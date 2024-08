10 Migliori software di base di conoscenza SaaS nel 2024

Immaginate di lavorare a una campagna email e che lo strumento lanci un errore. Avete intenzione di contattare il supporto via chat o via email, ma potrebbe volerci un po' di tempo. Invece di aspettare, cercate guide e video online, come una base di conoscenza dello strumento.

Ora capovolgete il copione. Come un Strumento SaaS provider, cercate di offrire ai team del supporto varie opzioni per aiutarli a fare meglio il loro lavoro. Questo include anche un repository self-service della documentazione del prodotto, dove i clienti possono trovare risposte quando e come vogliono. E funziona.

Gli strumenti self-service, come i video di presentazione, i documenti di onboarding, i centri di apprendimento e i casi d'uso, aumentano la soddisfazione dei clienti, riducono il turn-over e liberano gli agenti di supporto per altre attività. I vantaggi si estendono ai team interni che fanno riferimento a una base di conoscenze centralizzata per funzionare correttamente.

Noi di ClickUp comprendiamo la sfida di creare e organizzare un hub di conoscenza, quindi il mio team e io abbiamo esplorato i migliori software SaaS per le basi di conoscenza e ne abbiamo selezionati dieci che rispondono a tutte le esigenze.

Ma prima di tutto, cerchiamo di capire che cosa si deve cercare in un software di base di conoscenza SaaS.

Cosa si deve cercare in un software di base di conoscenza SaaS?

Il software di base di conoscenza SaaS dovrebbe avere alcune, se non tutte, le seguenti funzionalità/funzione:

Accessibilità al self-service: Assicuratevi che la knowledge base sia disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza richiedere ticket di supporto, consentendo agli utenti di trovare risposte in modo indipendente

Funzione di ricerca robusta: Cercate potenti funzionalità di ricerca che permettano di cercare all'interno dei documenti, consentendo agli utenti di individuare rapidamente le informazioni pertinenti

Controllo delle versioni: Assicurarsi che la piattaforma consenta il monitoraggio delle modifiche e il mantenimento di diverse versioni degli articoli per mantenere le informazioni aggiornate

Flusso di lavoro editoriale: Cercate funzionalità/funzione che supportino la collaborazione tra i membri del team, come commenti, autorizzazioni di ruolo e processi di approvazione dei contenuti

Analitica e reportistica: Il software di gestione della conoscenza deve offrire informazioni sul coinvolgimento degli utenti, sugli articoli più popolari e sulle query per aiutare a migliorare la base di conoscenza nel tempo

Varietà di contenuti: Deve supportare diversi tipi di contenuti, tra cui FAQ, tutorial, guide alla risoluzione dei problemi e video dimostrativi

Modelli personalizzabili: Verificare se il software fornisce modelli predefiniti che possono essere adattati alle esigenze di branding e contenuto dell'azienda

Capacità di integrazione: Assicuratevi la compatibilità con altri strumenti e piattaforme in uso, come sistemi di supporto clienti, software CRM e strumenti di comunicazione

Funzionalità/funzione di sicurezza: Cercate solide misure di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili e garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati

Cercate solide misure di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili e garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati **Navigazione facile per l'utente: il software deve avere una struttura chiara e intuitiva, con categorie e sottocategorie ben definite per una facile navigazione

**La base di conoscenza deve essere accessibile e funzionale sui dispositivi mobili per soddisfare gli utenti in movimento

I 10 migliori software di base di conoscenza SaaS da utilizzare nel 2024

Sulla base di test e ricerche estese, questi sono i 10 software di base di conoscenza SaaS che potrete scegliere nel 2024:

1. ClickUp-Il migliore per la gestione della conoscenza basata sull'IA

Iniziare a creare contenuti e organizzare sottopagine con ClickUp Documenti

ClickUp è il mio strumento preferito perché soddisfa tutte le esigenze. Tutto ciò che riguarda la creazione di contenuti inizia con Documenti ClickUp , che si può trasformare in una base di conoscenza attivando il pulsante wiki.

Una volta che un documento è contrassegnato come wiki, diventa più visibile all'interno delle dashboard dei contenuti e il team può collaborare per modificare e rivedere i contenuti. Se lavorate con più client e fornitori, potete mantenere tutto all'interno di un'unica piattaforma importando i dati in ClickUp.

Da fare, è possibile chiedere ClickUp Brain per suggerire nuove attività da iniziare.

Selezionare i contenuti e utilizzare ClickUp Brain per ottenere selezioni basate sull'AI

Ecco come ClickUp Brain può aiutarvi:

Utilizzate ClickUp Brain AI Writer per generare rapidamente bozze iniziali di articoli della knowledge-base sulla base di prompt e schemi

per generare rapidamente bozze iniziali di articoli della knowledge-base sulla base di prompt e schemi Prelevare informazioni daAttività di ClickUp, documenti, articoli rilevanti e competenze del team per garantire contenuti accurati e aggiornati

Assistenza personalizzata grazie aClickUp Brain AI Knowledge Manager, che offre suggerimenti e miglioramenti per la creazione dei contenuti

Automazione delle attività di project management relative alla Knowledge Base, come l'invio di aggiornamenti, l'assegnazione di attività e il monitoraggio dello stato con l'AI Project Manager di ClickUp Brain

Analizzare le interazioni e i feedback degli utenti per identificare aree per nuovi articoli, evidenziare contenuti popolari e segnalare argomenti complessi per gli utenti

Potete anche risparmiare tempo utilizzando Il modello della Knowledge Base di ClickUp . È un documento semplice e pronto all'uso che riproduce bene l'esperienza del cliente del centro assistenza.

Creare una biblioteca digitale con il modello di Knowledge Base di ClickUp

Ecco alcune delle funzionalità/funzione chiave di questo modello:

Articoli di conoscenza: Questa sezione consente di creare e organizzare gli articoli della knowledge base

Questa sezione consente di creare e organizzare gli articoli della knowledge base Categorie: Il modello include sezioni come "Onboarding", "Guide How-To", "Casi d'uso", "Modelli" e "Comunità", che aiutano a organizzare i contenuti in modo efficace

Il modello include sezioni come "Onboarding", "Guide How-To", "Casi d'uso", "Modelli" e "Comunità", che aiutano a organizzare i contenuti in modo efficace Sottocategorie: All'interno di ogni categoria, è possibile creare sottocategorie come "Per i principianti", "Per gli amministratori" e "Project management" per organizzare ulteriormente il contenuto

All'interno di ogni categoria, è possibile creare sottocategorie come "Per i principianti", "Per gli amministratori" e "Project management" per organizzare ulteriormente il contenuto Sezione domande: Una sezione dedicata alle domande più frequenti, che fornisce risposte rapide alle richieste più comuni

Una sezione dedicata alle domande più frequenti, che fornisce risposte rapide alle richieste più comuni Modulo di contatto: Un modulo per gli utenti che possono inviare le loro domande o richieste se non riescono a trovare le informazioni di cui hanno bisogno

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Document360-Il migliore per le basi di conoscenza semplificate

via Documento360 Document360 è un software basato sulla conoscenza con un'interfaccia utente stabile e semplice. Poiché il suo obiettivo principale è la gestione delle basi di conoscenza e dei documenti, è facile creare biblioteche private e pubbliche

È possibile organizzare i contenuti fino a sei livelli di sottocategorie, quindi se avete a che fare con grandi insiemi di dati, apprezzerete Document360.

Le migliori funzionalità/funzione di Document360

Modificare e incorporare contenuti con l'editor WYSIWYG, tenendo presente l'esperienza dell'utente

Utilizzo dei rollback per evitare sovrascritture accidentali e mantenere versioni aggiornate

Memorizzazione dei contenuti nell'unità e inserimento rapido nei documenti

Limitarele basi di conoscenza interne a intervalli IP specifici per evitare incidenti di sicurezza

Limiti di Document360

Le collaborazioni sulla piattaforma con terze parti devono essere migliorate

Importanti funzionalità/funzione sono nascoste dietro componenti aggiuntivi che aumentano i costi complessivi

Prezzi di Document360

**Free Forever

Standard: $199/mese per 3 utenti

$199/mese per 3 utenti Professional: $299/mese per 5 utenti (fatturati annualmente)

$299/mese per 5 utenti (fatturati annualmente) Business: $399/mese per 5 utenti (fatturati annualmente)

$399/mese per 5 utenti (fatturati annualmente) Enterprise: $599/mese per 10 utenti (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

3. Helpjuice-Il migliore per la ricerca di contenuti IA

via Aiuto-succo Helpjuice è un altro software di knowledge-base facile da usare che compete con Document360 in termini di funzionalità/funzione. Il suo potente ma semplice editor di testo permette di formattare, modificare e aggiornare i contenuti. Ma la parte migliore di Helpjuice è la sua funzione di ricerca

La funzionalità/funzione di ricerca di Helpjuice può aiutarvi a setacciare tutti i documenti per trovare dettagli rilevanti. È come cercare su Google, ma all'interno del vostro sistema di gestione dei documenti. Può anche recuperare dati da PDF e immagini.

Le migliori funzionalità/funzione di Helpjuice

Utilizzo di un'interfaccia drag-and-drop per una creazione intuitiva dei contenuti

Misurare l'impatto del vostro strumento di knowledge base sui ticket di assistenza

Lavorare con più versioni dello stesso articolo e passare da una all'altra dal pannello laterale

Migliorare i processi di supporto clienti grazie all'integrazione con strumenti CRM e di comunicazione come Slack e Salesforce per un supporto omnicanale

Limiti di Helpjuice

L'editor potrebbe avere problemi di reattività quando si lavora su documenti pesanti e modifiche stratificate

La funzionalità/funzione di importazione deve essere migliorata

Prezzi di Helpjuice

Starter: $120/mese per un massimo di 4 utenti

$120/mese per un massimo di 4 utenti Run-up: $200/mese per un massimo di 16 utenti

$200/mese per un massimo di 16 utenti Premium Limitato: $289/mese per un massimo di 60 utenti

$289/mese per un massimo di 60 utenti Unlimited: $659/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni di Helpjuice

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

4. Hiver-Best per l'integrazione con Gmail

via Hiver Hiver è una soluzione di help desk basata su Gmail, progettata per semplificare la gestione del team e migliorare la collaborazione senza le complessità dei sistemi di ticketing tradizionali.

Hiver permette di trasformare le email in attività, assegnare la titolarità e garantire risoluzioni rapide. Questa funzionalità/funzione evita di perdere le query dei clienti e migliora i tempi di risposta. Si integra con vari strumenti popolari come Slack, WhatsApp, Salesforce, Asana e altri ancora, consentendo di gestire più canali di supporto clienti dalla finestra In arrivo di Gmail.

Hiver: le migliori funzionalità/funzioni

Misurare e monitorare le metriche di performance del team, come i tempi di risposta e la soddisfazione dei clienti

Controllo di editor, visualizzatori e attività all'interno della stessa dashboard

Monitoraggio delle email in tempo reale per sapere quando vengono aperte e lette

limiti di #### Hiver

L'hub della conoscenza è un'aggiunta alle funzionalità/funzione principali e potrebbe non essere autonomo

Prezzi di Hiver

Lite: $24/utente al mese

$24/utente al mese Pro: $59/utente al mese

$59/utente al mese Elite: Prezzo personalizzato

Hiver valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1.000+ recensioni)

4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. Notion-Best per la gestione di wiki

via Notion Strumento versatile per la produttività, Notion mette insieme note, gestione delle attività, funzioni wiki e database in un'unica piattaforma è altamente personalizzabile e adattabile a vari casi d'uso.

Notion permette ai team di lavorare insieme in aree di lavoro condivise, consentendo una collaborazione efficiente su progetti e attività. Offre una struttura gerarchica con cartelle e sottopagine che aiutano a organizzare i contenuti e a rendere le informazioni facilmente accessibili.

Con Notion IA, il team del supporto clienti può trovare rapidamente le risposte dal database self-service, velocizzando il supporto e contribuendo a migliorare l'esperienza del cliente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Combinare diversi tipi di contenuto (testo, immagini, codice, embed, ecc.) all'interno di una pagina per ottenere una ricca formattazione

Trascinare pagine interconnesse sotto un'intestazione per costruire una base di conoscenza in pochi secondi

Utilizzo di modelli Notion preconfezionati che si adattano ai vostri casi d'uso

Accesso rapido alle risposte alle query più frequenti dei clienti con Notion IA

Limiti di Notion

Notion può risultare difficile da gestire per i principianti

I database pesanti richiedono un po' di tempo per l'elaborazione

Prezzi di Notion

**Free Forever

Plus: $12/postazione al mese

$12/postazione al mese Business: $18/seduta al mese

$18/seduta al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (5.000+ recensioni)

4.7/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

6. Papyrs-Migliore per la base di conoscenza interna

via Papiri A differenza di Notion, che offre un ampio intervallo di funzionalità, Papyrs è concentrato esclusivamente sul miglioramento dell'intranet aziendale. Questo include una base di conoscenza privata, wiki e discussioni.

Papyrs è un sistema moderno di strumento di gestione della conoscenza con un'interfaccia utente semplice e funzionalità/funzione intranet flessibili. Offre una modifica drag-and-drop che, combinata con la modalità markdown, facilita la modifica e la revisione dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Papyrs

Arricchite i vostri documenti con un ampio intervallo di widget flessibili

Monitoraggio delle discussioni interne e collegamento con gli aggiornamenti dei contenuti per facilitare le collaborazioni

Integrazione con i principali strumenti per scalare la gestione dei dati nell'area di lavoro

Limiti di Papyrs

L'interfaccia utente può presentare occasionalmente dei problemi durante il lavoro da remoto di un team

Non si distingue in termini di prezzo dagli strumenti di knowledge base più grandi

Prezzi di Papyrs

Team Wiki: $99/mese per 20 utenti

$99/mese per 20 utenti Wiki aziendale: $386/mese per 60 utenti

$386/mese per 60 utenti Intranet aziendale: $999/mese per utenti illimitati

$999/mese per utenti illimitati Azienda: Prezzo personalizzato

Papyrs valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Freshdesk - Il migliore per i ticket di assistenza

via Freshdesk **Le funzionalità/funzione principali di Freshdesk si concentrano sul supporto clienti e sulla gestione dei ticket e utilizzano una base di conoscenza per facilitare la ricerca delle informazioni

Gli articoli di conoscenza di Freshdesk sono raccolti in cartelle, che devono essere assegnate a particolari categorie per essere organizzate. L'aspetto positivo di Freshdesk è che è possibile personalizzare la visibilità delle cartelle in base al punto di accesso (widget web, iOS, Android, ecc.). È possibile modificare le meta-descrizioni per le cartelle esterne, il che contribuisce all'ottimizzazione per i motori di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshdesk

Aggiunta di basi di conoscenza multilingue per soddisfare una base di utenti globale

Esportazione massiccia di articoli di soluzione e aggiornamento con Freshdesk API

Interagire con i clienti attraverso vari canali come email, telefono, live chat, social media e altro ancora, da una piattaforma unificata

Risolvere le query più comuni e automatizzare le attività ricorrenti con le funzionalità di IA

Limiti di Freshdesk

Gli utenti hanno osservato che le analisi di Freshdesk mancano di raffinatezza, impedendo agli utenti di monitorare il feedback sulla soluzione

Tende a rallentare con ticket multipli e modifiche pesanti dei documenti

Prezzi di Freshdesk

**Free Forever

Crescita: $18/utente al mese

$18/utente al mese Pro: $59/utente al mese

$59/utente al mese Azienda: $95/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Freshdesk

G2 : 4.4/5 (3.000+ recensioni)

: 4.4/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

8. Zendesk - Il migliore per le raccomandazioni intuitive

via Zendesk Zendesk Guide aiuta a creare basi di conoscenza intelligenti sia per i clienti che per gli agenti del servizio clienti.

La funzione più utile è rappresentata dalle raccomandazioni alimentate dall'IA all'interno dei ticket di assistenza. Dopo aver analizzato i dubbi del cliente, lo strumento suggerisce gli articoli o i documenti della base di conoscenza pertinenti dal repository esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Automazioni di attività di routine come l'instradamento dei ticket, le notifiche via email e i suggerimenti di risposta per aumentare l'efficienza

Offrire assistenza in tempo reale attraverso i canali di live chat e di messaggistica

Connessione con altri strumenti come CRM, automazione del marketing e gateway di pagamento

Localizzazione dei contenuti in più di 40 lingue

Limiti di Zendesk

Il sistema di ticketing si blocca occasionalmente

Prezzi di Zendesk

Suite Team: $55/agente al mese

$55/agente al mese Suite Growth: $89/agente al mese

$89/agente al mese Suite Professional: $115/agente al mese

$115/agente al mese Suite Enterprise Plus: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Advanced IA: Disponibile come componente aggiuntivo per $$$a per agente al mese

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2: 4,3/5 (5.500+ recensioni)

4,3/5 (5.500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (3.500+ recensioni)

9. KnowledgeOwl-Il migliore per la creazione di basi di conoscenza a traguardo

via Conoscenza Durante la prova di KnowledgeOwl, mi è piaciuta particolarmente la sua funzione di gruppo di lettori che permette di rendere alcune categorie della vostra base di conoscenza accessibili solo a un pubblico specifico.

KnowledgeOwl vanta anche un'interfaccia facile da navigare che semplifica la creazione e la gestione dei contenuti della base di conoscenza. I nuovi utenti possono adattarsi rapidamente senza una formazione estesa.

Le migliori funzionalità/funzione di KnowledgeOwl

Semplificare la ricerca con la funzione di ricerca in stile Google che non richiede alcuna configurazione

Personalizzare l'aspetto degli articoli con temi, layout e schemi di colore per adattarli al proprio marchio

Impostazione dell'automazione "Needs Review" per ottenere promemoria per la revisione di vecchi articoli dopo un certo intervallo di tempo

Limiti di KnowledgeOwl

Il processo di impostazione dei gruppi di lettori è complesso e richiede molto tempo

Prezzi di KnowledgeOwl

Standard: $100/mese per utente

$100/mese per utente Business Extras: $275/mese

$275/mese Enterprise Extras: $1150/mese

Valutazioni e recensioni di KnowledgeOwl

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

10. Obsidian: il migliore per visualizzare le relazioni tra note e concetti

via Ossidiana Ossidiana è in grado di trasformare pensieri non strutturati in una base di conoscenza strutturata. Utilizza file di testo in formato markdown, che consente una facile formattazione e assicura che le note siano portabili e accessibili su diverse piattaforme.

Una delle caratteristiche distintive di Obsidian è la possibilità di collegare le note tra loro, creando una rete di informazioni interconnesse. Questo permette agli utenti di navigare tra le note correlate, migliorando la comprensione e il ricordo con facilità.

Le migliori funzionalità di Obsidian

Traccia la storia delle versioni dei documenti fino a un anno

Consolidare ricerche, fare brainstorming, disegnare diagrammi, ideare e molto altro su Canvas, uno spazio bianco virtuale

Controllo a livello granulare su quali file sincronizzare con quali dispositivi

Collaborazione con i membri del team per creare wiki online

Limiti di Obsidian

Curva di apprendimento ripida

Opzioni di personalizzazione dei layout limitate

Prezzi di Obsidian

Uso personale: Free

Free Uso commerciale: $50/utente all'anno

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Creare e condividere con la giusta piattaforma di Knowledge Base SaaS

Dalle startup in fase di avviamento alle Fortune 500, tutti hanno bisogno di informazioni organizzate, rapide e accurate su processi, risoluzione di problemi e supporto. Una base di conoscenza online non solo mette ordine nel caos delle informazioni, ma funge anche da punto di riferimento per l'azienda.

Dopo aver testato e recensito diversi software SaaS per le basi di conoscenza, posso dire che è necessario scegliere uno strumento sicuro, facile da usare e che supporti basi di conoscenza sia esterne che interne. ClickUp si distingue per tutte le funzionalità/funzione necessarie per creare e diffondere informazioni agli stakeholder. Inoltre, offre una gestione delle attività basata sull'IA per aiutarvi a migliorare l'efficienza aziendale SaaS nel suo complesso. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso !