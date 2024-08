37 esempi di SaaS da conoscere nel 2024

Tutto ruota intorno all' SaaS ' al giorno d'oggi.

Con la trasformazione digitale che si muove alla velocità della luce, sempre più aziende si rivolgono a soluzioni online e gestiscono le loro attività con il Software as a Service (SaaS). Infatti, secondo l'ultima Statista sulle organizzazioni SaaS nel 2024, ci saranno circa 17.000 aziende SaaS negli Stati Uniti e 25.000 in tutto il mondo (e non solo!). 👏

Se state cercando di aggiungere altre applicazioni SaaS al vostro stack tecnologico, di sostituire le app attuali, di avviare un'azienda SaaS o semplicemente di saperne di più sul SaaS, siete nel posto giusto!

I 37 esempi di SaaS che abbiamo compilato includono una descrizione dettagliata di ciascun provider, oltre a citazioni e consigli di esperti del settore per fornirvi il maggior numero di informazioni possibili su questi prodotti SaaS. Scoprite come i modelli SaaS, sia consolidati che emergenti, continuano a rivoluzionare il panorama del software, aiutando le aziende e i clienti di tutto il mondo.

Che cos'è il software come servizio (SaaS)?

Il Software as a Service (SaaS) è un modello di distribuzione del software che consente ai clienti e alle aziende di interagire attraverso dispositivi abilitati al web come laptop, smartphone e altri dispositivi abilitati a Internet, rendendo estremamente conveniente l'accesso e l'archiviazione dei dati cloud.

Note rapide sul SaaS:

Può essere indicato anche come software basato sul web, software on-demand e software ospitato

Il Software as a Service (SaaS) è uno dei servizi più diffusi e più diffusitre livelli primari del cloud computing; gli altri livelli sono la piattaforma come servizio (PaaS) e l'infrastruttura come servizio (IaaS)

I vantaggi del SaaS includono una maggiore efficienza, economicità, accessibilità e scalabilità

Le aziende SaaS sono tipicamente organizzazioni business-to-business (B2B) o business-to-consumer (B2C)

I tipi più comuni di soluzioni SaaS sono Gestione delle relazioni con i clienti (CRM), piano Enterprise Resource Planning (ERP), sistema di gestione dei contenuti (CMS),Software di project management, Commerciale, Marketing, eCommerce

Ok, ora parliamo del perché le piattaforme SaaS sono il futuro del software. 🚀

Ultime statistiche e tendenze di crescita del SaaS

Il software SaaS è uno dei mercati in più rapida crescita oggi, con un incremento da 31,5 miliardi di dollari nel 2015 a una stima di 171,9 miliardi di dollari nel 2022 -Una crescita di circa 5 volte in sette anni! 👀

Attualmente, gli Stati Uniti sono in testa alla classifica per il più aziende SaaS al mondo con circa 17.000, seguite dal Regno Unito, secondo mercato con 2.000 provider SaaS. A questo ritmo e con un margine considerevole, si prevede che gli Stati Uniti rimarranno al primo posto per il più grande mercato SaaS del mondo anche nel 2025, e altri leader di mercato come il mercato europeo, l'America Latina e l'Asia continueranno a registrare una crescita esponenziale, mentre continua la corsa alla creazione della prossima grande app SaaS!

via Argomenti esplosivi

Statistiche di adozione: Verso un ambiente di lavoro basato sul SaaS

Secondo il Studio su tecnologia e talenti del gruppo Harvey Nash nel 2021, il 73% di 1.724 esperti di tecnologia di 69 Paesi ha rivelato che le applicazioni SaaS sono considerate la tecnologia più importante per l'esito positivo delle aziende.

Le organizzazioni si rivolgono alle app SaaS per semplificare le operazioni aziendali, scalare le loro attività in crescita e migliorare i tassi di acquisizione, fidelizzazione e soddisfazione dei clienti. Infatti, circa il 99% delle aziende e il 78% delle piccole imprese dipendono da almeno un Strumento SaaS per contribuire all'implementazione di una gestione basata sui dati, all'automazione dei lavori di routine e alla flessibilità necessaria per soddisfare le varie esigenze.

via BetterCloud 2021 State of SaaS Ops Reportistica

E l'immagine qui sotto mostra l'ultima app SaaS statistiche di adozione (tasso di crescita per categoria di app) - questo dovrebbe darvi un'idea del tipo di app che le aziende stanno implementando nelle loro aziende.

Crescita della categoria SaaS nel 2022 via SaaSworthy

Con tutto questo slancio e questa crescita positiva del mercato, siamo entusiasti di condividere alcuni dei principali provider SaaS di oggi! 🚀

37 esempi di SaaS da conoscere nel 2024

Dai leader del mercato ai nuovi concorrenti, passando per i fornitori di servizi SaaS strumenti per il project management a Software CRM abbiamo ristretto il campo a 37 aziende SaaS tra le più importanti.

Scoprite di cosa si occupa ogni strumento, a cosa serve e cosa lo rende una delle migliori aziende SaaS del 2024, vero?

1. ClickUp Software per il project management

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png Vista Documento, Chat e Elenco in ClickUp /$$$img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i rischi e lavorate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

ClickUp è uno dei principali strumenti SaaS e la valutazione più alta software di project management più quotato oggi sul mercato.

Le aziende di tutte le dimensioni, dalle solopreneurs a team di aziende utilizzano questa piattaforma basata su cloud per riunire tutti i loro lavori in un hub centralizzato.

Questa piattaforma all-in-one per la produttività del lavoro offre centinaia di funzionalità/funzioni completamente personalizzabili per soddisfare le preferenze di qualsiasi progetto e flusso di lavoro e si integra con oltre 1.000 applicazioni SaaS. La capacità di personalizzare ogni parte della piattaforma è ciò che rende ClickUp un esempio perfetto di SaaS.

Funzionalità/funzione chiave

Piattaforma completamente personalizzabile

15+ visualizzazioni personalizzabili

Flussi di lavoro di automazione della gestione

Documenti collaborativi e lavagne online

Dashboard con reportistica in tempo reale

Monitoraggio degli obiettivi

Modelli personalizzabili

Piano Free e piani tariffari accessibili

Disponibile su mobile e sui sistemi operativi più diffusi

Funzionalità di integrazione

Un'altra funzionalità/funzione imperativa di questo modello SaaS è la capacità di consolidare le app, organizzare e automatizzare flussi di lavoro complessi, gestire facilmente i progetti e molto altro ancora, sostituendo il software tradizionale con una soluzione più moderna per il project management.

Il vantaggi dell'utilizzo di ClickUp oltre all'aumento dell'efficienza del lavoro e alla creazione di processi coerenti e scalabili, ClickUp offre anche un supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutarvi a sfruttare al meglio la piattaforma.

2. HubSpot

Software CRM

via HubSpot HubSpot è un'azienda leader nel settore delle vendite, del marketing e del marketing commerciale basato su cloud di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) suite. La sua funzione di sportello unico per tutte le esigenze aziendali fa di HubSpot una grande azienda SaaS.

Funzionalità/funzione chiave

Database CRM e flussi di lavoro automatizzati

Reportistica e metriche di marketing

CRM SaaS con approfondimenti sui contatti

Analisi delle email

Dashboard

Con più di 113.925 personalizzati (HubSpot è uno dei migliori provider SaaS perché offre hub per il marketing, il commerciale, l'assistenza, il CMS e le operazioni in un unico luogo.

Questi hub aiutano a semplificare le operazioni aziendali, a massimizzare le vendite, a coltivare i contatti, a migliorare le operazioni e a offrire la migliore esperienza ai clienti. Ulteriori informazioni sulle sue funzioni sono disponibili in questo documento Recensione di HubSpot .

La mia funzionalità preferita è il CMS HubSpot, che consente la sincronizzazione dei dati tra la piattaforma CMS e il resto del CRM all-in-one. La parte più difficile della costruzione di un sito web è assicurarsi che le campagne di marketing e di lead generation corrispondano. Una campagna disarticolata è estremamente visibile e dirompente per un nuovo o potenziale cliente. Avere tutti questi strumenti gestiti da HubSpot significa che tutti i moduli web, l'email marketing, gli strumenti di assistenza clienti e tutto il resto vengono creati uno accanto all'altro per creare un'esperienza e un viaggio armonioso per il cliente.

Tony Da fare , responsabile marketing di HubSpot

3. Salesforce

Software CRM

via Forza vendita Salesforce è uno strumento SaaS leader specializzato nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM). È costruito per aiutare le aziende a entrare in contatto con i clienti attuali e potenziali, a concludere più affari e a fornire un servizio clienti di alto livello.

Funzionalità/funzione chiave

Automazioni di processo

Gestione di account e contatti

Gestione dei lead

Reportistica e dashboard

Gestione di pipeline e previsioni

Questa applicazione SaaS è una delle top performer per le piattaforme CRM e attira le aziende di tutto il mondo per le sue capacità di cloud computing. Infatti, gli ultimi risultati mostrano che oltre 150.000 aziende utilizzano Salesforce per unire i loro reparti e coltivare le relazioni con i clienti. 🙌

Teams come quelli commerciali, di marketing e di supporto possono utilizzare il CRM di Salesforce per tenere facilmente traccia dei loro contatti, avere una visione più approfondita del mercato dei consumatori e rimanere in contatto con loro durante tutto il percorso del cliente .

La nostra azienda ha visto il prima e il dopo di SalesForce. In superficie, questo strumento SaaS sembra un altro provider di CRM (e ce ne sono centinaia di buoni). Tuttavia, Salesforce ha superato gli altri per diversi motivi, tra cui la flessibilità, l'attenzione alla customer experience, le funzionalità mobili e le acquisizioni strategiche. Questo strumento CRM ha acquisito aziende e servizi complementari che gli consentono di essere sempre più avanti rispetto alla concorrenza. Dagli strumenti di analisi IA e di email marketing agli strumenti di automazione e statistica. Con Salesforce siamo certi che il nostro CRM non sarà mai obsoleto e attendiamo con ansia gli aggiornamenti delle funzionalità/funzione ogni 2-3 mesi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Marcos-Ortiz-Claro-RD.jpeg Marcos Ortiz Claro RD /$$$img/ Marcos Ortiz , project management di Claro RD

4. Scatola dei donatori

Software non profit/ Software di gestione delle donazioni

via Cassetta dei donatori Donorbox è un software per la raccolta di fondi per le organizzazioni non profit basato su cloud, costruito per potenziare i vostri lavori richiesti.

Funzionalità/funzione chiave

Integrazione con le app

Gestione delle campagne

Elaborazione dei pagamenti

Monitoraggio dei contributi

Gestione delle donazioni

CRM

Modelli di raccolta fondi

Questa applicazione SaaS ha aumentato le donazioni di oltre il 400%, ha contribuito a raccogliere oltre 1 miliardo di dollari in donazioni ed è diventata la più importante applicazione per la raccolta di fondi leader nella raccolta di fondi online per oltre 50.000 organizzazioni come Make A Wish, Boys and Girls Club e molte altre in 96 paesi!

Con questo strumento SaaS, i donatori e i volontari possono connettersi in modo semplice e sicuro con le organizzazioni non profit e gli individui, mettendo in contatto più persone in tutto il mondo.

Le organizzazioni non profit possono utilizzare questa app per creare, lanciare e gestire facilmente campagne di raccolta fondi online e ricevere in modo sicuro le donazioni online tramite PayPal o Stripe in modo istantaneo, rendendo l'esperienza dei donatori priva di preoccupazioni e sana e un modo efficace per le organizzazioni non profit di creare un impatto maggiore nella loro comunità.

5. Slack

Software per la messaggistica aziendale

via SlackSlack è una delle aziende leader e un luogo di lavoro basato su cloud strumento di comunicazione che trasforma il modo in cui le organizzazioni comunicano, centralizzando la comunicazione tra i team e consentendo una rapida condivisione delle informazioni: si tratta di uno dei prodotti SaaS di punta e di una svolta nell'odierna area di lavoro collaborativa.

Questa piattaforma di messaggistica basata sui canali è utilizzata da milioni di aziende per allineare i loro team, unificare i loro sistemi e far crescere la loro azienda.

Funzionalità/funzione chiave

Integrazioni di app

Canali pubblici e privati

Conferenze vocali e video integrate

menzioni

Condivisione di file

Accesso mobile

Notifiche in tempo reale

Reazioni con emoji

Ambiente sicuro di livello aziendale

Integrazione con gli strumenti di project management

Con Slack come hub principale di comunicazione sul lavoro, i Teams possono comunicare istantaneamente tra loro, creare e unirsi ai canali che riguardano il loro ruolo, ricevere aggiornamenti dal team o dall'intera azienda, inviare file via chat e molto altro ancora.

Bonus: È possibile caricare e aggiungere emoji personalizzate alla tastiera, rendendo le conversazioni online più divertenti e interattive integrare Slack con ClickUp per potenziare ulteriormente la collaborazione e il flusso di lavoro del team (solo questo lo rende una delle migliori app SaaS secondo me 😉 ).

6. Buffer

**Software per la gestione dei social media

via Buffer Il buffer è un elemento di piattaforma di gestione dei social media costruita per aiutare le piccole aziende a costruire il proprio marchio, coinvolgere i clienti sui social media e far crescere il pubblico in modo organico.

Utilizzando la suite di prodotti di Buffer, gli utenti possono migliorare la loro strategia di social media marketing attraverso tre semplici passaggi: Analizzare, pubblicare e coinvolgere: analizzare i risultati, pianificare e programmare i contenuti e coinvolgere il pubblico.

Funzionalità/funzione chiave

Gestione dei contenuti

Gestione di più account

Campagne multicanale

Reportistica, statistiche, analisi

Monitoraggio dei social media

Monitoraggio del ROI

Pianificazione dei post

Questa applicazione SaaS ha fatto il giro di molti settori diversi per oltre 10 anni, servendo più di 140.000 utenti, tra cui Shopify, Intercom e molti altri in 15 Paesi.

7. Ipercontesto Software per il coinvolgimento dei dipendenti

via Ipercontesto Hypercontext è un software per il coinvolgimento dei dipendenti costruito per aiutare i manager a condurre riunioni individuali e di team più produttive.

Questa piattaforma SaaS è entrata nel nostro elenco dei migliori esempi SaaS perché, per prima cosa, siamo tutti favorevoli alla creazione di sistemi e processi efficienti!

La sua missione è quella di aiutare i manager a trasformare le riunioni in opportunità ad alta leva, efficaci e produttive e a destreggiarsi tra le attività del team allenando al contempo le buone abitudini di gestione.

Secondo un recente sondaggio sulla stato dei team ad alte prestazioni nel settore tecnologico solo il 16% dei manager concorda sul fatto che le loro aziende abbiano fornito loro gli strumenti e le risorse giuste per gestire le persone.

Grazie a questo strumento, i manager e i team possono creare programmi di riunioni condivisi, creare un'agenda per le riunioni, e note per le riunioni raccogliere feedback e assegnare elementi d'azione da seguire, il tutto in un unico luogo, rendendo le riunioni più mirate e orientate all'azione e mantenendo tutti in linea con gli obiettivi.

Funzionalità/funzione chiave

Monitoraggio degli elementi di azione

Dashboard delle attività

Gestione delle programmazioni

Gestione degli obiettivi

Discussioni e forum

Controlli di accesso e autorizzazioni

Condivisione dei file

Alcune delle funzionalità preferite e più utilizzate dell'app Hypercontext sono le agende collaborative, l'estensione per Chrome e la possibilità di copiare elementi da una riunione all'altra! Le agende collaborative sono il pane quotidiano dell'app: posso aggiungere un'agenda a qualsiasi riunione nel mio calendario, con elementi da discutere, note, allegati, ecc. Inoltre, anche tutti gli altri partecipanti alla riunione possono accedere all'agenda e aggiungervi qualcosa, se necessario. Una volta terminata la riunione, tutti ricevono automaticamente le note della riunione e i programmi archiviati nelle riunioni precedenti, a cui si può accedere facilmente in qualsiasi momento. Questo aiuta tutti ad arrivare preparati, a garantire che la riunione abbia una direzione e a tenere conto di tutti. Quando non si sa di cosa parlare o come affrontare un argomento, si può sfruttare il database di Hypercontext, che contiene oltre 500 spunti di conversazione e oltre 80 programmi di riunione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image42.png Jocelyn Brown, Hypercontext /$$$img/ Jocelyn Brown , responsabile dell'esito positivo per i clienti e delle vendite di Ipercontesto

8. DocuSign

Software per la firma digitale

via DocuSign DocuSign è un software di firma digitale basato su cloud che sostituisce l'approccio tradizionale alla firma dei documenti cartacei, consentendo alle organizzazioni di trasformare ogni documento in un documento di lavoro accordo aziendale interamente digitale per acquisire le firme elettroniche, accelerando il processo di dieci volte.

Questo esempio di SaaS ha trasformato il modo in cui le persone preparano, firmano, agiscono e gestiscono gli accordi. La sua funzionalità/funzione di firma elettronica consente a entrambe le parti coinvolte nel processo di firmare praticamente da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e ovunque, accelerando il processo aziendale e semplificando la vita delle persone.

Funzionalità/funzione chiave

Assistenza estesa ai tipi di file

Conversione di moduli PDF

Campi e tag standard e personalizzati

Integrazione dello spazio di archiviazione cloud

PowerForms

Commenti

Disegno

DocuSign è una delle applicazioni SaaS più sicure e affidabili del mercato, motivo per cui gode della fiducia di oltre un miliardo di utenti in più di 180 Paesi, tra cui alcune delle aziende Fortune 500 più attente alla sicurezza.

9. OpenPhone

Software per centralini telefonici aziendali

via OpenPhone OpenPhone è un software per sistemi telefonici aziendali che offre un'app telefonica che consente agli utenti di ottenere un numero telefonico aziendale senza un secondo telefono o una seconda scheda SIM, sostituendo il telefono dell'ufficio con un'app.

Funzionalità/funzione chiave

Instradamento delle chiamate

Riconoscimento vocale

Gestione del call center

Registrazione delle chiamate

Incorporazione di OpenPhone in ClickUp e integrazione con altri strumenti di lavoro

Questa applicazione SaaS è dotata di potenti funzionalità di chiamata, messaggistica e CRM leggero e consente agli utenti di utilizzare un numero telefonico aziendale dedicato per ricevere testi e messaggi nell'app, indipendentemente da dove si trovino nel mondo: una soluzione efficiente per gestire tutte le comunicazioni telefoniche legate al lavoro.

Da fare? L'app OpenPhone utilizza il protocollo Voice over Internet ( VoIP ) per instradare le chiamate e i testi attraverso la connessione a Internet, il che significa che tutte le chiamate e i testi avvengono attraverso un dispositivo abilitato a Internet.

L'utilizzo dell'app consente di separare le comunicazioni professionali da quelle personali, di rimanere in contatto con i propri clienti in modo più semplice e di personalizzare il proprio numero per riflettere il proprio marchio.

OpenPhone serve attualmente oltre 10 milioni di chiamate e messaggi al mese ed è in procinto di costruire integrazioni più profonde con le altre strumento di produttività che i suoi clienti già utilizzano.

Invece di mettere i registri delle chiamate, i messaggi vocali e i testi in pagine separate, OpenPhone li riunisce in un'unica visualizzazione semplificata. In questo modo i titolari dell'area di lavoro hanno un modo semplice e veloce per vedere la cronologia completa delle conversazioni di qualsiasi contatto. È possibile aggiungere proprietà a qualsiasi contatto per tornare a parlare con aziende specifiche o altri segmenti personalizzati. Chiunque abbia accesso condiviso a un numero può visualizzare l'intera cronologia delle conversazioni, il che significa che diversi collaboratori possono aiutare lo stesso cliente in momenti diversi, il tutto con il contesto completo di ogni conversazione avuta in precedenza. Su una chiamata, un messaggio vocale, un messaggio o una nota, i compagni di squadra possono avviare un thread, taggarsi a vicenda e avere una discussione completa, dietro le quinte, proprio nel contesto della conversazione. Questo porta a risoluzioni più rapide e senza attriti, in quanto aiuta a evitare ritardi e perdite di tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image51.png Phillip Paquette OpenPhone /$$$img/ Phillip Paquette , responsabile marketing dei contenuti di OpenPhone

10. Pumble di COING

Software di comunicazione per team

via Pumble by COING Il comunicazione del team software, Pumble consente al team di discutere argomenti in thread, collaborare tramite canali e inviare messaggi ai compagni di squadra.

Come Slack e Microsoft Teams, questa app SaaS migliora la comunicazione del team offrendo una funzionalità/funzione di chat con chiamate vocali e videochiamate.

Funzionalità/funzione chiave

Canali e thread

Messaggi diretti e notifiche

Videochiamate e conferenze telefoniche

Filecondivisione delle conoscenze e organizzazione

Cronologia completamente ricercabile

Funzione di ricerca per file e informazioni

Connessione con altre app

"Una delle mie funzionalità/funzione è la possibilità di effettuare videochiamate 1:1 e audio. Ho spesso sessioni di feedback 1:1 con i traduttori e gli scrittori e, con Pumble, queste sessioni sono facili da realizzare. Inoltre, devo sottolineare la cronologia dei messaggi gratis e illimitata. Posso cercare tutte le conversazioni che ho avuto nell'app, anche quelle con un collega di un paio di anni fa, con un paio di clic. Attualmente, sono particolarmente impaziente di effettuare videochiamate e audio di gruppo, che arriveranno presto. Non vedo l'ora di spostare le riunioni settimanali del mio team con i nostri scrittori e traduttori su Pumble!"

Marija Kojić , Content Editor at COING

11. Cultura Amp

**Software per il coinvolgimento dei dipendenti

via CulturaAmp Culture Amp è un software all-in-one per il coinvolgimento dei dipendenti che aiuta i professionisti delle risorse umane e i leader del personale a migliorare l'esperienza dei dipendenti e a costruire un vantaggio competitivo mettendo la cultura al primo posto, a prescindere da tutto.

Funzionalità/funzione chiave

feedback a 360 gradi Feedback anonimo

Gestione dei compensi

Modelli personalizzabili

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi

Piani di sviluppo individuali

Valutazione delle competenze

Reportistica e analisi

E altro ancora

Questa app unisce la potenza unica della psicologia moderna, di una piattaforma on-demand e dell'intelligenza collettiva e offre funzionalità/funzione per la valutazione delle prestazioni, il monitoraggio degli obiettivi, lo sviluppo continuo e altro ancora, rendendola un esempio eccellente di SaaS!

Con oltre 6.000 aziende culture Amp è stata riconosciuta da Forbes come una delle migliori aziende di cloud privato al mondo e da Fast Company come una delle aziende più innovative in ambito lavorativo.

Le aziende sono entusiaste di questo strumento SaaS per la sua capacità di alimentare gestione delle prestazioni , il coinvolgimento dei dipendenti e lo sviluppo di team ad alte prestazioni.

12. Tableau

Piattaforma di analisi end-to-end

via Tableau Tableau è una delle principali piattaforme di analisi basate su cloud al mondo. Consente a persone di tutti i livelli di competenza di lavorare e trasformare i dati in approfondimenti praticabili e di facile comprensione, portando a decisioni aziendali quotidiane più intelligenti e di maggiore impatto.

Dai singoli cittadini alle organizzazioni no-profit, dagli enti governativi alle aziende Fortune 500, le organizzazioni di tutto il mondo utilizzano questo strumento di visualizzazione dei dati e la piattaforma di analisi self-service per ottenere approfondimenti più rapidamente che mai, creando così un'esperienza di analisi e di analisi aziende con cultura dei dati .

Funzionalità/funzione chiave

Analisi comportamentale

Dashboard delle attività

Reportistica ad hoc

Mappa del percorso del cliente

Monitoraggio del ROI

Metriche delle prestazioni

Analisi predittiva

Modellazione e simulazione

E altro ancora

Quando le organizzazioni abbracciano una cultura dei dati, sono in grado di prendere decisioni informate ogni giorno con i dati, sfruttando appieno i loro dati. Utilizzate questo SaaS aziendale per migliorare la vostra relazione con i dati e iniziare a usarli a vostro vantaggio.

13. Kinsta

**Software per l'hosting di siti web

via Kinsta Kinsta è un software basato su cloud che fornisce servizi di hosting WordPress gestiti e ospita tutti i tipi di siti, dai blog dei freelance fino ai blog creati da aziende Fortune 500.

Utilizzata da sviluppatori, web designer e freelance di tutto il mondo, questa app consente di progettare, sviluppare e distribuire siti web WordPress comodamente dal proprio computer locale e può essere utilizzata per creare siti web in hosting migliorare le prestazioni del vostro sito web con l'infrastruttura più veloce costruita sulla rete di livello premium di Google Cloud Platform e le macchine virtuali C2 più veloci, progettate per ridurre al minimo la distanza e i salti, risultando in un trasporto veloce e sicuro dei vostri dati.

Funzionalità/funzione chiave:

Avvisi/notifiche

Metriche delle prestazioni

Monitoraggio in tempo reale

Gli utenti di WordPress possono scegliere tra oltre 28 centri dati in tutto il mondo

Kinsta mira a fornire un hosting più flessibile: i nostri clienti hanno registrato un aumento fino al 200% del costo del servizio miglioramenti delle prestazioni , latenza migliorata del 30% o larghezza di banda migliorata del 50% dall'implementazione di Kinsta. E in quanto azienda con la missione di creare strumenti potenti per sviluppatori, imprenditori e autori del web, presto lanceremo nuovi servizi di hosting aggiuntivi progettati per alimentare praticamente qualsiasi servizio web, il tutto con la familiare esperienza di Kinsta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image25.png Sam Gooch Kinsta /$$$img/ Sam Gooch stratega SEO presso Kinsta Entrate a far parte del crescente club di oltre 24.300 aziende in 130 Paesi che sono passate a un hosting migliore e più veloce.

⭐️ Contenuto bonus: Scoprite come Kinsta ha aiutato i nostri team ClickUp a supportare e potenziare i nostri lavori richiesti per i blog in questo articolo caso di studio !

14. Quip

**Software di gestione dei documenti

via Quip Quip è una piattaforma di produttività e collaborazione tra team di Salesforce che offre una moderna soluzione di collaborazione integrata e fornisce dati CRM in tempo reale per aiutare gli utenti a vincere più velocemente.

Funzionalità/funzione chiave:

Gestione dei flussi di lavoro

Gestione dei documenti

Modalità offline

Discussioni e forum

Chattare con il team o con l'1-1 / chattare e modificare in tempo reale

Condivisione di file

Monitoraggio dello stato

App mobile commerciale accesso

Questo provider SaaS offre alcuni degli strumenti di lavoro più comunemente utilizzati all'interno di Salesforce: documenti, fogli di calcolo, chattare e altro ancora per aiutare a pianificare le vendite in tempo reale senza lasciare Salesforce. Invece di comunicare via email, gli utenti possono utilizzare la funzionalità di commento e chattare e comunicare direttamente con gli altri membri del team all'interno di un documento, risparmiando tempo e creando spazio per una collaborazione più efficiente.

15. Apty

Software per l'adozione digitale

via Vuoto Apty è una piattaforma di adozione digitale end-to-end costruita per aiutare le aziende aziendali a ottimizzare i processi aziendali, compresi l'onboarding, la formazione e la conformità dei processi.

Funzionalità/funzione chiave:

Gestione dell'onboarding e della formazione degli utenti

Controllo della qualità dei dati

Apprendimento asincrono

Multi-lingua

Portale self-service

Apprendimento mobile

Modellazione e simulazione

Sondaggi

Informazioni su il 70% di tutte le iniziative di trasformazione digitale falliscono a causa di vari fattori, quali il limite delle risorse, la resistenza al cambiamento, la mancanza di allineamento o di coinvolgimento degli stakeholder. Apty affronta queste sfide comuni fornendo provider come onboarding, validazione e analisi per risolvere qualsiasi problema di adozione digitale.

Questo provider SaaS aiuta a massimizzare il ROI dello stack tecnologico dell'azienda e a ridurre i costi di formazione e supporto fino all'80%.

16. Crowdcast

Software per lo streaming in diretta

via Crowdcast Crowdcast è un software di live-streaming che gli utenti possono utilizzare per ospitare webinar, workshop, interviste, summit online e altro ancora.

Funzionalità/funzione chiave:

Programmazione e gestione degli eventi

Chattare in diretta

Più host

Più feed di telecamere

Sondaggi/votazioni

Moderazione

Analisi del pubblico

Questo prodotto SaaS offre un'interfaccia utente semplice, facile da usare e divertente che rende l'esperienza perfetta sia per gli host che per i partecipanti. Che si tratti di una presentazione commerciale informativa o di un co-webinar con partner di marca, Crowdcast offre una piattaforma affidabile per connettersi con il pubblico e scalare la propria azienda.

17. MailChimp Software di gestione dei lead

Via MailChimp MailChimp è un ottimo esempio di software SaaS per la gestione dei lead e di provider di servizi di email marketing, in grado di far crescere il pubblico e le entrate con questa piattaforma di marketing all-in-one.

Questo strumento consente agli utenti di inviare email di marketing, impostare messaggi automatizzati, costruire pagine di destinazione, creare campagne pubblicitarie mirate, vendere online e facilitare la reportistica e l'analisi.

Funzionalità/funzione chiave:

Programmazione automatizzata

Traguardo comportamentale

Monitoraggio delle conversazioni

Mappa del percorso del cliente

Cattura e fidelizzazione dei lead

Marketing multicanale

Gestione dei modelli

Campagne, segmentazione, gestione e analisi

A partire dal 2022, oltre 667.680 aziende in tutto il mondo utilizzano MailChimp per raggiungere e superare gli obiettivi commerciali e di marketing.

18. Zapier

Piattaforma di automazione/Software di integrazione nel cloud

/$$$img/

via Business Insider / Zapier

Zapier è un sistema di integrazione e di software di automazione che consente agli utenti di automatizzare il proprio lavoro attraverso oltre 5.000 app per migliorare l'efficienza lavorativa e snellire i flussi di lavoro.

Funzionalità/funzione chiave:

Flusso di lavoro basato su regole/gestione del flusso di lavoro

Automazioni dei processi aziendali

Dashboard

Senza codice Connettori precostituiti

Gestione dell'integrazione

API

ETL

Secondo il 2021 Zapier Reportistica sullo stato dell'automazione aziendale il 94% dei lavoratori delle piccole e medie imprese intervistati ha menzionato di svolgere attività ripetitive e che richiedono tempo nel loro ruolo. Inoltre, l'88% delle PMI ha rivelato che l'automazione ha permesso loro di competere con le aziende più grandi.

Questo esempio di SaaS è prezioso per gli utenti perché consente di automatizzare i post sui social media, i contratti, l'inserimento dei dati, le attività commerciali, il flusso di contatti e gli aggiornamenti del team. Automatizza anche i lavori più impegnativi che richiedono tempo, come ad esempio la voce e la gestione delle fatture per risparmiare energie mentali e tempo da dedicare alle parti più importanti dell'azienda.

Zapier è lo strumento più potente per automatizzare i lavori di routine. Consente di creare flussi completamente automatizzati tra strumenti che scambiano dati e messaggi tra Intercom, Salesflare, Slack, Fogli Google, database SQL e molte altre piattaforme. La nostra attività aziendale in Salesflare si basa su più di 125 cosiddetti "zap", il che ci consente di svolgere un'enorme quantità di lavoro con un team ridotto. Attualmente stiamo lavorando per automatizzare ancora di più le fasi iniziali del nostro processo di vendita, inserendo i dati dei nuovi clienti in Salesflare e facendo scattare le email, in modo da poter dare ai nostri client l'attenzione e il follow-up che meritano.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Jeroen-Corthout-Salesflare.png Jeroen Corthout Salesflare /$$$img/ Jeroen Corthout co-fondatore di Vendite flash

19. Front

Software per l'help desk e la comunicazione con il team

via Front front è un'applicazione di comunicazione personalizzata e hub di comunicazione per team che consente agli utenti di migliorare l'efficienza operativa e creare relazioni più forti con i clienti. Questo provider SaaS offre una piattaforma di comunicazione senza soluzione di continuità: una combinazione di un sistema automatizzato per la gestione delle comunicazioni con i clienti sistema di biglietteria con il tocco personale dell'email.

Questo provider SaaS ha aiutato i team del supporto, delle operazioni, dell'account management e del Success Manager di oltre 8.000 aziende a eliminare i sistemi di disconnessione riunendo tutti i canali in un'unica piattaforma, a creare risposte personalizzate e a risolvere i problemi più rapidamente senza sacrificare l'efficienza.

Per snellire ulteriormente il vostro lavoro, connettendo Front ai vostri strumenti di lavoro più utilizzati.. integrare Front con ClickUp, HubSpot, Salesforce e altro ancora! 🤝⚡️

Funzionalità/funzione chiave:

Dashboard e monitoraggio delle attività

Chattare/messaggi/commenti

Monitoraggio del completamento del cliente

Segmentazione dei clienti

Monitoraggio/gestione delle email

Reportistica/analisi

Integrazioni con terze parti

Videoconferenze

Finestre In Arrivo condivise

Dal punto di vista del singolo utente, i commenti in Front sono di gran lunga la funzionalità che aggiungo ai preferiti. Per qualsiasi scenario complesso con i clienti, i commenti mi consentono di coinvolgere in modo rapido e semplice i giusti compagni di squadra e di ottenere le risorse necessarie per inviare la migliore risposta possibile. In definitiva, i commenti mi permettono di comunicare in modo più efficace e di costruire relazioni più profonde con i miei clienti. Per quanto riguarda l'automazione, sono entusiasta dei flussi di lavoro complessi e che fanno risparmiare tempo che abbiamo in programma. Abbiamo avuto così tanti clienti che hanno abbracciato le possibilità offerte da Front e ho visto così tante storie di esito positivo con regole in cui i team possono dedicare meno tempo alla gestione dei messaggi e investire più tempo nella comunicazione con i clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Juston-Song-Front.jpeg Juston Song Front /$$$img/ Justin Song , Responsabile Senior Onboarding presso Front ⭐️ Contenuto bonus: Mathilde Collin, fondatrice e CEO di Front, ha partecipato al nostro podcast When It Clicked! Ascoltate per conoscere la sua Quando è scattato momento della costruzione dell'azienda! 🎙😊

20. Editor X

Piattaforma di creazione web

via Wix Editor X editor X è una piattaforma avanzata per la creazione di siti web realizzata esclusivamente per designer e professionisti del web.

Funzionalità/funzione chiave:

Design fluido

Libertà di layout a griglia CSS

Il contenuto si adatta automaticamente a ogni schermo

Centinaia di componenti di design

Interfaccia drag and drop

Questo esempio di SaaS vanta un design reattivo all'avanguardia e un'interfaccia drag and drop fluida per migliorare l'esperienza dell'utente. Gli utenti possono aggiungere codici personalizzati, creare siti complessi con capacità di design e layout all'avanguardia e interazioni con l'utente libere da codici.

Per creare siti basati sui dati e applicazioni web complesse è disponibile anche un potente CMS integrato, che consente ai collaboratori di aggiornare e gestire il contenuto del sito. In questo modo si evitano modifiche indesiderate da parte di persone estranee ai collaboratori autorizzati.

La piattaforma mi permette di creare siti personalizzati complessi con capacità di progettazione e layout all'avanguardia, utilizzando strumenti come Griglia, Layouter e Ripetitori. Posso anche creare interazioni personalizzate con gli utenti libere da codici. Il CMS incorporato permette a me o ai miei collaboratori di aggiornare e gestire il contenuto del sito dietro le quinte, eliminando così lo stress di chi può modificare il design del mio sito. Da fare con il codice, Velo (la nostra piattaforma di sviluppo aperta) mi permette di aggiungere un ulteriore livello di controllo e funzioni al mio sito. Come persona che ha esperienza nella costruzione di siti utilizzando il codice, so quanto possa essere noioso e ripetitivo: avere uno strumento che trasforma questa esperienza in un mezzo visivo con un'interfaccia drag and drop rende la costruzione del sito molto più veloce ed efficiente. Non vedo l'ora di costruire progetti molto più complessi, come applicazioni web e intere piattaforme su Editor X.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image5.png Ido Hershkovitz Editor X /$$$img/ Ido Hershkovitz , progettista tecnico presso Editor X

21. Scrivania

Software integrato per l'account, il CRM e le risorse umane

via Scrivania Deskera è un pluripremiato software aziendale all-in-one che aiuta le piccole e medie imprese (PMI) a crescere più velocemente con meno strumenti.

Funzionalità/funzione chiave:

Gestione delle risorse dell'azienda

Operazioni aziendali integrate

Reportistica/analisi

Gestione finanziaria

Gestione della catena di approvvigionamento

Gestione delle risorse umane

Gestione dell'inventario

CRM

Tenendo conto dei punti dolenti dei propri clienti, Deskera offre tre moduli di produttività principali per ottimizzare le esigenze critiche di ogni piccola azienda: Libri, CRM e Persone. Grazie a questo strumento SaaS, le aziende possono semplificare le loro operazioni gestendo la fatturazione, l'account, l'inventario, le buste paga, il CRM, le risorse umane, l'email marketing e molto altro ancora, tutto in un unico posto.

Abbiamo progettato Deskera per essere utilizzato dai titolari di piccole aziende di diversi settori e aiutarli a crescere. Vogliamo incoraggiare la trasformazione digitale tra le PMI di tutto il mondo con il nostro prodotto conveniente e facile da usare. Le aziende possono anche personalizzare e configurare la propria pipeline commerciale per assicurarsi che tutte le transazioni si stiano effettivamente muovendo verso la chiusura, connettere le app esistenti tramite Zapier o altre API, costruire le proprie app con il dev kit incluso e gestire campagne di email marketing.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image17.png Shikha Samant Deskera /$$$img/ Shikha Samant , responsabile delle comunicazioni aziendali presso Deskera

22. Guida utente

Software per l'inserimento degli utenti

via Guida per l'utente UserGuiding è un utente piattaforma di onboarding costruita per migliorare i tassi di adozione dei prodotti e ridurre il turn-over, grazie a un percorso interattivo di onboarding dell'utente senza bisogno di codici.

Questo esempio di SaaS è ideale per coloro che vogliono creare rapidamente guide interattive, liste di controllo, tooltip, centri risorse e altro ancora. Non sono necessarie competenze tecniche grazie alla funzione drag and drop.

Funzionalità/funzione chiave:

Strumenti di self service

Gestione del lancio del prodotto

Formazione in app

Guida contestuale

Traguardo del pubblico

Reportistica/analisi

Dashboard delle attività

Inoltre, Userguilding offre un'ottima analisi per aiutare a creare esperienze personalizzate, monitorando le prestazioni di walkthrough, tour, popup tutorial e altro ancora.

Le aziende che si muovono verso la digitalizzazione e il lavoro da remoto devono assicurarsi che tutti i dipendenti, i client, i clienti e gli utenti si adattino facilmente alle nuove piattaforme digitali. Ad esempio, utilizziamo UserGuiding per creare flussi di onboarding per i nostri clienti e contenuti interattivi utili per i nostri nuovi dipendenti che devono imparare rapidamente nuovi strumenti. Lo strumento dispone di funzionalità di identificazione e monitoraggio dell'utente, ovvero di metodi avanzati per analizzare il comportamento dell'utente o del dipendente durante la fruizione dei contenuti interattivi. Può essere un ottimo modo per aumentare il coinvolgimento e impostare la segmentazione per assicurarsi che tutti ricevano un'esperienza personalizzata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image40.png Selman Gokce Costruzione di utenti /$$$img/ Selman Gokce , responsabile marketing in entrata presso Guida per l'utente

23. Loio di Lawrina

Software di documentazione legale

via Loio di Lawrina Loio semplifica la stesura e la revisione dei contratti per avvocati, paralegali, manager e titolari d'azienda grazie a un software Microsoft Word potenziato dall'IA.

Funzionalità/funzione chiave:

Modelli di contratto

Revisione/modifica del testo

Controllo dello stile

Ricerca del testo completo

Gestione di contratti e licenze

Acquisizione e spazio di archiviazione dei documenti

Analisi automatizzata delle clausole

Riepilogo/riassunto dei contratti

Questo esempio di SaaS funge da eroe legale del mondo moderno, in quanto rileva automaticamente i problemi nei contratti all'interno di Microsoft Word e guida gli utenti a risolverli. Ciò garantisce che i documenti legali siano precisi e aggiornati.

La mia funzionalità/funzione preferita di Loio è il riepilogo rapido e dettagliato dei contratti: Loio esamina automaticamente i contratti e fornisce un punteggio dettagliato sullo stato di salute. L'utente ha la libertà di accettare una raccomandazione o di lasciare il contratto inalterato. Anche l'analisi automatizzata delle clausole è utile, in quanto facilita la creazione del contratto e aiuta sempre a trovare le clausole mancanti in pochi secondi, rendendo la stesura del contratto rapida, piacevole ed efficiente. Per quanto riguarda le nuove funzioni, non vedo l'ora di provare la funzionalità/funzione Assistenza contratti bilingue, che aiuta a rivedere e confrontare i contratti bilingue e a correggere istantaneamente gli errori contrattuali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image3-1.png Inna Ptitsyna Lawrina /$$$img/ Inna Ptitsyna , titolo della Comunicazione di Legge

24. ScegliereFu

Piattaforma di ricerca sui consumatori

via PickFu PickFu è una piattaforma di ricerca sui consumatori che consente agli utenti di raccogliere feedback approfonditi dai consumatori e di sostituire le congetture con la chiarezza.

Funzionalità/funzione chiave:

Split test

Sondaggi e quiz online

Test sui clic

Ricerche di mercato

Questo esempio di SaaS è ideale per le ricerche di mercato. Mette in connessione gli utenti con persone reali che danno la loro opinione onesta per ottenere istantaneamente gli approfondimenti necessari per prendere decisioni aziendali più intelligenti e basate sui dati. Ottimizza facilmente le fasi di ideazione, progettazione, sviluppo e lancio.

Che stiate costruendo un'app, testando il layout di un nuovo sito web, creando un nuovo logo aziendale o preparando il lancio di un nuovo prodotto o di una campagna, PickFu può aiutarvi a raccogliere feedback imparziali. Utilizza il servizio di sondaggio istantaneo, la funzionalità di test A/B e altre funzioni per ottenere una ripartizione demografica degli intervistati. Questo vi aiuta a capire meglio il vostro mercato.

"In qualità di Senior Product Manger, ritengo che il feedback sia fondamentale nel nostro processo di sviluppo del prodotto; per questo motivo, utilizzo PickFu per le ricerche di mercato e i test sugli utenti". Alcune delle funzionalità preferite di questo strumento sono: La rapidità con cui si ottengono i feedback; è possibile ottenerli in pochi minuti, il che è molto meglio dei test utente tradizionali. La facilità di ordinare i dati demografici; tutti i dati demografici sono preimpostati nell'interfaccia SaaS, quindi è possibile scegliere sesso, età, reddito, razza, carriera, solo per citarne alcuni. Feedback reale da parte di persone reali: queste persone esistono, sono persone reali di tutto il mondo. Poter testare l'architettura dell'informazione con PickFu; se alle persone piace una struttura di collegamenti di navigazione rispetto a un'altra. In definitiva, questo può aiutare il vostro flusso di lavoro e la vostra strategia di mercato complessiva, poiché potete facilmente testare le idee con un gruppo demografico in pochi minuti!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image47.png William Chin TELUS Digital /$$$img/ William Chin , consulente web presso Il tuo aiuto digitale

25. Pianificabile

**Software di gestione dei social media

via Pianificabile Planable è uno strumento end-to-end per i flussi di lavoro e i social media costruito per aiutare le agenzie di marketing, i freelance e i team di marketing a migliorare i processi di pianificazione, collaborazione e approvazione.

Funzionalità/funzione chiave:

Un hub centralizzato per le campagne sui social media

Collaborazione in tempo reale - scambio di feedback e iterazione in tempo reale

Visualizzazione a griglia per organizzare e visualizzare in anteprima i contenuti prima di pubblicarli

Pianificazione dei post sui canali dei social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Calendario dei social media

Questo strumento SaaS permette agli autori e ai clienti di pianificare i post, visualizzare i contenuti e collaborare all'interno della piattaforma in tempo reale, creando un processo efficiente per il feedback dei clienti e l'implementazione. E, a sua volta, vi aiuta a velocizzare il processo di approvazione.

I social media sono in continua evoluzione: molti aggiornamenti degli algoritmi, funzionalità/funzione e nuove piattaforme. Come team di marketing, dobbiamo stare al passo con questo fenomeno e contemporaneamente rispettare i nostri traguardi. Planable ci aiuta nei processi di creazione dei contenuti, garantendo una collaborazione perfetta all'interno del nostro team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image41.png Catalina Grigoriev Planable /$$$img/ Catalina Grigoriev , responsabile del marketing dei contenuti presso Pianificabile

26. Databox

Software per dashboard e reportistica

via Databox Databox è una piattaforma di business analytics che raccoglie tutti i dati aziendali in un'unica dashboard centralizzata, consentendo agli utenti di monitorare le prestazioni e ottenere approfondimenti in tempo reale.

Funzionalità/funzione chiave:

Dashboard delle attività

Reportistica personalizzabile

Funzione di trascinamento e rilascio

Analisi dell'imbuto

Reportistica/Analisi

Previsione

Monitoraggio dei ricavi

Analisi delle tendenze

Integrazioni con terze parti

Modelli

Ciò che rende questo strumento un ottimo esempio di SaaS è la sua capacità di raccogliere un mix di dati da diverse origini e di proiettarli in un unico dashboard, fornendo una visualizzazione completa delle prestazioni a colpo d'occhio.

Per la natura del mio ruolo nel marketing, devo estrarre quotidianamente i dati da diversi strumenti come Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs e HubSpot Marketing, e accedere a ogni strumento separatamente mi porterebbe via molto tempo. Con Databox, posso monitorare le metriche da più fonti in un'unica dashboard e trarre facilmente correlazioni, identificare tendenze e apportare modifiche in modo tempestivo. Questo strumento ha aiutato me e il mio team a raggiungere costantemente gli obiettivi trimestrali. Databox ha recentemente lanciato una funzionalità/funzione di reportistica. Ora, invece di creare report o presentazioni al di fuori dell'app Databox, i report mi aiuteranno nell'intero processo, dalla raccolta dei dati alla presentazione. Con la funzione Reports, spero di poter automatizzare una parte maggiore della mia reportistica generale e di poter raccontare una storia migliore e più avvincente di ciò che è stato terminato, del suo impatto sulle prestazioni e dei risultati di questi lavori richiesti all'azienda.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image14.png Tamara Omerovic Databox /$$$img/ Tamara Omerovic , responsabile marketing dei contenuti di Databox

27. Ahrefs

Software di ottimizzazione web/SEO

via ClickUp/ Ahrefs Ahrefs è uno dei principali e più affidabili Software SEO in tutto il mondo. Offre strumenti ai professionisti del marketing per ottimizzare i contenuti e massimizzare le opportunità di crescita.

Con Strumenti SEO per la costruzione di link, l'audit dei siti, la ricerca di parole chiave, il monitoraggio del ranking e l'analisi dei concorrenti, i marketer digitali possono raccogliere informazioni vitali sui backlink per ottimizzare tutti i loro lavori richiesti e ottenere un posizionamento più alto su Google.

Funzionalità/funzione chiave:

Ricerca di parole chiave per i motori di ricerca

Dati sui clic

Stima del traffico di ricerca totale

Crescita o declino dei backlink nel tempo

Storia della SERP

Monitoraggio dei collegamenti in uscita

Avvisi sul ranking delle parole chiave

Analisi istantanea dei backlink interni

Ahrefs è spesso la mia prima e ultima tappa di lavoro: fornisce una rapida panoramica di come sta andando il nostro traffico organico e serve come base per tutte le ricerche e il monitoraggio SEO. Le funzionalità/funzione che uso di più sono Rank Tracker e Site Explorer. Il primo mi permette di vedere qualsiasi cambiamento nelle classifiche delle nostre parole chiave, mentre il secondo offre un'ottima vista dettagliata di un sito web o di una pagina specifica, con diverse opzioni per eseguire il drill-down. Ahrefs sta diventando un coltellino svizzero quando si tratta di ricerche di marketing digitale e sono entusiasta di vedere che sta entrando in settori come le informazioni sugli annunci a pagamento e le integrazioni. Non vedo l'ora di provare il connettore di Google Sheet per visualizzare e analizzare meglio i dati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image56.png Quincy Smith Springboard /$$$img/ Quincy Smith , titolo di SEO di Il trampolino di lancio

28. Bot Karma

**Software per il coinvolgimento dei dipendenti

via Bot del karma Karma Bot è un modo divertente e coinvolgente per premiare i vostri dipendenti e i loro colleghi.

Funzionalità/funzione chiave:

Gestione degli obiettivi

Gestione delle prestazioni

Riconoscimento dei dipendenti

Reportistica/analisi

Benchmarking

Grazie a questo strumento di coinvolgimento dei dipendenti e al sistema di ricompensa, i membri del team possono assegnare punti Karma ai loro gestori e ai loro colleghi come token di apprezzamento per il loro lavoro. Utilizzando i punti guadagnati dai loro colleghi, i membri del team possono poi usarli per riscattare i premi impostati dall'azienda: un modo fantastico per costruire una cultura del lavoro divertente e gratificante!

Il lavoro da remoto è difficile e, come autore e titolare di un'azienda SaaS, sento il dolore di lavorare al 100% da remoto. Sapendo come ci si sente quando si è lontani dai colleghi, sapevo che c'era un modo migliore per mantenere le persone impegnate e farle sentire apprezzate sul lavoro, ovunque si trovino: questa è la missione di Karma. Aiuta i team a monitorare i compleanni, a stabilire un sistema di ricompense e altro ancora per contribuire a creare una cultura del lavoro divertente e positiva.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Stas-Kulesh.jpeg Stas Kulesh Karma Bot /$$$img/ Stas Kulesh co-fondatore di Karma

29. Torta Appy

Software di sviluppo senza codice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Screenshot-12-2-2022-2-44-36-PM-1400x565.png

/$$$img/

via Torta di Appy Appy Pie è un software di sviluppo senza codice con molteplici soluzioni aziendali. Il suo Costruttore di siti web consente di creare siti web ben progettati, ricchi di funzioni e carichi di funzionalità/funzioni significative.

Funzionalità/funzione chiave:

Siti web leggeri e veloci

Funzionalità offline

Sicurezza e protezione

Aggiornamenti in tempo reale

Oltre 200 funzionalità/funzione

Opzioni di personalizzazione illimitate

Dominio gratuito per ogni sito web

Indirizzo email professionale gratuito

Gli utenti che lavorano in qualsiasi tipo di azienda, compresi i saloni, i negozi e i centri commerciali agenzia immobiliare un'istituzione sanitaria, può trarre vantaggio da Appy Pie e dal suo costruttore di siti web senza codice.

30. FiduciaMaria

Software di sondaggio

via Fiducia Trustmary è un programma di strumento di feedback personalizzato per la generazione di lead per ottimizzare i siti web e aumentare le valutazioni.

Funzionalità/funzione chiave:

Moduli e video di testimonianza

Moduli e pop-up per la generazione di lead

Pop-up a riprova sociale

Test A/B e multivariati

Punteggio netto di promozione

Creazione di sondaggi

Automazioni

Integrazione

Gli utenti possono raccogliere testimonianze, aumentare le valutazioni e raccogliere conversazioni. Possono anche utilizzare la Correzione di bozze sociali evidenziando la loro base di clienti soddisfatti su diverse piattaforme come Google, G2, Capterra, Facebook e così via.

Quando lasciate che i vostri clienti soddisfatti parlino per voi, aumentate davvero la fiducia nel vostro marchio agli occhi dei nuovi visitatori. Tutti sanno che un'ottima esperienza del cliente porta a clienti più felici e a recensioni entusiastiche. Se non ricevessimo quotidianamente recensioni dai clienti esistenti, non avremmo l'opportunità di svilupparci di conseguenza e di incoraggiare il coinvolgimento dei dipendenti. Attualmente stiamo utilizzando il nostro strumento beta di A/B testing per verificare quale widget di testimonianze funziona meglio. Grazie a queste informazioni, possiamo ottimizzare ulteriormente i nostri tassi di conversione e far conoscere ai nostri clienti le nostre valutazioni. Inoltre, la libreria di widget di Trustmary sta crescendo con l'aggiunta di nuovi design. Non vediamo l'ora di vedere come si comportano in generale e l'uno rispetto all'altro!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Arttu-Haho-TrustMary.jpeg Arttu Haho TrustMary /$$$img/ Arttu Haho , direttore marketing di Fiducia

31. TaskClone

Software per la produttività

via Evernote/ TaskClone TaskClone è uno strumento di produttività basato sul web che consente agli utenti di sincronizzare e taggare le note da app come OneNote ed Evernote e creare attività di follow-up nell'app per le attività preferita o in Google Calendar per l'esecuzione.

Toggl organizza i passaggi necessari per completare i progetti e le attività in modo semplice, senza dover più attivare/disattivare app SaaS e duplicare le attività. È sufficiente digitare gli impegni utilizzando Evernote, OneNote, Google Documenti o TaskCam e aggiungere un tag trigger per sincronizzare automaticamente le note.

Funzionalità/funzione chiave:

Da fare inviato a una destinazione specifica

Eventi e promemoria inviati al calendario

Collegamento alla nota aggiunta a ogni attività

Lavoro offline e sincronizzazione delle nuove modifiche con una connessione a Internet

Lavora con ClickUp, Todoist e oltre 40 app per le attività

TaskClone è letteralmente l'unico modo per far uscire gli elementi da fare dalle mie note e inserirli in ClickUp. Sia che usiate ancora Evernote, OneNote, Google Documenti o anche le note scritte a mano, TaskClone semplifica l'annotazione delle attività mentre prendo appunti e mi assicura di non dimenticarle mai inviandole a ClickUp, dove faccio il mio lavoro. TaskClone rende Evernote e ClickUp più preziosi per me.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image39.png Troy Natale TaskClone /$$$img/ Natale di Troia , direttore dei progetti strategici di TaskClone

32. PomoDone

Software per il monitoraggio del tempo

via PomoDone L'app PomoDone è uno strumento per aumentare le prestazioni e la produttività che aiuta gli utenti a gestire il flusso di lavoro, a monitorare il tempo dedicato alle attività e a rimanere concentrati sulle attività da svolgere.

Utilizza il metodo di gestione del tempo chiamato Tecnica del Pomodoro, sviluppato alla fine degli anni '80 da uno studente universitario, Francesco Cirillo, per suddividere progetti complessi in pezzi di lavoro mordibili e temporizzati, concentrandosi solo su una singola attività alla volta.

Funzionalità/funzione chiave:

Blocco di determinati siti web durante il lavoro

Note sulle interruzioni

Gestione dei registri

Estensione per Chrome

Personalizzazione dei tag

Tasti di scelta rapida

Integrazioni con ClickUp e altre produttività SaaS

Utilizzate questo strumento SaaS per migliorare la vostra gestione del tempo e ridurre l'affaticamento mentale da cambio di contesto per tutto il giorno.

Timer per il conto alla rovescia per applicare la tecnica del Pomodoro™, integrato direttamente nell'app ClickUp. Mi permette di eseguire timer e pause predefinite e personalizzate mentre mi concentro sull'esecuzione delle attività di ClickUp, conserva tutte le registrazioni dei timer nel proprio registro e le sincronizza con le tabelle orarie di ClickUp, inoltre mi aiuta a bloccare alcuni siti web mentre mi concentro sull'attività. Posso vedere a cosa sto lavorando in questo preciso momento e mi aiuta a mantenere l'attenzione e a evitare distrazioni e interruzioni. È una salvezza per la mia ADHD e il suono ambientale di sottofondo mi aiuta a concentrarmi ancora più a fondo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11.png Alex Mauzon PomoDone /$$$img/ Alex Mauzon cEO e co-fondatore di PomoDone Vedi questi_

**Applicazioni per l'ADHD_

!

33. Colorcinch (precedentemente Cartoonize)

Software per l'editor di foto e testi

via Anteprima DP / Colorcinch (ex Cartoonize)

Colorcinch è un editor fotografico intuitivo che consente agli utenti di migliorare le foto trasformandole in opere d'arte personalizzate con pochi clic.

Funzionalità/funzione chiave:

Rimozione dello sfondo IA

Mascheratura e editor di testi

Disegno a mano libera

Esportazione e condivisione

Effetti, filtri e sovrapposizioni

Librerie e collezioni di stock

Lasciate che la vostra creatività si scateni: utilizzate gli strumenti di modifica e gli effetti facili da usare per creare grafica ipnotica e personalizzata per ogni tipo di esigenza, compresi i social media e i post sui blog.

Colorcinch è dotato di strumenti di modifica essenziali come ritaglio, ridimensionamento, schiaritura, editor di testi, rimozione dello sfondo, convertitori di immagini e strumenti creativi come combinatore di foto, selezionatore di colori, sovrapposizione di immagini: tutto ciò che serve a un editor di foto. Questo strumento è facile da usare e non è necessario essere un designer professionista per creare una grafica straordinaria! Basta giocare con la sua incredibile collezione di foto stock e risorse creative selezionate a mano (vettori, icone, maschere e sovrapposizioni).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image33.png Peter Babiy Colorcinch /$$$img/ Pietro Babiy , direttore creativo di Colorcinch

34. Sprinto

Gestione della conformità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image8.png Sprinto /%img/

via Sprinto Sprinto è un software di gestione della conformità costruito per sostituire il modo lento, laborioso e soggetto a errori di ottenere la conformità con un'esperienza tecnologica.

Funzionalità/funzione chiave:

Documenti di policy adattivi

Audit e conformità alla sicurezza zero-touch

Monitoraggio della conformità

Gestione degli audit

automazioni al 100%

Guida in diretta con gli esperti

Monitoraggio centralizzato in tempo reale

Le aziende SaaS utilizzano questo provider per ottenere la conformità in un periodo più breve.

Si preparano rapidamente alla conformità automatizzando il monitoraggio attraverso integrazioni e flussi di lavoro, creando automaticamente documenti di sicurezza su misura, accedendo a sessioni dal vivo con esperti di conformità e abilitando il monitoraggio centralizzato.

Con Sprinto il percorso di conformità può essere ridotto a soli 15 giorni invece di 90-120 giorni, a seconda delle dimensioni dell'organizzazione. Lo strumento sta creando una nuova categoria di strumenti SaaS e, grazie ad esso, la compliance è diventata più giocosa che mai. La dashboard è solo una lista di controllo con un punteggio di 100. Se si ottiene un punteggio di 100, si è pronti per la conformità!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image24.png Bhuvesh B Lal BlogVault /$$$img/ Bhuvesh B Lal , Growth Marketer presso Sprinto

35. SonarCloud

Software per la gestione dei codici sorgente

via SonarCloud SonarCloud è uno strumento di gestione del codice sorgente costruito per individuare bug e vulnerabilità di sicurezza nelle richieste pull e in tutti i repository di codice: individua, comprende e risolve i problemi del codice prima nel flusso di lavoro.

Funzionalità/funzione chiave:

Monitoraggio dei bug

Revisione del codice

Integrazione continua

API

Questo strumento di sviluppo software aiuta a costruire applicazioni robuste e sicure, fornendo un accesso rapido alla salute del codice. In questo modo è possibile sapere a che punto è il codice in ogni passaggio del ciclo di sviluppo.

Inoltre, consente di correggere i codici, imparare nuove regole lungo il percorso e integrarsi con altri strumenti di lavoro, come GitHub, per migliorare ulteriormente il flusso di lavoro.

Chekk.io è un'azienda che sviluppa software e utilizza SonarCloud nella sua pipeline CI/CD (Integration & Deployment) per aiutare gli sviluppatori a mantenere la qualità del codice a un livello molto alto. Poiché SonarCloud è integrato nella nostra pipeline di build e deployment, l'analisi viene fatta automaticamente quando uno sviluppatore inserisce le sue nuove modifiche al codice nel repository. Il risultato è che i nostri sviluppatori ricevono un feedback immediato in caso di problemi riscontrati nel codice e ogni problema riscontrato viene solitamente descritto in modo appropriato con esempi di codice. La prossima cosa da fare è applicare le nuove metriche di qualità del codice che SonorCloud ha recentemente pubblicato per migliorare i nostri processi di sviluppo. In particolare, credo che questa metrica ci aiuterà a identificare il debito tecnico e a eseguire i passaggi appropriati per mitigarlo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Anton-Yarkov-Check.io\_.jpeg Anton Yarkov Check.io /$$$img/ Anton Yarkov , Chief Technology Officer di Chekk.io Bonus:_

**Debito tecnico_

36. VoilaNorbert

**Software per il marketing via email

via VoilaNorbert VoilaNorbert è un software di email marketing che permette agli utenti di trovare facilmente indirizzi email online con il suo strumento di ricerca di email in massa.

Funzionalità/funzione chiave:

Controllo del dominio

Rilevamento di server di tipo Catch-all

Verifica di email singole e di massa

Questo strumento è stato votato come uno degli strumenti strumenti di ricerca più accurati di Ahrefs con una percentuale di esito positivo del 98%: tutto ciò di cui avete bisogno è il nome completo del vostro potenziale cliente e l'URL del suo sito web, e questa app recupererà l'indirizzo email e lo verificherà con il suo strumento di verifica intelligente.

Lavorando nel settore Outreach e Link Building Partnerships di VoilaNorbert, utilizzo questo strumento per trovare e verificare gli indirizzi email dal mio elenco di prospect: è uno strumento molto utile per condurre attività di outreach a freddo, per lo sviluppo aziendale, le risorse umane e le PR. Ha molte funzionalità utili per le piccole aziende: funzionalità/funzione "invia più tardi", promemoria per le email, firme personalizzate, modelli di email, sequenze di email e monitoraggio delle email. Per quanto riguarda la mia funzione preferita, devo dire che è la funzionalità/funzione di mail merge. Mi permette di scalare le mie campagne di sensibilizzazione a freddo inviando email personalizzate a un numero elevato di persone in una volta sola: mi ha aiutato a condurre campagne di sensibilizzazione e a raggiungere un maggior numero di persone che potrebbero essere interessate a collaborazioni di marketing.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Alicja-Olko-VoilaNorbert.jpeg Alicja Olko VoilaNorbert /$$$img/ Alicjia Olko , Contatti e partenariati per la creazione di collegamenti a VoilaNorbert

37. TimeJam

Software per il monitoraggio del tempo dei dipendenti

via TimeJam TimeJam rende il monitoraggio del tempo un gioco, aggiungendo un tocco ludico e applicando elementi di social media al monitoraggio del tempo.

Funzionalità/funzione chiave:

Rendere la registrazione del tempo sociale e coinvolgente con competizioni amichevoli su Slack o MS Teams

I team guadagnano punti per la conformità al monitoraggio del tempo e competono per un premio mensile

Integrazione con gli strumenti di lavoro esistenti per il monitoraggio del tempo, tra cui ClickUp, Harvest e altri

Semplice da impostare e per far sì che il team si impegni molto nella registrazione dei propri tempi di lavoro

Questo aiuta migliorare la produttività del team e rafforza il morale del team. Con TimeJam le ore vengono registrate quotidianamente e i clienti registrano un aumento del 10% delle ore fatturabili grazie alla migliore qualità dei dati.

Gamificare la gestione del tempo può essere facile per un'azienda per ottenere maggiori entrate. TimeJam applica uno spettro di tattiche per mantenere il team impegnato nel monitoraggio del tempo quotidiano: Gamification, Social, Humor e Performance. Abbiamo implementato Timejam per Kolme Group e abbiamo visto che l'età media di una voce è diminuita da quasi una settimana a meno di un giorno e, nel frattempo, le nostre entrate sono aumentate di quasi il 9%.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Screen-Shot-2022-08-04-at-1.29.35-PM.png Lauren Caughlan Gruppo Kolme /$$$img/ Lauren Caughlan , direttore marketing di Gruppo Kolme

E' ora di scegliere i migliori strumenti SaaS per voi

Ecco a voi 37 esempi di software come servizio (SaaS) che stanno facendo la differenza in questo settore!

Con l'era digitale che avanza più velocemente che mai, si prevede che il mercato SaaS complessivo e l'adozione del cloud a livello globale si espanderanno rapidamente man mano che un numero sempre maggiore di organizzazioni adotterà un approccio alle soluzioni SaaS per varie funzioni aziendali, e la tendenza non accenna a rallentare. Con questi esempi di SaaS, tra cui gli strumenti di project management, miglioriamo costantemente il modo in cui lavoriamo e gestiamo le nostre aziende.

Quindi, se state pensando di avviare la vostra azienda SaaS e siete alla ricerca di di ispirazione per un modello aziendale o a caccia di nuovi strumenti per migliorare la produttività e supportare la vostra azienda in crescita, questi esempi SaaS possono certamente aiutarvi a raggiungere l'obiettivo! Fate riferimento agli strumenti software e ai consigli degli esperti menzionati sopra per prendere le decisioni più consapevoli.

Poiché esistono migliaia di opzioni e non tutti i SaaS sono uguali, assicuratevi di studiare il loro modello SaaS e la loro proposta unica e provateli per vedere come si allineano alla vostra visione e ai vostri obiettivi. Potreste scoprire il vostro nuovo preferito Strumento SaaS per la gestione dei progetti e accelerare la vostra azienda, il tutto in un unico luogo. 😉🚀