flusso di lavoro di ClickUp consente di acquisire e consolidare i dati attraverso moduli personalizzabili. Questi moduli standardizzano e unificano il processo di richiesta, accesso e manutenzione dei dati dei dipendenti. È possibile utilizzare la logica condizionale per raccogliere dettagli rilevanti su tutto, dai rapporti sui bug e le nuove idee alle richieste di accesso al software.

Se stai cercando un'automazione più potente, dovresti assolutamente dare un'occhiata a ClickUp Brain. È la prima rete neurale al mondo che collega le tue attività, i tuoi documenti, le persone e tutte le conoscenze della tua azienda con l'IA. Con essa, puoi impostare aggiornamenti automatici sullo stato di avanzamento, generare standup, riassumere le note delle riunioni e analizzare rapidamente i dati per creare punti di discussione per i report.

Trasforma automaticamente la voce in testo e utilizza l'IA per rispondere alle domande delle tue riunioni con ClickUp Brain

Cosa riserva il futuro al SaaS?

Oltre il 70% delle organizzazioni in tutto il mondo utilizza una combinazione di strumenti SaaS. Se a questo aggiungiamo il fatto che il lavoro da remoto sta guadagnando popolarità, con il 12,7% dei dipendenti a tempo pieno che lavora da remoto e il 28,2% che segue un modello di lavoro ibrido, il settore SaaS sta registrando una crescita massiccia

Pertanto, mantenere uno stack SaaS solido diventa fondamentale. Man mano che la vostra organizzazione cresce, questo framework diventa ancora più cruciale per voi in qualità di responsabili delle operazioni e leader aziendali. Mantiene le vostre operazioni senza intoppi e garantisce che il vostro team rimanga produttivo, indipendentemente da dove lavori. Il giusto software di gestione delle operazioni SaaS può essere un punto di svolta in questo senso.

Ottimizza le tue operazioni SaaS con ClickUp

Sebbene le aziende spesso sottolineino l'importanza dell'utilizzo del SaaS, a volte trascurano le insidie derivanti dalla mancata ottimizzazione delle operazioni SaaS. È importante non cadere in questa trappola.

Adottate le strategie suggerite e, soprattutto, utilizzate uno strumento di gestione delle operazioni e dei progetti SaaS in grado di ridurre significativamente il carico di lavoro dei vostri team operativi SaaS.

Scegli ClickUp come piattaforma centrale di gestione SaaS e registrati oggi stesso. Prova gratuitamente le nostre potenti funzionalità. Unisciti a oltre 2 milioni di team in tutto il mondo che migliorano ogni giorno la loro produttività con ClickUp.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa si intende per operazioni SaaS?

Le operazioni SaaS, o SaaSOps, si riferiscono all'insieme completo di regole che disciplinano la governance, la gestione, l'acquisto e l'ottimizzazione dell'utilizzo dei prodotti SaaS.

2. Cosa significa SaaS?

SaaS è l'acronimo di Software as a Service, un modello di distribuzione di software basato su cloud in cui le applicazioni sono ospitate da un provider di terze parti e rese disponibili agli utenti tramite Internet.

3. Che cos'è un modello operativo SaaS?

Un modello operativo SaaS comprende il ciclo di vita delle applicazioni SaaS, dalla scoperta e dall'approvvigionamento all'onboarding e all'offboarding, compresa la gestione e l'ottimizzazione durante tutto il processo. Comprende la visibilità delle applicazioni, la gestione dell'infrastruttura, la gestione degli utenti, la sicurezza, la conformità, l'automazione e altro ancora.