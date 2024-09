Tipi di licenze software e modelli spiegati

La spesa globale in software per le aziende è stata di circa 913 miliardi di dollari nel 2023.

Oggi, lo stack tecnologico di un'organizzazione media comprende circa 300 strumenti. Si tratta di 300 licenze software che devono essere negoziate, monitorate e mantenute.

Non c'è da stupirsi che le aziende di tutto il mondo utilizzano solo la metà delle loro licenze software: il resto rimane non monitorato o sottoutilizzato.

L'ottimizzazione dell'uso delle licenze software può portare a un risparmio significativo e aiutare anche mantenere la conformità alle norme sulla licenza.

In questo articolo vi illustreremo i diversi tipi di licenze software offerti dai fornitori di software e come scegliere il modello di licenza software più adatto alla vostra azienda. Vi mostreremo anche come monitorare e gestire in modo efficiente tutte le licenze ed evitare gli sprechi.

Che cos'è una licenza software?

Una licenza software è un documento legale che delinea le modalità di utilizzo, distribuzione e modifica del software. Il contratto di licenza software delinea le condizioni in base alle quali è possibile accedere, copiare, modificare e condividere il software. È un contratto tra l'utente e lo sviluppatore del software.

I diversi tipi di licenza software specificano i diritti e le restrizioni dell'utente in vari modi, tra cui la possibilità di condividere il software, il numero di dispositivi su cui può essere installato e la possibilità di accedere al codice sorgente.

Le licenze assicurano che l'utilizzo del software sia legale e conforme a tutte le norme e i regolamenti applicabili. Spesso definiscono anche i termini del supporto e degli aggiornamenti a cui si ha diritto.

Inoltre, le licenze aiutano gli sviluppatori di software a essere pagati per il loro lavoro, in modo che possano continuare a creare software nuovi e innovativi.

Tipi comuni di licenze software

Questi sono i principali tipi di licenze software in uso oggi:

Licenze proprietarie

Queste licenze limitano l'accesso al codice sorgente e le modalità di utilizzo del software.

Una licenza proprietaria, nota anche come licenza chiusa o commerciale, concede diritti limitati all'utente. Solo lo sviluppatore o un gruppo selezionato ha accesso al codice sorgente.

I personalizzati possono utilizzare il software, ma non possono modificarlo, distribuirlo o venderlo senza un'autorizzazione esplicita.

Le licenze proprietarie sono spesso utilizzate per il software commerciale destinato a generare profitti.

Ad esempio: applicazioni software commerciali, come Microsoft Office e SAP

via SAP

Licenze open source

Le licenze software open source sono licenze software che concedono agli utenti ampi diritti di accesso, modifica, distribuzione e persino vendita del software. Il codice sorgente del software è pubblicamente disponibile, permettendo a chiunque di esaminarlo, migliorarlo e adattarlo.

La licenza di un software open-source promuove la trasparenza e l'account e offre agli utenti un elevato grado di flessibilità. Questo tipo di software beneficia spesso di un'ampia comunità di sviluppatori che contribuiscono allo sviluppo e al miglioramento del codice del software.

Per esempio: La Licenza Pubblica Generica GNU (GPL), la Licenza MIT e la Licenza Apache 2.0

via GNU

Freeware e shareware

I termini freeware e shareware sono spesso usati in modo intercambiabile, ma si tratta di due diversi modelli di licenza del software.

Freeware è un software offerto gratuitamente. Pur essendo gratis, le sue funzionalità/funzioni potrebbero essere limitate. Può anche avere restrizioni relative alle modifiche e alla ridistribuzione.

Ad esempio: Firefox, VLC Media Player e GIMP

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Mozilla-Firefox.png tramite Mozilla Firefox, un software gratuito /$$$img/

via Mozilla Firefox

il Shareware è un software fornito gratis in versione di prova per un periodo limitato o con funzionalità/funzioni limitate. La versione completa richiede in genere un pagamento per usufruire di tutte le funzionalità/funzione o per continuare a usarlo oltre il periodo di prova.

Ad esempio: Adobe Photoshop e Microsoft Office

Licenze di pubblico dominio

Una licenza di pubblico dominio è un tipo di licenza software che porta il software nel pubblico dominio. Ciò significa che il software è completamente libero da limitazioni di copyright, permettendo a chiunque di usarlo, modificarlo e distribuirlo senza limiti.

Il software di pubblico dominio può incoraggiare l'innovazione e la creatività, in quanto chiunque può contribuire al suo sviluppo e miglioramento. Non ci sono limiti alla legge sul copyright su come il software può essere usato o commercializzato.

Esempio: SQLite

via SQLite

Modelli di licenza software più diffusi

Le licenze software proprietarie possono essere di vario tipo. In questa sede, ne analizzeremo le principali categorie, in modo che possiate decidere quale sia la più adatta alle vostre esigenze.

TL;DR: 6 tipi di licenze software proprietarie riassunte

Licenze perpetue: Costo iniziale elevato, ma stabile per un uso a lungo termine in cui non è necessario scalare Licenze a sottoscrizione: Flessibile, regolarmente aggiornata e scalabile, ideale per ambienti dinamici e in crescita Licenze basate sull'uso: Conveniente per un utilizzo variabile, ma richiede un attento monitoraggio per evitare costi imprevisti Licenze a pagamento: Conveniente fino a quando non si superano i limiti; buona per un uso per lo più stabile ma occasionalmente variabile Licenze per dispositivi: Ideale per ambienti fissi con hardware dedicato, facile da gestire ma non flessibile Licenze contemporanee: Ideale per i team che condividono l'accesso, flessibile entro i limiti degli utenti, ma richiede il monitoraggio

Licenza perpetua

Il modello di licenza perpetua è un metodo di licenza software tradizionale in cui il cliente acquista una licenza per utilizzare il software a tempo indeterminato. Una volta acquistata la licenza, il cliente può continuare a utilizzare il software per tutto il tempo necessario senza dover pagare sottoscrizioni ricorrenti.

I clienti pagano una unica tassa iniziale per acquistare la licenza del software, e non ci sono spese di sottoscrizione o manutenzione in corso

Vantaggi delle licenze perpetue

Prevedibilità: I clienti possono pianificare i costi del software in anticipo, senza l'incertezza di costi di sottoscrizione ricorrenti o di aumenti di prezzo

I clienti possono pianificare i costi del software in anticipo, senza l'incertezza di costi di sottoscrizione ricorrenti o di aumenti di prezzo Titolarità: Le licenze perpetue possono dare un senso di proprietà e di controllo sul software

Le licenze perpetue possono dare un senso di proprietà e di controllo sul software Risparmio sui costi a lungo termine: In alcuni casi, le licenze perpetue possono essere più convenienti di altri modelli, soprattutto per le organizzazioni che utilizzano il software per molti anni

In alcuni casi, le licenze perpetue possono essere più convenienti di altri modelli, soprattutto per le organizzazioni che utilizzano il software per molti anni Accesso offline: Le licenze perpetue spesso consentono di utilizzare il software senza un accesso continuo a Internet

Le licenze perpetue spesso consentono di utilizzare il software senza un accesso continuo a Internet Nessuna dipendenza dal fornitore: Gli utenti sono meno dipendenti dal fornitore dopo l'acquisto iniziale. Anche se il fornitore interrompe il software, l'utente mantiene il diritto di utilizzare la versione acquistata

Svantaggi delle licenze perpetue

**Non ci sono aggiornamenti automatici: l'accesso a futuri aggiornamenti o a nuove funzionalità/funzione può richiedere costi aggiuntivi

**Il prezzo iniziale di acquisto di una licenza perpetua può essere elevato

**Potenziale obsolescenza: con l'evoluzione della tecnologia, le licenze perpetue possono diventare meno desiderabili se il software diventa obsoleto o difficile da mantenere

**Costi di manutenzione e supporto: il supporto, la manutenzione e gli aggiornamenti continui potrebbero non essere inclusi in una licenza perpetua o richiedere l'acquisto di un piano di manutenzione separato

**Rischio finanziario iniziale: l'elevato investimento iniziale rappresenta un rischio finanziario se il software non soddisfa le esigenze dell'organizzazione o se i requisiti aziendali cambiano

Licenze in sottoscrizione

La sottoscrizione di licenze, nota anche come Software as a Service (SaaS), è un modello di licenza software molto diffuso in cui i clienti pagano un canone ricorrente per utilizzare il software in un periodo specifico.

Questi tipi di licenze software di solito riguardano un prodotto basato su cloud. I clienti pagano una quota di sottoscrizione regolare, in genere mensile o annuale, e possono utilizzare il software solo durante il periodo di sottoscrizione.

Vantaggi delle licenze in sottoscrizione

**Costi iniziali più bassi: i costi iniziali più bassi rispetto alle licenze perpetue le rendono più accessibili alle piccole aziende e alle organizzazioni con capitale limitato

Flessibilità: I clienti possono facilmente aumentare o diminuire il loro utilizzo in base alle loro esigenze, poiché non vi è alcun vincolo oltre la durata della sottoscrizione

I clienti possono facilmente aumentare o diminuire il loro utilizzo in base alle loro esigenze, poiché non vi è alcun vincolo oltre la durata della sottoscrizione Aggiornamenti automatici: I modelli basati sulla sottoscrizione spesso includono aggiornamenti e upgrade automatici, per evitare l'obsolescenza

I modelli basati sulla sottoscrizione spesso includono aggiornamenti e upgrade automatici, per evitare l'obsolescenza Riduzione dell'onere IT: Le soluzioni SaaS basate su cloud possono ridurre l'onere IT per le organizzazioni, eliminando la necessità di installazione e manutenzione del software on-premise

Le soluzioni SaaS basate su cloud possono ridurre l'onere IT per le organizzazioni, eliminando la necessità di installazione e manutenzione del software on-premise Accesso più facile a software avanzati: Le licenze di sottoscrizione rendono più facile per le organizzazioni accedere e permettersi software avanzati o di livello aziendale

Svantaggi della sottoscrizione di licenze

Costi ricorrenti: I clienti devono continuare a pagare le spese di sottoscrizione per mantenere l'accesso al software

I clienti devono continuare a pagare le spese di sottoscrizione per mantenere l'accesso al software **Dipendenza: i clienti si affidano al provider del software per l'assistenza e la disponibilità continua

Potenziale aumento dei prezzi: I canoni di sottoscrizione possono aumentare nel tempo, il che può portare a costi più elevati del previsto per le organizzazioni

I canoni di sottoscrizione possono aumentare nel tempo, il che può portare a costi più elevati del previsto per le organizzazioni **Controllo limitato: i clienti possono avere un controllo ridotto sulla configurazione e sul personalizzato del software

Limitazione della titolarità: A differenza delle licenze perpetue, le licenze su sottoscrizione non garantiscono la titolarità del software. Le organizzazioni possono perdere l'accesso ai propri dati o alle proprie configurazioni se la sottoscrizione termina

Licenze basate sull'uso

La licenza basata sull'uso è un modello di licenza software in cui i clienti pagano il software in base all'uso o al consumo effettivo. Questo può essere misurato in vari modi, come il numero di utenti, le transazioni, il volume di dati o il tempo di elaborazione.

Questo tipo di licenza software spesso prevede il metering o il monitoraggio del consumo del cliente per calcolare con precisione le tariffe. Il costo del software può aumentare o diminuire in base ai modelli di utilizzo del cliente. In genere, il credito viene acquistato in anticipo e le unità vengono detratte a ogni utilizzo.

Le metriche di utilizzo più comuni includono il numero di utenti, le transazioni, il volume di dati e le risorse di calcolo utilizzate.

Vantaggi delle licenze basate sull'utilizzo

Efficienza dei costi: Le organizzazioni pagano solo per ciò che utilizzano, rendendo questo modello particolarmente conveniente per chi ha modelli di utilizzo variabili o imprevedibili

Le organizzazioni pagano solo per ciò che utilizzano, rendendo questo modello particolarmente conveniente per chi ha modelli di utilizzo variabili o imprevedibili Scalabilità: Il costo del software può aumentare o diminuire in base alle mutevoli esigenze del cliente

Il costo del software può aumentare o diminuire in base alle mutevoli esigenze del cliente **Flessibilità: i clienti possono adattare i loro modelli di utilizzo per controllare i costi

**Costi iniziali ridotti: i costi iniziali sono in genere inferiori rispetto ai modelli di licenza tradizionali

**Prezzi trasparenti: le licenze basate sull'uso spesso offrono una visibilità chiara dei costi sostenuti, migliorando il piano finanziario e la gestione delle risorse.

Svantaggi delle licenze basate sull'utilizzo

Complessità: Le licenze basate sull'uso possono essere più complesse da implementare e gestire rispetto ad altri modelli. Le organizzazioni devono monitorare attentamente l'utilizzo per evitare addebiti imprevisti

Le licenze basate sull'uso possono essere più complesse da implementare e gestire rispetto ad altri modelli. Le organizzazioni devono monitorare attentamente l'utilizzo per evitare addebiti imprevisti Problemi di misurazione: Misurare accuratamente l'utilizzo può essere difficile, soprattutto per le applicazioni software complesse

Misurare accuratamente l'utilizzo può essere difficile, soprattutto per le applicazioni software complesse **Potenziale di costi elevati o inaspettati: se i modelli di utilizzo fluttuano in modo significativo, i clienti possono incorrere in aumenti imprevisti dei costi

Licenze pay-for-overage

La licenza pay-for-overage è un tipo di modello di licenza basato sull'uso in cui i clienti pagano una tassa di base per un certo livello di utilizzo e poi incorrono in costi aggiuntivi se superano tale limite. Questo modello è spesso utilizzato insieme ad altri modelli di licenza, come quelli basati sulla sottoscrizione o sull'utilizzo.

Vantaggi delle licenze pay-for-overage

**Prevedibilità: i clienti possono stimare i costi in modo più accurato, poiché conoscono il costo di base e possono stimare il potenziale overage

Flessibilità: I clienti possono adattare i loro modelli di utilizzo per evitare gli addebiti di sovraccarico

I clienti possono adattare i loro modelli di utilizzo per evitare gli addebiti di sovraccarico **Controllo dei costi: questo tipo di licenza può aiutare i clienti a controllare i costi del software grazie all'impostazione di un budget per l'utilizzo

Nessuna interruzione del servizio: Gli utenti non subiranno interruzioni del servizio se superano i propri limiti, in quanto pagheranno semplicemente per l'utilizzo aggiuntivo

Gli utenti non subiranno interruzioni del servizio se superano i propri limiti, in quanto pagheranno semplicemente per l'utilizzo aggiuntivo Facilità di voce: Le organizzazioni possono iniziare con un piano base più basso e scalare in base alle esigenze

Svantaggi delle licenze pay-for-overage

Costi imprevedibili: Se i modelli di utilizzo fluttuano in modo significativo, i clienti possono trovarsi di fronte a costi di overage inaspettati

Se i modelli di utilizzo fluttuano in modo significativo, i clienti possono trovarsi di fronte a costi di overage inaspettati Complessità: Le licenze pay-for-overage possono essere più complesse da preventivare, implementare e gestire rispetto ad altri modelli

Le licenze pay-for-overage possono essere più complesse da preventivare, implementare e gestire rispetto ad altri modelli Rischio di consumo eccessivo di risorse: Senza un monitoraggio adeguato, le organizzazioni potrebbero inavvertitamente consumare più risorse del necessario, con conseguenti addebiti di overage più elevati e maggiori costi operativi

Senza un monitoraggio adeguato, le organizzazioni potrebbero inavvertitamente consumare più risorse del necessario, con conseguenti addebiti di overage più elevati e maggiori costi operativi **Dipendenza da un'accurata reportistica d'uso: qualsiasi discrepanza o ritardo nella reportistica può risultare in costi imprevisti o controversie

Licenze per i dispositivi

Nelle licenze per dispositivi, il contratto di licenza con l'utente finale è legato a uno specifico dispositivo fisico o configurazione hardware. Ciò significa che il software può essere utilizzato solo su quel particolare dispositivo o entro i limiti hardware specificati.

In genere, la stessa licenza non può essere trasferita a un altro dispositivo o utilizzata da più utenti. Le licenze per dispositivi possono limitare la flessibilità della distribuzione e dell'uso del software.

Le licenze per dispositivi possono essere utilizzate in casi specifici come i sistemi incorporati (software incorporato in dispositivi come stampanti, router o controllori industriali), alcune applicazioni per un solo utente e il software dipendente dall'hardware.

Vantaggi delle licenze per dispositivi

Semplicità e facilità di gestione: Poiché le licenze sono collegate a dispositivi specifici, sono più facili da monitorare e garantire la conformità

Poiché le licenze sono collegate a dispositivi specifici, sono più facili da monitorare e garantire la conformità Prevedibilità dei costi: Le organizzazioni possono facilmente prevedere i costi, poiché il numero di licenze necessarie corrisponde al numero di dispositivi

Le organizzazioni possono facilmente prevedere i costi, poiché il numero di licenze necessarie corrisponde al numero di dispositivi Sicurezza: Le licenze per dispositivi possono aiutare a proteggere dall'uso di software non autorizzato e dalla pirateria

Le licenze per dispositivi possono aiutare a proteggere dall'uso di software non autorizzato e dalla pirateria Compatibilità hardware: Può garantire che il software sia compatibile con l'hardware previsto

Può garantire che il software sia compatibile con l'hardware previsto Stabilità e coerenza: Le licenze per dispositivi spesso includono un'opzione di licenza perpetua, il che significa che il software può essere utilizzato sul dispositivo a tempo indeterminato. In questo modo si ottiene un ambiente di utilizzo stabile e coerente, senza costi ricorrenti

Svantaggi delle licenze per dispositivi

Flessibilità limitata: Le licenze per dispositivi possono limitare l'utilizzo a un singolo dispositivo, limitando la flessibilità e aumentando potenzialmente i costi

Le licenze per dispositivi possono limitare l'utilizzo a un singolo dispositivo, limitando la flessibilità e aumentando potenzialmente i costi **Dipendenza dall'hardware: se il dispositivo viene perso o danneggiato, il software può diventare inutilizzabile. Inoltre, l'aggiornamento dell'hardware può richiedere l'acquisto di nuove licenze software

Sottoutilizzo: Se un dispositivo con licenza è sottoutilizzato, la licenza potrebbe non essere pienamente utilizzata, con conseguenti inefficienze

Se un dispositivo con licenza è sottoutilizzato, la licenza potrebbe non essere pienamente utilizzata, con conseguenti inefficienze **Difficoltà nel lavoro da remoto o fuori sede: se i dipendenti devono accedere al software da posizioni diverse, la licenza del dispositivo può essere un ostacolo

Licenza concorrente

La licenza concorrente è un modello di licenza software che consente a un numero specifico di utenti di accedere al software contemporaneamente, invece di assegnare le licenze ai singoli utenti. Questo è particolarmente utile in ambienti in cui non tutti gli utenti devono utilizzare il software contemporaneamente.

Ad esempio, un'azienda in cui il personale lavora a turni potrebbe acquistare un numero specifico di licenze per il software di progettazione, sapendo che non tutti i progettisti accederanno al software nello stesso momento.

Una licenza concorrente è talvolta chiamata anche licenza fluttuante

Vantaggi delle licenze concorrenti

Efficienza dei costi: La licenza concorrente può essere conveniente per le organizzazioni in cui non tutti gli utenti accedono al software nello stesso momento

La licenza concorrente può essere conveniente per le organizzazioni in cui non tutti gli utenti accedono al software nello stesso momento **Questo modello è ideale per le organizzazioni con utenti che si trovano in fusi orari diversi o con orari di lavoro variabili, poiché le licenze vengono assegnate in base all'utilizzo effettivo piuttosto che al numero di utenti

**Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse: le organizzazioni possono assicurarsi che le licenze non siano sottoutilizzate. Quando un utente finisce di usare il software, la licenza può essere automaticamente messa a disposizione di un altro utente

Scalabilità: Le licenze possono essere aggiunte o ridotte a seconda delle necessità

Le licenze possono essere aggiunte o ridotte a seconda delle necessità Facilità di gestione: La gestione delle licenze è semplificata perché non è necessario assegnare una licenza a ogni singolo utente

Svantaggi delle licenze concorrenti

Contenzione delle licenze: C'è il rischio che non siano disponibili abbastanza licenze quando necessario, con conseguenti ritardi o tempi di inattività

C'è il rischio che non siano disponibili abbastanza licenze quando necessario, con conseguenti ritardi o tempi di inattività **Complessità nel monitoraggio dell'utilizzo: le organizzazioni potrebbero dover monitorare attentamente l'utilizzo delle licenze per assicurarsi di disporre di un numero sufficiente di licenze per soddisfare la domanda, senza spendere eccessivamente in licenze non necessarie

**Se non gestite correttamente, le licenze concorrenti possono portare a un uso eccessivo, in cui troppi utenti tentano di accedere al software contemporaneamente

**Il costo iniziale dell'impostazione e dell'acquisto delle licenze necessarie può essere più elevato rispetto ad altri modelli di licenza, soprattutto se è difficile prevedere modelli di utilizzo accurati

Dipendenza dal server di licenze: Le licenze concorrenti spesso richiedono un server di licenze centralizzato per gestire la distribuzione delle licenze

Scegliere la giusta licenza software per la vostra azienda

Quando si seleziona una licenza software, è importante valutare diversi fattori chiave per assicurarsi che la licenza sia in linea con le esigenze, il budget e gli obiettivi a lungo termine dell'azienda.

Ecco i fattori più critici da considerare durante la valutazione dei diversi tipi di licenze software:

Costo

Valutate il costo iniziale della licenza , specificando se si tratta di un pagamento unico (licenza perpetua) o ricorrente (basato sulla sottoscrizione, sull'utilizzo, ecc.).

, specificando se si tratta di un pagamento unico (licenza perpetua) o ricorrente (basato sulla sottoscrizione, sull'utilizzo, ecc.). Calcolare il costo totale di titolarità (TCO) Includere tutte le spese correnti come le spese di manutenzione, i costi di assistenza, i costi di aggiornamento o le spese di overage

Includere tutte le spese correnti come le spese di manutenzione, i costi di assistenza, i costi di aggiornamento o le spese di overage Considerate come i costi si accumuleranno nel tempo. Ad esempio, un modello di sottoscrizione può avere costi iniziali più bassi, ma potrebbe diventare più costoso nel lungo periodo

Diritti di utilizzo

Capire se ci sono limiti nei diritti d'uso . Alcune licenze possono limitare l'uso a determinati ambienti (ad esempio, on-premise o cloud)

. Alcune licenze possono limitare l'uso a determinati ambienti (ad esempio, on-premise o cloud) Considerare la facilità di scalare la licenza verso l'alto o verso il basso in base alle proprie esigenze, aggiungere o rimuovere utenti o trasferire la licenza a dispositivi o utenti diversi

in base alle proprie esigenze, aggiungere o rimuovere utenti o trasferire la licenza a dispositivi o utenti diversi Determinare se alcune funzioni richiedono licenze o costi aggiuntivi

Assistenza e manutenzione

Valutare il livello di assistenza fornito dalla licenza. Da fare: l'assistenza è 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure il supporto è limitato? Quali sono i tempi di risposta e i canali di supporto disponibili (ad esempio, telefono, email, chat)?

fornito dalla licenza. Da fare: l'assistenza è 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure il supporto è limitato? Quali sono i tempi di risposta e i canali di supporto disponibili (ad esempio, telefono, email, chat)? Verificare se la licenza include aggiornamenti e upgrade regolari

Assicurarsi che la licenza copra le correzioni di bug critici e le patch di sicurezza

Conformità

Assicurarsi di comprendere e rispettare i termini della licenza per evitare problemi legali

per evitare problemi legali Valutare se la licenza e il software sono conformi alle regole specifiche del settore (ad esempio, GDPR, HIPAA) rilevanti per la vostra organizzazione

Tenere presente la conformità durante la valutazione dei diversi tipi di licenze software

Scalabilità e flessibilità

Considerate se la licenza può essere scalata con la crescita della vostra organizzazione. Da fare in modo che ci siano utenti aggiuntivi, volumi di dati maggiori o funzioni ampliate in base alle vostre esigenze?

con la crescita della vostra organizzazione. Da fare in modo che ci siano utenti aggiuntivi, volumi di dati maggiori o funzioni ampliate in base alle vostre esigenze? Valutare la adattabilità della licenza ai cambiamenti nella struttura dell'organizzazione

Compatibilità

Assicuratevi che il software sia compatibile con l'infrastruttura IT esistente , compresi hardware, sistemi operativi e altri strumenti software

, compresi hardware, sistemi operativi e altri strumenti software Considerare la capacità del software di integrarsi con i sistemi e i flussi di lavoro attuali

I clienti possono utilizzare le oltre 1000 integrazioni esistenti o creare le proprie con ClickUp Integrations

Venditore

Ricercare la storia e la stabilità finanziaria del venditore . Un provider stabile ha maggiori probabilità di fornire supporto e aggiornamenti affidabili a lungo termine

. Un provider stabile ha maggiori probabilità di fornire supporto e aggiornamenti affidabili a lungo termine Cercate le testimonianze dei clienti, le recensioni e i casi di studio per valutare le esperienze di altri utenti

Semplicità

Considerate l'interfaccia utente del software e la facilità d'uso . Un software difficile da usare può portare a una minore produttività e a maggiori costi di formazione

. Un software difficile da usare può portare a una minore produttività e a maggiori costi di formazione Valutare la disponibilità di risorse di formazione, tra cui documentazione, tutorial e supporto clienti, in modo che il team possa utilizzare efficacemente il software

Longevità

Considerate se il software e il modello di licenza saranno in grado di soddisfare le vostre esigenze a lungo termine . Valutate la roadmap del fornitore e la frequenza degli aggiornamenti del software per assicurarvi che non diventi obsoleto

. Valutate la roadmap del fornitore e la frequenza degli aggiornamenti del software per assicurarvi che non diventi obsoleto Osservare il potenziale del software per l'adozione di tecnologie future o per l'evoluzione con le tendenze del settore, che può aiutare a mantenere l'organizzazione competitiva

Personalizzazione e controllo

Considerate se il software consente una personalizzazione per adattarsi alle vostre esigenze specifiche . Alcune licenze possono limitare la possibilità di modificare o configurare il software

. Alcune licenze possono limitare la possibilità di modificare o configurare il software Inoltre, è bene capire chi controlla i dati. Nei modelli basati su cloud o su sottoscrizione, è essenziale sapere come vengono archiviati i dati, chi ne è il proprietario e come è possibile accedervi o migrare se si cambia provider.

La selezione della giusta licenza software implica un bilanciamento tra costi, diritti d'uso e supporto e le esigenze e gli obiettivi dell'organizzazione. Valutando attentamente questi fattori, è possibile scegliere un contratto di licenza software che non solo soddisfi le esigenze attuali, ma che posizioni l'organizzazione in vista di una crescita e di un'adattabilità future.

Ecco un confronto tabellare dei principali tipi di licenze software per aiutarvi ad analizzarli più rapidamente:

Confronto rapido dei sei principali tipi di licenze software | Tipo di licenza | Costo | Diritti dell'utente | Facilità d'uso | Flessibilità | Assistenza | Migliore per | ----------------------------- | ----------------------------- | -------------------------------------------- | ------------------------- | ----------- | ------------------------------------------ | ----------------------------------------- | | Licenze perpetue | Alto costo iniziale | Uso illimitato della versione acquistata | Semplice una volta impostato | Limite | Può richiedere contratti di manutenzione separati | Uso a lungo termine con esigenze stabili | | Licenza in sottoscrizione | Ricorrente, costo iniziale più basso | Accesso continuo, spesso include gli aggiornamenti | Semplice | Alto | Include supporto e aggiornamenti | Le aziende che necessitano di software aggiornati | | Licenze basate sull'uso | Costo variabile in base all'uso | Pagamento per uso; spesso legato a metriche specifiche | Richiede il monitoraggio | Alto | Supporto di base | Modelli di utilizzo fluttuanti | Licenze basate sul pagamento della media | Costo di base + spese per i sovraccarichi | Diritti d'uso fissi di base; si paga di più per gli eccessi | Facile fino a quando non si verificano i sovraccarichi | Moderato | Supporto di base | Uso per lo più stabile e picchi occasionali | Device Licensing | Per dispositivo, costo stabile | Legato a dispositivi specifici | Semplice | Basso | Supporto di base | Ambienti con postazioni di lavoro fisse | | Concurrent Licensing | Costo medio-alto, condivisione | Licenze in pool condivise tra più utenti | Richiede il monitoraggio | Alto | Supporto condiviso | Teams con esigenze di utilizzo che si sovrappongono |

Come monitorare e gestire le licenze software

Con la crescita delle organizzazioni e l'espansione delle attività, l'utilizzo delle applicazioni software aumenta in modo esponenziale. Con l'aumento dell'utilizzo, gestire le licenze software in modo efficiente, mantenendo i costi ottimizzati, può essere un bel grattacapo.

ClickUp è un sistema di gestione delle licenze software software di gestione delle attività con strumenti robusti che consentono alle organizzazioni di gestire efficacemente le licenze software, garantire la conformità riducendo al minimo le spese eccessive e migliorando le pratiche di registrazione.

ClickUp può semplificare la gestione di tutti i tipi di licenze software

Gestione centralizzata delle licenze

I Teams possono creare un repository centralizzato per tutte le licenze software in ClickUp. È anche possibile impostare cartelle individuali per team, tipo di software o qualsiasi altra preferenza. Il La gerarchia di ClickUp garantisce il salvataggio sistematico di tutte le informazioni.

Con vari Visualizzazione ClickUp grazie alle opzioni di visualizzazione (come Elenco, Bacheca o Sequenza), i team possono visualizzare efficacemente i processi di gestione del software. In questo modo è facile monitorare le licenze possedute, i loro costi e i livelli di utilizzo, aiutando le organizzazioni a evitare acquisti non necessari.

Impostazione di automazioni personalizzate in ClickUp per attività ripetitive

Impostazione dei trigger per le date di rinnovo delle licenze con Automazioni di ClickUp per non perdere mai una scadenza importante.

Categorizzazione e monitoraggio granulare

Gli utenti possono impostare Campi personalizzati per classificare le licenze in base al tipo, al costo, alle scadenze e alla frequenza di utilizzo. Questo approccio strutturato permette ai team di identificare le licenze sottoutilizzate e di ottimizzare la spesa di conseguenza.

Monitorare lo stato di avanzamento dei processi nei vari team utilizzando ClickUp Dashboard

Creazione di pannelli personalizzati Dashboard in ClickUp per monitorare in tempo reale l'utilizzo delle licenze e lo stato di conformità, migliorando l'efficienza complessiva della tenuta dei registri. ClickUp Promemoria semplifica la programmazione di audit interni periodici. Questo approccio proattivo assicura che la vostra organizzazione rimanga conforme ai termini di licenza e sia preparata ad affrontare eventuali audit esterni.

Documentazione

ClickUp consente agli utenti di creare una documentazione dettagliata relativa alle licenze software, compresi i Termini di utilizzo, le date di rinnovo e i record di conformità. I documenti possono essere creati in collaborazione con il team, grazie alla possibilità di modificare i documenti Documenti ClickUp e condividerli con un solo clic con le parti interessate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CU\_Docs-3.0\_Hierarchy-1.gif Creazione di procedure operative standard in ClickUp Docs per tutti i tipi di licenze software /$$$img/

Creare procedure operative standard in ClickUp Docs per tutti i tipi di licenze software e aggiungere sottopagine annidate, tabelle e opzioni di stile per creare la struttura perfetta

Grazie alla formattazione del testo, alle tabelle e alle pagine annidate, è possibile organizzare tutti i documenti in uno stile strutturato e facile da usare. In questo modo si garantisce che tutte le informazioni necessarie siano facilmente accessibili, sicure e organizzate.

Bonus: Modelli gratuiti per creare e gestire i vostri contratti 🏆

Gestire tutti i tipi di licenze software in modo efficiente con ClickUp

Oggi le aziende hanno bisogno di un approccio proattivo alla gestione delle licenze software, che comprenda sistemi di monitoraggio centralizzati, una registrazione accurata e la formazione dei dipendenti sui requisiti di conformità.

Implementando La governance IT best practice, è possibile ridurre i rischi associati alla conformità delle licenze software e ottimizzare gli investimenti in software.

Moderno Software di gestione delle operazioni IT come ClickUp, può aiutarvi a gestire e monitorare in modo efficiente tutti i tipi di licenze software in un unico posto. Il software all-in-one consente la gestione dei documenti e la collaborazione del team in un'unica piattaforma centralizzata e sicura, per eliminare le difficoltà di approvvigionamento e gestione dell'IT. Registratevi per un account gratuito su ClickUp oggi.