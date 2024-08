10 Migliori software per la gestione delle operazioni IT nel 2024 (recensioni e prezzi)

Ehi, campioni di informatica! Siete stati i nostri salvatori. Ci siamo rivolti a voi quando la rete Internet dell'ufficio faceva i capricci, le configurazioni dei server andavano a rotoli e le applicazioni si bloccavano senza motivo. Sembra che abbiate una soluzione per ogni problema.

Ma?

Ma deve essere difficile gestire così tanti problemi ogni giorno, vero?

Anche se non possiamo togliervi l'intero carico di lavoro, possiamo condividere alcune raccomandazioni di soluzioni software per aiutarvi. Ecco i 10 migliori software per la gestione delle operazioni IT nel 2024. Ma prima..

Cosa cercare in un software di gestione delle operazioni IT?

Ecco una comoda lista di controllo per aiutarvi a scegliere il miglior software di gestione delle operazioni IT:

Funzione : Scegliete uno strumento di gestione delle operazioni IT con funzionalità/funzioni all'altezza della situazionealle esigenze e agli obiettivi delle operazioni IT. Ad esempio, se avete bisogno di monitorare le prestazioni della rete, cercate strumenti di gestione delle operazioni IT in grado di fornire visibilità, avvisi e reportistica in tempo reale

: Scegliete uno strumento di gestione delle operazioni IT con funzionalità/funzioni all'altezza della situazionealle esigenze e agli obiettivi delle operazioni IT. Ad esempio, se avete bisogno di monitorare le prestazioni della rete, cercate strumenti di gestione delle operazioni IT in grado di fornire visibilità, avvisi e reportistica in tempo reale Facilità d'uso : Gli strumenti di gestione delle operazioni IT devono essere facili da installare, configurare e utilizzare. Sceglietene uno con un'interfaccia facile da usare e una navigazione intuitiva,documentazione cancellatae che si integri bene con i sistemi esistenti

: Gli strumenti di gestione delle operazioni IT devono essere facili da installare, configurare e utilizzare. Sceglietene uno con un'interfaccia facile da usare e una navigazione intuitiva,documentazione cancellatae che si integri bene con i sistemi esistenti Scalabilità : Le migliori soluzioni di gestione delle operazioni devono gestire la crescita e la complessità del vostro ambiente IT, scalando verso l'alto o verso il bassoal variare della domanda e delle risorse delle operazioni IT. Dovrebbe inoltre essere in grado di supportare nuove tecnologie come cloud, IoT, IA e 5G

: Le migliori soluzioni di gestione delle operazioni devono gestire la crescita e la complessità del vostro ambiente IT, scalando verso l'alto o verso il bassoal variare della domanda e delle risorse delle operazioni IT. Dovrebbe inoltre essere in grado di supportare nuove tecnologie come cloud, IoT, IA e 5G Sicurezza: La cosa più importante è che l'infrastruttura IT deve essere protetta da attacchi e minacce informatiche. Cercate funzionalità/funzione di sicurezza solide come crittografia, autenticazione, autorizzazione e auditing. Inoltre, verificate se è conforme agli standard e alle normative sulla sicurezza, come GDPR, HIPAA e PCI DSS

Considerando queste funzionalità/funzione chiave, troverete il software di gestione delle operazioni IT ideale per risolvere rapidamente i problemi e mantenere un'infrastruttura IT sana.

10 Migliori soluzioni software per la gestione delle operazioni IT nel 2024

1. ClickUp

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti IT con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività La piattaforma di project management di ClickUp per i team di software consente di pianificare, monitorare e gestire le operazioni IT in remoto.

Completata da oltre 35 ClickApp e centinaia di applicazioni Modelli di gestione delle operazioni IT che possono essere personalizzati per i vostri progetti, ClickUp offre una delle migliori piattaforme unificate di IT operations management.

Aumentate la produttività con la funzione di collaborazione gestione delle attività assegnando attività, taggando i commenti e condividendo le registrazioni dello schermo in un'unica piattaforma

Creare Attività di ClickUp e assegnare categorie per monitorare incidenti come interruzioni del server, bug del software e guasti hardware. Comunicare con il team IT e con gli stakeholder attraverso chat, commenti e condivisione di file.

Cosa c'è di più? Documentate i vostri processi IT come l'onboarding, l'approvazione delle modifiche, i test di rilascio e altro ancora in Documenti ClickUp in modo che tutti abbiano un contesto. Potete anche collegare i documenti e le attività per eseguire i flussi di lavoro e semplificare la gestione degli incidenti con il vostro team. Aggiungete widget per aggiornare i flussi di lavoro, cambiare lo stato del progetto e altro ancora, tutto all'interno del vostro editor.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

Richiede tempo e lavoro richiesto per l'impostazione e il personalizzato

Curva di apprendimento relativamente ripida

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI : $5 per membro (disponibile su tutti i piani a pagamento)

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

2. Squadra di collegamento

via Connecteam Connecteam è una soluzione all-in-one per la gestione delle operazioni. Ciò significa che le sue funzionalità/funzioni non sono limitate alle operazioni IT, ma si estendono anche alla gestione delle attività e del team. Per istanza, consente di creare attività e liste di controllo, assegnare date di scadenza e creare reportistica sulle prestazioni.

Inoltre, elimina la dipendenza dall'IT per le aziende, fornendo un accesso diretto alle conoscenze, alle risorse e ai contatti dell'azienda in un unico luogo, senza il rischio di fughe di dati o violazioni della sicurezza.

È facile da usare e altamente personalizzabile per aziende di tutte le dimensioni. Connecteam è un'ottima scelta per i manager di aziende disperse e di teams con funzioni trasversali per ottimizzare la collaborazione e mantenere la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Comunicare facilmente con i membri del team IT tramite chattare dal vivo, aggiornamenti aziendali, sondaggi e altro ancora

Organizzare le attività IT quotidiane, come la creazione e l'assegnazione di attività, la compilazione di moduli e liste di controllo e la reportistica di problemi e incidenti, in un unico luogo

Monitorare lo stato e l'avanzamento di ogni attività e modulo e ricevere reportistica in tempo reale dal campo

Creare e inviare programmi, monitorare le ore di lavoro con posizione GPS e geofence ed esportare i fogli di presenza per le buste paga

Integrare, formare e sviluppare le competenze e le conoscenze del team IT con funzionalità/funzione di crescita dei dipendenti, compresi i corsi mobili

Limiti di Connecteam

Funzionalità/funzione limitate nel piano Free

I prezzi possono essere costosi per i team più piccoli (meno di 30 utenti)

Nessuna integrazione nativa con i più diffusi strumenti di gestione dei servizi IT, come Jira, Zendesk o ServiceNow

Prezzi di Connecteam

Small Business: Free (fino a 10 utenti)

Free (fino a 10 utenti) Basic: $29/mese

$29/mese Avanzato: $49/mese

$49/mese Esperto: $99/mese

$99/mese Tutti i piani a pagamento offrono uno sconto per più di 30 utenti

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (310+ recensioni)

3. ServiceNow

tramite ServiceNowServizioNow è come una grande cassetta degli attrezzi ⚒️ che aiuta a semplificare una serie di funzioni per le aziende, tra cui la gestione delle operazioni IT, la gestione dei servizi IT, la gestione del servizio clienti, la fornitura di servizi HR, le operazioni di sicurezza e altro ancora.

La soluzione di gestione delle operazioni IT di ServiceNow sfrutta l'IA per identificare e risolvere i problemi prima che si verifichino, grazie a flussi di lavoro di automazione tra team.

Dalla creazione di moduli personalizzati alla gestione dei provider, fino all'automazione delle assegnazioni degli incidenti e alla generazione di reportistica analitica, questo software offre soluzioni di hypercare per le vostre esigenze di gestione delle operazioni IT.

Inoltre, è possibile modellare gli strumenti e i flussi di lavoro all'interno del software in base alle proprie esigenze. ServiceNow vanta tra i suoi utenti Microsoft, Adobe e la NASA!

Le migliori funzionalità/funzione di ServiceNow

Visibilità completa dell'infrastruttura IT, compresi gli ambienti on-premise, virtualizzati, cloud e serverless

Monitorare la salute e le prestazioni dei servizi e delle applicazioni IT, identificare e risolvere i problemi e ottimizzare la disponibilità e l'affidabilità dei servizi

Sfruttare l'IA e l'apprendimento automatico per analizzare i dati, ridurre il rumore e prevedere i problemi

Utilizzare il piano di scenario e l'analisi what-if per confrontare diverse opzioni e prendere decisioni basate sui dati

Integrazione con lo stack IT esistente, compresi gli strumenti di monitoraggio, le piattaforme cloud, l'infrastruttura serverless e il software di gestione degli asset

Limiti di ServiceNow

Mancanza di compatibilità con alcuni sistemi legacy o personalizzati. Necessita di strumenti e visibilità adeguati per gestire la complessità e il dinamismo di ambienti cloud e DevOps selezionati

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su ServiceNow

G2: 4.4/5 (1700+ recensioni)

4.4/5 (1700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (210+ recensioni)

4. SolarWinds

via SolarWinds SolarWinds è una soluzione software per la gestione dello stack IT che aiuta a velocizzare la risoluzione dei problemi.

I suoi potenti dashboard consentono di sovrapporre le metriche delle prestazioni provenienti da più fonti - rete, virtualizzazione e spazio di archiviazione - per ottenere visibilità in tempo reale sullo stato e sulle prestazioni dell'ambiente IT.

Dal monitoraggio delle prestazioni dell'infrastruttura tra i server all'audit della sicurezza, è un software di fiducia di molte delle aziende Fortune 500.

Le migliori funzionalità/funzione di SolarWinds

Monitoraggio e gestione delle applicazioni e dell'infrastruttura su architetture multi-cloud e multi-premises

Semplificare la gestione delle operazioni IT grazie a una piattaforma unificata con visibilità dello stato end-to-end e avvisi

Ottimizzare le prestazioni di database, applicazioni web, server, container, spazi di archiviazione e infrastrutture di rete con informazioni predittive e raccomandazioni attuabili

Sicurezza delle reti contro le minacce interne ed esterne grazie alla correlazione di log ed eventi, al patching del software e al monitoraggio delle modifiche ai server

Limiti di SolarWinds

Integrazioni limite per strumenti di terze parti selezionati

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di scalabilità, come tempi di risposta lenti, consumo elevato di risorse o capacità limitate

Prezzi di SolarWinds

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di SolarWinds

G2: 4.3/5 (700+ recensioni)

4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (560+ recensioni)

5. Zluri

via Zluri Cercate uno strumento di gestione delle operazioni IT per ottimizzare l'utilizzo di SaaS? Non cercate altro che Zluri.

Zluri aiuta i team IT a scoprire, ottimizzare, mettere in sicurezza e governare tutte le app SaaS di un'organizzazione da un'unica dashboard.

I vantaggi? Riduzione della dispersione di applicazioni SaaS, nessuna spesa Shadow IT e zombie e gestione sicura degli accessi.

Zluri offre anche soluzioni di gestione delle identità per le aziende. Grazie all'automazione di attività ripetitive come l'approvvigionamento, l'onboarding, l'offboarding e la revisione degli accessi, Zluri evita ai team IT di svolgere lavori pesanti.

Un'altra funzionalità/funzione è la possibilità di creare "playbook" di flusso di lavoro modificabili per standardizzare le azioni ripetitive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zluri

Scoprire e monitorare tutte le applicazioni SaaS utilizzate nell'organizzazione

Analizzare e ottimizzare i contratti delle varie applicazioni SaaS, individuando potenziali risparmi e opportunità di consolidamento

Automazione del provisioning e del de-provisioning dell'accesso SaaS per gli utenti e applicazione di policy e standard di conformità

Integrazione con varie applicazioni SaaS, come Asana, Webex e Todoist, e fornitura di un dashboard unificato e di un robusto sistema di reportistica

Limiti di Zluri

Implementazione lunga e impegnativa in complessi complessi SaaS

Manca di integrazioni con strumenti popolari, come Jira e GIT, tra gli altri

Interfaccia di onboarding complessa e a volte opprimente

Prezzi di Zluri

Contatto per i prezzi

Zluri valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (100+ recensioni)

4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

6. Splunk

via Splunk Splunk è uno strumento di gestione delle operazioni IT che utilizza AIOps per la previsione, il rilevamento e la risoluzione degli incidenti. Aiuta a dare un senso ai dati dell'infrastruttura IT in tempo reale, come log, eventi, metriche e avvisi. Le sue migliori funzionalità/funzioni includono dashboard orientati ai servizi, analisi predittiva e gestione intelligente degli incidenti.

È inoltre scalabile e in grado di gestire qualsiasi tipo e volume di dati provenienti da varie fonti, come siti web, applicazioni, sensori e dispositivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Splunk

App, componenti aggiuntivi e contenuti preconfezionati per soddisfare casi d'uso specifici delle operazioni IT, come la gestione predittiva o l'analisi degli eventi

Visualizzazione del triage guidato da KPI per dare priorità alla risoluzione di problemi mission-critical

Toolkit e framework per l'apprendimento automatico per costruire e distribuire modelli personalizzati o utilizzare i modelli predefiniti di Splunk

Limiti di Splunk

Può essere costoso per grandi volumi di dati

Può essere difficile ottimizzare la velocità. Poiché Splunk utilizza un linguaggio di ricerca proprietario chiamato SPL (Search Processing Language) per interrogare e manipolare i dati, è necessario essere esperti nella scrittura di query SPL

Prezzi di Splunk

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Splunk

G2: 4.3/5 (460+ recensioni)

4.3/5 (460+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

7. Odoo

via Odoo Odoo è una suite di software di gestione aziendale che offre app aziendali open-source per un intervallo di operazioni come contabilità, vendite, servizi, finanze, marketing e altro ancora. È possibile personalizzare Odoo in base alle proprie esigenze specifiche, accedere al codice sorgente e modificarlo per integrarlo con gli strumenti e i sistemi esistenti.

Tuttavia, la suite di applicazioni contabili di Odoo si occupa solo degli aspetti finanziari della gestione di base delle risorse IT. Se cercate un'applicazione completa per la gestione delle operazioni IT, dovrete scaricare moduli o app supplementari dall'ecosistema di app di Odoo.

Le migliori funzionalità di Odoo

Monitoraggio e gestione delle risorse IT, come computer, server, stampanti, ecc.

Assegnare le risorse ai dipendenti, alle posizioni o ai reparti e monitorare il loro stato, la garanzia e l'ammortamento

Programmare ed eseguire la manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature IT

Gestire le richieste di assistenza IT dei dipendenti o dei personalizzati. Create ticket, assegnate agenti e monitorate il tempo di risoluzione e il livello di soddisfazione di ogni richiesta

Gestire progetti IT con metodologie agili come Scrum o Kanban

Limiti di Odoo

Installazione complessa e curva di apprendimento ripida. Potrebbe essere necessario assumere uno sviluppatore o un consulente per aiutarvi a impostare e personalizzare Odoo

Pur essendo personalizzabile, Odoo non offre agli utenti la possibilità di modificare le visualizzazioni e i modelli esistenti e soffre della mancanza di supporto per l'ereditarietà e il polimorfismo

Prezzi di Odoo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Odoo

G2: 4.3/5 (870+ recensioni)

4.3/5 (870+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (750+ recensioni)

8. ManageEngine OpManager

via GestisciMacchina ManageEngine OpManager è un software di monitoraggio della rete e dei server che adotta un approccio AIOps per aiutarvi nella gestione della rete, dello spazio di archiviazione, del centro dati e nella gestione dei guasti e delle prestazioni.

OpManager è in grado di indicare la velocità della rete, la quantità di dati inviati e ricevuti, lo spazio disponibile sui server e l'eventuale presenza di problemi o errori.

È dotato di un efficiente sistema di avviso e di sicurezza con un meccanismo di rilevamento dei dispositivi non funzionanti e un'analisi forense dei registri per segnalare eventuali compromissioni.

le migliori funzionalità/funzioni di #### OpManager

Visibilità in tempo reale dello stato e delle prestazioni della rete con oltre 2000 metriche e dashboard, grafici e reportistica intuitivi. Rilevare e risolvere i problemi di rete con avvisi, allarmi e analisi delle cause prima che si ripercuotano sull'azienda

Ottimizzate le risorse di rete e pianificate la capacità con l'analisi del traffico di rete, la gestione della configurazione dei dispositivi e il monitoraggio delle prestazioni

Installazione fai-da-te con strumenti di configurazione e istruzioni pratiche

Integrazione con altri prodotti ManageEngine e strumenti di terzi

Limiti di OpManager

Può essere costoso e richiedere molto tempo in ambienti IT ibridi o basati su cloud

Integrazione API limitata con alcune apparecchiature di rete

Nessuna funzionalità/funzione nativa di gestione della sicurezza del firewall

Prezzi di OpManager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OpManager

G2: 4.5/5 (oltre 60 recensioni)

4.5/5 (oltre 60 recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

9. SicurezzaCultura

via SicurezzaCultura SafetyCulture (ex iAuditor) è una piattaforma operativa per il luogo di lavoro che si concentra su quattro offerte principali: gestione della salute e della sicurezza, gestione del rischio e conformità, eccellenza operativa e soluzioni per l'ambiente e la sostenibilità. Consente di creare e completare liste di controllo, ispezioni, audit e altri processi digitali per migliorare la qualità dei risultati del lavoro, favorire il coinvolgimento dei dipendenti e promuovere la cultura della sicurezza nell'organizzazione.

Questo software basato su cloud è ottimizzato per la sicurezza, l'accessibilità, la scalabilità e la conformità. È inoltre possibile utilizzare sensori, integrazioni e intelligenza artificiale per migliorare le operazioni.

Funzionalità/funzioni migliori di SafetyCulture

Trova le aree di miglioramento per la sicurezza, la qualità, la conformità e la produttività per ottimizzare le attività i vostri processi IT e ridurre i costi

Assegnate attività, segnalate problemi, gestite gli asset, formate il vostro team e comunicate con loro utilizzando la piattaforma

Monitorare le risorse, le apparecchiature e i sistemi IT utilizzando sensori e strumenti telematici per individuare e risolvere rapidamente i problemi

Limiti di SafetyCulture

Per lo più limitato alle operazioni di salute e sicurezza e potrebbe non coprire tutti gli aspetti della gestione delle operazioni IT

Bug occasionali

Prezzi di SafetyCulture

Premium: $19 per utente al mese

$19 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SafetyCulture

G2 : 4.4/5 (40+ recensioni)

: 4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (190+ recensioni)

10. Scoro

via Scoro Il software di project management Scoro viene presentato come una soluzione all-in-one per gestire l'intero ciclo di vita del progetto.

Consente di pianificare e monitorare progetti, attività, tempo, budget, fatture e reportistica in un unico luogo. È inoltre possibile monitorare in dettaglio il tempo fatturabile e non fatturabile e monitorare l'utilizzo e la capacità del team.

Con il sistema di gestione del lavoro end-to-end di Scoro potete fare tutto, dalle attività commerciali e CRM alla fatturazione e alla gestione dei costi.

Scoro favorisce la collaborazione con il team e il client per organizzare, migliorare l'efficienza e aumentare la redditività.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Scoro

Calendario e grafici Gantt in condivisione con il team

Automazioni per la fatturazione e promemoria di pagamento

Reportistica e dashboard in tempo reale per aiutare la previsione delle risorse

Integrazione con altri strumenti e app, come Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive e altri ancora

Limiti di Scoro

Troppo complesso e ricco di funzionalità/funzione per progetti di piccole dimensioni

Mancano integrazioni con piattaforme popolari come Slack, Asana e Trello

Può diventare costoso per i team più grandi

Prezzi di Scoro

Essenziale: $26 per utente al mese

$26 per utente al mese Standard: $37 per utente al mese

$37 per utente al mese Pro: $63 per utente al mese

$63 per utente al mese Ultimate: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Tutti i piani richiedono un minimo di 5 utenti

Valutazioni e recensioni di Scoro

G2: 4.5/5 (390+ recensioni)

4.5/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (230+ recensioni)

Semplificare la gestione delle operazioni IT con ClickUp

Una buona gestione delle operazioni IT richiede un piano efficiente, un monitoraggio e una supervisione continui e un lavoro richiesto dal team. Per renderla più semplice, date la priorità a un software flessibile e scalabile con forti funzionalità/funzione di collaborazione, come ClickUp.

ClickUp non è un semplice strumento di project management. È un potente alleato per migliorare la gestione delle operazioni IT grazie a funzionalità/funzione come Dipendenze, Tag, Assegnatari multipli e Priorità, per garantire un'esecuzione senza intoppi e la responsabilità di ogni errore IT.

Con oltre 1.000 integrazioni, si adatta allo stack IT esistente e può essere personalizzato in base al modo in cui la vostra azienda gestisce le operazioni IT.

Centralizzando il monitoraggio delle risorse, la gestione delle modifiche, gli avvisi di monitoraggio, la documentazione e altro ancora in una piattaforma flessibile come ClickUp, i leader IT possono ottimizzare i flussi di lavoro, aumentare la puntualità dei progetti fino al 35%, facilitare l'esecuzione dei progetti e la loro gestione collaborazione tra team, e guidare operazioni più affidabili .

